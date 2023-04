Inicio » Electrónica Los 30 mejores Tv 32 4K de 2023 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Tv 32 4K de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Tv 32 4K disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Tv 32 4K ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Tv 32 4K pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



SAMSUNG QE32LS03TC QLED 4K 2021 - Smart TV de 32", Full HD, HDR 10+, Inteligencia Artificial, Multi View, Ambient Mode, One Remote Control, Soporte de Pared No Gap Incluido, con Alexa integrada

€ 472.00 in stock 7 new from €445.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compra un TV The Frame en Amazon y llévate de regalo un marco del color que elijas. Regístrate después de comprar en samsung.com/es/framegift.

QLED TV con Quantum dot: tecnología inorgánica que reproduce el 100% del Volumen de color con cualquier nivel de brillo.

Wide Viewing Angle: la calidad de imagen e intensidad de los colores se mantienen independientemente del lugar donde estés sentado.

Con la Tienda de Arte de The Frame, tendrás acceso ilimitado, bajo suscripción, a excepcionales obras de arte (Museo del Prado Collection, Albertina, Saatchi Art y la colección de fotografías de Magnum Photos).

Sensor de iluminación y movimiento para ajustar el brillo y color a las condiciones del entorno

4K Ultra HD Smart TV 24/32/40/43 Pulgadas LED Red LCD TV TV HD Sistema Android Inteligente La Imagen de decodificación HD es más Realista

Amazon.es Features Potente CPU de 64 bits, 1 + 8 GB de memoria grande no se congela.

MEMC anti-vibración, imágenes en movimiento suave sin cola

Sonido estéreo bajo. Los efectos de sonido envolvente están en escena.

Control local inteligente de luz, niveles de imagen nítidos.

Sonido estéreo, graves potentes como en el cine.

Sony BRAVIA KD32W804 - Smart TV 32 Pulgadas HD Ready (Alto Rango Dinámico HDR, Android TV) Negro, Modelo 2021

€ 349.00 in stock 2 new from €349.00

1 used from €281.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maximiza la potencia del dispositivo para mejorar el color y el contraste, de forma que puedas disfrutar de imágenes llenas de colores vivos y profundidad

Disfruta de todo el entretenimiento que puedas soñar gracias al control por voz avanzado

Tu televisor es más útil que nunca, Utiliza la voz para buscar películas, transmitir aplicaciones, reproducir música y controlar el televisor

Chromecast te permite transmitir tus vídeos, juegos y aplicaciones favoritos desde tu dispositivo móvil, con la óptima calidad, a tu televisor con Chromecast built-in READ Los 30 mejores Huawei P20 Lite Nuevo de 2023 - Revisión y guía

TD Systems - Prime32C14S Smart TV 32 Pulgadas Android 11, televisor Hey Google Official Assistant, Television Control por Voz

€ 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Televisores Led 32 Pulgadas (80 cm). Resolución 1366 x 768 píxeles (HD), eficiencia energética F, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.

✅ Conectividad: 2x HDMI, USB, entrada de vídeo compuesto AV, salida de auriculares, salida de audio digital óptica, puerto de interfaz común CI+, Ethernet RJ45, Wifi, Bluetooth.

✅ Smart TV con Android 11, Google Chromecast built-in integrado, con inteligencia artificial, y Google Assistant controlado por voz.

✅ Sintonizador digital de televisión DVB-T2/C/S2, de segunda generación con Hbbtv.

✅ Accesorios: Mando a distancia con acceso directo a Netflix, Youtube, y función "Hey Google". Pilas para mando a distancia. Manual de usuario y textos en pantalla (OSD) Multidioma.

Hisense 32A4K Smart TV HD 32 Pulgadas, televisión con Modo Juego, Deportes IA, Sonido Dolby DTS HD, Alto Contraste, VIDAA U6, función Compartir en el televisor (Nuevo 2023)

1 used from €194.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HD: Los televisores Hisense HD te traen imágenes frescas y claras al analizar el contenido de entrada para reducir el ruido y distorsión de imagen.

Natural Colour Enhancer: optimiza la reproducción de color, ésta tecnología puede distinguir entre las más mínimas diferencias en la señal de entrada y compensarlas para producir un resultado final uniforme y realístico. Sin importar el contenido que elijas, disfrutarás de los colores de la manera en que fueron pensados.

