Los 30 mejores Tabla De Inversión de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Tabla De Inversión veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Tabla De Inversión disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Tabla De Inversión ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Tabla De Inversión pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



YATEK Tabla de inversión Eco Plegable con inversión Total, soporta hasta 150Kg de Peso € 159.00 in stock 1 new from €159.00

Amazon.es Features EQUILIBRADA: Probablemente una de las tablas de inversión más equilibradas de Amazon, ¿Para que quieres una tabla muy cara o muy llamativa si luego no puedes ni balancearte con ella al mover los brazos ligeramente?

PARA TODOS LOS PÚBLICOS: Con su apoyo a la cabeza regulable y sus posiciones extra, esta tabla de inversión permite desde los 1,3 hasta los 2 metros de altura, testeada y probada por personas de más de 140kg y 198cm de altura

ROBUSTA: Con doble refuerzo en pies y anclajes, nuestra tabla es una de las más resistentes, pudiendo soportar hasta 150kg de peso, sin ser una tabla muy pesada (solo 23kg) para maniobrar con ella

DE FACIL GUARDADO: La tabla de inversión Yatek es Plegable, ocupando solo de superficie al ponerla de pie 69x8cm, lo que la hace perfecta para guardarla en cualquier parte

CON MÚLTIPLES GRADOS DE INVERSIÓN: Nuestra tabla tiene más agujeros de posición que muchas otras para colocar su barra de seguridad y permitir varios tipos de inversión, hasta conseguir la inversión total

YATEK Tabla de inversión Plegable Deluxe, soporta hasta 150kg con masajeador, Robusta y Posibilidad de inversión Total € 219.00 in stock 1 new from €219.00

Amazon.es Features Masajeador desmontable incorporado

Inversión total de 180º

Altura: de 147cm a 198cm hasta 150kg,

Plegada mide 150cm de largo x 42,5cm de alto y 64,5cm de ancho

Peso: 26kg

HOMCOM Tabla de Inversión Gravitacional Plegable Acolchada con Cinturón de Seguridad Regulable en Altura para Usuarios de 130-190cm Ejercicio y Alivio de Dolores de Espalda Carga Máxima 150 kg € 147.99

Amazon.es Features TABLA DE INVERSIÓN PLEGABLE PARA LA ESPALDA. Perfecta para cuidar tu salud desde la comodidad de tu propia casa. Cuando no la uses, como es plegable, podrás guardarla de forma fácil.

DIFERENTES POSICIONES. Se puede utilizar bloqueando su inclinación a 20, 40 o 60 grados. También puedes usarla sin bloqueo llegando a inclinaciones de 0 a 90 grados. Su altura se regula para uso de personas con estaturas comprendidas entre 131 y 190 cm.

ESTRUCTURA ESTABLE. Fabricada con estructura de acero, reposabrazos, almohadillas y diferentes puntos de apoyo.

SISTEMAS DE SUJECIÓN. Incorpora sujeción para los tobillos, cinturones de seguridad y hebillas para una utilización segura.

MEDIDAS: 79x114x153 cm (LxAnxAl). Soporta un máximo de 150 kg de peso. NOTA: No utilizar si está embarazada. No utilizar en caso de enfermedades relacionadas con la presión arterial, apoplejía, vértebras, desprendimiento de retina, etc. Consulte con su médico antes de utilizar la tabla de inversión.

HOMCOM Tabla de Inversión Gravitacional Plegable con Altura Ajustable a 147-198cm y Cinturón de Seguridad Carga 136kg Material de Acero € 146.99

Amazon.es Features Esta tabla de inversión gravitacional tiene un recorrido de hasta 180°, es ideal para musculación fisiológica y estiramientos de cabeza, cintura, espalda, promover la circulación cardiovascular, reducir la tensión y eliminar el dolor. Adecuada a personas de todas las edades.

Alta calidad y seguridad: Marco fabricado con tubos de acero, sólido y duradero. Cuenta con pasamanos acolchados muy firmes, 1 cinturón de seguridad y pies antideslizantes para garantizar la estabilidad del usuario.

Diseño inteligente: Tamaño ajustable para personas con altura desde 147 a 198cm. Las sujeciones de los pies también son regulables. La sujeción del tobillo y la espalda cuenta con un recubrimiento de espuma de alta densidad, muy suave.

Estructura plegable: Fácil de plegar, compacta y transportable.

Dimensiones totales: 65x112-142x126cm(LxANxAL), dimensiones del respaldo: 100x37.5x3.5cm (LxANxE). Capacidad máx. de carga: 136 kg.

