Los 30 mejores Telefono Fijo Personas Mayores de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Telefono Fijo Personas Mayores veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Telefono Fijo Personas Mayores disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Telefono Fijo Personas Mayores ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Telefono Fijo Personas Mayores pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Gigaset E290 - Teléfono Fijo Inalámbrico con Teclas Grandes y Pantalla de Alta Visibilidad, Manos Libres, Compatible con audifonos

€ 39.90
€ 28.87

3 used from €26.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran pantalla iluminada, letras blancas sobre fondo negro: lo que facilita la lectura

2 teclas de marcación directa rápida: para cualquier llamada de emergencia

Caracteres y teclas tamaño jumbo

Agenda de 150 contactos

Rápida y fácil instalación, conéctate y habla

Alcatel T MAX 10, Teléfono Teclas Grandes con 6 Memorias Directas, Blanco

€ 20.80
€ 19.13

2 used from €18.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclado con teclas grandes

Auricular amplificado ajustable

6 memorias directas con fotos

Volumen de timbre ajustable

Autoalimentado, se puede instalar en pared

swissvoice TELEFONO Fijo SOBREMESA, Blanco

€ 29.99
€ 27.90

1 used from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Siwssvoice Xtra 1110 es un teléfono fácil de utilizar, concebido para brindar un confort máximo

6 teclas de memoria con fotos (incluida tecla SOS y 2 teclas de memoria directa permiten llamar de una sola pulsación los miembros de su familia

Para estar seguro de no perder ninguna llamada, también se puede ajustar el volumen del timbre y subirlo hasta 85dB y el teléfono dispone de un gran indicador luminoso de llamadas entrantes

Para disfrutar aún más de sus conversaciones, Xtra 1110 incorpora una función manos-libres ajustable con 8 niveles gracias a su gran tecla retro-iluminada.

SPC Comfort Volume Teléfono Fijo con Teclas Grandes y Volumen Extra Alto, Blanco

€ 27.90
€ 24.99

2 used from €25.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teléfono fijo con identificación de llamadas para saber en todo momento quien te está llamando, con posibilidad de hasta 66 registros

El spc comfort volume incluye 2 memorias directas además de una memoria directa de emergencia 112

Este modelo de teléfono es compatible con audífonos y tiene un volumen de timbre extra alto de 83 db con una amplificación extra de auricular de +10 db

Entre sus características podemos destacar las siguientes, manos libres, sobremesa, teclas grandes, mute silencio del teléfono, música de retención, luz de timbre y tecla r para acceder a los servicios de tu compañía telefónica READ Los 30 mejores Soporte Tablet Coche Reposacabezas de 2021 - Revisión y guía

SPC Original teléfono fijo con 3 memorias directas y 10 indirectas fácil y sencillo

€ 14.90

Amazon.es Features 3 memorias directas para guardar los número de teléfono más importantes

Posibilidad de poder grabar 10 número más que actúan como memorias indirectas

Tecla R que permite el acceso a los servicios de operador de telefonía

3 niveles de volumen de timbre, bajo, medio y alto

Otras características, marcación por tonos (DTMF), indicador de línea tomada, indicador mute, directorio y es compatible con las redes telefónicas analógicas

SPC Comfort Numbers teléfono Fijo con números Grandes y Tres Fotos con memorias directas Incluye Manos Libres

€ 22.90
€ 20.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manos Libres

Rellamada al último número marcado

Conexión telefónica RJ11

Compatible con audifonos

Doro PhoneEasy 331ph Teléfono Fijo con Cable para Personas Mayores con Teclas Grandes, Marcación Rápida y Compatible con Audífonos (Blanco) [Versión Española y Portuguesa]

€ 34.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLAS GRANDES Y SONIDO CLARO: El Doro PhoneEasy 331ph cuenta con grandes teclas cóncavas para una marcación ergonómica y sin errores, lo que lo hace ideal para personas con pérdida parcial de visión por la edad u otras circunstancias. La rueda de control de volumen te permitirá escuchar mejor con un sonido potente y claro durante tus llamadas.

INDICADOR VISUAL: Este teléfono también tiene un LED rojo en la parte inferior del dispositivo que parpadea cuando recibes una llamada, una ayuda adicional para usuarios con problemas de audición.

AUDÍFONOS: Este teléfono fijo es compatible con audífonos, por lo que el sonido es alto y claro incluso cuando los usas. Selecciona el modo T en tu dispositivo para activar esta función.

