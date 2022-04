Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Tinta Hp 364 de 2022 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Tinta Hp 364 de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

HP 364 N9J73AE - Cartuchos de Tinta, para Impresoras HP Photosmart Serie C5300, C6300, B210, B110 y Deskjet Serie 3520, Negro y Tricolor, Pack de 4 € 57.99

€ 46.26 in stock 51 new from €43.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 4 cartuchos con tecnología de impresión por inyección térmica de tinta compatible con impresoras HP Photosmart serie B210, B110 y HP Deskjet serie 3520, 3522, 3524

Óptimo para imprimir fotografías de calidad y documentos cotidianamente, con resultados uniformes y de calidad; rendimiento medio de impresión: 250 páginas en negro y 300 de cada color

Los cartuchos con cabezal de impresión independiente permiten cambiar el color agotado individualmente, para optimizar el rendimiento de la impresora en casa o en la oficina

El cartucho está diseñado de manera respetuosa con el entorno, para un reciclaje sencillo y un menor número de residuos; El programa HP Planet Partners facilita el reciclaje de cartuchos de tinta

Solo los cartuchos es HP están diseñados específicamente para impresoras HP y ofrecen, a diferencia de los cartuchos no es, fiabilidad y servicio

LxTek 364XL Multipack Reemplazo para HP 364XL 364 XL Cartuchos de Tinta para HP Photosmart 5520 6520 5510 6510 7510 7520 para Deskjet 3070A 3520 para Officejet 4620 4622 (Paquete de 4) € 17.89 in stock 3 new from €17.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: 4 pack Unidades (1 Negro/1 Cian/1 Magenta/1 Amarillo) repuesto de tinta compatible para HP 364XL Cartuchos de Tinta (No es original).

Rendimiento de Páginas: 800 Páginas por cartucho negro y 750 Páginas por cartucho de color con una cobertura de 5%.

Nombre del producto: LxTek 364XL (No es original) Compatible para HP 364 XL Cartuchos de Tinta.

Compatible con: HP Deskjet 3070A 3520 3522 Officejet 4620 4622 4610 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B110a B110c B111a B209a B210a B210b B210c B210e B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310b C310c C310a C410a C410b C410d C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 C6388 D5460 Impresora.

Cada cartucho de tinta estaba equipado con un chip inteligente para asegurar la compatibilidad con su impresora.

LxTek 364XL Compatible para HP 364 XL Cartuchos de Tinta para Deskjet 3070A 3520 Officejet 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 B010a B109a (10 Pack) € 29.40 in stock 3 new from €29.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: 10 paquete reemplazo para HP 364 364XL cartuchos de tinta (No original, 4 Negro/2 Cian/2 Magenta/2 Amarillo).

Rendimiento de Páginas: 800 Páginas por cartucho 364xl negro, 750 Páginas por cartucho de tonta 364-xl color (con una cobertura de 5%).

Compatible con: HP Deskjet 3070A 3520 3522 Officejet 4620 4622 4610 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B110a B110c B111a B209a B210a B210b B210c B210e B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310b C310c C310a C410a C410b C410d C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 C6388 D5460.

Cada cartucho de tinta 364 xl estaba equipado con un chip inteligente para garantizar la compatibilidad con su impresora.

Lleno de tinta de alta calidad, imprima con texto excelente y nítido para la deberes o el trabajo.

JIMIGO 364XL Cartuchos de Tinta para HP 364 XL Compatible con HP Officejet 4620 4622, Deskjet 3070A 3520, Photosmart 5510 5515 5520 5524 6510 7520 B010A B109A C5388 C310A (Negro, Paquete de 4) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los cartuchos de tinta JIMIGO 364XL asequibles con chip actualizado garantizan compatibilidad, facilidad de instalación, páginas negras vívidas, premium y duraderas, e impresión de imágenes y texto de excelente calidad.

Compatible con HP Officejet 4610 4620 4622 Deskjet 3070A 3520 3521 3522 3524 3526 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6512 6515 6520 7510 7515 7520 B8550 B8553 B8558 C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6300 C6324 C6380 C6388 D5460 D5463 D5468 D7560 B010A B010B B109A B109B B109C B109D B109F B109N B109q B110A B110C B110E B111A B111C B111H B209A B209C B210A B210B B210C B210D B210EC309 C309A C309C C309G C309H C309N C310A C310B C310C C311A C410B C410D C510A C510C.

ALTO RENDIMIENTO DE PÁGINAS: 800 páginas por cartucho de tinta negra 364 (5% de cobertura de A4).

