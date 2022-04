Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Tablet 11.6 Pulgadas de 2022 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Tablet 11.6 Pulgadas de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Tablet 11.6 Pulgadas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Tablet 11.6 Pulgadas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Tablet 11.6 Pulgadas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Tablet 11.6 Pulgadas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Tablet KUU UPad Android 11,Tablet 11 Pulgadas FHD (2176 * 1600 IPS) Tableta con Pantalla táctil Tarjeta 4G SIM, Face ID T618-Unisoc CPU 7300 mAh Batería 5MP+13MP cámara Tableta 2.4G / 5G WiFi BT € 189.99 in stock 1 new from €189.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀️ [Tableta IPS de 11 pulgadas] La tableta UPAD de 11 pulgadas adopta una resolución IPS de 2K 2176 * 1600 y una pantalla de 320 DPI, pantalla completa de 4: 3, relación de pantalla de más del 93%, la pantalla de alta gama de colores es vívida y brillante. Gama de colores gráficos MALL G52, la imagen siempre es realista. La cámara frontal de 5 megapíxeles y la lente trasera de 13 megapíxeles brindan una conversación y captura de video fluidas y claras.

☀️ [Tableta inteligente Android 11 con procesador potente de 8 núcleos] La tableta KUU está equipada con el sistema operativo inteligente y simple Android 11, admite reconocimiento facial Face ID, desbloquea la tableta y protege los datos privados. Le permite controlar mejor su privacidad y sus datos. Usando 8 núcleos el procesador T618-Unisoc (ums512) y GPU MALI G52 614.4MHz, frecuencia principal estable de alta velocidad de 2.0GHz, puede lograr mayor velocidad y capacidad multitarea.

☀️ [Red 4G y conexión inalámbrica] UPAD tiene dos ranuras para tarjetas SIM / Micro SD, admite redes TD-LTE y FDD-LTE 4G, y posicionamiento y navegación GLONASS / Beidou / Galileo integrados, lo que hace que su trabajo y su vida sean más convenientes. Estable y potente 802.11ac / a / b / g / n 2.4G + 5G inalámbrico WIFI y 5.0 Bluetooth para satisfacer las necesidades de big data y transmisión inalámbrica de alta definición. Conecte fácilmente su equipo multimedia, mouse, estéreo o auriculares.

☀️ [Cámara y combinación de almacenamiento de 4 + 64 GB] La tableta UPAD Android está equipada con una memoria 4 GB y 64 GB ROM, que reduce en gran medida el consumo de energía en aplicaciones de respuesta rápida. admite la expansión del almacenamiento externo para obtener más espacio de almacenamiento. Equipado con una batería de litio de gran capacidad de 3.8V / 7300mAh de alta calidad con NTC, puede admitir fácilmente su lectura, navegación, visualización de películas y juegos a largo plazo.

☀️[Portabilidad y garantía] Envío desde almacén España, 3-5 días laborables en llegar. La tableta UPAD pesa solo 541G y solo tiene un grosor de 9,3 mm. El cuerpo es ligero y elegante, fácil de sujetar y transportar. Con 1 USB 2.0 OTG tipo C, admite la conexión de disco U, mouse, teclado, auriculares y extensión de audio. soporte en línea 7 * 24, garantía de devolución de dinero 100% libre de riesgos. Ofrecemos una garantía de 1 año, incluidas las instrucciones de instalación y funcionamiento.

CHUWI HiPad Plus Tablet 11 Pulgadas Android 11 2176 * 1600 Alta Resolución Tableta 4GB RAM +128GB ROM MT8183 Procesador Octa-Core 2.0GHz con 13MP Cámaras Delantera y 5MP Trasera. € 289.00 in stock 1 new from €289.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla QHD de 11 Pulgadas】la tablet viene con una pantalla completa 4: 3 de 11 pulgadas tiene una relación pantalla-cuerpo de más del 90%. El diseño de pantalla integral un microcuadro equidistante de 4.9 mm, 2k alta resolución y 245PPI mantiene los detalles nítidos en la luz y en la oscuridad, para imágenes que siempre se mantienen fieles a la vida.

✈【Android 11 OS】La tableta PC preinstalado con el último sistema operativo Android 11. Equipado con el procesador octa-core MT8183 que incluye cuatro conjuntos de chips A73 y A53 y una frecuencia de funcionamiento de hasta 2 GHz. El gráficos Mali-G72 eleva la frecuencia principal a 800MHz, maneja fácilmente juegos con gran demanda de gráficos y medios en línea 4K.

✅【4GB RAM + 128GB ROM Combinación 】Equipado con memoria LPDDR4X de 4GB para reducir en gran medida el consumo de energía en aplicaciones de respuesta rápida. El almacenamiento EMMC5.1 de 128 GB proporciona espacio para más contenido y admite expansión de tarjeta TF.

【2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.0】La tablet Android compatible con 2.4G/5G WiFi de doble banda proporciona una experiencia de red rápida . Bluetooth 5.0 se conecta fácilmente a dispositivos externos.

