Los 30 mejores Soporte Movil Coche Cd de 2021 – Revisión y guía

UGREEN Soporte Móvil Coche CD Ranura, Soporte Móvil Coche Gravedad 360 °Rotación, Soporte Teléfono Coche para Samsung S21 S10 S9, Huawei P40 P30, iPhone 12 Pro MAX 11 XS MAX X 8+, Xiaomi Mi10 Mi9 A3 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte Móvil Ajustable por Gravedad: Con diseño ingenioso de 3 garras retráctiles que se ajustan a los laterales del móvil aprovechando su propio peso al ajustarlo en su parte inferior por gravedad. Las abrazaderas se bloquean y liberan automáticamente cuando usted coloca su teléfono y lo saca. Se queda perfectamente fijado su smartphone en todas las condiciones difíciles de la carretera, como la rampa de desaceleración, frenado repentino o un camino irregular.

Práctico y Fácil de Colocar: Este cuna de teléfonos móviles para coches está especialmente diseñado para la ranura del reproductor de CD, sin interrumpir la reproducción del CD, nunca bloquea la vista de la guía, no ocupa la rejilla de ventilación, no afecta el funcionamiento del aire acondicionado. Además, le permite trabajar con una mano, puede mantener sus ojos en la carretera, sin distraerse de insertar o quitar su teléfono. Le garantiza la máxima comodidad y seguridad mientras conduce.

Resistente a los Arañazos: Este soporte movil coche cd está hecho de aleación de aluminio, más duradero que otros medios estándar. Los tres brazos revestidos de goma pueden aumentar la fricción para evitar efectivamente arañazos o caídas. Además, la parte en la ranura del CD está hecha de goma, se las arregla para agarrar la ranura del CD firmemente pero no daña su automóvil.

Ángulo Ajustable y Puerto para Carga: Con una rotación de 360 ​​grados, este cuna de teléfonos móviles para coches le permite ajustar el ángulo, lo que le ayuda a configurar el teléfono en el mejor ángulo de visión y hace que la navegación sea más fácil y conveniente. Un puerto reservado para conectar el cable de carga le permite usarlo durante la carga.Nota: Este soporte esta diseñado para posición vertical, no se recomiendo para poner el telefono en horizontal.

Ampilia Compatibilidad: Se adapta a cualquier móvil y otros dispositivos del ancho de 4,7-7 pulgadas ya que es ajustable, tales como iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ XS Max/ XR/ X/ 8/8 Plus/ 7/ 6/ 6 Plus, Huawei Huawei P30 Lite/ P20/ P20 Lite/ P10/ P9/P Smart 2019/ Mate 20 Lite/Mate 10/ Mate 9/ Honor 10/ V20/ V10, Samsung S10+/S10/ S9/ S8/ S7/ S7 Edge/A7/ S6, A50/ A40/ A10/ A20e/ M20/ J6,Xiaomi Mi A1/ Mi A2/ Mi A3/ Mi 8/ Mi 9 / Mi 9T, HTC, Oneplus, Nexus, LG, Moto, BQ, Sony, GPS y más.

Soporte Móvil para Coche CD, QGECEN Soporte Teléfono Coche Universal 360 ° Rotación para iPhone X 7 Plus Samsung Galaxy S8 + Note 8 Moto LG Huawei Sony HTC € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €12.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【APARIENCIA SIMPLE Y ELEGANTE】Nuestro soporte para coche tiene una apariencia simple pero elegante. Está hecho de material de alta calidad, muy exquisito, sin ocupar espacio.

【CABER EN MÚLTIPLES VEHÍCULOS】El diseño ergonómico permite que este soporte movil coche cabe en la mayoría de ranuras cd del coche. Solo agregue tres clips adicionales (si es necesario) en el soporte para un montaje perfecto.

【GIRATORIO EN 360 GRADOS】Giratorio tanto en vertical como en horizontal, este soporte móvil ranura cd para coche le permite encontrar el ángulo perfecto con una mano, garantizando la seguridad durante su conducción.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El cd soporte movil coche puede estirar en hasta 8,5 cm de ancho para ser compatible con la mayoría de dispositivos, como los teléfonos móviles inteligentes de iPhone, Samsung, LG, SONY, NOKIA, Huawei, MOTO, HTC, etc.

【GARANTÍA DE CALIDAD】Nos estamos comprometido en proporcionar los servicios cordiales y profesionales, para cada cliente, disfrutará de un reemplazo nuevo o un reembolso completo si no está satisfecho.

REY Soporte de Teléfono Móvil Universal para la Ranura de CDs del Coche, Sujeción Vehículo € 3.99 in stock 1 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil y rápida instalación

Sujeción firme y segura

Dispone de gomas antideslizantes para optimizar el agarre del terminal

La posición del móvil se puede fijar horizontal o verticalmente (giro de 360º)

Para móviles desde 62 mm hasta 90 mm de ancho

Maclean Soporte Universal movil teléfono móvil fácil instalación Slot Holder Ranura CD Coche Car Ajustable Giratorio 360° rotación Vertical, Compatible con iPhone 7/6s/6/5s/5 Samsung Galaxy Note LG € 14.53 in stock 1 new from €14.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte para teléfono para coche universal para una fácil instalación en una ranura para CD en casi todos los automóviles - Posibilidad de rotación vertical (360 grados) gracias a la rótula, El ancho máximo del teléfono es de 87 mm, y el mínimo es de 58 mm.

