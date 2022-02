Inicio » Ropa Los 30 mejores Toalla Playa Niña de 2022 – Revisión y guía Ropa Los 30 mejores Toalla Playa Niña de 2022 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Toallas de Playa o Ducha Personalizadas con Nombre o Frases. Toallas Infantiles para niño y niña (Unisex). Regalo Infantil Original para baño, Piscina, Playa, Camping. Varias Medidas (Unicornio Rosa) € 21.10 in stock 1 new from €21.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toallas de gran calidad - Cómodos, suaves y resistentes. Ideal como regalo infantil, toalla de baño, piscina, playa, camping para niños y niñas

Material de microfibra y algodón No lavar con prendas de colores diferentes, no usar secadora, lavar con agua fría

Para personalizarlos debes pinchar sobre la opción de -PERSONALIZAR AHORA- coloca tu nombre o frase preferida. Cuanto mayor calidad tenga y más definida esté, mejor será la impresión sobre la toalla.

Tipo de impresión en sublimación: gran durabilidad, multitud de diseño

Varios tamaños disponibles: 30x50cm / 50x100cm / 70x140cm / 80x160

LolaPix Toalla Unicornio. Toallas Personalizadas. Toalla de Playa. Regalos Personalizados con Nombre. Varios diseños y tamaños. Unicornio Rosa € 17.50 in stock 1 new from €17.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tejido de la toalla unicornio es de 400gr/m2, y está compuesto por un 30% microfibra y un 70% algodón.

️ El método empleado para la fabricación de la toalla unicornio es el de sublimación. Se imprime sobre fondo blanco, lo que respeta todos los colores del diseño original y asegura un acabado permanente que no pierde su intensidad con el tiempo.

La toalla unicornio está disponible en varios tamaños: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 80x160 cm. Estas medidas son aproximadas, ya que todas nuestras toallas se confeccionan de manera artesanal.

La toalla unicornio tiene la cara personalizable con una composición de micro-fibra con un tacto suave y agradable a la piel. La otra cara está confeccionada en rizo de algodón con mayor absorción, lo que te permitirá secarte con mucha facilidad.

⛔ Se recomienda no utilizar la secadora con la toalla unicornio. READ Los 30 mejores Tallas Grandes Vestidos De Fiesta de 2022 - Revisión y guía

Secaneta Toalla Playa Unicornio Infantil Niñas de 75x150 cm, Tejido Velour Algodón 100%, (Rosa), 75 x 150 cm € 8.76 in stock 3 new from €5.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla ideal para la playa y la piscina; mide 75x150 cm; dibujo de un unicornio y el arcoíris de colores

Tejida en velour algodón 100% - toalla de buena calidad que es resistente y duradera

El algodón velour le aporta un tacto muy suave y una buena absorción

Diseño infantil y con mucho colorido

JORAKI Toalla Infantil con Capucha de niño y niña, Toalla de Playa Toalla de Baño Poncho Toalla Poncho Surf para Niñas Niños de 2 a 8 años (Unicornio) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Toalla para niños suave y transpirable: hecha de microfibra para mayor sequedad, absorción y durabilidad. Máxima comodidad, calidez y suavidad, perfecta para la delicada piel de los niños. A cualquier niño le encantará la toalla infantil con capucha.

❤️Tamaño de la toalla de playa para niños: 24 "x 36" de largo completo y 24 "x 24" de tamaño plegado con una capucha de 11 "x12". Podría adaptarse a niños pequeños en crecimiento y niños de entre 2 y 8 años. (Compra también según la altura de los niños)

❤️ Mano de obra y diseño de calidad: bordes exquisitos, sin hilo adicional, sin pelusa, no se desvanecen. Los divertidos diseños de imágenes y los colores vibrantes hacen que nadar en la piscina sea más interesante y significativo.

❤️Fácil de limpiar: lavado a mano y lavado a máquina están disponibles. lo que significa que la suavidad y la comodidad permanecen lavado tras lavado.

