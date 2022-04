Inicio » Top News Los 30 mejores Tiradores De Muebles Vintage de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Tiradores De Muebles Vintage de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Tiradores De Muebles Vintage veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Tiradores De Muebles Vintage disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Tiradores De Muebles Vintage ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Tiradores De Muebles Vintage pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



10 pcs Tiradores de Metal Vintage Bronce Manillas Manijas para Puertas de Muebles Antiguos Armarios Cajones de Habitación Cocina Baño con Tornillos € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiradores elegante vintage crean un estilo retro.

Material: metal; Color: Bronze

Se entregan con 20 tornillos de 13mm

Adecuado para puertas de armarios, cajones, cocina o otros muebles antiguos.

Fácil de instalar, muy agradable, atractivo para decorar su habitación elegante.

4 piezas manijas de cuero muebles tiradores de cajón de cuero Tirador de puerta de armario cuero Tiradores para Cajones Vintage con Tornillos Usado para Muebles de Cocina y Puertas € 12.29 in stock 1 new from €12.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de alta calidad] Los tiradores de cuero para cajones están hechos de cuero genuino de primera calidad, duraderos y de buen aspecto, que también pueden brindarle un agarre cómodo. Los tornillos adaptables están hechos de acero inoxidable, no es fácil de oxidar.

[Diseño moderno] La apariencia y el tono de piel elegantemente diseñados combinan con diferentes estilos de muebles en su hogar y oficina. Agregue otra dimensión de gustos a su habitación.

[Mano de obra exquisita] Funcional y exquisita, combina muy bien con los estilos modernos de muebles para el hogar, pero encaja bien con los gabinetes personalizados tradicionales.

[Fácil de instalar] Es comparativamente fácil de instalar y se incluyen tornillos. Le sugerimos que haga agujeros para los muebles después de haber comprado las manijas para que los agujeros combinen perfectamente con los tiradores.

[Multifunción] Adecuado para diferentes estilos de gabinetes, guardarropas, vitrinas, taquillas o cajoneras. Incluye tornillos para tu comodidad.

Zasiene Tiradores Antiguos 2 Piezas Tiradores para Cajones Vintage Tiradores de Bronce Antiguo Tiradores para Muebles con Tornillos Accesorios € 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embalaje: 2 tiradores de muebles cuadrados retro; con accesorios de tornillo, fácil de instalar, estilo retro y moda a juego.

Estructura del material: Hecho de aleación de zinc de alta calidad; con súper dureza, no es fácil de oxidar, no es fácil de deformar, no es fácil de oxidar y es duradero.

Color y tamaño: longitud 95 mm, ancho 52 mm, espacio entre orificios 64 mm, tornillos 4 x 22 mm; el color del bronce verde es retro y clásico, moderno y versátil.

Conveniente y práctico: abrir la puerta es fácil y sin esfuerzo, el agarre se siente cómodo, la elegante decoración de estilo retro tradicional, el diseño exquisito y la artesanía clásica, sin perder el encanto clásico.

Amplia gama de usos: Es adecuado para la mayoría de muebles, como puertas, cocinas, librerías, armarios, cajones, guardarropas, etc., aportando un poco de elegancia y exquisitez de vida y mejorando el gusto.

SANTOO de 20 piezas Pomos de puerta, tiradores de muebles de latón vintage, tiradores de muebles para tocador y gabinete € 10.97 in stock 2 new from €10.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Alta calidad: hierro de alta calidad, buen brillo superficial y resistencia al desgaste. Robusto y duradero, larga vida útil.

★ Cantidad y tamaño: mango 30 * 21 * 17 mm, un total de 20, cada mango está equipado con tornillos de fijación.

★ Diseño de apariencia: superficie lisa, bordes lisos, acabado de latón antiguo, forma de hongo, fácil de sostener, estilo retro, elegante y simple.

★ Usos: adecuado para armarios, cajones, aparadores, armarios, habitaciones infantiles, mesitas de noche, armarios para zapatos, aparadores, armarios, etc.

★ Garantía de calidad: dentro de los 30 días a partir de la fecha en que recibe los productos, en caso de problemas de calidad, contáctenos a tiempo para asegurarse de que esté satisfecho con la respuesta.

Chstarina 12 Piezas Mini Pomos de Cajón Vintage Perillas de Tirador Pomos y Tiradores de Muebles Perillas de Gabinete Perillas Manijas con Tornillo para Cajones Muebles Puerta € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Sólido】Estas manijas de las puertas están hechas de aleación de zinc de alta calidad, duraderas y con una vida útil más larga, no se desvanecen ni se oxidan fácilmente.

【Tamaño de Perilla】Diámetro 14 mm. Diámetro de la base: 10 mm. Altura: 19 mm. Longitud del tornillo: 27 mm. Mida el grosor de sus cajones antes de realizar un pedido.

【Estilos Vintage】Las perillas del gabinete antiguo están diseñadas en forma de calabaza, que puede combinar con la mayoría de los muebles. La apariencia delicada y elegante hace que sus muebles sean tan exquisitos como obras de arte.

