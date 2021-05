Inicio » Cocina Los 30 mejores Telas Por Metros Para Cortinas de 2021 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Telas Por Metros Para Cortinas de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Telas Por Metros Para Cortinas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Telas Por Metros Para Cortinas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Telas Por Metros Para Cortinas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Telas Por Metros Para Cortinas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Lisa - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Beige Lino € 3.60 in stock 1 new from €3.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 70% algodón, 30% poliéster

PESO APROXIMADO: 190 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

LAS TELAS ... Tejido por Metros, Visillo con bajo vainica Beige. Ancho de 2,60 Mtrs.1 Mtr. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Tela de visillo con bajo vainica beige. El visillo es una tela fina que permite el paso de la luz de forma velada. 100% poliéster con un ancho de 2.80mtr.

Tela de visillo con bajo vainica beige. El visillo es una tela fina que permite el paso de la luz de forma velada. 100% poliéster con un ancho de 2.80mtr.

Composición: 100 % Pol. Medida: Ancho 2,60 Mtrs.

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro y siempre con el ancho de la pieza que es 2,60 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte. READ Los 30 mejores Alacenas De Cocina de 2021 - Revisión y guía

Kt KILOtela Tela por Metros de arpillera/Saco - Yute - Manualidades, Costura - Ancho 147 cm - Largo a elección por Metro | Color Natural € 4.60 in stock 1 new from €4.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela indicada para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo

ANCHO: 147 cm

COMPOSICIÓN: 100% yute

PESO APROXIMADO: 290 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 1 metro, introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=2 m, 3 Uds.=3 m. 4 Uds.=4 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 1,47 mts. Se servirá la tela en una única pieza

LAS TELAS ... Tejido por Metros,Visillo Plumeti Crudo, Ancho 2,80Mtrs. 1 Mtr. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Tela de visillo plumeti sin bajo con plomo y lunar en color blanco. El visillo es una tela fina que permite el paso de la luz de forma velada. 100% poliéster con un ancho de 2.80mtr.

Tela de visillo plumeti sin bajo con plomo y lunar en color blanco. El visillo es una tela fina que permite el paso de la luz de forma velada. 100% poliéster con un ancho de 2.80mtr.

Composición: 100% Pol. Ancho: 2.80 Mtr.

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro y siempre con el ancho de la pieza que es 2.80 Mtrs.

Tela de Lino y Algodón para Manualidades, Vendido por metro (#3) € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: fibra orgánica, fácil de cortar y coser.

Tamaño: 99 cm de largo x 150 cm de ancho.

Note: este tejido se vende por metro. Usted puede comprar más de un metro mediante la adición de la cantidad. Ancho es fija; por ejemplo, si usted compra de 200 cm, le enviaremos 200 cm x 150 cm

Uso: para bricolaje, como mantel, manteles, cortinas, fondo de fotos, decoración del hogar.

Imported from china.

LAS TELAS ... Tela Alpujarreña por Metros, Ancho 1,50 Mtrs. 1 Mtr. (Marrón) € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Tela alpujarreña es un tejido que se utiliza para decoración, en especial para casas rurales aplicándolas a cortinas, cojines etc y además de su uso para la confección de trajes regionales.

Tela alpujarreña es un tejido que se utiliza para decoración, en especial para casas rurales aplicándolas a cortinas, cojines etc y además de su uso para la confección de trajes regionales.

Composición: 65% Pol – 35% Alg. Medida: Ancho 1,50Mtrs

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

HAPPERS 5 metros de Tejido no tejido, Tejido sin tejer, TST, TNT Negro por metros € 14.90 in stock 1 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enviamos 5 metros por unidad. Si pides 1 te llegarán 5 metros, si pidieses 6, recibirás 30 metros SIN CORTES

✔️ APLICACIONES: Ejemplos confección de bolsas, recubrimientos en el tapizado de bajos de sofás, sillas, tapas de canapés, etc. Trasera para bordados. Enfundado de almohadas y cojines. Confección de elementos decorativos para la ambientación de eventos, fondo para la fotografía de estudio y de retrato. Perfecto para cualquier tipo de manualidades y apto para el uso escolar y profesional.