Gracias a esta innovadora solución no pierdes el camino de la vista, lo que mejorará su seguridad.

Simplemente inserte el soporte en la ranura para CD con la inserción adecuada incluida en el kit - Fuerza de sujeción ajustable.

El mango está hecho de los mejores materiales de calidad (aluminio + ABS), es fiable, firme y duradero.

NOTA: No apto para ranuras de CD con protección antipolvo.

YOSH Soporte Movil Coche CD, Soporte para Movil Coche Gravedad 360 °Rotación, Soporte Movil Coche para Samsung S21, A21S, Xiaomi Poco x3, iPhone 12 11 XS MAX X, Huawei y Dispositivos GPS ect More € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estabilidad excelente】Las innovadoras membranas de silíceo en las pinzas minimizan la vibración causada por vías pedregosas o irregulares y protege el soporte de caídas.Protege la lámina de la ranura no dejará una marca en su vehículo.

【Diseño Premium】La membrana de silicona en la superficie externa hace que el soporte para vehículo luzca más elegante. También aumenta la fricción para prevenir caídas o rayaduras en el teléfono.

【Diseño mejorado】Esfera de unión entre la base fija de la ranura de CD y el soporte de móvil para vehículo mejorada, proporcionando más espacio de adaptación. Puede ajustarlo en cualquier ángulo que desee.

【Manejo seguro】La posición adecuada de instalación no bloqueará el ángulo de visión, lo que garantiza un manejo seguro si usted está llamando, navegando, escuchando música o cargando.

【Amplia Compatibilidad】Los brazos de la abrazadera más largos que otros productos permiten que el soporte del teléfono del coche de la ranura del CD de YOSH sea compatible con los teléfonos hasta 6.9 pulgadas, y las abrazaderas ajustables caben los respiraderos con diversos gruesos de la hoja.

Ringke CD Slot Mount, Soporte Movil Coche para Lector de CD [2 en 1 - Soporte de Fijación Fuerte + Cabeza Magnética Extra] Soporte Móvil Coche Ajustable Universal Compatible con iPhone 12/Pro/Max/Mini € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decidir libremente entre el cabezal magnético y el soporte de fijación fuerte.

La potente cabeza magnética sostiene eficazmente todos los teléfonos inteligentes.

Compatible con iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 12 Mini, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, SE 2020, XS Max, XS, XR, X, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6s Plus, 6s, 6 Plus, 6, SE, 5s.

Compatible con Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 10, 10 5G, 10S, 9T, 9 Pro, 9, 9S, 8 Pro, 8, Redmi 9T, 9C, 9A, 9, POCO X3 Pro, X3 NFC, F3, M3, F2 Pro, Mi 11 Ultra, 11i, 11 Lite, 11 Lite 5G, 11, 10T Lite, 10T Pro, 10T, 10, Pocophone F1.

Compatible con Samsung Galaxy S21 Ultra, S21 Plus, S21, S20 Ultra, S20 Plus, S20, S20 FE, S10 Plus, S10, S10e, S9 Plus, S9, S8 Plus, S8, Galaxy Note 20 Ultra, 20, 10 Plus, 10, 9, 8, Galaxy A72, A52, A32 5G, A32 4G, A12, A71, A51, A11, A21s. READ Los 30 mejores Soporte Magnetico Movil de 2021 - Revisión y guía

Soporte Tablet Coche CD Ranura Con Diseño De Operación Con Una Sola Mano, Apps2car Soporte Teléfono Coche Manos Libres Universalmente Compatible Con Todos Los Teléfonos Iphone Y Android € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección avanzada y montaje robusto】Con 3 lados de agarre: fondo plegable y dos brazos ajustables con almohadilla de silicona, sostiene el teléfono celular con fuerza. Diseño de la base atornillada, mucho más seguro que el soporte de ventilación, soporte de ventosa para el salpicadero. No interfiere con la reproducción de CDs.

【Optima visión para una conducción segura】 La construcción innovadora de la rótula flexible le permite ajustar al soporte movil para coche en 360 grados, la solución de montaje de la ranura del CD que despeja el parabrisas del coche, y no bloqueará su visión de la carretera.

【Operación con una sola mano】Un diseño de liberación de la prensa, la instalación simple y la eliminación de los teléfonos inteligentes con una sola mano. Juega un buen papel en el coche, disfrutar de la conducción de manos libres.

【Broad Compatibility】El diseño del brazo de extensión ajustable es adecuado para todos los teléfonos móviles iPhone y Andriod, como iPhone 11/11 Pro/11 Pro max/ XS Max XR X 8 Plus 7 6S SE, Samsung Galaxy S10 S10+ S10e S9 S9+ S8+ S8 S7 Edge S6 S5 S4, A9 A8+ A8 A7 A6+, C9 Pro C8 C7 C5, J8 J7 J6 J5 J4 J3 J2, Note 9 8 6 5, Google Pixel 3 3XL 2 2XL 1, Nexus 5 5X 6P, LG V35 V30 V20 V10 G6, Sony Xperia XA2 XA1 XZ1 Z5, Moto G Z X, Nokia 8 7 6, Oneplus 7Pro 7 6T 6 5T 5 3T 3, HTC Nokia, aunque con funda.