MARCACIÓN RÁPIDA: El teléfono tiene 3 teclas de marcación rápida en las que puedes guardar tus numéros favoritos para contactarlos rápidamente. También puedes insertar una foto o símbolo bajo la protección transparente de cada tecla, para que puedas ver a quién estás llamando de manera aún más inmediata.

TECLA DE RELLAMADA: Si el número al que estás llamando está ocupado o si deseas volver a llamar a uno de los últimos contactos buscados, levanta el auricular y presiona el botón debajo del auricular, marcado de un icono de flecha.

Maxcom KXT480BI - Teléfono fijo, color blanco

€ 26.03

Teclado de gran tamaño

Teclas con fotografías

SPC Office ID teléfono fijo con 3 memorias directas, identificación de llamadas y manos libres.

€ 20.89

Amazon.es Features Teléfono fijo SPC Office ID con identificación de llamadas para poder ver siempre quien te está llamando y gran pantalla iluminada

Este modelo de teléfono incluye 3 memorias directas para que guardes lo números de teléfono que más uses

Cuenta con un listado de 35 llamadas recibidas y 5 llamadas realizadas con posibilidad de hacer rellamada al último número marcado

Posibilidad de ajustar el volumen del manos libres, ajuste de volumen de timbre con 8 tonos-melodías para seleccionar y 3 niveles de timbre con función no molestar (timbre apagado)

Incluye indicador luminoso de "en uso", indicador de llamadas nuevas y repetidas e indicador de pilas agotadas

Teléfono de escritorio inalámbrico (cuatribanda, GMS, función SMS), manos libres, color blanco

€ 55.99

Amazon.es Features TeléFono De Escritorio Inalà¡Mbrico Doble Sim Gsm Quadribande

Enviar Y Recibir Mensajes Sms

Puede Almacenar Hasta 200 Nàºmeros

Alimentado Por Un Adaptador De Ca O Sobre Baterà­A (Autonomà­A Aproximadamente Horas En Conversacià³N, 70H En Reposo

Altavoz Y Micrà³Fono Integrados Para Conversaciones De Manos Libres

Doro Magna 4000 Teléfono Fijo con Cable para Personas Mayores con Teclas Espaciadas, Pantalla Grande y Sonido Amplificado (Negro) [Versión Española y Portuguesa]

€ 64.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLAS GRANDES Y PANTALLA ANCHA: El Doro Magna 4000 está equipado con un teclado muy grande, con teclas cóncavas grandes, así como una pantalla retroiluminada de 82x32 mm, con caracteres alfanuméricos de fácil lectura especialmente diseñados para usuarios con pérdida parcial de visión. La pantalla mostrará el nombre de la persona que te llama si lo has guardado en la agenda.

INDICADOR VISUAL: Este teléfono también tiene un LED rojo en la parte inferior del dispositivo que parpadea cuando recibes una llamada, una ayuda adicional para usuarios con problemas de audición.

SONIDO AMPLIFICADO: El botón de amplificación (en el lado derecho del teléfono) te permite obtener un sonido aún más potente y claro durante una llamada, hasta + 60dB. La amplificación máxima de recepción es de 60 dB, mientras que el volumen máximo del timbre a 1 m es de 90 dB. La amplificación se desactiva automáticamente al final de cada llamada. El Doro Magna 4000 es compatible con audífonos, por lo que obtendrás un sonido alto y claro incluso mientras los usa.

MARCACIÓN RÁPIDA Y TECLA DE RELLAMADA: Utiliza las teclas A y B para guardar tus contactos favoritos para que puedas contactarlos rápidamente. Si deseas volver a llamar a uno de los últimos contactos buscados, presiona y suelta el botón marcado con un icono de flecha.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Este teléfono fijo incluye altavoz, premarcación, reloj, temporizador de tiempo de llamada y la capacidad de guardar hasta 50 contactos en la agenda.

