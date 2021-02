Los 30 mejores Sujetador Espalda Descubierta de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Sujetador Espalda Descubierta veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Selene Body Giorgia Espalda Abierta 95B Tierra (90B) € 28.70 in stock 1 new from €28.70 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Color Beige Is Adult Product Size 90B

Vivisence Kate 1011 Sujetador Push-Up con Almohadillas Removibles para Mujeres Liso Tirantes Multiposición con Aros - Hecho En La UE, Negro,95D € 20.99

€ 19.54 in stock 2 new from €19.54

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Elegante sujetador acolchado tipo push-up con almohadillas de aumento removibles

Modelo unicolor sin estampado con sutil lazo decorativo entre las copas

Cuenta con los aros y cierre en la parte delantera

Tirantes regulables y desmontables, con la posibilidad de llevarlos de muchas formas lo hacen perfecto para vestidos con espalda al aire

Lencería de alta calidad hecha en la UE perfecta ideal cada día además de ocasiones especiales

Selene Bdgiorg Sujetador Reductor, Beige (Tierra), 95 (Tamaño del Fabricante:C.95) para Mujer € 23.77

€ 19.20 in stock 9 new from €19.20 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number BDGIORG-Tierra Model BDGIORG Color Beige (Tierra) Is Adult Product Size 95C

Vivisence Sujetador Push-Up con Tirantes Multiposición para Mujeres 1035, Blanco,85B € 18.99

€ 17.73 in stock 2 new from €17.73

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Casual sujetador acolchado con relleno push-up extraíble para mujeres

Modelo unicolor sin estampado ideal para vestidos con espalda al aire

Sostén cuenta con tirantes multiuso de silicona, ajustables y desmontables

Lencería de alta calidad hecha en la UE ideal para cada día y ocasiones especiales

Decorado con un adorno delicado entre las copas

Tuopuda Sujetador Adhesivo de Silicona Reutilizable para Mujer sin Tirantes Invisible Push up sin Mujer Espalda con Cordones entrecruzados (B, Negro 1 Par) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tenga en cuenta que el exceso de sudor afectará la adherencia, por lo que el sujetador adhesivo de silicona no es adecuado para usar a altas temperaturas al aire libre o hacer ejercicio.

Diseño humanizado: deje un espacio para proteger el pezón, no dañará su delicada piel. El diseño sin tirantes y sin respaldo hace que el pecho sea más libre, sin correa, sin hebilla.

El sujetador push-up cuenta con un adhesivo que no daña la piel en las copas para que permanezca siempre en su lugar, proporcionando un ajuste seguro durante todo el día; también se puede reutilizar varias veces.

Ocasión: Ideal como inserciones para trajes de baño, sujetadores para halter, vestidos de noche sin espalda, sin espalda, vestidos escotados y vestidos. Perfecto para bodas, fiestas de graduación, cenas, fiestas, vacaciones o cualquier otra ocasión formal o informal en la que desee tener un aspecto de alfombra roja.

Lavable y reutilizable: simplemente limpie con agua, luego seque al aire. No exponerse al sol. Una vez seco, el adhesivo se regenera. No más tiras adhesivas sucias o extensiones laterales. READ Los 30 mejores Calzado Hombre Casual de 2021 - Revisión y guía

Selene Body Interior Cristina Arena ES 100C € 26.67

€ 18.08 in stock 10 new from €18.08 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number CRISTINA_TIERRA-C.100 Model CRISTINA_TIERRA-C.100 Color Arena Is Adult Product Size 100C

UMIPUBO Invisible Sujetador Adhesivo Deportivo para Mujer Push Up Sujetador Reutilizable Sin Tirantes Silicona Bra Strapless Nipple Covers (C(12cm), piell) € 10.99 in stock 2 new from €7.23

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hecho de silicona médica autoadhesiva, suave, transpirable, ligero, que no irrita la piel, ofrece una viscosidad persistente y una experiencia de uso cómoda. El sujetador adhesivo se puede usar repetidamente sin desgomado, después de cada limpieza y secado, pegajoso y natural

Forma innovadora de oreja de conejo, interior con orificio respirable en forma de corazón. Empuje hacia arriba el seno y proporciona una apariencia suave mientras mantiene y mejora su forma. Dándole a tu pecho un aspecto más bonito y alegre.