【BFF para los conductores】Un regalo imprescindible para los conductores, amigos y familiares, disfrutar de manos libres viaje por carretera, pasar más tiempo en la rueda y los ojos en la carretera. Base de agujero plegable permite cargar mientras sostiene su teléfono, bueno para el viaje por carretera de largo tiempo.

picK-me Soporte Celular Auto con Ranura para CD, Soporte Telefono Automovil con Puerto de Unidad de CD Universal Giratorio de 360 Grados, para 4 a 6 Pulgadas iOS y Android Teléfono Inteligente € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dos métodos de instalación】: innovadores y fáciles de instalar en la ranura para CD y Air Vent, sin afectar la vista durante la conducción.

【Rótula giratoria de 360°】: la tuerca ha fijado la articulación esférica, pero se puede girar libremente para obtener el mejor ángulo para su teléfono móvil que desea.

【Amplia compatibilidad】: el soporte es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, como iPhone, Samsung y otros teléfonos móviles con pantalla de 4 a 6 pulgadas.

【Operación con una sola mano】: fácil de instalar y sacar, cuando encuentre la posición que desea, puede apretarla para bloquearla en su lugar. Rápido y fácil, proporciona la experiencia de montaje más conveniente.

【Sostenga su teléfono de forma segura】: el soporte para teléfono del automóvil elástico puede sostener desde un teléfono de 2.36 a 3.5 pulgadas de ancho, sostenerlo de manera segura y estable. Incluso si el automóvil está en una carretera llena de baches, no se perderá fácilmente.

Soporte Móvil Coche, Beikell Soporte del Coche Móvil Universal para Parabrisas y Salpicadero con Ventosa de Gel Fuerte y Brazo Ajustable Giro 360 Grado para Phone X/8/7/6 y Más € 12.59

€ 8.26 in stock 2 new from €8.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Instalación estable segura: - Una ventosa extrafuerte con almohadilla de gel súper adherente se adhiere firmemente al tablero o a la mayoría de las superficies planas. Retire fácilmente tirando de la almohadilla de succión sin dejar ninguna marca desagradable.

Cómodo bloqueo y liberación: - El sistema de liberación con un solo botón le permite bloquear o liberar su teléfono con solo una operación manual.

Brazo extensible: - El brazo telescópico puede extenderse a su longitud deseada y pivotar hacia arriba o hacia abajo para una visualización óptima. Evitando bloquear su vista mientras conduce.

Visión versátil: - La articulación de bola flexible de 360 ° proporciona ángulos de visión infinitos. Coloque su teléfono en el ángulo perfecto para disfrutar de una unidad más relajada y segura.

Protección Duradera y Completa: El material de PC resistente al calor hace que nuestro soporte para teléfono sea más estable que otros soportes en el mercado. Los brazos de silicona del soporte protegen su teléfono de arañazos y evitan que se caiga mientras conduce.

APPS2Car Soporte Tablet Coche, Soporte Universal de 360º para Soporte De Tablet para Ranura De CD De Coche, Soporte De Coche para Tableta para Teléfono Y Tableta € 17.58 in stock 1 new from €17.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablet&Telephone User-Friendly - El diseño único de la cabeza tiene un rango de estiramiento de 3,74 pulgadas a 7,48 pulgadas, puede utilizarlo no sólo como un soporte teléfono coche , sino también como un soporte de tablet para ranura de CD de coche. Compatible para dispositivos de 4-11 pulgadas, iPhone 11/Pro,X,XR,MAX,Samsung etc.

Ahorra espacio - Utiliza la práctica soporte de tablet para ranura de CD de coche para utilizar el espacio interior de forma más racional, sin necesidad de preocuparse de que el tablero de montaje del coche bloquee la vista, proporcionando un entorno de conducción más seguro para el conductor.

Fácil de usar - el botón de liberación hace que sea fácil encontrar el dispositivo de tamaño adecuado, y las fuertes abrazaderas hacen que sea más seguro de usar, incluso en carreteras llenas de baches no tiene que preocuparse de que se caiga.

Ajustable en 360 grados: el diseño del cabezal giratorio ofrece a los usuarios más opciones de visualización para una conducción más fácil y segura. Soporte de coche para tableta le ofrece una mejor seguridad de conducción.

Más estable - La almohadilla antideslizante protege el dispositivo de forma más estable de los arañazos y los cortes. El diseño elástico del puerto de CD puede ajustarse para adaptarse a una variedad de puertos de CD, manteniendo la suficiente estabilidad.

