Los 30 mejores Tela Negra Por Metros de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Tela Negra Por Metros veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Tela Negra Por Metros disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Tela Negra Por Metros ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Tela Negra Por Metros pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



LAS TELAS ... Tejido por Metros, Tela Popelín, Ancho 1.50 Mtrs. 1 Mtr. (Negro) € 9.99

Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

Tela de algodón o también llamado popelín. Es un tejido de textura agradable por lo que se usa para la confección de juegos de sábanas, aunque su principal uso es la confección de prendas de vestir, es especial, para niños y para hacer combinaciones en trajes de flamenca.

Composición: 70 % Alg. 30% Pol. Medida: Ancho 1,50 Mtrs. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

Tela de viscosa negra por metro, material ligero para costura, cortinas, forro bordado, 150 cm, 1 unidad

Amazon.es Features Tela de viscosa suave negra para coser ideal para hacer vestidos de verano, forro de cortina, bordado y acolchado

Material naturalmente ligero y transpirable con un tacto suave

El rico color negro reduce la luz y la trancparencia de la tela y el patrón da un aspecto crepé

Ancho: 150 cm

La tela se corta al metro como longitud continua. Asegúrate de elegir la longitud correcta en las opciones de tamaño disponibles. Ten en cuenta que los tamaños de 1 metro están precortados en piezas individuales.

Tejido de popelín 100% algodón - Disponible en más de 20 colores - Se vende por piezas - Telas para manualidades (1m x 1m46, Negro) € 11.90

Free shipping

Amazon.es Features Tejido de popelín liso 100% algodón de muy buena calidad, disponible en más de 20 colores.

Se vende por piezas de [1m x 1m46] o [3m x 1m46] - ATENCIÓN : Todos los tejidos se venden por piezas : Ejemplo : si elige 2 piezas de popelín del color [ azul real ] tamaño : [ 1m x 1m46 ], recibirá 2 piezas distintas de [ 1m x 1m46 ] cada una...

Peso de la camisa (120 gr/m2). Ideal para sus trabajos de costura, ropa o accesorios. La anchura de la tela es de 1m46.

Empresa francesa ubicada en la zona de París, puede contactarme por mensaje en francés, inglés, alemán... ¡Estoy aquí para responderle!

Una pregunta, una preocupación, necesita un consejo de costura o simplemente una opinión, soy diseñadora de moda desde hace más de 15 años y estoy disponible para ayudarle en cualquier momento! READ Los 30 mejores Tubos Fluorescentes Led Precios de 2023 - Revisión y guía

Telas por metro algodon 2 M - Telas para patchwork infantiles retales de tela decorativa estampadas Negro € 16.99

Free shipping

Amazon.es Features Conjura nuevos favoritos: ¡haz realidad tus proyectos! Gracias a estos materiales de costura, puede comenzar a hacer acolchados y patchwork de inmediato. Tejido fino, ligero, fácil de coser con la máquina de coser. Varios largos de tela a elegir.

COSTURAS FUERTES: Fabricado en la UE, cortado a máquina. Materiales robustos pero suaves. Lavable y reutilizable.

FÁCIL DE CUIDAR Y DURADERO: materiales de fácil cuidado que también son resistentes y lavables a máquina.

PROYECTOS DE BRICOLAJE: ¡Ideal para proyectos de costura y manualidades! Paquete perfecto para artes y manualidades, como proyectos de patchwork y edredones, p. B. mantas, fundas de almohadas, fundas protectoras, ropa, cadenas de banderines, ropa de muñecas, decoración, disfraces, mantelería.

COSER ES DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS: cosa junto con su hijo y haga algo bonito. Esta es una gran actividad creativa para todo el año. Las artesanías también promueven la motricidad fina.

TELA RASO POLIESTER POR METRO (NEGRO, 5 METRO) € 27.18

Amazon.es Features ► Ancho: 150 Centímetros.

► Usos: Fiesta, Disfraces, Manualidades.

► Composición: 100% Poliéster. Peso Aproximado: 195gr/m².