SportPlus banco de inversión plegable, sistema de balance perfecto, entrenador de gravedad, 4 ángulos de inversión, aliviar la columna vertebral, seguridad probada por el TÜV hasta 135 kg, SP-INV-010 € 142.31 in stock 2 new from €142.31

Amazon.es Features EQUILIBRIO PERFECTO: El movimiento de los brazos por encima de la cabeza o hacia un lado del cuerpo es suficiente para invertir y enderezar; la posición elevada reduce la presión sobre la columna vertebral y los discos

PERFECT-BALANCE-SYSTEM: La tabla de inversión plegable puede ajustarse en cuatro ángulos de inversión 20°, 40°, 60°, 80° e inversión libre (+/- 90°); cierre cómodo y seguro

PLEGABLE: dimensiones de plegado aprox. 83x67,5x159cm; después de su uso, simplemente se pliega y se guarda para ahorrar espacio, mecanismo de plegado simple y seguro

ERGOSURFACE & SUPERFOAM: La superficie de reposo está optimizada ergonómicamente (ErgoSurface) y promete el máximo confort. Los rodillos de fijación en la zona del pie están hechos de SuperFoam especialmente suave.

DETALLES: Dimensiones aprox. 116x67,5x159cm (LxAxA), peso del usuario hasta 135 kg, altura del cuerpo aprox. 154-199 cm, color: rojo, tapicería extra suave y agradable para la piel, mecanismo de cierre cómodo

Sportstech Tabla de Inversión Plegable Multifuncional 6 en 1 | Sistema Inteligente de Palanca Giratoria | Ejercicio 360° | Incl. Correa de Seguridad | Fácil Montaje Tabla de Gravedad - IT300 € 229.00 in stock 1 new from €229.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ : Use nuestra tabla de inversión para 6 ejercicios diferentes: inversión, fondos, flexiones, ejercicios de piernas & dominadas. También es ideal para ejercicios de espalda

✅ : El ángulo de inversión es seleccionable de manera libre e individual entre 0° - 90° - no hay límites de ejercicio con nuestra tabla de inversión!

✅ ́: Gracias a la estructura triangular de nuestra tabla de inversión y a la correa ajustable de seguridad, siempre se garantiza un ejercicio seguro. ¡Puede confiar un 100% en nuestro dispositivo!

✅ ́: El acolchado extra grande de nuestra tabla de inversión ofrece un soporte cómodo en cualquier posición: repelente al agua e inodoro. ¡El acolchado se adapta perfectamente a la forma de su cuerpo!

✅ : Nuestra IT300 puede plegarse en unos pocos segundos - ATENCIÓN: El pedido se entregará a pie de calle. ¡Envío solo a península! READ Los 30 mejores Lamina De Cobre de 2021 - Revisión y guía

ISE Tabla de Inversión Plegable, Banco de Inversión Gravitacional para Hogar, Tabla de Gravedad Invertida para Espalda Ejercicio, Mesa de Inversión Ajustable 155-195cm, Máx 135 kg, Rojo SY-ES1011 € 165.99 in stock 1 new from €165.99

Amazon.es Features EQUILIBRIO PERFECTO: Para la inversión y el enderezamiento, el movimiento de los brazos sobre la cabeza o el costado del cuerpo es suficiente. La posición de cabeza reduce la presión de la columna vertebral y los discos intervertebrales.

ÁNGULO DE INVERSIÓN: La tabla de inversión tiene 4 ángulos de ajuste (20 °, 40 °, 60 °, 80 °) y inversión libre (0-180 °). Barra de tiro para aliviar la columna vertebral y los discos intervertebrales. Gracias a la estructura triangular de nuestro Inversionstrainer y el cinturón de seguridad ajustable, se garantiza un entrenamiento seguro en todo momento.

AJUSTE POR TAMAÑO DEL CUERPO: Este entrenador de inversión es ajustable para personas con una altura de 130cm a 195cm aproximadamente. Con la escala de tamaño en la parte del pie, podría ajustar el entrenador de gravedad de acuerdo con su altura. El equipo de fitness ISE te ofrecerá una sensación de entrenamiento súper adecuada.

DETALLES Y CALIDAD: Dimensiones del respaldo de aproximadamente 108 x 41 x 8 cm (L / W / H) / La seguridad de la tabla de inversión se ha probado de acuerdo con la norma EN ISO 20957-1 / marco de acero tubular especialmente resistente / reposapiés ergonómicos con palanca de seguridad / diseño mejorado del respaldo Con suave cojín de respaldo, soporte lumbar, apoyo para los hombros.

PLEGAR PERFECTAMENTE PARA EL HOGAR: :El diseño práctico y plegable puede plegar el aparato de manera compacta para guardarla en un armario o en la pared. Nota: consulte a un médico autorizado antes de usar este equipo de entrenamiento físico de espalda. Algunos aparatos médicos no son adecuados para su uso con este aparato al mismo tiempo.

ECODE Tabla de Inversión Gravitacional LUXURY INVERSION TABLE Inclinación 180º, Acolchada, Regulable en altura € 175.00 in stock 1 new from €175.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TABLA DE INVERSIÓN GRAVITACIONAL: relajación del dolor de espalda, activa y estimula la circulación sanguínea. Previene y mejora diferentes patologías como la lumbalgia, y puede ser muy eficaz en tratamientos de rehabilitación.

DIFERENTES GRADOS DE INCLINACIÓN: regula el grado de inclinación oscilando de 20, 40, 60 y 180 grados. Puede ser ajustada manualmente en función de tus necesidades. Completamente segura para el usuario debido al diseño compacto y ergonómico.

