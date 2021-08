Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Toner Samsung C480W de 2021 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Toner Samsung C480W de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Toner Samsung C480W veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Toner Samsung C480W disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Toner Samsung C480W ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Toner Samsung C480W pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



SAMSUNG CLT-P404C, SU365A - Cartuchos Tóner, de 4.500 Páginas, Compatible con Impresoras SAMSUNG Laserjet Xpress Color Serie C430, C432 y C433, Negro, Cian, Magenta y Amarillo, Pack de 4 € 201.90

€ 167.82 in stock 35 new from €167.82

Amazon.es Features Pack de 4 Cartuchos Tóner es SAMSUNG compatible con impresoras SAMSUNG LaserJet Xpress Color C430, C430W, C432, C432W, C433, C433W, C480, C480W, C480FW, C480FN, C482, C482W, C482FW y C483

Adecuados para la impresión de documentos con óptimos resultados y a un menor coste; el rendimiento medio de impresión es de 1.500 páginas en negro y 1.000 páginas por cada color

Gracias a la tecnología de SAMSUNG ReCP obtendrás impresiones con detalles nítidos y bien definidos desde la primera hasta la última página

Los cartuchos de tóner es SAMSUNG cumplen con los estándares de seguridad y emisiones atmosféricas bajo la certificación TÜV Rheinland

Diseñados de manera respetuosa con el entorno; recicla consumibles de Tóner de SAMSUNG con el programa HP Planet Partners para que se conviertan en nuevos productos y no acaben en océanos o vertederos

Zam-brero Reemplazo Compatible CLT-P404C CLT-404S para Samsung CLT-K404S CLT-C404S CLT-Y404S CLT-M404S Uso de alto rendimiento para Samsung Xpress SL C480W C480FW C430W C430 C480 C480FN C483W € 54.99 in stock 2 new from €54.99

Amazon.es Features Artículo: 4 paquetes de cartuchos de tóner P404C de alto rendimiento para Samsung CLT-P404C CLT-404S (CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S). El chip de compatibilidad de nuevo diseño garantiza un funcionamiento perfecto con su impresora

Alto rendimiento de páginas: 1500 páginas por cartuchos de tóner negro K404S y 1000 páginas por cartuchos de tóner color C404S M404S Y404S basados en una cobertura del 5%. La eficiencia y la fiabilidad en la impresión hacen que esta sea una gran elección para su papeleo diario

Impresoras 100% compatibles: Samsung Xpress SL-C480FW SL-C480W SL-C430W SL-C480 SL-C430 SL-C480FN SL-C432W SL-C433W SL-C482W SL-C482FW SL-C483W SL-C483FW SL-C432 SL-C433 SL-C482 SL-C483

Estricta inspección de calidad: Los cartuchos de tóner c480w compatibles de Zambrero son sometidos a estrictas pruebas de calidad antes de salir de la fábrica para garantizar una calidad superior con texto y gráficos claros, proporciona impresiones vívidas y coloridas

Zambrero siempre se ha centrado en la investigación y el desarrollo de cartuchos de tóner compatibles. Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes productos de calidad y un excelente servicio READ Los 30 mejores Tijeras De Costura de 2021 - Revisión y guía

LxTek Compatible Cartuchos de Tóner Reemplazo para Samsung 404S CLT-P404C para Xpress SL C430 C430W C480 C480W C480FN C480FW (1 Negro/1 Cian/1 Magenta/1 Amarillo, 4-Pack) € 66.19 in stock 4 new from €66.19

Amazon.es Features Contenido del paquete: 4 unidades de recambios (No Originales) compatibles con cartuchos de tóner Samsung CLT-P404C (1 Negro, 1 Cian, 1 Magenta, 1 Amarillo).

Producción de papel: Negro K404S 1500 páginas, Cian/Magenta/Amarillo 1000 páginas (con cobertura del 5%).

Compatible con: Samsung Xpress SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480W SL-C480FW SL-C480FN SL-C432 SL-C432W SL-C433 SL-C433W SL-C482 SL-C482W SL-C482FW SL-C483 SL-C483W SL-C483FW.