Contiene: 4 cartuchos de tinta negra compatibles para reemplazar el multipack hp 364xl

Con los cartuchos de impresora de alta calidad de JIMIGO, obtiene impresiones de alta calidad que garantizan que su impresión sea realista y natural. READ Los 30 mejores Kit Limpieza Pc de 2022 - Revisión y guía

Timink 364 XL Cartuchos de Tinta Reemplazo de HP 364 XL Compatibles con HP Deskjet 3070A 3520 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5520 5522 6512 6515 6520 (10 Paquetes) € 28.51

€ 20.99 in stock 3 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❣【Compatibilidad Perfecta】 Timink 364xl cartuchos de tinta compatibles para HP 364 XL perfectamente.

❣【Modelos Impresora】 Timink cartuchos de tinta 364xl para HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 5510 6512 6510 6520 7510 7515 7520 7510 B8550 C5380 C6380 D5460. (★ Compruebe el modelo de impresora antes de adquirir ★)

❣【Super Volumen】Cartucho Negro 30ML, Cian / Magenta / Amarillo 18ML por color. Rendimiento de páginas: 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color. (ISO TEST: 5% de cobertura)

❣【Embalaje】 Timink 364XL (No Original) Compatible con Cartuchos HP 364XL (4 Negro 2 Cian 2 Magenta 2 Amarillo, 10 Paquetes).

❣【Garantías】 Timink cuentan con las certificaciones ISO9001, ISO14001, CE y MSDS. No dude en contactarnos por correo electrónico para cualquier problema que será respondido dentro de 24 horas.

HP 364XL N9J74AE, Negro, Cian, Magenta y Amarillo, Cartuchos de Tinta de Alta Capacidad Originales, Pack de 4, compatible con impresoras HP Photosmart serie C5300, C6300, B210, B110 y Deskjet 3520 € 101.99

€ 71.06 in stock 42 new from €71.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 4 Cartuchos de Alta Capacidad con tecnología de impresión por inyección térmica de tinta compatible con impresoras HP Photosmart serie B210, B110 y HP Deskjet serie 3520, 3522, 3524

Óptimo para imprimir fotografías de alta calidad y documentos cotidianamente, con resultados uniformes y de alta calidad; rendimiento medio de impresión: 550 páginas en negro y 750 de cada color

Los cartuchos con cabezal de impresión independiente permiten cambiar el color agotado individualmente, para optimizar el rendimiento de la impresora en casa o en la oficina

El cartucho está diseñado de manera respetuosa con el entorno, para un reciclaje sencillo y un menor número de residuos; El programa HP Planet Partners facilita el reciclaje de cartuchos de tinta

Solo los cartuchos originales HP están diseñados específicamente para impresoras HP y ofrecen, a diferencia de los cartuchos no originales, fiabilidad y servicio

GPC Image 364XL Compatible para HP 364 364 XL Cartuchos de Tinta para HP Photosmart 5520 5510 5522 5524 6510 6520 7510 7520 B010a HP Officejet 4620 4622 HP Deskjet 3070A 3520 (4 Negro) € 15.18

€ 11.38 in stock 4 new from €11.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GPC Image reemplazo de cartuchos de tinta para HP 364XL 364 multipack cartuchos de tinta.(Consejo cálido: estos son cartuchos de tinta NO originales)

Adecuado para Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B010a B110a B110c B111a B209a B210a C309a C309c C309g C310b C5370, para Deskjet 3070A 3520 3522, für Officejet 4620 4622 4610 Impresoras.

Rendimiento de página estimado: 800 páginas por cartucho negro.

Incluye: 4 Negro

Nuestros cartuchos ofrecen una impresión de calidad y le ofrecen impresiones naturales y claros.

Timink 364 XL Cartuchos de Tinta Reemplazo de HP 364 XL Compatibles con HP Deskjet 3070A 3520 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5520 5522 6512 6515 6520 (5 Paquetes) € 20.59 in stock 3 new from €20.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❣【Compatibilidad Perfecta】 Timink 364xl cartuchos de tinta compatibles para HP 364 XL perfectamente.

❣【Modelos Impresora】 Timink cartuchos de tinta 364xl para HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 5510 6512 6510 6520 7510 7515 7520 7510 B8550 C5380 C6380 D5460. (★ Compruebe el modelo de impresora antes de adquirir ★)

❣【Super Volumen】Cartucho Negro 30ML, Cian / Magenta / Amarillo 18ML por color. Rendimiento de páginas: 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color. (ISO TEST: 5% de cobertura)

❣【Embalaje】 Timink 364XL (No Original) Compatible con Cartuchos HP 364XL (2 Negro 1 Cian 1 Magenta 1 Amarillo, 5 Paquetes).