Cubiertas invisibles de tetinas hechas de material de silicona de grado médico inofensivo y autoadhesivo y poliéster sin costuras. Seguridad, sana y amigable para la piel. No voluminoso para tu pecho, suave y super ligero.

El sujetador sin tirantes sin costuras y sin espalda es invisible incluso bajo la ropa transparente, será la solución perfecta para trajes de baño, Deep-V, blusas, vestidos de novia y vestidos.

El Levantamiento de senos te hace deshacerte del sujetador y te da la máxima libertad.

Rmeet Extensores de Sujetador,3 Pack Mujeres Convertidores de Sujetador con 1/2 Ganchos Ajustable Baja Tirantes de Sujetador Extensor para Sin Espalda Boda Vestido Negro Blanco Desnudo 1.9CM € 6.99 in stock 1 new from €6.99

1 used from €6.79

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Convertidores de Sujetador Mujer: hecha de algodón poliéster, 1,9 cm de ancho, 3 colores disponibles

Talla única para Todos: el diseño de doble gancho y ojo puede enganchar 2 ganchos y 3 sujetadores, luego transformar 1 gancho en un sujetador de espalda baja mientras se sujeta el gancho lateral 1 a su sujetador

Fácil de Usar: sujete el extremo con gancho de la correa a los "ojos" de su sostén, envuélvalo alrededor de su cintura, ajústelo para ajustarlo y sujete los ganchos de su sostén a los "ojos" de la correa

Amplia Aplicación: ideal para la parte baja de la espalda y el vestido de verano para asistir a la fiesta de bodas, y puede convertir tu sostén para ponerlo bajo en la espalda

Política de Rmeet: no dude en ponerse en contacto con nosotros, cualquier problema se solucionará de la mejor manera

Marca Amazon - IRIS & LILLY Sujetador con Push-up Mujer, Negro (Black Black), 85B, Label: 32B € 22.40 in stock 1 new from €22.40

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number AM9233-Black Model AM9233 Color Negro (Black Black) Is Adult Product Size 85B

NewPI Sujetador Adhesivo Invisible de Mujer, Bra Mujeres Silicone Invisible Sujetador Push Up Uso Diario, Vestido de Boda, Vestido de Noche. € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Hipoalergénico 100% natural】 Material de tejido de poliéster + Bio Gel. El adhesivo es 100% de silicona natural, amigable con la piel e hipoalergénico, cómodo y no deja rastros en la piel después de quitarse el sujetador.

【No deje rastros de ropa interior】 Este sujetador sin respaldo reutilizable con un adhesivo lo suficientemente fuerte para el pecho ayuda a crear un aspecto perfecto para su espalda y hace que la moda sea mucho más ligera al tomar un poco sexy.

【Alta adherencia y antideslizante y lavable y reutilizable】: el adhesivo, cómodo, no causa alergia a la piel y no deja rastros en la piel después de la extracción. En la región del pezón, hay adhesivo de silicona para proteger los pezones. simplemente limpie con agua y jabón suave y deje secar al aire.

【Diseño sexy】 Frente con cierre de clip para un soporte máximo y evita que el busto baje. Una fuerte tracción y una forma súper hermosa estarán juntas. Sujetador invisible perfecto debajo de vestidos sin tirantes o sin espalda.

【Adecuado para todas las ocasiones】 Opción perfecta para trajes de baño, cabestro sin espalda, vestidos de noche sin tirantes y sin espalda, vestidos de noche, vestidos de corte bajo. Adecuado para bodas, bailes, cenas, fiestas, vacaciones, actividades del club o cualquier otra ocasión formal e informal.

Vivisence Eve 1012 Sujetador Push-Up con Tirantes Y Espalda De Silicona para Mujeres Liso con Aros - Hecho En La UE, Beige,90B € 20.49

€ 18.20 in stock 3 new from €18.20

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Elegante sujetador acolchado tipo push-up con almohadillas removibles

Modelo unicolor sin estampado, disponible en colores clásicos

Cuenta con cierre en la parte delantera y espalda de silicona - está ideal para vestidos con espalda al aire

Los tirantes de silicona son regulables y desmontables, con anillos de metal

Lencería para mujeres de alta calidad, perfecta para cada día además de ocasiones especiales

Rovtop 12 pcs Pinzas y 3 Pares de Tirantes para Alargador del Sujetador de Espalda Baja Descubierta, 2 Pares Tirantes transparentes, Kit Accesorios Completa, Talla Única € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 12 pcs pinzas para la sujeción de las correas del sujetador + 3 pares de tirantes para sujetador de espalda baja abierta + 2 pares de tirantes transparentes.

