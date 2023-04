Inicio » Electrónica Los 30 mejores Teclado Raton Bluetooth de 2023 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Teclado Raton Bluetooth de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Teclado Raton Bluetooth veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Teclado Raton Bluetooth disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Teclado Raton Bluetooth ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Teclado Raton Bluetooth pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Logitech MK850 Combo Teclado y Ratón Multidispositivos, 2.4 GHz/Bluetooth, Estructura Curvada, Ratón Inalámbrico,12 Botones Programables,Batería de hasta 3 Años,PC/Mac,Disposición QWERTY Español,Negro € 135.00

€ 91.50 in stock 31 new from €89.00

3 used from €81.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Comodidad en Mente: Teclado con reposamanos blando, estructura curvada y patas con inclinación ajustable

Una Combinación Verdaderamente Eficaz: Logitech DuoLink permite el uso del ratón con un conjunto de acciones distintas

Fiable y sin Complicaciones: Conexión inalámbrica mediante el mini receptor Logitech USB Unifying o el Bluetooth

Duración de Pilas Prolongada: Usa hasta 36 teclado/24 ratón meses antes de tener que cambiar la pila

Control Multidispositivos: El ratón puede estar emparejado simultáneamente con 3 dispositivos

Microsoft QHG-00024- Paquete de Teclado en español y ratón (Bluetooth), Color Negro € 65.95

€ 57.05 in stock 2 new from €56.49

1 used from €51.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de teclado en español y ratón

Diseño estilizado y contemporáneo con una relación calidad-precio adecuado

Navegación óptima

Sensor de seguimiento rápido

Color negro

Logitech MK220 Combo con Teclado y Ratón Inalámbrico compacto para Windows, Inalámbrico a 2,4 GHz con Receptor USB Unifying, Batería para 24 meses, PC, Portátil, Disposición QWERTY Español - Negro € 27.20

€ 19.54 in stock 52 new from €19.54

9 used from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño que ahorra Espacio: teclado aproximadamente un 36% más pequeño que los teclados estándar, pero con todas las teclas, por lo que hacer las cosas que te gustan es tan fácil como siempre

Cómodo y Portátil: el ratón ambidiestro es compacto y ofrece un seguimiento y desplazamiento suaves, lo que lo convierte en una configuración versátil, inalámbrica y compacta

Batería de larga Duración: pilas duraderas, funcionan hasta 24 meses con el teclado y hasta 12 meses con el ratón sin cambiar pilas (2) gracias a la tecnología de ahorro de energía auto-sleep

Conexión Inalámbrica Fiable: simplicidad plug and play, sin retrasos ni caídas hasta 10 m (1), con Logitech Advanced 2.4 GHz, para que puedas llevar el ratón y el teclado dondequiera que trabajes

Construido para durar: teclado duradero y fiable con un diseño a prueba de salpicaduras (4) para mantenerlo en funcionamiento durante años a pesar de cualquier percance en el trabajo o en casa

OMOTON Bluetooth Teclado y Ratón Inalámbrico Compatible con iPad/iPad Pro/Air/iPhone Series, con Soporte Plegable, Ligero y Fácil de Llevar,QWERTY Español Ñ- Plata € 35.00 in stock 1 new from €35.00

1 used from €30.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de Teclado y Ratón Bluetooth】: este conjunto se puede conectar directamente a la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth con sistema iOS a través de Bluetooth, distancia de trabajo de hasta 10 metros. Puede brindarle más conveniencia cuando necesite escribir y deshacerse de los cables para lograr un uso sin cables. Baterías 2XAAA para el teclado Bluetooth, batería 1XAA para el ratón Bluetooth, las baterías no están incluidas en el paquete.

【Compatibilidad Universal】: diseñado específicamente para iOS / iPad OS, incluido el nuevo iPad 8 2020-10.2 pulgadas, iPad 7 2019-10.2 pulgadas, iPad Air 4 10.9 pulgadas 2020, iPad Pro 12.9 / 11 pulgadas (lanzamiento 2020/2018), iPad air 3 10.5 2019, iPad mini 5 2019, iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, iPhone Xs Max / XS / X / XR / 7 8 Plus / 6 6s 7 8, etc. (Necesita actualizar su sistema a iPadOS 13 e iOS 13 o superior).

【Soporte Deslizante Conveniente】: puede colocar su iPad o iPhone en el soporte incorporado fácilmente, después de extender completamente el soporte desde la parte posterior del teclado, el dispositivo de soporte varía de 4.0 a 10.5 pulgadas. (Nota: el soporte no se puede abrir a 90 grados). El teclado Bluetooth con soporte deslizante puede convertir su ipad en una mini computadora portátil.

【Escritura silenciosa y DPI ajustable】: el teclado Bluetooth con teclas de interruptor de tijera puede proporcionar una escritura silenciosa y una tecla suave, una excelente opción tanto para el hogar como para la oficina, que le ofrece un ambiente cómodo. El ratón Bluetooth con 3 DPI ajustables puede satisfacer sus demandas de flexibilidad. Puede presionar el botón DPI para cambiar los niveles de DPI entre 800/1200/1600.

【Tamaño Perfecto y Diseño Ergonómico】: el teclado Bluetooth es compacto para ahorrar espacio en su escritorio para que el ratón tenga más espacio disponible. Este combo es fácil de transportar, cabe fácilmente en su bolso. También está diseñado ergonómicamente con un ligero ángulo para que pueda escribir y usar con mayor comodidad.

