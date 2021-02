Los 30 mejores Tienda Campaña Familiar de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Tienda Campaña Familiar veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

TecTake 403514 Tienda de campaña Familiar para 6 Personas, Tienda Grande para Camping Tipo túnel con mosquiteras en Las Ventanas € 131.79 in stock 1 new from €131.79 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Una tienda de campaña grande para hasta 6 personas

Porche de entrada cubierto

4 ventanas de ventilación

Redes mosquiteras en las ventanas

Dimensiones totales 480 x 350 x 195 cm (largo x ancho x alto) aprox

Coleman Coastline 4 Deluxe Tienda de campaña de túnes de 4 plazas para Camping o Festivales, Acampada, Familiar, Impermeable hasta 3000 mm de Columna de Agua, Verde, 4 Personas € 324.99 in stock 4 new from €324.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features TIENDA DE CAMPAÑA DE TÚNEL DE GRAN TAMAÑO: gracias a los 3 arcos de fibra de vidrio y al sistema de fijación, la tienda puede ser montada rápido por 2 personas; altura de pie en toda la tienda

IMPERMEABLE Y RESISTENTE AL VIENTO: tejido de poliéster de gran calidad, columna de agua de 3000 mm, 100% impermeable, suelo de lona de poliuretano sellado para proteger de la lluvia y los insectos

ESPACIO PARA TODA LA FAMILA: 2 grandes habitáculos de descanso separados, gran porche con entrada y ventanas de PVC para un mayor confort y espacio suficiente para mesas y sillas

TRANSPIRABLE: la amplia tienda de 4 plazas dispone de numerosas cámaras de ventilación que aseguranuna buena circulación del aire en el interior y evitan la condensación para un sueño reparador

Tienda exterior.: poliéster recubierto de poliuretano, col. agua 3000 mm, costuras selladas, tienda interior.: poliéster transpirable, mosquitera, transporte: 70x27x27 cm, peso: 13,5 kg, piquetas suficientes

skandika Gotland 6 - Tienda de campaña Familiar - mosquiteras - Suelo Cosido en Forma de bañera - túnel (Verde) € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enorme tienda de campaña para 6 personas con suelo cosido en forma de bañera, la tela en el interior de la tienda es transpirable y tiene mosquiteras en todas las entradas y ventanas para un confort sin insectos ni corrientes de aire.

Tienda de campaña familiar grande y bien pensada con muchos extras funcionales como gancho para la lámpara, apertura de cable, prácticos bolsillos organizadores, aberturas de ventilación y una entrada que se puede utilizar como toldo.

Amplia tienda de campaña tipo túnel para 6 personas con una cómoda altura de 205 cm, amplio espacio en la sala de estar para el equipaje y una espaciosa cabina para dormir con una práctica pared divisoria para un sueño reparador.

Rápido y fácil de montar con varillas de fibra de vidrio, que son robustas y estables. Esta tienda de campaña es especialmente resistente a la intemperie por su toldo exterior impermeable con una columna de agua de 5000 mm y por sus costuras reforzadas.

Alta seguridad por su material ignífugo y confortable con la posibilidad de oscurecimiento para todas las ventanas. Accesorios completos, incluyendo una robusta bolsa de transporte, clavijas y instrucciones de montaje en francés, inglés y alemán.

skandika Montana - 8 Personas - Tienda campaña Familiar - túnel - 700x310 cm - mosquiteras (Azul) € 322.78 in stock 2 new from €322.78

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enorme tienda de campaña para 8 personas con tres entradas, con tres dormitorios de tela transpirable y con mosquiteras para que duerma cómodamente sin insectos ni corrientes de aire.

Gran tienda de campaña familiar con muchos extras funcionales como la sujeción de la lámpara, bolsillos organizadores en los dormitorios, las aberturas de ventilación y una entrada que se puede utilizar como toldo.

Tienda de campaña espaciosa para 8 personas con una altura cómoda de 200 cm, amplio espacio en la sala de estar para el equipaje o los amigos y tres espaciosas cabinas para dormir: dos para dos personas cada uno y una más grande para cuatro personas, que también se puede dividir con una práctica pared divisoria para un sueño reparador.

Brillante y luminosa, la generosa tienda ofrece una gran libertad de movimiento y las paredes laterales casi verticales permiten aprovechar al máximo la superficie del suelo. El suelo de la tienda de campaña para la sala de estar esta incluido. Los dormitorios tienen el suelo de forma de bañera para que los insectos no entren, para mantener alejada la humedad y proporcionar más comodidad.

Resistente a la intemperie con columna de agua de 5000 mm y costuras selladas de alta calidad. Montaje rápido y sencillo. Accesorios completos, incluyendo una robusta bolsa de transporte, clavijas y instrucciones de montaje en francés, alemán y inglés.

WAZA Tienda de campaña automática para 4 personas, UPF 50, impermeable, resistente al viento, doble capa, cúpula automática, 2000-3000 mm € 96.24 in stock 1 new from €96.24 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】 Fabricado con materiales Oxford de alta calidad. Duradero, resistente al agua, evita los rayos solares y protección UV eficaz. La gran área de malla proporciona una mayor transpirabilidad, el diseño de doble capa evita la condensación que mantiene la tienda caliente y seca durante el clima frío.