❤️Múltiples usos: seque el cuerpo rápidamente, evite que la cabeza y la cara del sol caliente durante las vacaciones de verano, también como una colcha para mantener al niño pequeño caliente, mejor para todas las actividades en el baño, la playa o la piscina.

Toalla con Capucha para Niños, Toalla de Playa Toalla de Baño para Piscina Toalla de Poncho Albornoz de Baño Súper Suave para Niñas Niños de 6 a 14 años (Poni) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla para niños suave y transpirable: hecha de microfibra para mayor sequedad, absorción y durabilidad. Es suave y cómodo para los niños.

Tamaño: el tamaño de la toalla para niños: 29.5 "x 43.3" de largo completo y 29.5 "x 29.5" de tamaño plegado con una capucha de 13.8" x 13.8" . Apto para niños pequeños en crecimiento y niños de entre 6 y 14 años

Ligero y de secado rápido: solo 0.83 lb y viene con una hermosa bolsa de almacenamiento, tan portátil para usar en el baño, la playa, la piscina, etc. También es fácil de secar y no almacena bacterias.

Detalle bien hecho: bordes exquisitos, sin hilo adicional, sin pelusa, no se desvanecen

Fácil de limpiar: se puede lavar a mano y a máquina. Con diseños divertidos y colores vibrantes, los niños encontrarán su forma favorita de mantenerse secos y calientes después de un agradable baño relajante.

Textil Tarragó Gorjuss Toalla de Playa, Algodón, Marrón, 75x150cm € 22.00

€ 12.90 in stock 7 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% algodón

Medida : 75 cm x 150 cm

Ideal para la playa o piscina

Licencia original

Acabado de calidad extra con tacto de terciopelo

Various Toalla de Playa Infantil con Licencia Oficial Disney (Minnie y Unicornio) € 10.99 in stock 3 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 70 cm x 140 cm

ARDITEX WD12668 Toalla de Microfibra de 70x140cm de Disney-Minnie € 12.30 in stock 3 new from €10.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla de Microfibra de 70x140cm. Calidad/Gramaje de 240gsm que le confiere una máxima absorción y capacidad de secado. Tacto super suave.

Tematizada con tus personajes favoritos.

Ideal para playa y piscina

Cumple con la Normativa Europea.

Cerdá - Toalla Poncho Infantil con Capucha de Peppa Pig, Rosa, 50 x 115 cm € 16.26 in stock 3 new from €16.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poncho toalla con capucha ideal para la playa, la piscina o después de un baño en casa

El agradable tacto del algodón de esta toalla con capucha garantiza un secado rápido y sin pasar frío

El detalle perfecto para que los pequeños se pongan en la piel de Peppa Pig y disfruten con sus aventuras

Suave tejido 100% algodón | Medidas: 50 x 115 cm

Lavado a máquina (30º máx) | No secar en secadora | Planchar a baja temperatura (110º máx)

100% Algodón Toalla Playa Algodon Toalla de Playa Grande Poncho Toalla Niña Niño Playa Piscina Nadar Baño Fiesta Sirena € 22.59 in stock 1 new from €22.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño y tamaño perfectos】76cm * 127cm, peso 400g. Impreso con animal de dibujos animados, lo que hace que la toalla sea tan linda que puede enamorar a los niños de una vez. La parte delantera es de terciopelo y la parte trasera de felpa, lo que hace que la toalla no solo tenga un buen tacto con la mano, sino también una perfecta absorción de agua.

【100% algodón ecológico】 Esta toalla de playa no solo está hecha de algodón 100% ecológico original, sino que también está libre de sustancias nocivas, lo que brinda a sus hijos una buena protección.

【Multiusos y llévala a todas partes】 Esta linda toalla de felpa diseñada por dinosaurios no solo es una hermosa toalla de baño o manta de playa, sino que también se puede usar como manta de viaje, manta de picnic o alfombra, tapiz decorativo de pared. Esta toalla es un gran regalo para amigos, familias, niños, niños pequeños y adolescentes también.

