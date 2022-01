Inicio » Electrónica Los 30 mejores Tv Portatil Con Tdt de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Tv Portatil Con Tdt de 2022 – Revisión y guía 13 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Tv Portatil Con Tdt veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Tv Portatil Con Tdt disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Tv Portatil Con Tdt ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Tv Portatil Con Tdt pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



TV Portátil TDT HD 10" - August DA100D DVB-T & DVB-T2 Televisión Portáti Pantalla LCD Grabador PVR y Reproductor Multimedia Retransmisión Digital & Analógica, No pagues Internet por Ver TV

€ 129.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELEVISOR PORTÁTIL 10” (25,4cm) – El TV portátil August DA100D utiliza la resolución de pantalla de 1024x600, la que le permite ver la televisión en buena calidad. El tamaño compacto de este producto es ideal para el uso en cualquier sitio. Se puede cargar el televisor a través del adaptador 12V o de las pilas AA recargables.

DISEÑO COMPACTO TDT TV PORTÁTIL– El televisor es compatible con los estándares de DVB-T y DVB-T2, y le permite ver la televisión digital y analógica. También, el televisor puede recibir todos los canales gratuitos en la localidad. Este producto es perfecto para todas las edades.

VARIAS ENTRADAS PARA CONEXIONES EXTERNAS – Este televisor suporte varias conexiones externas, tal como: AV, HDMI, tarjeta SD, memoria USB, cajetín de los auriculares, etc. Además, se puede utilizar el televisor como un monitor para los ordenadores y las consolas a través de la conexión HDMI, o incluso como una segunda pantalla.

FUNCIÓN GRABADORA – Se puede grabar todos los programas favoritos por la EPG semanal a través de la memoria USB. Se puede grabar cualquier programa de manera instantánea o prestablecida en la EPG. ¡Eso garantiza que nunca jamás pierda la emisión de los programas favoritas!

REPRODUCTOR MULTIMEDIA – En el televisor se puede ver todos los archivos digitales a través de la memoria USB. El televisor es compatible con los archivos de película, grabaciones televisivas, video, foto y música.

9 Pulgadas TV Portátil - August DA900D Televisor Digital DVB-T-T2 /HEVC H.265 Pantalla LCD Pequeña TV Analógica con Puerto AV/HDMI/USB 1800 mAh Baterías Recargables para Cámara/Cocina/Caravana

€ 129.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Televisión TDT PORTÁTIL - 9 pulgadas pantalla LCD, SINTONIZADOR DVB-T-T2 / H.265 INTEGRADA. Puede ver TV analógica, TV digital y ATV. Puede ver la televisión en cualquier momento y en cualquier lugar, es un buen regalo para familiares y amigos

GRABADOR CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA USB - Grabe TDT HD en una memoria USB o disco duro y mire grabaciones, películas, videos, fotos o escuche música - Soporte estable

GRABACIÓN PROGRAMADA O EN TIEMPO REAL - Opción CONTROL EN VIVO - Guía de TV EPG de 7 días - No se pierda ningún programa, incluso de noche y omita el anuncio - Subtítulos disponibles en mini TV

TV PORTÁIL RECARGABLE PARA AUTO - 1800mAh batería recargable incorporada (hasta 2,5 horas), adecuada para uso en exteriores. Ideal para divertirse en VIAJES,AUTO, VACACIONES EN CAMPING, y CARAVAN - Puede utilizar un cargador de coche de 12V (se vende por separado)

OPCIÓN DE MONITOR DE PANTALLA PLANA CON HDMI - Conecte el televisor a las consolas de juegos PS3 PS4 Xbox, PC, Raspberry Pi Cámara de respaldo Reproductor de DVD Vigilancia remota - Úselo como monitor portátil o segunda pantalla

NEVIR NVR7302TDT10P TELEVISOR LED T.V.C.10 NVR-7302-TDT10P2

Amazon.es Features NEVIR NVR7302TDT10P TELEVISOR LED T.V.C.10 NVR-7302-TDT10P2

2021 El más Nuevo Mástil de Antena TV Interior/Exterior de Alta Ganancia de 30 dB para Receptor USB TDT/DTMB, ATSC,DVB-T, DMB-T, portátil con Base magnética Estable y Fuerte Capacidad de recepción

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reciba una señal más fuerte】Esta antena TDT se ha optimizado al estado más razonable. La antena no requiere alimentación, plug &play. ( ¡ ¡ ¡ Nota: antes de comprar una antena, visite el sitio web: http://www.televisiondigital.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/buscador-frecuencias.aspx. !!!) para asegurarse de que su ubicación

【Base Magnética】 Mejora la recepción de grandes superficies metálicas, que se pueden colocar en mesas y en otros lugares estables. No solo en casa, sino también en la carretera.