❣【Garantías】 Timink cuentan con las certificaciones ISO9001, ISO14001, CE y MSDS. No dude en contactarnos por correo electrónico para cualquier problema que será respondido dentro de 24 horas.

Q-image 364XL Cartucho de Tinta Compatible para HP 364 364XL para HP Photosmart 5510 5520 5524 6510 6520 7510 7520, Deskjet 3070A 3520, OfficeJet 4620 4622 (2 Negro, 1 Cian, 1 Magenta, 1 Amarillo) € 17.55 in stock 1 new from €17.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Rendimiento de impresión excepcional】Q-image Compatible para cartucho tinta 364xl utiliza tintas de primera calidad y un estricto control de calidad para garantizar unos colores vivos y una impresión de texto nítida.

✅【Modelos de impresora compatibles】:HP Deskjet 3070A, Officejet 4620 4622, Photosmart 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111a, B209a, B210a, B210b, B210c, B210e, B8550, B8553 (Por favor, confirme su modelo de impresora antes de realizar el pedido).

✅【Rendimiento de páginas】: 800 páginas para el cartucho de tinta negra hp 364, 750 páginas para los cartuchos de tinta de color cartucho tinta 364, con una cobertura del 5 por ciento.

✅【Calidad fiable】: Cada cartuchos de tinta 364xl cuenta con el último firmware actualizado para garantizar la compatibilidad con su impresora.

✅【Consejos de instalación】: Después de instalar el cartucho, si la impresora indica "No es original", haga clic en "Continuar" o "Sí" para seguir imprimiendo.

364XL Cartuchos de Tinta compatibles con HP 364 XL para Deskject 3520 3070A Photosmart 5510 5520 5524 7510 7520 6510 6520 5515 b110a b109a Officejet 4620 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cartucho de tinta compatible 364XL de repuesto para HP 364 XL (no original)

800 páginas por cartucho negro con una cobertura del 5 % de A4

Compatible con HP Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6520 6512 6515 7510 7520 7515 4622 B8550 3 C53 80 C5324 C5370 C5373 C5383 C5388 C5390 C5393 C6380 C6388 D5460 D5463 D5468 D7560 B110a B110c B0c B0c B0 a B010 b B111a B109a B109b B109c B109d B109f B109n C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310a C310b C410a C410b C410b d B209. a B210a B210b B210c B210e HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 HP Officejet 4620 4622 4610

Juego de 3 cartuchos de tinta negra 364XL

Nuestros cartuchos de impresora 364XL se pueden utilizar de forma segura con impresoras domésticas o de oficina compatibles

GPC Image 364XL Cartuchos de Tinta Reemplazo para HP 364 364 XL Tinta para HP Photosmart 5510 5520 5522 6520 7510 7520 5524 6510 5515 B010a B109a, Officejet 4620 4622, Deskjet 3520 3070A (10-Pack) € 30.96 in stock 4 new from €30.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GPC Image 10 Pack 364XL- Reemplazo de cartucho de tinta compatible para HP 364 364-XL cartuchos de tinta. (Consejo cálido: estos son cartuchos de tinta NO originales)

Impresoras compatibles: para HP Deskjet 3070A 3520; Officejet 4620 4622 4624; Photosmart 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111A, B209a, B210a, B210b, B210C, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388 Impresoras.

Volumen de tinta: rendimiento de página: 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color. (5% cubierta de papel A4)

El espléndido paquete de caja incluye: 4 Negro / 2 Cian / 2 Magenta / 2 Amarillo, reemplazo para el paquete múltiple de cartuchos de tinta HP364 XL

Nuestros cartuchos de tinta 364XL ofrecen una impresión de calidad, le proporcionan impresiones vívidas y naturales.

GPC Image 364XL Cartuchos de Tinta Compatible para HP 364 364XL para HP Deskjet 3520 3070A Photosmart 5510 5515 5520 6510 6520 7510 7520 para HP Officejet 4620 4622(Negro/Cian/Magenta/Amarillo) € 16.99 in stock 4 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. GPC Image Reemplazo de cartucho de tinta compatible con 4 paquetes para cartuchos de tinta HP 364 XL 364XL.

2. Rendimiento de la página: 800 páginas por (1) Cartucho negro / 750 páginas por (1) Cartucho de color con una cobertura del 5% de A4.