Funker C65 Easy Plus -Teléfono Móvil, Fácil De Usar para Personas Mayores con Botón SOS y Base Cargadora, Cámara De Fotos y Agenda con Fotocontactos (Negro)

€ 22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil uso: teclas grandes y audio potente en un tamaño realmente compacto y con un menú diseñado para facilitar su manejo

Botón SOS: el Funker C65 incorpora botón trasero SOS que activa una secuencia de llamadas y mensajes configurable por el usuario

Gran autonomía de uso: gracias a la incorporación de una potente batería de 600 mah de litio, tu Funker c65 resiste varios días de uso continuo

Base cargadora: incorporamos como equipamiento de serie una base cargadora de sobremesa mediante la cual puedes cargar el 685 confort de una forma cómoda y sencilla

Tipo de pantalla: AMOLED

Gigaset AS405 Duo - Teléfono Inalámbrico, Pack de 2 Unidades, Manos Libres, 100 Contactos, Pantalla gráfica iluminada 1.8", Letra tamaño grande, Color Blanco

€ 49.95
€ 46.14

1 used from €39.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Telefono duo; pon un teléfono en el salón y otro en una habitación

Una sola conexion a la red telefonica; los telefonos se conectan a la base

Pantalla iluminada

Manos libres

Letra tamaño gigante

Maxcom KXT480CZ - Teléfono fijo, negro

€ 24.09
€ 22.62

Amazon.es Features Viene con una pantalla LCD extra grande y un indicador LED de timbre entrante

Con identificación de llamada en modo dual (DTMF / FSK)

Cuenta con altavoz manos libres y control de volumen del altavoz

Dispone de un registro de llamadas con hasta 20 memorias

Tiene una función de rellamada para los últimos 20 números

swissvoice Xtra 2155 - Teléfono Fijo, Blanco

€ 69.49

Amazon.es Features 4 memorias directas con foto para contactar con los números más frecuentes con un clic.

Posibilidad de añadir accesorios y completar su instalación con un micrófono adicional, amplificador de timbre o timbre de interfono inalámbrico.

Teclado de gran tamaño para marcar fácilmente los números con números de voz y números compuestos para facilitar la numeración.

Gran pantalla retroiluminada con grandes caracteres para una excelente legibilidad.

Timbre extra fuerte (85 dB) y timbre con lectura de voz del nombre del llamante para las 4 fotos de memoria.

Easyfone Prime-A6 gsm Teléfono Movil para Personas Mayores con Teclas Grandes, Audífonos Compatibles, SOS Botones, Batería de 1050 mAh, Base de Carga (Negro)

€ 36.99

Amazon.es Features Botón grande con luz de fondo y función de teclado de voz para marcar fácilmente.

Batería de larga duración de 1050mAh con una cómoda base de carga, ideal para el uso diario de usuarios mayores.

Botón SOS especial para llamadas de emergencia; Ocho botones de marcación rápida (teclas dedicadas de marcación rápida directa).

Cutting Edge M4/T4 Audífonos Compatibilidad (HAC), ideal para los clientes con dispositivos de ayuda auditiva.

GSM 850/900/1800/1900 Mhz Funciona muy bien con todos los operadores de redes GSM 2G en todo el mundo.

Gigaset DL580. Teléfono fijo con cable, Manos Libres, Gran pantalla de alta visibilidad, Compatible con audifonos, Color Negro

€ 49.99
€ 47.04

Amazon.es Features Gran pantalla iluminada de alta visibilidad y teclado ergonómico

Manos libres, compatible con audífonos

Indicador luminoso de llamada entrante

4 marcaciones directas, para los contactos más importantes

Agenda telefónica para hasta 99 entradas READ Los 30 mejores Amplificador Antena Coche de 2021 - Revisión y guía

Panasonic KX-TGC310 - Teléfono Fijo Inalámbrico (LCD, Identificador De Llamadas, 16H Uso Continuo, Localizador, Agenda De 50 números, Bloqueo Llamada, Modo ECO, Reducción Ruido), Color Negro

€ 26.95
€ 21.99

2 used from €18.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DECT con pantalla : LCD 1.6"

Modo ECO con un toque: ahorra de la batería y del consumo de luz

Bloqueo de llamadas no deseadas: para dejar de recibir llamadas indeseadas

Agenda de 50 nombres y números y rellamada de 10 números de memoria

Teléfono Single: para utilizarlo como supletorio de tus otros teléfonos fijos

Doro PhoneEasy 312cs Teléfono Fijo con Cable para Personas Mayores con Teclas Grandes, Función de Altavoz y Compatible con Audífonos (Blanco) [Versión Española y Portuguesa]

€ 39.00

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS E INDICADOR VISUAL: Si el número está guardado en la agenda, el nombre de la persona que llama se mostrará en la pantalla. Este teléfono también tiene un LED rojo en la parte inferior del dispositivo que parpadea cuando recibes una llamada, una ayuda adicional para usuarios con problemas de audición.