Estos cartuchos de tóner compatibles para toner Samsung C480W están equipados con el último chip para garantizar la compatibilidad.

Están llenos de c480w tóner de alta calidad para garantizar la calidad de impresión.

STAROVER Cartuchos de Tóner Compatibles para Samsung CLT-P404C CLT-404S CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S para Samsung Xpress SL C480W C480FW C480FN C430 C430W C482W C483W C432W C433W € 66.29 in stock 2 new from €66.29

Amazon.es Features Modelo del producto: Cartucho de repuesto compatible para cartuchos Samsung CLT-P404C toner

El paquete incluye: 1 x CLT-K404S toner Negro, 1 x CLT-C404S toner Cian, 1 x CLT-Y404S toner Amarillo, 1 x CLT-M404S toner Magenta (paquete de 4)

Rendimiento estándar de página: El negro rendimientos 1500 páginas, Cian/Magenta/Amarillo rendimientos 1000 páginas (con una cobertura del 5% en papel A4)

Compatible con impresoras Samsung Xpress SL-C480 SL-C480W SL-C480FW SL-C480FN SL-C430 SL-C430W SL-C482 SL-C482W SL-C482FW SL-C432 SL-C432W SL-C433 SL-C433W SL-C483FW SL-C483W

Calidad fiable: impresiones profesionales y vibrantes en color que resisten la prueba del tiempo

Cool Toner Cartucho de tóner Compatible con para Usar en Lugar de Samsung CLT-K404S CLT-P404C P404C C480W C430W SL-C430W SL-C480W SL-C480FW SL-C480FN(Negro,Cian,Amarillo,Magenta,Pack de 4) € 66.19 in stock 2 new from €66.19

Amazon.es Features Pack de 4 cartouches de tóner (1 x CLT-K404S Negro, 1 x CLT-C404S Cian, 1 x CLT-M404S Magenta, 1 x CLT-Y404S Amarillo) pour Samsung CLT-P404C

Rendement de page: 1500 páginas pour par CLT-K404S, 1000 páginas pour par CLT-C404S, CLT-M404S, CLT-Y404S

Contenido del paquete: 1x CLT-K404S Negro, 1x CLT-C404S Cian, 1x CLT-M404S Magenta, 1x CLT-Y404S Amarillo (No es original)

Impresora compatible: Samsung Xpress SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480W SL-C480FW SL-C480FN SL-C432 SL-C432W SL-C433 SL-C433W SL-C482 SL-C482W SL-C482FW SL-C483 SL-C483W SL-C483FW Impresora

Fácil de instalar, perfectamente compatible con el tóner CLT-P404C, alta compatibilidad y salida de impresión profesional

Do it wiser CLT-404 CLT-P404C Cartucho de Tóner Compatible con CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S para Xpress SL-C480W C480FW C430 C430W C480 C480FN C433 C432 C432W C433W C482 € 55.20 in stock 1 new from €55.20

Amazon.es Features Contenido: Tóner compatible Do it wiser para Samsung CLT-P404C CLT-404S (CLT-K404S, CLT-C404S, CLT-M404S, CLT-Y404S), paquete de 4 (1 K404S negro, 1 C404S cian, 1 M404S magenta, 1 Y404S amarillo).

Impresoras Compatibles: Samsung Xpress SL-C480W SL-C480FW SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480FN C483 C483W C483FW SL-C432 432W SL-C433 C433W SL-C482 C482W C482FW.

Rendimiento estimado: 1500 páginas por tóner negro CLT-K404S, 2200 páginas por tóner de color CLT-404S, a 5% de cobertura (Carta, A4)

Los cartuchos Do it wiser están cuidadosamente diseñados para ofrecer compatibilidad confiable con magníficas impresiones

Certificados ISO 9001, ISO 14001 de gestión del medio ambiente, RoHS sin plomo

7Magic Cartuchos de Tóner Compatible para Samsung CLT-P404C CLT-404S CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S para Samsung Xpress SL C430 C430W C480 C480W C480FW C480FN C432W C433W C482W C483W € 64.89 in stock 2 new from €64.89