MUYUNXI Tela Vaquera por Metros para Coser Ropa Jeans Cojines Falda Chaqueta 150 Cm De Ancho Vendido por Metro(Color:Negro) € 18.13

Amazon.es Features material: esta tela de mezclilla está hecha de 85% de algodón + 15% de poliéster, utilizando la impresión y teñido activo para el medio ambiente + tecnología de lavado profesional, cómodo y delicado, una buena permeabilidad al aire, respetuosos con el medio ambiente y saludable, muy adecuado para su ropa y decoración del hogar. proyectos.

características: el tejido es suave y transpirable, no es fácil de pillear, suave y resistente al desgaste, bueno en la permeabilidad al aire, no irritante para la piel, respetuoso con el medio ambiente y saludable.

amplia gama de usos: los usos de la tela incluyen diseño de moda, bolsas, pantalones, chaquetas, camisas, vestidos, desgaste casual, mono, desgaste infantil, decoración, diy a mano, etc.

ancho: 1.5m (4.9 pies). la tela es vendida por el medidor y se corta a pedido. la cantidad 1 es de 1,5 m * 1 m (4.9 * 3.2 pies), la cantidad 3 es de 1.5 * 3 m (4.9 * 9.8 pies) y así sucesivamente. a menos que el orden más grande exceda la longitud del rollo, se cortará en una sola pieza.

peso: 1.5m * 1m (4.9 * 3.2 pies) alrededor de 180 g

Seda Tafetán - 100% poliéster - Por metro - 27 colores (negro) € 2.49

Amazon.es Features Material: 100% poliéster.

Diseño: Sedosa tela de tafetán que se desliza suavemente por cualquier superficie. Así mismo, es muy fácil de limpiar y de lavar. Perfecta para forrar el interior de prendas de vestir y la decoración del hogar. Color: verde manzana.

Características: Tela de tafetán de poliéster transpirable, muy suave, ligeramente brillante, de secado muy rápido, liviana, maleable, muy agradable, cómoda al tacto y translúcida. Estas caracteristicas la hacen versátil y sencilla pero a la vez muy funcional para cualquier situación.

Dimensiones: Ancho: aprox. 150 cm. Peso por g/m: 92 g/m. Peso por g/m²: 60 g/m².

El precio es por 1 metro lineal de largo (por ejemplo: cantidad 1 = 1m ,cantidad 2 = 2m ,cantidad 3 = 3m ,cantidad 4 = 4m...). La cantidad comprada se entrega en 1 pieza. Si usted lo solicita, le podemos enviar una muestra gratuita.

Confección Saymi - Metraje 2,45 MTS. Tejido loneta Lisa Nº 138 Negro con Ancho 2,80 MTS. € 20.30

Amazon.es Features Composición: 70 % Alg. 30 % Pol.

Medida: ancho de pieza 2,80 mts.

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

IMPORTANTE: 1 unidad son 2,45 metros lineales x 2,80 metros de ancho rollo.

Flores Estampado Viscosa Challis Vestido Tela Negro - por metro € 5.70

Amazon.es Features Composición: 100% viscosa

Ancho: 140 cm

Patrón: flores, estampado

Instrucciones de lavado: 40 grados

Peso de la tela: ligero, mediano

A-Express Tela de Grano de Cuero de Imitación Material Texturizado por Polipiel Vinilo Cojines Bolso - Negro Medio Metro 50cm x 140cm € 12.25

Free shipping

Amazon.es Features A-Express Tela de Grano de Cuero de Imitación Impermeable Material Texturizado por Polipiel Vinilo Cojines Bolso.

ancho aproximado (140cm). grosor aproximado 0.6mm. peso aproximado por metro (600 gramos).

Adecuado para pantalones de chándal, vestidos, chaquetas, bolsos de mano, pantalones, chaquetas, faldas, estuches, carteras, etc.

Es muy suave, flexible y agradable al tacto.

Material: Poliéster.

LAS TELAS ... Tela de Raso de Carnaval por Metros, Ancho 1,50Mtrs. 1Mtr. (Negro) € 7.99

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

La tela de raso es un tejido satinado con bastante cuerpo en color brillante y de textura suave. Es una tela perfecta para la confección de disfraces, decoración y cualquier tipo de vestuario para espectáculos. También se usa para confeccionar trajes de fiesta y como forro de prendas de vestir.

Composición: 100% pol. Medida: 1,50Mtr. Ancho. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro ¡SIN CORTES!, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

ABAKUHAUS Amarillo y Negro Tela por Metro, Las manchas redondas, Decorativa para Tapicería y Textiles del Hogar, 1M (148x100cm), Amarillo y Negro € 18.99

Amazon.es Features ANCHO: 148 cm Y LARGO: 100 cm (1 metro). 100% poliéster hilado, peso medio, hecho en Turquía.

CADA PIEZA = 1 METRO. Cada pieza es cortada por separado como 1 yarda de tela continua.