【Canal HD gratis】La antena de 2021 última versión puede deshacerse del alto costo de ver televisión digital, obtener HD gratis en vivo. Nota: ¡¡¡No se admiten televisores antiguos y no digitales! ! !( ¡ ¡ ¡ Nota: antes de comprar una antena, visite el sitio web: http://www.televisiondigital.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/buscador-frecuencias.aspx. !!!) para asegurarse de que su ubicación

【Fácil de usar】La antena es rápida y fácil de instalar. Puede hacer esto en 2 sencillos pasos: conectar y escanear canales. Si solo recibe algunos canales o resultados defectuosos, intente mover la antena HDTV y escanee nuevamente. (La antena de TV digital debe mantenerse alejada de las fuentes de interferencia)

【Diseño ultrafino】El diseño extremadamente delgado se pueda montar fácilmente en una ventana o en una pared superior o de mesa. Nota: No la coloque en posición horizontal. No coloque la antena en el sótano ni en ningún punto bajo donde la señal de radio sea deficiente(Si tiene alguna pregunta o problema de instalación, comuníquese con el servicio de atención al cliente.)

11,6 Pulgadas TV portátil, LED pequeña Televisión con TDT DVB-T/T2 Dos Altavoz TV Digital con 1500 mAh baterías Recargables y Mando a Distancia para cámara, Cocina, Caravana, Coche. (7")

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELEVISIóN DIGITAL PORTáTIL: con una televisión portátil, puede ver televisión analógica, televisión digital y vehículos todo terreno. El tamaño del producto es de solo 19,5 x 13 x 2 cm, batería incorporada de 1200 mAh, modo de espera continuo, es un compañero ideal para viajes de negocios y juegos al aire libre.

TV DIGITAL DE 7 PULGADAS: pantalla grande de alta definición de 7 pulgadas, LED TFT en color de alta definición, compatible con video PVR / RMVB / AVI / MPEG / MKV / MOV 1080P, música MP3 / WMA / programa MSTAR 3393.

DISEñO DE MODA: diseño ultrafino y elegante, adecuado para diferentes escenarios, compacto y portátil, disfrute de una calidad de imagen de alta definición en cualquier momento y en cualquier lugar, sin interferencias de señales externas.

EXPANSIóN EXTERNA: audio y video, función de entrada, soporte de disco U y tarjeta TF.

GARANTíA DE SERVICIO: garantía real, contáctenos a tiempo si encuentra algún problema después de la compra, y el equipo profesional de servicio al cliente lo atenderá de todo corazón.

Antena TV Interior Digital de Alta definición de 240 Millas con Amplificador de señal Inteligente con Base magnética Estable para Canales de TV 1080P 4K de DTMB, ATSC, DVB-T, DMB-T ect

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales HD gratuitos】La antena de tv mejorada en 2021 puede recibir más canales sin tener que pagar enormes tarifas de TV. Disfrute de los programas de televisión de alta definición locales, que incluyen noticias, comedias de situación, programas para niños y programas deportivos. La antena de TV amplificada puede recibir SKY, ABC, CBS, ITV, NBC, PBS, FOX, Univision, etc. Nota: ¡No se admiten televisores antiguos y no digitales!

【Base magnética】Antena tv interior mejora la capacidad de recibir grandes superficies metálicas y se puede colocar en mesas y otros lugares estables. No solo en casa, sino también sobre la marcha.

【Recepción de señal de 240KM】Alcance de recepción de 240KM. Incluso si se encuentra lejos de la torre de transmisión, este antena tv puede proporcionar un rango de recepción de señal máximo más grande para más canales. Recuerde: cada vez que cambie, ¡debe escanear nuevamente!(Si tiene alguna pregunta o problema de instalación, comuníquese con el servicio de atención al cliente.)

【Potente amplificador】Nuevo amplificador de señal Antena de TV, chip IC inteligente incorporado, cable coaxial superlargo de alto rendimiento de 5 m para obtener la mejor señal y efecto de recepción e imagen clara

【Fácil de instalar】 Coloque la antena HDTV del amplificador en un lugar donde pueda obtener la mejor recepción, conecte la antena de TV al conector "ANT / IN" en la parte posterior de cualquier HDTV, seleccione "Menú" para buscar canales , si solo recibe algún canal o el rendimiento no es bueno, intente mover la antena HDTV y escanee nuevamente. (La antena de TV digital debe estar lejos de la fuente de interferencia)

Antena TV Interior- Bqeel Antena TV portátil HDTV Digital con Amplificador de señal Inteligente para Canales de TV 1080P 4K gratuitos para DTMB, ATSC,DVB-T, DMB-T,ISDB -T

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canal HD Gratis】La antena de 2021 última versión puede deshacerse del alto costo de ver televisión digital, obtener HD gratis en vivo, cualquier programa local de noticias, clima, comedia, niños y deportes , compatible con cientos de canales digitales

【Reciba señales más fuertes】Esta antena TDT se ha optimizado al estado más razonable, capturando señales de hasta 120 millas de longitud, equipadas con un cable coaxial de 4.4 m de largo, incluso si está lejos de la torre de transmisión. Puede ajustar el modo de amplificador a diferentes rangos. ( ¡ ¡ ¡ Nota: antes de comprar una antena, visite el sitio web: http://www.televisiondigital.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/buscador-frecuencias.aspx. !!!) para asegurarse de que su ubicación