3. Impresoras compatibles: HP Deskjet 3070A, Photosmart 4622, 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5522, 5524, 5520, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111a, B209a, B210a, B210b, B210c, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388, D5460, D5463, D5468, D7560 Impresoras.

4. Splendid Box Set Incluye: 1 Negro / 1 Cian / 1 Magenta / 1 Amarillo.

5. Nuestros cartuchos de tinta 364XL de repuesto ofrecen una impresión de calidad, para impresiones vívidas y naturales.

Uoopo 364XL Alta Capacidad Cartuchos de tinta Reemplazo para HP 364 Compatible con HP Deskjet 3070A,HP OfficeJet 4620,HP Photosmart 5510 5520 7510 7520 5514 5515 5522 5524 4622 6510 B110A B8550 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uoopo se compromete a proporcionarle productos compatibles de alto valor: cartuchos de tinta. Chips de alta tecnología para garantizar la compatibilidad. Una variedad de tintas de alta calidad garantizan una impresión suave y colores delicados. Fácil de instalar y muy bajo costo.

Impresoras compatibles (Para 4 ranuras): HP Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6520 6512 6515 7510 7520 7515 B8550 B8558 B110c B010a C5370 C5383 C5388 C6324 C6380 D5460 D7560 C310a C410a B209a B210a HP Deskjet 3070A .etc (Todo el modelo de la impresora Por favor refiérase a descripción del producto)

Paquete incluido: Uoopo 364 XL Compatible HP 364 364XL Cartuchos de tinta, Juego de 12 (6 Negro, 2 Cian, 2 Magenta, 2 Amarillo)

Página de Rendimiento: Cada cartucho de tinta negra imprime más de 800 páginas. Cada cartucho de color imprime más de 750 páginas (5% de cobertura).

Todos los productos Uoopo están certificados según ISO 9001, ISO14001, ROHS, CE y MSDS. Vida colorida de tinta de gran calidad, Para asegurar la impresión liso y el color fino, > 95% de reducción fuert. READ Los 30 mejores Papel Continuo Blanco de 2022 - Revisión y guía

Gohepi Cartuchos de Tinta de Repuesto para HP 364 364XL, HP Photosmart 5510, 5520, 5522, 6520, B8550, C5388, HP Officejet 4620, HP Deskjet 3070A 4 Negro, 2 Cian, Magenta 2, 2 Amarillo € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gohepi es un proveedor de renombre mundial especializado en consumibles de impresión compatibles y remanufacturados, lo que le permite disfrutar de características fáciles de usar a un precio asequible.

Impresoras principales compatibles: HP Photosmart 5520 6520 5510 5512 7520 5524 7510 6510 5515 5514 5511 5522 5525 2620 7515 6515 6512 B8558 B110c B010a B010b B111a C5324 C5370 C5373 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6375 C6388 D5463 D5468 C6380 C6350 D5460 D7560 B8550 B010 B109 B110, HP Photosmart Premium C309A C310A C410a C410b C309g C310c B209a B210a B210c B210d B210e, HP Officejet 4620 4622 4610 Deskjet 3070A 3520 3521 3522 3524

Qué hay en la caja: Cartuchos de tinta HP 364XL (No OEM) Pack de 10 (4 Negro, 2 Cian, 2 Magenta y 2 Amarillo). Volumen de tinta: 24,0 ml para negro, 15,0 ml para colores. Rendimiento del cartucho: negro 1.050 páginas, colores 750 páginas.

Imprimir suavemente, no bloquear el cabezal de impresión, fotografías impresas bellas en color, almacenadas durante años sin decolorarse.

La empresa ha pasado la certificación ISO9001 y CE, entre 24 meses se puede cambiar y retirar dinero incondicionalmente.

INK4U 364XL Cartuchos de Tinta Reemplazo para HP 364 364 XL Tinta para HP Deskjet 3070A 3520 Officejet 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 B010a B109a € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Acerca de INK4U】INK4U es un fabricante profesional de cartuchos de tinta, comprometido a proporcionar productos de alta calidad. Una impresión suave, un rendimiento estable y una calidad de imagen clara son nuestros estándares. Calidad probada al 100%.