【Fácil de Instalar】Cada perilla está equipada con un tornillo, incluido todo el hardware necesario para la instalación, solo necesita un taladro de mano para actualizar la decoración de su hogar. Tanto si es hombre como mujer, ambos se pueden instalar fácilmente.

【Amplia Aplicación】Nuestras perillas vintage se aplican ampliamente en joyeros, estuches de madera, tocador, armario, armario, armario, armario u otros muebles, etc., es un accesorio de mobiliario esencial en la vida moderna. READ El entrenador del Manchester City, Cardiola, habla sobre la posibilidad de una invasión rusa de Ucrania

10 Piezas Pomo de Armario, Perilla del Cajón Vintage, 35mm Pomos y Tiradores de Muebles, Redondo Manija de Puerta de Cajón Para Cómoda Armarios de Cocina (Blanco) € 12.89 in stock 1 new from €12.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perilla de un solo orificio fácil de instalar: esta perilla para muebles de un solo orificio es fácil de instalar. Todo lo que necesita hacer es medir el grosor, taladrar agujeros, apretar los tornillos y el mango para apretar la instalación.

DURADERO: la perilla para muebles de aleación de aluminio galvanizado es de color duradero, no se desvanece fácilmente y la base sólida tiene una larga vida útil.

Sensación cómoda de la mano y apertura y cierre que ahorran trabajo: el diseño del mango no lo hace sentir incómodo, se siente bien, es cómodo y ahorra trabajo.

Exquisito y retro: el tirador vintage tiene un aspecto exquisito y único y le da a los muebles un toque retro.

Tamaño aplicable: los tornillos del producto tienen 22 mm de largo, lo que es adecuado para las tablas de madera de 18 mm de grosor más comunes, y generalmente se usan para puertas de gabinetes de menos de 30 cm de largo. Por favor compre a pedido.

smatime 10 Piezas Negro Pomos y Tiradores de Anilla Vintage Pomo de Armario Metal Redondo Tirador para Cajón de Anillo Perillas de Cajón con Tornillo para Cajones Comoda Cocina Muebles € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】 Los tiradores de anillo abatible están hechos de aleación de zinc, son robustos y resistentes a la corrosión. Su superficie está galvanizada y pintada de negro, lisa y uniforme. Perillas de puerta duraderas para uso a largo plazo.

【Tirador fácil】 El diseño de anillo de tracción redondo facilita la apertura de cajones y puertas de gabinetes, simplemente tire suavemente del anillo, incluso para niños pequeños.

【Simple y elegante】 Estas perillas de anillo para cajones son simples, elegantes y de estilo generoso, nunca están desactualizadas, se pueden combinar muebles de estilo moderno o retro, como mesitas de noche, estantes, estuches de madera, etc.

【Seguro de usar】 La perilla del anillo del gabinete tiene una superficie lisa sin rebabas ni puntas afiladas. El anillo de perilla se adhiere de forma natural a la superficie del mueble y no sobresale, lo que reduce el riesgo potencial de seguridad de impacto accidental de niños o ancianos.

【10 piezas】 10 piezas de anillos colgantes de armario en el tamaño de 44 x 31 mm, vienen con 10 tornillos en la longitud de 22 mm. Tamaño adecuado para la mayoría de los cajones, gabinetes, puertas de armarios, aparadores en el hogar y la cocina.

Perillas de Gabinete Vintage Perillas de Cajones de Cerámica Tiradores de Muebles Perilla de la Puerta con Tornillo Perillas Manijas para Armario Cajón Aparador Cocina 6 Piezas Negro & Blanco € 14.59 in stock 1 new from €14.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Vintage: Cerámica y cobre de alta calidad. Siempre que abras la puerta o el cajón, sentirás la solidez de los pomos. Decoración perfecta y llamativa para tu hogar.

Material duradero: estas perillas de gabinete vintage están hechas de cerámica y cobre de alta calidad, resistentes y duraderas. Viene con un estilo conciso para decorar o renovar sus muebles.

Amplia aplicación: adecuado para gabinetes, cajones, aparadores, armarios, muebles de oficina, herrajes de cocina, herrajes para baños, armarios para el hogar, cofres, etc.

Fácil de instalar: busque la posición donde desea instalar en la placa y taladre un orificio, luego pase a través del tornillo de la parte posterior de la placa y enrosque firmemente a la perilla.

Paquete práctico: el juego de perillas con forma de calabaza contiene 6 tiradores de cajón de gabinete, 6 bases de latón y 6 tornillos.

AvoDovA 10PCS Pomo de Armario Redondo de Cerámica, Vintage Tirador para Cajón, Pomos y Tiradores de Muebles, 34mm Pomos Redondos para Puertas, Armarios de Cocina, Cajones (B) € 13.39 in stock 1 new from €13.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: fabricado en cerámica. Pomos de puerta de forma redonda, delicados y prácticos. Actualización simple del gabinete, perillas decorativas para cajones.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 34 mm, altura: 31 mm. Longitud de los tornillos: 25 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Cantidad: 10 piezas de perilla de puerta de armario Vintage. Cada perilla se suministra con un tornillo de ajuste.

