Los 30 mejores Teclado Y Ratón Inalambrico de 2021 – Revisión y guía

Logitech MK235 Combo Teclado y Ratón para Windows, 2.4 GHz con Receptor USB Unifying, Ratón Inalámbrico, 15 Teclas con Función, Batería de 3 Años, PC, Portátil, Disposición QWERTY Español, Negro

€ 35.99

€ 21.99 in stock