RESISTENTE AL AGUA - para uso interior y exterior. Durable. Apto lavadora y secadora. NO DESTIÑE.

BRINDA GRAN PERSPECTIVA - Colores vibrantes y gráficos nítidos. Sin tintes nocivos para la salud.

ESTAMPADO - Con la última tecnología en estampado digital.

TERCIOPELO LISO 100% POLIESTER POR METRO SERIE FERRARI (NEGRO, 1 METRO) € 11.30

Amazon.es Features ► Terciopelo tradicional de color liso fabricado 100% en poliéster.

► Una tela tradicional y ampliamente usada en confección, decoración, vestidos y disfraces.

► Tiene un ancho de 150cm.

LAS TELAS ... Tela de Terciopelo por Metro, 1,50Mtrs. 1Mtr. (Negro) € 9.99

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

El terciopelo de licra es un tipo de tela con un pelo muy corto y denso que le da suavidad. El terciopelo es perfecto para todo tipo de tapicerías y decoración del hogar como cortinas, cojines y mantas. Se utiliza para la confección de prendas de vestir de fiesta o disfraces y especialmente para confeccionar cualquier elemento de tipo religioso.

Composición: 87% Pol. – 13 Licra. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

Kt KILOtela - Tela de loneta tintada - Decoración, tapizar, cojines, cortinas, colchas, bolsos, manteles - Retal de 300 cm largo x 280 cm ancho | Negro 850 ─ 3 metros € 27.19

Free shipping

Amazon.es Features Usos: Tela de loneta lisa tintada, indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles, tapizar sillas, bancos, butacas y muebles de uso moderado, para múltiples manualidades de decoración y costura creativa

Composición: 70% algodón, 30% poliéster. Fabricado en España y certificado Standard 100 by OEKO-TEX, etiqueta ecológica más utilizada en el mundo para garantizar que los productos textiles etiquetados han sido analizados ante más de 300 sustancias nocivas

Peso aproximado: 190 gr/m². El gramaje mide el grosor del tejido, es decir, el espesor o peso en gramos del tejido que depende del número de hilos (tramado y urdimbre del tejido) por metro cuadrado. Esta loneta se puede utilizar para un tapicería ligera de muebles de uso moderado

Ancho: 280 cm. Las telas doble ancho se utilizan generalmente para el alto de las cortinas, el largo de las colchas y el largo de las mantelerías

Medida del retal: 300 x 280 cm. Si compra 2 unidades de esta tela, recibirá 2 retales de 300 x 280 cm. Si, por ejemplo, quiere 2 metros en un único retal, seleccione "Largo a elección de 50 en 50 cm" del atributo "Tamaño" y añada 4 unidades READ Los 30 mejores Olla Coccion Lenta Crock Pot de 2023 - Revisión y guía

Tejido Por Metros. Tela Gasa Plumeti Negro. Ancho 1,50 Mtrs. 1 Mtr. € 14.99

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LATIENDADELASTELAS.

La tela de fiesta de gasa plumeti negro, es una tela translucida con vuelo y vaporosa. Se usa para la confección de vestidos, trajes de fiesta y ceremonia.

Composición: 100% Acrílico. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LATIENDADELASTELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

A-Express 100% Algodón Tela de Lona Material Costura Vestido Cortinas Bolsa 145cm 57" Ancho 250GSM Vendido por Metro - Medio Metro (50cm x 145cm) Negro € 9.49

Free shipping

Amazon.es Features A-Express 100% Algodón Tela de Lona Material.

Ideal para: Cortinas, Costura, Vestidos, Ropa, Pintura, Cojines, Decoración del hogar, Pancartas, Bolsa, Fundas de almohada, Funda Nordica, Faldas etc.

Material/Ancho: 100% Algodón / aprox 145cm (57" pulgadas) de ancho.

Peso: aprox. 250 gsm.

TELA DE ORGANZA FINA EN COLORES LISO CON MUCHA CAÍDA SERIE DRAVA DE ANCHO 150cm POR METRO (NEGRO, 1 METRO) € 8.80

Amazon.es Features ► Organza fina color liso de la serie Drava. Esta tela de organza es un tejido especial, muy fino, con caída sostenida y delicada, que aporta una transparencia elegante y sin brillo.

► Un tejido ideal para la confección de vestidos con toques transparentes que busquen ligereza, suavidad y transparencia.

