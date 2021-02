Los 30 mejores Star Wars Legion de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Star Wars Legion veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion: Han Solo - Español, Multicolor (FFSWL20) € 12.95 in stock 4 new from €10.91

Amazon.es Features Juego de miniatura

Expansión

Fantasy juegos de vuelo , color/modelo surtido € 35.18 in stock 3 new from €30.40

Amazon.es Features Añade la Guardia Real Imperial a tu ejército en Star Wars: Legion

Incluye todo lo que necesitas para añadir una unidad de guardaespaldas personal del emperador Palpatine a tu ejército

Hay cuatro miniaturas sin pintar en el equipo

Se requiere una copia del juego Star Wars: Legion Core Set para jugar

Star Wars: Legion es un juego para 2 jugadores | 1 a 2 horas de tiempo de juego | Edades de 14 en adelante

Fantasy Flight Games- Star Wars Legión: Las Guerras Clon, Color (SWL44ES) € 99.95 in stock 5 new from €98.99

Amazon.es Features En el senado galáctico reina la inquietud. La abrumadora superioridad numérica del ejército droide empleado por la alianza separatista constituye una amenaza para la paz en la galaxia; a fin de hacerles frente, la república galáctica dispone de soldados clónicos adiestrados desde su creación para ser ferozmente leales a su causa

La guerra entre ambas facciones es un conflicto de proporciones épicas, y cada batalla librada podría invertir las tornas y cambiar para siempre el destino de toda la galaxia

Vive las legendarias batallas terrestres de Star Wars. Lidera tus tropas en épicos enfrentamientos con el juego de miniaturas STAR WARS: LEGIÓN; cada miniatura está esculpida con todo lujo de detalles para representar a los héroes, villanos, soldados y vehículos del universo de Star Wars

Esta caja básica introduce dos nuevas facciones, la alianza separatista y la república galáctica, en star wars: legión; contiene todo lo necesario para que dos jugadores puedan recrear una batalla entre las tropas droides de los separatistas y los soldados clon de la república

Constituye un punto de partida ideal para empezar tu colección de miniaturas de star wars: legión y construir tu propio ejército para luchar por la república o la causa separatista

Fantasy Flight Games - Star Wars Legión, Juego de mesa (FFSWL01) € 89.95

€ 81.04 in stock 8 new from €74.99

Amazon.es Features Vive las legendarias batallas terrestres de star wars

Lidera tus tropas en épicos enfrentamientos con el juego de miniaturas star wars: legión

Cada miniatura está esculpida con todo lujo de detalles para representar a los héroes, villanos, soldados y vehículos del universo de star wars

Para 2 jugadores

Star Wars Legion - Soldados Car Expansión de Unidad € 34.99 in stock 3 new from €34.95

Amazon.es Features Los soldados CAR (Comando Avanzado de Reconocimiento) se cuentan entre la élite de las tropas clónicas

disponen de equipo especializado y un entrenamiento exhaustivo para forzar al máximo sus habilidades físicas, tácticas y estratégicas.

Estos soldados acometen las misiones más difíciles, y su inquebrantable determinación ha invertido las tornas en numerosas batallas cruciales para la victoria en la Guerra de los Clones.

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene 7 miniaturas de Soldados CAR esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar dos unidades de Fuerzas especiales, además de nuevas cartas de Unidad y Mejora que podrás utilizar en tus batallas.

No es un juego completo. Para poder jugar se necesita una caja básica de Star Wars: Legión.

Star Wars Legión - Clan WREN Expansión de Unidad € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features Juego de Miniaturas en Español

Recomendado a Partir de 14 Años de Edad

Juego para 2 Jugadores

Con una duración de 1-2 Horas por partida

Contiene: 7 miniaturas de plástico, 2 cartas de Unidad, 8 cartas de Mejora, 12 fichas diversas y 1 hoja de reglas.