❤Fácil de instalar: busque la posición donde desea instalar en la placa y taladre un orificio, luego pase a través del tornillo de la parte posterior de la placa y atorníllelo a la perilla.

❤Excelente decoración: ideal para armario, cajón, cómoda, tocador, armario, guardería, etc. Ampliamente utilizado en armarios, guardarropas, cajones de tocador y cualquier lugar que desee.

AvoDovA 16PCS Pomo para Armario Redondo, 30mm Vintage Tirador para Cajón, Pomos Tiradores de Mueble, Perillas de Gabinete Perillas de Cajón, Tirador para Cajón para Puertas Armarios de Cocina (Negro) € 12.79 in stock 1 new from €12.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: hecho de aleación de zinc. Las manijas de las puertas redondas tienen una textura dura y no se desvanecen fácilmente y no se oxidan fácilmente, y tienen una gran capacidad de carga.

❤Diseño generoso: superficie lisa y diseño agradable, mano gruesa. Con fuerte decorativa, usabilidad, es la primera opción para armarios, armarios, cajones.

❤Tamaño de la perilla del cajón: 30 mm de diámetro, diámetro de la base: 17 mm, altura: 21 mm. Longitud del tornillo: 26 mm. Mida el grosor de sus cajones antes de realizar el pedido.

❤Dale estilo a tu espacio: actualiza la decoración de tu hogar agregando herrajes decorativos a tus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tiradores puede revitalizar la apariencia de toda una habitación.

❤Amplias aplicaciones: adecuado para puertas para cualquier propósito, como la puerta del cajón, la puerta del armario, la puerta del armario, la cómoda, la cómoda, el armario, el armario, etc.

Pomos de Muebles 16 Piezas Vintage Bronce Perillas de Gabinete Redondas, Manijas de Cajones para Armarios, Pomos y Tiradores Vintage, Retro Muebles Cocina Armario Cajón Tire € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】: Las robustas perillas de los cajones de la puerta del gabinete están hechas de aleación de zinc y hierro de alta calidad, son resistentes y duraderas, y no se oxidan.

【Decoración Retro】: Están bellamente diseñados y le dan un aspecto muy elegante a tus gabinetes, agrega un toque de temperamento clásico y retro a tus muebles.

【Paquete incluido】: el paquete incluye 16 piezas de tiradores y 16 tornillos. Tamaño del mango: 3 cm * 3 cm * 2 cm.

【Fácil de instalar】: cada mango tiene un tornillo a juego que se puede instalar rápida y fácilmente, lo que le ahorra tiempo.

【Aplicación】: El tirador se puede utilizar para el cajón, la puerta del armario, la cómoda, el armario, el armario, el armario, las mesitas de noche, etc.

16 Manijas de Copa, Manijas de Cajón Vintage, Pomos y Tiradores de Puerta de Armario de Cocina Retro Semicírculo, Manijas de Puerta de Armario de Muebles con Tornillos € 7.88 in stock 1 new from €7.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de primera calidad】 Las pomo puerta están hechas de material de alta calidad, que es resistente, no tiene rastros de soldadura, tiene un grosor de calibre adecuado, tiene un aspecto elegante y es duradero para un uso prolongado. Son tiradores armarios premium con construcción sólida y artesanía exquisita, pueden conservar el brillo con lustre metálico durante mucho tiempo.

【Borde liso】 El excelente acabado de la superficie proporciona una buena textura, tacto y un aspecto rico que ofrecerá a sus muebles y habitación un buen aspecto brillante. Los tiradores muebles baño vienen con una artesanía superior, que evita que el borde afilado y áspero lastime sus manos cuando los esté usando.

【Fácil instalación】 El paquete incluye 16 piezas de manijas para tazas de gabinete con tornillos. Bueno para el reemplazo e instalación de manijas de puertas y cajones en el hogar y la oficina. Nuestro tirador de cajón mostrará su gusto especial y es fácil de cuidar e instalar para el uso diario.

【Diseño Vintage】 Los tiradores para muebles de cocina son de color bronce retro y formas de media luna. La superficie es brillante, pero el color es variado, en estilos clásicos y antiguos. Los tiradores y pomos de bronce tienen un efecto mágico a la hora de decorar la habitación, que se ve muy elegante y sencilla.

【Uso amplio】 Los tiradores puertas cocina de bronce también son hermosas decoraciones para estantes, estuches de madera, cajones, gabinetes y otros muebles. Los tiradores de semicírculo son adecuados para armarios y cajones, armarios, cajones, cómodas, cómodas, guardarropas, etc.