Logitech K380 Teclado Inalámbrico Multi-Dispositivos para Windows/Apple iOS/Android/Chrome, Bluetooth, Diseño Compacto, PC/Mac/Portátil/Smartphone/Tablet/Apple TV, Disposición QWERTY Español - Negro € 58.99

€ 34.84 in stock 30 new from €34.84

15 used from €32.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLEA DONDE QUIERAS: Compacto y ligero, este fino teclado inalámbrico Bluetooth te permite realizar varias tareas a la vez fuera y dentro de casa. Se coordina con PC, portátiles, teléfonos o tablets

COMPATIBLE CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y S.O.: Conéctalo a tus dispositivos inalámbricos Bluetooth para teclado externo. Es compatible con Windows, Mac, iPadOS, Chrome, Android, iOS (iPhone o iPad) y Apple TV

CONÉCTALO FÁCILMENTE Y TECLEA: Escribe, cambia y continúa escribiendo. Conecta hasta 3 dispositivos, incluso ordenadores con diferentes sistemas operativos y alterna entre ellos tocando una sola vez

DISEÑO MINIMALISTA: Diseño portátil para tener las teclas a tu alcance. De volumen reducido y perfil delgado para poder poner el ratón cerca, mejorar la postura y estar cómodo todo el día

DOS AÑOS DE BATERÍA: Viene con tres baterías AAA alcalinas, lo cual se traduce hasta dos años de vida. Además, con el apagado inteligente te ahorrarás energía y preocupaciones READ Los 30 mejores Dar De Baja Amazon Prime de 2023 - Revisión y guía

NGS Spell Kit - Kit de Teclado y Ratón Inalámbrico, 800/1600/2400dpi, Bluetooth 4.0 o USB, Multidispositivo, QWERTY Español, Color Negro € 59.00

€ 45.99 in stock 26 new from €45.17

7 used from €30.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclado sin cable que ofrece tres modos de conexión (BT4.0+BT4.0+2.4G inalámbrico): permite trabajar con 3 dispositivos al mismo tiempo y cambiar rápidamente de uno a otro pulsando el selector de modo.

El teclado tiene compatibilidad universal, admite todos los dispositivos equipados con Bluetooth o puerto USB, contiene 10 teclas de acceso directo multimedia, indicadores LED, palm rest, bloqueo de mayúsculas, indicador de modo, indicador de batería baja, interruptor ON/OF, un canal para 2.4Ghz USB Dongle y una cobertura de 10M con reconexión automática.

La pulsación de las teclas ergonómicas y cómodas permiten una mejor experiencia de escritura, también incorpora un diseño minimalista y resistente a derrames, aproximadamente de 10 millones de pulsaciones y almohadillas de goma para asegurar una posición del teclado estable y evitar deslizamientos.

El ratón sin cable ofrece tres modos de conexión (BT4.0+BT4.0+2.4G inalámbrico): permite trabajar con 3 dispositivos al mismo tiempo y cambiar rápidamente de uno a otro pulsando el selector de modo.

Su cobertura de 10M, su canal para 2.4 GHZ USB Dongle que se puede conectar a un puerto USB-A O USB-C, sus 6 botones + scroll, su interruptor de ON/OFF, sus 800/1600/2400dpi, ergonomía, diseño para diestros y la instalación "Plug and Play" hacen que sea un ratón ideal.

Microsoft – Wireless Desktop 900, Ratón y teclado QWERTY español, Negro € 54.99

€ 41.99 in stock 10 new from €41.99

2 used from €29.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclas silenciosas

Teclas de acceso rápido

Estándar de cifrado avanzado (AES), diseñada para ayudar a proteger tu información al cifrar tus pulsaciones de teclas

Duración media de la batería de 2 años

Diseño de teclado para ambidiestros

Logitech MK235 Combo Teclado y Ratón para Windows, 2,4 GHz con Receptor USB Unifying, Ratón Inalámbrico, 15 Teclas con Función, Batería de 3 Años, PC/Portátil, Disposición QWERTY Español - Negro € 43.99

€ 22.39 in stock 44 new from €22.39

26 used from €17.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclado Tamaño Estándar: todas las teclas que necesitas, teclado numérico y 15 teclas de acceso directo; las teclas suaves y curvadas hacen que la experiencia de escribir sea cómoda y familiar

Ratón Ambidiestro: el ratón óptico compacto y portátil es cómodo tanto para zurdos como para diestros, y puede llevarse a cualquier lugar al que te lleve tu trabajo

Plug and Play: el receptor USB incluido proporciona una conexión inalámbrica fiable a una distancia de hasta 10 m (3); no es necesario emparejar ni instalar ningún software para utilizar este combo

Batería Ampliada: di adiós a las molestias de los cables de carga y el cambio de pilas y consigue hasta 3 años de duración de las pilas para el teclado y 1 año para el ratón (1) con el MK235

Durabilidad: el teclado del combo de teclado y ratón inalámbricos Logitech MK235 cuenta con un diseño a prueba de salpicaduras (2), un tratamiento antidesgaste y unas robustas patas basculantes

Rapoo | Combo Teclado y ratón Inalámbrico, (Pack de Teclado y ratón inalambrico, conexión multimodo, Bluetooth 3.0, 4.0 y 2.4GHz, ratón ergonómico, Teclado QWERTY español) Negro € 44.99 in stock 9 new from €44.99

3 used from €29.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología multimodo: Gracias a la innovadora tecnología de Rapoo podrás tener tu combo de teclado y ratón conectados a 3 dispositivos a la vez. Escoge tu conexión preferida, Bluetooth 3.0, 4.0 o 2.4GHz. Con tan solo un clic cambiaras dispositivo.

Fino y ligero: Disfruta de la ligereza de este teclado inalambrico gracias a su formato fino. Podrás llevarlo a cualquier parte con total comodidad.

Velocidad y precisión: Gracias los 1.300 DP del ratón óptico trabajar con total precisión a una velocidad ideal para el desempeño de cualquier tarea.

Diseño ergonómico: El ratón del pack de teclado y ratón de Rapoo dispone de un diseño ergonómico para que se adapte a tu mano y puedas trabajar de manera más cómoda.