【Tienda Espaciosa para 3-4 Personas】Interior lo suficientemente espacioso para alojar a 3 adultos, incluso 4 personas caben cómodamente si es necesario. También es perfecto para acampar en pareja o en novios. Construido con 2 puertas grandes convenientes para entrar y salir de la tienda, ideal para acampar en familia, viajar.

【Fácil de Instalar y Plegar】Se abre fácilmente, separa las esquinas de la carpa domo en el piso y luego simplemente levante la cuerda de la parte superior y presione la parte superior al mismo tiempo. Las carpas emergentes instalarán automáticamente las carpas en segundos. La capacidad única de plegado de esta tienda automática hace que se pueda desmontar y guardar en cualquier lugar.

【Impermeable y Multifunción】 La carpa domo hecha de tela Oxford con revestimiento de PU resistente al agua de 3000 mm, los postes de fibra de vidrio con estacas de acero podrían mantener la carpa de campamento estable incluso en el día de fuerte viento. Es adecuado para parques, playas, montañas, azoteas, campamentos, pesca, viajes, eventos deportivos, relajación en el hogar, cualquier actividad al aire libre e interior.

【Servicio Postventa】Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le proporcionaremos la mejor solución dentro de las 24 horas. Muchas gracias. READ Lewis Hamilton: Toto Wolf dice que no hay prisa por finalizar el nuevo contrato de F1 Champions

BuoQua Tienda de Campaña 5-8 Personas/ 4M Yurta Mongolia Tiendas Camping Tienda Yurta Mongola Tienda de Campaña Familiar Montaje Rápido Tienda de Campaña al Aire Libre € 389.00 in stock 1 new from €389.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【TIENDA DE ALGODÓN A PRUEBA DE AGUA】- La estufa para la estufa está hecha de tela de algodón con tratamiento impermeable y ha cosido la costura de la puntada. Es más duradero para resistir vientos, lluvia y nieve.

【SEGURO Y RESPIRABLE】- La carpa para estufas cuenta con una puerta de malla de malla de alta calidad y ventanas con cremallera que le permiten abrir la carpa para disfrutar de una brisa o una vista sin tener que preocuparse por insectos o bichos. Cuatro orificios superiores para escape suave.

【SUPER GRAN CAPACIDAD】- Este es un diámetro de 4m. Tienda de campaña que generalmente puede acomodar a 5-8 personas que duermen en colchones inflables.

【SOPORTE FIRME Y ESTABLE 】- Los postes centrales de acero fuerte, los tubos de marco galvanizado, la cuerda de nylon apretada y los clavos de cuerda de viento se proporcionan para la instalación. Lo suficientemente firme y estable para resistir el viento fuerte, la lluvia o incluso la nieve.

【TIENDA DECAMPAÑA DE 4 TEMPORADAS】- Es una tienda tipo campana de estilo de 4 estaciones adecuada para todo tipo de clima. En invierno, puede instalar una estufa para mantener el calor. Incluso puede enrollar toda la pared lateral para un buen flujo de aire y vista.

JUSTCAMP Lake 4 Tienda de Campaña Familiar 4 Personas (470 x 230 x 190 cm) € 199.90 in stock 1 new from €199.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tienda familiar para 4 personas con 2 cabinas de descanso enfrentadas (Vis-a-Vis)

Superficie habitable en la tienda de 4,37 m2 (con altura en pié) / ventilación permanente en el techo y cabinas de descanso con red contra mosquitos

Tienda de camping impermeable gracias a su columna de agua de 3.000 mm

Tienda de cúpula y de túnel estable; la construcción dispone de un gran alero

Tienda Vis-a-Vis (4 personas) incluyendo bolso de empaque, piquetes (robustos) y kit de reparación

Semoo Tiendas de túnel, con Dos cabinas para Dormir, 190 cm de Altura, Tiendas de campaña para de 5 a 6 Personas, para familias € 92.99 in stock

1 used from €92.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: (115+110+220) x 260 x 190 cm; Tamaño del paquete: 68*24*24cm; Peso del producto:6.6kg; Peso del paquete:7.6kg

Materiales: (exterior e interior) PU&PA; (suelo) PE; (palos o barras) fibra de vidrio; La carpa interior está hecha de un material especial 210T PVC que es transpirable y resistente al agua (2000 mm); 210T poliéster con recubrimento de PU; Muy fácil de instalar, agradable y resistente. Con varillas de fibra de vidrio a prueba de roturas; costuras selladas impermeables hacen que la cubierta sea agradable y resistente a la intemperie.

Diseño: Amplia tienda de campaña para 5-6 personas, con sábana para la sala de estar y dos cabinas con mosquitero de protección para evitar insectos; con varias caracterísitcas extras, como salidas de aire, una entrada que se puede instalar como una sombrilla, una bolsa de transporte robusta y un conjunto completo de instrucciones

Espacioso: Tienda familiar de cuatro camas con una altura máxima de 220 cm, contiene bastante espacio para el equipaje y los muebles de camping y además hay dos cómodas para dormir

Uso Polivalente: Para ir en familia durante las vacaciones de verano, ir a un festival con amigos o bien para una fiesta de niños en la guarderia. Con opción a ampliar el espacio abriendo las cabinas.