DOXILA - Tiradores de cuero para muebles - 12 piezas - 6*2,5 cm Tirador de cuero vintage hecho a mano para armarios de cocina - Baño - Armarios (marrón) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño clásico y elegante: ¿quieres darle a tu casa un nuevo aspecto sin cambiar los muebles? ¿Quieres convertir un mueble estándar en una pieza de diseño con asas de piel? Los mangos de cuero de alta calidad DOXILA no solo embellecen los muebles, sino que son un punto de atracción único para tu hogar. Crea un aspecto vintage y deja una impresión duradera en tu familia e invitados.

Material de alta calidad: los tiradores para muebles están hechos a mano de piel auténtica de alta calidad, suave y resistente al agua. Disfruta de la alta calidad del cuero y, por lo tanto, de una larga vida útil. Los tiradores de armario tienen bordes bien cortados, que son suaves al tacto.

Seguro: las asas de cuero son mucho más seguras que las de acero. Los tiradores de los cajones y los botones de piel suave pueden reducir eficazmente la aparición de electricidad estática. Para protegerte a ti y a tu familia, especialmente a los niños pequeños de la casa. No más golpes accidentales en los pomos de los cajones. Crea un ambiente doméstico más seguro.

[Fácil de montar]: tiradores de muebles de piel con tornillos a juego. Utiliza los agujeros existentes, coloca los tornillos y el mango para que el mango cubra completamente el agujero. Los tiradores de los cajones y los pomos están disponibles con dos longitudes de tornillo para tableros de madera de 1,8 a 2,5 cm de grosor.

[Mango de confort moderno]: cuero de 2,5 mm de grosor, mango de cómoda de 2,5 cm de ancho y 6 cm de alto. Diseño ergonómico para reducir el esfuerzo de funcionamiento. Estos 12 pomos de piel son ideales para armarios, cómodas y armarios, cajones, armarios, puertas o cajones, estanterías, cajas de juguetes, tocador o muebles de la habitación de los niños. Crea un ambiente elegante y lujoso.

AvoDovA 10PCS Cerámica Pomo de Armario Redondo, 33MM Pomos y Tiradores de Muebles, Vintage Tirador para Cajón, Pomos para Puertas Armarios de Cocina Cajones de Comodas Antiguos € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Materiales de calidad: Nuestras perillas de gabinete están hechas de cerámica de alta calidad, suave, cómoda y perfecta. Trajes para armario, cómoda, cajón, armario, puerta, armario.

❤Dale estilo a tu espacio: actualiza la decoración de tu hogar agregando herrajes decorativos a tus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tiradores puede revitalizar la apariencia de una habitación entera.

❤Diseño retro: look retro crack. Mejor sentido del tacto, haz que tu dormitorio luzca antiguo y real.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 33 mm, altura: 35 mm. Longitud de los tornillos: 24 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Seguro: superficie lisa sin bordes ni esquinas, muy segura para los niños, se puede utilizar para armario, cajón, cómoda, papelera, tocador, armario, guardería, etc.

Kurtzy Pomos para Cajones Calabaza Blanco y Dorado con Tornillo (Pack de 8) 3,6 x 3,9 cm - Tiradores Vintage para Muebles en el Hogar y Oficina - Pomos Blancos Gabinete Cocina, Cajones y Alacena € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 8 POMOS DE CERÁMICA: Cada set incluye 8 tiradores para cajones tradicionales de cerámica blanca con detalles dorados. Estos pomos ceramica miden 3,9 cm de alto. La cabeza del pomo tiene un diámetro de 3,6 cm y la base tiene un diámetro de 2,7 cm. La parte inferior tiene un agujero para colocarlo con un tornillo. El pomo usa tornillos de 4 mm de diámetro. El set también incluye 8 tornillos de 2,3 cm de largo. Los pomos se pueden colocar en puertas que midan 2 cm de grosor.

DISEÑO DE CALABAZA: Estos tiradores armarios de cerámica duradera están diseñados con forma de calabaza para darles un aspecto vintage clásico. Los pomos y tiradores tienen un cuerpo blanco con diseños dorados grabados que lucen bien en la parte frontal de todos sus muebles. El cuerpo de cerámica hace que los pomos sean fuertes y resistentes cuando los halan y tienen agarre cómodo. Tienen una textura suave sin bordes afilados. Son seguros para niños y fáciles de limpiar.

MEJORE SUS MUEBLES: Coloque este set de pomo cajon en sus proyectos de mejora de muebles para transformarlos y darles una nueva vida. Estos tiradores para cajones vintage con estilo europeo son excelentes para mejorar sus muebles existentes. Estos pomos evocan un efecto rustico chic para darles a sus muebles unidad. Instale fácilmente los pomos colocando el tornillo provisto y atorníllelo en la parte trasera de cada pomo.