DTS Virtual X: Disfruta de audio inmersivo sin la necesidad de altavoces de altura, la percepción de bajos te llevará al centro de la acción.

Modo Deportes: Cuando una señal de deportes es detectada automáticamente, se cambia al modo Deportes para una experiencia como en el estadio. De la imagen al sonido.

Modo Game: El modo Game aumentará tus probabilidades de victoria legendaria al reducir significativamente el lag de entrada.

TOSHIBA 32W3163DG Smart TV 32 pulgadas HDR, compatible con asistentes Alexa y Google, TV Satélite, Dolby Audio

€ 169.99 in stock 2 new from €169.99

2 used from €158.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smart TV con Alexa integrado, sin necesidad de dispositivos adicionales; controla tu televisor con Alexa: subir el volumen, poner una serie, etc.; compatible con asistente de voz de Google

Tecnología HDR optimiza el contraste cromático, oscureciendo más los negros y aumentando el brillo de los blancos

Disfruta de tu contenido favorito con las aplicaciones adicionales

2 puertos HDMI, 1 puerto USB

SAMSUNG QE43QN92BATXXN - TV LED UHD/4k de 32" a 48"

Amazon.es

SAMSUNG TV QLED 2023 32Q50A - Smart TV de 32", Tecnología Quantum Dot, Quantum HDR10+, Multi View, Smart TV Powered by Tizen y Q-Symphony

Amazon.es Features Tecnología Quantum dot: Convierte la luz en más de 1.000 millones de colores puros, incluso al máximo nivel de brillo.

Quantum HDR10+: Experimenta la potencia de cada imagen más allá de cualquier estándar, resaltando los detalles y el contraste.

Multi View: Disfruta de hasta 4 contenidos al mismo tiempo dividiendo tu TV en múltiples pantallas. Elige el tamaño y volumen de cada una.

Smart TV powered by Tizen: Disfruta de tus contenidos, juega en la nube con Gaming Hub o controla tus dispositivos conectados con SmartThings.

Q-Symphony: Disfruta de todos los altavoces a la vez. Esta tecnología exclusiva de Samsung combina el sonido de tu TV con tu barra de sonido, sin anular ninguno.

Samsung Smart M7 de 32" LS32AM702URXEN con Tecnología 4K UHD (3840x2160, Altavoces, conectividad Móvil, Mando a Distancia, USB-C y Aplicaciones de Smart TV) Negro

3 used from €297.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entretenimiento sin fin: accede a un montón de aplicaciones de entretenimiento, como Netflix, YouTube y HBO, sin necesidad de encender tu ordenador o portátil. El mando a distancia y los altavoces incorporados te ayudarán a disfrutar de tu tiempo libre

Conectividad múltiple: conecta tu ordenador, smartphone o consola de videojuegos al monitor Smart a través de HDMI, USB-C, Bluetooth o AirPlay

Un monitor de 32 pulgadas en 4K con un diseño sin marcos, elegante y delgado

Eye Saver y Flicker Free: tecnologías que reducen la fatiga visual y ofrecen una experiencia visual más cómoda

Trabaja sin problemas desde cualquier lugar. Aumenta tu productividad con las funciones de acceso remoto. Con el paquete Office 365 puedes visualizar y editar documentos y guardarlos en la nube sin complicaciones

Philips 32PFS6906 Televisor Full HD de 32 Pulgadas con Ambilight, Full HD, Cinematic Dolby Vision y Atmos Sound, Ideal para Espacios pequeños, con Google Play, Marco Plateado

Amazon.es Features CALIDAD DE IMAGEN HD: Para obtener la mejor calidad de imagen, este Full HD TV de Philips está equipado con el motor Pixel Plus HD que ofrece imágenes nítidas y un hermoso contraste. Los blancos se ven más brillantes y negros más profundos

AMBILIGHT MÁGICA: tiene LED inteligentes alrededor del borde de la pantalla que responden suavemente a las acciones en pantalla. Este televisor Philips tiene un sistema Ambilight de 3 lados para experiencias cinematográficas más mágicas