COMPACTA & SEGURA: El sistema de anclaje, hace de la inversión un sistema seguro y conveniente pudiendo cambiar de forma sencilla el centro de gravedad, variando el ángulo a medida que se mueve de arriba abajo en una posición invertida.

RESULTADOS EFECTIVOS EN POCOS DÍAS: Mejora la postura corporal. Mejorar tu postura corporal evitando contracturas y futuras lesiones. Relaja tus músculos aliviando dolores sobre todo en zonas vertebrales, lumbares y discales.

MEDIDAS MONTADA: 146x78x159cm. Soporta un máximo de 130kg de peso. Apta para personas entre 1.40cm y 1.90cm. En caso de patología y/o enfermedad, consulte con su médico. No apta para embarazadas o niños sin supervisión de un adulto. Uso doméstico.

BH Fitness - GRAVITYX Tabla inversora, Adultos Unisex, Negro Rojo, Talla Única € 349.00

Amazon.es Features Un ejercicio que te hará crecer; el efecto inverso de gravedad, te ayudará a descomprimir las vértebras y relajar músculos y nervios; gracias a esto, notarás cómo tu espalda se estira y la disminución de dolor en la misma; en solo 3 minutos, notarás cómo tus discos intervertebrales se expanden y estiran, mientras que tus lumbares y cuello dejan de estar en tensión

Múltiples beneficios; con el inversor gravityx g400rf podrás estirar la espalda y la columna vertebral, eliminando así, la sobrecarga producida por las diferentes posiciones adoptadas durante el día; de esta manera, el cuerpo quedará totalmente relajado y preparado para un perfecto descanso nocturno

Comodidad; los apoya pies están cubiertos por cómodas espumas para un ejercicio confortable en la inversión; asimismo, la propia camilla tiene un grueso relleno de espuma para que apoyes la espalda sin notar la dureza de la tabla inversora

Máxima seguridad; regula el ángulo de inversión en tu ejercicio; tú eliges: 90º, 160º o 180º, podrás utilizar la correa de seguridad para conseguir la posición que buscas y controlar el ejercicio de forma segura

Ejercicios en inversión; una vez que te encuentres en posición inversa, podrás realizar distintos ejercicios de abdominales para conseguir la tonificación de la zona media

SportPlus banco de inversión plegable, sistema de balance perfecto, entrenador de gravedad, 6 ángulos de inversión, aliviar la columna vertebral, seguridad probada por TÜV hasta 135 kg, SP-INV-010-B € 169.99 in stock 2 new from €169.99

Amazon.es Features SISTEMA DE EQUILIBRIO PERFECTO: Para invertir y enderezar, mueve los brazos por encima de la cabeza o a un lado del cuerpo. La posición sobre la cabeza proporciona un alivio inmediato para la columna vertebral y los discos intervertebrales.

ÁNGULO DE INVERSIÓN: El ángulo de inversión ajustable de 6 veces del entrenador de espalda permite un entrenamiento de inversión muy eficaz para estirar la columna vertebral y los discos intervertebrales y así aliviar la presión

PLEGABLE: El banco de inversión se puede plegar de forma rápida y sencilla, por lo que es el entrenador de gravedad ideal para el hogar y la oficina. El tamaño de plegado para ahorrar espacio es de aproximadamente 83x67,5x159 cm

DETALLES: Acolchado cómodo y agradable para la piel; inodoro e hidrófugo; tubo de acero especialmente estable; dimensiones aprox. 116x67,5x159 cm (LxAxH); peso del usuario hasta 135 kg; altura del cuerpo de 154 a 199 cm

SEGURIDAD COMPROBADA: La seguridad del banco de inversión ha sido probada según la norma EN ISO 20957-1, por lo que cumple con los requisitos generales de seguridad.

Fitness Reality 790XLT Tabla Alta Resistencia con el Amortiguador de la Espalda Baja/inversión Vertical Completa, Unisex Adulto, Rojo € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Estructura de acero ovalada resistente para evitar cualquier inestabilidad al invertir.

Cojín lumbar de la espalda baja fácilmente extraíble. Capacidad de inversión totalmente vertical de 180 grados.

Almohadillas de tobillo ergonómicamente moldeadas sujetan los tobillos de forma segura y segura. Mango extendido fácil liberación del pasador

Barras de asas cubiertas de espuma de bucle completo para un fácil retorno a la posición vertical. Se pliega para almacenamiento.

Frantools Tabla de Inversión por Gravedad Plegable Inflable Ajustable con Cinturón Protector Rojo Tabla de Gravedad Invertida para Espalda Ejercicio Banco de Inversión Gravitacional (Negro) € 240.99 in stock 1 new from €240.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ADJUSTABLE HEIGHT AND ANGLE】- Can accommodate users 147cm/4.8ft to 185cm/6.1ft in height, only simple operation is required. Suitable for every family members. Capacity up to 136kg/300lbs. Features 3 fixable position: 20°, 40°, and 60°, for beginners, experienced, or expert. Capacity up to 136kg/300lbs.

