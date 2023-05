Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Treonato De Magnesio de 2023 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Treonato De Magnesio de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

MagneLPure® Cápsulas de treonato de magnesio para la memoria, el sueño y la recuperación | 2000 mg por porción | Treonato de magnesio | Treonato de magnesio L | Suplemento de magnesio (90 cápsulas) € 72.97 in stock 1 new from €72.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Nuestras cápsulas de MagneLPure Magnesio L-Treonato, uno de los mejores suplementos de magnesio, están específicamente diseñadas para favorecer la función nerviosa y cerebral. Nuestra fórmula única que contiene treonato de magnesio y L-treonato de magnesio puede aportarle más claridad mental, reducir el cansancio mental y, por lo tanto, ¡mejorar su rendimiento laboral!

- Nuestra fórmula tiene una alta biodisponibilidad, ya que contiene treonato de magnesio y L-treonato de magnesio, que ayuda a aumentar los niveles de magnesio en el cerebro, lo que conduce a un mejor sueño REM y un sueño más reparador. Esto significa un comienzo fresco y renovado por la mañana.

- Nuestra fórmula MagneLPure de L-Treonato de Magnesio, un suplemento líder de treonato de magnesio, es la única forma de magnesio científicamente probado para mejorar la memoria a corto y a largo plazo y. Perfecto para estudiantes, deportistas y cualquier persona que desee mejorar su rendimiento cognitivo.

- Nuestras cápsulas de magnesio, que incluyen treonato de magnesio y L-treonato de magnesio, no contienen gluten, soja, leche ni lactosa, por lo que son aptas para veganos y personas con restricciones dietéticas. Además, nuestro producto se somete a pruebas de laboratorio para comprobar su pureza y la presencia de metales pesados, lo que garantiza que sólo recibas la mejor calidad.

Á - Las cápsulas de L-treonato de magnesio MagneLPure, con suplemento de treonato de magnesio, son fáciles de tragar y a diferencia de otros suplementos de magnesio, no provocan calambres, problemas estomacales ni dolores de cabeza. Y con 500 mg por cápsula, sólo necesita cuatro cápsulas al día para obtener resultados óptimos.

Magnesio L-treonato con taurato de magnesio y magnesio bisglicinato de magnesio, 120 cápsulas por 334 mg de magnesio elemental por dosis diaria vegana € 29.90 in stock 1 new from €29.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El MAGNESIO es vital y es necesario para numerosas funciones en el cuerpo. Hoy en día, muchas personas tienen escasez sin saberlo. Si la dieta no tiene suficiente suministro, se debe tomar magnesio.

FORMAS Sin embargo, hay varios compuestos de magnesio que actúan de manera diferente y no todos son igualmente bien absorbidos por el cuerpo.

CEREBRO Especialmente en el cerebro, donde se necesita con urgencia magnesio, la mayoría no llega en absoluto. Los investigadores ahora han descubierto un compuesto de magnesio que puede hacer precisamente esto: L-treonato de magnesio. Es una sal de magnesio del ácido treónico, un producto de descomposición de la vitamina C.

RECORDACIÓN Que algo está mal con la memoria de la persona mayor, los familiares a menudo notan que los zapatos u otras cosas repentinamente se encuentran en el refrigerador o en eventos similares. Por lo tanto, se debe considerar la administración de L-treonato de magnesio en cualquier edad adulta.

Fabricación: nuestros productos se desarrollan y fabrican en Alemania. Productos de la más alta calidad a precios atractivos, un asesoramiento responsable de productos y un servicio impecable son característicos de nuestra empresa.

Liposomal L-Threonine Magnesium Softgels 2000mg - Suplemento de magnesio con vitamina D3 y K2 - ayuda a la salud del cerebro y los huesos y a la relajación muscular - No GMO, sin gluten 60 softgels € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Qué son los liposomas? El l-treonato de magnesio se combina con la fórmula patentada de los liposomas. Los liposomas de alta calidad se utilizan como portadores estables para encapsular y proteger el l-treonato de magnesio de su degradación por sustancias del sistema digestivo humano. Esto permite que el l-treonato de magnesio sea transportado eficazmente al lugar del cuerpo donde se necesita, de modo que el l-treonato de magnesio pueda incorporarse a las células para su óptima absorción.

SALUD CEREBRAL: El magnesio es uno de los nutrientes clave que son esenciales para las funciones cerebrales y el sistema nervioso. Un suministro adecuado de magnesio es siempre necesario para el correcto funcionamiento del cerebro. El L-treonato de magnesio es un compuesto de magnesio altamente biodisponible que puede atravesar la barrera cerebral fácilmente y proporcionar un suministro adecuado de magnesio para apoyar la salud del cerebro y su funcionamiento.

SALUD ÓSEA: Este l-treonato de magnesio está alimentado con vitamina D3 y K2. Cuando se consumen juntos ayuda en el aumento de la densidad mineral ósea y mantiene su hueso fortalecido, incluso si usted está envejecido. Trabajan juntos activando la proteína útil al metabolizar el calcio en su cuerpo.

FÓRMULA SUPERIOR: Nuestro l-treonato de magnesio está especialmente formulado con ingredientes bien elegidos que son 100% no GMO. Están completamente libres de gluten, soja, frutos secos, lácteos, huevo, pescado y trigo. Este L-treonato de magnesio está diseñado por expertos científicos para mejorar la biodisponibilidad de este nutriente esencial.