【Imagen Full HD】La antena HDTV para interiores cuenta con un potente diseño de amplificador de señal que integra la última generación de filtros inteligentes y de cristal. Puede darle una imagen más clara, menores niveles de ruido ,Compatible con 720p, 1080i, 1080p 2K e incluso 4K HD

【Fácil de usar】Esta antena es rápida y fácil de instalar. Puede hacer esto en tres sencillos pasos: expandir, conectar y escanear el canal. Si solo recibe algunos canales o resultados deficientes, intente mover la antena de hdtv y volver a explorar. (La antena de TV digital debe mantenerse alejada de las fuentes de interferencia)

【Diseño ultrafino】El diseño extremadamente delgado se pueda montar fácilmente en una ventana o en una pared superior o de mesa. Nota: No la coloque en posición horizontal. No coloque la antena en el sótano ni en ningún punto bajo donde la señal de radio sea deficiente.

Grunkel - LED-2420B - Televisor de 61 centímetros con Panel HD Ready y Sintonizador TDT Alta Definición T2. Bajo Consumo y Auto-Apagado - 24 Pulgadas – Blanco

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Televisor de 24 pulgadas y ángulo de visión de 178º/178º con el que podrás ver tus series cómodamente desde cualquier parte de tu habitación.

Cuenta con Panel HD Ready, TDT alta definición T2, Sintonizador satélite S2 y función grabador USB-PVR. ¡Un televisor completo a tu alcance!

Además, su función de auto-apagado te permitirá ahorrar energía innecesaria y sacarle el máximo partido.

Podrás usar todos sus puertos y conexiones: HDMI / USB / VGA / Audio PC / Av / Auriculares / Coaxial / CI.

Su consumo de menos de 36W unido a la gran potencia de sonido (2 x 8W) lo convierten en una televisión líder en el mercado.

August USB Freeview HD TV Tuner DVB-T210 - Mira la televisión Digital en Full HD en Ordenadores portátiles y de Escritorio - Tarjeta de televisión Externa para Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sintonizador HD Freeview (DVB-T2): mira televisión HD Freeview en vivo en tu ordenador portátil o computadora de escritorio a través de este mini receptor de TV Freeview. Elimina la necesidad de una caja Freeview y mira la televisión en tu monitor de PC.

Grabación en tiempo real y programada: captura y guarda la televisión en directo en tu disco duro, luego edita y quema en DVD o mira a través de tu reproductor multimedia.

Cambio de tiempo: pausa, rebobinado y avance rápido, nunca te pierdas un momento de tus programas favoritos simplemente pulsando un botón en el control remoto IR incluido.

Entrada de antena estándar: se conecta fácilmente a antenas de techo para una recepción óptima y una señal perfecta. No hay necesidad de conexiones WiFi o de red, simplemente conecta el adaptador, instala el software y listo

EPG y subtítulos: Programa una visualización de quincena noches a través de la grabadora del software y utiliza subtítulos cuando esté disponible.

Televisión LCD Portátil de 14 Pulgadas, TV Analógica con TV 1080P HD con Baterías Recargables de 1800 mah y Antena para Habitación, Cocina, Caravana,Coche,etc

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ 【TV Digital para Auto】: esta TV digital para auto es compatible con , lo que le permite ver TV analógica 1080P, TV digital y ATV.

✿ 【Monitor LCD 1080P de 14 Pulgadas】: una gran pantalla LCD de 14 pulgadas para divertirse viendo películas. Alta resolución 1080P, LED TFT de alta resolución para imágenes y videos ultra claros.

✿ 【Sintonizador de Alta Sensibilidad】 - El sintonizador de alta sensibilidad mejora la recepción de la señal y hace que la reproducción de TV sea más suave y estable. Adecuado para familias, al aire libre, viajes, camping, etc.

✿ 【Grabación de Programas de TV】 - Los programas de TV HD se pueden grabar y almacenar en un dispositivo USB o disco duro. Dos altavoces redondos de 32 mm producen sonido envolvente.

✿ 【Múltiples Fuentes Externas】 - La TV digital para automóvil admite entrada / salida AV, tarjetas SD y MMC, dispositivos USB, puertos HDMI, puertos VGA. Equipado con 1800 mah, batería de litio recargable para uso en exteriores

Lenco TFT-1028 - TV portátil HD con DVB-T2 (10"), Color Blanco

Amazon.es Features Sintonizador de TV terrestre DVB-T y DVB-T2 solo transmisor público

Pantalla HD de 10 pulgadas (1024 x 600 píxeles, formato 16:9)

Conexión de antena de 5 V para el funcionamiento de antenas DVB-T activas. Antena de varilla activa incluida

Conexiones: entrada USB, salida HDMI, salida AV, entrada de antena de 75 ohmios, conector de auriculares de 3,5 mm

Contenido: televisor LED, mando a distancia, antena DVB-T activa, adaptador de 12 V y fuente de alimentación de 230 V

DVD Portátil 15.5" para Niños, WONNIE Reproductor de DVD para Coche en Viaje, Pantalla Giratoria, 6 Horas Batería Recargable, Soporta SD/USB, Sincronizar con TV, con Soporte de Reposacabeza

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【HD & TFT & Giratoria Pantalla】WONNIE 15.5 pulgadas reproductor de DVD portátil, la pantalla LCD TFT en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1280 * 800, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos. La pantalla giratoria de 270°se puede girar fácilmente a la derecha o a la izquierda según desee, además la pantalla puede girar 180°y doblar como una tableta, puede ponerse al soporte de reposacabeza del coche cuando en viaje.