【1300W + 500W HD Cámara 】 La cámara de enfoque automático de 1300 W orientada hacia atrás con flash sensible hace que sea fácil disparar incluso con poca luz, mientras que la cámara frontal de 500 W con un algoritmo de color actualizado proporciona imágenes de rostro mejoradas y video chat que es suave y claro.

Jumper EZpad 6S Pro - Tablet de 11,6 pulgadas Windows 10 (Intel Apollo Lake N3450 Quad Core, 6 GB DDR3L RAM 128 GB SSD, 1920 x 1080 píxeles, 9000 mAh, HDMI, BT 4.0), color plateado € 299.00 in stock READ Los 30 mejores Funda Ipad 9.7 de 2022 - Revisión y guía 1 new from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablet con sistema Windows 10 de 11,6 pulgadas: ajustes humanizados más potentes que tienen un rendimiento de funcionamiento perfecto y te ayudan a hacer frente a la mayoría de las cosas de la vida diaria. Pantalla IPS de 11,6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080.

【Intel Apollo Lake N3450 Quad Core】1.1 GHz - 2.2 GHz CPU. Una excelente función de transferencia de datos puede sorprender para que puedas ver vídeos con fluidez. También es bueno con baja pérdida de potencia.

【6 GB de RAM DDR3L y 128 GB SSD 】Soporta tarjeta TF de hasta 256 GB. La memoria de gran capacidad garantiza un funcionamiento suave del ordenador portátil, equipado con una gran capacidad de almacenamiento que puedes descargar y almacenar desde la red como quieras.

【Todos los puertos disponibles】Puertos USB para un ratón o memoria, ranura para tarjeta TF ampliable para archivos grandes, conector para auriculares y último mini HDMI para conectar dispositivos externos como proyectores o televisores.

【Diseño 2 en 1 mejorado】Permite el uso del EZbook 6S Pro como una tableta intuitiva multitáctil. Puedes instalar el teclado sin esfuerzo y convertirlo rápidamente en un portátil potente.

TECLAST X16 Tablet PC 2 en 1 11.6" 6GB RAM 128GB SSD 1920 * 1080 IPS, Intel Celeron N4020 Haste 2.80GHz Windows 10 + WiFi + Bluetooth + Type-C (Teclado y Lápiz no Incluidos) € 349.99 in stock 1 new from €349.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tableta y computadora portátil 2 en 1 - Teclast X16 viene con un soporte de apoyo de múltiples ángulos y una interfaz de acoplamiento, lo que lo ayuda a obtener un ángulo de visión y una experiencia de operación convenientes. Cambie libremente entre el modo de tableta y portátil para satisfacer sus necesidades de trabajo y entretenimiento.

Escribe y dibuja - X16 viene con una pantalla de laminación completa de 11,6 pulgadas que le da un perfil limpio y portátil. La resolución Full HD de 1920 x 1080 le permite disfrutar de colores vivos. X16 también es compatible con el lápiz óptico de protocolo Microsoft MPP de grado 1024 y multitáctil de 10 puntos. Puede escribir notas y hacer anotaciones importantes en su X16 como si estuviera escribiendo en un papel. La sensibilidad a la presión le permite dibujar con facilidad y claridad.

Rendimiento estable y eficiente - Teclast X16 funciona con un procesador Intel Gemini Refresh, permite velocidades Turbo Boost desde 1.1Ghz hasta 2.8 GHz y 4 MB de caché. Su rendimiento estable y eficiente puede manejar fácilmente las tareas diarias. Xl6 está equipado con 6 GB de memoria de alta velocidad y 128 GB de almacenamiento de gran capacidad, lo que hace que las aplicaciones de oficina y entretenimiento funcionen sin problemas y tengan un amplio espacio para el almacenamiento de archivos

Mantente conectado - El Wi-Fi de doble banda brinda la posibilidad de velocidades más rápidas y limita el impacto de la interferencia de otros dispositivos. La versión 4.2 compatible con Bluetooth proporciona una alta eficacia y poca energía necesaria para transferir datos. Manténgase conectado con 2 USB 3.0 y Micro-HDMI.

Windows 10 - Con Windows 10, experimentará arranques rápidos, un menú de inicio familiar pero expandido y excelentes nuevas formas de hacer las cosas.

GABOL Mochila 11,6" Tablet 12,9, Adultos Unisex, Gris (Gris), Talla Única € 46.87 in stock 1 new from €46.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Totalmente forrada en su interior

Con compartimiento portátil

Bolsillos con cremallera

Asas regulables y de mano

Bolsillos interiores y exteriores

Gusti Cuero nature Andie Bolso Bandolera Formato A4 Trabajo Oficina Universidad Portátil 11,6" Vintage Retro Documentos Piel de Cabra M21 € 74.95 in stock 1 new from €74.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Realmente apropiada como bolso de mano para mujeres, adolescentes y para hombres, para pasear por la ciudad, como bolso en bandolera, para ir a la discoteca, como regalo. Elaborada en cuero de un color marrón intenso. Esta bolsa estilo "Old School" de tamaño mediano se puede utilizar para llevar documentos, el iPad, como equipaje de mano, para ir de compras y mucho más.