DOSIFICACIÓN: Este suplemento de l-treonato de magnesio se presenta en un envase que contiene 60 cápsulas blandas. En el que dos cápsulas blandas constituyen una dosis de 2000mg de l-treonato de magnesio. Está especialmente formulado para hombres y mujeres, ya que les falta rendimiento cerebral debido al envejecimiento. Se aconseja tomar 2 cápsulas blandas al día después de la comida.

Bisglicinato de magnesio - 365 cápsulas - Premium: magnesio quelado - 155 mg de magnesio elemental por cápsula - Vegano - Fórmula de alta dosis € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIOS: 365 cápsulas veganas especialmente altas con 1550 mg de glicinato de magnesio puro por porción diaria (2 cápsulas), de los cuales 310 mg de magnesio elemental. Práctico suministro de 6 meses al tomar 2 cápsulas diarias.

EXCEPCIONALMENTE ALTA FIABILIDAD: El glicinato de magnesio es un compuesto de magnesio y glicina. La glicina tiene el tamaño molecular más pequeño entre los aminoácidos, lo que permite que se absorba eficazmente a través de la pared intestinal. Gracias al complejo quelado de magnesio y glicina, las cápsulas de magnesio son muy biodisponibles y bien toleradas.

PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES: Se han realizado pruebas de laboratorio para determinar el contenido de ingredientes activos (contenido de magnesio), así como cargas e impurezas, como metales pesados, moho, E. Coli, salmonela y otros criterios de prueba relevantes.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas de magnesio no contienen aditivos no deseados y son 100% veganas. Las cápsulas no contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, póngase en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Cepillo De Dientes Electrico de 2023 - Revisión y guía

Ana Maria Lajusticia, Magnesio total 5 Disminuye el cansancio y la fatiga,mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Apto para veganos.Envase para 50 días de tratamiento,100 Unidad (Paquete de 1) € 15.15

€ 11.72 in stock 17 new from €11.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El magnesio contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga

El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

El magnesio contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico

Está involucrado en multitud de procesos: metabolismo energético, la síntesis proteica, la síntesis y degradación de ácidos grasos.

Complejo de Magnesio – Premium: De 5 compuestos – citrato de magnesio + magnesio bisglicinato + óxido de magnesio – 400mg de magnesio elemental por dosis diaria – Probado en laboratorio, vegano € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features QUÍNTUPLE ENERGÍA | Nuestro complejo combina 5 formas diferentes de magnesio que se complementan de manera inteligente Dicitrato de trimagnesio, bisglicinato de magnesio, malato de magnesio, ascorbato de magnesio y óxido de magnesio. De este modo los músculos y los nervios reciben lo que necesitan a corto y largo plazo.*

ALTA DOSIFICACIÓN Y ALTAMENTE BIODISPONIBLE | Dado que tu cuerpo no puede producir magnesio por sí mismo, tienes que proporcionárselo. Nuestro complejo te ofrece 5 formas de magnesio en alta dosificación que tu cuerpo puede procesar perfectamente.

TU SUMINISTRO PARA 3 MESES | 180 cápsulas para un trimestre completo. Solo 2 cápsulas al día contienen un total de 400 mg de magnesio elemental. Así podrás hacer frente perfectamente a tus entrenamientos y actividades intelectuales.

CONCEPCIÓN ELEMENTAL | Solo lleva lo que debe llevar: Nuestro producto no contiene aromas y está libre de aditivos innecesarios como colorantes, gelatina, estabilizantes o antiaglomerantes como el estearato de magnesio.

EL LEMA DE NATURAL ELEMENTS | ¡A grandes palabras, grandes hechos! Para tu seguridad y para garantizar la calidad de nuestros productos, TODOS nuestros lotes de producción se someten a pruebas exhaustivas en laboratorios independientes de Alemania.

MAGNESIO B6 |4 Mg Sinérgico 1980mg/día= Bisglicinato + Malato + Vegetal Orgánico + Taurina Quelada| 300mg de Mg puro/día |Tolerancia y Asimilación superior al Mg Marino € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPLEJO DE MAGNESIO 5 EN 1. Por día, 3 cápsulas de Magform le aportan 1980 mg de una sinergia de 4 formas de magnesio altamente asimilable y 2,1 mg de vitamina B6 activa (P-5-P). Disfruta de los beneficios de las 4 mejores formas de Magnesio: Bisglicinato de Magnesio, Malato de Magnesio, Taurato de Magnesio, Magnesio Vegetal de Lechuga de Mar Orgánic

MEJOR ASIMILACIÓN Y TOLERANCIA: Si no asimila bien el magnesio, si le causa molestias digestivas, favorezca las formas queladas Bisglicinato, Malato, Taurato o la forma vegetal. Olvídese del magnesio marino, que es un óxido de Mg, cloruro de Mg, hidróxido de Mg... La tasa de asimilación del bisglicinato de Mg es 8 veces mayor que la del óxido de Mg. El citrato es más asimilable, pero cuidado que puede ser laxante.

LA ACCIÓN MÁS COMPLETA POSIBLE: Gracias a la sinergia de sus 4 formas de Mg, Magform contribuye a una acción más global que una sola forma de Mg. El malato permite específicamente la relajación muscular, el bisglicinato el funcionamiento normal del sistema nervioso, el taurato contribuye a las funciones psicológicas normales y el magnesio vegetal aporta cofactores para optimizar su asimilación.