Star Wars Legión - AT-RT de la República € 29.99 in stock 5 new from €26.91

Amazon.es Features Juego de Miniaturas en Español

Recomendado a Partir de 14 Años de Edad

Juego para 2 Jugadores

Con una duración de 1-2 Horas por partida

Contiene: 1 miniatura de plástico, 1 carta de Unidad, 5 cartas de Mejora, 14 fichas diversas y 1 hoja de reglas.

Star Wars Legión - Escuadrón Infernal Expansión de Unidad € 34.99 in stock 5 new from €30.96

Amazon.es Features Juego de Miniaturas en Español

Recomendado a Partir de 14 Años de Edad

Juego para 2 Jugadores

Con una duración de 1-2 Horas por partida

Contiene: 7 miniaturas de plástico, 2 cartas de Unidad, 7 cartas de Mejora, 12 fichas diversas y 1 hoja de reglas.

LEGO 75280 Star Wars Soldados Clon de la Legión 501 Set con Droides de Batalla y AT-RT Walker € 29.99

€ 27.80 in stock 56 new from €25.35

Amazon.es Features Los niños podrán interpretar el papel de combatientes y revivir las emociones de Star Wars: Las Guerras Clon con el set de acción LEGO Star Wars Soldados Clon de la Legión 501 (75280), que contiene también un caminante AT-RT y un speeder BARC.

Este kit de construcción LEGO Star Wars incluye 4 minifiguras LEGO: 3 soldados clon de la 501 (novedad en 2020) y un soldado jet de la 501 (equipado con un elemento que representa una mochila propulsora); incluye también 2 droides de combate y armas para las batallas.

El caminante AT-RT, decorado con una flamante combinación de colores (novedad en agosto de 2020), cuenta con patas articuladas, un cañón y puntos de conexión para un bláster y unos electrobinoculares, y el speeder BARC está equipado con 2 cañones para fomentar el juego creativo.

Este juego de construcción de 285 piezas es ideal como regalo de cumpleaños o Navidad para niños y niñas a partir de 7 años. Los 2 vehículos también se pueden conducir en el videojuego LEGO Star Wars: La Saga Skywalker.

El compacto y robusto caminante AT-RT LEGO Star Wars mide aproximadamente 17 cm de altura, 9 cm de longitud y 8 cm de anchura: un tamaño práctico para que tu peque lo pueda llevar en la mochila con el speeder BARC y jugar en cualquier parte.

Fantasy Flight Games- Soldados de Asalto (FFSWL07) € 24.95

€ 20.10 in stock 4 new from €20.10

Amazon.es Features ¡Vive las legendarias batallas terrestres de Star Wars!

Lidera tus tropas en épicos enfrentamientos con el juego de miniaturas STAR WARS: LEGIÓN

Cada miniatura está esculpida con todo lujo de detalles para representar a los héroes, villanos, soldados y vehículos del universo de Star Wars

Producto en castellano

Fantasy Flight Games- Star Wars: Legión Set de Dados - Español, Color (FFSWL02) € 14.95 in stock 4 new from €12.88

Amazon.es Features Star Wars: Legión Set de Dados - Español

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - Cassian Andor y K-2S0 Expansión de Comandante, Color (SWL59ES) € 19.95 in stock 5 new from €17.91

Amazon.es Features Los agentes rebeldes trabajan duramente en secreto, evitando ser descubiertos por el siempre vigilante Imperio, para conseguir toda la información de inteligencia que puedan, cassian Andor es uno de los más entregados y hábiles de entre estos agentes, andor siempre está dispuesto a asumir cualquier misión en nombre de la causa y se esfuerza sin descanso junto al sarcástico droide de seguridad K-2SO para acabar con el Imperio

Esta audaz pareja está acostumbrada a trabajar discretamente y se ha ganado la reputación de ser un par de verdaderos especialistas en incursiones de precisión y en misiones como infiltrados

Esta expansión pone a tu disposición estos expertos agentes rebeldes con toda una variedad de opciones para montar las miniaturas de plástico sin pintar, con todo lujo de detalle, que los representan en el campo de batalla, cassian Andor puede montarse con tres opciones de armas distintas: un Bláster compacto y su A280-CFE en sus configuraciones de pistola o francotirador, por su parte, K-2SO, puede montarse con el Bláster SE-14 de Jyn Erso en su mano derecha y una granada en su mano izquierda, o con una o ambas manos libres