【4000mAH Batería Durable】La batería incorporada con larga vida, se puede permite el uso hasta de 6 horas, además le proporcionamos un cargador de coche y un 3 en 1 AC adapdator con EU/UL/UK plug, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales, no te preocupes más por el problema de enchufe en cualquier país.

【Región Libre & Múltiples Formatos】Compatible con CD,DVD,DVD + R(-R),DVD + RW(-RW),VCD,SVCD(RW),CD-R(RW), MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB) y tarjeta SD/MMC (hasta 32 GB) con formato FAT32. Atención: NO reproduce MP4 ni Blu-ray.

【Sincronización con TV】Con la ranura de AV IN / OUT, puede sincronizar con TV o otra pantalla grande por el RCA cable. Además, este reproductor tiene la función de “Last Memory”. Como un regalo para su hijos, el WONNIE reproductor traerá un tiempo feliz.

【Información de Garantía】 Le ofrecemos 30 días de garantía de reembolso incondicional, 365 días de garantía de servicio de postventa y el servicio de asesoramiento gratuido toda la vida. Su satisfacción es nuestra primera prioridad.

August DTA240 Antena de Alta Ganancia TDT (Televisión Digital Terrestre) – Antena Portátil Interior/Exterior para Receptor TDT USB / Televisión DVB-T / Radio DAB – Base Magnética

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TDT HD – Conecte la antena de TV a cualquier TV, decodificador TDT, receptor USB e incluso radio FM / DAB o CB - Obtenga canales de TV con una mini antena portátil

ESTANDAR CABLE COAXIALE – estándar Simple y rápida de usar, esta antena interior mostrará una calidad de imagen perfecta: perfecta para mirar televisión en la sala de estar, el dormitorio o incluso las autocaravanas

CABLE DE 2M y BASE MAGNÉTICA – Suficiente cable para colocar la antena en la ubicación perfecta que proporcionará la mejor recepción de canales - La ubicación cerca de una ventana será ideal - La ventosa le permite instalarla en un vidrio

OPTIMIZADO PARA RECEPCION DIGITAL – Recibe transmisiones TDT HD y radio FM / DAB - Compacto y ligero y puede llevarse a todas partes, casa, vacaciones, autocaravana, camión ...

COMPACTO y LIGERO – perfecto para televisores portátiles, reproductores multimedia y viajes: discreto cuando se coloca en la sala de estar y portátil para facilitar el movimiento a cualquier lugar

August DTA180 Antena TDT (Televisión Digital Terrestre) – Antena Portátil Interior/Exterior para Receptor TDT USB / Televisión DVB-T / Radio DAB – con Base Magnético

€ 11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales TDT HD】Conecte la antena de TV a cualquier TV, decodificador TDT, receptor USB per ordenador e incluso radio FM / DAB - Obtenga canales de TV con una mini antena portátil

【Estándar Cable coaxial】Simple y rápida de usar, esta antena interior mostrará una calidad de imagen perfecta: perfecta para mirar televisión en la sala de estar, el dormitorio o incluso las autocaravanas

【Mejorar recepción】Calidad de recepción mejorada y amplificada. Utilice grandes superficies metálicas para mejorar la imagen de la pantalla. DVB-T y DVB-T2

【Cable de 1,5 metros + BASE MAGNÉTICA】Suficiente cable para colocar la antena en la ubicación perfecta que proporcionará la mejor recepción de canales - La ubicación cerca de una ventana será ideal - La ventosa le permite instalarla en un vidrio

【Optimizado para recepción digital】Recibe transmisiones TDT HD y radio FM / DAB - Compacto y ligero y puede llevarse a todas partes, casa, vacaciones, autocaravana, camión ...

Chaowei Antena de TV de TDT de Alta Ganancia Antena DVB50 Antena Digital portátil HD para Interiores/Exteriores para televisión DVB-T/Sintonizador de TV USB / 4K HD 1080p

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La antena de TV digital DVB50 de Chaowei funciona mejor dentro de una antena pasiva. Si desea una antena de largo alcance, simplemente agregue un amplificador para obtener todos los canales locales gratuitos en imágenes de alta calidad.