Amazon.es Features Número de modelo de tóner: CLT-404S CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S

Impresoras compatibles: Xpress SL-C430W SL-C430 SL-C480W SL-C480FW SL-C483 C483W C483FW SL-C480FN SL-C480 SL-C432 432W SL-C433 C433W SL-C482 C482W C482FW

Contenido del paquete: 1 Negro, 1 Cian, 1 Amarillo, 1 Magenta (paquete de 4)

Rendimiento de la página: Cartuchos negros de hasta 1500 páginas, cartuchos de color de hasta 1000 páginas

Efecto de impresión: Texto claro, líneas suaves, imágenes vibrantes y llamativas

ONLYU CLT-404S Cartucho de Tóner CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S Compatible con Impresoras Samsung Xpress C430W C480FW 4-Pack (1 Negro + 3 Colores) € 66.29

€ 56.34 in stock 1 new from €56.34

Amazon.es Features Contenido del paquete: cartuchos de tóner compatibles CLT-404S, incluidos: 1 negro, 1 cian, 1 amarillo, 1 magenta.

Número de modelo del cartucho: Tóner compatible con cartucho de tinta para CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S.

Apto para impresoras: Samsung Xpress SL-C430 SL-C430W SL-C432 SL-C432W SL-C433 SL-C433W SL-C480 SL-C480FW SL-C480W SL-C480FN SL-C482 SL-C482W SL-C482FW SL-C482FW L-C4833 FW SL-C483W.

Alto rendimiento de página: negro hasta 1,500 páginas, color de hasta 1,000 páginas (5% de cobertura/papel A4).

Excelente rendimiento: imprime fotos reales y textos con calidad láser.

LCL Cartucho de Tóner Compatible CLT K404S Negro Reemplazo para Samsung SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480W SL-C480FN SL-C480FW € 20.57 in stock 2 new from €20.57

Amazon.es Features Para facilitar su uso,por favor consulte la Descripción del producto antes de comprar

Los productos compatibles de LCL son fabricados por una ISO 9001/14001 STMC CE ROHS fábrica certificada.

Contenido:1 Paquete (1 Negro). Rendimiento de página: 1500 Páginas (con una cobertura del 5% de A4.)

Impresoras compatibles:Samsung SL-C430,SL-C430W,SL-C480,SL-C480W,SL-C480FN,SL-C480FW/SC-C482/SL-C482W/SL-C482FW/SL-C432/SL-C432W/SL-C433/SL-C433W/SL-C483W/SL-C483FW

Fácil instalación, Calidad confiable, Alta compatibilidad, Excelente calidad de impresión, Texto claro y nítido, Colores vivos y naturales, Entrega rápida.

Cartucho de tóner Compatible con Y404 Y404S CLT-404 CLT-404S CLT-Y404S Reemplazo de tóner para Samsung Xpress C430 C430W C480 C480W C480FN C480FW (Amarillo) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features Contenido del paquete: 1 cartucho de tóner compatible Y404 / Y404S / CLT-404 / CLT-Y404 / CLT-404S / CLT-Y404S en una sola caja.

Compatibilidad garantizada: Compatible con Samsung Xpress C430 C430W C432 C432WC433 C433W C480 C480W C480FW C480FN C482 C482W C482FW.

Alta capacidad: rendimiento de 1500 páginas para CLT-404 negro, rendimiento de 1000 páginas para CLT-404 cian CLT-404 magenta cartucho de tóner amarillo CLT-404.

Calidad estable: buen rendimiento con resultados detallados y durabilidad, garantía de calidad ISO, respetuoso con el medio ambiente.

Facilidad de instalación: cualquiera puede trabajar sin procesos complicados, no se requieren conocimientos especializados para utilizarlos. Ofrezca un precio más bajo, una vida útil más larga y ayude a reducir los costos de impresión.