【Cuidado fácil y duradero】 Esta toalla de playa es resistente a la decoloración y se mantiene suave a través de muchos lavados. Tanto la limpieza en seco, lavado a mano y máquina, secado están disponibles.

【Garantía de calidad】 Nos preocupamos mucho por el control de calidad, desde el peinado, hilado, tejido, impresión, acabado y costura hasta la inspección final y el embalaje, nos dedicamos a producir productos de alta calidad para que el cliente tenga una experiencia de compra perfecta con nosotros.

Disney Frozen 2 algodón. Referencia KD Playa lavarse la Cara-Toallas Textiles del hogar Unisex Adulto, Multicolor (Multicolor), única € 10.49 in stock 10 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Home Frozen

Toallas de playa Toallas para lavarse la cara - Toallas Textiles del hogar Unisex Adulto

Toalla de playa de Frozen 2 algodón (KD-WD20994)

Toalla de Playa de Sandía- 76 x 152cm Manta de Playa de Microfibra Absorción de Agua Regalo de Playa de Vacaciones de Viaje para Niñas Mujeres Baño Piscina Natación € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Relajación de Verano】- Uno en un melón! El horario de verano es feliz, vamos a la playa, vamos a nadar, vamos de fiesta! La sandía rosa fuerte combinará perfectamente con tu horario de verano. Te gustaría comer algo?

【Acerca de eso】- ¡Atención! Microfibra de primera calidad, 88% poliéster y 12% nylon. No es material de toalla normal. Característica libre de arena y súper absorbente, se seca rápidamente, es liviana y ocupa mucho menos espacio.

【Nuestra Ventaja】- Diseñado y fabricado por WERNNSAI. Proceso de impresión avanzado y sin desvanecimiento, lavable a máquina y de fácil cuidado, material seguro y transpirable, extra suave y liviano

【Su Ventaja】 - Patrón de sandía rosa fuerte, la arena no se pega, se seca súper rápido, sin picar, ocupa casi cero espacio en su bolso, y son tan livianos! Estas toallas de playa de calidad son 76 x 152 cm para una gran cobertura y absorción

【Politica de Reembolso】- El mejor producto y servicio para ti! Usted puede obtener el reembolso por cualquier motivo desagradable. Y estaremos encantados de recibir sugerencias de usted también

KAKU NANU Poncho Toalla Bebe niño niña, Exquisito patrón Toalla Playa niña niño Bebe absorbentes Toalla Piscina niña Toalla Capucha niño € 21.90 in stock 2 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poncho toalla bebe niño niña - exquisito patrón toalla playa niña niño bebe absorbentes toalla piscina niña toalla capucha niño. Nuestras toalla poncho bebe se sienten más gruesas pero no pesadas para la piel tierna de los niños.

toalla playa niña niño bebe súper gruesas y absorbentes: nuestras lujosas toallas de baño con capucha ayudan a eliminar el agua de la piel rápidamente y la capucha es ideal para cubrir la cabeza para mantenerlas agradables y calientes hasta que se sequen.

toalla piscina niña niño con diseño de moda: las capuchas únicas con diseños divertidos harán que su bebé sea la envidia del grupo. ¡Será genial que el niño se ponga la toalla de baño y corra!

Talla única para todos: toallas playa niños mide 120 x 60 cm (largo * ancho), adecuado para niños de menos de 110 cm de altura. toalla bebe con capucha se pueden lavar a máquina y secar en secadora fácilmente, lo que hace menos trabajo para los padres y significa que la suavidad y la comodidad permanecen lavado tras lavado.

Su satisfacción es nuestra preocupación: nos enorgullecemos de todas poncho toalla bebe, queremos crear la mejor experiencia para usted. Es por eso que cada pedido viene con una garantía de confianza de 60 días. READ Los 30 mejores Bolsa De Almacenamiento de 2022 - Revisión y guía

Peppa Pig Summer Capa de baño, algodón, Azul, 120 x 60 cm € 14.26

€ 13.82 in stock 1 new from €13.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla de baño

Lavable a la máquina

Apto para secadora.