Las pilas que vienen incluidas en este combo de teclado y ratón inalámbrico tienen una duración de hasta 12 meses.

Rii RT518S Teclado Multimedia Inalámbrico y Bluetooth con retroiluminación de 2 Leds y Multi-Touch de Gran tamaño, Teclado Recargable para, PC, Portátil, Tablets, Smart TV, Windows, MacOS, Linux € 34.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modo Dual 】Dos modos Bluetooth & Inalámbrico 2.4GHz. Convierte en el teclado en un control bluetooth para un dispositivo o controla otro con su modo inalambrico, pulse el botón "Mode" para hacerlo. Puede cambiar el modo de conexión inalámbrica del teclado fácilmente entre bluetooth y RF 2.4Ghz.

【retroiluminación 2-Colores】Teclado retroiluminado en dos colores: azul y verde para un uso en la oscuridad. Por favor, tenga en cuenta que este teclado no tiene color rojo

【Compatibilidad】Este teclado retroiluminado inalámbrico con bluetooth y modo de RF 2.4Ghz puede trabajar con Android TV BOX, tablets, Smart TV, PC, Android, Windows, Mac OS (algunas funciones multimedia es posible que no funcionen en Mac OS) y Linux

【Touchpad grande】El primer trackpad de gran tamaño con función multipunto sensitiva. Haga Zoom in/out o haga click derecho del ratón con un deslizamiento o toque con dos dedos.

【Funciones Multimedia】Botones Multimedia de color verde como teclas de acceso directo, teclado de conexión inalámbrica bluetooth & wireless. Tenga en cuenta que los nuevos modelos Smart TV de Samsung no es compatible con todas las funciones del teclado y el ratón estándar.

Trust Ymo Pack Teclado y Ratón Inalámbrico - Disposición QWERTY Español, Botones Silenciosos, 13 Teclas de Office y Multimedia, Un Receptor USB, Windows, Mac, PC, Ordenador Portátil, Negro € 23.99

€ 19.99 in stock 7 new from €23.99

17 used from €15.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISPOSICIÓN PARA IDIOMA ESPAÑOL - Ymo de Trust es un teclado inalámbrico de tamaño completo, con una disposición QWERTY para idioma español (llevando las letras "ñ" y "ç") que incluye un teclado numérico; se suministra junto con un ratón inalámbrico. Este juego es compatible con Windows, MacOS y ChromeOS

FLUJO DE TRABAJO SENCILLO - Todo lo necesario para trabajar eficazmente al tiempo que se mantiene un escritorio despejado. Para una mayor comodidad, tanto el teclado como el ratón utilizan el mismo microrreceptor USB. El receptor se guarda en el propio ratón cuando se tiene que transportar a algún sitio

RESISTENTE A LOS VERTIDOS - Trabaje a conciencia, pero siempre hidratado. Ymo de Trust es resistente a los vertidos, por lo que no debe preocuparse si se derraman líquidos sobre este teclado. Sírvase una taza de café y continúe tranquilamente su jornada de trabajo

TRABAJO EN SILENCIO - Las teclas y botones silenciosos del teclado y del ratón evitan molestias a los demás durante el trabajo. Una experiencia de escritura fluida, tanto para el usuario como para las personas que le rodean

TECLAS DE FUNCIÓN Y MULTIMEDIA - Gracias a las 13 teclas de función para ofimática y multimedia es muy fácil iniciar la calculadora o ajustar el volumen de los altavoces

OMOTON Pack de Teclado y Ratón Inalámbrico, Compatible con iPad Air 10.9, iPad 7ª / 8ª Generación 10.2, iPad 2018/2019/2021, iPad Air 4/3 / 2/1, iPad Pro 10.5/11/12.9, iPad Mini y iPhone, Plata € 32.00 in stock 1 new from €32.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible: Este conjunto de Teclado y Ratón inalámbrico es compatible con iPad 7ª / 8ª generación 10.2 2019/2020, iPad Air 4, iPad 10.9, iPad Air 10.9 nuevo iPad 2018, iPad 2017, iPad Pro 9.7, iPad Pro 10.5, iPad Pro 11 2020/2018, iPad Pro 12.9 2020/2018, iPad Air 3/2/1, iPad mini 4/3/2/1, iPad mini 5 2019, iPad Air 3 2019 y todos los teléfonos móviles iPhone.

【 El Método simple】:1. Encende el interruptor del teclado y raton .2 . Abrir el Bluetooth de ipad. 3. Buscar el bluetooth de teclado y raton, 4. Luego ajusta la lengua del teclado.

DISEÑO ERGONÓMICO - El teclado inalámbrico está inclinado para facilitar la escritura. El teclado es diseñado por España, tiene la tecla ¨Ѩ y los simbolos españoles

Ratón el tatón hay tres DPI, 800DPI, 1200DPI, 1600DPI, Puede satisfacer completamente las necesidades de jugar juegos

Diseño compacto: el teclado / teclado es lo suficientemente grande como para que tus dedos lo sientan y pequeño para que lo lleves contigo

Teclado y Mouse inalámbrico- Español Ñ, (conexión 2.4G USB + Bluetooth 5.0), Combo silencioso, Teclado portátil silencioso, Raton óptico, configurado para PC/TV/MacBook- Negro € 32.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Ensemb clavier et souris Multi-dispositifs】 : la combinaison clavier et souris est en mode double connexion : 2,4 G sans fil et Bluetooth 5.0. Cela le rend facilement compatible avec différents appareils

【Clavier et souris Portabe】 : le clavier et la souris sont minces, petits, compacts et légers, assez portables pour être transportés dans votre sac à dos ou votre sac d'ordinateur portable. Dimensions du clavier : 28,5 x 12,4 x 2,2 cm ; Dimensions de la souris : 11,2 x 6 x 3,3 cm.