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene miniaturas de Cassian Andor y K-2SO esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad de Comandante y una unidad de Agente, además de nuevas cartas de Unidad, Mejora y Mando que podrás utilizar en tus batallas

No es un juego completo, para poder jugar se necesita una caja básica de STAR WARS: LEGIÓN, las miniaturas incluidas en esta caja vienen sin montar y sin pintar

Fantasy Flight Games- Aerodeslizador T-47, Multicolor (FFSWL09) € 29.95 in stock 4 new from €29.95

Amazon.es Features ¡Vive las legendarias batallas terrestres de Star Wars!

Lidera tus tropas en épicos enfrentamientos con el juego de miniaturas STAR WARS: LEGIÓN

Cada miniatura está esculpida con todo lujo de detalles para representar a los héroes, villanos, soldados y vehículos del universo de Star Wars

Producto en castellano

Fantasy Flight Games- Star Wars Legión: Soldados clon fase I, Color (SWL47ES) , color/modelo surtido € 24.95

€ 23.70 in stock 5 new from €21.91

Amazon.es Features Este pack de expansión para star wars: legión contiene 7 miniaturas de soldados clon fase i esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad de tropa, además de nuevas cartas de unidad y mejora que podrás utilizar en tus batallas

Contenido: 7 miniaturas de plástico, 1 carta de unidad, 5 cartas de mejora, 11 fichas diversas y 1 encarte de reglas

Con diseño funcional

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - Padmé Amidala Expansión de Agente - Juego de Miniaturas, Color (SWL66ES) € 14.99 in stock 6 new from €12.91

Amazon.es Features Juego de Miniaturas basado en Star Wars

contiene 1 miniatura de Padmé Amidala esculpida con todo lujo de detalle

además de nuevas cartas de Unidad, Mejora y Mando que podrás utilizar en tus batallas.

Expansión, se requiere el Juego Basico Star Wars Legión para jugarlo

A partir de 14 años de edad

Fantasy Flight Games FFGSWL57 Star Wars Legion: expansión operativa Darth Vader, Colores Variados € 20.58 in stock 3 new from €16.44

Free shipping Check Price on Amazon

Aplasta la rebelión y caza lo que queda de la Orden Jedi con Darth Vader.

Contiene una miniatura de Darth Vader sin pintar y finamente detallada en una postura diferente del set de núcleo de Star Wars: Legion.

Tres tarjetas de comando se pueden utilizar de forma intercambiable con las tarjetas de comando de Darth Vader en el juego principal, lo que te permite perfeccionar tu estrategia.

Incluye cuatro mejoras, invitando a liberar el poder del lado oscuro en tus oponentes.

Star Wars Legión - Deslizadores STAP Expansión de Unidad € 29.99 in stock 4 new from €29.99

Amazon.es Features Juego de Miniaturas en Español

Recomendado a Partir de 14 Años de Edad

Juego para 2 Jugadores

Con una duración de 1-2 Horas por partida

Star Wars Legion - Comando de droides Serie Bx € 34.99

€ 33.24 in stock 4 new from €30.96

Amazon.es Features Los droides de comando de la serie BX suponen un importante avance con respecto a sus contrapartidas de la serie B1.

Son astutos, sigilosos y letales en distancias cortas, un comando de élite programado para colocar trampas, tender emboscadas

y sorprender a sus enemigos a fin de eliminarlos con fuego graneado o enfrentándose a ellos en combate cuerpo a cuerpo con sus letales vibroespadas.

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene 7 miniaturas de Comando droide esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar dos unidades de Fuerzas especiales, además de nuevas cartas de Unidad y Mejora que podrás utilizar en tus batallas.

No es un juego completo. Para poder jugar se necesita una caja básica de Star Wars: Legión.