【COJÍN PARA LA ESPALDA, LA CABEZA Y LA CINTURA】- El suave cojín para la espalda y el cojín para la cabeza están hechos de cuero de PU de alta calidad y espuma de memoria para mantener la cabeza y la espalda seguras y cómodas durante el proceso de inversión.Una almohadilla de apoyo lumbar desmontable, inflable y ajustable alivia el dolor.

【PROTECCIÓN MÚLTIPLE】- El diseño múltiple es para mantenerlo en su lugar y seguro durante la inversión, incluyendolos el cinturón de seguridad y el rodillo de espuma para la protección de los hombros. El sistema de sujeción del tobillo ergonómico, como el pasador de seguridad, el rodillo de espuma delantero y el dispositivo de sujeción del tobillo en forma de U trasero, pueden mantener los pies en su sitio.

【FÁCIL DE MONTAR Y PLEGAR】- Viene con todo lo que necesitas. Es fácil de montar para hombres y mujeres. Se puede plegar para guardarlo fácilmente, colocándolo en el garaje o contra la pared. Puede utilizarla en casa o oficina o cualquier momento.

【VARIOUS FUNCTIONS】- Five minutes a day, this Inversion Table will helps you a lot: reduce the effect of aging due to gravity, get better body shape, stimulate blood circulation, relieve stiff muscles and fatigue, stretch spine pressure, increase body flexibility, and relieve lower backaches due to sitting or standing.

Klarfit Relax Zone Comfort tabla de inversión (150 kg de peso máximo, 20 niveles ajustables, acero y vinilo, correas de nailon, pies antideslizantes, montaje rápido) - rojo negro € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tabla de inversión para el estiramiento fisiológico adecuado para problemas de espalda. Peso máximo 150 kg y angulo de inversión de hasta 180°. Fácil montaje gracias al manual de instrucciones ilustrado.

Estira la columna vertebral y los grupos de musculatura que están alrededor. Adecuado para todas las edades. La tabla de inversión Klarfit Relax Zone Comfort está fabricada en acero.

La tabla de inversión Klarfit Relax Zone Comfort es un efectivo dispositivo de entrenamiento ''Hang-Up'', presente en innumerables áreas de fitness y de fisioterapia, que forma parte del tratamiento adecuado algunos problemas de espalda.

Cuando el peso del cuerpo está suspendido de la parte inferior del cuerpo la fuerza de gravedad puede descomprimir las articulaciones del cuerpo por debajo del anclaje. Este ejercicio será más fácil que nunca gracias a Klarfit Relax Zone Pro.

La construcción de acero extremadamente sólida de la tabla de inversión así como las correas de nilón de la tabla de inversión Relax Zone Comfort de Klarfit garantiza además la sensación de seguridad durante la terapia.

Kacsoo Columpio Aéreo De Yoga Columpio De Yoga Antigravedad Juego Completo De Hamacas De Yoga Aéreo Hamaca De Yoga Columpio-Entrenamiento Físico Gancho Mosquetón con Bordes Lisos (Amarillo) € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Amazon.es Features ☘ 【Inspiración, El Estimulante De La Vida】 A diferencia de los ejercicios de yoga anteriores en el suelo, este producto le permite realizar ejercicios de yoga en el aire de una manera más creativa y versátil. Es ideal para yoga aéreo, pilates aéreos, terapia de parada de manos y entrenamiento antigravedad. Gracias a la inspiración y la creatividad, la vida será más divertida. Gracias a la inspiración y la creatividad, la vida se volverá más divertida.

☘ 【Calidad, La Base De La Vida】 Esta hamaca de yoga está hecha de nailon 100% (Nylon Taffeta 210T) con puntadas triples, suave, duradera, fresca y tiene un brillo hermoso y sutil. Gracias a este tejido elástico, sentirás un ligero estiramiento natural, pero no excesivamente holgado. Es muy útil para principiantes, practicantes de yoga y Pilates aéreos avanzados. Con la calidad como piedra angular, la vida debe mejorarse constantemente.

☘ 【Facilidad de uso, la comodidad de la vida】 Es fácil de montar, simplemente cuélguelo en el marco de la puerta, cuélguelo en la viga expuesta (en la habitación del ático, terraza o garaje), cuélguelo en las ramas o en el equipo deportivo. Para que pueda instalarlo donde quiera, como en casa, en el gimnasio o incluso en los árboles al aire libre.

☘ 【Salud, la raíz de la vida】 La práctica de yoga aéreo puede aliviar la presión corporal, eliminar la fatiga, ayudar al metabolismo y promover la circulación sanguínea. La práctica regular del yoga tiene un gran efecto desintoxicante, que puede mejorar la salud física, mantener una figura hermosa y, al mismo tiempo, mejorar su cuerpo y mente, calmar la mente y aumentar la confianza en uno mismo. Sin salud, la belleza será fugaz.

☘ 【Garantía de satisfacción del 100%】 Respaldamos nuestros productos de calidad. Nuestros columpios de yoga están hechos de materiales de la más alta calidad y cumplen con los más altos estándares de calidad que debe esperar. Si no está satisfecho con su nuevo producto, contáctenos, estaremos encantados de resolver el problema por usted.