7Magic CLT-K404S Compatible Cartucho de Tóner de Repuesto para Samsung CLT-K404S CLT-404S para Samsung Xpress SL C430W C430 C480W C480FW C480FN C480 C482W C483W C432W C433W (1 Negro) € 24.79 in stock 1 new from €24.79

Amazon.es Features Nombre del producto: Reemplazos de cartuchos de tóner compatibles para Samsung CLT-K404S

Impresoras compatibles: Samsung Xpress SL-C430W SL-C430 SL-C480W SL-C480FW SL-C483 C483W C483FW SL-C480FN SL-C480 SL-C432 432W SL-C433 C433W SL-C482 C482W C482FW

Contenido del paquete: 1 Cartucho negro, cartucho de tóner compatible CLT-K404S

Rendimiento de la página: Cartuchos negros de hasta 1500 páginas

Efecto de impresión: Texto claro, líneas suaves, imágenes vibrantes y llamativas

BeneToner CLT-P404C Reemplazo de Cartucho de tóner Compatible para Samsung CLT-P404C P404C CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S para Samsung Xpress C480 Samsung C480W Samsung SL C480 C480W € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Amazon.es Features BeneToner CLT-P404C - Cartucho de tóner compatible para Samsung CLT-P404C

Impresoras compatibles: Samsung Xpress C480 Samsung C480W Samsung SL C480 C480W SL C480FW SL C480FN C430 C430W

Rendimiento estimado de páginas: CLT-P404C negro: 1500/color: 1000 (basado en una cobertura del 5%)

Cada uno de nuestros productos ha sido probado para garantizar su mayor calidad, y las impresiones son siempre excelentes.

Si tienes alguna preocupación por nuestros productos, estamos encantados de resolver tu problema.

LCL Cartucho de Tóner CLT-K404S CLT-404S K404S 404S Negro Compatible para Samsung SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480W SL-C480FN SL-C480FW,con Chip € 20.59 in stock 2 new from €20.59

Amazon.es Features Para facilitar su uso,por favor consulte la Descripción del producto antes de comprar

Los productos compatibles de LCL son fabricados por una ISO 9001/14001 STMC CE ROHS fábrica certificada.

Contenido:1 Paquete (1 Negro). Rendimiento de página: 1500 Páginas por cartucho negro (con una cobertura del 5% de A4.)

Impresoras compatibles:Samsung SL-C430,SL-C430W,SL-C480,SL-C480W,SL-C480FN,SL-C480FW/SC-C482/SL-C482W/SL-C482FW/SL-C432/SL-C432W/SL-C433/SL-C433W/SL-C483W/SL-C483FW

Fácil instalación, Calidad confiable, Alta compatibilidad, Excelente calidad de impresión, Texto claro y nítido, Colores vivos y naturales, Entrega rápida.

Fimpex Compatible Toner Cartucho Reemplazo para Samsung Xpress C430 C430W C480 C480W C480FN C480FW CLT-K404S (Negro, 1-Pack) € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Amazon.es Features 1 x Negro Toner Cartucho Reemplazar CLT-K404S

12 meses de garantía

Toner compatible de alta calidad, plug and play como OEM

Negro 1,500 Rendimiento de páginas (@ 5% coverage)

Adecuado con Samsung Xpress C430 C430W C480 C480W C480FN C480FW Impresoras READ Los 30 mejores Cartulinas Blancas A4 de 2021 - Revisión y guía

SAMSUNG CLT-K404S, SU100A - Cartucho Tóner, de 1.500 Páginas, Compatible con Impresoras SAMSUNG Laserjet Xpress Color Serie C430, C432, C433, C480, C482 y C483, Negro € 60.90

€ 45.83 in stock 24 new from €45.83

Amazon.es Features Cartucho Tóner SAMSUNG compatible con impresoras SAMSUNG LaserJet Xpress Color C430, C430W, C432, C432W, C433, C433W, C480, C480W, C480FW, C480FN, C482, C482W, C482FW, C483, C483W y C483FW

Adecuado para la impresión de documentos con óptimos resultados y a un menor coste; el rendimiento medio de impresión es de 1.500 páginas

Gracias a la tecnología de SAMSUNG ReCP obtendrás impresiones con detalles nítidos y bien definidos desde la primera hasta la última página

Los cartuchos de tóner es SAMSUNG cumplen con los estándares de seguridad y emisiones atmosféricas bajo la certificación TÜV Rheinland