Sólo tiene que utilizar estos clips para hacer su sujetador invisible debajo de la ropa.

Los 17 clips le ayudan a esconder los tirantes del sujetador, levantar los pechos y mantener que las correas no se deslicen

Totalmente ajustable y de alta elasticidad, diseñados para sujetadores de gancho.

Idealmente diseñado para falda, perfectos para vestidos de noche.

Yarbar Mujeres Extensores de sujetador, Espalda Baja Convertidor de sujetador Tirantes para Sujetador 2 Ganchos € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Brazo trasero bajo Extender Converter 2 Hook, ajustable y cómodo. Es lo suficientemente flexible para ajustarse y no se sentirá apretado o incómodo después del uso durante mucho tiempo.

Ajustable y confortable. Es lo suficientemente flexible como para caber y no se sentirá apretado o incómodo después del uso durante mucho tiempo.

3/4 pulgada (19 mm) de espacio entre los centros de gancho.

Diseñado para la espalda baja o la ropa sin espalda como el vestido de noche, convierta cualquier sostén normal en un sostén posterior con forma de V más profunda.

Muy resistente sujetador correa extensor para el vestido de espalda baja de la boda o fiesta. Es perfecto para el vestido con espalda baja, también funciona bien con otros vestidos o camisas de estilo similar. Puedes usarlo para bodas, fiestas u otras ocasiones.

FITTOO Mallas Pantalones Deportivos Leggings Mujer Yoga de Alta Cintura Elásticos y Transpirables para Yoga Running Fitness con Gran Elásticos1370 Rosa M € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pantalones Depotivos de Yoga : extensible es para una mejor libertad de movimiento

La material de alta calidad

Diseño sexy

se le queda bien con mucho tipo de chaqueta.

Rango de uso: Perfecto para Yoga,Pilates, Ejercicio, gimnasio,se uso todos los dias

Abollria Sujetador Adhesivo Invisible de Mujer,Forma de U Adhesivo y Silicona Reutilizable Push Up con Gel Bra (Beige, Copa B) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Salud y Seguridad Naturales - Este sujetador invisible está hecho de adhesivo de grado médico (bioadhesivo seleccionado).Natural, seguro y respetuoso con el medio ambiente, no provoca irritación de la piel.

Diseño de Copa de Viscosa - Longitud del flanco de aproximadamente: 9.5 cm.Además de la viscosa del lado del sujetador, la copa también es pegajosa. Brinde un apoyo increíble para que sus pegatinas pectorales sean más estables.

Diseño Profundo en Forma de U - El diseño del traje profundo v. El interior del sujetador se profundiza, empuja hacia arriba el cofre, brinda un impresionante efecto de empuje y hace que el cofre esté más concentrado.

Lavable y reutilizable - Simplemente lave con agua tibia y seque al aire. Una vez seco, el adhesivo se regenera.

Ocasión aplicable - Este sujetador sin espalda pegajoso es perfecto para los trajes sin tirantes / escotados, los vestidos sin espalda, el vestido de novia y el vestido de noche / fiesta. READ Los 30 mejores Chaqueta Vaquera De Mujer de 2021 - Revisión y guía

SHINYMOD Sujetador sin Tirantes, Adhesivo Silicona Invisible Backless Push Up Sujetador Sexy Suave Reutilizable Cómodo Sujetador de Copa y 3Pcs Sujetador Acolchado para Mujer de Traje de baño € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ADHESIVO PERFECTO -Shinymod sujetador sin tirantes está hecho de adhesivo de grado médico, extremadamente pegajosa y amigable con la piel, no necesita empujar con frecuencia o preocuparse de que se caerá, muy cómodo, wil no causa alergia a la piel.