✔️ CARACTERÍSTICAS: Ancho 160cm, peso 50gr por metro cuadrado. Composición 100% Polipropileno.. Lavable, no tóxico, reciclable, fácil de cortar, coser y dibujar

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Perros - Azul, Gris, marrón ─ 1 Metro € 12.35 in stock 1 new from €12.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada Digital - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Helechos - Marrón, Negro, Beige ─ 1 Metro € 13.35 in stock 1 new from €13.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

Tejido por Metros,Visillo Plumeti Blanco, Ancho 2,80Mtrs. 1 Mtr. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LAS TELAS

Tela de visillo plumeti sin bajo con plomo y lunar en color blanco. El visillo es una tela fina que permite el paso de la luz de forma velada. 100% poliéster con un ancho de 2.80mtr.

Composición: 100% Pol. Ancho: 2.80 Mtr.

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 2,80 Mtrs.

TEJIDOS FERRERO-LONETA LISA. 1 METRO DE LARGO * 2'8 METROS DE ANCHO (AZUL 6) € 7.00 in stock 1 new from €7.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDA: 1 METRO DE LARGO X 2’8 METROS DE ANCHO

1 UNIDAD= 1 METRO DE LARGO * 2’8 METROS DE ANCHO. 2 UNIDADES = 2 METROS DE LARGO * 2’8 METROS DE ANCHO. Y ASÍ, SUCESIVAMENTE. SI SE PIDE MÁS DE UNA UNIDAD, RECIBIRÁ UNA PIEZA SIN CORTES.

COMPOSICIÓN: 70% ALGODÓN-30% POLIÉSTER

LAVADO: LAVADO Y CENTRIFUGADO MÁXIMO A 30ºC

Dalston Mill Fabrics Tela de polialgodón, color blanco, 1 m, algodón € 3.78 in stock 1 new from €3.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 114 cm de ancho.

Tela de 1 m de longitud.

65% poliéster, 35% algodón.

Mezcla de poliéster y algodón.

Ligero.

FOSCURIT OPACITE PLATA BLACKOUT (PLATA, 1 METRO) € 10.85 in stock 1 new from €10.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Láminas de PVC plastificado, ideal para absorber 100% la luz solar.

► Su opacidad es perfecta para oscurecimiento de ambientes y aislamiento térmico.

► Por tanto, es muy indicado para aplicaciones como cortinas de hoteles, salas de proyección y cualquier lugar donde se desee conseguir un ambiente sin luz.

Telas para visillos para Ventana-Tela por Metros para Cortinas y visillos -Ancho de 35 cm. A 90 (90 cm) € 11.00 in stock 1 new from €11.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco Natural Size Ancho 90 cm

mauro Telas para visillos para Ventana-Tela por Metros para Cortinas y visillos-Ancho de cm 35 a 120 - Tejido Blanco de Efecto Lino 100% poliéster (Ancho cm 30) € 11.50 in stock 1 new from €11.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cortina de panel con dobladillo en los lados de 30-35-37-40-42-45-47-50-52-55-57-60-62-65-67-70-80-85-90-120 - Tejido 100% poliéster efecto lino

Ideal para ventanas y portafolios realizable tanto tensa como arrugada, para cortinas de paquetes y paneles.

Fácil de empaquetar, basta con hacer el bolsillo arriba y el dobladillo debajo

El precio expuesto se entiende por metro lineal. Para pedir por ejemplo 2 metros de tela, introducir en la casilla de cantidad el número 2. La tela se cortará en una sola pieza. Excelente calidad, tejido de color natural, 100 % poliéster, no necesita planchado

Realizamos bajo petición presupuestos para la confección de cortinas, ponte en contacto con el vendedor - Visita nuestra tienda y encontrarás otros artículos READ Los 30 mejores Dyson Aspiradora Sin Cable de 2021 - Revisión y guía

iDesign Cortinas de ducha de tela, impermeable, resistente al moho, 183,0 cm x 183,0 cm, 12 ojales de metal, Blanco Escarcha (Frost) € 7.83 in stock 2 new from €7.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑADA PARA EL BAÑO: Esta cortina antimoho es ideal para la ducha y la bañera y resulta refrescante en cualquier baño. Se puede utilizar sola o como forro de otra.

CAÍDA PERFECTA: Para proteger de las salpicaduras, una cortina de bañera debe caer recta, por eso en este caso el dobladillo lleva peso. Los 12 ojales están reforzados.

HIGIÉNICA Y FÁCIL DE CUIDAR: Esta cortina de baño es resistente al moho y solo debe limpiarse con un paño húmedo. Así es fácil mantener la higiene deseada.

PARA DUCHA Y BAÑERA: Como la mayoría de cortinas de baño, este modelo con un tamaño de 183,0 cm x 183,0 cm se puede utilizar tanto para la ducha como para la bañera.