¡Antena de TV compacta y pequeña, solo 5 pulgadas de alto! ¡Pero no dejes que el tamaño te desanime! ¡Es pequeño pero potente debido a la recepción de señal de 360 ​​grados! No ocupa mucho espacio, es fácil de ocultar

Con base magnética: la base magnética ponderada le permite ubicarse convenientemente donde puede obtener más canales. Además, asegúrese de conectar la base magnética a la superficie de hierro para mejorar la recepción

Configuración fácil-1. Atornillado en tu televisor; 2. Posicionado en la ubicación deseada; 3. Use el "Menú " en su televisor para buscar canales. Pocos minutos después, verá televisión en vivo a través de su HDTV o TV portátil

El cable coaxial estándar de 6.5 pies le permite sentarse fuera de una ventana donde la recepción es mejor; El diseño a prueba de agua le permite montarlo al aire libre como en el techo para una recepción óptima; El diseño duradero de bajo perfil es perfecto para una recepción óptima "

TV Portátil, 1080P Mini Televisor Portátil de 12 Pulgadas 16: 9 LED Reproductor de TV Digital de Mano para Automóvil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EXCELENTE TV PORTÁTIL】 - TV portátil, puede ver TV analógica, TV digital y ATV.

【PANTALLA LED DE ALTA CALIDAD】: el mini televisor digital adopta LED TFT en color. Relación de tamaño de pantalla: 16:09; Resolución: 1280 * 800. Con soporte para automóvil de 12 V y cargador (no aplicable para automóvil grande de 24 V), fácil de usar.

【GRAN CAPACIDAD DE BATERÍA】 - Equipado con batería de litio recargable de 1500 mAh para uso en exteriores. Fuente de alimentación universal 110V ~ 240V.

【SINTONIZADOR DE ALTA SENSIBILIDAD】 - recepción de señal. Canal recibido: ATV 48.25 mhz ~ 863.25 mhz

【SOPORTE PARA】 - Con puerto USB, ranura para tarjeta SD / MMC, reproducción de contenido de unidad de disco U, admite video de 1080p, MKV, MOV, AVI, WMV, MP4, FLV, MPEG1-4, RMVB, video de 1080P MP3, video.

DollaTek Mini Antena de TV Digital para Interiores Amplificador de señal de Rango de 50 Millas F-TV HDTV Compatible 4K

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si usa una antena de TV, puede ver sus noticias favoritas, pronóstico del tiempo, drama, juegos deportivos, incluidos juegos de béisbol, etc. gratis dentro de 50 millas.

El cable de antena de 3.7M se puede instalar fácilmente donde es fácil recibir ondas de radio.

El diseño ultrafino no afecta el aspecto de la casa y se puede colocar sobre una mesa o pegar a una pared o ventana.

Instalar esta antena interior es muy fácil, incluso los principiantes pueden instalarlas.

Consejos: para conectar la antena a un televisor viejo o una necesidad regular de pasar por un decodificador.

Garsent Televisor Portátil de 12.1 Pulgadas, Pantalla LED Pequeña Para TV con TV Portátil USB PVR 1080P HD con Baterías Recargables 1500 M

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TV Portátil: esta TV puede ver TV analógica, TV digital y ATV. Tiene una pantalla LED TFT a todo color con una resolución de 1280 × 800, la configuración clásica de imagen de alta definición 16: 9 restaura la textura real del video, y dos parlantes redondos de 32 mm están equipados para brindarle un audio visual impactante. experiencia.

Excelente Rendimiento: el sintonizador de alta sensibilidad puede mejorar la recepción de la señal. La televisión digital admite la función de grabar programas de alta definición en un disco U o en un disco duro (PVR). Con antena, interfaz VGA, interfaz de entrada AV, interfaz de salida AV, interfaz de auriculares, interfaz HDMI, interfaz USB.

Admite Múltiples Formatos: interfaz USB, tarjeta de memoria / ranura MMC, reproducción de contenido de disco U, películas de soporte de TV, grabaciones de TV, videos, fotos y archivos de música compatibles con 1080p, MKV, MOV, AVI, WMV, MP4, video FLV, MPEG1 4. RMVB, video 1080p, MP3, video.

Ideal para Viajes al Aire Libre: el tamaño compacto de este producto es perfecto para usar en cualquier lugar. El televisor tiene una batería de litio recargable de 1500 mAh incorporada, con un cargador de automóvil de 12 V y un soporte, que admite largas horas de trabajo, bajo consumo de energía y es especialmente adecuado para uso en exteriores.

Garantía Posventa: si sus piezas están defectuosas, comuníquese con nosotros a través del correo electrónico de Amazon o del centro de mensajes. El equipo de atención al cliente profesional le atenderá de todo corazón.

August DTA250 Antena de Alta Ganancia TDT: Antena Portátil Interior/Exterior para Receptor TDT USB / Televisión DVB-T / Radio DAB.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más de 26 Canales Regionales TDT HD: Conecte la antena de TV a cualquier TV, decodificador TNT, receptor USB e incluso radio FM / DAB o CB - Obtenga canales de TV con una mini antena portátil.

Estándar Cable Coaxial Estándar: Simple y rápida de usar, esta antena interior mostrará una calidad de imagen perfecta para mirar televisión en la sala de estar, el dormitorio o incluso las autocaravanas.