Soporte Movil Coche CD, Bloquee y Suelte Automáticamente, Universal tabletas móvil fácil instalación Slot Holder para reproductor de CD Compatible con tabletas Teléfonos con Pantallas de 4"-12" € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de tableta con ranura para CD compatible con Cross: funciona bien para almohadillas y cualquier otro teléfono o tableta de 4 a 12 pulgadas Compatible para iPad Pro 9.7 / iPad Mini / iPad air / iPad 4/3/2, para Samsung Galaxy Tab 3 4 pro note 7.0 / 8.0 / 10.1, para tableta Sony Xperia Z / Z2, para nuevo Amazon Kindle Fire 7 / Fire HD 8 / Fire HD 7 / HDX 7. ▶▶▶ Nota: Apriete la parte de bloqueo detrás del clip de montaje después del ajuste de rotación para una mejor sujeción.

También un soporte para montaje en teléfono con ranura para CD: funciona para casi teléfonos celulares. Compatible para Apple iPhone XS MAX iPhone XS iPhone XR iPhone8 8 iPhone7 7 Plus, para Samsung galaxy Note9 Note8, Galaxy S9 S 9 Plus S8 Plus S7 S6, para LG V40 V35 V30 V20 G7 G6 Stylo, para Motorola Moto X4 X5 Z3 Z2 Z3 jugar P30 una potencia.

Soporte para coche con ranura para CD perfecto: la bola de rotación de 360 ​​en este soporte para coche con ranura para CD puede proporcionar una rotación completa de 360 ​​grados para una vista vertical y horizontal. Manos libres y conveniente para mapas y navegación mientras conduce sin bloquear la vista. Apto para la mayoría de los automóviles con reproductor de CD de carga frontal, como Ford F150, Honda Accord, Toyota Highlander, Mazda, Jeep, Benz, Audi, SUV, etc.

Instalación fácil y duradera: la instalación conveniente sin herramientas hace que este soporte para teléfono con ranura para CD se monte fácilmente en cualquier ranura para CD y solo necesite ubicar y bloquear el botón. Tres almohadillas de goma adicionales para bloquear lo suficientemente apretado como para evitar resbalones.

Contenido del paquete: 1 x Soporte de tableta para reproductor de CD; 1 x Abrazadera de montaje de ranura para CD; 1 x parte de bloqueo; 3 x almohadillas de goma. ▶▶▶ GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 60 DÍAS Y GARANTÍA DE 12 MESES y soporte de fácil acceso para todas sus preguntas.

ipow Mini Soporte Móvil Coche para Ranura de CD de Coche, Soporte Móvil Coche Universal con 360° Rotación para Samsung, Huawei, iPhone, Xiaomi, Motorola, Sony,etc. € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte Móvil Coche para Ranura de CD】: La base del soporte está firmemente sujeta a la ranura de CD de su automóvil y no se mueve. Los soportes para ranuras de CD suavemente acolchados ofrecen suficiente fuerza de fricción y garantizan que no se rayen.

【Rotación de 360 grados】 La almohadilla de goma suave del soporte para teléfono móvil protege su teléfono inteligente de arañazos y puede ajustar libremente el ángulo de visión deseado y operar su teléfono móvil vertical u horizontalmente mientras conduce. Lo que le ofrece una visión amplia y conducción más segura.

【Fácil Instalación】 Conveniente instalación sin herramientas, fácil de montar en cualquier ranura de CD, sin necesidad de herramientas.

【Gran compatibilidad】 - Ancho ajustable de 51 mm a 93 mm y 17 mm de profundidad para todos los teléfonos inteligentes comunes como iPhone 4/5/5s/6/6S Plus/7/7 Plus, Samsung S7/S6/S5/S4/S3, Galaxy S7/S7 Edge, EdgeS6/S6 Edge, Galaxy Note 5, Nexus 6 y algunos dispositivos GPS.

【Material de alta calidad】 Está hecho de Plástico ABS, silicona y metal en el interior. Son de material de primera calidad y construcción robusta. Le ofrecemos 12 meses de garantía de satisfacción. Si usted tiene cualquier problema con nuestro producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente.Es muy fácil de utilizarlo. solo necesita presionar el botón, puede abrir y luego sacar el teléfono.

Auanoz Soporte para Teléfono para Automóvil, Soporte para Teléfono con Ranura para CD, Soporte para Teléfono Compatible con Ventilación De Automóvil 12/11 Pro/XS/XR/X / 8/7, Samsung Galaxy € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte para teléfono celular para automóvil extremadamente seguro y estable】El soporte para teléfono para automóvil Auanoz tiene un diseño de soporte y pellizco súper seguro y resistente para mantener el teléfono en su lugar.Incluso en carreteras en mal estado, su teléfono nunca se caerá ni se rayará.

【Diseño estable y seguro】uto soporte para teléfono con ranura para cd, directamente en el difusor del soporte para cd, excelente lugar que no oscurecerá ni bloqueará su vista que su teléfono se dañará con vientos fríos y calientes para ventilación

【Rotaciones de 360 ​​°】La rotación de la cabeza esférica altamente flexible ofrece diferentes ángulos de visión. Encuentre el ángulo perfecto para conducir de forma más relajada y segura.No se preocupe por la falta de energía en el teléfono.Un puerto reservado para conectar el cable de carga que le permite cargar su teléfono.