SIN PVC: Estas cortinas para ducha de tela está hechas de poliéster que no contiene ni PVC ni cloro, y tampoco tiene olor, por lo que son extremadamente ecológicas.

Kt KILOtela Tela por Metros de tapicería - Jacquard Gobelino - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Triángulos Beige - Rojo, Verde, Azul, Gris, Beige € 9.00 in stock 1 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de gobelino indicada para confeccionar foulares para sofá, tapizar sillas, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 60% algodón, 40% poliéster. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 320 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se le servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Flor de Barcelona - Gris, Blanco ─ 1 Metro € 13.55 in stock 1 new from €13.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% poliéster. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

LAS TELAS ... Tela Alpujarreña Multicolor, Ancho 1,50 Mtrs. 1 Mtr. € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Tela alpujarreña de rayas muticolor es un tejido que se utiliza para decoración, en especial para casas rurales aplicándolas a cortinas, cojines etc y además de su uso para la confección de trajes regionales.

Tela alpujarreña de rayas muticolor es un tejido que se utiliza para decoración, en especial para casas rurales aplicándolas a cortinas, cojines etc y además de su uso para la confección de trajes regionales.

Composición: 65% Pol – 35% Alg. Medida: Ancho 1,50Mtrs

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

Tela por metros de cortina - Visillo estampado digital - 20% lino, 80% poliéster - Ancho 300 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Cactus - Multicolor, blanco € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de visillo indicada para confeccionar cortinas (cortina rizada tradicional, paqueto, estores, etc.)

ANCHO: 300 cm.

COMPOSICIÓN: 20% lino, 80% poliéster.

PESO APROXIMADO: 55 gr/m².

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 3,00 mts. Se le servirá la tela en una única pieza.

Handi Stitch Rollo Tul Blanco (Pack de 2) 30 cm x 25 m por Rollo - Tela Tul de Poliéster para Fiestas de Cumpleaños, Envolver Regalos, Bodas, Decoraciones, Manualidades, Lazos, Faldas de Tutú, Disfraz € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DOBLE DE TUL: Nuestro set de rollo de tela incluye 2 rollos de poliéster blanco. Cada rollo tiene un ancho de 30 cm y un largo de 25 m. Eso significa que cada set de tul blanco incluye 50 metros de tela, así tiene suficiente para todos sus proyectos de manualidades.

TELA DELICADA: Este material de tul es muy fino y delicado al tacto. Esto hace que sea muy fácil atar un lazo, plegarlo y envolverlo. También puede coser piezas juntas para crear faldas de tutu, velos de novias, lazos para el pelo, pompones, así como disfraces.

SE PUEDE LIMPIAR: Los rollos de tela están envueltos en plástico para que permanezcan limpios durante el envío. Sin embargo, si necesita limpiar la tela de tul después de usarla, puede lavarlo a mano y dejarlo secar al aire. Esto mantendrá sus creaciones limpias.

MÚLTIPLES USOS: Este set de rollo de tul es muy versátil y se puede usar para envolver regalos para fiestas de cumpleaños y navidad, así como crear hermosos centros de mesa. Este rollo tela también es perfecto para usarlo en bodas para damas de honor y los vestidos de las chicas de las flores, así como decorar los bancos de la iglesia, escaleras, sillas, flores, bizcochos y caminillos de mesas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de rollos de tul se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, simplemente contáctenos y le haremos un reembolso.

Confección Saymi Metraje 2,45 MTS Tejido Vichy Ref. Cuba Cuadro Medio 15x15 mm. Color Rojo, con Ancho 2,80 MTS. € 23.30 in stock 1 new from €23.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para aplicaciones de decoración de interiores, cubre sofá, cortinas, manteles, caminos mesa, colchas, fundas de cojines, manualidades, etc. Apto para confecciones de vestidos fiesta, regionales, carnaval, manualidades, etc

Composición: 50 % Alg. 50 % Pol.

Medida: ancho de pieza 2,80 mts.

Lavado: Lavar a máquina (máx. 40ºC)

IMPORTANTE: 1 unidad son 2,45 metros lineales x 2,80 metros de ancho rollo.

Tela por metros de loneta estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Mandala. Flores - Fucsia, azul, verde, naranja € 4.10 in stock 1 new from €4.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración.

ANCHO: 280 cm.

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón.

PESO APROXIMADO: 180 gr/m².

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza.