Z ZELUS Tabla de Inversión Plegable Soporta 150kg Banco de Inversion Gravitacional Altura Ajustable 130-185 cm Mesa de Inversión por Gravedad (Negro y Rojo) € 309.99 in stock 1 new from €309.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DIMENSIONES】 Las medidas ensambladas de la mesa de inversión de aproximadamente 79 X 115 X 152cm (LxWxH) con almohada extraíble para el reposacabezas; Dimensiones plegadas: 79 x 24 x 172cm (LxWxH), el peso neto es de 22 kg, adecuado para el usuario con un peso máximo de hasta 150 kg; Altura ajustable: 130-185 cm

【4 ÁNGULOS AJUSTABLES】 El ángulo de inversión se puede ajustar varias veces (60 °, 90 °, 70120 °) e inversión libre (180 °); equipado con un dispositivo de bloqueo de inclinación cómodo y seguro, puede relajar su cuerpo de manera segura

【DISEÑO ERGONÓMICO】El cojín de soporte lumbar extraíble se puede ajustar a la parte inferior, media, superior de la espalda, los hombros y el cuello. Presione la válvula de inflado para ajustar el tamaño de la almohadilla de soporte según lo necesite, el diseño ergonómico se adapta perfectamente a la curva de su cintura y libera la presión. Además, agregamos almohadillas de esponja en los pies y la cabeza, no dañarán los hombros y los tobillos

【PROTECCIÓN DE SEGURIDAD】 La tabla de inversión hace que el ejercicio sea fácil y seguro. El marco de acero integrado grueso y resistente hace que la mesa sea estable y duradera. La hebilla de sujeción precisa y el sistema de pasador de seguridad hacen que la mesa de trabajo sea más segura y confiable al voltear; El dispositivo hidráulico de ajuste fijo de la pierna de 360 grados hace que la mesa de trabajo sea más estable

【PLEGABLE】 El diseño plegable que ahorra espacio es conveniente para el almacenamiento y el transporte. Se puede guardar en el armario, apoyado contra la pared, o la sala de estar, el balcón, etc. Nota: si tiene problemas de salud, consulte a su médico de familia si es adecuado para este producto antes de usar la mesa de inversión READ Los 30 mejores Funda Nórdica 150 de 2021 - Revisión y guía

Headstand Chair, Yoga Chair Head Stand Taburete Silla Banco Banco de inversión Headstander Fitness Kit Rojo € 62.79 in stock 1 new from €62.79

Amazon.es Features Fuerte y cómodo, cojín acolchado grueso y marco de acero reforzado pueden ayudarlo

Levántelo de forma fácil y segura hasta ponerse de cabeza sin ejercer presión sobre la cabeza y el cuello

Fortalece la columna y el núcleo mientras trabaja los músculos del abdomen, la espalda, el cuello, los hombros y los brazos.

Con esta silla, ponerse yoga puede mejorar el metabolismo, reducir las varices, ayudar a aliviar el estrés y la depresión leve, etc.

Con buena mano de obra, esta silla de yoga es de alta calidad y delicada.

TABLA DE INVERSION GRAVITACIONAL MODELO ANARANJADO € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

YM Tabla de inversión gravitacional plegable profesional con soporte para hombros y cinturón de seguridad, equilibrio perfecto, ergonómico, seguro y resistente - Certificación EN ISO 20957-1 € 159.97 in stock 2 new from €159.97

Amazon.es Features MARCO Y DISEÑO. Estructura en tubo de acero pintado color arena negro mate, que se adapta perfectamente a cualquier ambiente. Pies antideslizantes para máxima estabilidad durante los ejercicios. Altura mínima y máxima del usuario: 135 - 195 cm. El diseño y la estructura geométrica triangular se han optimizado aún más para obtener un equilibrio perfecto para cualquier tipo de altura. Simplemente suba o baje los brazos para invertir el movimiento del banco.

ÁNGULOS DE INCLINACIÓN. El banco se puede ajustar para seleccionar el grado de inclinación según sus necesidades en una escala de 5 ajustes (20 °, 40 °, 60 °, 80 ° y 90 °) hasta que quede en una posición perpendicular (180 °). 5 minutos al día son suficientes para obtener beneficios del uso del banco de gravedad, como: alivio del dolor de espalda, mejora de la circulación, mayor flexibilidad del cuerpo, postura correcta, ayuda a contrarrestar el estrés, etc.

CONFORT Y CALIDAD. Acolchado ergonómico y duradero con material repelente al agua e inodoro cubierto con cuero PU de alta calidad, fácil de limpiar con un simple paño húmedo. Los rodillos de los pies y los hombros están hechos de una espuma de alta densidad, agradable al tacto y capaz de favorecer la evaporación y neutralización de los olores. Además, el rodillo de hombro incluido en el precio garantiza una mayor comodidad y seguridad.