【Apto para todas las ranuras de CD】El grosor máximo de la hoja de montaje se puede configurar hasta 1 cm para tener en cuenta los diferentes grosores de la ranura del CD.Sin arañazos en el reproductor de CD: las hojas del reproductor de CD hechas de goma blanda están insertadas, no representan ningún peligro para el reproductor de CD y garantizan la estabilidad de los medios insertados.

【Operación con una mano y soporte de desbloqueo con un clic】La parte superior del soporte está equipada con un botón de liberación que puede ajustar automáticamente el ancho del brazo con un clic.Se adapta a todos los teléfonos o GPS de 4,7 a 6,5 ​​pulgadas. Puede colocar y quitar el teléfono fácilmente.

UGREEN Soporte Móvil Coche, Soporte Télefono Móvil Coche por Gravedad para Rejilla del Aire, Soporte Movil Coche Universal Car Phone Holder para iPhone 12 11 Pro, Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 9(Gris) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Operación con Una Sola Mano] Cuando deslice su teléfono móvil en su abrazadera de gravedad, el sistema de gravedad del soporte móvil coche se activará por el peso del teléfono, sostiene bien su móvil y no vibra en la rejilla de ventilación, no hay riesgo de caerse en todo tipo de condiciones difíciles de la carretera. Con este soporte móvil coche por gravedad, puede colocar su teléfono con una mano.

[No Daña Movil ni Las Rejillas de Aire] La garra del soporte móvil coche está hecha de goma y de alta calidad, no dañará la rejilla de ventilación de su automóvil, incluso si lo usa todos los días. Los tres brazos laterales de goma antideslizantes protegen su teléfono inteligente de arañazos y resbalones. Nota: el soporte móvil coche NO es adecuado para rejillas de aire redondas.

[Conduccion Segura] Diseño simple y elegante en aluminio, este soporte móvil coche no bloqueará tu visión mientras se conduce ; puede arreglar su teléfono en un lugar para ver la pantalla de forma segura mientras conduce. Un puerto reservado lo ayuda a cargar el teléfono, es fácil conectar el cable de carga.

[Material de Alta Calidad] Los tres brazos de car phone holder están hechos de aleación de aluminio, es mucho más duradero y más resistente al desgaste y la corrosión. Soporta temperaturas extremas, funciona bien después de un período de exposición al sol en verano. Sin olor, asegura un ambiente saludable en el coche.

[Compatibilidad Universal] Este car phone holder UGREEN es compatible con los moviles de 4.7 - 7 pulgadas, como iPhone SE 2020/12 Pro/ 12 Mini/ 11 /11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8/ 7, Samsung Galaxy S21/ S20 FE / S20 +/ S10 / S10 + / Note10 / Note 9 / Note8 / S9 / S9 + / S8 / S8 + , Xiaomi Redmi Note 9 Pro / Note 8/ Note 8 Pro / Note 7/ Mi 10/ Mi 11, HUAWEI P40 Pro/ P40/ P30 / P20 / P20 Pro / Mate 20, OnePlus 8/ 8 Pro / 7T / 7 Pro / 7/6, etc. READ Los 30 mejores Reloj Mesa Digital de 2021 - Revisión y guía

Maclean MC-682 - Soporte de Coche para móvil, smaprtphone o navegador Montaje en la Ranura del Reproductor CD € 9.81

€ 9.15 in stock 2 new from €9.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómodo y práctico, así es el soporte de móvil para coche de Maclean.

Cada vez utilizamos menos el reproductor de CD. De ahí que el Maclean utilice esa ranura infrautilizada para introducir en ella un sistema de cuchilla desmontable en dos piezas, que se expande dentro reproductor de CD, al girar una pieza.

Una vez introducido tiene una palanca de seguridad que la bloqueas y te garantiza que el soporte ya no se moverá.

Aunque tengas colocado el soporte el CD lo podrás utilizar sin ningún problema.

UGREEN Adaptador de Red USB 3.0 a Gigabit Ethernet, Adaptador USB a Ethernet RJ45 a USB Tarjeta de Red 1000Mbps para Nintendo Switch, Xiaomi Mi Box S/ 3/2, Macbook, Surface Pro, Raspberry Pi 4-Negro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONEXIÓN GIGABIT ETHERNET: USB 3.0 ethernet adaptador de red te ofrece una manera eficiente y práctica para sustituir la tarjeta de red averiada de la placa, o mejorar la conexión LAN por Gigabit 1000Mbps GigaE.

PARA NINTENDO SWITCH: Este Adaptador usb a RJ45 viene con el chipset AX88179 integrado, el mismo chipset que el adaptador LAN oficial, funciona perfectamente con el Nintendo Switch para jugar online en Modo Televisor, sin tener que realizar ninguna configuración. Con conexión de cable para el Switch Dock se evitan efectivamente las desconexiones como puede pasar con el WiFi.

COMPATIBILIDAD MEJORADA: El adaptador LAN trata de un accesorio necesario para su ordenador portátil o sobremesa, iMac, Macbook o Raspberry Pi. Admite principales sistemas operativos 32 y 64bits de Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP, Mac OS v10.6 y superior como El Captain/Yosemite/MacOS Sierra, ChromeOS y el Linux Ubuntu/Debian, etc.