SISTEMA DE SONIDO CINEMÁTICO: Ofrecer la mejor experiencia cinematográfica es clave para Philips, este televisor es compatible con el sistema de sonido y visión de Dolby y permite disfrutar de una experiencia de sonido multidimensional y profunda

DISEÑO PLANO: este televisor 4K tiene un diseño compacto con todo lo que necesitas para ver películas con la mejor calidad. Diseñado para adaptarse a cualquier interior, este televisor Philips con bisel plateado viene con un soporte metálico

ENTREGA: Smart TV Philips UHD 4K de 32 pulgadas tiene un bisel plateado y trae aplicaciones preinstaladas: Amazon Prime, BBC iplayer, Disney +, Netflix y YouTube, soporte claro y plateado, control remoto, conectividad inalámbrica, tamaño de pantalla: 80 cm

TD Systems - Televisores 32 Pulgadas Led - 3 años de garantía - K32DLG12H Modelo 2021

4 used from €116.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Televisores Led 32 Pulgadas no Smart. Resolución 1366 x 768 píxeles (HD), eficiencia energética F, sonido Dolby Digital Plus.

✅ Conexiones: 3x HDMI, 1x USB, entrada de vídeo compuesto, entrada por componentes, puerto de interfaz común CI+, salida de audio digital, salida de auriculares.

✅ Sintonizador digital DVB-T2/C/S2, apto para todos los países de la Unión Europea. Sintonizador de segunda generación.

✅ Función PVR, grabador y reproductor multimedia USB.

✅ Accesorios: Mando a distancia con pilas incluidas. Textos en pantalla (OSD) en español, inglés, francés, alemán, italiano, y portugués. Manual de usuario en español, inglés.

H I T A C H I 32HAE2351 Android Smart TV 32 pulgadas, alta definición, HDR10, Bluetooth, Google Play, Chromecast integrado, compatible con Google Assistant TDT y satélite

€ 191.99 in stock 6 new from €177.60

8 used from €155.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Hitachi 32HAE2351 te ofrece óptima calidad de imagen HD y acceso a cualquiera de tus plataformas favoritas a un solo click desde cualquier ubicación en tu hogar, sin necesidad de antena

Tecnología HDR mejora los contrastes de la imagen, oscureciendo más los negros y aumentando el brillo de los blancos. Dolby Vision HDR proporciona una experiencia de visualización cinematográfica de gran realismo a tus películas y series preferidas

Envía contenidos desde tu móvil o tablet directamente al televisor gracias a Google Chromecast integrado. Además el TV es compatible con Google Assistant: usa tu voz para buscar canales, programas ó controlar el televisor desde tu asistente de Google

Accede a más contenido mediante Google Play. La serie HAE2351 te da acceso a Netflix, HBO, Youtube, Disney+, Movistar+, Prime Video, Twitch y TikTok, entre más de 3000 aplicaciones

WIFI y Bluetooth, 3 puertos HDMI, 2 puertos USB, USB grabador

SAMSUNG QLED 32Q50A 2021- Smart TV de 32" con Resolución 1080p FullHD, Motion Xcelerator y Alexa Integrada

€ 338.99 in stock 1 new from €531.60

5 used from €338.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Volumen de color: La tecnología inorgánica Quantum dot convierte la luz en más de mil millones de colores a cualquier nivel de brillo.

Contrast Enhancer: Descubre un nuevo nivel de profundidad y color gracias al análisis de cada imagen para crear tonalidades más naturales y realistas.

OTS Lite (Object Tracking Sound Lite): Un sonido envolvente 3D te permitirá estar completamente inmerso en la acción.

Multi View: Divide tu TV en múltiples pantallas para disfrutar de varios contenidos al mismo tiempo, eligiendo el tamaño y volumen de cada una.

One Remote Control: Un único mando a distancia ecológico para controlar todos tus dispositivos conectados y acceder a todo tu contenido. Está creado a base de material reciclado y se puede cargar con USB.

Nokia Smart TV - 32 Pulgadas (80 cm) Android TV, Full HD, HDR10, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+

€ 247.70 in stock

10 used from €247.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo: Android TVTM con más de 7000 aplicaciones de streaming, música, juegos y mucho más

Servicios de streaming compatibles: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, etc.

