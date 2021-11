Inicio » Cocina Los 30 mejores Suelos De Vinilo Autoadhesivo de 2021 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Suelos De Vinilo Autoadhesivo de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

KINLO Revestimiento de suelo de PVC Baldosas autoadhesivas Suelo de vinilo resistente a la abrasión 3㎡ / rollo Película adhesiva aspecto baldosas, mate Lámina decorativa adhesiva (60x500 cm) € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESPECIFICACIONES DEL SUELO AUTOADHESIVO】 : Largo 500 cm, ancho 60 cm, grosor aprox. 0,35 mm. Los pisos de vinilo son un material de PVC seguro e inodoro, libre de contaminantes, ecológico, resistente a la abrasión, a la humedad, al moho y antideslizante, y una alternativa fácil y económica para actualizar pisos rápidamente.

【PEGATINA SUPER ANTIRUIDO】 : Nuevo proceso de producción de cinco capas: capa protectora resistente al desgaste, capa de impresión, capa aislante, capa adhesiva y papel de respaldo. Una pegatina de vinilo para suelo de 0,35 mm proporciona comodidad acústica y limita los pasos, como los pasos o los ruidos de las patas de las sillas.

【PEGATINAS IMPERMEABLES Y RESISTENTES AL DESGASTE】 : Pegatinas resistentes al agua y al desgaste: la resistencia al desgaste del suelo de PVC impermeable garantiza una vida útil más prolongada. Se puede utilizar hasta dos o tres años incluso en áreas muy frecuentadas como la cocina, el baño, la sala de estar o la entrada. Y el suelo es fácil de cuidar, resistente a la humedad y al moho.

【HERMOSA SUPERFICIE DEL SUELO】 : La superficie estructurada de la película adhesiva para suelos hace que el efecto parezca más realista y aporta una atmósfera acogedora a su interior. Sin embargo, conservan una textura agradable y son fáciles de limpiar, solo con un paño y un detergente suave.

【USO MULTIFUNCIONAL】 : ¿Se puede usar solo como baldosas para pisos? Además, puede usarlo como papel tapiz, adhesivo para azulejos, adhesivo para muebles y otros adhesivos decorativos. No tiene que preocuparse por la aparición de un olor acre y puede usarse en cualquier lugar de la casa.

vidaXL Lamas para Suelo PVC Autoadhesivas Losetas Vinilo Decoración Interior Metarial Construcción Bricolaje Hogar 4,46 m² 3 mm Gris € 66.99 in stock 4 new from €66.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Gris

Material: PVC

Dimensiones (cada lama): 91,4 x 15,2 cm (largo x ancho)

Área total: 4,46 m²

Grosor: 3 mm

Revestimiento de suelo de PVC autoadhesivo resistente a los arañazos 2,7 m² / 20 unidades, suelo de madera de vinilo antideslizante, lámina para suelos de tablones € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pavimento de madera de veta: suelo de vetas de madera de PVC y PET. Fácil de limpiar, resistente a la humedad, antideslizante, resistente al desgaste. Tamaño: 2,7 m², 20 tablones.

Respetuoso con el medio ambiente: el suelo no necesita madera auténtica, y también puedes disfrutar de una estructura decorativa de alta calidad.

Fácil de usar: adhesivo para el suelo para arrancar y pegar, rápido y fácil. Una opción más económica y mejor para la actualización rápida de los suelos.

【No deja residuos】: al arrancar las pegatinas de suelo no quedan restos de pegamento ni manchas.

Amplia aplicación: adecuado para suelos lisos, limpios y sin polvo en cocinas, dormitorios, balcones, salones, oficinas, etc. READ Los 30 mejores Caja Plastico Almacenaje de 2021 - Revisión y guía

Oedim Pack 30 Vinilos Adhesivos para Suelo Comet Peel & Stick Blanco y Negro, 30x30cm, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h

Suelo de vinilo autoadhesivo 0,6 x 5 m, protección para el suelo, resistente al desgaste, lámina protectora € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nueva tecnología: el suelo autoadhesivo por rollo de 0,6 m de ancho, 5 m de largo, grosor de aprox. 0,35 mm y superficie de aprox. 3 m². El adhesivo de suelo se fabrica en un proceso de prensado de 5 capas: capa resistente al desgaste, capa de impresión, capa aislante, capa adhesiva y papel de soporte. El material es PVC ecológico.