Este bolso de cuero confeccionada a mano, de estilo retro con un toque verdaderamente vintage, es un accesorio ideal ya que puede usarse como bolso diario para la universidad, el trabajo, la oficina, como maletín de trabajo, como bolsa de cámara de fotos o vídeo, iPad, iPhone, como bolso para salir de fiesta o en veladas especiales.

Adecuado para formato A4 y portátiles hasta 13''

Cuero de cabra teñido y curtido con productos de origen vegetal y confeccionado por pequeñas empresas familiares.

Medidas: 26 cm de ancho, 33 cm de alto, 9 cm de profundidad. Tiras ajustables: 130 cm x 3 cm.

PiPO X15 - Tablet PC con Windows 10 (64 bits, pantalla Full HD de 11.6", Intel Quad Core i3-5005U, RAM 8 GB DDR3, SSD 180 GB, HDMI, Wi-Fi AC, Ethernet, Bluetooth 4.0, USB 3.0) € 699.99 in stock 1 new from €699.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablet PC todo en uno con Windows 10 (64 bits) de alto rendimiento.

Procesador Intel Quad Core i3-5005U de 64 bits a 2,00 GHz, memoria RAM de 8 GB DDR3 de doble canal.

SSD M.2 180 GB - Memoria ampliable con micro SD (hasta 512 GB adicionales)

Pantalla Multi-Touch 11.6" Full HD 1920x1080p - Grafica 4K Intel HD Graphics 5500 (3840x2160p @ 60 Hz).

Wi-Fi Dual Band AC - Ethernet LAN - Bluetooth 4.0 - 4x USB 3.0 - 2x USB 2.0 - 1x RS232.

2020 Nuevo Jumper EZpad Pro 8 Tablet PC 2 en 1 11.6 Pulgadas IPS 1080P N3450 Quad Core 8 GB DDR4 128 GB Windows 10 Tablet pc (no Incluye Teclado) € 299.00 in stock 2 new from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Sistema operativo Windows 10 Pantalla Pantalla FHD de 11.6 pulgadas con resolución 1920 x 1080

2. Intel-Celeron-N3450 Quad Core Four Thread 1.1GHz, hasta 2.2GHz GPU Intel HD Graphics 500

3. 8 GB de RAM GDDR4, 128 GB de ROM Admite expansión de tarjeta TF de 128 GB.

4. WiFi de banda dual de 2.4 GHz / 5.0 GHz, mini HDMI, USB 3.0

5. Cámara frontal para fotos y chat cara a cara. La cámara frontal de 2.0 MP le permite capturar momentos memorables o chats

Jumper EZpad Pro 8 Tablet PC 2 en 1 11,6 pulgadas IPS 1080P E3950 Quad Core 6 GB DDR4 128 GB Windows 10 Tablet PC € 309.00 in stock 2 new from €309.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo Windows 10, pantalla FHD de 11,6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080

Intel Apollo laks E3950 Quad Core Four Thread 1,1 GHz, hasta 2,2 GHz, Intel HD Graphics 500 GPU

6 GB de memoria RAM GDDR4, 128 GB de ROM. Soporta la ampliación de la tarjeta TF en 128 GB.

2,4 GHz / 5,0 GHz WiFi de doble banda, mini HDMI, USB 3.0

jumper EZpad 6 Pro,Tablet de 11.6 Pulgadas(Windows 10 ultradelgado portátil Desmontable ,2in1 Tablet,Apollo Intel Atom E3950, Quad-Core 6G + 64G EMMC, 1920X1080 Full HD IPS) Plata Tablet Sin Teclado € 268.00 in stock 2 new from €268.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Dispositivo versátil 2 en 1: con su teclado desmontable, puedes usar EZpad 6 Pro como computadora portátil y tableta. es un dispositivo versátil con sistema operativo Windows 10. Tenga en cuenta que su teclado desmontable no se incluye, necesita pedir por separado.

★ Procesador profesional y gran memoria: Adoptado con el último procesador Intel Quad-Core, se combina con un rendimiento de ROM de 6 GB de RAM + 64 GB, puede funcionar de forma rápida y sin problemas.

★ Pantalla táctil Clear Full HD: Te presentará una imagen Full HD nítida de 1920 * 1080 con una pantalla súper grande de 11.6 pulgadas desde casi cualquier ángulo. El control de pantalla táctil IPS de 10 puntos hace que su operación sea más conveniente.

★ Standby durante 20 horas: la batería incorporada de li-ion de polímero de 4500mAh permite EZpad 6 Pro con 20 horas de tiempo de espera. Tenga en cuenta que la duración de la batería varía según los escenarios individuales de los usuarios y el uso de las aplicaciones.

★ Multiple On Connectivity: tiene todos los puertos que necesita para conectar dispositivos, incluyendo USB 3.0, micro USB, micro HDMI, Micro SD (tarjeta TF, soporte máximo de 256 GB), conector para auriculares de 3.5 mm, puerto tipo C y DC-IN puerto para la recarga de la batería.