VEVOR Tienda de Pared de Lona 3x3,6 m, Tienda de Pared 8 Personas para Acampar con Estufa, Tienda de Campaña Familiar al Aire Libre, Tienda de Lona de Camping a Prueba de Agua € 849.99 in stock 1 new from €849.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【TIENDA DE PARED DE LONA A PRUEBA DE LLUVIA】- La tienda de lona con estufa está hecha de lona de algodón de 300gsm con tratamiento impermeable y tiene doble costura, las esquinas están reforzadas para mayor resistencia. Es más duradero para protegerte de la lluvia y la nieve.

【MULTIFUNCIONAL Y RESPIRABLE】- La gran carpa de lona cuenta con grandes ventanas rectangulares distintivas, una buhardilla superior con solapa de tormenta de PVC, dos ventilaciones en la parte delantera y trasera y dos orificios de la estufa para cocinar y calentar de manera segura, permitiendo así la luz natural sin perder el calor. Desde su estufa, para una mejor ventilación y vistas despejadas.

【CAPACIDAD SUPER GRANDE】- Nuestras carpas de lona de 4 estaciones son lo suficientemente espaciosas como para acomodar a 6-8 personas, lo que las convierte en carpas ideales para acampar. Las paredes laterales son de 1,6 m del alto y la altura del pico central a 3m. Espacio adicional porque las paredes son verticales, dejando más espacio para apilar y almacenar.

【APOYO FIRME Y ESTABLE】- Las carpas de pared resistentes a la intemperie para acampar están hechas de resistente de 16oz. Polivinilo. Se requieren dos o tres personas para armar la carpa. Se proporcionan soportes de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad y tubos de marco galvanizado, cuerda de nylon apretada para la instalación.

【TIENDA DE CAMPAMENTO DE 4 TEMPORADAS】- Esta es una tienda de pared de lona de estilo de 4 estaciones adecuada para todo clima. En invierno, puede instalar una estufa para mantenerse caliente. Adecuado para la caza de alces, carpas familiares para acampar, e incluso viviendo en una tienda de campaña.

CampFeuer Tienda de Campaña Familiar Super+ I 4 Personas I Columna de Agua 3.000 mm I Impermeable I Ultraligera (Gris) € 119.95 in stock 1 new from €119.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ESPACIO PARA TODA LA FAMILIA: la espaciosa cabina para dormir con un gran vestíbulo es ideal para unas vacaciones completamente relajadas al aire libre. No importa si se trata de una divertida excursión con amigos, una gran fiesta familiar o una emocionante expedición, ¡nuestra tienda ofrece espacio para todos!.

TRANSPIRABLE: la ventilación adecuada, especialmente por la noche, es esencial para un sueño reparador y para nuestra salud. Por lo tanto, nuestra cabina para dormir tiene dos grandes entradas y está hecha de tela transpirable y mosquiteros.

RESISTENTE AL AGUA: si no quiere mojarse los pies, ¡asegúrese que su tienda sea impermeable!. Con costuras selladas y una columna de agua de 3.000 mm, esta tienda puede resistir excursiones muy largas en las montañas.

PRÁCTICA: en el gran pasillo tiene suficiente espacio para la cocina y los accesorios de camping. Gracias al material del suelo, los accesorios de camping se mantienen secos y protegidos.

COMPACTA: cuándo se quiere acampar, no siempre se tiene espacio para todo el equipaje, lo entendemos, y eso es exactamente lo que pensamos al diseñar este producto. Nuestra tienda mide sólo 64 cm x 19 cm y pesa 7,9 kilogramos.

Qeedo Quick Villa 5 Pro (Dark Series) tienda de campana familiar, cabina de descanso, altura en pie, Quick-Up-System € 414.90 in stock 1 new from €414.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tienda familiar para 5 personas de montaje rápido gracias al Quick-Up-System

Serie Dark: Oscuridad de noche dentro de la cabina de descanso, aunque fuera sea de día. ¡Por fin podrá dormir más tiempo!

Gracias a su columna de agua de 4000 mm la tienda es impermeable, ensayo de lluvia comprobado, costuras selladas

Cabina de descanso para 5 personas (220 x 320 cm), vestíbulo con 205 x 320 cm y pequeño toldo con 130 x 320 cm

Tienda de cúpula muy amplia con altura en pie gracias a paredes laterales optimizadas; medida de empaque de 118 x 34 x 34 cm (LxAnxAl)

Semoo Tienda de Campaña Familiar para 2 Personas Tienda de Trekking Ultraligero Impermeable Doble Capa 3 Estaciones, Tiendas iglú € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Muy Espaciosa】Dimensiones de la tienda interior: (200+100)*150*115cm. Tamaño del paquete: 43 x 17 x 17cm. Tienda iglú con espacioso interior para 3-4 personas