Ventajas del producto: debido a esta nueva tecnología y a varias pruebas, este suelo más fino es antideslizante, resistente a la abrasión, a la suciedad, al calor y al fuego, resistente al agua y no se decolora. El adhesivo autoadhesivo después de años de mejora, con el mismo grosor la fuerza de adhesión es más fuerte. Evita que la lámina se deslice debido a la mala adherencia.

Fácil de usar: los revestimientos de suelo se pueden cortar y pegar fácilmente. Limpia el suelo y corta el tamaño deseado. Retira el papel de soporte mientras aplicas la lámina adhesiva en el suelo. Luego allana y compáctalo. Un poco de calor de un secador de pelo reparará las burbujas y arrugas. Esto ahorrará mucho esfuerzo.

Lámina de renovación: los suelos viejos, dañados y antiestéticos se pueden renovar fácilmente con nuestras láminas autoadhesivas para el suelo. Normalmente funcionan bien, excepto en superficies húmedas, polvorientas, mate o irregulares. Actualmente ofrecemos 13 patrones de suelo. Son coloridos, algunos con patrones novedosos y bonitos, otros con estilo retro y elegante.

Multiusos: ¿Solo se puede utilizar como adhesivo para el suelo? No, también puede ser papel pintado, adhesivos para muebles y lámina decorativa para cualquier cosa. - -

neu.holz Pisos de Vinilo-PVC Decorativo Diseño de Pisos laminados 7 planchas Decorativas = 0,975 m² Suelo Autoadhesivo Roble Antiguo (Antique Oak) € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planchas de laminado para pegar - no es con sistema click!!! Para tener una impresión general uniforme del suelo, es conveniente colocar planchas combinadas de diferentes paquetes.

Estampado/Color: Roble antiguo (Antique Oak)

Dimensiones tabla: (Longitud x Anchura) 914,4 x 152,4 mm - grosor aprox. 1,2 mm - 7 planchas decorativas = 0,975 m²

Suelo de vinilo - Natural Edition - Estructura palpable con apariencia natural - Se puede colocar en todas las superficies sólidas y planas - Autoadhesivo - Cálido y silencioso - Extremadamente resistente y requiere poco mantenimiento - Adecuado para habitaciones húmedas

Producto marca de la casa [neu.holz]

Wallpops FP2943 Azulejos de Suelo, Multicolor € 20.21 in stock 1 new from €20.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Despega y pega para aplicar

Fácil instalación, no necesita lechada ni herramientas especiales

Resistente al agua y lavable

Material de vinilo virgen con un acabado texturizado de bajo brillo y adhesivo permanente

Un paquete contiene 10 azulejos que cada uno mide 0.06 pulgadas de profundidad

Tendia Pisos de Vinilo-PVC Decorativo Diseño de Pisos laminados 20 planchas Decorativas = 1,86 m² Suelo Autoadhesivo Roble Natural (Madera Claro) € 38.99 in stock 3 new from €38.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de lamas autoadhesivas para suelo de PVC de gran calidad consta de 20 lamas, cada una con unas medidas de 30,5 x 30,5 cm, lo que cubre un área total de 1,86 m².

Estas lamas para suelo de PVC se asemejan a una textura natural auténtica, gracias al patrón que imita el mármol.

Además, ofrecen una mayor durabilidad y con apenas mantenimiento. Estas lamas son resistentes al moho y a las alergias, antiestáticas, ignífugas, impermeables, antideslizantes, etc.

Las lamas de PVC pueden instalarse fácilmente sobre superficies sólidas y uniformes gracias a sus partes traseras autoadhesivas.

Asimismo, estas lamas cumplen con los estándares europeos, como ensayos de incendios (EN 13501-1), estabilidad del color a la luz (ISO 105-B02), resistencia al desgaste (EN 660-2), resistencia al deslizamiento (DIN 51130), resistencia al desprendimiento (ISO 24345), indentación residual (ISO 24343-1), etc.

Oedim Pack 30 Vinilos Adhesivos para Suelo Positano Gris | Vinilo Ecológico | 40 x 40 cm | Autoadhesivos para Decorar o Renovar Suelo Mate, Suelos y Paredes € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Medidas: 40 cm de ancho x 40 cm de alto (cada uno).