VEIKK VK1200 Tbleta de Dibujo gráfico con Pantalla (11,6 Pulgadas VK1200)… (VEIKK 1200) € 229.00 in stock 1 new from €229.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 11,6 pulgadas 1080P Full HD IPS Pantalla: Resolución de pantalla: 1920 x 1080. Tamaño de la pantalla: 11,6 pulgadas; tasa de informe: 250 PPS

Función de inclinación: VEIKK VK1200 tableta gráfica con pantalla añade una función de inclinación. Admite la función de inclinación de ± 60°, lo que te permite dibujar líneas más naturales, haciendo que tu pintura sea más refinada

8192 niveles y 6 teclas Express personalizadas: puedes personalizar estas 6 teclas de acceso rápido en función de tus propias necesidades, lo que mejora considerablemente tu proceso de dibujo y ahorra tiempo. La resolución es de 5080LPI y la velocidad de lectura es de 250 pps. Al dibujar, el bolígrafo se mueve rápidamente sobre la tabla de dibujo sin demora. Esto puede hacer que tus pinturas sean más perfectas

Aplicación y sistema operativo de dibujo: esta tableta es adecuada para dibujo, diseño gráfico, diseño de productos, reconocimiento de escritura manuscrita, educación en línea y juego. Sistema de soporte: Win10, Win8, Win7, Mac10.12 y superior. Software de dibujo común compatible: PS, SAI, AI, Autodesk SketchBook, Corel Painter, Comic Studio, Zbrush, Maya

Fácil de transportar: esta pantalla de pintura utiliza una carcasa de metal con un diseño elegante. Tamaño pequeño. Ideal como regalo

GAOMON PD1161 11.6"Gráfica Tableta Dibujo con Pantalla IPS HD 8 Teclas de Atajo y Stylus de 8192 Niveles sin Batería € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [8192 LEVELS PASSIVE PEN] Con 8192 Levels Pen Pressure, permite líneas precisas, suaves, nítidas y naturales durante la creación digital. Con la tecnología sin batería, ya no es necesario cargar el lápiz ni reemplazar la batería, lo que es respetuoso con el medio ambiente. La silicona cubre la parte que sostiene la mano del lápiz, lo que puede hacer que sus manos no sufran dolor ni molestias después de una creación prolongada.

[8 TECLAS DE ACCESO DIRECTO] Hay 8 teclas de acceso directo disponibles para personalizar de acuerdo con sus propios hábitos creativos, como acercar / alejar, desplazarse hacia arriba y hacia abajo, y más, para acelerar la eficiencia de su trabajo. [5 teclas de menú] ---- AUTO / + / - / MENU / POWER. Se colocan en el lado izquierdo. Puede hacer ajustes de color, brillo, contraste, etc. a través de aquí.

[PESO LIGERO Y PORTATIL] Con un peso neto de 866g (1.9lb), el PD1161 de 11.6 pulgadas está diseñado para brindar una gran comodidad con una experiencia de creación sin preocupaciones, ofreciéndole suficiente espacio de trabajo. Y es fácil llevar el monitor interactivo a cualquier lugar que necesite, como el lugar de trabajo, la escuela, la pintura al aire libre y un viaje temporal para que pueda usar la tableta para la creación en movimiento. Eres libre de grabar su inspiración sin límites.

[PANTALLA IPS DE FULL HD] Resolución de pantalla: 1920 x 1080 (16: 9 Resolución: 5080LPI Velocidad de informe: 266PPS Contraste: 1000:1 Área de visualización: 256.32 x 144.18mm (10.09 * 5.68 pulgadas) Precisión: ± 0.5mm (Centro) ± 3mm Altura de detección (esquina): 10 mm Salida de señal: Mini HDMI y tipo-C. Posibilidad de visualización: 89 ° / 89 ° (H) / 89 ° / 89 ° (V) (tipo) (CR > 10)

[SOPORTE Y COMPATIBILIDAD DEL PROGRAMA] Perfectamente compatible con Win 7 o macOS 10.12 o superior. Es ideal para dibujo, fotografía, animación, moda, bocetos, edición de imágenes, escultura en 3D, principiantes en dibujo, entusiastas de la pintura, diseñadores de arquitectura, etc. Y es compatible con la mayoría de los programas de pintura, como Adobe Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Lightroom, Sketchbook Pro, Manga Studio, CorelPainter, FireAlpaca, OpenCanvas, Paint Tool Sai2, Krita, etc READ Los 30 mejores Tarjeta Grafica 4Gb de 2022 - Revisión y guía

Huion Kamvas Pro 12 Tableta Gráfica con Pantalla, Monitor de Dibujo Laminado Completo de 11,6 Pulgadas, con Lápiz Sin Batería y Soporte Ajustable, Ideal para Trabajar Desde Casa y Aprendizaje Remoto € 239.00 in stock 2 new from €239.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Inducción de inclinación del lápiz: admite ± 60 niveles de reconocimiento de inclinación, puede simular el efecto de inclinación de un trazo especial fácilmente y corregir el cursor automáticamente en programas específicos que admiten la función de inclinación. Los 8192 niveles de sensibilidad a la presión, la tasa de informe de 266PPS, la resolución de escritura a mano de 5080 LPI, la gama de colores 120% sRGB y la altura del sensor de 10 mm son todos los niveles más altos de la industria.