Control por voz del Asistente de Google: asistente inteligente que reproduce tus vídeos favoritos de YouTube, transmite los últimos éxitos de taquilla o busca información en línea en Google, desde el pronóstico meteorológico hasta las noticias con solo un rápido comando de voz

Sintonizador triple: para la recepción de tus canales de TV favoritos a través de antena terrestre (DVB-T2), satélite (DVB-S2) o cable (DVB-C)

Chromecast integrado: para transmitir fácilmente contenidos desde un smartphone a tu TV READ Los 30 mejores Huawei P 20 Lite de 2023 - Revisión y guía

TD Systems - Smart TV 32 Pulgadas Led HD, televisor Hey Google Official Assistant, Control por Voz, Android 11 - K32DLC17GLE

Amazon.es Features ✅ Televisores Led 32 Pulgadas (80 cm). Resolución 1366 x 768 píxeles (HD), eficiencia energética G, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.

✅ Conectividad: 2x HDMI, USB, entrada de vídeo compuesto AV, salida de auriculares, salida de audio digital óptica, puerto de interfaz común CI+, Ethernet RJ45, Wifi, Bluetooth.

✅ Smart TV con Android 11, Google Chromecast built-in integrado, con inteligencia artificial, y Google Assistant controlado por voz.

✅ Sintonizador digital de televisión DVB-T2/C/S2, de segunda generación con Hbbtv.

✅ Accesorios: Mando a distancia con acceso directo a Netflix, Youtube, y función "Hey Google". Pilas para mando a distancia. Manual de usuario y textos en pantalla (OSD) Multidioma.

TCL Televisiones 32S5203

Amazon.es Features TV LED 32" TCL 32S5203 SMART TV HD

Air Purifiers Smart TV LED Android de 32 Pulgadas, TV 4k HD a Prueba de explosiones, Marco Delgado y Sistema operativo Android, con Sonido Envolvente 3D, Negro

Amazon.es Features 4k HD: el mejor procesador analiza el contenido para mejorar el color, el contraste y la claridad, brindando un realismo asombroso a su contenido

Smart Android TV: use su voz para controlar televisores y dispositivos domésticos inteligentes, busque fácilmente películas y programas de TV, obtenga respuestas y administre tareas

Diseño de marco estrecho: diseño ultrafino y empotrado, el marco ultrafino le permite concentrarse en la pantalla. El soporte de doble propósito puede colocar el televisor en una consola ancha y estrecha.

Sonido envolvente: efectos de sonido de cine, una experiencia verdaderamente inmersiva

Se puede usar como monitor de computadora / pantalla de monitor, usando un cable HDMI, puede convertirse en un monitor de computadora o pantalla de monitor en un segundo

Air Purifiers Smart TV 4K HD de 82 cm (32 Pulgadas) con Inteligencia Artificial, Sonido Envolvente, 1xHDMI, 2xUSB 2.0, WiFi, TV LCD, Negro

Amazon.es Features Resolución 4K completa: no solo puede disfrutar de la impresionante resolución de 1366X768, sino que también significa que puede obtener una reproducción 4K local vívida.

Diseño de canal de sonido envolvente de graves, altavoces integrados de alta calidad, que muestran una calidad de sonido de alta fidelidad, que muestran cambios de campo de sonido delicados y ricos.

Diseño de marco estrecho: la parte más delgada es de solo 9 mm, materiales de alta calidad, simple pero elegante, elegante pero clásico, le permite deleitarse con esta belleza natural y fresca.

Obtenga una experiencia más inteligente: 1 HDMI, 2 USB2.0, Wifi. A través de la interfaz HDMI, puede conectar otros dispositivos, como computadoras, reproductores de DVD, consolas de videojuegos, etc.