【Material Duradero】(Rainfly) Capa exterior de poliéster con un revestimiento de poliuretano (PU) resistente al agua. Capa interior de poliéster poliamida (PA). Suelo de polietileno (PE) muy resistente e impermeable. Varillas de fibra de vidrio, muy resistentes y ligeras. Soportan rachas de viento fuerte

【Diseño Práctico】La puerta tiene forma de D para facilitar el acceso. Las ventanas y la puerta son de malla para proporcionar una excelente ventilación cruzada. El vestíbulo frontal es ideal para almacenar zapatos u otros objetos de camping, proporciona un espacio adicional

【100% Resistente al Agua】El diseño de doble capa elimina la condensación y mantiene el habitáculo interior seco. Costuras selladas y base completamente cosida. Tienda de campaña resistente al agua con una resistencia de 1500 mm de agua. Ofrece una protección contra la humedad y los insectos

【Fácil Instalación】Tienda de campaña fácil de montar, solamente se necesitan 10 minutos. El paquete incluye 13 clavijas, 6 varillas a prueba de viento, diseño de 2 capas para proteger de la lluvia. Peso total de la tienda 2,8KG, muy ligera. Ideal para mochileros, senderismo, viajes, camping, festivales. Garantía de satisfacción 100%

Tienda de campaña Familiar Light Pop Up 3-4 Personas Camping Acampada Festival, Tienda de Techo de Doble Capa Portátil Ultraligera, para Trekking, Camping, Playa, Aventura € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de configurar y transportar】Solo se necesitan entre 1 y 2 personas y 5 minutos para configurarlo. La bolsa de transporte pesa solo 2,46 kg. Cuando termine su viaje, simplemente puede volver a colocar los componentes en la bolsa de transporte con cremallera para empacar y transportar.

【Espacioso】La carpa para 4 personas diseñada para una experiencia espaciosa y acogedora en general. La tienda de campaña con una altura central de 125 cm y una base de 230 x 200 cm. Gran tienda de campaña para acampar.

【Gran ventilación】Grandes ventanas y ventilación en el suelo para mejorar el flujo de aire.

☀【El paquete incluye】1 * Tienda de campaña, 8 * Clavijas, 4 * Cuerdas de guía, 1 * Bolsa de transporte

☁【Material】Yesos plateados + Tela Oxford + Fibra de vidrio

skandika Gotland 4 - Tienda de campaña Familiar - mosquiteras - Suelo Cosido en Forma de bañera - túnel (Verde) € 299.00 in stock 1 new from €299.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enorme tienda de campaña para 4 personas con suelo cosido en forma de bañera, el interior con tela transpirable y mosquitera en todas las entradas y ventanas para un confort sin insectos ni corrientes de aire.

Tienda familiar muy grande y muy bien pensada con muchos extras funcionales como soporte para la lámpara, apertura de cables, prácticos bolsillos organizadores, aberturas de ventilación y una entrada que se puede utilizar como toldo.

Amplia tienda de campaña tipo túnel para 6 personas con una cómoda altura de 210 cm, amplio espacio en la sala de estar para el equipaje y los amigos y una espaciosa cabina para dormir con una práctica pared divisoria para un sueño reparador.

Rápido y fácil de montar con varillas de fibra óptica, pero también robustas y estables. Especialmente resistente a la intemperie con toldo exterior impermeable con columna de agua de 5000 mm y de alta calidad con costuras reforzadas.

Alta seguridad y confortable con oscurecimiento para todas las ventanas. Accesorios completos, incluyendo una robusta bolsa de transporte, clavijas e instrucciones de montaje en francés, inglés y alemán.

VEVOR Tienda de Pared de Lona 4,3x4,9 m, Tienda de Pared de 10 Personas para Acampar con Estufa, Tienda de Campaña Familiar al Aire Libre para 6 a 10 Personas, Tienda de Lona de Camping Impermeable € 1,199.99 in stock 1 new from €1,199.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【TIENDA DE PARED DE LONA A PRUEBA DE LLUVIA】- La tienda de lona con estufa está hecha de lona de algodón de 300gsm con tratamiento impermeable y tiene doble costura, las esquinas están reforzadas para mayor resistencia. Es más duradero para protegerle de la lluvia y la nieve.

【MULTIFUNCIONAL Y RESPIRABLE】- La gran carpa de lona cuenta con grandes ventanas rectangulares distintivas, una buhardilla superior con solapa de tormenta de PVC, dos respiraderos en la parte delantera y trasera y dos orificios de la estufa para cocinar y calentar de manera segura, permitiendo así la luz natural sin perder el calor desde su estufa, para una mejor ventilación y vistas despejadas.

【SUPER GRAN CAPACIDAD】- Nuestras carpas de lona de 4 estaciones son lo suficientemente espaciosas como para acomodar de 6 a 10 personas, lo que las convierte en carpas ideales para acampar. Las paredes laterales son de 5 'de alto y la altura del pico central a 3m. Espacio adicional porque las paredes son verticales, dejando más espacio para apilar y almacenar.