Diseñado de manera respetuosa con el entorno; recicla consumibles de Tóner de SAMSUNG con el programa HP Planet Partners para que se conviertan en nuevos productos y no acaben en océanos o vertederos

Samsung CLT-Y404S, SU444A, Amarillo, Cartucho Tóner Original, de 1.000 páginas, compatible con impresoras Samsung LaserJet Xpress Color Serie C430, C432, C433, C480, C482 y C483 € 60.90

€ 56.99 in stock 17 new from €55.97

Amazon.es Features Cartucho Tóner Original Samsung compatible con impresoras Samsung LaserJet Xpress Color C430, C430W, C432, C432W, C433, C433W, C480, C480W, C480FW, C480FN, C482, C482W, C482FW, C483, C483W y C483FW

Adecuado para la impresión de documentos con óptimos resultados y a un menor coste; el rendimiento medio de impresión es de 1.000 páginas

Gracias a la tecnología exclusiva de Samsung ReCP obtendrás impresiones con detalles nítidos y bien definidos desde la primera hasta la última página

Los cartuchos de tóner originales Samsung cumplen con los estándares de seguridad y emisiones atmosféricas bajo la certificación TÜV Rheinland

Diseñado de manera respetuosa con el entorno; recicla consumibles de Tóner de Samsung con el programa HP Planet Partners para que se conviertan en nuevos productos y no acaben en océanos o vertederos

Sizzler Compatible CLT-P404C Cartuchos de tóner Reemplazo para Samsung CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S Toner para Samsung Xpress SL C430W C480W C480FW C480FN C430 C480 C483 C483W C432W C433W € 66.19 in stock 3 new from €62.88

Amazon.es Features Los cartuchos de tóner compatibles con Sizzler, especializados en la producción de cartuchos de tóner Samsung P404C durante años, recibieron mucho reconocimiento por sus colores de impresión brillantes y precios razonables.

Compatible con: Samsung Xpress SL-C430, SL-C430W, SL-C432, SL-C432W, SL-C433, SL-C433W, Samsung Xpress SL-C480W, SL-C480FW, SL-C480, SL-C480FN, SL-C482, SL-C482W, SL-C482FW, SL-C483W, SL-C483, SL-C483W

Contenido: 1x Negro CLT-K404S Cartucho de tóner, 1x Cian CLT-C404S Cartucho de tóner, 1x Magenta CLT-M404S Cartucho de tóner, 1x Amarillo CLT-Y404S Cartucho de tóner

Páginas: 1500 páginas para cartucho de tóner negro P404C, 1000 páginas para cartuchos de tóner a color P404C. (K404S tóner negro/C404S tóner cian/M404S tóner magenta/Y404S tóner amarillo, con una Cobertura del 5%)

Los cartuchos de tóner compatibles con Sizzler P404C son un producto competitivo, con una calidad de impresión suave y un embalaje exterior seguro, el punto es que son muy asequibles.

LCL SU234A CLT-M404S CLT-404S M404S M404L Cartucho de Tóner Compatible para Samsung SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480W SL-C480FN SL-C480FW (1Magenta) € 20.55 in stock 2 new from €20.55

Amazon.es Features Para facilitar su uso,por favor consulte la Descripción del producto antes de comprar

Los productos compatibles de LCL son fabricados por una ISO 9001/14001 STMC CE ROHS fábrica certificada.

Contenido:1 Paquete (1 Magenta). Rendimiento de página: 1000 Páginas (con una cobertura del 5% de A4.)

Impresoras compatibles:Samsung SL-C430 SL-C430W SL-C480 SL-C480W SL-C480FN SL-C480FW/SC-C482/SL-C482W/SL-C482FW/SL-C432/SL-C432W/SL-C433/SL-C433W/SL-C483W/SL-C483FW

Fácil instalación, Calidad confiable, Alta compatibilidad, Excelente calidad de impresión, Texto claro y nítido, Colores vivos y naturales, Entrega rápida.

