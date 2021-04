Inicio » Cocina Los 30 mejores Tope De Puerta de 2021 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Tope De Puerta de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Tope de Puerta para Suelo, Yosemy Topes para Puertas Transparente Autoadhesivo Protección de Pared y Muebles, 6pcs € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★★ Lieferumfang: 6er Set geruchsfreie Bodentürstopper halbrund Türstopper durchsichtig.Maße: 42x40x25 mm

★★ Protección perfecta: este tope de puerta está diseñado para proteger de manera confiable sus puertas y la pared de golpes, detener o mantener su puerta en una posición determinada.

★★ Instalación simple: no se requieren tornillos ni agujeros, retire la película adhesiva de la parte inferior de la puerta y péguela en la posición deseada.

★★ Aplicación universal: excelente adhesión en suelos lisos como suelos duros, baldosas, laminados y parquet, adecuados para todo tipo de puertas y también muebles en la cocina, baño, salón y habitación infantil.

★★ Volumen de suministro: Juego de 6 topes para puertas de piso inodoro tope de puerta transparente semicircular Dimensiones: 42x40x25 mm

Tope de Puerta para Suelo, Juego de 6 Unidades, Tope Puerta Adhesivo, Topes para Puertas Transparente Autoadhesivo Protección de Pared y Muebles € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Practico y compacto】Material de alta calidad del PVC, los topes son flexibles y se adaptan perfecto, el material es seguro, sin tóxico, anti-bacteriano, resistente al agua. Disminuyen hábilmente el impacto de las puertas y protegen los muebles y las paredes de los feos signos de desgaste.

【Tapón de puerta invisible】Juego de 6 paradas semicirculares para puerta sin olor, color transparente. Dimensiones: 42 x 40 x 22 mm. Los topes para puerta son apenas visibles, a diferencia de otros topes de puerta a menudo voluminosos.

【Aplica】Sujeción segura en todos los suelos lisos, por ejemplo, laminado, parqué, azulejos, piedra, linóleo.

【Fácil instalación】No es necesario perforar agujeros, simplemente retire el adhesivo y adhiérase al piso liso , salvando sus paredes del daño de los tornillos.

【Diseño atemporal】Transparente & neutral color se integra en cualquier entorno un | tope para puerta encaja con cualquier estilo pavimento y configuración. READ Los 30 mejores Lampara De Techo Vintage de 2021 - Revisión y guía

Yosemy 24PCS Topes para Puerta, Autoadhesivos Topes Elásticos Transparentes - Amortiguadores Adhesivos para Pared Armario Ø 22 MM € 7.59 in stock 3 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: poliuretano transparente. Los topes elásticos se pueden colocar discretamente en las zonas a proteger, ya que son transparentes.

Amortiguadores de golpes: con los topes de ruido de goma transparente evitarás el ruido de las puertas o cajones. También contra arañazos en la mesa, en la pared por ejemplo, tiradores de puertas o baldosas.

Fácil de usar: los topes autoadhesivos son más prácticos. Fácil de despegar y pegar. Pero deben utilizarse en la superficie que sea lisa, no porosa, limpia, seca y libre de suciedad, aceite y disolventes.

Contenido del envío: 24 amortiguadores elásticos. Los topes de goma transparentes (diámetro de 22 mm, altura de 5 mm)

Protección de superficies: además de puertas de armarios y tiradores de puertas, también se puede utilizar para marcos de fotos, tapas de inodoro o como protección contra golpes para superficies delicadas de vidrio, madera o plástico en el cuarto de baño, aseo, cocina o salón.

Inofix M31721 - Tope puerta inox con torica 3160 € 3.24 in stock 16 new from €3.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fijación con tornillo (incluído).

Diametro: ø27 x30 mm.