AUDÍFONOS: Este teléfono fijo es compatible con audífonos, por lo que el sonido es alto y claro incluso cuando los usas. Selecciona el modo T en tu dispositivo para activar esta función.

MARCACIÓN RÁPIDA Y TECLA DE RELLAMADA: Utiliza las teclas de memoria directa A, B y C para guardar tus numéros favoritos para contactarlos más rápidamente. Si deseas volver a llamar a uno de los últimos 15 contactos buscados, presiona y suelta el botón marcado con un icono con dos flechas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Este teléfono incluye altavoz, premarcación, reloj, contador de tiempo de llamada y la capacidad de guardar hasta 30 contactos en la agenda.

Panasonic KX-TG6852 Teléfono Fijo Inalámbrico Dúo con Manos Libres (Monitor de Bebes, Bloqueador de Llamadas, Modo No Molestar, Baja Radiación, Modo Eco) Plateado

€ 55.95
€ 47.50

1 used from €46.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Baja radiación: gracias al modo ECO incluido en el teléfono Panasonic inalámbrico; se reduce el 90% la intensidad de la señal; lo que permite ahorrar energía y bajar la radiación expuesta a su casa y su familia

Agenda Centralizada de hasta 120 números: podrá guardar en su terminal base hasta 120 números; lo que permitirá tener la finalidad de buscar su contacto y llamar directamente sin recordar su número

Bloqueo de Llamadas: Olvídate de esas llamadas automáticas molestas o identifica los números desconocidos que deseas que sean bloqueados y no te volverán a molestar las llamadas comerciales o no deseadas

Altavoz manos libres dúplex completo: No es necesario sostener el auricular, puedes hablar y ser escuchado simultáneamente, y puede tener largas conversaciones de una manera natural y cómoda; tus manos estarán libres para tomar notas y usar su ordenador

Timbre por categoría: Se puede utilizar un tono de timbre diferente para cada grupo de direcciones registrado en la agenda; la selección de diferentes tonos de timbre para las llamadas entrantes generales y para cada grupo te permite ver las llamadas que son de alguien que no está registrado en su directorio telefónico, incluso desde otra habitación

Doro Secure 347 Teléfono Fijo con Cable para Personas Mayores con Teclas Grandes con Foto, Marcación Rápida, y Mandos a Distancia con Botón de Asistencia (Blanco) [Versión Española y Portuguesa]

€ 145.00
€ 140.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLAS GRANDES Y SONIDO POTENTE:El Doro Secure 347 está equipado con un teclado muy grande, con grandes teclas cóncavas, para facilitar la marcación. Los botones en el lado derecho del dispositivo te permiten ajustar el volumen para obtener un sonido alto y claro. La parte inferior del dispositivo es más baja que la superior para un uso más ergonómico.

MARCACIÓN RÁPIDA: El teléfono tiene 4 teclas de marcación rápida en las que puedes guardar tus contactos favoritos para contactarlos rápidamente. También puedes insertar una foto o símbolo bajo la protección transparente de cada tecla, para que puedas ver a quién estás llamando de manera aún más inmediata. Presiona la tecla con el icono de altavoz para activar el modo manos libres.

BOTONES DE ASISTENCIA: Viene con 2 teclas de asistencia inalámbricas, una de las cuales es a prueba de salpicaduras. Una se puede sujetar a la muñeca o al cuello, mientras que la otra solo al cuello. Úselas, por ejemplo, mientras te duchas y en caso de emergencia, presiona el botón y se enviará una llamada a los 4 contactos configurados para marcación rápida. El destinatario puede escuchar el mensaje de alarma grabado. También hay un botón de asistencia en el teléfono.

AUDÍFONOS: Este teléfono fijo para mayores es compatible con audífonos, por lo que el sonido es alto y claro incluso cuando los usas. Selecciona el modo T en tu dispositivo para activar esta función.

TECLA DE RELLAMADA Y INDICADOR VISUAL: Si el número al que estás llamando está ocupado o si desea volver a llamar a uno de los últimos contactos buscados, levanta el auricular y presiona la tecla de devolución de llamada. Este teléfono también tiene un LED rojo en la parte superior del dispositivo que parpadea cuando recibes una llamada. Ayuda adicional para personas con problemas de audición.