Televisor LED con una diagonal de pantalla de 82 cm (32 pulgadas), frecuencia de actualización: 800 HZ

LG Televisor LG 32LQ63806LC - Smart TV webOS22 32 pulgadas (81 cm) FHD, Procesador de Gran Potencia a5 Gen 5, compatible con formatos HDR 10, HLG, HGiG

€ 256.09 in stock 52 new from €256.09

4 used from €234.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smart TV fácil, intuitivo y con Inteligencia Artificial

Experiencia Audiovisual: compatible con formatos HDR10 Pro /HDR HLG / HDR HGiG

Procesador de Gran Potencia a5 Gen 5: Gran Precisión de Tonos y Colores, Direct LED. Identifica el movimiento de objetos para escalar y simular un Sonido Surround de 5.1 canales

Ecosistema Abierto e Inteligente (ThinQ): Smart TV webOS22/ Compatible con Apple Home Kit, Google, Alexa/ Requiere Magic Remote OPCIONAL.

Funciones Gaming: Cloud Gaming (Stadia y GeForce Now)/ Menú exclusivo Gaming /HGiG

LG - Televisor 32 pulgadas (81 cm) FHD, Televisión LG Smart TV webOS22, TV LG 32 pulgadas, Procesador de gran Potencia a5 Gen 5, Compatible con Formatos HDR 10, HLG, HGiG, LG 32LQ63006LA

€ 240.00 in stock 73 new from €218.00

3 used from €220.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Smart TV fácil, intuitivo y con Inteligencia Artificial

EXPERIENCIA AUDIOVISUAL: compatible con formatos HDR10 Pro, HDR HLG, HDR HGiG

PROCESADOR DE GRAN POTENCIA: Procesador a5 Gen 5, gran precisión de tonos y colores, Direct LED. Identifica el movimiento de objetos para escalar y simular un Sonido Surround de 5.1 canales

THINQ: Ecosistema abierto e inteligente, Smart TV webOS22. Compatible con Apple Home Kit, Google, Alexa. Requiere Magic Remote OPCIONAL

FUNCIONES GAMING: Cloud Gaming (Stadia y GeForce Now). Menú exclusivo Gaming, HGiG

TD Systems - Televisores 32 Pulgadas Led HD, USB Grabador Reproductor, Sintonizador Digital DVB-T2/C/S2 - PRIME32X14H

€ 119.00 in stock 2 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Televisor Led 32 Pulgadas (80 cm). resolución 1366 x 768 píxeles (HD).

✅ Sonido Dolby Digital Plus, Eficiencia energética E.

✅ Grabador y reproductor multimedia USB.

✅ Conectividad: 3x HDMI, 2x USB, entrada de vídeo compuesto AV, salida de audio digital coaxial, puerto de interfaz común.

✅ Sintonizador digital DVB-T2/C/S2 de segunda generación.

Philips 32PHS6605/12 Televisor de 32 Pulgadas (LED TV, Pixel Plus HD, Saphi Smart TV, Altavoces de Rango Completo, 3 x HDMI, 2 x USB, optimo para Gaming), Color Negro Brillante (Modelo de 2020/2021)

€ 179.00 in stock 28 new from €179.00

16 used from €158.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sumérgete en imágenes de colores intensos y el máximo detalle con este televisor led de 32 pulgadas. HD LED y Pixel Plus HD garantizan la mejor calidad de imagen y la máxima nitidez.

Este TV de 32 pulgadas tiene una latencia mínima de 20 ms a través de HDMI, lo que lo hace ideal para jugar a videojuegos. Su frecuencia de refresco mejorada garantiza una experiencia gaming más intensa.

El sistema operativo Saphi Smart TV de este televisor de 32 pulgadas destaca por su menú intuitivo para que puedas seleccionar fácilmente tus contenidos con solo pulsar un botón.

Los altavoces de banda ancha y el ecualizador de 5 bandas de este televisor Philips garantizan la máxima claridad de sonido y unos graves muy intensos.

Alcance del suministro: Philips TV 32PHS6605/12 de 32 pulgadas (80 cm); Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

Toshiba TV 32L3163DG Smart TV de 32", con Resolución Full HD (1920 x 1080), HDR, Compatible con Asistente de Voz Alexa

€ 179.99 in stock 1 new from €179.99

13 used from €165.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maxima resolucion en formato medio 1920x10800 pixeles

HDR10 HLG, colores y contraste sobresalientes

Compatible con Alexa y Google

Dolby Audio

Fuente de alimentación: alimentación eléctrica con cable

Xiaomi F2 43" Smart TV Fire TV 108 cm, 4K Ultra HD, HDR10, Aluminio sin Marcos, Airplay, Prime Video, Netflix, Control de Voz de Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Sintonizador Triple, 2022, Negro

€ 299.99 in stock 1 new from €299.99

24 used from €236.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD - Ofrece cuatro veces más resolución que una televisión Full HD, para poder disfrutar de más detalles y colores.