Fabricación desde 48h.

Hiser 20x20cm Pegatinas de Piso Decorativo para Interior, Suelos de Vinilo PVC Autoadhesivas, Impermeable, Resistentes al Moho, Efecto Terrazo de Moda Decorativo de Hogar (1 Juego de 25 Piezas) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ->->Material robusto: Está hecho de PVC de alta calidad, impermeable, resistente a los arañazos, resistente a los repelentes y duradero.

->->Perfecta para cubra los azulejos feos y viejos con papel de azulejo. Puede ahorrar el costo de reemplazar los azulejos viejos, ahorrando tiempo y dinero.

->->Facil de pegar y limpiar: Gracias a su diseño autoadhesivo, solo quite el adhesivo de la parte posterior y pégue las pegatinas en la baldosa/pared. Para tener un mejor efecto y una larga vida, debe asegurarse de que el piso esté liso y limpio antes de pegar.

->->Uso extendido: Será una elección ideal para suelos concurridos, como cocinas, baños, salones, etc.

->->Servicio postventa: si encuentra algún problema durante el uso de este producto, contáctenos a tiempo. Le daré una respuesta satisfactoria dentro de 24 horas.

vidaXL Lamas para Suelo Autoadhesivas Lozas Azulejos Baldosas Pegatinas Decoración Pisos Balcón Hogar Casa PVC 4,46 m² 3 mm Gris Claro € 75.99 in stock 4 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Gris claro

Material: PVC

Dimensiones (cada lama): 91,4 x 15,2 cm (largo x ancho)

Área total: 4,46 m²

Grosor: 3 mm

Oedim Vinilos Adhesivos para Suelo Pavimentos Color Beige, Pack de 50 Unidades, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 62.99 in stock 1 new from €62.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h

Ksodgun Lamas para Suelo de PVC 5,26 m² 2mm Vinilos Decorativos Rollo Papel Suelo de Vinilo Roble clásico Blanco € 68.99 in stock 1 new from €68.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro juego de lamas para suelo de PVC de gran calidad consta de 18 lamas, cada una con unas medidas de 122,8 x 23,8 cm, lo que cubre un área total de 5,26 m².

Será una elección ideal para suelos concurridos, como cocinas, baños, salones, etc. Estas lamas para suelo de PVC se asemejan a lamas para suelo de madera dura auténtica, gracias a los motivos y texturas que imitan la madera natural.

Además, ofrecen una mayor durabilidad y con apenas mantenimiento. Estas lamas son resistentes al moho y a las alergias, antiestáticas, ignífugas, impermeables, antideslizantes, etc.

Estas lamas de PVC pueden instalarse fácilmente sobre superficies sólidas y uniformes con una película adhesiva de doble cara o con un adhesivo líquido especial (no incluidos).

Estas lamas cumplen con los estándares Europeos, como ensayos de incendios (EN 13501-1), estabilidad del color a la luz (ISO 105-B02), resistencia al desgaste (EN 660-2), resistencia al deslizamiento (DIN 51130), resistencia al desprendimiento (ISO 24345), indentación residual (ISO 24343-1), etc.

Oedim Vinilos Adhesivos para Suelo Pavimentos Color Beige, Pack de 30 Unidades, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h READ Los 30 mejores Mesas Plegables Cocina de 2021 - Revisión y guía

UnfadeMemory Pack of 55 uds Suelo de Vinilo Autoadhesivo para el Suelo,Decorativo para Cocinas Baños Salones,Resistente y Antideslizante,5,11m²,PVC (Tipo3 Gris) € 66.10 in stock 2 new from €66.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro juego de lamas autoadhesivas para suelo de PVC de gran calidad consta de 55 lamas, cada una con unas medidas de 30,5 x 30,5 cm, lo que cubre un área total de 5,11 m². Será una elección ideal para suelos concurridos, como cocinas, baños, salones, etc.

Estas lamas para suelo de PVC recuerdan una textura natural auténtica, gracias al patrón que imita el mármol.

Ofrecen una mayor durabilidad y con apenas mantenimiento.Estas lamas son resistentes al moho y a las alergias, antiestáticas, ignífugas, impermeables, antideslizantes, etc.

Las lamas de PVC pueden instalarse fácilmente sobre superficies sólidas y uniformes gracias a su parte trasera autoadhesiva.