FORMULACIÓN ÚNICA DE PRIMERA CALIDAD - Bisglicinato de magnesio quelado de primera calidad (TRAACS Albion n°1 mundial). La taurina mejora la asimilación de la MG. Nuestra taurina está unida a moléculas de magnesio. Así, su acción es aún más fuerte. Nota: La taurina no se extrae de los testículos de los toros y no provoca nerviosismo, temblores ni palpitaciones. 120 cápsulas a razón de 3 cápsulas/día

LABORATORIO INOLAB: Especialista en micro nutrición celular a base de principios activos de origen natural de alta calidad y de formulaciones sin aditivos controvertidos ( dioxido de silicio, celulosa microcristalina, estearato de magnesio..) Fabricado en Francia: certificación AFNOR HACCP e ISO 22000. ECORRESPONSABLE: Bolsa Doypack reciclable

POP IT Magnesio Bisglicinato 375mg/D + B6-120 Cápsulas, 2 Meses - Cansancio, Estrés, Músculos - Bisglicinato de Magnesio, Magnesio Marino, Citrato de Magnesio Capsulas € 21.98 in stock 1 new from €21.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMBATE EL CANSANCIO Y EL ESTRÉS. Nuestra fórmula combina 3 fuentes de magnesio en polvo: magnesio bisglicinato, magnesio citrato y marino para combatir la fatiga y el estrés sin perturbar tu comodidad digestiva.

️ REDUCE LA TENSIÓN Y LOS CALAMBRES MUSCULARES. Nuestro magnesio complex con bis glicinato de magnesio es tu aliado para mantener tu mejor forma. Favorece la recuperación muscular y el tono normal. ¡Dile adiós a las agujetas!

✅ 2 MESES DE TRATAMIENTO DE MAGNESIUM ULTRA ECONÓMICO. Cada frasco de nuestro magnesio contiene 120 cápsulas vegetales de pequeño tamaño, súper fáciles de tomar. Toma 2 cápsulas al día con un gran vaso de agua. Seguir tratamiento de 2 a 3 meses.

CUBRE EL 100% DE TUS NECESIDADES DIARIAS DE MAGNESIO GLICINATO. Disfrute de un tratamiento ultra eficaz con el alto contenido de 375mg de magnesio puro, muy bien asimilado gracias a la vitamina B6. Bote súper práctico de fácil apertura.

‍‍‍ POP IT SIMPLIFICA Y ALEGRA LA NUTRICIÓN para ayudarte a cuidarte a tí mismo y a toda tu familia. Nuestras cápsulas son veganas, cruelty-free y fabricadas en Francia . Garantizadas sin OGM, sin gluten y sin lactosa. ¿Necesitas ayuda? ¡Contacta con nuestro súper equipo disponible 7/7 para obtener asesoramiento personalizado!

Glicinato de magnesio – 300 mg de magnesio elemental/dosis diaria – suministro para 2 meses con 180 cápsulas – magnesio quelado – inocuo para el estómago, vegano, de alta dosificación € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIMENTO PARA LOS NERVIOS CON EXTRAS | Nuestro magnesio vegano puro procedente del bisglicinato de magnesio es importante para los nervios* y la mente*. También favorece el nivel de energía* y la función muscular*. Por el bien del cuerpo y la mente.

SUMINISTRO VEGANO PARA 2 MESES | Con 180 cápsulas estarás perfectamente abastecido durante 2 meses. La dosis diaria recomendada (3 cápsulas) equivale a 300 mg de magnesio elemental procedente de bisglicinato de magnesio.

ALTA DOSIFICACIÓN & BUENA TOLERANCIA | Nuestras cápsulas con el complejo quelado de magnesio y el aminoácido glicina tienen alta dosificación, son altamente biodisponibles y al mismo tiempo especialmente inocuas para el estómago.

CONCEPCIÓN ELEMENTAL | Solo lleva lo que debe llevar: Nuestro producto vegano no contiene aromas ni ingeniería genética y está libre de aditivos innecesarios como sustancias de relleno, colorantes, estabilizantes o antiaglomerantes.

EL LEMA DE NATURAL ELEMENTS | ¡A grandes palabras, grandes hechos! Para tu seguridad y para garantizar la calidad de nuestros productos, TODOS nuestros lotes de producción se someten a pruebas exhaustivas en laboratorios independientes de Alemania.

DHARMA Magnesio Complejo de triple | 300 mg Citrato de Magnesio, glicinato de magnesio y malato de magnesio para relajación muscular, sueño, calma y energía | Alta absorción- Vegano, sin OGM- 180 Caps € 18.89 in stock 1 new from €18.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ABSORCIÓN MÁXIMA Y SUPLEMENTO DE MAGNESIO POTENTE: DHARMA Triple Magnesium Complex presenta 300 mg de tres tipos de magnesio puro (glicinato, malato, citrato). Cada uno es quelato o altamente absorbible para una máxima biodisponibilidad. Nuestra fórmula es fácil para el estómago y "no amortiguada", lo que significa que esta mezcla no se diluye con óxido de magnesio menos costoso y menos absorbible.

APOYA LA RELAJACIÓN, LA CALMA Y EL SUEÑO MEJORADO: el magnesio, especialmente en forma de glicinato de magnesio, es un nutriente esencial que apoya la función saludable de los músculos y los nervios. Esto puede ayudar a aliviar los calambres musculares y calmar la tensión para una mayor sensación de relajación, calma y sueño reparador.

PROMUEVE LA SALUD DEL CORAZÓN Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA: Como cofactor en cientos de reacciones enzimáticas, el magnesio, especialmente el malato de magnesio, apoya el metabolismo de los nutrientes para la producción de energía celular. Los suplementos de magnesio también ayudan a mantener la presión arterial y el ritmo cardíaco normales para apoyar la salud cardiovascular en general.

DENSIDAD ÓSEA Y RECUPERACIÓN MUSCULAR: Los estudios han demostrado que el magnesio ayuda a regular las vitaminas y los nutrientes como el calcio y el zinc para apoyar huesos sanos y una densidad ósea fuerte. El magnesio también puede ayudar a promover la recuperación muscular después del ejercicio.