【APOYO FIRME Y ESTABLE】- Las carpas de pared resistentes a la intemperie para acampar están hechas de resistente de 16oz. Polivinilo. Se requieren dos o tres personas para armar la carpa. Se proporcionan soportes de acero con recubrimiento de polvo de calidad y tubos de marco galvanizado, cuerda de nylon apretada para la instalación.

【TIENDA DE CAMPAMENTO DE 4 TEMPORADAS】- Esta es una tienda de pared de lona de estilo de 4 estaciones adecuada para todo clima. En invierno, se puede instalar una estufa para mantenerse caliente. Adecuado para la caza de alces, carpas familiares para acampar, e incluso viviendo en una tienda de campaña. READ Hubble observa una gran tormenta sobre el flujo inverso de Neptuno

skandika Gotland 5 - Tienda de campaña Familiar - mosquiteras - Suelo Cosido en Forma de bañera - túnel (Gris) € 319.00 in stock 1 new from €319.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enorme tienda de campaña para 5 personas con suelo cosido en forma de bañera, la tela en el interior de la tienda es transpirable y tiene mosquiteras en todas las entradas y ventanas para un confort sin insectos ni corrientes de aire.

Tienda de campaña familiar grande y bien pensada con muchos extras funcionales como gancho para la lámpara, apertura de cable, prácticos bolsillos organizadores, aberturas de ventilación y una entrada que se puede utilizar como toldo.

Amplia tienda de campaña tipo túnel para 5 personas con una cómoda altura de 210 cm, amplio espacio en la sala de estar para el equipaje y una espaciosa cabina para dormir con una práctica pared divisoria para un sueño reparador.

Rápido y fácil de montar con varillas de fibra de vidrio, que son robustas y estables. Esta tienda de campaña es especialmente resistente a la intemperie por su toldo exterior impermeable con una columna de agua de 5000 mm y por sus costuras reforzadas.

Alta seguridad por su material ignífugo y confortable con la posibilidad de oscurecimiento para todas las ventanas. Accesorios completos, incluyendo una robusta bolsa de transporte, clavijas, instrucciones de montaje y kit de reparación.

High Peak 10073 Texel 3, Tienda de campaña, 3 personas, color ciruela/gris claro € 74.95

€ 51.56 in stock 2 new from €51.56

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Costuras selladas

Entrada protegida de la intemperie

Entrada con mosquitero

Ventilación por la parte superior

skandika Hammerfest 4 Protect - Tienda campaña Familiar - cúpula - mosquiteras - 2 dormitorios - Azul € 159.00 in stock 1 new from €159.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Amplia tienda de campaña para 4 personas que incluye el suelo para el amplio salón y dos habitaciones con mosquiteras para noches libres de insectos.

Con muchos extras funcionales como ventilación continua, dos entradas que se pueden utilizar como toldos, una robusta bolsa de transporte e instrucciones de montaje en alemán, inglés y francés

Tienda familiar para 4 personas con una cómoda altura de 200 cm, mucho espacio en la sala de estar para el equipaje y los muebles de camping y con dos cómodas cabinas interiores para un sueño reparador. Esta tienda de campaña tiene el suelo cosido en forma de bañera.

Fácil de montar, la tienda también incluye varillas de fibra óptica . Sus costuras son selladas e impermeables y su columna de agua de 2000 mm también la hacen resistente a la intemperie.

Flexible para muchas aplicaciones: para las vacaciones de verano, una visita al festival de música o para la próxima fiesta nocturna en el jardín para los niños. Las habitaciones pueden ser retiradas si se necesita más espacio para vivir o jugar.

Qeedo Quick Villa 5, tienda familiar para 5 personas, Quick-Up-System – gris € 293.90 in stock 1 new from €293.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tienda de camping para 5 personas con un tiempo de montaje de solo 120 segundos (Quick-Up-System)

Gracias a su columna de agua de 4.000 mm la tienda de segundos es impermeable, ensayo de lluvia comprobado, costuras selladas

Rápido montaje y desmontaje, más sencillo que en una tienda de lanzamiento o Pop-Up

Tienda de camping para hasta 5 personas (320 x 320 cm) / diferentes opciones de ventilación

Tienda de cúpula muy amplia con altura en pie gracias a paredes laterales optimizadas; medida de empaque de 111 x 24 x 24 cm (LxAnxAl)

High Peak Albany 5 Tienda, Unisex Adulto, Gris/Azul, 475 x 315 x 200 cm € 167.46 in stock 2 new from €167.46

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tienda túnel familiar compacta

Gris-azul

Poliéster 190T PU

Poliéster transpirable

Suelo PE

Outsunny Tienda de Campaña Familiar 4-8 Personas Carpa Grande Acampada Tipo Refugio para Playa Picnic Portátil y Impermeable con Bolsa de Transporte Mosquitera Protección Solar UV 410x310x225cm € 239.99 in stock 1 new from €239.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Tienda versátil: Tienda de campaña de gran tamaño perfecta para ir de camping o acampar en espacios al aire libre. Te ofrece un refugio privado y muy cómodo. Tiene un techo que puede extenderse y proporciona una amplia sombra, 1 gran puerta y 3 ventanas con mosquitera que permiten mayor ventilación evitando la entrada de los insectos