Toalla de Playa de Sirena - 70 x 147 cm Toallas de Baño Infantiles para Piscina Natación Playa Camping 100% Algodón Suave Absorbente Viaje Toallas de Mano Ducha Toalla para Niños € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Disfruta del mundo de Waterside】 - ¡La sirena se combinará mejor con la playa y la piscina, especialmente para niñas y mujeres! ¡Simplemente disfruta del sol o nada en el mar y la piscina con nuestra toalla de sirena!

【Elija y obtenga el diseño exclusivo】 - Diseñado y fabricado por nosotros mismos. Patrón de cola de sirena único, proceso de impresión avanzado y sin decoloración, fácil de cuidar y lavable a máquina sin hacer bolitas, seguro y transpirable

【Qué ventaja le da】 - 100% algodón para una sensación de felpa y absorción, de secado rápido, extra suave y ligero (solo 310 g). Estas toallas de playa de calidad miden 70 x 147 cm para una gran cobertura y absorción, ¡realmente imprescindibles para el verano!

【Si necesita una toalla, ¿por qué no?】 - Extendiéndose en la playa o junto a la piscina, envolviéndose en su cuerpo para limpiar el agua o colgándola en el baño para la ducha, será la mejor opción para usted y su ¡familia!

【Regalo perfecto para sus seres queridos】 - Adecuado para niños y adultos. Siempre que sea para vacaciones, playa, viaje, camping, picnic o cumpleaños, ¡será el regalo más sorprendente y económico!

Secaneta-Toalla 75X150CM Terciopelo Estampada Magical Malva, Color, 75 x 150 cm (8412491040625) € 12.30 in stock 5 new from €12.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features marca:secaneta

tamaño:75 x 150 cm

color:malva

material:algodón

Jerry Fabrics Niñas Que Nadan En La Playa y Toallas de Baño, Algodón, Rosa (Light Pink), 140x70x3 cm € 14.95 in stock 2 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disney Frozen: Gran valor de toallas de algodón para niños ricos en caracteres

Estas toallas de baño para niños son livianas, altamente absorbentes de agua y de secado rápido

Material: 100% algodón, 320 g / m²

Adecuado para lavadora

Tamaño: 70x140 cm

The PT Is Not Integrated in The App € 12.70 in stock 4 new from €12.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla de diseño

Secate con tus personajes favoritos

Siempre cerca de todos tus juegos

De la marca Kid Licensing

LolaPix Toalla Harry Potter. Regalos Personalizados. Toalla de Playa. Toalla Personalizada con Nombre. Varios diseños. Harry Potter € 17.50 in stock 1 new from €17.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tejido de la toalla Harry Potter es de 400gr/m2, y está compuesto por un 30% microfibra y un 70% algodón.

️ El método empleado para la fabricación de la toalla Harry Potter es el de sublimación. Se imprime sobre fondo blanco, lo que respeta todos los colores del diseño original y asegura un acabado permanente que no pierde su intensidad con el tiempo.

La toalla Harry Potter está disponible en varios tamaños: 30x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm, 80x160 cm. Estas medidas son aproximadas, ya que todas nuestras toallas se confeccionan de manera artesanal.

La toalla Harry Potter tiene la cara personalizable con una composición de micro-fibra con un tacto suave y agradable a la piel. La otra cara está confeccionada en rizo de algodón con mayor absorción, lo que te permitirá secarte con mucha facilidad.

⛔ Se recomienda no utilizar la secadora con la toalla Harry Potter.

Cerdá - Toalla Playa Infantil Peppa Pig € 16.44

€ 12.50 in stock 7 new from €11.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla de playa para que los pequeños de la casa puedan sentarse o tumbarse en su propio espacio

Esta toalla personalizada con un original dibujo de Peppa Pig bajo el mar es adecuada tanto para la playa como para la piscina

Suave tejido y bonito diseño que hará viajar a tus pequeños a los fondos marinos junto con su mejor amiga Peppa Pig

Toalla de algodón de tamaño 70 x 140 cm

Lavado a máquina (30º máx.), no secar en secadora, planchar a baja temperatura (110º máx.)