Alcatel TMAX20, Blanco

€ 26.54
€ 22.49

1 used from €21.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla alfanumérica retro iluminada (instalación de pilas necesaria) que indica el número marcado, así como la fecha y hora en stand by

El contraste de la pantalla es ajustable

1 tecla de llamada directa y 10 memorias indirectas (números), para llamar a sus contactos preferidos

Teclado con grandes teclas para simplificar la marcación

Iluminación LED para informar de las llamadas entrantes

Motorola MOTOFW200L - Teléfono Fijo inalámbrico, Negro

€ 38.56
€ 35.99

1 used from €47.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Antena ajustable.

SIM y bloqueo del teléfono bloqueo de pantalla

Función de mute de micrófono indicador de nivel de batería

Maxcom MM 28 D HS - Teléfono Fijo GSM de Escritorio con Tarjeta Sim Función SMS, Negro

€ 49.53

Las teclas del teléfono son grandes y también retro iluminadas para facilitar su localización y pulsación. Cada aspecto de este teléfono de sobremesa cuida al máximo la experiencia del usuario de manera que pueda ser utilizado por cualquier persona sin importar su edad

Dispone de función de marcación rápida por medio de las teclas de los números que van del 2 al 9, así como función manos libres para poder mantener una conversación a través del teléfono fijo sin necesidad de sostener el auricular contra el rostro.

Con un diseño ergonómico y teclas grandes, elaborado con materiales de gran calidad y disponible a un precio súper económico.

Gigaset A116 - Teléfono Inalámbrico, Agenda 50 Contactos

€ 17.90
€ 13.61

13 used from €12.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rápida y fácil instalación: simplemente conéctate y habla

Identificador de llamada entrante: permite identificar el número de teléfono que te está llamando

Lista de rellamada de los 10 ultimos números

Fecha y hora en pantalla

Gran autonomía: 12 h en conversación y 130 h en reposo

Teléfonos fijos para mayores, Teléfono Teclas Grandes, Volumen Extra Alto y Marcación Rápida-Blanco

€ 66.00
€ 44.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Botón grande y volumen amplificado】 - El botón grande es fácil de ver y presionar para personas mayores, todos los sonidos son ajustables, voz, tono de llamada, voz manos libres, etc.

【Marcación rápida】: se pueden almacenar 10 grupos de contactos frecuentes por adelantado. Al usar el teléfono, puede marcarlo con un toque sin tener que buscar en el directorio. Los datos no desaparecen cuando el teléfono está desconectado.Es un teléfono fijo especialmente diseñado para personas mayores, de fácil uso, con grandes botones y funciones de memoria de llamadas para contactar con las personas que más lo necesitan en cualquier momento.

【Montaje en pared y escritorio】: puede optar por colocarlo en la mesa o colgarlo en la pared, y la instalación en la pared será más fácil y rápida. La almohadilla de plástico antideslizante de cuatro capas evita que el teléfono base se resbale de la mesa.

【No se necesita fuente de alimentación】 - No se necesitan baterías ni corriente continua. Los teléfonos con cable pueden funcionar en caso de un corte de energía en caso de emergencia.

【Diseño de comunicación en pausa】: cuando hable por teléfono, presione el botón de parada una vez y su extensión estará en estado de espera. Para continuar la llamada, simplemente levante el auricular o presione el botón SP-PHONE nuevamente.

Panasonic KX-TGB610SPB Teléfono Fijo Inalámbrico Digital (Bloqueo de Llamadas, Resistente a Golpes, Reducción de Ruido Ambiente, Distintos Tonos de Llamada, Agenda, Batería Larga Duración)- Negro

€ 24.95
€ 16.99

2 used from €16.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloqueo de Llamadas Molestas: Esta función permite bloquear números de teléfono para evitar, todas las llamadas molestas, como los de los vendedores telefónicos y los números de teléfono gratuitos. Esto ayuda a evitar que se interrumpa su tiempo de relajación

Distintos tonos de Llamada: puedes utilizar un timbre diferente para cada grupo de direcciones registrado en la agenda. La selección de diferentes tonos de timbre para las llamadas entrantes, te permite ver las llamadas que son de alguien que no está registrado en tu agenda incluso desde otra habitación

Batería de Larga Duración: el terminal puede estar 200h en modo espera, sin necesidad de ser recargado

Resistente a Golpes: gracias a su diseño robusto, el teléfono tiene la capacidad de resistir caídas desde una altura de 1,2 metros posibilita el uso del teléfono con la tranquilidad de saber que no se romperá fácilmente