Pantalla de laminación completa: el vidrio AG está integrado con Kamvas Pro 12 y no requiere llenado ni reemplazo manual. Está grabado químicamente para aumentar la fricción y simular una experiencia de pintura real. La pantalla de laminación completa podría reducir efectivamente la interferencia de la luz ambiental al deslumbramiento de los ojos humanos y acortar la distancia entre la punta del lápiz y el cursor, lo que le hará sentir como si estuviera dibujando en una hoja de papel.

4 teclas de acceso directo personalizables y 1 barra táctil: para satisfacer sus necesidades en el espacio creativo, la tableta de dibujo KAMVAS Pro 12 viene con 4 teclas rápidas para personalizar y 1 barra táctil para programar para zoom de lienzo, ajuste de pincel y desplazamiento de página. Además de esos, también puede abrir el menú OSD presionando prolongadamente la tecla de función.

Diseño perfecto: 120% sRGB Color Gamut presenta 16.7 millones de colores vívidamente, lo que puede reducir en gran medida la diferencia de color; La dimensión de la KAMVAS Pro 12 es 350 x 198,6 x 11 mm, que se asemeja a una hoja A4; Ultra delgado y portátil, llévelo a cualquier lugar que desee. El Kamvas Pro 12 también está equipado con un soporte ajustable, puede ajustar una posición cómoda para crear su trabajo.

Enseñanza y trabajo en línea: KAMVAS Pro 12 es compatible con Mac (OS 10.12 y superior), Windows 7 y superior, Chromebook (con el último ChromeOS 88 y superior); Satisfaga todas sus necesidades para cada materia con el software de tutoría en línea: Power Point, Word, OneNote, PDF ... Trabajemos de manera más eficiente. Utilice Huion para fines de conferencias en línea, conferencias web, seminarios web y uso compartido de pantalla

VEIKK VK1200 Tbleta de Dibujo gráfico con Pantalla (11,6 Pulgadas VK1200)… (11,6 Pulgadas) € 257.73 in stock 1 new from €257.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología totalmente laminada: la tableta de dibujo VEIKK VK1200 con pantalla elige la pantalla laminada completa que combina el cristal y la pantalla sin problemas. Esto garantiza la precisión de la posición del cursor y el paralaje más bajo. El área activa del VK1200 es de 11.6 pulgadas con película antirreflectante, puede proteger la pantalla de arañazos y ofrecer una experiencia de dibujo real como el papel. Monitor de dibujo IPS HD de 1920 x 1080 con 120% de gama sRGB.

Función de inclinación y lápiz sin batería de 8192 niveles de presión. El monitor de tableta de dibujo VK1200 proporciona al bolígrafo sin batería con 8192 niveles de presión de bolígrafo, y soporta una función de inclinación de hasta 60 grados. El bolígrafo no tiene batería y no necesita cargarse para un uso ininterrumpido.

Teclas de acceso directo personalizables: 6 teclas de acceso directo se pueden personalizar de acuerdo a tu hábito de dibujo en diferentes softwares. Puede mejorar la eficiencia y crear una plataforma de trabajo altamente ergonómica y práctica.

Pequeño y elegante: la pantalla de lápiz VK1200 adopta un diseño de pantalla completa, es toda la pantalla infinita, casi sin marco. Con la misma zona activa de 11,6 pulgadas, la tableta de dibujo VK1200 con pantalla es más compacta, elegante y fácil de llevar sobre la marcha. La pantalla de la tableta gráfica VK1200 es de cuerpo totalmente metálico, la parte posterior adopta un diseño antideslizante para proporcionar una mejor experiencia de dibujo.

Más accesorios: la tableta de dibujo VK1200 viene con dos bolígrafos en el paquete para una experiencia de uso más larga. La pantalla de dibujo VK1200 también incluye 28 puntas de bolígrafo, 1 guante de artista, 1 soporte para bolígrafo y paño limpio, etc. Todas las tabletas de dibujo y dibujo de VEIKK con pantalla tienen 1 año de garantía de hardware y soporte técnico de por vida.

Funda universal de silicona para tablet PC de 10 a 12 pulgadas, apta para tablet PC de 10 pulgadas, 10,1 pulgadas, 10,6 pulgadas, 11,6 pulgadas, 11,6 pulgadas, 12 pulgadas (negra) € 24.91 in stock 1 new from €24.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta funda de gel de silicona suave ofrece protección en cuatro esquinas y mantiene tu tablet a salvo del desgaste regular.

El material suave de protección del medio ambiente, no dañará la tableta y ofrece seguridad y durabilidad.

Extensible en cuatro esquinas, fácil de limpiar y un producto lavable.

Protección para tablet contra arañazos, polvo, caídas, caídas, etc. desde pequeñas distancias.