PARA TODOS SUS MUEBLES: Estos pomos vintage lucen muy bien alrededor del hogar y la oficina. Se pueden usar en la cocina, dormitorios, sala de estar y baños. Estos tiradores bonitos se pueden instalar en la alacena de cocina y cajones, escritorio de oficina, despensas, almacenamiento debajo de la escalera, mesas de noche, cajoneras y puertas de armarios. Estos tiradores son ideales para decoraciones de muebles y se pueden colocar en postes de camas y respaldos de sillas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de tiradores de cocina rusticos de cerámica se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso. READ Los 30 mejores Relleno Cojines 50X50 de 2022 - Revisión y guía

Jinlaili 16PCS Vintage Pomo para Armario Redondo, 30mm Tirador para Cajón, Bronce Pomos Tiradores de Mueble, Perillas de Gabinete Perillas de Cajón, Tirador para Cajón para Puertas Armarios de Cocina € 11.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de aleación de zinc. Las manijas de las puertas redondas tienen una textura dura y no se desvanecen fácilmente y no se oxidan fácilmente, y tienen una gran capacidad de carga.

Tamaño de la perilla del cajón: 30 mm de diámetro, diámetro de la base: 17 mm, altura: 21 mm. Longitud del tornillo: 26 mm. Mida el grosor de sus cajones antes de realizar el pedido.

Diseño generoso: superficie lisa y diseño agradable, mano gruesa. Con fuerte decorativa, usabilidad, es la primera opción para armarios, armarios, cajones.

Dale estilo a tu espacio: actualiza la decoración de tu hogar agregando herrajes decorativos a tus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tiradores puede revitalizar la apariencia de toda una habitación.

Amplias aplicaciones: adecuado para puertas para cualquier propósito, como la puerta del cajón, la puerta del armario, la puerta del armario, la cómoda, la cómoda, el armario, el armario, etc.

smatime 8 Pzs Pomos para Armario Vintage Pomos y Tiradores de Muebles Redondo Tiradores para Cajones Antiguo Tirador Manija Anillo Perilla Metal para Cocina Cajón Comodas Puerta Tocador Gabinete,Plata € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】: 8 piezas de anillos de caída de cajón (44 x 54 mm) como un juego, vienen con tornillos de 27 mm (longitud). Tamaño adecuado para la mayoría de cajones, armarios, aparadores, puertas de armarios en el hogar, la oficina y la cocina.

【4 colores diferentes】: Disponible en 4 colores metálicos: oro, bronce, plata y negro. Estas manijas de cajón pueden combinar bien con el estilo de su hogar, muebles y otros pomos de muebles de la mayoría de los colores.

【Seguro de usar】: Las manijas del anillo de los muebles son livianas y fáciles de tirar. Los anillos de las manijas están unidos de forma natural a la superficie de los muebles y no sobresaldrán. Guarda los espacios de su habitación y reduce los posibles riesgos de seguridad.

【Decoración retro】: Estos tiradores de anillo redondos son simples y generosos en estilo y hermosos en color, sin ningún diseño redundante, nunca estarán desactualizados. El tirador vintage es el compañero perfecto para todo tipo de muebles, como mesita de noche, estantería, estuche de madera, etc.

【Material】: Nuestros anillos de extracción de cajones están hechos de aleación de zinc sólida y resistente a la oxidación, con la superficie galvanizada y pintada. Las perillas retro del anillo del cajón tienen una superficie lisa, sin rebabas ni puntas afiladas. El mejor reemplazo para tus viejos pomos.

24 Piezas Manijas de Concha Vintage, Pomos y Tiradores de Cajón Semi-circulares, Manijas de Muebles, Perillas de Concha para Puerta, Cocina, Armario, Cajón, con 48 Piezas Tornillos € 8.88 in stock 1 new from €8.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de primera calidad】 Vintage vintage tiradores de cocina están hechos de material de alta calidad, resistente y duradero para un uso prolongado. Se trata de perillas de muebles premium vintage con una construcción sólida y una artesanía exquisita, puede mantener el brillo con brillo metálico durante mucho tiempo sin tratamiento de modificación de la superficie.

【Borde liso】 Vintage tiradores puertas cocina no tienen rastros de soldadura, grosor adecuado y apariencia elegante. Las perillas para muebles vintage cuentan con una artesanía superior, lo que evita que el borde afilado y áspero lastime sus manos al usarlas.

【Fácil instalación】 Ofrecemos 24 tornillos surtidos, lo que hace que la instalación sea muy conveniente. Las tiradores armarios vintage están acabadas con la más alta calidad y tienen un agarre cómodo y seguro. El diseño de imitación antiguo de moda y especial de estos tiradores muebles de cocina se adapta a una variedad de estilos de muebles.

【Diseño todo fósforo】 Bronce pomos y tiradores vintage tienen un efecto mágico a la hora de decorar la habitación. El acabado de la superficie extremadamente bueno proporciona una buena textura, la sensación de la mano y la apariencia rica harán que sus muebles y su habitación se vean bien brillantes, que se ven muy simples y de alta gama.

【Escenarios de uso múltiple】 Nuestras manijas para gabinetes de cocina mostrarán su gusto personal particular y son fáciles de mantener para el uso diario. Los pomos de las puertas de nuestra cocina son adecuados para armarios, cajones, cómodas, cómodas, guardarropas, guardarropas, etc. Los pomos de los cajones vintage pueden tener un efecto mágico a la hora de decorar una habitación

HERCHR Manijas de gabinete Vintage, patrón de Flor de Bronce Antiguo Tiradores de gabinete de cerámica Tiradores de Puerta Tiradores de cajón Tirador para Armario de tocador(Z7-128MM) € 10.22

€ 9.52 in stock 2 new from €9.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Ampliamente utilizado】: tirador de cajón adecuado para armario de cocina, puerta, cajón, armario, armario, armario, etc.