【Contenido del paquete】INK4U 5 paquetes de cartuchos de tinta compatibles 364XL de repuesto para los cartuchos de tinta HP 364 364-XL. (2 negros, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo). Proporcionamos archivos de texto claros y fotos con colores saturados. Impresión suave y colores vivos

【Número estimado de páginas】30ml para el cartucho negro, 18ml para cada cartucho de color. 800 páginas para el negro, 750 páginas para cada cartucho cian/magenta/amarillo (Carta/A4 al 5% de cobertura)

【Cartuchos compatibles】364XL para HP Officejet 4610 4620 4622 / HP Deskjet 3070 3520 3522 3070A / HP Photosmart 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520

【Servicio post-venta 】Si tiene alguna pregunta sobre el uso o problemas de calidad, por favor póngase en contacto con nosotros. Le proporcionaremos un servicio postventa satisfactorio.

Timink Cartuchos de Tinta Compatibles Multipack para HP 364 364XL Compatible con Photosmart 5510 5511 5512 5520 5522 6512 6515 6520 DeskJet 3070A 3520 3522 Officejet 4610 4620 4622 (2N/1C/1M/1Y) € 19.56 in stock 1 new from €19.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✍Timink 364 XLCartuchos de tinta compatibles (no originales) para HP 364XL Cartuchos de tinta

✍Contenido: el paquete tinta 364xl contiene 2 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo (5 Packs)

✍Compatibilidad: Para HP Deskjet 3070A, Photosmart 4622, 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5522, 5524, 5520, 6510, 6520, 6512, 6515, 7510, 7515, 7520, B010a, B010b, B109a, B109b, B109c B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B111a, B209a, B210a, B210b, B210c, B210e, B8550, B8553, B8558, C309, C309a, C309c, C309g, C309h, C309n, C310b, C310c, C310a, C410a, C410b, C410d, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, C6388, D5460, D5463, D5468, D7560

✍Rendimiento: Negro-500 páginas por cartucho; C/M/Y-450 páginas por cartucho; Cartucho N 30ML, C/M/Y 15ML por color. (con una cobertura del 5% de papel A4)

✍El chip más reciente: el cartucho de tinta Timink 364XL está equipado con la última versión del chip, si se encontra con el problema de compatibilidad, nos escriba el menasaje a tiempo, le solucionamos de imediato.

E-Eejetch Compatible 364XL Cartuchos Reemplazo para HP 364 Cartuchos de tinta para HP Photosmart 5510 5520 5522 5524 6520 7520 b8550 b209a b110a c309 3520, HP Officejet 4620, HP Deskjet 3070A 3520 € 13.89 in stock 1 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eejetch compatible hp 364 cartuchos, tener la tinta de alto volumen y el embalaje exterior estricto, es una nueva opción.

Contenido del paquete: 2 x 364XL Negro, 1 x 364XL Cian, 1 x 364XL Magenta, 1 x 364XL Amarillo

Compatible con: HP Photosmart 5510, 5511, 5512, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6512, 6515, 6520, 7510, 7515, 7520, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6380, D5460, D5463, D7560, B010A, B109A, B109B, B109F, B109N, B110A, B110C, B110E, B111A, B209A, B209C, B210A, B210C, B210D, B8550, C309A, C309G, C310A, C310B, C310C, C410B, C510A, C510C / HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 / HP Officejet 4610 4620 4622

Alta Capacidad: 24ML por 364XL Negro, 15ML por 364XL Cian / 364XL Magenta / 364XL Amarillo.

Rendimiento de página: 800 Páginas para 364XL Cartucho Negro, 750 Páginas por 364XL Cartucho de Color (5% de cobertura de papel A4)

CARTUCHO NEGRO HP 364XL € 26.99 in stock 22 new from €23.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARTUCHO NEGRO HP 364XL

GPC Image 364XL Cartuchos de tinta Compatible para HP 364 364XL(2Negro, 1Cian, 1Magenta, 1Amarillo)para HP Deskjet 3070A, HP Photosmart 5510 5520 6510 6520 7510 B8550 B8558 B110c B010a C510A Impresora € 18.48 in stock 5 new from €18.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GPC Image reemplazo de cartuchos de tinta para HP 364XL 364 multipack cartuchos de tinta.(Consejo cálido: estos son cartuchos de tinta NO originales)

Adecuado para Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5522 5524 5520 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B010a B110a B110c B111a B209a B210a C309a C309c C309g C310b C5370, para Deskjet 3070A 3520 3522, für Officejet 4620 4622 4610 Impresoras.

Rendimiento de página estimado: 800 páginas por cartucho negro; 750 páginas por cartucho de color.

Incluye: 2 Negro/1 Cian/1 Magenta/1 Amarillo

Nuestros cartuchos ofrecen una impresión de calidad y le ofrecen impresiones naturales y vívidas.