4 myCartridge SUPCOLOR Toner P404C Compatible para Samsung CLT-P404C Toner para Samsung C480W Xpress C480FW C480 C480FN C430 C430W Cartuchos de Impresora € 58.90 in stock 1 new from €58.90

Amazon.es Features Compatible: Samsung C480W Xpress C480FW C480 C480FN C430 C430W

Incluyendo: 1 * negro CLT-P404C, 1 * cian CLT-P404C, 1 * magenta CLT-P404C, 1 * amarillo CLT-P404C

Páginas imprimibles: 1 * 1500 para negro, 1 * 1000 páginas para cian, 1 * 1000 páginas para magenta, 1 * 1000 páginas para amarillo

Líneas de producción automatizadas: cooperamos con grandes fábricas y tenemos varias líneas de producción automatizadas que pueden proporcionar productos compatibles con alta calidad y bajo precio.

Equipo de soporte técnico: Contamos con un equipo de I + D dedicado para brindar soporte que puede resolver los problemas encontrados durante la impresión y actualizar continuamente el producto.

HIPAGE CLT-P404C - Cartucho de tóner compatible para Samsung CLT-P404C CLT-404S CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S para Samsung Xpress C430 C430w C480w C480fn C480fw C480 (negro) € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Amazon.es Features Modelos aplicables: Samsung Xpress C430 C430w C480w C480fn C480fw

Contenido del paquete: 1 tóner CLT-P404C negro.

Rendimiento estimado: 1500 páginas para cartuchos de tóner negro (cobertura del 5 % A4).

El cartucho de tóner está bien adaptado a la impresora, fácil de instalar, salida de papel suave y fijación firme.

Controla con precisión los requisitos para seleccionar los materiales de tóner y la cantidad de tóner es suficiente para obtener buenos resultados de impresión y garantizar una buena experiencia de impresión.

HaloFox 4x Cartuchos de tóner para Samsung Xpress CLT-P404C (CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S) SL-C430W SL-C480FN SL-C480FW SL-C480W SL-C432W SL-C433W SL-C482FW SL-C482W SL-C483FW SLC483W € 66.19 in stock 1 new from €66.19

Amazon.es Features Número de pieza del fabricante: Por Samsung CLT-P404C ( CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S ), Capacidad: cada cartucho de tóner: ~1,500 pagine negro, ~1,000 pagine magenta, ~1,000 pagine cian, ~1,000 pagine amarillo.

Modelo de impresora compatible: CLT 404, CLT 404S, CLT404, CLT-404, CLT404S, CLT-404S, CLT C404, CLT C404S, CLT-C404, CLTC404S, CLT-C404S, CLT K404, CLT K404S, CLT-K 404S, CLT-K404, CLTK404S, CLT-K404S, CLT M404S, CLT-M404, CLTM404S, CLT-M404S, CLT P404C/ELS, CLTP404B, CLT-P404C, CLT Y404, CLT Y404S, CLT-Y404, CLTY404S, CLT-Y404S, CLT-Y404S/ELS, CLT Y404

Modelo de impresora compatible: C430, SL C430, SLC430, SL-C430, C430W, SL C430W, SL-C430 See, SL-C430 W, SLC430W, SL-C430W, SL C432, SLC432, SL-C432, SL C432 W, SL C432W, SLC432W, SL-C432W, SL C433, SLC433, SL-C433, SL C433 W, SL C433W, SLC433W, SL-C433W, C480, SL C480, SLC480, SL-C480, SL-C480 See, C480FN, SL C480FN, SLC480Fn, SL-C480FN, C480FW, SL C480FW, SLC480FW, SL-C480FW, C480W, SL C480W, SLC480W, SL-C480W

Modelo de impresora compatible: SL C482, SLC482, SL-C482, SL C482 FW, SL C482FW, SLC482FW, SL-C482FW, SL C482W, SLC482W, SL-C482W, SL C483, SLC483, SL-C483, SL C483 FW, SL C483FW, SLC483FW, SL-C483FW, SL C483W, SLC483W, SL-C483W

Garantía: HaloFox's será responsable de todos los cartuchos de tóner defectuosos y dañados. Todos los clientes de HaloFox están garantizados por un intercambio o devolución gratis en un período de un año. Servicio post-venta: Bienvenido a contactarnos desde el centro de contacto de Amazon en cualquier momento. ¡Todas sus preocupaciones serán respondidas en 24 horas!