DISEÑO SEXY - Cierre de clip delantero, dar apoyo a sus bustos más llenos, les impide flacidez, añadir un tamaño a su línea de busto natural, le dan una hermosa profunda V profunda clivage.Front clip de cierre, super fácil de poner y quitar. Muchos tamaños disponibles, caben sus pechos perfectamente, pasan un minuto para leer nuestra tarjeta del tamaño, compran mucho conveniente.

ADECUADO PARA CUALQUIER OCCASSION - las cubiertas del pezón 2PC, guardan lejos de la vergüenza cuando usted viste los trajes de baño u otros juegos. Opción perfecta para los trajes de baño, halter backless, vestidos de noche sin tirantes y sin respaldo, vestidos de noche, vestidos del bajo-cuello. Conveniente para la boda, baile de fin de curso, cena, partido, vacaciones, actividades del club o cualesquiera otras ocasiones formales y ocasionales.

INVISIBLE - Sin tirantes y sin espalda, no queda huella en la piel. Usted puede usar lo que quiere, decir adiós a la vergüenza y disfrutar de un buen momento.

LAVABLE Y REUTILIZABLE- Super fácil de usar, quitar y limpiar. Simplemente limpie con agua tibia y luego seque al aire. Una vez seco, el adhesivo se regenera por sí mismo. ATENCIÓN: NO LIMPIE CON EL ALCOHOL. NO USE UN CEPILLO O CUALQUIER OBJETO SIMILAR. NO UTILICE NINGÚN HIDRATANTE, de lo contrario, puede causar daños permanentes al adhesivo.

Vivisence Sujetador Push-Up Multiuso, Espalda Al Aire 1040, Blanco,85B € 24.99

€ 22.77 in stock 2 new from €22.77

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Brasier acolchado con almohadillas push-up en bolsillos (extraíbles)

Alargador de sujetador para contorno de espalda

Lencería dunicolor e multiposición, con tirantes y correas regulables y extraíbles

Corte clásico, material liso, sin estampado

Producto de alta calidad hecho en la Unión Europea - garantía de comodidad para día cotidiano y festivo

Closecret Sujetador Ajustable de Espalda Baja para Mujer Correas de Conversión 2 Ganchos (Paquete de 3) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Perfecto para camisetas y vestidos de espalda baja.

Fácil de convertir cualquier sujetador con cierre trasero en un sujetador con espalda baja.

El diseño de doble gancho y ojo puede enganchar la mayoría de los sujetadores de 2 o 3 ganchos. Además, transforma el sujetador de 1 gancho en un sostén de espalda baja mientras sujetas el gancho lateral 1 a tu sujetador.

Paquete incluido: 3 juegos de correas de sujetador (Negro/Beige/Blanco).

Playtex 24h Soft Sujetador con aros, Beige (Arena), 105B para Mujer € 34.90

€ 32.00 in stock 4 new from €28.75

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tejido suave que se adapta al cuerpo

Tiene tirantes ajustables

Espalda en U para una óptima sujeción

Triumph Body Make-up Soft Touch Bsw Ex Shaping, Negro, 42 (Talla del Fabricante: 80D) para Mujer € 37.80 in stock 3 new from €37.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Copas sin relleno con aros moldeadores

Zona lateral de las copas con tejido satinado de brillo elegante

Tirantes ajustables con satinado brillante y cierre de corchete en la zona de la entrepierna

Parte delantera y trasera de tejido fino con insertos laterales de satinado brillante

Acabado sin costuras en la abertura de la pierna

ZUKULIFE Sujetador Push-up Multiuso para Mujer con Tirantes Multiposición, Albaricoque, 95B, Label: 80B € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MÚLTIPLES VÍAS: se puede usar como sujetador de baja altura, sujetador push up, sujetador de espalda baja, sujetador sin respaldo, sujetador halter, sujetador entrecruzado, sujetador perfecto para ir con cualquier vestido o blusa

CONVERTIBEL: las correas convertibles se pueden usar como convencionales, halter o entrecruzadas, para cualquier novia de corte bajo, aptas para el vestido de fiesta o cóctel

Escote: Empuje hacia arriba las copas para dar más fuerza y ​​un escote grande, incluso los senos pequeños se verán IMPRESIONANTES.