Cartuchos de tinta de repuesto para HP 364, 364XL, compatibles con impresoras HP Photosmart 5520, 7510, 7520, C510A, 5510, 5512, 5514, 5515 (2 negros, 2 cian, 2 magenta, 2 amarillo) € 15.79 in stock 1 new from €15.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. 100% compatible: HP Officejet 4610 4620 4622, Deskjet 3070A 3520 3522 3524, Photosmart B010A B109A B109B B109F B109N B110A B10C B110E 1A 551. 0 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6520 7510 7515 7520 B209A B209C B210A B210C B210D C309A C31G C31G 0A C31 0B C310C C410B C510A C510C B8550 C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 D5460 5463 D7560

2. Contenido del paquete: cartucho 364 364XL 364XL con chip de alta tecnología y tinta profesional (2 negros, 2 cian, 2 magenta, 2 amarillos). Excelente embalaje: asegúrate de que el cartucho de tinta esté intacto durante el envío.

3. Gran capacidad "XL": cian, magenta y amarillo, 15 ml (750 páginas), con una cobertura del 5 % en formato A4.

4. Característica: chip supercompatible, fuerte reconocimiento. Alta densidad de color, manchas finas y tinta uniforme, impresión clara, uso prolongado, no daña el cabezal de impresión. Los efectos de impresión en blanco y negro son más naturales y realistas.

5. Versatilidad: es un producto de calidad increíble. Cartuchos de tinta de alta calidad ideales para oficina, familia, escuela, hospitales y clubes, etc. Todos los productos se fabrican en fábricas certificadas ISO9001, ISO14001, ROHS, CE y MSDS.

HaloFox Cartucho de Tinta de Repuesto Compatible para HP 364 364XL para HP Photosmart 5520 5525 5510 7510 b109a b109n b110a Officejet 4620 DeskJet 3520 (Paquete de 10) € 26.53 in stock 2 new from €26.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de Modelo : Compatible para HP 364 364XL 364 XL

Recibirá : Cartuchos de tinta 4 negro, 2 cian, 2 amarillos, 2 magenta compatible para HP 364 364XL 364 XL

Fabricante Profesional : Más de 10 años de experiencia en la industria de cartuchos de tinta en el mercado de Europa

Salida del cartucho de tinta : Hasta 800 páginas por cartucho negro, 750 páginas por cartucho de color (con una cobertura del 5% en páginas A4)

Compatible para Modelos de Impresoras : Compatible para HP Photosmart 5520 5525 5510 7510 b109a b109n b110a 5514 5515 5522 5524 6510 6520 6525 7520 b8550 b109d b110 b209a b210a c310a c5380 Officejet 4620 4622 DeskJet 3520 3070a impresoras

HP TINTA ORIGINAL Nº364 COLOR Y BLACK N9J73AE PACK 4 UNIDADES PARA HP PHOTOSMART D5460 € 46.40 in stock 29 new from €45.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INK CARTRIDGE NO 364 B/C/M/Y SUPL

D&C 20x Reemplazo Compatible para HP 364 364XL Cartuchos de Tinta para HP Photosmart 5520 5510 6510 6520 5511 5524 B010a HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 HP Officejet 4620 4622 4610 € 29.89 in stock 1 new from €29.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cartuchos compatibles de alta calidad, 100% compatible con buenos resultados de impresión, alto potencial de ahorro en el consumo

Hasta 2 años Almacenamiento fácilmente posible, fácil manejo: desempaquetar – embolsan – losdrucken.

Sustituye a los siguientes cartuchos de impresora: HP 364 B/Pb/C/M/Y

Para HP Deskjet 3070 A (cq191b), 3520 (cx052b), 3522 (cx055b), 3524 (cx054b), HP Officejet 4620 (cz152b), 4622 (cz296b)

Para HP Photosmart b109d, 5510, 5520, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, b8550, C5380, C6380, D5460, premium, premium Fax, Wireless e-All-in-One Printer

GLEGLE HP364XL Cartuchos de Tinta 10 Reemplazo para HP 364 364XL Alta Capacidad para HP Photosmart 5520 5510 5522 5524 6520 7510 7520, 4622 6510 5515 B110A B8550 HP OfficeJet 4620, HP Deskjet 3070A € 17.38 in stock 1 new from €17.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GLEGLE:Ofrecemos documentos de texto nítidos y claros y fotos brillantes con calidad de laboratorio. Es ideal para una impresión asequible y confiable sin compromiso.

