Los 30 mejores Telefonos Moviles Baratos Y Buenos de 2021 – Revisión y guía

Xiaomi Redmi 9 - Smartphone con Pantalla FHD+ de 6.53" DotDisplay, 4 GB y 64 GB, Cámara cuádruple de 13 MP con IA, MediaTek Helio G80, Batería de 5020 mAh, 18 W de Carga rápida, Verde

€ 179.00

€ 117.88 in stock