❤ 【Estilo europeo retro】: Herrajes para tiradores de cajones de estilo vintage, patrón especial de flores rosas.

❤ 【8 tamaños】: tiradores de armario de 8 tamaños para la instalación de varios muebles.

❤ 【Perillas y tiradores del gabinete】: Hecho de aleación de calidad y material cerámico, duradero y práctico.

❤ 【Con tornillos de hardware】: la manija de la puerta viene con un tornillo, un orificio coincide con un tornillo correspondientemente.

Jinlaili 10PCS Cerámica Pomo de Armario Redondo, 33MM Pomos y Tiradores de Muebles, Vintage Tirador para Cajón, Pomos para Puertas Armarios de Cocina Cajones de Comodas Antiguos (B) € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Materiales de calidad: Nuestras perillas de gabinete están hechas de cerámica de alta calidad, suave, cómoda y perfecta. Trajes para armario, cómoda, cajón, armario, puerta, armario.

❤Dale estilo a tu espacio: actualiza la decoración de tu hogar agregando herrajes decorativos a tus gabinetes y cajones. La simple adición de perillas y tiradores puede revitalizar la apariencia de una habitación entera.

❤Diseño retro: look retro crack. Mejor sentido del tacto, haz que tu dormitorio luzca antiguo y real.

❤Tamaño: diámetro de la perilla: 33 mm, altura: 35 mm. Longitud de los tornillos: 24 mm. Asegúrate del grosor de tus cajones antes de realizar el pedido.

❤Seguro: superficie lisa sin bordes ni esquinas, muy segura para los niños, se puede utilizar para armario, cajón, cómoda, papelera, tocador, armario, guardería, etc.

10 Pieza goldenwarm Tiradores Cocina Tiradores Dorados Tiradores Cajones Tiradores Muebles Oro -LS9901GD128 Tiradores Armarios Pomos y Tiradores Vintage Tiradores 128mm Tirador Puerta Corredera € 40.99 in stock 2 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Medición: Centro del agujero: 128 mm; Longitud total: 137 mm; Altura: 24 mm; Mida cuidadosamente el centro del agujero de su armario o armario antiguo antes de comprar.

★El paquete incluye: 10 Pieza 128mm goldenwarm tiradores muebles hecho de aleación de zinc, cada mango está equipado con dos tamaños de tornillos (25 mm y 40 mm en pulgadas). Pero si necesita otros tamaños de tornillos, contáctenos.

★Ampliamente compatible: goldenwarm tiradores muebles Adecuado para muebles de cocina, armarios, cajones de tocador, armarios, muebles de madera, etc.

★Fácil de instalar: Haga los agujeros en el lugar donde desea instalar los accesorios del gabinete de la cocina, luego pase los tornillos por la parte posterior de la tabla y apriételos en las manijas del gabinete.

★Excelente servicio: La mejor calidad y servicio es nuestro objetivo. Si no está satisfecho con su compra, comuníquese con nosotros. Prometemos que no se preocupe, tenga la seguridad de comprar.

Tirador de Cajón, 6 Piezas Vintage Mariposa Manijas, Perillas de Mariposa Vintage, Aleación de Zinc de Simulación de Mariposa de Un Solo Orificio Tirador para Cocina Muebles Mesita de Noche Tocador € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material De Alta Calidad: Estas manijas retro están hechas de aleación de zinc de alta calidad, que no se decolora, es resistente al óxido, resistente a la corrosión, resistente y duradera, y se puede usar en cualquier puerta durante mucho tiempo.

Aspecto Único: El tirador del cajón adopta un tirador en forma de mariposa para añadir una belleza mágica a los muebles. El aspecto retro y el robusto diseño de la manija agregan un sentido de decoración a sus gabinetes y hacen que su casa sea única.

Más Seguro: El asa de mariposa del asa del cajón tiene una superficie lisa sin bordes ni esquinas, lo que puede evitar lesiones en las manos y es muy seguro para los niños. Haz que la familia sea más cálida y cercana.

Fácil De Instalar: El producto contiene 6 manijas y 6 tornillos. Estas manijas de muebles retro son fáciles de instalar y quitar. Casi no necesita tecnología, solo use los tornillos adjuntos para manejar, y la vida útil es muy larga.

Amplia Gama De Aplicaciones: Se utiliza para puertas para cualquier propósito, como puertas de cajones, puertas de armarios, puertas de armarios, puertas de armarios, etc. Perfecto para cocina, muebles de dormitorio, mesita de noche, tocador.