4 Superpage Compatible Cartucho de tóner Samsung CLT-P404C K404S C404S M404S Y404S para Samsung Xpress C480W C480 C430W C430 C480FW(1Negro 1Cian 1Magenta 1Amarillo) € 55.90 in stock 1 new from €55.90

Amazon.es Features 4 Superpage reemplazo para Samsung CLT-P404C K404S C404S M404S Y404S Cartucho de tóner

Utilizado para pinterest---Samsung Xpress SL-C480 SL-C480W SL-C480FN SL-C480FW SL-C430 SL-C430W

Rendimiento de la página: Seitenleistung: 1500 Seiten pro Superpage Schwarz,1400 Seiten pro Superpage Cyan/Magenta/Gelb bei 5% Deckung

Todos los productos se fabrican bajo el estándar internacional y profesional.

Háganos saber si tiene alguna inquietud, todos los problemas se resolverán en 48 horas.

Samsung CLT-K406S, SU118A, Negro, Cartucho Tóner Original, de 1.500 páginas, compatible con impresoras Samsung LaserJet Color Serie CLP-365, CLX-3300, Samsung LaserJet Xpress Color Serie C410 y C460 € 60.90

€ 54.63 in stock 24 new from €53.81

Amazon.es Features Cartucho Tóner Original Samsung compatible con impresoras Samsung LaserJet Color CLP-360, CLP-365, CLP-365W, CLX-3300, CLX-3305, CLX-3305W, CLX-3305FN, Samsung LaserJet Xpress Color C410W y C460FW

Óptimo para imprimir documentos con aspecto profesional y de gran calidad; el rendimiento medio de impresión es de 1.500 páginas

Gracias a la tecnología exclusiva de Samsung ReCP obtendrás impresiones con detalles nítidos y bien definidos desde la primera hasta la última página

Los cartuchos de tóner originales Samsung cumplen con los estándares de seguridad y emisiones atmosféricas bajo la certificación TÜV Rheinland

Diseñados de manera respetuosa con el entorno; recicla consumibles de Tóner de Samsung con el programa HP Planet Partners para que se conviertan en nuevos productos y no acaben en océanos o vertederos

ZIPRINT 4 Multipack Toner Compatible Samsung CLT-404C Samsung CLT-K404S CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S para Samsung Xpress C430 C430W C480 C480W C480FN C480FW € 62.96 in stock 1 new from €62.96

Amazon.es Features 【compatible】: Samsung Xpress C430 C430W C480 C480W C480FN C480FW

【El conjunto incluye】: 1x negro, 1x ciano, 1x magenta, 1x amarillo

【Alcance】: 1500 páginas negro, 1000 páginas color (copertura del 5% delle pagine stampate in formato A4)

Alta compatibilidad con los componentes originales de la impresora, calidad y rendimiento comparables a los cartuchos originales, excelente portabilidad, alta velocidad de transferencia, bajo desperdicio.

3 años de garantía, el equipo técnico profesional de servicio al cliente, proporciona una solución rápida y eficiente para los problemas de postventa. READ Los 30 mejores Pilas Duracell Aa de 2021 - Revisión y guía

PINALL 4 Tóner compatible con Samsung CLT-P404C para impresora Samsung Xpress C480FW C480W C480 C480FN C430 C430W (negro/cian/magenta/amarillo) € 62.90 in stock 1 new from €62.90

Amazon.es Features Modelos compatibles: Samsung Xpress C480, Xpress C480, Xpress C480W, Xpress C480W, Xpress C480W, Xpress C480W

El juego contiene: cartucho de tóner compatible con Samsung CLT-P404C, 1 negro, 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo

Rango: negro puede imprimir hasta 1.500 páginas, el color puede imprimir hasta 1.000 páginas y la opacidad de impresión A4 es de 5% por página. Alta capacidad, precio bajo.