Siéntase seguro al comprar en DHARMA SUPPLEMENTS. Todos los productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles y pruebas periódicas por parte de laboratorios acreditados. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Magnesio 300 mg con Taurina y Vitamina B6 | Alta Dosis | Bisglicinato de Magnesio Biodisponible | Antifatiga y Antiestrés | 120 Cápsulas | Fabricado en Francia | NOVOMA (ex Nutrivita) € 21.89

€ 20.75 in stock 3 new from €20.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ EL ALIADO ANTIFATIGA Y ANTIESTRÉS. Mediante la combinación de 3 ingredientes con efectos sinérgicos, nuestro suplemento obra un efecto perfecto para reducir la fatiga y el estrés, estimular la recuperación muscular y reducir los trastornos del sueño. El magnesio es idóneo para personas activas, deportistas, ancianos y personas con problemas de concentración, sueño o estrés.

ALTA DOSIS DE MAGNESIO. Al contribuir en más de 300 reacciones enzimáticas, el magnesio es un mineral esencial para la salud. Cada dosis diaria de nuestro producto aporta una cantidad óptima de 300 mg de magnesio elemental.

MÁXIMA EFICIENCIA. Nuestro suplemento está formulado a partir de la mejor forma de Magnesio : el Glicinato de Magnesio. Es sal de magnesio de tercera generación conocida por su excelente asimilación y por la gran comodidad de su asimilación digestiva. Se asimila mucho mejor que el magnesio marino y el citrato de magnesio. Para optimizar sus efectos, lo hemos combinado con Taurina y Vitamina B6 bioactiva.

MÁS DE 1 MES DE TRATAMIENTO. Para aprovechar los abundantes beneficios de nuestro complejo de magnesio, basta con tomar 3 cápsulas fáciles de tragar al día. Cada frasco contiene 120 cápsulas, un suministro completo de 40 días.

DISEÑADO Y FABRICADO EN FRANCIA. Complemento alimenticio fabricado en un laboratorio francés según las normas más estrictas. A fin de obtener una calidad irreprochable, los suplementos de Nutrivita están garantizados como libres de OGM, sin gluten, sin alérgenos y sin estearato de magnesio. Apto para vegetarianos y veganos.

GH Glicinato de Magnesio 250mg | 120 Cápsulas Veganas | Tabletas de Bisglicinato de Magnesio de Alta Biodisponibilidad | Fabricado en Instalaciones con Licencia ISO | Sin OGM ni Gluten € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPLEMENTO DE GRAN VALOR - Cada porción diaria de 2 cápsulas proporciona 250 mg de Glicinato de Magnesio

GLICINATO DE MAGNESIO - El Glicinato de Magnesio es una de las formas de Magnesio más fáciles de absorber por el cuerpo. El Magnesio es necesario en el cuerpo en grandes cantidades, este tipo de mineral se conoce como macromineral.

UNA MEJOR FORMA DE TOMAR GLICINATO DE MAGNESIO - Nuestro suplemento de Glicinato de Magnesio no contiene lácteos, gluten ni alérgenos y es adecuado para veganos y vegetarianos.

UNA MARCA EN LA QUE PUEDE CONFIAR - Todos nuestros productos se fabrican en el Reino Unido en instalaciones con licencia GMP e ISO 9001, lo que significa que se cumplen los estándares de calidad más estrictos. Nuestro equipo de expertos con sede en el Reino Unido obtiene solo ingredientes de la más alta calidad que cumplen con nuestros estrictos estándares de control de calidad.

LA PROMESA DE GOWER HEALTH - Como una empresa familiar, somos lo suficientemente pequeños para poder supervisar personalmente la calidad de nuestros lotes y luchar por la excelencia en cada lote en el que colocamos nuestra marca.

Life Extension, Magnesium Caps, 500mg, 100 Cápsulas veganas, Probado en Laboratorio, Sin Gluten, Vegetariano, Sin Soja, No GMO € 21.90 in stock 2 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA DOSIFICACIÓN: Una dosis, una cápsula, Magnesium Caps de Life Extension contiene 500mg de magnesio, que puede suministrar a su cuerpo cada 2 días

BUENA BIODISPONIBILIDAD: Life Extension Magnesium Caps se caracteriza por una buena biodisponibilidad y es adecuado para una dieta vegana

ALTA CALIDAD: Las cápsulas de magnesio de Life Extension se someten a pruebas de calidad y pureza en laboratorios independientes

SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Las cápsulas de magnesio de Life Extension no contienen gluten y se producen sin ingeniería genética

NUTRIENTES IMPORTANTES: Magnesium Caps de Life Extension contiene 500mg de magnesio por cápsula cada 2 días; un nutriente importante que interviene en muchos procesos del cuerpo humano READ Los 30 mejores Planchas De Pelo Profesionales de 2023 - Revisión y guía

Magnesio puro concentrado alta biodisponibilidad | Mantenimiento articular y muscular| Aumenta tu energía | Tratamiento 60 días | VEGANO | Cápsula vegetal. NATNATURA HEALTH & BEAUTY € 17.90

€ 15.21 in stock 1 new from €15.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAGNESIO EN CÁPSULAS: Suplemento de Citrato de Magnesio puro concentrado de alta biodisponibilidad. Presentado en cápsulas vegetales sin gelatina de origen animal. Apto para personas veganas. Desarrollado en España.