6 Piezas Tirador de Cajón Retro de Aleación, Viene con 12 Tornillos, Tirador de Cajón de Aleación de Zinc, Tirador de Armario, Para Armarios de Muebles, Armarios, Cómodas, Cajas de Madera € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: estas manijas de cajón de estilo retro están hechas de aleación de zinc duradera de alta calidad, con una superficie lisa, duradera y resistente al desgaste, y no es fácil de oxidar.

Excelente calidad: con un excelente proceso de pulido y galvanoplastia, tecnología multiproceso, diseño humanizado y excelente mano de obra, lujo de alta gama y puede mejorar nuestra calidad de vida.

Estilo retro: diseño de bronce, con decoración y asa plegable, aspecto antiguo, excelente artesanía y excelente calidad. Se puede utilizar no solo como manija de puerta, sino también como decoración del hogar.

Fácil de instalar: mida la distancia del orificio de montaje del mango, luego perfore un orificio del tamaño apropiado y finalmente instale el tornillo. Estamos equipados con tornillos de tamaño adecuado.

Ámbito de aplicación: adecuado para accesorios de puertas interiores, teteras, armarios, armarios, decoraciones de casas de muñecas, armarios, estanterías, cajones, armarios de cocina, tocadores, perillas de tocador. READ Los 30 mejores Huawei P8 Lite Funda de 2022 - Revisión y guía

HERCHR Juego de 4 Tiradores para armarios, Tiradores de Ceramica Vintage, Tirador para Mueble Mueble y Centro de cajones con Orificios de 160 mm Tiradores para cajones armarios Flores € 21.01 in stock 2 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Aspecto exquisito: las manijas del tocador tienen un estilo idílico moderno y simple, se pueden usar en interiores y exteriores, simples y hermosos, adecuados para la mayoría de los estilos de muebles.

✔ Materiales de alta calidad: los tiradores de los cajones de cristal están hechos de material cerámico, hermoso y delicado, cómodo, duradero y de larga vida útil.

✔ Fácil de usar: las manijas del gabinete de cocina son fáciles de instalar, la perilla está equipada con tornillos de fácil instalación. Puede adjuntarlo no es de ayuda, lo que combinará perfectamente con sus muebles.

✔ Mango cómodo: manijas doradas para gabinetes, manija ergonómica del cajón, tiradores del cajón, agarre cómodo, adecuado para el hogar.

✔ Ampliamente aplicable: perillas doradas para tocador no solo para gabinetes, sino también para cajones, armarios, guardarropas, vestidores, gabinetes de TV, etc. Cumple con una variedad de estilos decorativos.

Jinlaili 10PCS Blanco Vintage Pomo de Armario Redondo, 30MM Retro Bronce Tirador para Cajón, Pomos y Tiradores de Muebles, Pomos Tiradores de Muebles, Armarios de Cocina,Cajones, Pomos para Puertas € 8.79 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material de calidad: acrílico y acero inoxidable de alta calidad. Delicado y duradero.

❤Tamaño: Diámetro de la perilla: 30 mm, Altura: 38 mm. Longitud de los tornillos: 23 mm. Asegúrese de que el grosor de sus cajones antes de realizar el pedido.

❤Cantidad: 10PCS Pomo de puerta de gabinete vintage. Cada perilla se suministra con un tornillo de ajuste.

❤Diseño retro: aspecto retro. Mejor sentido del tacto, haga que su habitación se vea antigua y real.

❤Ampliamente utilizado: tamaño universal. Trajes para gabinete, tocador, cajón, armario, puerta, armario.

10 Piezas goldenwarm Pomos y Tiradores Muebles Tiradores Cocina Tiradores Cajones Pomo Negro -LS5310BK Tiradores Armarios Pomos y Tiradores Vintage Pomos y Tiradores Infantiles Tiradores Redondos € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: goldenwarm pomos y tiradores negro hecho de aleación de zinc de alta calidad; El metal sólido es muy resistente; no es fácil oxidarse.

Talla: Diámetro: 1,27 "/32 mm; Elevado: 1"/ 26 mm; Diámetro base: 0,5" / 12,7 mm; pequeño estilo de setas.

Por que eliges: goldenwarm pomos y tiradores muebles haz que tus muebles sean más elegantes y hermosos. La superficie lisa te hace sentir más cómodo. No hay bordes afilados cuando está en uso, lo que puede protegerlo. Los precios razonables pueden ahorrarle dinero.

Lo que obtendrás: Un juego de 10 perillas para muebles con perillas, adecuadas para dos tornillos estándar (25 mm y 40 mm), empaquetados individualmente para proteger la hermosa apariencia y evitar rasguños.

Servicio perfecto: Si tiene alguna pregunta, le responderemos con paciencia. Si no está satisfecho con nuestros productos, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos a resolverlo mejor.

20 Pieza goldenwarm Tiradores Negros Tiradores Cajones Tiradores Armarios Tiradores Cocina 160mm -LS201BK160 Tirador Acero Inoxidable Tiradores Vintage Tiradores Muebles de Cocina Tiradores Infantiles € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: goldenwarm tiradores armarios negro hecho de acero inoxidable de alta calidad, y la superficie está tratada con trefilado, que no es fácil de oxidar. Tiradores armarios ecológico, duradero, no tóxico.