EVI Herrajes I-163-B Tope De Puerta Adhesivo,acero inoxidable, Acabado, Inox Mate-Goma Blanca € 6.57 in stock 1 new from €6.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno: tope de puerta con un moderno diseño

Calidad contrastada: fabricado en acero inoxidable, v2a – (aisi 304) y goma transparente de primera calidad

Fabricación nacional propia: nuestros productos están fabricados con los máximos estándares de calidad y

Fácil instalación: gracias a su autoadhesivo de reconocida calidad, su instalación es rápida, sencilla y cómoda; no precisa herramientas

Yosemy Topes para Puertas Adhesivos Tope Puerta de Aleación de Zinc Tope de Puerta de Goma Fijación el Hogar y la Oficina 6 Piezas Tope para Puerta € 12.99

€ 11.59 in stock 3 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad: los topes de puerta pequeños están hechos de metal de alta calidad. El amortiguador frontal de plástico TPE blando garantiza una calidad óptima del amortiguador.

Tope de puerta cromado: Ø 45 mm, altura: 23 mm, aspecto cromado.

Paquete: Ofrecemos 6 tapones de puerta y 12 piezas de pegamento autoadhesivo.

Fácil de montar: Un lado del pegamento autoadhesivo se pega en el tope de la puerta, se coloca en la posición deseada, se presiona en el piso y ya está pegado. No es necesario perforar; Ofrecen reemplazos o reembolsos incondicionales por problemas de calidad.

Amplia gama de aplicaciones: adecuado para todos los suelos lisos, Pisos de piedra, baldosas, vinilo, laminados y parquet. Elimina sin dejar residuos. Alta fuerza adhesiva y evita que las puertas golpeen la pared.

INOFIX 2058-4 - Tope retenedor puerta, Marrón € 2.21

€ 2.05 in stock 11 new from €2.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Componentes incluidos: 1 TOPE

Jinhuaxin Tope de Puerta, 6 pcs Reutilizable Topes Puertas Adhesivo, ,Transparente Tope para la Puerta Autoadhesivo, Topes Para Puertas para Muebles y Protección de Paredes € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [TOPE DE PUERTA PARA PROTEGER SUS PAREDES]: ¿Está atormentado por los agujeros en las paredes o los ruidos causados por los portazos y los golpes contra la pared? El tope de puerta de pared Jinhuaxin es una excelente solución. Evita daños en la pared por puertas que golpean la pared. Esto evita fuertes golpes y ruidos que pueden molestar a sus bebés o niños.

[FUERTE AUTOADHESIVO, REUTILIZACIÓN]: Tope de puerta Autoadhesivo para pared Tampón de pared Tecnología adhesiva reutilizable en cualquier superficie. Cambie de posición en cualquier momento retirando el parachoques de la superficie, lavándolo para quitar la suciedad y dejándolo secar; Se restaurará una fuerte adherencia y se podrá volver a utilizar

[Reducción de ruido y tope de puerta a prueba de golpes]: goma blanda de alta calidad con respaldo autoadhesivo fuerte, colóquela en cajones, gabinetes, puertas, para un efecto amortiguador. Puede amortiguar el sonido, reducir el ruido causado por cierres, estallidos, estallidos y golpes violentos.

[TAPÓN TRANSPARENTE]: El tope de la puerta está hecho de material TPE transparente de alta calidad. El material no se decolora. El tope de goma de la puerta está diseñado para ser completamente transparente, por lo que encaja perfectamente en la superficie de cualquier pared. Simple y elegante.

[SÚPER FÁCIL DE INSTALAR]: Para colocar el amortiguador elástico, simplemente retire la almohadilla y monte el autoadhesivo en la ubicación deseada presionando firmemente.

Vanble 10pcs PVC Topes de Puerta Silicona Flexible Ideales para Proteger la Integridad de Paredes,Muebles,Tope de Puerta Adhesivo,Goma De Color Blanco, Acabado Mate Satinado € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆Diseño moderno : hecho en material de plástico transparente,autoadhesivo y giratorio,tapa tu puerta de balanceo cerrado ,facil instalacion: sencilla y cómoda. no precisa herramientas.

◆Practico y compacto: hecho de material elástico y suave,es la mejor calidad de amortiguación que queda firmemente fija en manillares de ventana y puerta.