EL MEJOR ALIADO PARA TU ENTRENAMIENTO: Formula para ayudar a disminuir de forma natural el cansancio y la fatiga. Contribuye al funcionamiento normal de músculos y huesos y promueve el equilibrio de los electrolitos. Suplemento compatible con dieta KETO.

TU MEJOR COMPAÑERO PARA EL DIA A DIA: NATNATURA Magnesio te ayudará a completar la aportación de magnesio diaria que tu organismo necesita para mantener las funciones vitales correctamente durante el día. El magnesio de Natnatura ayuda en la síntesis proteica normal y en la función psicológica normal.

APOSTAMOS POR LA CALIDAD: Contamos con una amplia gama de productos 100% naturales que dan soluciones reales. Estamos especializados en el desarrollo, y distribución de suplementos nutricionales y alimentos dietéticos en Europa, por eso nuestra marca cuenta con todos los registros sanitarios necesarios. Marca registrada.

Ana Maria Lajusticia Cloruro de magnesio. Disminuye el cansancio y la fatiga, mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Apto para veganos. Envase para 36 días de tratamiento ,147 Unidad. € 9.30

€ 5.85 in stock 34 new from €5.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El magnesio contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga

El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos

Diferencia al cloruro de otras fuentes de magnesio por su PH ácido y el efecto laxante alto

Sin gluten y apto para veganos

Envase para 36 días

Solgar MAGNESIO + B6. Comprimidos 250 € 19.03

€ 14.24 in stock 5 new from €14.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑADO para favorecer un nivel de energía normal, ayudar a reducir el cansancio y la fatiga; estimula la función muscular INGREDIENTES por tres (3) comprimidos: Magnesio (óxido) 400 mg, Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato) 25 mg DOSIS DIARIA RECOMENDADA para adultos, tomar tres (3) comprimidos al día, preferentemente con las comidas, no debe superarse la dosis diaria expresamente recomendada para este producto Sin azúcares ni sal; sin gluten; no contiene almidón, levadura, trigo, soja ni derivados lácteos; está formulado sin conservadores, edulcorantes, aromatizantes ni colorantes artificiales Apto para Vegetarianos y Kosher PARVE

Distribuido por: Suplementos Solgar S.L. C/Belgrado, 6. 28232 Las Rozas (Madrid)

Glycinato de magnesio 2000mg por dosis 120 cápsulas, certificado de análisis de AGROLAB Alemania, puro, sin rellenos ni sustancias de relleno € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Glycinato de Magnesio tiene la mayor biodisponibilidad entre otras formas de magnesio, con la capacidad única de atravesar la barrera hematoencefálica

ALTA FUERZA, SIN NINGÚN ATAJO ARTIFICIAL Y RELLENO - Cada porción de 4 cápsulas diarias contiene 2000mg de Glycinato de Magnesio

30 PORCIONES POR ENVASE - Ofrecemos 120 cápsulas por envase, ofreciendo un valor inmejorable en comparación con nuestros competidores

SUMINISTRO DE 1 MES, DOSIS DIARIA DE 2000MG

LA EMPRESA ESTÁ CERTIFICADA como líder de clase "A" en su categoría de tamaño y sector de actividades. Fabricado bajo un estricto código de prácticas GMP

Solaray Magnesium Citrate 133mg | Magnesio | 180 VegCaps € 29.37

€ 24.49 in stock 11 new from €22.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solaray marca de confianza

Manufacturado en Estados Unidos

Identidad, pureza & potencia garantizados

SOLARAY Glicinato de magnesio 120 VegCaps € 34.60 in stock 1 new from €34.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features magnesio en forma de bisglicinato

Descubre nuestra gama completa de productos.

Nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente

Producto elaborado con materiales de alta calidad.

Bisglicinato de Magnesio de HSN | 120 Cápsulas Veganas - 350 MG Magnesio por Dosis Diaria - 100% Magnesio Glicinato de Magnesio Alta Biodisponibilidad y Absorción | No-GMO, Vegano, Sin Gluten € 16.99

€ 15.50 in stock 3 new from €15.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ MAGNESIO CAPSULAS ] Complemento alimenticio en cápsulas vegetales a base de sales magnésicas de glicina → Glicinato de Magnesio.

[ MAGNESIO ALTA BIODISPONIBILIDAD ] Una de las mejores formas de aportar Magnesio → sal de Glicinato de Magnesio.

[ MAGNESIO ELEMENTAL ] Clean Label: Reflejamos la cantidad exacta y real de mineral elemental → 175 mg de Magnesio por Cápsula.

[ MAGNESIO VEGANO ] Complemento alimenticio apto para personas que siguen una dieta vegana o vegetariana → Bisglicinato de Magnesio es un producto en cápsulas 100% vegano.

☀️ [ FABRICACIÓN EN ESPAÑA ] Fabricado en laboratorio certificado con IFS. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP). NO Contiene → Gluten, Pescado, Lactosa, Lácteos, Soja, Frutos Secos, Huevo.