Telas para visillos para Ventana-Tela por Metros para Cortinas y visillos- Ancho cm 40-45-50-60-65-70-80-90 - Tejido de Efecto Lino (cm 80) € 15.50 in stock 1 new from €15.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number C0012500 Color Bianco/Grigio Size cm 80

HERCHR 7 Piezas 50 x 50cm Tela de algodón por Metro, DIY Costura de Tela de algodón para Manualidades, Paquete de retales para Coser, acolchar, Patrones de Flores Rosas € 9.39 in stock 1 new from €9.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ PAQUETE DE 7 PORTÁTILES: Esta tela de costura tiene un total de 7 piezas, puede hacer diferentes accesorios de decoración, se puede plegar para un fácil almacenamiento.

✨ COSTURA DE BRICOLAJE: el material de algodón es suave y cómodo, puede hacer una bufanda de seda para usted y su familia, y accesorios de juguetes para sus hijos.

✨ TELA MULTIUSO: Paquetes de tela Fat Quarters Algodón adecuado para manualidades, decoración del hogar, acolchado, costura, etc., se puede usar para decorar ropa de cama, sofás, cojines, almohadas, cortinas, etc.

✨ FÁCIL DE USAR: 19,6 pulgadas por 19,6 pulgadas de ancho. El diseño cuadrado es conveniente para cortar y coser en diferentes formas a voluntad.

✨ MÚLTIPLES PATRONES: tela de algodón hecha de material de algodón 100% de alta calidad, lindos puntos y pequeños patrones florales para satisfacer sus diversas necesidades. READ Los 30 mejores Molde Para Helados de 2021 - Revisión y guía

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Botánico, Hojas - Verde ─ 1 Metro € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón.

PESO APROXIMADO: 180 gr/m².

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

YIMAKJ - Tela de algodón, 8 unidades, 50 x 75 cm, tela de algodón, por metro, tela de costura, tejido de patchwork, 100% algodón, para ropa, ropa de cama, cortinas, manteles, etc. € 16.81

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Material de alta calidad: 100% algodón y transpirable. No se decolora, no mancha, es fuerte y duradero. Proceso de fabricación mejorado, aumenta la densidad del material, toque exquisito. Porque hemos probado, certificado y probado para sustancias nocivas.

★ 8 telas de algodón de alta calidad: tamaño aprox. 50 cm x 75 cm (+/-1 – 2 cm debido a la medición manual, lo que da lugar a un cierto borde crudo) Perfecto para proyectos de costura, manualidades y patchwork.

★ Fácil de coser y hacer manualidades: la tela de algodón tiene una larga durabilidad con diferentes colores o patrones, puedes cortar lo que necesites, los colores y patrones están bien coordinados. Por lo tanto, es fácil de trabajar, cortar y pegar y no se rompe fácilmente. La tela es bonita y perfecta para muchas manualidades, costura, patchwork y aplicaciones.

★ Hecho a mano: hay 7 patrones diferentes para tejer y teñir, que son ideales para manualidades como patchwork. Con nuestros dulces tejidos, se pueden hacer muchas ideas de costura, como bolsas de lino, manteles, decoraciones, ropa de cama infantil, carteras, monederos, fundas de protección, cadenas triangulares, vajilla, bufandas, ropa de muñecas.

★ Nota: todas las telas de patchwork están cortadas a máquina. Las piezas individuales pueden dejar bordes crudos y pueden haber variaciones de 1 a 2 cm. Debido a las diferencias en los monitores de ordenador, el color real puede variar ligeramente del que se muestra en la imagen. Instrucciones de lavado: lavar a máquina a 30 grados, no usar lejía, lavar con colores similares, no secar en secadora, no limpiar en seco.

Confección Saymi Metraje 2,50 MTS. Tejido arpillera, Color Natural, con Ancho 1,50 MTS. € 16.30 in stock 1 new from €16.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 100 % yute

Medida: ancho de pieza 1,50 mts.

Lavado: tratamientos delicados

IMPORTANTE: 1 unidad son 2,5 metros lineales x 1,50 metros de ancho rollo.

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Geométrico, Zigzag - Amarillo, marrón € 3.60 in stock 1 new from €3.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

A-Express Aspecto de Lino Tela Suave Cortinas Bolsa Diseñadora de Ropa Material de modista 145cm ancho - Medio Metro (50cm x 145cm) Mezclilla Azul € 9.75 in stock 1 new from €9.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A-Express Aspecto de Lino Tela Suave Cortinas Bolsa Diseñadora de Ropa Material de modista.

Ideal para: Cojines, Confección, Cortinas, Bolsos, Vestidos, Decoración, Manteles, Faldas, Cualquier tipo de moda etc.

Ancho aproximado (145 cm). Peso aproximado (250 gsm).

Material: Poliéster.