Agenda Centralizada de hasta 50 números: podrá guardar en su terminal base hasta 120 números; lo que permitirá tener la finalidad de buscar su contacto y llamar directamente sin recordar su número READ Los 30 mejores Kindle Unlimited Libros Español de 2021 - Revisión y guía

Panasonic KX-TGC210 - Teléfono fijo inalámbrico (LCD, identificador de llamadas, agenda de 50 números, tecla de navegación, modo ECO, reducción de ruido), Gris/Negro/Blanco, TGC21 Solo

€ 26.95
€ 25.00

Amazon.es Features Agenda compartida, memoria de rellamada (hasta 10 números de teléfono)

Melodía polifónica del timbre

Use su unidad portátil como alarma

Llamada en conferencia con línea exterior, intercomunicador (entre unidades portátiles)

Reduzca las llamadas no deseadas, como las de publicidad

Funker E400I Comfort Pro - Telefono Móvil, Whatssapp 4G para Personas Mayores con Sistema Audio Pro, Amplificador y Compatible con Audífonos, Pantalla Táctil con GPS y Botón SOS, Facil de Usar (Negro)

€ 119.99

Amazon.es Features Fácil uso: teclas grandes en un tamaño realmente compacto y con un menú diseñado para facilitar su manejo; sistema audio pro con amplificador de 25 db y compatibilidad con audífonos m4/t4

Botón SOS: el Funker E400i incorpora botón trasero SOS que activa una secuencia de llamadas y mensajes configurable por el usuario; incorpora tecnología GPS avanzada que permite conocer la ubicación del usuario en caso de emergencia

Videollamadas y redes sociales WhatsApp y Facebook lite se pueden usar para videollamadas y mensajes

Base cargadora: incorporamos como equipamiento de serie una base cargadora de sobremesa mediante la cual puedes cargar el E400i de una forma cómoda y sencilla

Tipo de pantalla: AMOLED

Doro PhoneEasy 110 Teléfono Inalámbrico DECT para Personas Mayores con Teclas Grandes Parlantes, Función de Llamada Interna y Audio Amplificado [Versión Española y Portuguesa] (X 1 / Blanco)

€ 47.98
€ 46.00

1 used from €46.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOTONES Y PANTALLA GRANDES: El Doro PhoneEasy 110 está equipado con teclas grandes y bien separadas y una pantalla retroiluminada de 23x38 mm con caracteres fácilmente legibles, lo que lo hace adecuado para personas con pérdida parcial o total de visión por la edad u otras circunstancias. La pantalla mostrará el nombre del contacto que llama si lo has guardado en la agenda.

TECLA DE RELLAMADA Y MARCACIÓN RÁPIDA: Utiliza la tecla R para devolver la llamada a un contacto. Toca y selecciona un número de los últimos 10 contactos más llamados y presiona el botón verde para iniciar la llamada. Utiliza las teclas 2-9 para configurar la marcación rápida para tus contactos favoritos con dos clics.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Este teléfono inalámbrico incluye funciones de reloj y alarma, un indicador de tono de llamada visual, altavoz, timbre amplificado, teclas numéricas con voz, así como compatibilidad GAP y una alarma si la base está fuera de alcance. Puedes guardar hasta 100 contactos. Tiene un alcance máximo de 300m y 50m en interiores. Puedes conectar hasta 5 dispositivos a la base principal.

SONIDO AMPLIFICADO: El botón de amplificación (ubicado en el lado derecho del teléfono) te permite obtener un sonido aún más potente y claro cuando está hablando por teléfono, hasta + 10dB. La amplificación máxima de recepción es de 30 dB, mientras que el volumen máximo del timbre a 1m es de 90dB. El Doro PhoneEasy 110 es compatible con audífonos, por lo que obtendrás un sonido alto y claro incluso mientras los usas. Selecciona el modo T en tu dispositivo para activarlo.

ALIMENTACIÓN: Este teléfono inalámbrico viene con una base y 2 baterías AAA NiMH recargables que se insertan en el dispositivo para recargarlo. Simplemente insértalo en la base y las baterías se cargarán automáticamente. El cable de alimentación tiene 2 m de largo. La duración de la batería en stand-by es de 100 horas; en conversación de 10 horas. Recibirás una advertencia sonora cuando las baterías estén bajas.