Calidad fiable: producción totalmente automática, alta precisión y alta compatibilidad puede proteger mejor tu impresora y prolongar su vida útil.

Excelente efecto de impresión: reduce los costes de impresión, efecto de impresión fuerte y claro, nítido y vibrante.

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

MyCartridge 5 tóneres compatibles con CLT-P404C para Samsung Xpress c480fw c480w C480 C480FN C430 C430W (2 , 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo). € 65.99 in stock 1 new from €65.99

Amazon.es Features Impresoras compatibles: Samsung Xpress SL-C480FW SL-C480W SL-C480FN SL-C480 SL-C430 SL-C430W

El paquete incluye: 5 cartuchos de tóner MyCartridge CLT-P404C

Alcance: CLT-K404S negro imprime hasta 2 x 1500 páginas, CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404SC cian/magenta/amarillo imprime hasta 1000 páginas al 5% de cobertura por página (carta/A4)

Control de calidad: tenemos un equipo de alta tecnología que optimiza continuamente la calidad de los chips y los cartuchos de tóner y tenemos un equipo de postventa que te ayudará a resolver los problemas que ocurren durante el uso

Económico: 50% menos que los cartuchos de tóner originales

Toner Kingdom Cartuchos de Tóner Compatibles de Repuesto para Samsung CLT-P404C CLT-404S K404S C404S Y404S M404S para Samsung Xpress C480W C480FW C430 C430W C480FN C432W C433W C482W C483W € 62.99 in stock 3 new from €62.99

Amazon.es Features Modelo de cartucho: CLT-P404C (CLT-K404S, CLT-C404S, CLT-M404S, CLT-Y404S) cartuchos de tóner

Contenido del paquete: Cartuchos de tinta 1 negro, 1 cian, 1 amarillo, 1 magenta

Modelos de impresora compatibles: Samsung Xpress SL C430 C430W C480 C480W C480FW C480FN C482 C482W C482FW C432 C432W C433 C433W C483FW C483W

Rendimiento de páginas: 1500 páginas para negro, 1000 páginas para cada color (5% de cobertura en papel A4)

Ventajas: los cartuchos compatibles con Toner Kingdom tienen una calidad de impresión más alta que otros, resisten la decoloración, manchas y borrosa, así como le ofrecen impresiones confiables

vhbw Depósito de tóner Residual para Impresora Samsung Xpress SL-C410W, SL-C430W, SL-C460W, SL-C460FW, SL-C480W, SL-C480FN, SL-C480FW € 19.59 in stock 2 new from €14.89

Amazon.es Features Depósito de tóner residual para impresora Samsung Xpress SL-C410W, SL-C430W, SL-C460W, SL-C460FW, SL-C480W, SL-C480FN, SL-C480FW

Sustituye a: CLT-W406, CLT-W406SEE

Nuevo

Producto en su embalaje original

De la casa vhbw

SAMSUNG MLT-D116L, SU828A - Cartucho Tóner de Alta Capacidad, de 3.000 Páginas, Compatible con Impresoras SAMSUNG Laserjet Xpress Serie M2625, M2825, M2835, MFP M2675 y MFP M2875, Negro € 84.90

Amazon.es Features Cartucho Tóner de Alta Capacidad SAMSUNG compatible con impresoras SAMSUNG LaserJet Xpress M2625, M2625D, M2825ND, M2835, SAMSUNG LaserJet Xpress Multifunción M2675F, M2675FN, M2875FD y M2885

Adecuado para obtener de forma rápida y sencilla documentos con resultados uniformes; el rendimiento medio de impresión es de 3.000 páginas

Gracias a la tecnología de SAMSUNG ReCP obtendrás impresiones con detalles nítidos y bien definidos desde la primera hasta la última página

Los cartuchos de tóner es SAMSUNG cumplen con los estándares de seguridad y emisiones atmosféricas bajo la certificación TÜV Rheinland

Diseñado de manera respetuosa con el entorno; recicla consumibles de Tóner de SAMSUNG con el programa HP Planet Partners para que se conviertan en nuevos productos y no acaben en océanos o vertederos