Material de silicona suave con protección del medio ambiente para que sea fácil de sostener y funda para niños. Viene con 6 meses de garantía

TOPOSH Laptop Windows 10,Tableta 2 en 1 11.6 Pulgadas,Computadora Abatible de 360 Grados,8GB RAM 256GB SSD Celeron N4120 Quad Core WiFi,Bolígrafo para Escritura Mano con Teclado QWERTY US-Plateado € 509.00 in stock 1 new from €509.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL DE LLEVAR EN VIAJES: esta tableta 2 en 1 tiene un tamaño de 27,4 x 18,7 x 14,1 cm y un peso ligero de 1,1 kg, es conveniente llevarla a cualquier parte. Y viene con 1 unidad de batería de 4000 mAh de gran capacidad para al menos 3 horas de uso. Puede completar su tarea en cualquier lugar, como en casa, en la oficina, en la cafetería o mientras viaja.

PANTALLA E INTERFACES: Cuenta con una pantalla de 11.6 pulgadas que tiene buen brillo y buena resolución Full HD 1920 X 1080 píxeles, viene con interfaz Android X 1, ranura para tarjeta SD X 1, interfaz Micro HDMI X 1, interfaz USB 3.0 tipo C X 1 , interfaz de conector para auriculares X 1, admite varias funciones adicionales.

ROTACIÓN 360 ÚNICA Y DISEÑO DE PANTALLA TÁCTIL: El diseño de rotación de 360 ​​grados le permite usarlo en diferentes modos. Y la pantalla táctil es muy conveniente para cambiar de página libremente. Admite el sistema operativo Windows 10 Home y está equipado de forma potente con el procesador Intel Celeron N4120.

POTENTE PROCESADOR: Gracias al uso del procesador Intel Celeron N4120, la velocidad de procesamiento del software es muy alta con muy bajo consumo de energía y disipación de calor, además está equipado con un sistema de enfriamiento de doble tubo de cobre que permite una rápida disipación del calor sin reducir la frecuencia. del dispositivo.

GRAN ALMACENAMIENTO: equipado con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria ROM, asegúrese de que su dispositivo funcione sin problemas y estable. Pero incluso su almacenamiento SSD de 256 GB se puede complementar con un disco duro SSD con una capacidad de hasta 2 TB. Y el soporte máximo de la tarjeta TF de 128 GB. Le ofrece el gran espacio de almacenamiento para el mejor rendimiento, también mejora la productividad a lo largo del día.

XP-PEN Artist 12 Pro Linefriends Tableta Gráfica con Pantalla de 11,6 Pulgadas, con Lapiz de Inclinación con 8 Botones 1 Rueda de Configuración Pegatina de Dibujos Animados para Windows Mac € 299.99 in stock 2 new from €299.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la pantalla de 11,6 pulgadas, el Artist 12 Pro es muy portátil. Con el cable 3 en 1 suministrado, no necesita ningún otro adaptador para conectar el monitor interactivo a la computadora, muy fácil de usar. Artist 12 Pro es ideal para dibujar, dibujar, editar imágenes, etc.

En comparación con el Artist 12, un dial rojo en el Artist 12 Pro reemplaza la barra táctil y se agregan 8 botones asignables libremente, lo que brinda mucha comodidad en el trabajo y acelera el proceso.

El monitor interactivo XP-PEN Artist 12 Pro admite la detección de inclinación de 60 grados, reconoce fácilmente la inclinación del lápiz y crea el efecto de sombra. El lápiz PA2 tiene 8192 niveles de sensibilidad a la presión, detecta y muestra con precisión los ligeros cambios de presión. Con Artist 12 Pro puedes dibujar lo que quieras.

Las tabletas gráficas XP-PEN también funcionan en Microsoft Office Word, PowerPoint, OneNote y otros. software común, admite colores digitales, muestra exactamente la escritura a mano, notas o firmas, se adapta perfectamente a cursos en línea o reuniones en línea.

Artist 12 Pro es compatible con Windows 10/8/7 (32 / 64bit), Mac OS X 10.10 o una versión superior, y funciona con Adobe, Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender, 3D y col. programas de dibujo populares y también se puede utilizar para XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribblar, Udemy, Ding Talk tales plataformas de transmisión.

Labanema Funda para Jumper EZpad 6 Pro, Slim Fit Carcasa de Cuero Sintético con Función de Soporte Folio Case para 11.6" Jumper EZpad 6 Pro/EZpad 6s Pro Tablet - Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta funda es compatible con la tableta 11.6" Jumper EZpad 6 Pro /EZpad 6s Pro Tablet,No cabrá Otros modelos. NO funcionará para la otro dispositivo modelo.

Hecho de la PU Interior alta calidad de cuero, muy durable.

Proteja su dispositivo contra golpes, arañazos y polvo.

Con la función de soporte para facilitar la lectura y observación del vedio.

Recortes precisos permiten el acceso completo a todas las funciones (botones, altavoces, cámaras).