Estas lamas cumplen con los estándares europeos, como ensayos de incendios (EN 13501-1), estabilidad del color a la luz (ISO 105-B02), resistencia al desgaste (EN 660-2), resistencia al deslizamiento (DIN 51130), resistencia al desprendimiento (ISO 24345), indentación residual (ISO 24343-1), etc.

FDKJOK Suelo de PVC autoadhesivo impermeable para decoración del hogar (C) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia aplicación: además del suelo, también se puede colocar en paredes, techos, armarios y muebles. Transforma tu espacio de forma fácil: sin juntas ni herramientas especiales, instala estos azulejos de suelo con facilidad y sin ensuciar. Simplemente corta con un cúter, retira la parte trasera y pégala en el suelo o en una superficie plana.

Dimensiones de los azulejos (largo x ancho): aprox. 300 x 20 cm. Simplemente corta con un cúter, retira la parte trasera y pégala en el suelo o en una superficie plana. Azulejos adhesivos para azulejos de baño, borde autoadhesivo para azulejos de suelo, cocina, baño o baño.

✅ Protección del medio ambiente: material de PVC respetuoso con el medio ambiente, alta impresión de reso, colores brillantes, no se decoloran y no desprenden olor. Azulejos adhesivos para suelo de cocina, bordes autoadhesivos, de PVC, suelo de PVC, revestimiento de suelo autoadhesivo, revestimiento de suelo de PVC

✅ Fácil de usar: transforma tu espacio muy sencillo: coloca estas baldosas de suelo sin mortero o herramientas especiales de forma fácil y sin complicaciones. Simplemente corta con un cortador universal, despega la parte posterior y pégala en el suelo o en una superficie plana

✅ Universal: también se puede utilizar en armarios, encimeras lisas, puertas, escritorios, etc. Se puede aplicar a la mayoría de superficies planas. Azulejos autoadhesivos para suelo de linóleo, revestimiento de suelo, lámina autoadhesiva de PVC, suelo de baldosas, balcones, etc.

Oedim Pack 30 Vinilos Adhesivos para Suelo Positano Gris | Vinilo Ecológico | 30 x 30 cm | Autoadhesivos para Decorar o Renovar Suelo Mate, Suelos y Paredes € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Medidas: 30 cm de ancho x 30 cm de alto (cada uno).

Fabricación desde 48h.

neu.holz Pisos de Vinilo-PVC Decorativo Diseño de Pisos laminados Suelo Autoadhesivo 28 planchas Decorativas = 3,92 m² Roble Blanco 'Slashed Oak' € 70.99 in stock 1 new from €70.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planchas de laminado para pegar - no es con sistema click!!! Para tener una impresión general uniforme del suelo, es conveniente colocar planchas combinadas de diferentes paquetes.

Estampado/Color: Roble blanco, muy estructurado (White Oak)

Dimensiones tabla: (Longitud x Anchura) 914,4 x 152,4 mm - grosor aprox. 1,2 mm - 28 planchas decorativas = 3,92 m²

Suelo de vinilo - Natural Edition - Estructura palpable con apariencia natural - Se puede colocar en todas las superficies sólidas y planas - Autoadhesivo - Cálido y silencioso - Extremadamente resistente y requiere poco mantenimiento - Adecuado para habitaciones húmedas

Producto marca de la casa [neu.holz]

UnfadeMemory Suelo de Vinilo Autoadhesivas,Lamas Autoadhesivas para Suelo,Superficie Total 5,11m²,PVC (Blanco con Estampado de Mármol) € 75.72 in stock 2 new from €75.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro juego de lamas autoadhesivas para suelo de PVC de gran calidad consta de 55 lamas, cada una con unas medidas de 30,5 x 30,5 cm, lo que cubre un área total de 5,11 m². Será una elección ideal para suelos concurridos, como cocinas, baños, salones, etc.

Estas lamas para suelo de PVC se asemejan a una textura natural auténtica, gracias al patrón que imita el mármol. Además, ofrecen una mayor durabilidad y con apenas mantenimiento.

Estas lamas son resistentes al moho y a las alergias, antiestáticas, ignífugas, impermeables, antideslizantes, etc. Las lamas de PVC pueden instalarse fácilmente sobre superficies sólidas y uniformes gracias a su parte trasera autoadhesiva.