Fantasy Flight Games- Star Wars Legión: Droides de combate B1, Color (SWL49ES) , color/modelo surtido € 24.95

€ 23.70 in stock 5 new from €21.91

Amazon.es Features Este pack de expansión para star wars: legión contiene 9 miniaturas de droides de combate b1 esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad de tropa, además de nuevas cartas de unidad y mejora que podrás utilizar en tus batallas

Contenido: 9 miniaturas de plástico, 1 carta de unidad, 5 cartas de mejora, 12 fichas diversas y 1 encarte de reglas

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion: Suministros Prioritarios - Español, Color (FFSWL16) € 24.95 in stock 3 new from €24.95

Amazon.es Features Star Wars Legion: Suministros Prioritarios - Español

Juego de miniaturas de SW

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - IDEN Versio y ID10 Expansión de Comandante, Color (SWL60ES) € 19.95 in stock 3 new from €19.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features El Imperio tiene muchos enemigos y allá donde se le presente una amenaza, el Escuadrón Infernal irá para acabar con ella. Se trata de una unidad de élite conocida por acudir rauda a proteger al Imperio sin pensárselo dos veces y que es precedida por una reputación de despiadada eficacia, debida en gran medida a su comandante: Iden Versio.

Versio fue entrenada para servir al Imperio desde una edad muy temprana y se ha convertido en una soldado de élite que siempre lleva la iniciativa y no teme emplear tácticas poco convencionales liderando decididamente al Escuadrón Infernal en su misión de acabar con todo aquello que suponga una amenaza para el Imperio.

Pero antes de que Versio ponga un pie en el campo de batalla, tendrás que elegir entre las distintas alternativas de personalización de su miniatura de plástico sin pintar incluida en esta expansión. No solo puedes montarla con 3 armas distintas: un Fusil bláster E-11, un Fusil de repetición TL-50 y un Fusil DLT-20A, sino que también puedes decidir si Iden Versio llevará su característico casco del Escuadrón Infernal, casco y mascarilla respiratoria, o si irá sin casco.

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene miniaturas de Iden Versio e ID10 esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad de Comandante, además de nuevas cartas de Unidad, Mejora y Mando que podrás utilizar en tus batallas.

No es un juego completo. para poder jugar se necesita una caja básica de STAR WARS: LEGIÓN. Las miniaturas incluidas en esta caja vienen sin montar y sin pintar.

Star Wars FFGSWL28 Legion-Premium Trooper Bases, Multicolor € 20.28 in stock 2 new from €18.10

Amazon.es Features Star Wars: Legion- bases de soldados premium

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - Tanque AAT de la Federación de Comercio, Color (SWL64ES) € 59.95 in stock 4 new from €59.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features A pesar de sus declaraciones de neutralidad, la Federación de Comercio es uno de los más firmes partidarios de recurrir a la fuerza militar en el seno de la Alianza Separatista, y en ningún momento resulta más evidente que cuando aparece un tanque AAT en el campo de batalla, imponente en tamaño y potencia de fuego, el AAT es el complemento perfecto para los enormes ejércitos de droides de los separatistas

La potencia de un AAT se hace evidente desde el momento en que uno de estos tanques aparece en el campo de batalla, su cañón láser de artillería MX-8 está preparado para abrir brecha incluso en la posición enemiga más fortificada y los láseres antipersonal laterales pueden acabar con cualquier unidad de infantería que se atreva a aventurarse demasiado cerca del sector de tiro frontal del AAT

Además de estas potentes armas de serie, el AAT también se puede equipar con dos juegos de obuses que se pueden disparar en conjunto con otra arma para causar un daño aún mayor, por ejemplo, disparar Obuses de gran potencia junto al cañón principal del tanque puede ser una forma efectiva de despejar el terreno o erradicar del todo las defensas enemigas a distancia, sin embargo, si el enemigo está fuertemente atrincherado, el uso de Obuses perforablindajes puede ser la mejor manera de forzarle a salir a campo abierto

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene 1 miniatura de Tanque AAT de la Federación de Comercio esculpida con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad Pesada, además de nuevas cartas de Unidad y Mejora que podrás utilizar en tus batallas

No es un juego completo, para poder jugar se necesita una caja básica de STAR WARS: LEGIÓN, las miniaturas incluidas en esta caja vienen sin montar y sin pintar

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de Miniaturas basado en Star Wars

contiene 1 miniatura de Cad Bane esculpida con todo lujo de detalle

además de nuevas cartas de Unidad, Mejora y Mando que podrás utilizar en tus batallas.