Paquete incluido: GLEGLE 364 XL Compatible HP 364 364XL Cartuchos de tinta, Juego de 10 (4 Negro, 2 Cian, 2 Magenta, 2 Amarillo)

Volumen de tinta: Negro 24ML, Cian / Magenta / Amarillo 15ML por color. Rendimiento de páginas: 800 páginas para el cartucho negro, 750 páginas para el cartucho de color. (5% de cobertura)

Impresoras compatibles: HP Deskjet 3070A 3520 3522; HP Officejet 4610 4620 4622; HP Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6512 6515 6520 7510 7515 7520 B010a B010b B109a B109b B109c B109d B109f B109n B110a B110c B111a B209a B210a B210b B210c B210e B8550 B8553 B8558 C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310b C310c C310a C410a C410b C410d C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 C6388 D5460 D5463 D5468

Excelente tecnología: la avanzada tecnología de chip de GLEGLE puede ayudar efectivamente a las impresoras a leer con precisión los cartuchos de tinta. Lleno de tinta de alta calidad, para la deberes o el trabajo. READ Los 30 mejores Lapices De Colores de 2022 - Revisión y guía

DOUBLE D 364XL 364 XL Negro Cartuchos de Tinta para HP Deskjet 3070A OfficeJet 4620 Photosmart 5510 5520 7510 7520 5514 5515 5522 5524 4622 6510 B110A B8550 (4 x Negro) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad de impresora: HP Photosmart 5520 5510 5512 5514 5515 5522 5524 6510 6520 6515 7510 7520 7515 4622 B8550 B8553 C5380 C5324 C5370 C5373 C5383 C5388 C5393 C5393 C6380 C6388 D5460 D5463 7560 B110a B110c B010a B010b B111a B109a B109b B109c B109d B109f B109n C309 C309a C309c C309g C309h C309n C310a C310b C310c C410a C410b C410d B209a B210a B210b B210c B210e 35A HP Deskjet 3070A 20 3522 3524 HP Officejet 4620 4622 4610

Contenido del paquete: compatibles HP 364XL Negro, 4 x negro.

Alto Yield: 800 páginas para 364XL cartucho negro(5% cobertura de papel A4)

Embalaje: cada cartucho de tinta 364XL se empacó en una bolsa de plástico individual, práctica y fácil de instalar a pedido

Calificación del producto: certificado por ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, REACH, STMC. Tinta exclusiva formulada para garantizar colores vivos e

Greensky Cartucho de Tinta de Repuesto Compatible para HP 364 364XL para HP Photosmart 5520 5525 5520 7520 b209a b209n b220a Officejet 4620 DeskJet 3520 (Paquete de 10) € 26.53 in stock 4 new from €26.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del Paquete : 4 Negro, 2 Cian, 2 Amarillo, 2 Magenta

Rendimiento Estimado de Página : Páginas negras 800, color 750 páginas por cartucho

Número de Modelo : 10 paquetes de cartuchos de repuesto de tinta compatibles para hp 364xl 364

Alto Rendimiento : Todos los cartuchos tinta están diseñados para producir excelentes resultados

Impresoras Compatibles : Compatible para HP photosmart 5520 5525 5520 7520 b209a b209n b220a 5524 5525 5522 5524 6520 6520 6525 7520 b8550 b209d b220 b209a b220a c320a c5380 officejet 4620 4622 deskjet 3520 3070a impresoras

iNKPAD 364XL Cartuchos de Tinta 364 XL Compatibles con HP Officejet Officejet 4620 4610 4622 Deskjet 3070A 3520 3524 Photosmart 5520 5510 5511 5512 5522 (2Negro 1Cian 1Magenta 1Amarillo) € 19.56 in stock 1 new from €19.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐Cartuchos: iNKPAD 364XL Cartucho de tinta compatible (no original) para HP 364XL.

⭐Impresoras compatibles: Para HP Deskjet 3070A 3520 3522 3524 Officejet 4610 4620 4622 Photosmart 5510 5511 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 6520 6512 6515 7510 7515 7520 B8550 C5380 C6380 D5460

⭐Contenido: Cartuchos de tinta (no originales) 2 negro, 1 amarillo, 1 magenta, 1 cian (5 packs en total)

⭐Rendimiento de páginas: Cartucho negro 30ML, cian / magenta / amarillo de 18ML por color, 800 páginas en cartucho negro y 750 páginas en cartucho de color. (Con una cobertura del 5% en papel A4)

⭐ Impresión excelente: Con el chip inteligente y la prueba estricta, iNKPAD 100% garantiza impresiones de alta calidad.