COLORES - Visualiza todo el contenido con una mayor profundidad de color con la tecnología WCG y un brillo intensificado para una experiencia de visualización más realista gracias a HDR 10.

ENTRETENIMIENTO SIN LÍMITES: con Fire TV integrado, podrás disfrutar de miles de apps y de canales como Netflix, Prime Video, Disney, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE Play y muchos más (pueden aplicarse cargos de suscripción).

CONTROLA TU TV con la VOZ: controla fácilmente tu TV inteligente con la voz gracias al mando por voz Alexa incluido. Cambia de canal, ajusta el volumen, abre apps y mucho más. También puedes usarlo para controlar tus demás dispositivos de Hogar digital compatibles usando la voz.

GAMING - El modo de juego que incorpora funciona a través de los conectores 4x HDMI 2.1 con la función ALLM, para que el tiempo de respuesta sea corto. Todo ello hace que esta TV sea ideal para disfrutar de tus partidas.

Grunkel Televisión 32 Pulgadas Smart TV LED-3211GOOBLANCO con Pantalla de Panel HD Ready, Wi-Fi, Android 11.0. Bajo Consumo y Auto-Apagado - 34 Pulgadas - Blanco

Amazon.es Features Nuestra Smart TV blanco de 32 pulgadas tiene un sistema operativo Android TV 11 con aplicaciones como Netflix, Prime Video, Youtube, Google Play… Disfrute de la mayor tecnología y acceda a estas aplicaciones donde podrá ver más películas, reproducir música, hacer streaming, jugar juegos etc…

Televisor LED de 32 pulgadas (80 centímetros). Con pantalla de panel HD Ready que ofrece un ángulo de visión de 178º / 178º con el que podrá ver sus películas y series cómodamente desde cualquier rincón de su salón, cocina o dormitorio.

Nuestra Smart TV de color blanco cuenta con función Sleep Timer por lo que no se tendrá que preocupar si se queda dormido. Podrá programar la hora a la que quiera que se apague y ahorrar energía innecesaria mientras duerme. Evite los gastos innecesarios de energía con la LED-3211GOOBLANCO.

Esta televisión inteligente blanco de 32 pulgadas tiene un consumo de menos de 56W (menos de 0,5W en stand by) que unido a la gran potencia de sonido (2 x 8W) lo convierten en un televisor de alta calidad con el que seguro que no se sentirá decepcionado.

Nuestra LED-3211GOOBLANCO ofrece distintos puertos y conexiones que podrá utilizar para sacar el máximo partido a su televisor: 3 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, AV, óptica, CI. Podrá conectar su videoconsola, pasar fotografías y vídeos, aumentar la velocidad de conexión a Internet, etc. READ Los 30 mejores Limpiador Pantalla Ordenador de 2023 - Revisión y guía

Stream System - WebOS TV Smart 32 Pulgadas, LG Magic Remote, Thinq AI, HDR10, Frameless (Sin Marco), Control por Voz (LG Thinq AI + Alexa), Bluetooth - Modelo WSTRH3222FTP

€ 148.90 in stock 3 new from €148.90

1 used from €163.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Televisor LED de 32 pulgadas. Resolución 1366 x 768. píxeles (HD). Dolby Digital Plus.

✅ Sistema Operativo LG WebOS 5.0, compatible con Netflix, Youtube, Prime Video, HBO Max, Disney+, Dazn, etc...

✅ Conexiones: 3 x HDMI (1.4) (Entrada HDMI 2 integra la función ARC), 2 x USB, 2 x Antena (RF&LNB), 1 x AV-IN, 1 x CI+, 1 x Salida óptica de Audio, 1 x Salida Auriculares, 1 x RJ-45.

✅ Menú OSD multilingüe: Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Árabe.

✅ Compatible con soporte de pared VESA: 200 x 100 mm.