Complejo Triple de Magnesio, suplemento de magnesio quelado con citrato, glicinato y taurato de magnesio, vegano, 90 dosis € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÓRMULA ACTUALIZADA: 35% más de magnesio por dosis en 2 comprimidos, con una dosis significativa de 262 mg de magnesio elemental de 2000 mg a granel. Para una absorción óptima y cobertura durante todo el día, dividir la dosis diaria

MEZCLA DE TRIPLE MAGNESIO: la mayoría de los suplementos de magnesio utilizan una sola forma que alcanza rápidamente su saturación. Combinamos 3 formas de magnesio: citrato, taurato y bisglicinato para abordar 3 vías de captación y potenciar la cantidad suministrada al organismo

FÓRMULA TOTALMENTE REACCIONADA: el magnesio reaccionado está unido químicamente a sus portadores y es distinto a los suplementos con óxido de magnesio tamponado o mezclado con ácido cítrico o glicina. La solubilidad mejorada de estas formas reaccionadas optimiza su potencial de absorción

SUAVE PARA EL ESTÓMAGO: a diferencia de las formas de magnesio mezcladas que contienen óxido de magnesio, el citrato de magnesio totalmente reaccionado no tiene un efecto laxante. La dosificación dividida aumenta aún más la asimilación

APTO PARA VEGETARIANOS Y VEGANOS Sin lácteos, gluten, lactosa, soja ni levadura. Compatible con dietas halal & kosher. Fabricado bajo Buenas prácticas de facturación (GMP) en el Reino Unido

FS Glicinato de Magnesio 250mg por Porción 90 Capsulas Veganas | Magnesio para la Concentracion y Memoria | Mejora el Estado de Ánimo y la Calidad del Sueño | Sin Gluten € 21.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GLICINATO DE MAGNESIO DE ALTA POTENCIA - Una enorme cantidad de 1250 mg de Glicinato de Magnesio constituye 250 mg de Magnesio elemental en cada porción diaria de 2 cápsulas. Cada frasco contiene 90 cápsulas.

MAGNESIO BIO DISPONIBLE - El cuerpo requiere magnesio en grandes cantidades. Este tipo de mineral se conoce como macromineral, y el Glicinato de Magnesio es una de las formas más fáciles de absorber por el cuerpo.

UNA MEJOR MANERA DE SUPLEMENTAR - Nuestro suplemento de Glicinato de Magnesio no contiene Lácteos, Gluten ni Alérgenos y es adecuado para veganos y vegetarianos.

FABRICADO EN INSTALACIONES CON LICENCIA ISO EN EL REINO UNIDO - Nuestro equipo de expertos con sede en el Reino Unido obtiene solo ingredientes de la más alta calidad que cumplen con nuestros estrictos estándares de control de calidad e higiene. Este producto es libre de OGM.

EL COMPROMISO DE FS CON EL BIENESTAR MENTAL - Nuestra directiva es proporcionar a cada cliente un suplemento de la más alta calidad para beneficiar tanto la salud cognitiva como la general. Al comprar, estás ayudando a una causa digna: Una parte de cada venta se dona directamente a la Alzheimer's Society. Usted ha ayudado a donar miles de libras hasta la fecha. Gracias.

Magnesio Marino con Vitamina B6 | Alivio Calambres Cansancio Fatiga Potente Suplemento Articulaciones Huesos Piel Energía Deportistas | 120 cápsulas Cura de 4 Meses |Hasta 300mg/día € 16.90

€ 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAGNESIO MARINO: Nuestro Magnesio y Vitamina B6 es un Complemento Vitamínico de origen 100% natural ideal para combatir el estrés, disminuir la fatiga o cansancio, aliviar las contracciones musculares o calambres y luchar contra los problemas de sueño. Favorece el correcto funcionamiento de los huesos, piel y cartílagos. Favorece el funcionamiento normal de las articulaciones, el sistema nervioso y los músculos. De origen natural, ofrece una absorción eficaz gracias a la vitamina B6.

VITAMINA B6: Tiene una mejor concentración que el Colageno con Magnesio , Colágeno hidrolizado o Triptófano con Magnesio. Potente Anti Estrés, la vitamina B6 contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario. Mejora la calidad de sueño, disminuye la ansiedad, y ayuda a la recuperación muscular. La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína y a reducir dolores musculares o articulares.

REFUERZA HUESOS Y ARTICULACIONES : Nuestras cápsulas son vegetales y fáciles de tragar. Nuestro Magnesio Puro cuenta con una fórmula única. Al contar con una alta concentración y muy buena absorción, sólo es necesario tomar una cápsula al día. En caso de deficiencia significativa o para la recuperación después del esfuerzo, se pueden tomar 2 cápsulas diarias lo cual representa 300mg de Mg y 2mg de vitamina B6. Su absorción es mejor que el triptófano, citrato, malato o bisglicinato de magnesio.

100% PURO Y NATURAL: El magnesio es un oligoelemento omnipresente, que participa en más de 300 reacciones enzimáticas. Nuestro magnesio natural se extrae del agua de mar después de la desalinización y la laguna. Se filtra y se evapora al vacío para obtener una pureza notable. Es ideal para hombres y mujeres.

NUTRIMEA : Nuestro suplemento Magnesio Marino ha sido rigurosamente seleccionado para asegurar su origen natural, respetando el medio ambiente y las poblaciones locales. Ha sido elaborado de la manera más pura posible: sin OGM, sin Gluten, Sin Lactosa y sin Estearato. También es adecuado para los vegetarianos y veganos. Fabricado en Francia, los estrictos controles garantizan una calidad irreprochable.