Estas lamas cumplen con los estándares europeos, como ensayos de incendios (EN 13501-1), estabilidad del color a la luz (ISO 105-B02), resistencia al desgaste (EN 660-2), resistencia al deslizamiento (DIN 51130), resistencia al desprendimiento (ISO 24345), indentación residual (ISO 24343-1), etc.

10 azulejos autoadhesivos de mármol para el suelo, de PVC, para baño, cocina, salón, dormitorio, 30 cm x 30 cm (8518) € 52.43 in stock 1 new from €52.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Detalles del producto】Juego de 10 piezas por juego, cada baldosa de vinilo mide 30 x 30 cm.

Adhesivo de calidad: hecho de material de vinilo grueso de 1,5 mm, superficie duradera resistente al desgaste, impermeable, fácil de limpiar y recubierto con una capa ignífuga, no es fácil de quemar.

Pegatinas adhesivas: en la parte posterior se encuentra adhesivo. Cuanto más lo pises, más pegajoso será el vinilo. No se enrolla como otros.

【Fácil de instalar】 Retira las baldosas autoadhesivas de mármol y pégalas en cualquier superficie limpia y plana. Se puede cortar con tijeras en el tamaño y forma adecuados.

【Multiuso】Las pegatinas de azulejos de mármol son una rápida y fácil reparación y decoración para la cocina, el baño, el salón. Ideal para superficies de trabajo como suelos, escaleras, etc.

VEELIKE Pegatinas autoadhesivas para suelo de cocina Pegatinas para azulejos Azulejos de vinilo de mármol amarillo Azulejos de pared Pegatinas para baño Fácil de limpiar 30 cm x 30 cm 4 piezas € 17.39 in stock 1 new from €17.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RENOVACIÓN PERFECTA: ¡Las pegatinas de baldosas de mármol amarillo VEELIKE pueden hacer que sus pisos y paredes viejos se vean extremadamente lujosos y efectivos! Una nueva vida en tu hogar. El tamaño del adhesivo para azulejos VEELIKE es de 30 cm x 30 cm, el grosor de 1,6 mm

GRUESO, ESTABLE Y ANTIARRUGAS: Las baldosas de mármol amarillo claro autoadhesivas VEELIKE están hechas de vinilo de alta calidad, son más gruesas que otras pegatinas para baldosas delgadas, pero le ofrecen una aplicación muy flexible. Las baldosas adhesivas VEELIKE abordan sus preocupaciones sobre las arrugas y la apariencia desigual cuando se colocan en la superficie

CALIDAD MEJORADA: VEELIKE versión actualizada pegatinas para azulejos mármol amarillo claro son más duras y pegajosas que antes. Hemos actualizado cada capa de pegatinas de azulejos para ofrecerte una mejor experiencia de usuario.

ESTILOS DE MÁRMOL CLÁSICOS Y MODERNOS: Las baldosas autoadhesivas de mármol amarillo VEELIKE tienen muchos patrones y colores de mármol diferentes para usted. El diseño es extremadamente fiel a la naturaleza y corresponde al mármol real.

UNA OPCIÓN ADECUADA PARA EL HOGAR: Los adhesivos para azulejos tipo VEEL como el mármol amarillo pueden ocultar imperfecciones extrañas y proteger sus pisos y paredes cuando desee alternativas económicas. Es fácil de usar, limpiar y mantener.

Oedim Vinilos Adhesivos para Suelo Alfama Azul y Gris, Pack de 30 Unidades, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h

Hiser Baldosas de Suelo Interior, 20 * 20cm Suelos de vinilo PVC Autoadhesivas, Impermeable, Resistentes al Moho, Decorativo de Hogar (G,25pcs) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ->->Material robusto: Está hecho de PVC de alta calidad, impermeable, resistente a los arañazos, resistente a los repelentes y duradero.

->->Perfecta para cubra los azulejos feos y viejos con papel de azulejo. Puede ahorrar el costo de reemplazar los azulejos viejos, ahorrando tiempo y dinero.

->->Facil de pegar y limpiar: Gracias a su diseño autoadhesivo, solo quite el adhesivo de la parte posterior y pégue las pegatinas en la baldosa/pared. Para tener un mejor efecto y una larga vida, debe asegurarse de que el piso esté liso y limpio antes de pegar.