Xiaomi P1E Smart TV 32'', Android 11.0 (HD, Smart, Triple Tuner, LED TV, Bluetooth, WLAN, HDMI, USB), Negro

9 used from €171.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HD LED TV - 31.5 pulgadas (80 cm) plano 1.366 x 768 pixeles (HD-ready / 720p) con imágenes realistas y colores vibrantes, El panel HD LED ofrece un experiencia agradable e inmersiva, adecuado para su uso tanto en una habitación como para trabajo en casa

Triple sintonizador DVB-S2, DVB-C and DVB-T2; su bonito diseño en color negro ofrece un ángulo de visión de 178 grados para disfrutar de una experiencia de visionado inmersiva

Android TV 11.0 con Google Assistant y acceso a Google Play Store, 1.5GB RAM, 8 GB de Memoria interna; simplifique su experiencia de entrenimiento gracias a Android TV

Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast incorporado; acceso a más de 400,000 películas y series con posibilidad de descargar más de 7000 aplicaciones, todo en el mismo dispositivo

2x HDMI 1.4, 2x USB 2.0, entrada AV, conexión Ethernet (RJ45), WLAN, salida de auriculares, puerto CI +

SAMSUNG TV UE32T5372 32" FHD WWIFI Smart Negro HDMI USB

Amazon.es Features TV SAMSUNG UE32T5372 32" FHD WWIFI SMART NEGRO HDMI USB

Antteq AV32H3 Smart TV 32 Pulgadas (80 cm) Televisores con Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Disney+, Youtube, WiFi, Triple sintonizador DVB-T2/S2/C, Dolby Audio

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VIDAA: un sistema operativo rápido, inteligente e intuitivo que simplifica el acceso a aplicaciones y contenido enriquecido (YouTube, Netflix y Prime Video, etc.) y hace que su experiencia visual sea aún más agradable.

Contenido ilimitado: descubre las mejores historias de Disney+, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, YouTube, etc. Con más de mil películas y programas de televisión, desde clásicos atemporales hasta nuevas producciones, ANTTEQ Smart TV tiene algo para todos. Oferta.

Mejora de imagen triple: con retroiluminación DLED, reducción de ruido 3D y tecnología de compensación de movimiento, puede disfrutar de una mejor uniformidad del negro y colores vivos con un menor consumo de energía.

Compatible con HD: ANTTEQ TV presenta imágenes nítidas y claras al analizar el contenido, reducir el molesto ruido y minimizar la distorsión de la imagen.

Conector: RJ45, salida COAX, entrada HDMI 3x, AV, salida de AURICULARES, RF 2x, USB 2x, CI+

Philips 32PHS5507/12 TV LED 32 Pulgadas para los Desplazamientos, TV LED con Pixel Plus HD, HDMI, USB y VGA. Conexión, Negro con Pies Delgados

€ 165.00 in stock 13 new from €165.00

9 used from €119.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPACTA TV: En la oficina, la cocina o el dormitorio, esta TV LED cabe en cualquier sitio. El televisor es ligero y fácil de mover y la imagen nítida y viva le garantiza el máximo provecho de todo lo que ve

VÍVIDAS IMÁGENES: Disfruta de todo lo que ves en este televisor LED. El motor Philips Pixel Plus HD optimiza la calidad de la imagen para obtener imágenes nítidas, colores intensos y movimientos suaves para una mejor experiencia de visualización.

VERSÁTILES CONEXIONES : Conecta un dongle a uno de los puertos HDMI del televisor y disfruta de las funciones de Smart TV de tus proveedores de streaming favoritos. Puedes utilizar el puerto USB para reproducir música desde una memoria USB. Incluso puedes conectar una consola retro o un PC antiguo a través de VGA.

IMÁGENES MUY NÍTIDAS: Philips Pixel Plus HD optimiza la calidad de la imagen para obtener imágenes nítidas con gran contraste. Tanto si transmite contenidos en línea como si ve la televisión por cable, siempre obtendrá imágenes más nítidas con negros más oscuros y blancos más brillantes.

CALIDAD DE PHILIPS: Philips es uno de los líderes mundiales en electrónica doméstica. Los televisores están fabricados con un alto nivel de calidad, para obtener la mejor calidad de sonido y una mayor vida útil.