【Clavier Bluetooth sans fil】 : Le clavier peut être connecté simultanément à deux appareils différents : un avec fonction Bluetooth et un avec ports USB. Il est facile de basculer entre eux une fois que les deux ont été connectés avec succès.Remarque : (Le clavier nécessite l'installation de 2 piles AAA)

【Souris Bluetooth sans fil】 : la souris peut être connectée simultanément à deux appareils différents : un avec fonction Bluetooth et un avec ports USB. Il est facile de basculer entre eux une fois que les deux ont été connectés avec succès.

【Compatible avec système win/mac】 : l'ensemble clavier et souris Bluetooth sans fil peut fonctionner largement avec Win XP/7/8/10/11 ou supérieur et Mac OS X 10.12 ou supérieur. Pour le mode Bluetooth, il nécessite Win 8/10/11 ou supérieur, Mac OS X 10.12 ou supérieur et Android 4.3 ou supérieur.

Juego de Teclado y Mouse Inalámbricos Recargable 4000mAh Semi-Mecánico Gaming Keyboard+Ratones Mudos de 2400 DPI con Retroiluminación Arcoíris RGB Receptor USB 2.4G+Mouse Pad para PC MAC-Negro € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit Combinado de Juego Recargable】Este paquete de juego 3 en 1 incluye un fantástico teclado retroiluminado para juegos, un ratón de aspecto agrietado y una exquisita alfombrilla de ratón resistente al desgaste. Equipado con una batería incorporada de gran capacidad (teclado: 3000 mAh, mouse: 1000 mAh), diseño de consumo de energía ultra bajo para garantizar un tiempo de funcionamiento prolongado de la batería. El cable USB se puede cargar conectándolo al puerto USB de la computadora.

【Juego de Teclado y Mouse Inalámbricos para Juegos】El juego de teclado y mouse adopta la tecnología de conexión de 2.4GHz, con una señal estable y una fuerte capacidad antiinterferente. La conexión inalámbrica hizo que el mouse y el teclado se puedan mover a voluntad sin restricciones. El teclado y el mouse comparten un receptor USB, simplemente conecte el receptor USB en la ranura inferior del mouse a la computadora para realizar la conexión fácilmente, plug and play.

【Retroiluminación de Arcoíris Brillante】Este teclado para juegos retroiluminado tiene luces LED integradas de alta calidad y una variedad de retroiluminación de arcoíris para mejorar de manera efectiva la atmósfera competitiva durante el juego y brindar una experiencia de juego inmersiva. Presione FN + P para cambiar el modo de luz de fondo del teclado. El teclado tiene una función de suspensión inteligente para ahorrar energía.

【Ratón para Juegos Retroiluminado】Este ratón inalámbrico adopta un diseño de apariencia fresca y agrietada, que favorece una mejor visualización del efecto de luz de fondo y crea una hermosa experiencia visual. Hay un interruptor de luz de fondo en la parte inferior del mouse. El mouse tiene 6 botones, DPI de 3 niveles (800-1600-2400) ajustable, más flexible y preciso de usar, una carcasa ergonómica para garantizar un uso prolongado y comodidad sin fatiga.

【Botón de Control de Perilla Multifunción】Este teclado inalámbrico para juegos utiliza un diseño de 65 teclas. Incluye un botón de perilla multifunción para ajustar la retroiluminación o el volumen. Presione la tecla FN + Perilla para cambiar la función a retroiluminación o ajuste de volumen. El conjunto de teclado puede admitir computadoras con Windows XP, WIN 7/8/10, MAC OS 2.0.

CHERRY DW 9500 Slim, Juego de Teclado y ratón inalámbricos, diseño español (QWERTY), conexión Bluetooth o Radio, diseño Plano, Recargable, ratón ergonómico para diestros, Negro-Gris € 145.71 in stock 17 new from €145.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sobremesa inalámbrico de diseño minimalista: opción de conexión mediante Bluetooth o radio de 2,4 GHz con receptor USB extrapequeño (ambos con cifrado seguro AES-128).

Potentes baterías de litio: duran semanas y pueden recargarse cómodamente mediante un cable USB. Puede seguir trabajando relajadamente incluso durante el proceso de carga.

Teclado ultrafino con la precisa acción de tijera de CHERRY SX: El recorrido plano de las teclas con una resistencia claramente definida permite una escritura rápida, silenciosa y sin errores.

Ratón inalámbrico ergonómico para diestros: sensor preciso con resolución conmutable de hasta 3200 ppp y soporte para el pulgar. Funciona en casi cualquier superficie, incluso en el cristal.

Volumen de suministro: teclado, ratón, nano receptor USB, bolsa de transporte para el ratón, soporte magnético para el teclado, cable USB-A a USB-C, instrucciones de uso. READ Los 30 mejores Samsung Galaxy Watch 46Mm de 2023 - Revisión y guía

Logitech MK470 Combo con Teclado y Ratón Inalámbrico Estilizado, Compacto, Silencioso, Receptor USB 2.4 GHz, Conectividad Plug n' Play, Compatible con Windows, Disposición QWERTY Español, Rosa € 61.99

€ 52.99 in stock 16 new from €52.99

3 used from €40.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El combo inalámbrico MK470 de Logitech viene con un teclado compacto con teclas de bajo perfil con mecanismo de tijera, un teclado numérico y una disposición optimizada para Windows

Este set de teclado inalámbrico y ratón incluye un cómodo ratón ambidiestro de 3 botones con un seguimiento óptico de alta precisión y un botón mecánico de desplazamiento

Teclado silencioso como un susurro y sometido a pruebas de laboratorio y un ratón con ruido reducido para una experiencia de trabajo silenciosa para ti y los que te rodean en la oficina y el trabajo