◆Material de alta calidad: el amortiguador de la manija de la puerta se hace del material de alta calidad del pvc, los topes son flexibles y se adaptan perfecto, el material es seguro, sin tóxico, anti-bacteriano, resistente al agua.

◆Ampliamente utilizado: se puede usar en muchos lugares,por ejemplo,cocina,cuarto de baño,dormitorio para evitar portazo y golpe.

◆Fácil de instalar y quitar: no necesidad de perforar, no aplicables tornillos, ahorrar haciendo un agujero de perforación en la pared, sólo use los anillos de goma de los dedos a la manija.tamaño: 20*30mm*12mm,diámetro: 18mm

Yosemy 329PCS Lagrimas Silicona, Topes para Puerta, Unidades de Tope Puerta de Goma Transparente, Almohadilla Autoadhesiva, Amortiguació-8 Tamaños € 8.29 in stock 3 new from €8.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todos los paquetes contienen 329 unidades de 8 tamaños y 4 formas, diferentes tamaños y formas pueden satisfacer diferentes necesidades. Pero no tocar o retirar de inmediato, espere a mantenerse firme.

Material: poliuretano transparente. Los amortiguadores elásticos se pueden colocar discretamente en los lugares a proteger ya que son transparentes.

Patas de goma autoadhesivas: hechas de goma de color transparente, autoadhesivas, fáciles de quitar sin dejar rastro, se pueden aplicar a superficies como vidrio, cerámica, plástico, metal, etc.

Protege los muebles con superficies resistentes a los arañazos: las patas de goma proporcionan muebles antideslizantes para proteger las superficies de arañazos o golpes, y también evitar abrasiones, minimizar las vibraciones y los golpes.

Fácil de usar: las almohadillas autoadhesivas son más prácticas. Fácil de despegar y pegar. Pero se debe utilizar en la superficie que sea lisa, no porosa, limpia, seca y libre de suciedad, aceite y disolventes.

BelleStyle Tapón de la Puerta de Silicona, 4 Piezas Hojas Estilo de la Ventana de la cuña Flexible de la Historieta/Topes de la Puerta con cordón para Jardín de la Oficina en el hogar € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de silicón de alta calidad, duraderos, dulces colores.

Suavidad que no raya la puerta, la pared, el piso. Adecuado en todas las superficies

Con cuerda de seguridad, permite colgar la manija de la puerta o cualquier gancho, fácil de organizar.

Mide 3.74 por 1.97 por 1 pulgada, también puedes doblarlas para obtener espacios más grandes si es necesario

Estos tapones de puerta de hoja de diseño básico tienen lindos colores dulces, que se pueden usar para diferentes arreglos de habitación y espacio de vida para complementar la configuración.

INOFIX 2760B123 - Retenedor de Puerta Flexible y Adhesivo, Transparente, 27 x 40 x 108 mm € 1.79 in stock 4 new from €1.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho en material de plástico transparente

Autoadhesivo y giratorio

Tapa tu puerta de balanceo cerrado

Con unas dimensiones de 27 x 40 x 100 mm

INOFIX 2760B124 - Tope Adhesivo Semiesferico Transpar € 3.19 in stock 15 new from €3.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Semiesférico.

VABNEER PVC Topes de Puerta Silicona 10 Pack Manija de la puerta de parachoques Topes de Puerta Silicona Flexiblepara Proteger la Integridad de Paredes&Muebles (Transparente) € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【O-Forma Tope Silicona Puerta】:-Nuestro amortiguador de puerta está hecho de material de PVC de alta calidad, diámetro del agujero: 0.66in / 17 mm. No tóxico insípido, con una ligera elasticidad. perfecto efecto amortiguador con esta puerta se detiene

【Conveniente de Usar】:-No se necesitan herramientas, no es necesario taladrar ni pegar, simplemente instálelo en la manija de la puerta y listo. Se puede quitar sin dejar ningún residuo si es necesario

【Tope de Puerta Invisible】:-Colores transparentes y apenas lo veo en la manija de la puerta para instalarlo. No hay que preocuparse porque el tapón de goma transparente de la puerta puede verse feo o extraño.