LA SEGURIDAD. Producto que cumple con las últimas normas de seguridad EN ISO 20957-1. El sistema de bloqueo de pie es ajustable. Gracias a la palanca de seguridad de liberación rápida, te permite liberarte inmediatamente del banco en caso de necesidad, mientras que los mangos ergonómicos permiten un agarre firme y cómodo en cualquier posición. Los cinturones de seguridad suministrados ayudan a aumentar aún más la seguridad y a sentirse cómodo durante el ejercicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Fácil y rápido de montar, gracias también a las instrucciones multilingües en EN, IT, DE, ES y FR. Una vez utilizado, se puede plegar fácilmente gracias al cierre optimizado que ahorra espacio. Dimensiones del embalaje: 127 x 58 x 13 cm - Dimensiones del producto ensamblado: 106 x 74 x 150 cm - Peso bruto del producto: 23 kg. - Peso REAL máximo recomendado: 120 kg. (Certificación INTERTEK).

Inversion Table: The Ultimate Using Instruction To Control And Manage Back And Neck Pain: Teeter Inversion Therapy (English Edition) € 3.49 in stock 1 new from €3.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2021-03-30T20:00:10.648-00:00 Language Inglés Number Of Pages 92 Publication Date 2021-03-30T20:00:10.648-00:00 Format eBook Kindle

Exerpeutic Mesa de inversión 225SL con soporte de tobillo sin pellizcos, sistema de trinquete de seguridad 'SURELOCK' y soporte lumbar € 249.00 in stock 1 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Dimensiones de la mesa de inversión – 26.5 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de largo x 64 pulgadas de alto. Dimensiones plegada: 26.5 pulgadas de ancho x 41.5 pulgadas de largo x 77 pulgadas de alto. Altura del usuario: 4 pies 9 pulgadas a 6 pies 6 pulgadas | Capacidad máxima de peso del usuario: 1. 13.4 13.4kg. | Peso de la mesa: 29 kg.

Barra transversal trasera ajustable de 3 ángulos para un fácil ajuste de ángulo de inversión elimina el típico sistema de correa

Sistema de bloqueo de tobillo ajustable de fácil acceso "Palm Activated". El mecanismo de doble bloqueo de trinquete hace que la mesa sea más segura y segura al invertir. Diseño sólido de dos piezas

Soporte de tobillo AIRSOFT pendiente de patente para una comodidad inigualable mientras se invierte. Utiliza la tecnología Airsoft que permite que el aire fluya en diferentes cámaras para adaptarse a tus piernas/tobillos. Sin pellizcos ni dolor en los tobillos mientras se invierte

VEVOR Tabla de Inversión por Gravedad Plegable Inflable Ajustable con Cinturón Protector Rojo Tabla de Gravedad Invertida para Espalda Ejercicio Banco de Inversión Gravitacional Negro € 273.99

€ 266.99 in stock 1 new from €266.99 Consultar precio en Amazon

【COJÍN PARA LA ESPALDA, LA CABEZA Y LA CINTURA】- El suave cojín para la espalda y el cojín para la cabeza están hechos de cuero de PU de alta calidad y espuma de memoria para mantener la cabeza y la espalda seguras y cómodas durante el proceso de inversión.Una almohadilla de apoyo lumbar desmontable, inflable y ajustable alivia el dolor.

【PROTECCIÓN MÚLTIPLE】- El diseño múltiple es para mantenerlo en su lugar y seguro durante la inversión, incluyendolos el cinturón de seguridad y el rodillo de espuma para la protección de los hombros. El sistema de sujeción del tobillo ergonómico, como el pasador de seguridad, el rodillo de espuma delantero y el dispositivo de sujeción del tobillo en forma de U trasero, pueden mantener los pies en su sitio.

【FÁCIL DE MONTAR Y PLEGAR】- Viene con todo lo que necesitas. Es fácil de montar para hombres y mujeres. Se puede plegar para guardarlo fácilmente, colocándolo en el garaje o contra la pared. Puede utilizarla en casa o oficina o cualquier momento.

【FUNCTIONS VARIAS】- Cinco minutos al día, esta tabla de inversión le ayudará mucho: reduce el efecto del envejecimiento debido a la gravedad, mejora la forma del cuerpo, estimula la circulación sanguínea, alivia la rigidez muscular y la fatiga, estira la presión de la columna vertebral, aumenta la flexibilidad del cuerpo y alivia los dolores de espalda inferiores debidos a estar sentado o de pie.

Surplex 12 en 1 Push Up Rack Board System Plegable Push Up Tabla Board Fitness Entrenamiento Gimnasio Ejercicio Stands para El Aptitud Entrenamiento Muscular Del Cuerpo Deporte Gimnasio Hogar € 16.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Tabla push up multifunción: diferentes tablas push up codificadas por colores se enfocan en músculos específicos trabajados, ejercitan los músculos del pecho y abdominales, los músculos del brazo y el dorsal ancho (pecho azul, hombros rojos, espalda amarilla y tríceps verde).

Postura correcta: el sistema de tabla de empuje de presión de tapón de alta resistencia con múltiples posiciones y ángulos, estimula con precisión los músculos de todas las partes que esculpen y maximizan la definición de la parte superior del cuerpo y obtienen el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Puede ayudar al principiante a realizar un entrenamiento específico en el pecho y la mano y corregir la postura.