► Estas telas de organza tienen un apresto liso y sedoso, con gran recuperación, curva dulce y pliegue sostenido.

► Ancho del rollo: 150cm. Fabricación en poliéster 100%.

1buy3 Tejido de puños XXL por Metros|Doble: 75 cm Ancho|Simple: 150 cm Ancho|Color: 49 Negro|0,50 m Largo|96% algodón, 4% elastán|más de 50 Colores a Elegir|Jersey € 9.35

Free shipping

Amazon.es Features Puños de jersey plano como tejido tubular en la versión XXL ¡¡¡(150 cm de contorno)!!!

¡Calidad de primera con ÖKO-TEX estándar 100 certificación IW00154!

Anchura doble: 75 cm | Anchura simple: 150 cm | Composición: 96 % algodón, 4% elastán | Peso superficial: 250 g/m²

Longitud: 0,5 m

Color: 49 Negro

LAS TELAS ... Tul por Metros, Ancho 1,50Mtrs. 1Mtr. (Negro) € 4.99

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

El tul es un tejido ligero, transparente y fácil de manejar. Se usa principalmente para la confección de disfraces, trajes de ballet, sombreros y tocados, manualidades, decoración de eventos y mosquiteras.

Composición: 100% Poliamida. Medida: 1,50Mtr. Ancho. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

LAS TELAS ... Fieltro por Metros, Ancho 0,90 Mtrs. 2Mtr. (Negro) € 5.99

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

El fieltro es uno de los llamados TNT (Tejido No Tejido). Sus principales usos son para manualidades y disfraces por su facilidad al trabajarlo y porque se puede coser o pegar. También se usa para sombreros y creación de juguetes.

Composición: 100% Pol. Medida: 0,90Mtr. Lavado: lavar a mano

Este tejido se vende de 2 Mtrs. en 2 Mtrs ¡SIN CORTES!, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 0,90 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

Soimoi Negro Terciopelo Tela Filigrana Damasco Estampada de Tela por Metro 58 Pulgadas de Ancho € 19.99

Amazon.es Features ✅ Tejido de terciopelo en damasco Imprimir con estiramiento bidireccional. El estiramiento está en el lado ancho y no en el lado longitudinal

✅ Material: Terciopelo | Cantidad de hilos: 75D / 144 F | GSM: 180

✅ 58 Pulgadas Tejido ancho vendido por El medidor y cortado por encargo

✅ Este tejido de terciopelo Soimoi es una hermosa tela de terciopelo elástico de 2 vías con elástico en el lado ancho, es ideal para vestidos, disfraces, trajes de baile, decoración del hogar y ocasiones especiales de 60 pulgadas de ancho. El estiramiento de este terciopelo está en el lado Ancho y no en el lado de la longitud

✅ Cuidado de la colada: Lavar a mano o máquina de lavado suave, bajo retroceder seca | Presione en el reverso, solo vapor

Soimoi Negro seda artificial Tela las hojas y las flores artistico estampada de tela por metro 56 Pulgadas de ancho € 16.99

Amazon.es Features ✅ Tejido de rayón viscosa en artistico Imprimir

✅ Material: Rayón | Número de hilos: 30sf * 30sf | GSM: 115

✅ 56 Pulgadas Tejido ancho vendido por El medidor y cortado por encargo

✅ Esta tela de rayón viscosa Soimoi es un material deliciosamente suave pero duradero, con una mejor capacidad de absorción que el algodón. Todos los componentes de fabricación son naturales. Hecho poco conocido, pero Rayon Fabric es en realidad biodegradable y, por lo tanto, más ecológico que otros textiles. Rayon Fabric es perfecto para ropa de verano, ropa activa, vestidos y blusas

✅ Lavar Cuidado: Lavado en seco limpio o la mano en agua fría con un detergente suave, con aire seco

Kt KILOtela - Tela por Metros Loneta Hilo Tintado, Cuadros Vichy, Decoración, Cojines, Tapizar, Colchas, Cortinas, Manteles, Ancho 280 cm, Largo a Elección de 50 en 50 cm, Negro € 7.65

Amazon.es Features Usos: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles, tapizar sillas, bancos, butacas y muebles de uso moderado, para múltiples manualidades de decoración y costura creativa

Composición: 50% algodón, 50% poliéster. Fabricado en España y certificado Standard 100 by OEKO-TEX, etiqueta ecológica más utilizada en el mundo para garantizar que los productos textiles etiquetados han sido analizados ante más de 300 sustancias nocivas