MoKo Funda de Fibra Poliéster para Surface Laptop Go 12.4"/ Pro 7/6/5/4/3 / Pro LTE 12.3"/ Pro X, Google Pixel Slate 12.3" MacBook Air 11.6", Protecor Tableta Cierra Camellera - Rosa Gris Mármol € 18.99 in stock 3 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compabilidad Perfecta - Esta funda de tableta está diseñada perfectamente para Tab S8+ 12.4" Surface Laptop Go 12.4", Google Pixel Slate 12.3" Microsoft Surface Pro X 13", Surface Pro 7 / Surface Pro 6 12.3" / Surface Pro 5 (2017) / Surface Pro 4 / Surface Pro 3 / Surface Pro LTE 12,3 pulgadas / MacBook Air 11,6 pulgadas / iPad Pro 12,9 2018 / Samsung Galaxy Tab Pro S 12,2 pulgadas / Huawei MateBook 12 pulgadas.

Material de Alta Calidad - Hecho de poliéster de alta calidad, es resistente a la abrasión, al polvo y a las salpicaduras. Proteja su dispositivo de ser rayado con eficacia.

Multiples Bolsillos - Viene con los bolsillos, puede almancenar los objectos o las tarjetas.

Diseño de cremallera: Cierre de cremallera suave y duradero para mayor seguridad. Proporciona a su lector de libros electrónicos o tableta con más protección.

Portátil y Conveniente - Delgado y liviano, puedes llevar la elegante funda de la manga a cualquier lugar.

Teclast X3 Plus - Tablet TC (11.6" HD Pantalla, 1920*1080 Resolución, Windows 10, 6GB RAM, 64GB ROM, , Cámara Dual, Batería 3270mAh, BT 4.0, 2 in 1, 3G, Wi-Fi , G - sensor, OTG, GPS) € 339.00 in stock 1 new from €339.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Windows 10, OTG】Windows10 ofrece una bonita página. También tiene la función OTG, puede conectar con teclado, ratón, proyector etc

【Gran Pantalla, Alta Resolución】Cuenta con 11.6 inch gran pantalla. 1920*1080 IPS pantalla, así las imagenes son más vívidas, claras y cómoda. La garantía es 2 años. Si tiene algún problema, no dude contactarnos

【Gran Espacio, Rápido】RAM+ROM: 6GB+64GB ---es bastante grande para disftutar las películas fluentemente. Intel Apollo Lake N3450 1.1GHz --- es muy rápido y eficiente

【Cámara Dual, Clara Imagen】 La cámara frontal es 2.0MP -- podrían recordar cada minuto en su vida. La cámara trasera es 5.0Mp. Gen 9 HD Graphics -- excelente GPU así puede disfrutar las imagenes claramente

【Suficiente Batería, HD Salida, 2 in 1, BT 4.0】 Batería de litio 3270mAh/7.6V. Tiene la funcón BT 4.0, G-Sensor, WIFI. 2 in 1, puede ser tablet o computador. El estándar USB 3.0 transfiere puertos con inteligente carga función, lo cual es muy rápido READ Los 30 mejores Refrigeracion Liquida Corsair de 2022 - Revisión y guía

2020 Nueva versión CHUWI UBook 11.6 Pulgadas 1920 * 1080 Pantalla Procesador Intel N4100 Quad Core 8GB RAM 256GB SSD Windows 10 Tablet PC portátil (Teclado y lápiz óptico incluidos) € 489.00 in stock 1 new from €489.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Pantalla IPS de 11.6 pulgadas 1920 * 1080

2. 8GB RAM 256GB ROM SSD

3. Procesador de cuatro núcleos N4100, CPU 1.1-2.4GHZ

4. Soporte lápiz óptico, HDMI, Tipo-C, USB 3.0 Cuerpo de metal

5. Batería: 26.6Wh (7.6V / 3500mAh)

ALLDOCUBE KNote Tablet PC 2 en 1 con Funda para Teclado, Pantalla de Diamante Negro de 11.6 Pulgadas 1920x1080, Intel Apollo Lake N3450 Quad Core, 4GB de RAM, 64 GB EMMC, Windows 10 € 319.00 in stock 1 new from €319.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Black Diamond Screen】 KNote tiene una pantalla Full-View IPS de 1920 x 1080 de 11,6 pulgadas, hecha de material de diamante negro. Una pantalla con alta transmisión de luz hace que tenga una pantalla más colorida que otras pantallas normales. No hay aire que salga entre la pantalla y la pantalla táctil, lo evitó por exceso de reflexión.

【Funda de teclado de cuero】 Teclado dedicado de KNote, que le proporciona una sensación táctil amigable con la piel. La tabla de respaldo puede inclinarse en cualquier ángulo, para tratar fácilmente con el uso en la oficina, cafetería o su casa. Con la cubierta del teclado de cuero, la pantalla puede protegerse perfectamente del daño.

【Procesador potente】 CPU Intel Apollo Lake N3450 Quad Core, con una frecuencia de hasta 2,2 GHz, equipada con 4 GB de RAM, KNote puede adaptarse perfectamente a sus necesidades, ya sean entretenimientos o trabajos de oficina. Hemos desbloqueado todos los idiomas en Windows 10, estos son los pasos de descarga: Configuración -> Hora e idioma -> Región e idioma -> Agregar un idioma -> elegir un idioma -> Opciones de su idioma -> Descargar -> Establecer como predeterminado

【Conexión confiable】 Con un puerto de tipo C y carga de CC, KNote es más estable en la carga, la transferencia de datos y la salida de video. Compatible con Bluetooth 4.0 y Wi-Fi de doble banda de 2.4GHz / 5GHz. Soporte máximo a tarjeta Micro SD (TF) de 128 GB.