Cable de 2 Metros: Longitud suficiente de cable para colocar la antena en mejor ubicación, proporcionará la mejor recepción de canales - La ubicación cerca de una ventana será ideal.

Con Base Magnética: - La ventosa le permite instalarla en un vidrio que será más fácil de recibir señales.

Optimizado para Recepción Digital: Recibe transmisiones TNT HD y radio FM / DAB - Compacto y ligero y puede llevarse a todas partes, casa, vacaciones, autocaravana, camión y etc.

KafooStore Antena TV Interior Potente - Antena TDT Interior 4K con Amplificador Señal - Recepción Difícil - Antena TV Portatil, Omnidireccional HDTV Ultra HD

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ CANALES TV GRATIS: esta antena TV para interiores te permite recibir todos los canales TDT gratis en calidad HD. Su diseño redondo y estilizado es perfecto para tu casa o autocaravana.

✔ ALCANCE DE 200 KM: El amplificador de 28db de esta antena tv portatil le permite una recepción óptima hasta 200 km del transmisor. Los cables de esta antena tdt interior están hechos de hierro, lo que reduce en gran medida las interferencias y le permite ver televisión sin interferencias. IMPORTANTE: Si está listo con el transmisor, no necesita usar el amplificador.

✔ RECEPCIÓN ULTRA HD: ¡Esta antena de televisión te permite ver tus programas favoritos en calidad 4K! Gracias a la tecnología Crystal Clear, nuestra antena HDTV filtra las señales, lo que da como resultado una imagen más clara, bajo nivel de ruido y un acceso perfecto a sus programas favoritos.

✔ CABLE EXTRA LARGO: El cable de 4,5 m de esta antena television interior le permite moverla fácilmente por su hogar para obtener la mejor recepción. Con pegatinas, puede colocarlo fácilmente en una pared o cerca de una ventana.

✔ SERVICIO AL CLIENTE 7/7: La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra antena de televisión, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.

Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro Fire TV Stick más asequible: reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD. Viene con el mando por voz Alexa | Lite.

Pulsa el botón y pídeselo a Alexa: usa la voz para buscar contenido e iniciar la reproducción en múltiples apps.

Miles de apps, Skills de Alexa y canales, incluyendo Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más. Pueden aplicarse cargos de suscripción.

Los miembros Amazon Prime tienen acceso ilimitado a miles de películas y episodios de series.

Televisión en directo: mira en directo programas de televisión, las noticias y deportes con las suscripciones a DAZN, Atresplayer, Movistar+ y más.

2022 Más Nuevo Antena Interior TV,420KM Alcance con Amplificador de Señal Antena de TV Digital HD para Interiores,Gratuita con Cable Coaxial de 5M, 4K 1080P, Antena de TV más Potente

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales HD Gratuitos】Esforzamos para que disfrute de cientos de programas de TV HD de alta calidad gratis sin cable; incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, amplificador TE-Voze, antena de TV compatible con la caja de conversión de TV y cientos de canales digitales; ¡Ya no tiene que pagar una cuota mensual o suscripción!

【420KM Recepción de Seña más Fuerte】Rango de recepción de 420 KM. Incluso si está lejos de la torre de transmisión, este dispositivo puede proporcionar un rango más amplio de recepción de señal máxima para más canales. Puede ajustar el modo de amplificador de acuerdo a diferentes rangos. Sugerir: 2 modos (larga distancia y corta distancia). Cambie e intente hasta que reciba una señal satisfactoria. Recuerde: ¡Cada vez que cambie, debe escanear nuevamente!!!

【Cable Largo de 5M】 El cable coaxial de alto rendimiento y ultra largo garantiza que esta antena de amplificación de señal se pueda colocar en casi cualquier lugar de la casa y obtenga el mejor efecto de señal y recepción.El uso de un adaptador de alimentación USB también garantiza que conecte la antena dhtv a la fuente de alimentación sin una salida USB.

【Diseño de Moda】Las dos caras modernas (blanca y negra) se adaptan a cualquier tono de hogar. Ultra delgado, suave y liviano, se puede colocar en una ventana (barra de pegamento), sobre una mesa o a una pared, etc., de modo que se pueda ocultar en la posición deseada.

【Satisfacción 100% Posventa】Reembolso de 360 días y garantía de por vida es su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

Google Chromecast, Carbón, Reproduce contenido en streaming

€ 28.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toda la diversión en un mismo sitio. Reproduce películas, series y programas de TV, TV en directo, vídeos de YouTube y fotos en streaming en tu televisor desde los dispositivos de tu familia.1

Así de simple: reproduce contenido de tu teléfono en streaming en la TV.Conecta tu Google Chromecast al puerto HDMI de tu TV y a la corriente para reproducir en streaming tu contenido de entretenimiento favorito directamente desde tu teléfono con solo un toque. Reproduce series, escucha listas de reproducción y mucho más. Mientras lo haces, podrás seguir usando tu teléfono con normalidad.