INMERSIÓN: La zambullida profunda brinda elevación adicional y crea escote.

CONVERTIBEL: las correas convertibles se pueden usar como convencionales, halter o entrecruzadas, para cualquier novia de corte bajo, aptas para el vestido de fiesta o cóctel

Aibrou Sujetador Deporte Mujer con Relleno Elastico y Transpirable Sujetadores Deportivo Gimnasio Yoga Fitness Ejercicio € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nylon + Polyester + elastano, lavable a máquina, por favor, para una más grande

X-estilo protege la espalda de manera efectiva frente a golpes y evita que el sujetador se mueva o se deslice saliéndose

almohadillas removibles y sin cableado bajo para un confort óptimo. tirantes ajustables para adaptarse a su forma del cuerpo a la perfección

Conveniente para las actividades al aire libre y bajo techo, como caminar, correr, yoga, aeróbicos y más

S-XL tamaños para elegir. Por favor, consulte la tabla de tamaño en nuestro última imagen y la descripción

Niidor Levantamiento de Senos pétalos Silicona pezón Cubiertas Push up Adhesivo Reutilizable Pasteles para Mujeres Silicona M € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PUSHUP POTENTE Y EFECTO ADHESIVO: Suficientemente pegajoso, pero quitarlo es fácil e indoloro. Mantenga sus senos llenos y redondos al mismo tiempo. Deshágase de un sujetador grueso con tirantes y obtenga lindos pegados portátiles para levantar los pezones. Experimente un día extraordinario sin sostén y piense en su pequeño secreto.

SUPER ADHESIVO, NO SE REQUIERE AJUSTE: la cubierta de Niidor sin pezón está hecha de adhesivo de alta calidad. Los pegados de Niidor con elevador se ajustan perfectamente a tu figura mientras permanecen en su lugar. Cubra toda el área del pezón con elegancia. El ÚLTIMO diseño que ayuda a mantener sus senos llenos y redondos, asegura que sus pezones no sean visibles.Cuando no tiene un sostén sus senos se mantengan levantados y felices.

DISEÑO INTERCAMBIABLE DE HEBILLA DELANTERA: sujetador push-up sin tirantes con hebilla central para un escote impresionante. Cierre frontal con clip, súper fácil de poner y quitar. Ofrecemos 8 hebillas con diferentes longitudes para diferentes efectos de recolección.

HIGH QUALITY MEDICAL MATERIAL - Made from soft, elastic silicone material. Glued with medical gel. Cover the nipples comfortably without irritation, itching and rash. The breast petals touch your breasts naturally like real human skin.

REUTILIZABLES Y LAVABLES: lave a mano después de cada vez con agua tibia y jabón suave, seque al aire, coloque el plástico transparente nuevamente en el interior y guarde los pegados elevadoras en la caja exclusiva suministrada. Si no está satisfecho con nuestros productos, contáctenos la primera vez. Le reembolsaremos o le enviaremos un reemplazo.

DELIMIRA - Sujetador Corrector de Postura con Soporte de Espalda en X para Mujer Gris Pardo 95C € 25.00 in stock 2 new from €25.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Refuerzo en X en la espalda que te ayuda estar erguida y glamurosa todo el día

Sujetador con copas completas que ayuda a corregir tu postura

Copas suaves sin varillas, con excelente cubrimiento del busto para que te sientas más segura

Tela en powernet con excelente ajuste al cuerpo, un material de alta resistencia y durabilidad

Tirantes anchos y ergonómicos que te ofrecen mayor soporte, regulables

Peony.t Sexy Body para Mujer con Profundo Escote en V y Correas Transparentes Sin Espalda Sin Mangas Mono Corsé Oculto Body Shapewear (32, Beige) € 17.00 in stock 2 new from €17.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1 Este moldeador de cuerpo está hecho de materiales de alta calidad, que son flexibles y duraderos. Libre de aros y relleno para una comodidad total. Diseño de

2 tangas. La entrepierna con 3 filas de cierre de gancho y ojo. Fácil de entrar y salir. El diseño frontal abierto va más allá de la zona del ombligo. Diseño de entrepierna abierta para un cómodo uso en el baño.