【Cámara dual】 Front 2.0MP y Rear 5.0MP. Doble MIC digital y altavoces duales. Batería: 3.8V / 8000mAh. Reproducción de video: aproximadamente 4 horas. Nota: No hay adaptador de corriente en el paquete, por favor agregue un adaptador de CC a la cesta en promoción.

2020 Nuevo Jumper EZpad Pro 8 Tablet PC 2 en 1 11.6 Pulgadas Laptop IPS 1080P con Teclado N3450 Quad Core 8 GB DDR4 128 GB Windows 10 € 337.00 in stock 2 new from €337.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Sistema operativo Windows 10 Pantalla Pantalla FHD de 11.6 pulgadas con resolución 1920 x 1080

2. Intel-Celeron-N3450 Quad Core Four Thread 1.1GHz, hasta 2.2GHz GPU Intel HD Graphics 500

3. 8 GB de RAM GDDR4, 128 GB de ROM Admite expansión de tarjeta TF de 128 GB.

4. WiFi de banda dual de 2.4 GHz / 5.0 GHz, mini HDMI, USB 3.0

5. Cámara frontal para fotos y chat cara a cara. La cámara frontal de 2.0 MP le permite capturar momentos memorables o chats

Jumper EZpad 6 Pro 2 en 1 Tableta 11.6 Pulgadas 1080P tabletas con Pantalla IPS Intel Apollo Lake N3450 6GB 64GB Tableta 10 Tablet pc(Incluir Teclado) € 308.00 in stock 1 new from €308.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Windows 10 OS, pantalla IPS grande de 11,6 pulgadas 1920 x 1080 de gran tamaño.

2.CPU: Intel apollo lake N3450 64bit Quad Core 1.1GHz (hasta 2.2GHz) adopta la tecnología de proceso de 14nm. GPU: Intel Gen9 HD Graphics 500, frecuencia de hasta 700MHZ, te hace jugar juegos sin problemas.

3. RAM: 6GB DDR3, - ROM: 64GB eMMC

4.Batería de 4.9000mAh, Bluetooth 4.0, con salida HDMI.

Teclast X4 Windows 10 Tablet Quad Core 8GB+128GB 11,6" Inch FHD Bluetooth WiFi € 374.99 in stock

1 used from €374.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number SH-11434

Amazon Basics - Funda para llevar del hombro ordenador portátil de 11,6 pulgadas (29,4 cm) e iPad, negro, 1 unidad € 15.35 in stock 1 new from €15.35

12 used from €13.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín compacto y poco voluminoso para tu portátil de hasta 29,46 pulgadas

Con bolsillos para almacenar ratón, teléfono móvil y otros accesorios

Incluye correa acolchada para el hombro

Dimensiones internas: 29,97 x 2,03 x 22,09 cm (largo x ancho x alto)

Dimensiones externas: 32 x 4,82 x 24,38 cm (largo x ancho x alto)

Tucano-Bolsa para Ordenador ,Hombre y Mujer con Bolsillo Para Ordenador Portátil de 11.6 Pulgadas, iPad y Tableta Universal. Bolsa de Oficina y Universidad € 22.90 in stock 1 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completely foam-padded compartment to protect laptop equipment

Anti-scratch protection

External pockets for quick access to accessories

Shoulder strap with easy-grip, shock absorbing design

Shoulder strap with swivel clips prevent twisting

Targus TSS865GL Maletín para portátil de hasta 11,6 pulgadas con cierre superior CityGear - Negro € 29.99

€ 26.06 in stock 25 new from €24.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: funda acolchada duradera

Dispone de un bolsillo frontal con cremallera para almacenamiento

Puede ser llevada sola o dentro de otra bolsa

Es adecuada para proteger el portátil

Dimensiones del producto: 23 x 32 x 2 cm

Case Logic Intrata - Bolso para portátil de 11.6", Color Antracita € 10.90 in stock 3 new from €10.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compartimento principal adaptable a un Chromebook/Ultrabook de 11,6 pulgadas, con fácil acceso de carga superior

Bolsillo frontal para guardar cables y accesorios, así como para teléfono y bolígrafos

Asa integrada en el panel posterior y correa para hombro ajustable

Targus TSS865EU Maletín CityGear de Targus para dispositivos Slimlite de 10" a 11.6” - Negro € 30.00

€ 15.98 in stock 3 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda súper plana de transporte de dispositivos; el maletín perfecto para los desplazamientos diarios

Compatibilidad con muchos dispositivos: Adecuada para dispositivos de 10" a 11,6"

Asa acolchada y cómoda y correa acolchada para los hombros. Correa para el carrito

Bolsillos de malla con cremallera y compartimentos para una organización inteligente

Garantía de por vida