Expansión, se requiere el Juego Basico Star Wars Legión para jugarlo

A partir de 14 años de edad

Fantasy Flight Games- SW Legion - Jyn Erso - Español, Multicolor (SWL31ES) , color/modelo surtido € 12.95 in stock 4 new from €12.95

Amazon.es Features Sw legion - jyn erso - español

Juego de estrategia con miniaturas y dados

LEGO 75283 Star Wars Tanque Blindado de Asalto (AAT™) Set de Juguete con Minifigura de Ahsoka Tano € 44.99

€ 42.74 in stock 40 new from €34.28

Amazon.es Features Recrea los emocionantes enfrentamientos entre la Legión 501 y los droides de combate de Star Wars: Las Guerras Clon con el alucinante juguete de construcción infantil LEGO Tanque Blindado de Asalto (AAT) (75283).

Este set incluye 2 minifiguras LEGO Star Wars (Ahsoka Tano y el soldado clon de Ahsoka), figuras LEGO de un droide de combate piloto de AAT y de un droide de combate, e increíbles armas (entre ellas 2 espadas láser) para interpretar historias con grandes dosis de acción.

El juguete de construcción del AAT cuenta con numerosos detalles geniales y superútiles en las batallas, como 2 cañones automáticos, una torreta giratoria con cañón inclinable y escotillas abatibles en la parte delantera y en la torreta para colocar dentro a los droides de combate.

Este juguete de construcción de 286 piezas es fantástico como regalo de Navidad y ofrece un divertido y gratificante desafío de construcción a niños y niñas a partir de 7 años. Combinar perfectamente con otros sets LEGO Star Wars para dar alas a la diversión creativa.

El juguete de construcción del AAT mide aproximadamente 12 cm de altura, 21 cm de longitud y 14 cm de anchura. Los fans también podrán ponerse a los mandos del vehículo en el videojuego LEGO Star Wars: La Saga Skywalker y disfrutar de más diversión creativa todavía.

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - Superdroides de Combate B2, Color (SWL62ES) € 38.00 in stock 2 new from €38.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Las enormes legiones de Droides de combate B1 de la Alianza Separatista son capaces de intimidar a cualquier adversario que se enfrente a ellos en campo abierto, pero cuando realmente necesitan eliminar un objetivo, los comandantes separatistas envían a los Superdroides de combate B2, estos droides son los verdaderos pesos pesados y aportan al ejército separatista una ventaja que no depende de su superioridad numérica, los Superdroides de combate B2, aunque operen en grupos más pequeños que sus homólogos B1, lo compensan con creces con su imponente potencia de fuego y su gran resistencia, haciendo uso de su potente fuego de ráfaga, dos veces más rápido que el de otros droides de combate, un escuadrón de tres B2 puede despachar con gran facilidad a prácticamente cualquier enemigo que se ponga en su camino

Afortunadamente para los Superdroides de combate B2, su sólida corpulencia también hace que estén entre las unidades de tropa con mayor tasa de supervivencia en el campo de batalla, su grueso blindaje no solo les permite seguir disparando durante más tiempo antes de caer, sino que también es completamente resistente a distintos tipos de fuego enemigo haciendo posible que puedan continuar avanzando sin tregua hacia su objetivo

Con estas potentes prestaciones innatas, los Superdroides de combate B2 no necesitan muchas mejoras para ser capaces de atraer el fuego enemigo y abrir de esa manera oportunidades para que otras unidades separatistas consigan su objetivo, añadir tan solo otro Superdroide de combate B2 a una unidad la hace aún más amenazadora, pero además a las unidades de B2 también se les pueden asignar dos armas pesadas diferentes que aumentan drásticamente sus capacidades ofensivas