Receptor USB Plug and Play para una estable conexión inalámbrica de 2.4 GHz con radio de acción de 10 m (1)El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones del entorno/dispositivos

El modo de suspensión ahorra energía y permite una duración de batería de 36 meses para el teclado y de 18 meses para el ratón (2)La duración de las baterías depende del uso/dispositivos

THE G-LAB Combo Tungsten – Pack de Teclado y Ratón Gaming Inalámbrico Retroiluminado - Teclado Gaming Inalámbrico Layout Español + Ratón Gaming Inalámbrico 2400 dpi – PC/PS4/PS5/Xbox One € 49.99

€ 40.80 in stock 15 new from €49.49

9 used from €37.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclado ultra responsivo + silencioso. disfrute de tiempos de respuesta rapidísimos con la tecnología inalámbrica de 2,4 ghz. el keyz tungsten ofrece una respuesta mucho más rápida y precisa que la mayoría de los teclados inalámbricos para juegos del mercado. con sus teclas silenciosas, este teclado es ideal si juegas en tu salón, por ejemplo. aproveche las 26 teclas anti-ghosting para evitar conflictos y acciones no deseadas. el teclado también ofrece 12 teclas de atajo multimedia de windows

Un seguimiento preciso y rápido del ratón. con un tiempo de respuesta de sólo 4 milisegundos, el ratón inalámbrico de tungsteno es tan rápido y potente como un ratón con cable. su sensor óptico ultra preciso le permite ajustar la sensibilidad hasta 2400 dpi en 4 pasos. este ratón te ofrece una respuesta y precisión impecables en todos tus juegos. puede asignar cada uno de los 7 botones del ratón. su superficie en forma de panal y su revestimiento de silicona garantizan un agarre perfecto

Autonomía a largo plazo + muy práctico. ¡disfrute de una completa libertad de movimiento con el combo tungsten! sólo tiene que conectar el dongle usb para conectar instantáneamente el teclado y el ratón a su pc o consola. la batería integrada permite una autonomía de 30 horas con la iluminación encendida y hasta 180 horas con la iluminación apagada. el combo puede ser recargado en sólo 3 horas. fácil de transportar, el combo tungsten funciona hasta una distancia máxima de 10m

Retroiluminación rgb. ilumine su escritorio con el combo tungsten y su resplandeciente luz de fondo. de día o de noche, podrá elegir entre 5 efectos led diferentes y 7 colores diferentes para el teclado. puede cambiar el brillo de los leds o apagar la iluminación si lo desea. no hay que descargar ningún software, todo se hace desde el teclado. el ratón ofrece un efecto de iluminación rgb único, intenso y dinámico para animar su juego

NOTA! El dongle está dentro del mouse.

Microsoft – Designer Bluetooth Desktop, Ratón y teclado QWERTY español, Negro € 109.90

€ 101.24 in stock 9 new from €93.34

2 used from €90.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno y ultrafino

Conectividad inalámbrica con sistema Bluetooth 4.0

Teclado numérico integrado

Microsoft BlueTrack Technology: proporciona un control preciso en prácticamente cualquier superficie

Diseñado para ambas manos

Zunate Adaptador Convertidor de Ratón Y Teclado de Juego para Teléfono Móvil, Controlador de Juegos Bluetooth, Convertidor de Ratón Y Teclado USB, para iOS, para Android € 23.67 in stock 2 new from €23.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento superior: este es un conversor de teclado y mouse para juegos móviles, con múltiples funciones. Juega mientras se carga, conexión Bluetooth 5.0, para IOS, para compatibilidad con para Android.

Fácil de operar: presione el botón de la rueda central para llamar al puntero. No solo puede recoger el equipo, sino también operar todas las funciones de la interfaz del juego (actualmente solo es compatible con Android).

Salida de alta potencia: con función de concentrador USB, interfaz de carga rápida, admite salida de 5V / 2000mA, interfaz USB 2.0, seguridad de salida de alta potencia. Admite configuraciones personalizadas.

Funcionamiento suave: con este convertidor, el dispositivo funciona sin problemas, sin retrasos ni caton. Carga mientras juegas Pubg. Los reproductores de teléfonos móviles correspondientes, no modifiquen los datos oficiales, no serán bloqueados.

Diseño de iluminación especial: este convertidor de teclado de mouse presenta un diseño de iluminación moderno, diseño de degradado colorido, iluminación de sistema independiente, con interruptor de reinicio. Perfecto para los amantes de los juegos.

Mars Gaming MCPTKLPT, Combo RGB Teclado y Ratón, Diseño TKL, Layout Portugués € 16.90

€ 15.59 in stock 8 new from €16.90

2 used from €15.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COMBO GAMING COMPACTO MULTIPLATAFORMA] Pack gaming con iluminación RGB Breathing & RGB Flow de teclado y ratón pensado para aprovechar al máximo el espacio de tu escritorio y que te permite utilizarlo en cualquier plataforma; Utiliza tanto el teclado como el ratón en Windows, Mac, Ps4, Xbox One o Switch

[TECLADO FORMATO TKL] Para conseguir un diseño más compacto, el teclado prescinde de la sección numérica y ofrece una pulsación suave y precisa gracias a la tecnología H-Mech incorporada; Cuenta con iluminación RGB Control y capacidad antighosting

[RATÓN LIGERO] Con sensor óptico de hasta 3200DPI y botón de cambio On-the-fly, cuenta con estructura compacta y ligera, iluminación RGB Flow y te ofrece precisión y ligereza al mismo tiempo; Dispone de 6 botones gaming con Switches mecánicos HUANO de gran calidad y precisión que proporcionan una gran durabilidad al combo y agiliza cada movimiento para garantizarte unas acciones instantáneas

Layout Portugués

Hoopond Juego de Teclado inalámbrico para Juegos y ratón y Auriculares y Alfombrilla de ratón, 4 en 1,16 RGB retroiluminada Teclado Recargable, 7 Ratones retroiluminados y RGB Auriculares para Juegos € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de teclado y mouse 4 en 1: este combo de teclado y mouse inalámbricos mejorado con auriculares Bluetooth está hecho de material resistente y duradero con batería integrada de gran capacidad (teclado: 4000 mAh, ratón: 800 mAh, auriculares: 1000 mAh), garantiza un tiempo de trabajo duradero de la batería, disminuye la frecuencia de carga, y el teclado está diseñado con función de ahorro de energía y se encenderá automáticamente inininininininin3 minutos, pulsa cualquier tecla para despertarlo.