CD DRIVER INCLUIDO: En el paquete viene con un CD driver e instrucciones incluidas. Sencillamente instalar por primera vez el driver controlador correspondiente mediante el CD o bajarlo desde la página del fabricante, conéctalo y listo para navegar. Para Windows 8/8.1/10, funciona de forma enchufar y jugar, sin driver necesitado. Si su ordenador con Mac OS 10.5 posteriores, puede contactarnos para enviarle un driver de nuevo versión.

COMPACTO Y PORTABLE: Su diseño pequeño y peso ligero lo hace muy cómodo de llevar. Simplemente metirlo en cualquier bolsa o mochila puedes llevar donde quieras.

Modohe Soporte para Teléfono de Coche Montaje Móvil Universal Sujeta de Pinza Fuerte al Salpicadero para GPS Xiaomi Redmi Note 7 iPhone 12 11 Pro XR XS MAX X 8 7 6 Samsung S30 S10 Huawei P40 Mate 40 € 12.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Vista de conducción perfecta] Diseño similar a HUD (Head Up Display), para una conducción más segura. El soporte se coloca en una buena localización del borde del salpicadero del coche. El conductor puede ver simultáneamente la pantalla del teléfono y la carretera, consiguiendo el mismo efecto que el HUD para evitar accidentes innecesarios.

[Compatibilidad universal] El diseño ajustable se expande para adaptarse a casi cualquier teléfono como iPhone 12/11/Xs Max/Xs/Xr/X/8/7/6s Plus, Samsung S30/S10Plus/S10/S9/S8, Huawei P40/P20 Mate 40etc. Fácil inserción y extracción del dispositivo, gracias a los muelles incorporados.

[Soprote confinable] Diseño de doble base curva con la almohadilla protectora de silicona antideslizante, se fija fuertemente al salpicaderp gracias al clip fuerte. Mantiene su teléfono u otros dispositivos estables y fijos en el soporte. Puede ajustar su ángulo de visualización fácilmente.

[Seguridad y operación fácil] Ecológico y con material ABS BPA LIBRE. Es lavable y reutilizable. Operar con solo una mano, y fácil de instalar, , sin necesidad de herramientas.

[Atentamente, El servicio de Atención al Cliente] Si por alguna razón no está satisfecho con el soporte, no dude en contactarnos. Nota: por favor, compruebe cuidadosamente si el panel de su ccche es aplicable o no.

iOttie Easy One Touch - Soporte para teléfono con 5 Ranuras para CD, para iPhone, Samsung, Moto, Huawei, Nokia, LG, Smartphones € 34.08 in stock 2 new from €34.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia compatibilidad: el botón Easy 1 Touch y la base permite una compatibilidad más amplia con dispositivos y carcasas.

Incluye pie inferior: puedes ajustar el pie de forma fácil y segura apretando el botón de resorte y tirando hacia abajo.

Organizador de cables magnéticos: mantén los cables de carga perfectamente organizados con la pestaña magnética situada en la parte inferior del pie

Ángulos de visión ajustables: monta fácilmente tu dispositivo en modo horizontal o vertical para un ángulo de visión preferido.

Instalación segura: se puede instalar fácilmente en la ranura de CD del vehículo. Se bloquea en su lugar con la palanca proporcionada para un ajuste seguro.

Ipow - Soporte Movil Coche Universal para CD Ranura Montaje, Un Toque Fácil de Abrir € 17.67 in stock 1 new from €17.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Angulos Múltiples - Con la 360 grados de rotación, le permite ajustar el ángulo de visión según su necesidad.

Compatiblidad Amplia - Se puede abrir con un ancho desde 55 a 85mm. Se apta para la mayoría de dispositivos.

Conveniente - Mantiene su telefono en su luga con mucha seguridad y estabilidad mientras que no va a obstruir su vista al conducer.

Primera Calidad - Hecho de material de alta calidad, el soporte es muy robusto y tiene una sujeción fuerte. Es adecueda para la mayoria de CD ranura.

Toque para Instalar - Solo necesita usar el pulsador, sin herramientas ni pegamentos se puede instalarlo perfectamente en la ranura de CD.

UGREEN Soporte Móvil Coche Gravedad, Sujeta Movil Coche Soporte Porta Teléfono para Rejillas Car Holder para iPhone 12 11 Pro MAX XS ,Huawei P40, Xiaomi Mi10 Mi9T Redmi Note 8, Samsung S20 Note 10 S9 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOPORTE MÓVIL REJILLA CON EL SISTEMA POR GRAVEDAD: El sistema de anclaje es ingenioso tiene 3 garras retráctiles que se ajustan a los laterales del smartphone aprovechando su propio peso al ajustarlo en su parte inferior por gravedad. Este sujeta movil coche le permite quedase perfectamente fijado su smartphone, el móvil no se mueve ni con los baches, badenes etc.