BioEmblem Magnesio Complejo de triple 250 mg Citrato de Magnesio + glicinato de magnesio + malato de magnesio para relajación muscular, sueño, calma y energía, Alta absorción, Vegano, sin OGM € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ABSORCIÓN MÁXIMA Y SUPLEMENTO DE MAGNESIO POTENTE: BioEmblem Triple Magnesium Complex presenta 300 mg de tres tipos de magnesio puro (glicinato, malato, citrato). Cada uno es quelato o altamente absorbible para una máxima biodisponibilidad. Nuestra fórmula es fácil para el estómago y "no amortiguada", lo que significa que esta mezcla no se diluye con óxido de magnesio menos costoso y menos absorbible.*

APOYA LA RELAJACIÓN, LA CALMA Y EL SUEÑO MEJORADO: el magnesio, especialmente en forma de glicinato de magnesio, es un nutriente esencial que apoya la función saludable de los músculos y los nervios. Esto puede ayudar a aliviar los calambres musculares y calmar la tensión para una mayor sensación de relajación, calma y sueño reparador.*

PROMUEVE LA SALUD DEL CORAZÓN Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA: Como cofactor en cientos de reacciones enzimáticas, el magnesio, especialmente el malato de magnesio, apoya el metabolismo de los nutrientes para la producción de energía celular. Los suplementos de magnesio también ayudan a mantener la presión arterial y el ritmo cardíaco normales para apoyar la salud cardiovascular en general.*

DENSIDAD ÓSEA Y RECUPERACIÓN MUSCULAR: Los estudios han demostrado que el magnesio ayuda a regular las vitaminas y los nutrientes como el calcio y el zinc para apoyar huesos sanos y una densidad ósea fuerte. El magnesio también puede ayudar a promover la recuperación muscular después del ejercicio.*

Siéntase seguro cuando compre en BioEmblem. Todos los productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles y pruebas regulares por parte de laboratorios acreditados. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Magnesio Taurato 2000 Mg Por Dosis, Sin Rellenos - 120 Cápsulas Veganas € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Magnesio Taurato tiene la mayor biodisponibilidad entre otras formas de magnesio, con la capacidad única de atravesar la barrera hematoencefálica

ALTA FUERZA, SIN NINGÚN ATAJO ARTIFICIAL Y RELLENO - Cada porción de 4 cápsulas diarias contiene 2000mg de Magnesio Taurato

30 PORCIONES POR ENVASE - Ofrecemos 120 cápsulas por envase, ofreciendo un valor inmejorable en comparación con nuestros competidores

SUMINISTRO DE 1 MES, DOSIS DIARIA DE 2000MG

LA EMPRESA ESTÁ CERTIFICADA como líder de clase "A" en su categoría de tamaño y sector de actividades. Fabricado bajo un estricto código de prácticas GMP

Citrato de Magnesio 1545mg + Magnesio Bisglicinato 600mg - Reduce Cansancio y Fatiga, Alivia Dolor Articulaciones y Músculos - Magnesium Alta Biodisponibilidad |120 Cápsulas Nutralie € 19.86 in stock 2 new from €19.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FORTALECE EL SISTEMA NERVIOSO, ÓSEO Y MUSCULAR: El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, de los músculos y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, lo que permite aprovechar al máximo cada día.

⚡ AUMENTA TU ENERGÍA Y RENDIMIENTO: Nuestro Magnesio en conjunto con la vitamina B5 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al metabolismo energético normal y al rendimiento intelectual normal. Las vitaminas B6 y C contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

CITRATO DE MAGNESIO Y BISGLICINATO PURO: Nuestro Magnesio se presenta en forma de bisglicinato y citrato, un compuesto de máxima pureza y de alta biodisponibilidad. Combinado con las vitaminas B5, B6 y C, que refuerzan los efectos del magnesio en el organismo, se convierte en uno de los productos más completos.

MÁXIMA CONCENTRACIÓN Y ABSORCIÓN: El bisglicinato y el citrato permiten la máxima absorción de magnesio en el organismo y son 100% biodisponible. Ayudan a que nuestro cuerpo pueda aprovechar de cada cápsula esa cantidad de magnesio que no es capaz de generar por sí mismo y así beneficiarse al máximo de sus efectos.

⭐ MÁXIMA CALIDAD Y SATISFACIÓN GARANTÍZADA: Nuestro Magnesio ha sido elaborado bajo un proceso controlado y certificado bajo los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. Presentado en cápsulas de recubrimiento vegetal, aptas para veganos. READ Los 30 mejores Cepillo Dientes Oral B de 2023 - Revisión y guía

Magnesio Complex Vegavero® | 4 Formas: Citrato, Bisglicinato, Taurato & Malato | 180 Cápsulas | Chelated Magnesium Con B6 & B2 | Quelado Sin Aditivos y Vegano € 20.90 in stock 1 new from €20.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MEZCLA DE MAGNESIO: Nuestro Magnesium Complex combina las mejores formas de magnesio para una mayor biodisponibilidad y absorción. El magnesio es un mineral importante y una deficiencia puede causar problemas como calambres musculares, dolor de cabeza y fatiga. Desempeña un papel vital para el funcionamiento normal del sistema nervioso, la función muscular, el metabolismo energético y la reducción del cansancio y la fatiga. También hemos incluido la vitamina B2 y la vitamina B6.

CON LAS 4 MEJORES FORMAS DE MAGNESIO: Nuestro Multi-Magnesium Complex contiene 4 formas diferentes de magnesio que se consideran la mejor forma de magnesio en biodisponibilidad, absorbencia y tolerancia. Como componente principal de nuestro suplemento, elegimos el bisglicinato de magnesio, ya que, además de ser la forma mejor tolerada, es también la que proporciona una mayor cantidad de magnesio. También hemos incluido el taurato, así como el malato y el citrato de magnesio.