【Tapones de Ruido de Puerta&Protector de Pared】:- Nuestros protectores de manijas de puerta se pueden instalar en la manija de la puerta, como la manija de la puerta de la cocina o el baño, Solución perfecta para evitar daños en paredes y muebles. Lata elimina el ruido por completo.

【Garantía 100% después de la venta】: - Respaldamos la calidad de nuestros productos de la marca VABNEER, y la satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. Si tiene alguna queja sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, le reembolsaremos completamente o reenviaremos un nuevo paquete

Navaris 24x topes elásticos Transparentes - Amortiguadores Adhesivos para Pared Armario Ø 22 MM - Tope Protector Adhesivo para Puerta € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMORTIGUADOR FIABLE: El conjunto de protección de Navaris consta de 2 sets de 12 topes cilíndricos de silicona que permiten una protección discreta anti golpes. Son ideales para colocar paredes y muebles.

ANTI RUIDO: Con los tapones de goma transparentes evitarás el ruido de impacto de las puertas o cajones. También protege contra arañazos en la pared o en los azulejos.

ENTREGA: Recibirás un paquete de 24 topes elásticos. Los topes de goma transparentes (diámetro 22 MM, altura 5 MM) son ligeros y rápidos de instalar. El empalme debe limpiarse antes de colocar los amortiguadores para un agarre óptimo.

PEQUEÑOS AYUDANTES: Los amortiguadores absorben las vibraciones y los ruidos, asegurando una buena circulación de aire. También sirven como almohadillas para ventana.

PROTECCIÓN UNIVERSAL: Los parachoques también son adecuados para marcos de cuadros, tapas de inodoros o como protectores contra impactos para superficies de vidrio, madera o plástico.

Junlic Tope de Puerta para Suelo, [Set de 4] Topes para Puertas Transparente Autoadhesivo Protección de Pared y Muebles € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección Perfecta:el amortiguador presentado de plástico TPE suave garantiza una calidad de amortiguación óptima.

Aplicación Universal: Sujeción segura en todos los suelos lisos, por ejemplo, laminado, parqué, azulejos, piedra, linóleo.

Montaje fácil: se adhiere muy rápidamente - 30 segundos son suficientes; y simplemente con el adhesivo - no se necesitan herramientas, no hay necesidad de taladrar o atornillar.

No deja residuos: mediante un simple movimiento giratorio, el tope se puede quitar rápida y fácilmente, sin dejar residuos.

Garantía: proporcionamos una garantía de 5 años y soporte técnico gratuito de por vida a nivel mundial. Usted puede obtener un cambio o reembolso si la banda tiene algún problema de calidad de trabajo dentro de los 5 años.

Topes para Puertas,Yosemy 6pcs Cuña Puerta de Goma Antideslizante Apilable,Protección de Pared y Muebles,Transparente € 9.69 in stock 3 new from €9.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones:9cm x 4cm, la altura es de 3 mm a 90 mm.Asegúrese de que el tamaño al comprar este artículo y usarlo.

Diseño Antideslizante:Diseñados con una superficie inferior ranurada, hacen que las puertas se mantengan firmes en su lugar, evitan que la puerta se cierre o se deslice.

Altura Ajustable:Los 6 topes de puerta se apilan juntos para adaptarse a algunos espacios máximos de 90mm, 1 tope de puerta podría encajar en espacios de mínimo de 3mm.

Material duradero:Los topes de las puertas están hechos de silicona premium suave, estos topes de puerta se pueden reciclar incluso después de años.

Aplique a todo tipo de puertas:Funcionan bien en todas las puertas y suelos,consigue un buen agarre para azulejos, alfombras, suelos laminados, puerta de madera, puerta de metal, puerta de cristal y muchos más.

Inofix M258376 - Tope puerta madera adhesivo 2039-0a sapelly € 2.24 in stock 15 new from €1.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tope de puerta adhesivo hecho de madera.

Fijación opcional con tornillo (incluído).