AMPLIA COMPATIBLIDAD: Este soporte movil coche rejilla es compatible con cualquier dispositivos del ancho de 4,7-7 pulgadas ya que es ajustable, tales como: iPhone X / Xs Max/ 11/ 11 Pro/ Xs/ XR/ 8/ 7/ 7 plus / 6/ 6s/ SE 2020, Samsung Galaxy Note 10/ S20 Plus/S10/S9/S8/S7/ S7 Edge Plus/S6/S6 Edge/S5/S4, Note 8/ Note 4, Xiaomi Mi 10/Mi 9/ Mi 9T/ Mi 8/ Mi A3 /Mi A2/ Redmi Note 7/ Redmi Note 8, HUAWEI P40/ P30/P20/P10/ P9/ P8/ Mate 10/ Mate 9/ Mate 8/ Mate S, HTC/Nokia/Google, ect.

FÁCIL DE COLOCAR EL SUJETADOR: La cuna de teléfono móvil para coches es muy fácil de acoplar solo tiene que poner el soporte coche a la rejilla del aire acondicionado del coche y ya estaría acoplado. Es seguro para que no le moleste mientras conduce y así evitar distracciones innecesarias.

ALMOHADILLA DE GOMA ANTIDESLIZANTE: Este sujeta movil coche trae unas gomas en las fijaciones para evitar resbalones, al introducir el móvil por la parte superior se deslizan los brazos laterales sujetando con los topes antideslizantes, Esta cuna de teléfono móvil para coches también puede proteger su teléfono.

ROTACIÓN DE 360 GRADOS: Este soporte movil coche rejilla permite el giro de 360º sobre su eje con lo cual la visión es óptima. Además, su pequeño tamaño y peso lo vuelven único, el ahorro de espacio hace que no bloquee el parabrisas. Por lo que no quita nada de visión ni le molestará para nada. Nota: Este sujeta movil coche esta diseñado para posición vertical, no se recomiendo para poner el telefono en horizontal.

MATEIN Soporte Movil Coche,Soporte Coche Reutilizable Robusto Vehiculo para Salpicadero Vistas Buenas,Compatible para Samsung Note9/Note8,Xiaomi,Huawei,iPhone x/8/7,Smartphone de 3.5-6.8 Pulgadas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Instalación estable y reutilizable: la base de silicona cóncava es antideslizante y se adhiere firmemente al tablero o la mayoría de los planos. Si desea mover la base a otro vehículo o hacer ajustes, lave la base con agua y siga los pasos de instalación.

Diseño de la cubierta superior: el soporte del teléfono móvil tiene protección solar, no cerca de la parte posterior del teléfono móvil, manténgalo fresco y evite la luz solar directa. Y no hay luz reflejada en la pantalla para una conducción más segura.

Fácil de desbloquear: refuerzo triple en el tablero, y solo necesita presionar para bloquear o desbloquear su teléfono, lo que es más conveniente y seguro.

Ajustable y cómodo: gracias a su movilidad, puede ajustarlo para encontrar una perspectiva perfecta, clara y no reflectante y un ángulo ciego. Manténgase alejado de la red de aire acondicionado, lo que le brinda un ambiente fresco y cómodo.

Soporte movil elegante se puede ajustar fácilmente para mantener dispositivos seguros compatible para iPhone X/X max/8/7/6 Plus/SE, Samsung S9/S8/Note9/Note8,xiaomi9/8,Huawei Mate 20/Mate 10/P30/P20/P10,Compatible con 3.5-6.8 pulgadas

UGREEN Soporte Movil Coche Rejilla Gravedad, Soporte Telefono Movil Coche Universal Car Phone Holder Car Mount Porta Movil Coche para Rejillas del Aire para iPhone 11/ 12 Pro/XR, Samsung S20 S21 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Operación con una Mano: gracias al diseño por gravedad, su movil se puede sujetar y soltar rápidamente. Simplemente deslice el movil y los dos brazos de gravedad en el costado de este soporte movil coche se sujetarán automática y firmemente.

Diseño de Gancho Unico: Un gancho de ventilación de metal único garantiza un agarre firme y estable del soporte telefono movil coche en las solapas de ventilación verticales y horizontales. Diferente con el sistema cónico que se rompe fácilmente, el gancho de metal es sólido y estable.

Sin Vibraciones ni Arañazos: la goma gruesa en los brazos de sujeción y la perilla giratoria garantiza la máxima estabilidad, protege su teléfono y la ventilación de posibles rasguños. con este car phone holder, mantiene su movil seguro en todo tipo de condiciones de carretera difíciles.

Compatibilidad Universal: el car mount se adapta a teléfonos de 4,7 a 7 "con funda protectora y admite un grosor máximo de 11 mm, como iPhone 12 Pro Max / 12/12 Mini / SE 2020/11/11 Pro Max / XS / XR / X / 8 Plus / 7 / 6S; Samsung Galaxy S21/ S20 FE / S20 + / S20 Ultra / S10e / S9 / Note20 Ultra / A20e / A10 / A40 / A21s / A51 / A70 / A71; Huawei P40 Pro, P30 Lite / P20, Sony Xperia L3 / L1, Moto E6 Plus / G8, OnePlus 8 / 7T, Xiaomi Mi 10 / Redmi Note 9 Pro, Honor, HTC, LG, etc.