Smart Ink Reemplazo Compatible del Cartucho de Tinta HP 364 XL 364XL High Yield Pack (4BK & 2C/M/Y) para HP Photosmart 5510 5514 5515 5522 5525 6510 6520 6525 Deskjet 3520 3524 Officejet 4620 4622 € 31.00

€ 25.00 in stock 2 new from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con HP DeskJet 3520 3521 3522 3525 3526, OfficeJet 4620 4622 Photosmart 5510 5512 5514 5515 5520 5522 5525 6510 6515 6520 6525 7510 (C311a, C311b) 7515 (C311a) 7520 Photosmart Plus AIO B209 B209a B210 B210a (lista completa en la figura 2)

Contenido de la caja: 4 x Negro 364 XL, 2 x Cian 364 XL, 2 x Magenta 364 XL, 2 x Amarillo 364 XL (10 cartuchos en total)

Imprime más con XL: Hasta 800 páginas por cada Negro, 750 páginas por cada cartucho de color (Cian, Magenta, Amarillo)

Tecnología de rastreo de nivel de tinta: Los cartuchos de tinta inteligente están equipados con un chip inteligente que le permite monitorear el nivel actual de tinta y ordenar un paquete de reemplazo a tiempo

Facili da usare e da installare: Le cartucce Smart Ink vengono riconosciute immediatamente dalle stampanti compatibili e funzionano alla perfezione

Economink 364XL Compatible para HP 364 XL Cartuchos de Tinta, para DeskJet 3520 3070A PhotoSmart 5520 5510 7520 6520 6510 5511 5512 OfficeJet 4620 4622 Impresoras, Pack de 6 € 18.83 in stock 1 new from €18.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [El paquete contiene] 6-Pack(2 x 364 XL Black , 1x 364 XL Photo Black , 1x 364 XL Cyan , 1 x364 XL Magenta ,1 x364 XL Yellow ) + 1 X Guía de instalación. Este no es un producto OEM.

[Compatible con la impresora] OfficeJet 4620 4622 PhotoSmart 6510 5524 7510 D5460 B109a B110a C410b DeskJet 3520 3070A

[Mayor capacidad, más páginas] 550 páginas por XL Negro, 290 páginas por 364 XL Negro Foto, 750 páginas por cartucho 364 XL Color a un 5% de cobertura basado en la norma ISO 24711 certificada en modo estándar (El rendimiento puede variar significativamente en función de las imágenes de impresión, los ajustes y las temperaturas).

[Premium Quality Guarantee] Cada recambio de cartucho de tinta EconomInk 364 XL está sellado al vacío individualmente, totalmente probado y bajo un estricto control de calidad para satisfacer todas sus necesidades. Equipada con un chip inteligente, puede controlar y seguir con precisión el nivel de tinta. El cabezal de impresión de alta calidad garantiza una calidad de impresión suave y nítida y unos colores vivos.

[Oficialmente certificado] Todas las piezas de repuesto de los cartuchos de tinta de EconomInk están hechas de piezas de repuesto de cartuchos de tinta reciclados del original, remanufacturados por ISO9001, ISO14002, STMC,CE instalación de alta tecnología certificada.

LEMERO UEXPECT Reemplazo para HP 364 364XL Cartuchos Compatible para HP Photosmart 5520 7510 5510 7520 5522 5514 6520 HP Deskjet 3520 3070A HP Officejet 4620 4622 (10 Pack) € 26.63 in stock 1 new from €26.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con impresoras: HP Deskjet 3520 3070A; Officejet 4620 4622; Photosmart 5510 5512 5514 5515 5520 5522 5524 6510 7510 7515;Photosmart B010a B109a B109b B109f B109n B110a B110c B110e B111a B209a B209c B210a B210c B210d C309a C309g C310a C310b C310c C410b C510a C510c; Photosmart B8550 C5324 C5370 C5373 C5380 C5383 C5388 C5390 C5393 C6324 C6380 D5460 D5463 D7560

Contenido del paquete: 10 unidades (4 negros, 2 cian, 2 magenta, 2 amarillos)

Rendimiento de páginas estimado: 800 páginas (negro), 750 páginas (color) (5% de cobertura de las páginas impresas A4)

Tinta de alta calidad: tinta de calidad exquisita, con impresión nítida y colores vivos. Ofrece comodidad para el trabajo y los deberes.

Servicio de calidad: soporte técnico profesional. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. LEMERO UEXPECT le ofrece una solución satisfactoria.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.