Cerdá - Toalla Playa Infantil Frozen Geométrico € 17.89 in stock 6 new from €13.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla de playa geométrica para que los pequeños de la casa puedan sentarse o tumbarse en su propio espacio

Esta toalla personalizada con dibujos de Frozen es adecuada tanto para la playa como para la piscina

Con su original diseño los pequeños podrán explorar las tierras del Reino de Hielo acompañados de la princesa Elsa

Toalla redonda de 130 cm de diámetro

Lavado a máquina (30º máx) | No secar en secadora | Planchar a baja temperatura (110º máx)

JORAKI Toalla Infantil con Capucha de niño y niña, Toalla de Playa Toalla de Baño Poncho Toalla Poncho Surf para Niñas Niños de 2 a 8 años € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Toalla para niños suave y transpirable: hecha de microfibra para mayor sequedad, absorción y durabilidad. Máxima comodidad, calidez y suavidad, perfecta para la delicada piel de los niños. A cualquier niño le encantará la toalla infantil con capucha.

❤️Tamaño de la toalla de playa para niños: 24 "x 36" de largo completo y 24 "x 24" de tamaño plegado con una capucha de 11 "x12". Podría adaptarse a niños pequeños en crecimiento y niños de entre 2 y 8 años. (Compra también según la altura de los niños)

❤️ Mano de obra y diseño de calidad: bordes exquisitos, sin hilo adicional, sin pelusa, no se desvanecen. Los divertidos diseños de imágenes y los colores vibrantes hacen que nadar en la piscina sea más interesante y significativo.

❤️Fácil de limpiar: lavado a mano y lavado a máquina están disponibles. lo que significa que la suavidad y la comodidad permanecen lavado tras lavado.

❤️Múltiples usos: seque el cuerpo rápidamente, evite que la cabeza y la cara del sol caliente durante las vacaciones de verano, también como una colcha para mantener al niño pequeño caliente, mejor para todas las actividades en el baño, la playa o la piscina.

Jerry Fabrics Disney Frozen 2 Hooded Toalla Poncho € 12.99 in stock 6 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poncho Disney Frozen 2 La Frozen 2 Anna Elsa y Olaf

Licencia oficial 100% algodón.

115 x 50 cm.

Niños Niñas Toalla de Playa con Capucha - Bebé Bata de Baño 100% Algodón Toalla de Baño Dibujos Animados Manta de Baño Natación Toalla deportiva € 23.98 in stock 2 new from €23.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Buen material】100% algodón, suave y cómodo, súper absorbente; Sin formaldehído, seguro para su hijo; Lavable en la lavadora.

【Uso extensivo】Longitud127cm * Ancho76cm (50 * 30 pulgadas), no solo una toalla de playa para bebés, sino que también se puede usar como bata de baño, toalla de baño, toalla deportiva, etc.

【Cierre con botones】Dos cierres con botones para mantener la toalla de playa en su lugar.

【Diseño encantador】Nuestra toalla de playa con capucha para niños tiene un bonito diseño de dibujos animados, preciosa y elegante.

【Servicio garantizado】Si no está 100% satisfecho con nuestros albornoces de algodón para niños, contáctenos, lo reembolsaremos o lo reemplazaremos.

Toalla Infantil con Capucha de niño y niña Licencia Oficial Disney Minnie 9234 € 12.98 in stock 1 new from €12.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo una muchila de cordón 34 x 42 cm, color aleatorio Toalla Minnie mouse

Tamaño abierto 55x110cm y puesto 55x55cm cada lado

Certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX libre de sustancias nocivas para la salud.