CUIDADOSAMENTE DOSIFICADO: Cada cápsula de nuestro Multi-Magnesium Complex contiene 540 mg de bisglicinato y 50 mg de malato, taurato y citrato. La dosis diaria (3 cápsulas) proporciona 375 mg de magnesio (100% de la CDR). La dosis diaria también puede adaptarse en función de las necesidades. Para una absorción óptima, el magnesio debe tomarse a lo largo del día y entre las comidas. Nuestro producto no es OMG, no contiene aditivos y es apto para veganos. Por envase: 180 cápsulas.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Bisglicinato de Magnesio y Vitamina B6 | Reduce Estrés Fatiga | Vegano Sin Gluten Sin Lactosa | Alta Absorción y Asimilación | Biodisponible| Fabricado en Francia | Cápsulas Vegetales Nutrimea € 17.90

€ 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BISGLICINATO DE MAGNESIO : Nuestra fórmula pura y natural, combina Magnesio Bisglicinato con Vitamina B6, la cual brinda una buena asimilación y una absorción óptima. Además mejora la buena tolerancia intestinal. Nuestro magnesio se absorbe hasta 8 veces mejor que otros magnesios convencionales y reduce drásticamente los efectos laxantes.

FATIGA Y ESTRÉS: Nuestro suplemento, rico en vitamina B6, desempeña un importante papel en la reducción de la fatiga: ayuda a recuperar el tono y la vitalidad. También te permitirá relajarte y favorecer el sueño. Debido a su alta concentración y a su muy buena absorción, sólo se necesitan 2 cápsulas al día. Puedes tomar 3 al día máximo según tus necesidades para obtener 300mg. En caso de carencia importante o para la recuperación después del esfuerzo, se recomienda una cura de 2 meses.

VITAMINA B6 BIOACTIVA: El piridoxal-5-fosfato es la forma activa de la vitamina B6 que favorece la asimilación del magnesio. Esta forma biodisponible ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema inmunitario y del metabolismo energético. Es esencial para mantener la salud de los músculos, los huesos y dientes. Contribuye a la formación normal de colágeno y al funcionamiento de la piel y los cartílagos.

SISTEMA NERVIOSO : El Magnesio contribuye a la reducción del cansancio. Mejora el sueño, reduce las ansias o periodo de nerviosismo, aumenta la energía, la concentración y el bienestar. Nuestro complemento te ayudará a mejorar la calidad y ciclos del sueño. Permite lubricar, regenerar y fortalecer las articulaciones. Ayuda a evitar lesiones, calambres y contracturas musculares.

CALIDAD FRANCESA: Nuestra fórmula se basa en una rigurosa selección de los mejores componentes para ofrecerte un producto más completo que actúa en profundidad. Nuestro complemento está elaborado de la manera más pura posible: es vegano, sin OGM, sin Gluten, sin Estearato, sin Almidón, sin Lactosa y sin Excipientes. Fabricado en Francia, los estrictos controles garantizan una calidad irreprochable.

Citrato de Magnesio 1480mg, 240 Cápsulas Veganas - 440mg de Magnesio Puro de Alta Biodisponibilidad, 4 Meses de Suministro, Reduce Cansancio y Fatiga, Equilibra los Electrolitos, Suplemento Deportivo € 21.99

€ 19.49 in stock 1 new from €19.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Por Qué Tomar el Citrato De Magnesio en Cápsulas de WeightWorld? - Nuestro suplemento de cápsulas de magnesio contiene una dosis de 440mg de magnesio natural puro proveniente de la potente fórmula de 1480mg de citrato de magnesio. Este mineral es esencial es conocido por ser esencial en la síntesis de proteínas y en el metabolismo energético normal según la EFSA.

Múltiples Beneficios del Magnesio para el Organismo - Este mineral tiene múltiples beneficios puesto que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, contribuye al mantenimiento de los dientes y tiene un papel en el proceso de división celular. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Mineral de Magnesio Fundamental para Deportistas - El magnesio es un mineral fundamental para el ejercicio físico, puesto que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, al equilibrio de electrolitos, contribuye al funcionamiento y mantenimiento normal de músculos y huesos y para contribuye a la síntesis normal de proteínas. Propiedades confirmadas por la EFSA.

Suplemento de Citrato de Magnesio Capsulas de Alta Potencia, Vegano, Vegetariano y Apto Para Dieta Keto - Nuestras cápsulas de magnesio citrato para 4 meses de suministro altamente concentrado es totalmente puro y proviene de ingredientes de origen 100% natural. Además es perfecto para los que llevan una dieta vegana, keto sin gluten.

¿Cuál es la Historia de WeightWorld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Magnesio – 365 cápsulas – 667 mg de óxido de magnesio, de los cuales 400 mg de magnesio por cápsula – Probado en laboratorio, alta dosificación, vegano € 24.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL MINERAL DEL DEPORTE | El magnesio es perfecto para los amantes de la acción: es un mineral que refuerza los músculos y los huesos y aumenta la energía. Y no solo eso, sino que también es beneficioso para los dientes.

SUMINISTRO ANUAL Y ALTA DOSIFICACIÓN | 365 cápsulas para todo un año. ¡Solo una cápsula al día para mantenerte en forma! La dosis diaria recomendada equivale a 400 mg de magnesio elemental. Vegano, de alta dosificación y altamente biodisponible.

LA FORMA MÁS EFICAZ | En forma de óxido de magnesio, el mineral puede almacenarse especialmente bien en músculos, huesos y dientes. Así tendrás reservas para mucho tiempo.

CONCEPCIÓN ELEMENTAL | Solo lleva lo que debe llevar: Nuestro producto vegano no contiene aromas ni ingeniería genética y está libre de aditivos innecesarios como sustancias de relleno, colorantes, estabilizantes o antiaglomerantes.

EL LEMA DE NATURAL ELEMENTS | ¡A grandes palabras, grandes hechos! Para tu seguridad y para garantizar la calidad de nuestros productos, TODOS nuestros lotes de producción se someten a pruebas exhaustivas en laboratorios independientes de Alemania.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.