24x48x35 mm

Luchild 8pcs Tope Clip Protector Puerta Dedos Espuma tope puerta bebe Seguridad Puertas Niños € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material respetuoso con el medioambiente: Fabricado con espuma EVA de primera calidad suave, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente, Luchild Finger Pinch Guard le ofrece un ambiente familiar cálido y seguro.

Luchild Finger Pinch Guard: Ideal para proteger las pequeñas manos y dedos curiosos de su bebé, niño pequeño o mascota de ser pellizcado o sujetado al cerrar la puerta.

Espuma de memoria de primera calidad: El protector de espuma puede resistir el atasco de las hojas de la puerta y los impactos fuertes sin deformación. Memory Foam permite que se adhiera fácilmente y lo vuelve a usar muchas veces.

Tamaño universalmente aplicable: El protector de espuma flexible se adapta a cualquier puerta con varios espesores y no daña el marco de la puerta. El color blanco y el diseño simple coinciden con cualquier estilo de decoración.

Usos multifuncionales: Simplemente coloque el protector Pinch Finger en el lado de la puerta y lo suficientemente alto como para estar fuera del alcance de los niños. Use una perilla de puerta para colgar cuando no esté en uso.

POMOLINE 6 Un. Tope Puerta Madera lacada Roble Adhesivo 47x38x23MM € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El importe indicado corresponde a 1 pack con 6 unidades de producto.

La fijación al suelo de estos topes de puerta se realiza mediante un adhesivo de alto agarre que lleva incorporado en la parte inferior y no son necesarios tornillos de montaje.

Material fabricación: madera de roble

Color acabado: ROBLE NATURAL

Tipo de acabado: LACADO TRANSPARENTE

BRINOX Tope silencioso Adhesivo, Cromado, 2.5x4.8x3.7 cm € 3.69 in stock 4 new from €3.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tope para puertas construido en plástico abs

Espuma amortiguadora para silenciar los golpes

Adhesivo de alta calidad

Tamaño: 48 x 37 x 25 mm

Color: cromado

Lagrimas Silicona, SANGGI 290 Piezas Topes Adhesivos Transparentes, Pies de Goma Transparentes, Almohadilla Autoadhesiva,Amortiguación de Ruido,protector antigolpes,búfer muebles,(5 tamaños) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [290 PIEZAS Y 5 TAMAÑOS]: Topes de goma autoadhesivos El paquete contiene 290 piezas en 5 tamaños, 2 formas, rondas: 8 mm * 2,5 mm (50 piezas) ; 10 mm * 2 mm (50 piezas) ; 10 mm * 3 mm (100 piezas) ; 10 mm * 4,8 mm ( 50 piezas) ; diamante: 12,7 mm * 6 mm (40 piezas)

[ALMOHADILLAS DE PARACHOQUES QUE REDUCEN EL RUIDO]: Goma blanda de alta calidad con respaldo adhesivo fuerte, colóquela en cajones, armarios, puertas, para un efecto amortiguador. Puede amortiguar el sonido, reducir el ruido causado por el cierre, estallidos, estallidos y golpes violentos.

[FUERTE AUTOADHESIVO, NO DESPERDICIE]: los topes de goma autoadhesivos se adhieren fácilmente a cualquier lugar, sin dejar residuos cuando se arrancan. Si cree que sus muebles han dejado residuos, límpielos con pastillas de alcohol.

[DISEÑO ANTIDESLIZANTE]: el tampón de goma autoadhesivo Sanggi está hecho de goma antideslizante y tiene un fuerte efecto antideslizante debajo de los platos, cajas de pañuelos y productos de vidrio, aumenta la fricción de contacto, evita que los niños jueguen y rompan los muebles, mejora el rendimiento de seguridad

[PROTEGER MUEBLES]: Proteja sus muebles del desgaste. Pegue estos protectores de superficie al fondo de cajas, jarrones, tablas de cortar y otras baratijas y artilugios que se sientan en mesas o mostradores de vidrio, madera, mármol o cualquier otro material que no quiera dañar o rayar.