100% microfibra suave y cómodo súper absorbente

Ideal para su vacaciones en playa o picsina READ Los 30 mejores Sandalias Cerradas Mujer de 2022 - Revisión y guía

Niños Niñas Toalla de Playa con Capucha - Bebé Bata de Baño 100% Algodón Toalla de Baño Dibujos Animados Manta de Baño Natación (Azul) € 21.99 in stock 2 new from €19.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% algodón, suave y cómodo, súper absorbente; Sin formaldehído, seguro para su hijo; Lavable en la lavadora.

Longitud127cm * Ancho76cm (50 * 30 pulgadas), no solo una toalla de playa para bebés, sino que también se puede usar como bata de baño, toalla de baño, toalla deportiva, etc. 100% Algodón

Dos cierres con botones para mantener la toalla de playa en su lugar.

Nuestra toalla de playa con capucha para niños tiene un bonito diseño de dibujos animados, preciosa y elegante.

Si no está 100% satisfecho con nuestros albornoces de algodón para niños, contáctenos, lo reembolsaremos o lo reemplazaremos.

Toalla de Playa o Piscina Infantil de Disney Licencia Oficial (Minnie Mouse C) € 9.99 in stock 2 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toalla de playa Licencia oficial Disney

Tamaño de toalla es 70 x 140cm

Toalla de microfibra 100%, certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX libre de sustancias nocivas para la salud.

Ideal para playa y piscina con su personaje favilito de niño

Incluido una mochila marca Various de regalo

Disney Toalla de Playa Minnie Mouse, Varios diseños de 70x140 cm, para niños, niñas y niños, 100% algodón (Nueva York) € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahora toma la linda toalla de playa con motivos relacionados con Minnie Mouse y Mickey Mouse

Ya sea piscina, lago o piscina para niños, ¡esta toalla de playa fresca no debe faltar en ningún lado!

Deje que los ratones sean su compañero de playa, vacaciones o piscina.

La elegante toalla de playa está hecha de 100% algodón y ha recibido el Oeko Tex Standard 100 (número de prueba + instituto: BJ025 134345 TESTEX)

Instrucciones de cuidado: lavadora adecuada a 40 ° C, adecuada para la secadora.

Toalla de playa de microfibra 140 x 70 cm, secado rápido, ultra suave (Minnie Mickey Mouse) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La toalla está hecha de microfibra (pesa menos y se seca rápidamente). ).

Producto con licencia oficial

Toalla de baño de microfibra supersuave y de secado rápido

Tamaño: 70 x 140 cm

Xumier 2 Piezas Toalla de Poncho-niño para baño de Playa Toallabaño con Capucha Niños Albornoz Dibujos Animados Microfibra Toalla de Secado rápido niñas Niños (60x120cm) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】: Esta toalla mide 60 * 120 cm y el tamaño plegado es 30,0 cm * 30,0 cm * 2,5 cm. Suficiente para acomodar a bebés y niños (en referencia a los comentarios de los clientes, cambiamos el rango de edad aplicable de 0 a 7 años y aumentamos la altura de 0 cm a 130 cm).

【Ligero】: Ligero, de secado rápido, altamente portátil, se puede usar en playas, ponchos de piscina, toallas, etc. ¡Puedes usarlo en casa después de bañarte, nadar o después de un día en la playa! También se seca fácilmente y es estéril una vez almacenado.

【Detalles】: bordes exquisitos, sin líneas adicionales, sin pelo, sin decoloración.

【Fácil de limpiar】: Se pueden lavar a mano y a máquina. Con patrones interesantes y colores brillantes, los niños se mantienen calientes y secos después de un baño relajado.

【Garantía de calidad】: Somos vendedores profesionales. Nuestros productos han pasado el control de calidad antes de salir de fábrica. Nuestro objetivo es brindarle nuevos productos a través de servicios de transporte rápidos y de alta calidad. Si no está satisfecho con nuestros productos, comuníquese con nosotros. Brindamos un servicio completo al cliente hasta que esté satisfecho. Así que no dudes en comprar.