✅Alta calidad: Hecha de tela de poliéster. Es repelente al agua y protege del sol y los rayos UV. El marco es de tubo de acero robusto y las varillas de fibra de vidrio que garantizan una gran estabilidad y ofrecen una buena resistencia al viento

✅Gran capacidad: Ofrece un espacio suficiente y amplio, cabe 4-8 personas, puedes compartir momentos agradable por ejemplo vacaciones con familias y excursiones con amigos

✅Muy práctica: está separada con 2 compartimientos individuales para mayor privacidad, se puede cerrar y abrir fácilmente con cremallera. Puertas y ventanas con mosquitera para mayor visibilidad y ventilación. Tiene un bolsillo de almacenaje

✅Ligera y plegable, fácil de transportar con una bolsa. Fácil de montar, viene con 16 clavijas y 10 cuerdas para sujetar al suelo para mayor fijación y estabilidad

CampFeuer Tienda de Campaña Familiar Extragrande TúnelX I 4 Personas I Columna de Agua 5.000 mm I con 3 Entradas (Verde Oliva) € 219.95 in stock 1 new from €219.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ESPACIO PARA TODA LA FAMILIA: la espaciosa cabina para dormir con un gran vestíbulo es ideal para unas vacaciones completamente relajadas al aire libre. No importa si se trata de una divertida excursión con amigos, una gran fiesta familiar o una emocionante expedición, ¡nuestra tienda ofrece espacio para todos!.

TRANSPIRABLE: la ventilación adecuada, especialmente por la noche, es esencial para un sueño reparador y para nuestra salud. Por lo tanto, nuestra cabina para dormir tiene dos grandes entradas y está hecha de tela transpirable y mosquiteros.

RESISTENTE AL AGUA: si no quiere mojarse los pies, ¡asegúrese que su tienda sea impermeable!. Con costuras selladas y una columna de agua de 5.000 mm, esta tienda puede resistir excursiones muy largas en las montañas.

PRÁCTICA: en el gran pasillo tiene suficiente espacio para la cocina y los accesorios de camping. Gracias al material del suelo, los accesorios de camping se mantienen secos y protegidos.

COMPACTA: cuándo se quiere acampar, no siempre se tiene espacio para todo el equipaje, lo entendemos, y eso es exactamente lo que pensamos al diseñar este producto. Nuestra tienda mide sólo 72 x 39 x 33 cm y pesa 19 kilos.

CampFeuer Tienda de Campaña Familiar Relax6 I 6 Personas I Columna de Agua de 5.000 mm I Tipo Túnel con Dormitorio Separado I Mosquiteros (Azul-Gris) € 249.95 in stock 1 new from €249.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features LUGAR PARA TODA LA FAMILIA: cuenta con una espaciosa cabina para dormir y con un amplio vestíbulo. Es ideal para unas relajadas vacaciones al aire libre. Ya sea una divertida caminata con amigos, unas fantásticas vacaciones en familia o una emocionante expedición, nuestra tienda de campaña tiene espacio para todo el mundo.

TRASPIRABLE: la ventilación adecuada, sobre todo por la noche, es indispensable para un sueño relajante y buena salud, de este modo nuestra cabina para dormir tiene dos grandes entradas y esta hecha de material transpirable y mosquiteros.

PARA TODO TIPO DE CLIMA: aquel que no quiera tener los pies mojados, debe prestar especial atención a una alta columna de agua a la hora de elegir su tienda. Con costuras selladas y una columna de agua de 5000 mm, esta carpa resiste incluso largas excursiones en las montañas.

PRÁCTICA: en el gran pasillo tiene suficiente espacio para la cocina y los accesorios de camping. Gracias al material del suelo, los accesorios de camping se mantienen secos y protegidos.

TIENDA DE CAMPAMENTO COMPACTA: a quien le gusta acampar no siempre tiene mucho espacio para el equipaje, por eso hemos pensado en el diseño del producto. Nuestra tienda empacada mide sólo aprox. 69 x 30 x 30 cm y pesa 18,5 kilogramos.

V VONTOX Tienda de Campaña para 2 Personas, Impermeable Tienda Iglú Familiar, Adecuada para Camping, Senderismo, Picnic € 69.99 in stock 2 new from €69.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Amplio espacio: puede acomodar fácilmente a dos adultos de tamaño normal o tres adultos delgados. Tamaño del piso: 220x123 cm (86.6x48.4 pulgadas). Altura interna: 110,5 cm (43,5 pulgadas). El toldo tiene un área interna de 2,8 metros cuadrados (31 pies cuadrados). Peso: 5.2 libras (2.35 kg).

Resistencia a la intemperie: la cubierta está hecha de material impermeable, la cinta de unión se usa en la junta para evitar fugas y el diseño del piso soldado realza la parte inferior de la tienda para protegerlo de la humedad.

Ventilación: La carpa es principalmente de malla, incluso sin condensación. Edificios totalmente cosidos y bandas de lluvia mantienen el clima afuera. El diseño de dos puertas también mejora la ventilación y bloquea el aire frío en las noches frías.