Sistema innovador de flexiones: tabla de soporte de flexiones, quemar calorías y desarrollar fuerza con una postura correcta, que lo guía a través de un entrenamiento de fuerza y ​​acondicionamiento de todo el cuerpo, da forma efectiva a los músculos de la parte superior del cuerpo.

Plegable y portátil: tablero de soporte de construcción de carrocería de diseño plegable, puede llevarlo a cualquier lugar con Montaje y almacenamiento simples. Se puede utilizar en sala, gimnasio, exterior, etc.

Manijas de diseño antideslizante: sistema de tabla de empuje con empuñaduras de confort avanzadas de primera calidad, manija sobredimensionada con diseño ergonómico, duradero y le permite tener una experiencia más cómoda cuando ejercita sus músculos.

Mediashop Back Lounge - Banco de inversión para entrenamiento de la espalda, estiramiento de la columna vertebral, hasta 110 kg, dinámico, 250 kg, estático, rodillos de masaje integrados, plegable € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Importante: Dispositivo de entrenamiento de gravedad ultraligero – muy estable y seguro gracias a su diseño inteligente – capacidad de carga máxima dinámica de hasta 110 kg y estática de hasta 250 kg.

Características especiales: Rodillos de masaje integrados, incluye programa de entrenamiento (idioma español no garantizado), es plegable y ahorra espacio.

Uso: Garantiza siempre un control individual sobre el ángulo, para hombres y mujeres, principiantes o profesionales de todas las edades, muy fácil de montar.

Contenido: 1 banco inclinado Backlounge para entrenamiento en posición invertida, 1 plan de entrenamiento (idioma español no garantizado).

Banco de Inversión Gravitacional, Tabla de Inversión Plegable, Reposacabezas Ajustable, Cinturón de Protección, Inversión Completa,Aliviar la Columna Vertebral, Entrenador de Espalda Soporta de 150 kg € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

【ESTRUCTURA CÓMODA Y PESADA】 Con doble refuerzo en los pies y anclajes, nuestra tabla es una de las más resistentes, ya que puede transportar hasta 150 kg de peso. Además, el cinturón de seguridad especial y los reposapiés y pantorrillas acolchados con palanca extralarga previenen de forma fiable lesiones durante cada entrenamiento. Le ofrece una experiencia de fitness segura sin tener que preocuparse por la estabilidad.

【AJUSTE DE ALTURA】 El banco de inversión tiene 11 niveles de ajuste de altura, esta mesa de inversión tiene una altura de 1,3 ma 1,9 m, con lo que se puede adaptar de forma variable a la mayoría de las tallas corporales. Las fijaciones de nailon acolchadas mantienen a quienes deseen entrenar de forma segura en su posición colgante. Ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados para usar como gimnasio en casa.

【INVERSIÓN MÚLTIPLE】 Nuestro banco de inversión tiene más agujeros para colocar su barra de seguridad y permitir diferentes tipos de inversiones hasta obtener la inversión total.

【FÁCIL ALMACENAMIENTO】 El diseño plegable le permite doblar el banco de inversión a aproximadamente una cuarta parte de su tamaño normal. ¡Dóblalo en unos sencillos pasos y guárdalo donde quieras! Esto ahorra espacio en su gimnasio, sala de entrenamiento, sala de estar o dormitorio en casa y permite una fácil instalación y transporte si es necesario. READ Los 30 mejores Tope De Puerta de 2021 - Revisión y guía

Aparatos de inversión, Tabla De Inversión: Reducir El Dolor De Espalda, El Uso De La Inversión De Uso Doméstico Plegable Ajustable Para El Estrés Y Mejorar La Postura Y La Flexibilidad(Color:Negro) € 997.22 in stock 1 new from €997.22 Consultar precio en Amazon

diseño de asiento moderno: soporta un diseño de ahorro de espacio con hasta 150 kg. diseño de ahorro de espacio incorporado con ruedas de transporte incorporadas para un almacenamiento y portabilidad convenientes. sistema de pin ajustable para un fácil posicionamiento y una inversión más segura sobre los sistemas de correa. adecuado para todas las edades | estudia el marco de acero.

plegable y fácil de almacenar: conveniente, el diseño plegable puede soportar el plegado compacto de la mesa de inversión, que se puede almacenar en un armario o contra la pared, es muy conveniente.

rotación de precisión para el control total: es fácil cambiar su peso corporal con solo movimientos de brazos simples para un simple retorno a la posición vertical, lo que ayuda a rejuvenecer los discos, aliviar la presión sobre los nervios, realinear la columna vertebral y libera la tensión muscular de forma natural.

hoy en día, más y más personas sufren de dolor de espalda y deben y la tensión muscular. el número de casos de discos deslizados también experimenta y cada vez más tendencia al alza. debido a los tipos extenuantes de trabajo, los espacios de trabajo de la oficina y las posiciones de asientos incorrectos, nuestras espinas tienen que lidiar con mucha cepa a diario. tarde o temprano, esto conduce a problemas fisiológicos y dolor.