Conexión inalámbrica de 2.4 G: este teclado mecánico y mouse para juegos cuenta con fácil Plug and Play, compartieron un receptor USB, con la avanzada tecnología inalámbrica de 2.4 G, se pueden conectar fácilmente con la computadora, laptop, etc., insertando el receptor USB en el puerto USB del dispositivo PC que quieras conectar, y los auriculares adoptan tecnología de conexión Bluetooth avanzada y estable, se pueden conectar con cualquier dispositivo que admita Bluetooth 5.0. no necesidad de instalar no necesita instalar no software, muy conveniente.

16 tipos de retroiluminación RGB: el teclado inalámbrico puede ofrecer hasta 16 retroiluminación RGB, y el mouse puede ofrecer una retroiluminación de respiración de 7 colores, lo que te da una fiesta visual más colorida cuando trabajas o juegas, puedes personalizar tu propio modo de retroiluminación de teclado, brillo/velocidad de acuerdo a tus necesidades reales, más fresco y divertido cuando se utiliza, mejora el ambiente especialmente para juegos.

Diseño ergonómico: este teclado inalámbrico para juegos está equipado con teclas flotantes ergonómicas, soporte adjunto, reposamanos extraíble y agujero de soporte característico para colocar tu teléfono, bolígrafo, tarjeta para una mejor experiencia de uso, reducir la fatiga, ahorrar energía, 26 teclas antifantasma y la combinación de botón de función hacen que el uso sea más fluido y rápido, función impermeable y a prueba de polvo hace que el teclado tenga una larga vida útil.

Ratón LED de 7 respiraciones: este mouse inalámbrico para juegos tiene un aspecto fresco en forma de motor con 6 botones, retroiluminación LED de respiración de 7 colores, 4 niveles DPI (800-1200-1600-2400) y alfombrilla suave para patas de mouse, clic silencioso, deslizamiento flexible, DPI ajustable, retroiluminación de respiración, este combo de teclado y mouse puede ser compatible con Windows 2000/XP/7/8/10/10/Vista, etc. Perfecto para jugar o trabajar o uso diario.

KLIM Unity - Teclado y Ratón Gaming Inalámbrico ESPAÑOL - Nuevo 2023 - Sensación de Teclado Mecánico - Resistente Metal, semimecánico, Gran batería - Teclado y ratón inalámbrico retroiluminado € 69.97 in stock 1 new from €69.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ TOTAL LIBERTAD INALÁMBRICA. Deshazte de los molestos cables que ocupan todo tu escritorio con el KLIM Unity. Este pack de teclado y ratón gaming cuenta con un solo receptor USB que conecta ambos dispositivos para una máxima comodidad. Su última tecnología garantiza un increíble tiempo de respuesta. ¡Y los puedes usar hasta a 10 metros de distancia! ⚠️ IMPORTANTE: el receptor USB está debajo del ratón.

✅ RATÓN PERFECTO PARA EL USO COTIDIANO. Gracias a su agarre ergonómico, laterales antideslizantes, sensor preciso y ajuste de DPI, el ratón inalámbrico incluido en el pack cubrirá todas tus necesidades. Su diseño simétrico es excelente tanto para diestros como para zurdos. *Botones laterales solo en un lado.

✅ ALTO RENDIMIENTO + TECLEA MÁS RÁPIDO. Con un tiempo de respuesta increíblemente bajo, este teclado gamer está entre los mejores teclados inalámbricos disponibles en el mercado. Combina lo mejor de los teclados mecánicos sin nada de ruido excesivo. Este modelo dispone de una tecla de función especial para acceder a varios atajos útiles, como el control de volumen, directamente desde el teclado.

✅ FABRICADO PARA DURAR + BATERÍA DE LARGA DURACIÓN. El KLIM Unity tiene una estructura metálica que lo hace extremadamente resistente. Tanto el teclado como el ratón tienen una vida útil de más de 10 millones de pulsaciones, ¡podrás seguir usándolos durante la próxima década! A diferencia de otro equipo inalámbrico, este combo cuenta con batería integrada para que no tengas que gastar un céntimo en pilas desechables. Tan solo cárgalo con el cable incluido.

✅ UNA INVERSIÓN + VALOR SEGURO + GARANTÍA FIABLE. Pasas horas delante de tu ordenador, tecleando. Este kit de teclado y ratón es una gran inversión: puedes mejorar tu productividad y experiencia de juego sin romper la hucha. En KLIM tenemos mucha confianza en la calidad de nuestros productos; ¡por ello te ofrecemos una garantía de 5 años! Es una compra sin riesgo. Nuestro equipo de atención al cliente también está a tu disposición y responderá en menos de 24 horas.

Teclado Gaming Rii RM400 Combo Rainbow Retroiluminación,Teclado y Ratón con Cable,ratón Gaming,12 eclas Multimedia y 19 Teclas Anti Fantasma para Windows/Vista/Linux/Mac (Teclado Español,Negro) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Retroiluminación con 7 colores en el teclado y en el ratón,Teclado Español

Teclas especialmente diseñadas para una larga durabilidad y respuesta táctil satisfactoria.