->->Uso extendido: Será una elección ideal para suelos concurridos, como cocinas, baños, salones, etc.

->->Servicio postventa: si encuentra algún problema durante el uso de este producto, contáctenos a tiempo. Le daré una respuesta satisfactoria dentro de 24 horas. READ Los 30 mejores Procesadora De Alimento de 2021 - Revisión y guía

WallPops FP2949 Radiance - Azulejos para suelo (pelar y pegar, color azul € 20.68 in stock 1 new from €20.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Despega y pega para aplicar

Fácil instalación, no necesita lechada ni herramientas especiales

Resistente al agua y lavable

Material de vinilo virgen con un acabado texturizado de bajo brillo y adhesivo permanente

Un paquete contiene 10 azulejos que cada uno mide 0.06 pulgadas de profundidad

neu.holz Pisos de Vinilo-PVC Decorativo Diseño de Pisos laminados Suelo Autoadhesivo 28 planchas Decorativas = 3,92 m² Roble € 66.99 in stock 1 new from €66.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planchas de laminado para pegar - no es con sistema click!!! Para tener una impresión general uniforme del suelo, es conveniente colocar planchas combinadas de diferentes paquetes.

Estampado/Color: Roble - 28 planchas decorativas = 3,92 m²

Dimensiones tabla: Longitud x Anchura 914,4 x 152,4 mm - Altura de construcción baja de sólo aprox 1,2 mm

Natural Edition - Estructura palpable con apariencia natura - Se puede colocar en todas las superficies sólidas y planas - Autoadhesivo - Antiestático - Antideslizante

Producto marca de la casa [neu.holz]

WallPops FP2477 - Juego de 10 azulejos para suelos de fontaine € 25.46 in stock 2 new from €25.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Despegar y pegar para aplicar.

Fácil instalación, sin necesidad de lechada o herramientas especiales.

Resistente al agua y lavable.

Material de vinilo virgen con un acabado texturizado bajo brillo y adhesivo permanente.

Un paquete contiene 10 azulejos que cada medida mide 1,6 cm de profundidad.

Ksodgun Tarimas Autoadhesivas 20 Unidades PVC Suelo de Vinilo Autoadhesivo lámina Decorativa protección para el Suelo 1,86 m² Rayas Grises € 34.69 in stock 1 new from €34.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de lamas autoadhesivas para suelo de PVC de gran calidad consta de 20 lamas, cada una con unas medidas de 30,5 x 30,5 cm, lo que cubre un área total de 1,86 m².

Estas lamas para suelo de PVC se asemejan a una textura natural auténtica, gracias al patrón que imita el mármol.

Además, ofrecen una mayor durabilidad y con apenas mantenimiento.

Estas lamas son resistentes al moho y a las alergias, antiestáticas, ignífugas, impermeables, antideslizantes, etc.

Las lamas de PVC pueden instalarse fácilmente sobre superficies sólidas y uniformes gracias a sus partes traseras autoadhesivas. Asimismo, estas lamas cumplen con los estándares europeos, como ensayos de incendios (EN 13501-1), estabilidad del color a la luz (ISO 105-B02), resistencia al desgaste (EN 660-2), resistencia al deslizamiento (DIN 51130), resistencia al desprendimiento (ISO 24345), indentación residual (ISO 24343-1), etc.

Oedim Pack 50 Vinilos Adhesivos para Suelo Comet Peel & Stick Blanco y Negro, 40x40cm, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 70.99 in stock 1 new from €70.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h

Oedim Vinilos Adhesivos para Suelo Alfama Azul y Gris, Pack de 30 Unidades, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 41.99 in stock 1 new from €41.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h

Oedim Pack 10 Vinilos Adhesivos para Suelo Figuras Geométricas, Vinilo Ecológico, Autoadhesivos para Decorar o Renovar. Suelo Mate. € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos autoadhesivos (adhesivo incorporado) mate y opacos, de instalación sencilla.

Lavables, con protección de calidad. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza.

Impresos con tintas látex 100% ecológicas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO.

Poseen una lámina protectora antideslizante. No mancha, ni se necesitan herramientas especiales para limpiar y colocar.

Calidad de impresión y de facil colocación. Fabricación y envío en 24/48h