Priority Culture Tabla De Gravedad Invertida Taburete De Yoga Tabla Inversion Puede Soportar 440 Libras Equipo De Fitness Multifuncional Banco De Estiramiento Aliviar El Dolor De Espalda € 104.67 in stock 1 new from €104.67 Consultar precio en Amazon

【Banco de inversión de seguridad】 El soporte de este banco de apoyo para la cabeza de yoga está hecho de tubería de acero grueso, que puede transportar hasta 440 libras (200 kg). Alfombras de seguridad para prevenir accidentes. Los pernos están interbloqueados y la estructura es muy estable. Almohadilla antideslizante, antideslizante, no daña el suelo.

【Experiencia confortable】 Diseño ergonómico, ensanchando y engrosando el panel, reduciendo la presión en el hombro y cuello al estar de pie. La superficie está hecha de material PU de alta calidad, que está de moda, es suave y cómodo. Estructura de enclavamiento múltiple, fuerte, duradera y segura.

【Fácil de usar】 Toda la familia puede usarlo sin importar la altura. La estructura es simple y fácil de montar. El diseño ligero hace que sea fácil de transportar. Se puede utilizar en dormitorios, oficinas, salas de estar, gimnasios y otros entornos.

✉ 【Servicio de calidad】 Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas, su satisfacción y comentarios son nuestra motivación.

Sportstech Tabla de Inversión Gravitacional para Fitness y Masaje de Espalda | Aparato de Inversión & Entrenador de Abs en casa | Plegable - Soporta 120 Kg | Banco de Inversión para casa - IT200 € 199.00 in stock 1 new from €199.00 Consultar precio en Amazon

✅ ́ : Un exclusivo cojín de aire inflable en la tabla de inversión acolchada IT200 hace que el entrenamiento sea más cómodo que nunca y, al mismo tiempo, protege la columna vertebral. El soporte inteligente para el cuello también proporciona una sujeción significativamente mejor y además aumenta la comodidad durante el entrenamiento. De esta manera, siempre te mantienes en la posición correcta y puedes disfrutar plenamente de tu entrenamiento.

✅ ́ : Este aparato de inversión con estructura triangular extra estable cuenta con un sistema único de bloqueo de 5 puntos y con un moderno cierre de seguridad. Además, tiene un cinturón de seguridad especial que te protege de resbalones no deseados. Además, los apoyos acolchados para pies y pantorrillas con una palanca extra larga evitan de forma fiable las lesiones en cada entrenamiento.

✅ : Como todos los productos de SPORTSTECH, el entrenador de inversión IT200 convence por sus materiales de enorme calidad. Por consiguiente, sólo se utilizan telas especialmente duraderas para el acolchado - además de elegantes costuras rojas - que son repelentes al agua y transpirables al mismo tiempo. Así, siempre te beneficiarás de una sujeción segura y disfrutarás de un placer de entrenamiento duradero, ¡sin olores desagradables!

✅ ̃ : Gracias a su ingenioso diseño, puedes adaptar el entrenador gravitacional al tamaño que desees en segundos, doblarlo en pocos pasos y guardarlo donde quieras. De este modo, la tabla de inversión IT200 es el equipo de gimnasia para casa perfecto para todo aquel que quiera aliviar su columna vertebral y mejorar de forma duradera las deformidades o el dolor de espalda.

ECODE Tabla de inversión gravitacional Plegable MULTIGYM 6 EN 1 Power Tower. Regulable, Gimnasio en casa, Calistenia € 199.00 in stock 1 new from €199.00 Consultar precio en Amazon

COMODIDAD Y SEGURIDAD: Correa de seguridad. Puntos de fijación en pies y tobillos para inmovilizar al usuario. Apoyos con almohadillas de espuma, soportes con tratamiento anti sudor y acolchados con tratamientos anti cuarteo.

DIFERENTES EJERCICIOS: Incorpora Barras paralelas para fondos y Asas para flexiones. Levantamientos de piernas para trabajar tus abdominales. Barra para dominadas. Plataforma de espuma para estiramiento de espalda. Control ajustable en altura.

DISEÑO INNOVADOR para la fijación de tobillos y piernas, con doble rodillos extra acolchados, con espumas superiores a 7cm de diámetro, para alienar y fijar correctamente el cuerpo. Todos los soportes son ajustables.

MEDIDAS: 2,25 x 71 x 1,10cm (máxima). Soporta máximo 136kg. Apta para medidas entre 1.40cm y 1.98cm. Separación de Agarres 67cm. Asideros Acolchados Oscilantes 45º. Respaldo: 1.05cm con grosor 4cm. Reposa brazos: 33x13cm con grosor de 4cm

Tabla de Inversiòn Gravitacional Rigida con Respaldo Acolchado Plegable € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Tabla De Inversión solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Tabla De Inversión antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Tabla De Inversión del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Tabla De Inversión Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Tabla De Inversión original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Tabla De Inversión, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Tabla De Inversión.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.