Peso aproximado: 175 gr/m². El gramaje mide el grosor del tejido, es decir, el espesor o peso en gramos del tejido que depende del número de hilos (tramado y urdimbre del tejido) por metro cuadrado. Esta loneta se puede utilizar para un tapizado ligero de muebles de uso moderado

Ancho: 280 cm. Las telas doble ancho se utilizan generalmente para el alto de las cortinas, el largo de las colchas y el largo de las mantelerías

Medida de corte: Esta tela se vende por metro, pero en múltiples de 50 cm. Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 m. Se servirá la tela en una única pieza READ Los 30 mejores Estufas De Butano de 2023 - Revisión y guía

Minerva Tela de encaje floral, color negro, por metro € 3.80

Amazon.es Features Ancho: 110 cm

Tela elástica de encaje de elastano, por metro, diseño floral, color negro € 5.70

Amazon.es Features £4,99 por metro

Minerva Crafts - Tela de encaje floral, color negro, por metro € 3.80

Amazon.es Features Peso del tejido: ligero.

Cantidad: por metro.

Instrucciones de lavado: se recomienda lavar a 40 °C.

Ancho: 105 cm.

Composición: poliéster.

LAS TELAS ... Loneta Lisa por Metros Tintada Dos Caras. Ancho de 2,80 Mtrs. 1 Mtr. (Loneta Lisa Negra.) € 7.50

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

Tela de loneta tintada por ambas caras en colores lisos. La loneta es una tela fuerte y resistente con un ancho especial de 2.80m que se utiliza para decoración, tapicería y prendas de vestir. Para que puedas elegir mejor el color, hemos incorporado una referencia NCS que es el acrónimo de Natural Color System (NCS), el sistema de color más utilizado por los profesionales de la pintura. ¡Esperamos que te ayude en tu elección!

Composición: 70% Alg. 30% Pol. Medida: Ancho 2,80 Mtrs. Gramaje: 200 Grms/m2. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro y SIN CORTES, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 2,80 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

HEKO PANELS Telas por Metro Tela para Tapizar - 100% Poliéster Resistente al Desgarre y a los Rayos UV - Tela para Tapizar Sillas y Sofas - Negro € 12.00

Amazon.es Features Nuestra tela de la serie Atena es un material de tapicería elegante y muy agradable al tacto. Fabricado en poliéster, reforzado adicionalmente con un polar cálido y ligeramente amortiguador, gracias al cual es extremadamente resistente a la abrasión, al desgarro y resistente a los efectos nocivos de los rayos UV

La tela es muy fácil de trabajar, es fácil de cortar y coser, lo que la hace amigable para quienes comienzan su aventura con la costura. Muy agradable al tacto, no se pastilla durante el uso, gracias a lo cual tiene muchas aplicaciones. Es una excelente opción tanto para el acabado de muebles tapizados como la tela para tapizar de un sofá, sillón o silla

La tela es por metros, por ejemplo, una pieza = 1 m x 1,44 m, 5 piezas = 5 m x 1,44 m, etc. Nuestras telas se cortan de un rollo de tela. Al pedir varias piezas de un color, le enviaremos la longitud continua

Para conservar los colores y la calidad de la tela por más tiempo, límpiela solo con limpiadores suaves para tapicería. No se debe lavar ni planchar

Composición: 100% poliéster, peso: 340 g / m2, ancho rollo 144 cm. ¡Los colores pueden verse ligeramente diferentes en algunas pantallas! El material está cuidadosamente doblado y empaquetado para que no se arrugue durante el transporte

HAPPERS 5 metros de Tejido no tejido, Tejido sin tejer, TST, TNT Negro por metros € 14.90

Amazon.es Features Enviamos 5 metros por unidad. Si pides 1 te llegarán 5 metros, si pidieses 6, recibirás 30 metros SIN CORTES

✔️ APLICACIONES: Ejemplos confección de bolsas, recubrimientos en el tapizado de bajos de sofás, sillas, tapas de canapés, etc. Trasera para bordados. Enfundado de almohadas y cojines. Confección de elementos decorativos para la ambientación de eventos, fondo para la fotografía de estudio y de retrato. Perfecto para cualquier tipo de manualidades y apto para el uso escolar y profesional.

✔️ CARACTERÍSTICAS: Ancho 160cm, peso 50gr por metro cuadrado. Composición 100% Polipropileno.. Lavable, no tóxico, reciclable, fácil de cortar, coser y dibujar

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