Funciona con todas las aplicaciones de streaming que más te gustan. Disfruta de programas y series de TV, películas, vídeos, canciones, juegos, deportes y más contenido de más de mil aplicaciones como Netflix, YouTube TV y HBO NOW. Consulta más en g.co/chromecast/apps2

Proyecta la pantalla de tu dispositivo Android o portátil con Chrome. Podrás ver la pantalla de tu dispositivo en la TV. Si puedes verlo en el teléfono, puedes verlo en la TV.

1 Se necesitan un televisor con puerto HDMI y un dispositivo móvil compatible. Consulta más información en g.co/cast/req. Para ver algunos contenidos se necesita una suscripción. Se necesita conexión Wi-Fi. 2 Se necesitan un televisor con puerto HDMI y un dispositivo móvil compatible. Consulta más información en g.co/cast/req. Para ver algunos contenidos se necesita una suscripción. Se necesita conexión Wi-Fi.

10.1" DVD Portátil Coche con Entrada HDMI, Batería Recargable de 5 Horas, Admite Sincronización de Móvil y TV, CD/DVD/USB, Soporte para Reposacabezas Gratis, NAVISKAUTO

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Entrada HDMI】Este reproductor de DVD portátil rompe con el diseño tradicional. Tiene ranura de entrada HDMI, admite sincronización de video (hasta 1080P) y audio desde su móvil, computadora, Raspberry Pi, Xbox, PS3, PS4, Firestick o Kindle Fire, etc.

【2500 mAh Batería Recargable】Mire videos por más tiempo y mejor para viajes largos con una gran batería recargable de 2500 mAh. También se puede alimentar con el cargador de auto o el adaptador de AC incluidos para evitar las limitaciones de la batería y garantizar que pueda usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar

【Región Libre & Múltiples Formatos】Tiene estable rendimiento de lectura de disco y amplia compatibilidad. DVD: DVD/SVCD/VCD/DVD-5/CD/CD-R/CD-RW/DVD-9/DVD±R/DVD±RW/CD+G. Música: MP3/WMA. Imagen: JPG/JPEG. USB (hasta 720*576): AVI/MPG/FLV/VOB/DAT/DIVX. Soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 128GB en formato de FAT32)

【Múltiples Funciones】Con la función de memoria, el DVD se puede reproducir desde donde lo dejó. Lleva un conector para auriculares de 3,5 mm. Con la capacidad de entrada/salida de AV, puede conectarse a otro reproductor de DVD o TV para disfrutar de películas en una pantalla más grande

【Soporte para Reposacabezas de coche】Proporcionamos 1 soporte de montaje de reposacabezas de coche por un valor de 20 euros para que pueda montar fácilmente su reproductor de DVD en el reposacabezas de su coche. Reduce las molestias al viajar READ Los 30 mejores Television 65 Pulgadas Smart Tv 4K de 2022 - Revisión y guía

Autocaravana Caravana Barco Cocina 12 voltios 14 Pulgadas LED TV Digital HD DVB-T2. TDT y Toda la televisión de Europa. 12V 230V USB PVR y Reproductor Multimedia, Monitor CCTV HDMI de Unispectra®

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Televisor LED DIGITAL de 14 ": con DVB-T y DVB-T2 para TDT y toda la televisión gratuita para Europa. Entrada HDMI, entrada / salida AV de 3,5 mm, USB PVR y reproductor multimedia.

IDEAL PARA: autocaravanas, caravanas, camiones, barcos, ya que pueden ser alimentados por 230 V CA o 12 V CC (el cable de alimentación del encendedor de 12V está incluido). Encaja perfectamente en la cocina o se puede utilizar como monitor CCTV HDMI.

REPRODUCTOR DE MEDIOS: Posibilidad de ver películas de varios formatos de video (AVI, MKV, VOB), ver imágenes (JPEG, BMP) y escuchar música (MP3, WMA) desde un almacenamiento USB.

PVR: Posibilidad de grabar programas de TV en un almacenamiento USB (función USB PVR) con la función Time Shift. EPG - Guía electrónica de programas, Teletexto, MHEG5.

COMPACTO y LIGERO. Las dimensiones de este modelo son: 345x33x230 mm, peso 0,89 kg.

Vbestlife Televisión Digital Televisión Analógica 1080p Resolución HD Soporte Disco U y Tarjeta TF USB Reproductor y Grabador(Negro)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number RANGSHJX

2022 Más Nuevo Desmontable Antena de TV Interior Exterior,480KM Antena de TV Digital con Amplificador Smart de Señal per DVB-T/DVB-T2,Antena de TV para 1080P 4K Canales Gratuitos Cable de 10M

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales de TV HD Gratuitos】Con nuestra antena de TV, ¡no tendrá que pagar costosas tarifas de cable o satélite! Acceda a canales HD GRATUITOS dentro de un rango de 480KM de Broadcast Tower.incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, Esta antena de HDTV digital admite todo tipo de cajas convertidoras de TV y televisores digitales / televisores 4K de ultra alta definición.