3 Este moldeador corporal puede ocultar el vientre del abdomen y dar forma al instante al cuerpo. Puede ayudar a las mujeres a crear rápidamente una hermosa forma de cuerpo en la vida cotidiana, mostrando su belleza y confianza.

4 La longitud de las correas es ajustable, 4 ganchos de dos lados del mono para correas ajustadas, si no te apetece esta correa, puedes quitarlo del traje. Ideal para vestidos de boda, damas de novia, bailes, vestido de noche, etc. READ Los 30 mejores Mallas Cortas Hombre de 2021 - Revisión y guía

Sykooria Sujetador de Entrenamiento para Mujer Sujetador Deportivo Acolchado Deportivo de Alto Impacto sin Tirantes con Espalda Descubierta Crop Top para Gimnasio Yoga Running € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Fabric Tejido de alta calidad】 Hecho de 90% Nylon, 10% Spandex, proporciona un tacto suave y acogedor de la piel, el material elástico y transpirable protege su busto de dolores y herméticos en los ejercicios.

【Design Diseño elegante】 El sujetador acolchado, el dobladillo ancho y las correas brindan un fuerte soporte para su busto y tienen una mayor capacidad de impacto cuando está en ejercicios, el diseño de rampa de gradiente / color de contraste muestra más energía.

【Bra Sujetador deportivo de buen impacto】 Las correas anchas y el racerback reducirán la presión al recoger el busto, lo protegerán del daño en los ejercicios.

【Ocasión de uso】 Perfecto para cualquier ejercicio y condición física, correr, yoga, gimnasio, caminar, trotar, tennies, bolos, pilates o uso diario.

【Cuidado】Lea atentamente cada elemento de la guía de tallas antes de elegir el tamaño. Lavable a máquina, ciclo suave, colores oscuros por separado, sin blanqueador, colgar para secar o bajo calor en la secadora, plancha fría.

VicSec Sujetador Adhesivo Silicona, Copa Invisible Push Up sin Tirantes Nudebra uso en Vestido de Boda, Vestido de Noche, Festivales para Mujer Sostén Cómodo Reutilizable € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sensación de silicona natural y real levanta las coberturas de pezones, levanta instantáneamente tus tetas y oculta los pezones, te hace sentir más confianza.

Lave y limpie con agua tibia y jabón / gel de ducha, luego seque de manera natural. Reutilizable, se puede usar máximo 20 veces si se lava y se mantiene de manera adecuada.

Cómodo y seguro para sus tetas, le da la apariencia de un tamaño de taza naturalmente agregado. Se adapta a Copa pequeña para A,B,C satisface las necesidades de la mayoría de la belleza.Medida de azulejos, Por favor permita un error dentro del rango de 1-3 cm.

Funciona como sujetador adhesivo sin tirantes con refuerzo mamario, una excelente opción para trajes de baño; Vestidos de gala, traje de baño, ropa sin espalda y sin tirantes.

Hipo alergénico, adhesivo de gel de silicona que no daña la piel, se adhiere muy bien a la piel, pero NO lastimará ni lesionará la piel ni dejará cicatrices al quitar las almohadillas de silicona para levantar el pecho.

DELIMIRA - Mujer Sujetador Apoyo Invisible Sin Tirantes con Aros Cuerda 85B € 27.00 in stock 1 new from €27.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Bordes internos que lleva una tira de sin antideslizante

Copas completas sin relleno para max conforto

Con aros y suaves varillas laterales que ayudan a sostener

Copas no acolchadas con forro de tela transpirable

Tirantes opcionales se ajustan a múltiples necesidades.

CRZ YOGA - Sujetador Deportivo Yoga Cruzados Espalda Sin Aros para Mujer Azul Claro XS € 22.00 in stock 2 new from €22.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sujetador deportivo yoga

Pecho(cm) XS: 82.5; S: 87.5; M: 92.5; L: 98; XL: 103

Tirantes finos cruzados en la espalda; Almohadillas extraíbles

Confección lisa y sin costuras, Tacto ultrasuave y cómodo

Por favor, seleccione el tamaño según nuestra carta del tamaño

YourWorld - Tirantes para sujetador - para mujer 1 of each colour Talla única € 7.45 in stock 1 new from €7.45

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Color Beige Is Adult Product Size Talla única