Fácil de instalar: 2 varillas con accesorios de clip, peso más liviano, configuración más simple, fácil de mover y reposicionar carpas livianas, sin necesidad de desmontar, lo que le ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

【Garantía de satisfacción del 100%】: Le ofrecemos una garantía de 12 meses 100% libre de riesgos y un servicio de atención al cliente las 24 horas. Envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente de V VONTOX: puede hacer clic en "Su cuenta" en Amazon, hacer clic en "Su pedido" para encontrar pedidos de V VONTOX y hacer clic en "Contactar con el vendedor".

Lumaland Tienda de campaña Familiar Light Pop Up 3 Personas Camping Acampada Festival 220 x 220 x 130 cm Gris € 87.99 in stock 2 new from €85.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features LUMALAND TIENDA DE CAMPAÑA FAMILIAR OUTDOOR LIGHT POP UP LIGERA PARA 3 PERSONAS: Ideal para acampar, excursión, trekking, viajar, en la playa, en el jardín, en los festivales, en la naturaleza, expedición de supervivencia. Protección efectiva contra el sol, la lluvia, el viento y contra los granos de arena dispersos en el viento.

SISTEMA DE PLEGADO INNOVADOR, CONSTRUCCIÓN ULTRARRÁPIDA QUICK UP: la tienda desplegable se puede montar y desmontar rapidamentez;sin compilicaciones, fácil para principiantes: todo lo que tienes que hacer es tirar de la cuerda de seguridad, desplegar los postes de la tienda y sujetar las clavijas de la tienda para una fijación final; no se requiere ningún conocimiento básico

IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE: la abertura de ventilación en el techo garantiza una circulación de aire óptima. La cubierta de ventilación separada sobre el techo de la tienda protege contra la lluvia y la nieve; mosquitera adicional en la entrada. Con suficiente espacio para toda la familia, 3 personas. Incl. cuerdas, clavijas: Incluye una bolsa práctica de transporte con cremallera

EQUIPO SUPERIOR: el suelo elevado protege contra la humedad y la suciedad; con un práctico bolsillo interior para artículos pequeños como móviles, gafas, llaves. Puedes colocarla en cualquier sitio sin que le afecte la metereología. La carpa exterior y la carpa interior están conectadas, lo que facilita aún más la construcción. Bolsa de transporte incluida: 5kg- Transporte fácil

DIMENSIONES PERFECTAS, ALTA CALIDAD: 220 x 220 x 130 cm, varillaje de fibra de vidrio de 8,5 mm, material exterior: poliéster 190T, interior: poliéster 190T transpirable y piso de malla de 115 g de material PE con una columna de agua de 3000 mm (impermeables según la norma DIN ISO 10966 de columna de agua de 2000 mm), la carpa exterior PU con una columna de agua de 3000 mm( 1. 500 mm impermeable) READ Cómo combatir la propagación del virus corona en Europa y en el extranjero: un estudio de SZRU para combatir COVID-19

Lumaland Where Tomorrow Tienda de campaña Familiar para 4 Personas con toldo Solar Tienda de campaña instantánea - 340 x 280 x 185 cm - Impermeable, Robusta, Sistema Quick Up - Verde € 161.99 in stock 2 new from €161.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tienda de campaña familiar para 4 personas Where Tomorrow: Ideal para ir de camping, senderismo, trekking, de mochilero, de viaje, a la playa, así como para el jardín y festivales. Para unas vacaciones inolvidables en la naturaleza. ¡Planea ya tus vacaciones en el camping o tu próxima expedición a la montaña! Protección eficaz contra el sol, la lluvia, el viento y la arena. Disponible en color verde o gris

Sistema de plegado innovador, montaje con sistema Quick Up ultrarrápido: Gracias al sistema de montaje inteligente, la tienda de campaña se puede montar y desmontar en tan solo unos pasos de forma fácil y rápida. Montaje muy fácil, que no supondrá un problema incluso para los principiantes: Simplemente tira de la cuerda de seguridad, despliega las barras articuladas y fija las estacas incluidas para la fijación final. De esta forma, no se requiere llevar a cabo el montaje clásico.

Resistente al agua y a la intemperie: Los dos orificios de ventilación en el lateral garantizan una circulación del aire óptima, mientras que la cubierta de ventilación separada ubicada en la parte superior de la tienda protege de la lluvia y la nieve. Gracias a la red para mosquitos adicional en la entrada, podrás descansar tranquilo incluso con la puerta de la tienda abierta.

Equipamiento top: Presenta una bandeja elevada que protege de la humedad y la suciedad. También dispone de un bolsillo interior para almacenar objetos pequeños, como el móvil, las gafas, las llaves. Presenta un peso ligero y totalmente estable: Peso con la bolsa: 10,5 kg

Dimensiones ideales, materiales de alta calidad: Dimensiones del interior de la tienda: 255 x 210 x 162 cm. Dimensiones del exterior de la tienda: 340 x 280 x 185 cm. Varillas: 8,5 + 9,5 mm, fibra de vidrio. Material: Poliéster 190T. Todas las tiendas de campaña de Where Tomorrow presentan una superficie fabricada de 120G PE con una columna de agua de 3000 mm.