Teclado y ratón ergonómicamente diseñados para un uso y agarre más confortable

Grabados con láser y teclas con recubrimiento especial para una pulsación más agradable.

Teclas multimedia dedicadas para controlas música y volumen. Ratón de 3.200 DPI en 4 niveles preestablecidos (1.200, 1.600 y 2.000,3200). Requerimientos del sistema: PC con puerto USB, Windows 7/8/10/XP/Vista.

Scorpion - Pack Gaming 4 en 1, Teclado Qwerty Español Membrana + Ratón Gaming LED + Auricular Gaming + Alfombrilla Gaming, Eficaz para Juegos, Color Negro € 33.90 in stock 7 new from €29.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLADO MEMBRANA: este teclado gaming cuenta con teclas retroiluminadas con luces RGB efecto arcoíris, un diseño sin marcos con gran barra de espacio e impermeable, que drena de forma rápida los líquidos; Su cable es trenzado de 1,4 metros

RATÓN GAMING DE LED: el ratón gaming de este pack está formado por 4 botones para tus juegos; Además cuenta con retroiluminación en 7 colores diferentes y un cable trenzado de 1,5 metros; Ideal para FPS, con DPI ajustable mediante botón

AURICULAR GAMING: los cascos gaming cuentan con un micrófono omnidireccional y conectores minijack de 3,5 mm para tus dispositivos; Su membrana de 40 mm y su cable de 1,8 metros, lo hace perfecto para las intensas partidas de los gamers más exigentes

ALFOMBRILLA GAMING: la alfombrilla para ratón tiene tejido de micro fibra, además de una goma antideslizante en la base para evitar desplazamientos; Su tamaño lo hace perfecto para apoyar tu ratón y comenzar a jugar sin límites

PACK COMPLETO PARA JUGAR: este pack Scorpion está formado por los accesorios necesarios para combinar perfectamente en tus juegos favoritos; Saca el máximo rendimiento a cada producto para una mayor comodidad en cada partida READ Los 30 mejores Cable Telefono Fijo de 2023 - Revisión y guía

Logitech G G705 Ratón Inalámbrico Para Gaming, Iluminación LIGHTSYNC RGB Personalizable, Inalámbrico LIGHTSPEED, Conectividad Bluetooth, Ligero, PC/Mac/Portátil - Blanco € 105.00

€ 100.10 in stock 29 new from €100.10

6 used from €68.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño reducido: ratón gaming compacto y ligero con un diseño pensado para adaptarse a tu mano

Comodidad ergonómica: el ratón gaming inalámbrico de Logitech, con un diseño cómodo, compacto y estilizado, cuenta con apoyo para el pulgar, bases deslizantes y una maniobrabilidad ligera de solo 85 g

No pares de jugar: ratón gaming inalámbrico recargable con una batería de larga duración (con iluminación completa), 40 h de duración, tecnología inalámbrica Logitech LIGHTSPEED y Bluetooth

Ratón Gaming inalámbrico profesional: el LIGHTSPEED ultrarrápido conecta 2 dispositivos a través de 1 receptor USB sin pérdida de rendimiento y se conecta con el teclado inalámbrico G715; se vende por separado

Iluminación RGB: presume de estilo con la iluminación zonal LIGHTSYNC RGB y la firma de la colección Aurora; personaliza y crea en Logitech G HUB un aspecto único para tu ratón Bluetooth para gaming.

Logitech MX Keys for Business teclado iluminado y MX Master 3 for Business ratón inalámbrico, Windows/Mac/Linux receptor USB Logi Bolt, Bluetooth, seguimiento sobre cualquier superficie - QWERTY ESP € 329.40 in stock 3 new from €329.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cumple con los exigentes requisitos de la seguridad empresarial: Tecnología inalámbrica Logi Bolt de alto rendimiento con modo Secure Connections Only y compatibilidad avanzada.

Teclado: teclas para pulsaciones perfectas.- Esféricas y cóncavas, reflejan la forma de las yemas de los dedos. Cada pulsación es fluida, silenciosa, rápida y precisa, con una clara respuesta táctil.

Teclado: confort y estabilidad.- Escriba con confianza en un teclado diseñado para obtener eficacia, estabilidad y precisión, además de durabilidad

Teclado: iluminación inteligente-. Las teclas se iluminan al detectar la proximidad de las manos. Y la retroiluminación se ajusta automáticamente según las condiciones de iluminación existentes

Ratón: desplazamiento Magspeed. Velocidad y precisión prácticamente en silencio, con un botón rueda que alterna entre el giro gradual y el superrápido

Logitech K380 for Mac + Combinación inalámbrica M350 de Teclado y ratón - Estilizado diseño portátil, clics discretos, duración de Pilas Prolongada, Bluetooth - macOS, iPadOS, iOS - Arándano € 88.99

€ 74.98 in stock 1 new from €74.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trabaja en cualquier sitio: Teclado y ratón Bluetooth inalámbricos estilizados y portátiles, compatibles con tu MacBook, iPad o iPhone. Diseño ligero, distribución macOS minimalista para realizar tareas simultáneas, en casa o en otros sitios.

Cómodo y discreto: el pequeño teclado contribuye a una mejor postura y ayuda a forzar menos los brazos. Las teclas cóncavas de bajo perfil permiten una escritura fluida, discreta y familiar, similar a la de un portátil, con un ratón portátil suavemente redondeado.

Clics silenciosos y desplazamiento muy discreto: Experiencia silenciosa con un cómodo ratón. Proporciona la misma sensación de clic con un 90% menos de ruido. Incluso el amplio botón rueda gira en silencio.

Cambia fácilmente de dispositivo y escribe: Puedes emparejar hasta tres dispositivos Apple y alternar entre ellos con una pulsación. Para escribir, cambiar y seguir escribiendo. Teclas multimedia programables.