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene 6 miniaturas de Superdroides de combate B2 esculpidas con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad de Tropa, además de nuevas cartas de Unidad y Mejora que podrás utilizar en tus batallas

No es un juego completo, para poder jugar se necesita una caja básica de STAR WARS: LEGIÓN, las miniaturas incluidas en esta caja vienen sin montar y sin pintar READ Los 30 mejores Disfraz Hippie Hombre de 2021 - Revisión y guía

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - Cápsula de Salvamento Estrellada, Color (SWL43ES) € 43.00 in stock 2 new from €43.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features A veces, una cápsula de salvamento que se estrella al aterrizar en un planeta desolado y desértico, es todo lo que hace falta para alterar el destino de la galaxia

R2-d2 y c-3po pusieron en marcha la clásica trilogía de star wars cuando se lanzaron en una cápsula desde el tantive iv para acabar llegando a la abrasadora superficie de tatooine

Ahora, podrás reproducir los primeros pasos de su desesperada misión para devolver la esperanza a la galaxia

Este pack de expansión para star wars: legión contiene 1 miniatura de cápsula de salvamento estrellada, 1 miniatura de c-3po y 1 miniatura de r2-d2 esculpidas con todo lujo de detalles, además de nuevas cartas de batalla, unidad, mejora y mando para tus partidas de star wars: legión

Star Wars Legion: Clone Wars Juego básico € 99.99

€ 96.53 in stock 8 new from €96.53

Amazon.es Features Part Number SWL44 Model FFGSWL44 Color Colores Variados Is Adult Product Release Date 2019-10-18T00:00:01Z Size Core Game

Fantasy Flight Games- Star Wars Legion - Tanque TX-130 Clase Sable, Color (SWL63ES) € 65.95 in stock 1 new from €65.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tanto los generales Jedi de la República como los Soldados clon bajo su mando están entre los mejores guerreros de la galaxia y, pese a las enormes diferencias en sus roles durante el combate, ambos pueden hacer uso del tanque TX-130 clase Sable a su manera, más que por ser un arma potente, el tanque clase Sable destaca por poderse adaptar a cualquier estrategia en particular, ya se trate de proporcionar cobertura móvil o de atacar fortificaciones enemigas

El TX-130 es particularmente ágil para ser un vehículo blindado, ya que puede cambiar rápidamente de posición y realizar un movimiento lateral o separarse completamente de los objetivos, lo que lo hace especialmente útil en manos de pilotos hábiles que puedan utilizar esta capacidad para realizar un Reposicionamiento creativo, un solo Piloto clon veterano, por ejemplo, trabaja sin problemas junto con Soldados clon aliados en el campo de batalla y puede compartir fichas de Ataque apuntado, Esquiva e Incremento, por su parte, una maestra Jedi como Aayla Secura apoya a su ejército de diferentes maneras, al ayudar a las unidades aliadas a deshacerse de las fichas de Acobardamiento y dar órdenes desde la cabina del TX-130 si es necesario

Además, estas excepcionales características defensivas le permiten al TX-130 aprovechar todas las oportunidades de demostrar sus capacidades ofensivas, los cañones láser GA-6n laterales pueden alcanzar objetivos a largo alcance pero el tanque clase Sable también puede atacar a los enemigos con otras armas, equipar uno de estos tanques con una torreta láser doble aumenta todavía más la potencia del ataque y la posibilidad de un impacto crítico, especialmente cuando se usa en conjunción con los cañones laterales

Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene 1 miniatura de Tanque TX-130 clase Sable esculpida con todo lujo de detalle, suficiente para desplegar una unidad Pesada, además de nuevas cartas de Unidad y Mejora que podrás utilizar en tus batallas

No es un juego completo, para poder jugar se necesita una caja básica de STAR WARS: LEGIÓN, las miniaturas incluidas en esta caja vienen sin montar y sin pintar

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.