【Recepción de señal de 480KM y cable coaxial de 10M】Esta antena de TV digital puede recibir señales desde un rango de 480KM desde la torre de transmisión fácilmente. Viene con un cable coaxial de 10 m para que pueda usarse en interiores y exteriores, y facilita la instalación de la antena cerca del mejor área de recepción de señal posible.

【Amplificador de señal de amplificador y TV HD 1080P】El amplificador amplificador desmontable mejora la recepción de la señal de manera efectiva. Esta antena de TV para interiores y exteriores puede proporcionar un efecto Full HD de 1080p a cualquier TV digital, y es compatible con 720p, 1080i, 1080p / ATSC, Trae un extraordinario banquete audiovisual de fantasía.

【Usado en interiores / exteriores】Antena de diseño único hecha de material de protección solar impermeable de alta calidad con un cable desmontable. que se puede instalar fácilmente al aire libre, Puede adjuntarlo a la ventana o la pared (palos adhesivos), acuéstalo sobre la mesa, También puede colgarlo bajo el techo exterior con los tornillos para mejorar la recepción de la señal. no olvides conectar la caja de alimentación nuevamente después de dividirla!

【Satisfacción 100% Posventa】 Reembolso de 360 días y 12 meses de garantía, su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

HELIO-MAGNET ANTENA de TV HD Digital Omnidireccional con 33dB Incorporado en Amplificador para DVB-T2 TDT FM DAB. 12V / 24V / 5V USB. Ideal para Autocaravanas Camiones Caravanas Barcos por Unispectra®

€ 48.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El amplificador integrado tiene una alta ganancia de 30 a 33 dB y garantiza una buena recepción Freeview HD TV, FM, DAB de estaciones transmitidas desde diferentes direcciones 360°.

Pequeño y portátil. Muy fácil de montar. Viene con una gran variedad de fijaciones: permanente, poste, ventana de coche o imán (montaje fácil y rápido encendido y apagado). Por favor, elige tu fijación preferida al realizar el pedido. La construcción hermética permite que la antena funcione en cualquier condición climática.

Adecuado para recepción de señal de televisión en todo el mundo: Europa, América, Asia, Australia y así sucesivamente, en cualquier país en el que estés viajando. Sistema de TV analógico y digital "Multi World" DVB-T/T2, ATSC, ISDB, DTMB.

Omnidireccional: significa que no tienes que preocuparte por la alineación y el posicionamiento, ya que acepta señal desde todas las direcciones 360°.

Elección de opciones multipotencia. Encendedor de cigarrillos de 12 V/24 V, cable de alimentación de 2 m incluido. Puede ser alimentado por un adaptador de alimentación de 240 V CA a 12 V CC o un cable de enchufe USB a 5.5 x 2.1 (no incluido). Ideal para autocaravanas, camiones, caravanas, barcos, acampadas

LEADSTAR 1080p DVB-T/T2 12 PulgadasTV LED Full HD TV Digital Portátil-TV Analógica,ATV,Pantalla Color TFT-LED 1500 mah Batería Recargable para Uso en Exteriores VGA, USB Reproductor y Grabador

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TV LED 12 Pulgadas】12 Pulgados 1080P TFT LED Pantalla de Color de Alta Resolución,trabajo estable y antiinterferencia, la imagen de saturación brillante y la alta reducción de color,le brindan un disfrute visual agradable.

【TV Portatil para Camping】Esta TV Digital Portátil es Perfecta para Exteriores, Automóviles, Camiones y Otras Aplicaciones de Vehículos Móviles,ya que Está Equipada con una 1500mAh Batería de Litio Recargable Incorporada,12 V cargador para automóvil y soporte

【T / T2 Mini TV】TV portátil es compatible con T / T2, puede ver TV analógica, TV digital y ATV. Con función PVR,admite la grabación de programas de TV HD en la memoria flash USB o en el disco duro;Sintonizador de alta sensibilidad incorporable,mejorar recepción de señal.Dos altavoces redondos de 32 mm crean un sonido estéreo envolvente

【Multi-Interfaz】Televisión Portatil con interfaz de antena, interfaz VGA, interfaz de entrada AV, interfaz de salida AV, interfaz de auriculares, interfaz HDMI, interfaz USB, interfaz de alimentación, interruptor de encendido, tarjeta de memoria / MMC.

【Multi-Formatos】Totalmente compatible con , le permite ver TV analógica,TV digital y ATV,Soporte acceso de video HDMI,Soporte decodificación de alto birato,USB, TF Tarjeta, Este Pequeño TV portátil soporte entrada / salida de AV, tarjeta SD y MMC, dispositivos USB, puerto HDMI, puerto VGA.

Rii Mini i8 - Teclado ergonómico con touchpad (RF 2.4 GHz, USB), color negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este dispositivo es compatible con: PC, Smart TV

Receptor USB (Wireless RF 2.4 GHz) incluido

Batería de litio recargable con cable USB incluido

Indicadores LED de nivel de batería, señal y de carga