Escribe donde quieras: se conecta a cualquier dispositivo Bluetooth inalámbrico que admita un teclado externo. Asigna teclas y distribuciones para Windows, Mac, iPadOS, Chrome OS, Android, iOS e incluso Apple TV.

TopMate Pack Teclado y Mouse Inalámbricos Ultra Delgado, 2.4G USB Compacto Silencioso Kit 2400DPI Ratón y Teclado Español con Cubierta, Baterías 2AA y 2 AAA, para PC/Portatil/Windows/Mac - Blanco € 39.77

€ 33.80 in stock 1 new from €33.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexión Inalámbrica Estable de 2.4G】La conexión potente y confiable del mouse con teclado inalámbrico es de hasta 10 m (393.7in). El combo de teclado inalámbrico con mouse comparte un receptor Nano (almacenado en la parte inferior del mouse) sin instalar ningún software adicional, plug and play. Mantenga su escritorio limpio y ordenado.

【Teclado de Escritorio Eficiente Inalámbrico + Amplia Compatibilidad】El teclado ordenador inalámbrico que conserva las teclas del teclado numérico y el teclado de tamaño completo. El teclado ergonomico español y las 11 teclas de función le permiten acceder rápidamente a la música / controlar el volumen / correo, etc. El combo inalámbrico de teclado y ratón es compatible con los sistemas operativos Windows XP / ME / Vista / 7/8/10 / OS.

【Teclado y Ratón Silenciosos】Las teclas del interruptor de tijera del teclado de oficina inalámbrico proporcionan menos ruido. La pulsación de tecla táctil ligera y sensible hace que escribir sea suave y cómodo. El mouse inalámbrico silencioso tiene 5 niveles de DPI (800/1200/1600/2000/2400). Es rápido y preciso, guarda silencio mientras mantiene la sensibilidad. Nunca se preocupe por molestar a los demás para que descansen mientras trabaja o juega.

【Diseño Ultradelgado y Portátil】 El teclado inalámbrico PC tiene un cuerpo de plástico ABS ultrafino de 14.55x5.5x0.8in (37 * 14 * 2cm), 0.8in (2cm), que puede ahorrar espacio y es fácil de transportar. El elegante diseño del kit de teclado y mouse inalámbricos combina perfectamente con el escritorio de la oficina. Perfecto para viajes de negocios, oficina, hogar, biblioteca y muchas ocasiones públicas.

【Batería Incluida + Cubierta del Teclado】 Se incluyen baterías AA y AAA básicas de larga duración en el combo de teclado y mouse inalámbricos, la duración de la batería es de entre 3 y 5 meses (varía según las condiciones de uso). La cubierta incluida puede proteger su teclado silencioso de oficina inalámbrico del polvo y los líquidos. Garantía de 1 Año: si ocurre un problema de calidad con el ratón y teclado inalámbrico dentro de un año, le reemplazaremos el nuevo de forma gratuita.

JOYACCESS Teclado y Ratón Inalámbrico Recargable, Teclado Inalámbrico, Portátil Compacto Teclado y Raton, Ergonómico Ratón Inalámbrico de 2400 dpi para PC/Laptop/Windows (Español QWERTY)-Negro € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Modo de Ahorro de Energía Automático y Recagable】Las teclado y ratón inalámbrico están equipados con una batería de ión de litio de 500 mAh incorporada y ofrecen hasta 60 días de ratón y 90 días de vida útil del teclado. Ambos están completamente cargados en una hora y media y pasan automáticamente al modo de reposo después de 20 segundos de inactividad, pero se reactivan inmediatamente al detectar movimiento

✅【Diseño Elegante】Acabado negro de primera calidad en la parte frontal del teclado inalámbrico se combina con el revestimiento ABS de calidad superior en la parte inferior. El ratón inalámbrico Texture mate no dejará huellas dactilares

✅【Ratón de Precisón Silencioso y Alto 2400 DPI】Teclas de bajo le permite el teclado a voluntad, mucho más silencioso que las teclas mecánicas tradicionales. Los botones del ratón también son silenciosos, lo que le permite concentrarse en su trabajo y evitar molestar a los demás. ideal para el hogar y la oficina! Elija la sensibilidad del ratón con 5 niveles de DPI ajustables (800-1200-1600-2000-2400) dependiendo de su actividad

✅【Receptor 2 en 1 y Conexión Confiable】Conecta el teclado y ratón con un solo puerto USB nano(almacenado en el compartimiento de la batería del ratón) , ¡Conecta y jueca! Disfrute de una conexión inalámbrica estable de 2.4G y una transmisión eficiente de hasta 10 metros. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos

✅【Diseño Práctico y Ergonómico】Teclado Recargable diseño de la técnica ergonómica,el teclado es muy compacto con 102 teclas, incluido el tecla numérico para un acceso instantáneo a su música, a Internet, a sus correos electrónicos, al volumen, etc. (no es compatible con sistemas Mac/IOS)

NGS Hype Kit - Teclado y Ratón Inalámbricos, dpi: 800/1200/1600, Multidispositivo BT4.0+BT4.0+2.4Ghz (QWERTY Español) € 34.90

€ 29.99 in stock 15 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de teclado y ratón inalambricos que ofrecen 3 modos de conexión BT4.0+BT4.0+2.4Ghz inalámbrico

Teclado QWERTY español, sin cables, que admite todos los dispositivos equipados con Bluetooth o puerto USB

Contiene indicadores LED, almohadillas de goma para evitar deslizamientos y teclas de perfil bajo proporcionando una sensación de tacto inmejorable

Ratón óptico sin cables con un sensor de alto rendimiento totalmente ajustable DPI: 800/1200/1600

Diseño para ambidiestros, con rueda metalica antideslizante y 4 botones