Festnight Tienda Familiar Tienda De Campaña Desplegable para Camping (tienda para 6 Personas) Color Opcional € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Descripción Esta Tienda grande es perfecto para todas sus ocasiones del campo. Cuenta con un interior cómodo que es adecuado para acampar al aire libre, viajar y para las vacaciones en un campamento. Esta tienda es lo suficientemente grande como para acomodar a un máximo de 6 personas. Cuenta con 2 diferentes compartimentos, cada uno de ellos ofrece espacio suficiente para alojar a 3 personas como máximo. la tienda es fácil de construir y se tarda sólo unos pocos minutos de desmontar para su almacenamiento. Hay 2 Varillas incluido para crear un toldo de la entrada. El material de la pared interna es transpirable. El piso tiene una capa de polietileno. Para obtener un 100% de agua Carpa prueba, se recomienda rociar la tienda de campaña con un Aero sol que es resistente al agua. También tiene un Mosquitera En The Sleeping cabina para sus noches de verano libre de insectos. . la entrega incluye 1 bolsa de transporte Características material de los polos: Fibra de vidrio color: azul / verde / amarillo Número de personas: Max. 6 Peso: 6 Kg total Tamaño: 580 x 240 x 200 cm (largo x profundidad x altura) Tamaño de cada compartimiento: 200 x 240 x 200 cm (largo x profundidad x altura ) El Salón Tamaño: 180 X 240 X 200 cm (longitud x profundidad x altura) número de compartimentos: 2 2 ventanas para la ventilación la ventana Tamaño: 34 X 33 cm (alto x ancho) Mosquitera: Sí material: Polyester: 100%

vidaXL Tienda de Campaña Poliéster y Hierro para 4 Personas Color Amarillo € 62.99 in stock 5 new from €60.75 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Color: Amarillo

Material: Poliéster + hierro

Dimensiones totales: 365 x 365 x 250 cm (longitud x anchura x altura)

Zona interior para dormir: 300 x 300 cm (longitud x anchura)

Tamaño del respaldo: 80 x 60 cm (largo x ancho)

carpas de camping accesorios toldos Adecuado tienda de campaña familiar carpas plegables impermeables tela camping toldo de acampada , El toldo extensible como sombrilla playa proteccion uv anti fly € 23.98 in stock 1 new from €23.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El tela toldo extensible puede tener hasta 2,3 metros de largo.Ideal para soportar la ubicación más central de la tienda de campaña familiar Y tenemos un protector de cabeza para que la tiendas de campaña no se rompa .El camping toldo de acampada puede encogerse a 0,9 metros. Fácil de llevar

Aotlet como único vendedor de palo telescopico legales. Los carpas de camping accesorios toldos son muy resistentes y están hechos de barra aluminio para cocinar de forma segura en la tiendas cocina camping. A prueba de viento y humedad De refugios camping

Fácil de instalar , use clavos de tierra y la cuerda a prueba de viento parael varillas tienda de campaña barra fija su tela toldo tarp . barra telescopica El agujero doble de la cabeza puede ser usado por la cuerda del viento para fijarlo anti fly

Amplia gama de uso, como una sombrilla playa proteccion uv , pesca accesorios , puedes construir una toldo impermeable cuando pescas.También puede construir una carpas para exteriores junto a la toldo furgoneta disfrutar de sus vacaciones.

Si en water camping , bastones telescopicos puede construir junto a ella sombrillas de playa grandes o Construir un sombrilla plegable en una silla de salón Es mejor usar lona impermeable para construir una camping carpa , No sera te mojes al borde del agua

Grand Canyon DOLOMITI 6 - tienda de túnel para 6 personas | tienda familiar/de grupo con dos zonas de dormir | Mojave Desert (beige) € 499.95

€ 404.29 in stock 3 new from €404.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DOLOMITI 6: Tienda de campaña robusta para 6 hombres / tamaño del embalaje Ø35 x 75 cm / peso 20,5 kg / columna de agua 3000 mm (impermeable)

Tienda de túnel - protección fiable contra el viento y las inclemencias del tiempo - Todas las varillas vienen ya dobladas y tienen la misma longitud - las partes más cómodas se montan rápidamente - Vestíbulo muy espacioso

mucho espacio para guardar tus pertenencias o simplemente para pasar el rato en ella - Grandes toldos en las ventanas de la cubierta - ponte cómodo en tu tienda y descansa - Ventanas que se pueden cerrar - vista excepcional y sensación de espacio en esta tienda tan amplia

Dos cabinas para dormir - permite una mayor privacidad y podrás mantener la tienda ordenada - Habitáculos interiores transpirables con mosquiteras - la circulación del aire te garantiza un buen descanso durante la noche - Suelo y doble techo recubiertos de PU, con costuras selladas

siempre seco, incluso bajo la lluvia más intensa - Componentes y tejidos ligeros - no tendrás que cargar tanto y podrás meter más cosas en el maletero del coche - Vientos reflectantes - encontrar tu campamento será fácil y no te tropezarás