❤Tamaño: Longitud 224 mm – Ancho 35 mm – Distancia entre orificios 160 mm – con 2 agujeros para atornillar, asegúrese de suficiente superficie para un uso fácil.

❤Paquete: Cada tiradores está empaquetado individualmente y no rayará durante el transporte. Se proporcionan dos tamaños de tornillos: 25 mm y 40 mm. Es adecuado para la mayoría de espesores. Si necesita tornillos más largos, contáctenos con anticipación.

❤Amplia gama de usos: goldenwarm los tiradores para muebles modernos un reemplazo ideal para su antiguo mango. son ideales para armarios, puertas y cajones de cocina, dormitorios, armarios, baños y comedores.

❤Garantía de por vida: Si las pomos y tiradores armarios tienen problemas de calidad, contáctenos. Devolveremos el valor del artículo o lo reemplazaremos.

12 Pzs Tiradores para Cajones Pomos Puerta Vintage Tiradores de Metal Manillas Armario Cajón Tire Tiradores de Forma de Carcasa Retro Perilla del Gabinete para Armario Cajón Muebles, Bronce Antiguo € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sólido y seguro】: este pomo de puerta vintage está hecho de metal duradero, resistente y resistente al desgaste. La superficie está pulida y pintada. Los bordes son lisos y sin rebabas.

【Estilo vintage】: la perilla de extracción del cajón vintage es de color bronce abigarrado retro y formas de media luna semicircular. Forma elegante y estilo vintage con superficie lisa y brillante.

【Para muebles】: El tamaño del asa de la copa de la carcasa es de 8 cm * 3,5 cm, con 2 orificios de instalación. Perfecto para armario, cajón, zapatero, armario, mesita de noche, etc.

【Decoración retro】: Los tiradores de cajón de metal bronce clásico son hermosas decoraciones para su estante, caja de madera, cajón, tocador, armario, gabinete y otros muebles. Adecuado para varios estilos de decoración del hogar.

【12 piezas】: El paquete incluye 12 piezas de tiradores de carcasa, con tornillos. Bueno para reemplazar cajones y manijas de puertas e instalar en el hogar y la oficina.

20 Piezas Retro Perilla Del Cajón Del Gabinete, Tirador de armario negro retro, Cáscara Media Vuelta Tirador de Puerta Vintage Con Tornillos para Cajones, Armario, Boticario, Armario (Negro) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Material Alta Calidad: Esta manija de puerta antigua está hecha de materiales de hierro duraderos y la superficie está pulida y pintada. Los bordes son lisos y sin rebabas. Seguro de usar.

★ Diseño Único: Esta manija de cajón sólida es de color negro y formas de media luna. La superficie es brillante y lisa. Color y forma negros clásicos adecuados para puertas de muebles de varios colores y estilos.

★ Fácil Instalar: Cada tirador de cajón está equipado con tornillos, ya sea un destornillador eléctrico o manual, es fácil de instalar. Hay 40 tornillos en el paquete, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la falta de tornillos durante el proceso de instalación.

★ Elección Ideal: Estas manijas para gabinetes son ideales para puertas, cajones, alacenas, estanterías y aparadores, perfectas para iluminar cocinas, baños o muebles de sala. Los tiradores se utilizan principalmente para decorar su hogar.

★ Amplia Gama Usos: Las manijas de los cajones de las puertas vintage son ideales para gabinetes, contenedores de reciclaje, cajones, armarios, puertas personalizadas, unidades de cocina, tocador, gabinetes de esquina y gabinetes en la cocina, el dormitorio, el baño, el pasillo y cualquier mueble. Grandes artículos para uso doméstico o comercial.

Jinlaili 10PCS Bronce Vintage Pomo de Armario Redondo, 32MM Retro Tirador para Cajón, Pomos y Tiradores de Muebles, Pomos Tiradores de Muebles, Armarios de Cocina,Cajones, Pomos para Puertas € 12.19 in stock 2 new from €12.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material de calidad: aleación de aluminio de alta calidad y acero inoxidable. Delicado y duradero.

❤Cantidad: 10PCS Pomo de puerta de armario vintage Cada perilla se suministra con un tornillo de ajuste.

❤Diseño retro: aspecto retro. Mejor sentido del tacto, haga que su habitación se vea antigua y real.

❤Ampliamente utilizado: tamaño universal. Trajes para gabinete, tocador, cajón, armario, puerta, armario.

❤Tamaño: Diámetro de la perilla: 32 mm, Altura: 26 mm. Longitud de los tornillos: 27 mm. Asegúrate de que el grosor de tus cajones antes del pedido.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Tiradores De Muebles Vintage solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Tiradores De Muebles Vintage antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Tiradores De Muebles Vintage del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Tiradores De Muebles Vintage Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Tiradores De Muebles Vintage original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Tiradores De Muebles Vintage, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Tiradores De Muebles Vintage.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.