Brinox B78280H Tope retenedor de madera con imán, Haya, 4.8x3.6x2.5 cm € 4.60 in stock 3 new from €3.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tope retenedor construido en madera natural con imán y placa adhesivada de acero inoxidable

Adhesivo de alta calidad

Madera natural de haya

Tamaño: 48 x 36 x 25 mm

Color: haya READ Los 30 mejores Bandejas De Madera de 2021 - Revisión y guía

Aywne Tope para Puertas, Transparente Topes Puertas Adhesivo, Tope para la Puerta Autoadhesivo, Tope de Puerta para Suelo Decorativo, Protección de Pared y Muebles, 6pcs € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proteja Sus Muebles: este juego de tope para puerta de piso está diseñado para proteger de manera confiable sus puertas, paredes de golpes, ayuda a detener o mantener su puerta en una posición determinada.

Pequeño y Casi Invisible: los topes de las puertas combinan con todos los colores de suelos lisos, como mármol, suelos de madera y baldosas de cerámica. Puede reflejar la superficie inferior del suelo y no es fácil de llamar la atención.

Amplia Aplicabilidad: el tope de puerta para tiene una fuerte adherencia y es adecuado para todo tipo de habitaciones y también muebles en la cocina, el baño, la sala de estar y la habitación de los niños.

Fácil instalación, sin perforaciones: no se requieren tornillos ni agujeros, retire la película adhesiva de la parte inferior del tope de la puerta y péguela en la posición deseada, sin dañar el piso.

Ofrecemos: topes de puerta de 4 piezas con manijas de puerta de 2 piezas. Tamaño del tope de la puerta: 4,2 x 3,6 x 2,2 cm, tamaño del parachoques de la manija de la puerta: 4,4 x 2,3 x 1,3 cm. Brindamos servicio en línea las 24 horas. Si tiene algún problema de calidad, comuníquese con nosotros para obtener un reembolso o reemplazo.

Juego de 4 topes para puerta de acero inoxidable de Danto®, diámetro de 10 x 4 cm, goma para cualquier superficie, con anillo de goma, diseño ultrarresistente, aprox. 1,2 kg € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tope para puertas es de acero inoxidable con acabado de cepillado mate.

Diseño ultrarresistente, aprox. 1,2 kg: Apto para puertas pesadas.

Gracias a la banda de goma antideslizante en la base del producto, el producto no se desliza y mantiene abiertas incluso las puertas pesadas.

El tope para puertas es apto para todo tipo de suelos, como madera, piedra, laminado, parquet, alfombrado, etc.

Tool País tl74051 Acero Inoxidable Tope para puerta, 9 cm de diámetro x 7,5 cm de altura, 1.1 kg Peso € 12.93

€ 11.16 in stock 2 new from €11.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Acero inoxidable con anillo de plástico

Dimensiones: Diámetro: 9 cm altura: 7.5 cm

Peso: 1.1 kg

WOLFPACK LINEA PROFESIONAL 5322025 Tope Puerta Adhesivo Transparente Redondo € 3.93 in stock 12 new from €3.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida: Ø 33 x 29 (alt.) mm.

Forma redonda

Realizado en plastico transparente.

Ideal para que la puerta no choque con la pared, evitando arañazos en suelos, puertas y paredes.

Adhesivo.

Frank - Tope de Puerta Decorativo, 25 cm (33.637.7) € 18.48 in stock 2 new from €18.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de búho

Fabricado en tejido de pana, Felpilla y pelo.

En tonos marrón y beige

Relleno: 100% poliéster.

Altura: 25 cm

FAVOMOTO 2 topes para puerta en forma de T, para autocaravana, remolque, caravana, remolque, carga blanca € 12.93 in stock 1 new from €12.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar, solo necesita tornillos para la fijación, no incluye los accesorios para tornillos.

Aplicación: para caravanas, autocaravanas, autocaravanas, barcos, etc.

El paquete incluye: 2 topes de puerta blancos, los tornillos no están incluidos.

Está fabricado con tecnología profesional para garantizar la calidad del producto y puede funcionar durante mucho tiempo.

Hecho de nailon blanco, resistente y duradero, adecuado para puertas exteriores y armarios.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.