Facil de Colocar: Este soporte coche movil está diseñado para encajar en la rejilla de ventilación horizontal y vertical de la mayoría de coches y sostener firmemente su móvil que resulta imposible que se caiga. ( No acepta rejillas de ventilación irregulares o redondas).Con este porta movil coche, Le olvida de ventosas que se despegan del cristal o del salpicadero.

Ipow® Soporte Movil Coche grande Magnético Universal 360° Rotación Para CD Ranura Para GPS y Smartphone iPhone7 7 Plus 6 Plus 6 Plus(5.5") 6 5s 5c 4s 4, Samsung Galaxy S7 S5 S4 S3 Note 4 Note 3 Note 2, HTC, Nokia y otros mas € 17.10 in stock 1 new from €17.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este soporte para teléfono magnético libera tu mano disfrutando de una ranura de CD e imán, y lee la S curit durante la conducción

4 potentes imanes que garantizan la sujeción de tu teléfono móvil, GPS o tabletas en vertical o horizontal, sin preocupaciones de captar

3 espumas adhesivas sivas para no rayar la radio, 1 rueda está situada en la parte inferior para levantar el grosor

Rotación de 360 grados, para su mejor ángulo de visión

Syncwire Soporte Magnético Movil Coche, Soporte Smartphone Vehículo para Rejillas del Aire 360 ° Rotación para iPhone 11 Pro XS MAX XR X 8 7 6 Plus 5s Xiaomi Mi A3 9T Note 8 Samsung A50 A30 y Más € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad y rotación de 360 °: el soporte Syncwire está hecho de aleación de aluminio de alta calidad. Es fuerte y ligera, no tiene soportes o abrazaderas y no bloquea la visibilidad mientras conduces. Con el práctico cabezal de bola puedes colocar el soporte magnético del coche en posición e inclinar fácilmente tu dispositivo en cualquier ángulo con una sola mano. Disfruta de un viaje más seguro y relajado con el soporte de coche Syncwire

Sujeción firme y sin arañazos: la pinza con revestimiento de goma con diseño dentado garantiza que la base de montaje se mantenga firmemente en la rejilla de ventilación sin causar arañazos. Se adapta a la mayoría de las aberturas de ventilación estándar, incluyendo orificios de ventilación horizontales, verticales y en ángulo

Estabilidad y sin interferencias: con los cuatro imanes de neodimio (N45, 10 x 3 mm), que se utilizan en el soporte magnético para coche Syncwire, los dispositivos móviles pueden mantenerse en su lugar de forma estable incluso en carreteras irregulares. La disposición científica del campo magnético cerrado y los 4 potentes imanes en el cabezal del soporte garantizan que la señal de tu teléfono no se vea afectada

Amplia compatibilidad: el soporte de coche se adapta a la mayoría de los teléfonos inteligentes, dispositivos GPS y tabletas como iPhone 12 Pro Max/11/X/8 Plus 7 Plus/6S Plus/5S/SE, Huawei P30 Pro/Mate 20/P20 Lite, Samsung Galaxy, HTC, Nokia, Blackberry, LG, OnePlus, Xiaomi, HTC Nexus, Lumia, GPS y otros dispositivos

Lo que obtienes: 1 soporte magnético para coche Syncwire, 1 placa de metal redonda (para teléfonos más pequeños), 1 placa de metal rectangular (para teléfonos más grandes), manual del usuario (idioma español no garantizado), 2 protectores de pantalla READ Los 30 mejores Huawei Freebuds Lite de 2021 - Revisión y guía

Autkors Soporte Móvil Coche, Soporte Móvil Télefono para Rejilla del Aire Ventilación con 360° Rotación Universal Automático Ajustable por Gravedad para Phone, Huawei, Galaxy, Xiaomi y Más € 8.59 in stock 3 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bola Giratoria de 360°: Este soporte tiene una bola giratoria de 360 grados, puede girar fácilmente su teléfono en un ángulo perfecto con una mano. Solo necesita concentrarse en conducir.

Antideslizante y de Alta Calidad: Las abrazaderas del soporte están hechas de aleación de aluminio, la placa posterior de material antideslizante y no hay riesgo de arañazos. Súper estable y duradero. Hay una abertura en la parte inferior del soporte que le permite conectar su teléfono al cable de carga o al cable de audio sin quitar el teléfono del soporte.

Fácil de Instalar: Es muy fácil de instalar en la rejilla de ventilación o calefacción. El tamaño pequeño y el peso ligero para ahorrar espacio. Por lo que no quita nada de visión de conducción.

Amplia Compatibilidad: El soporte móvil para coche es compatible con cualquier dispositivos del ancho de 60-80 mm

Puerto de Carga sin Obstáculos: Hay un puerto de carga en la parte inferior del soporte, que le permite conectar el teléfono a la línea de carga o línea de audio. Sin quitar el teléfono del soporte, puede cargarlo fácilmente sin interferir con el funcionamiento normal. El soporte para teléfono del automóvil Autkors está diseñado teniendo en cuenta todos los detalles para facilitarle la vida.

Cocoda Soporte Movil Coche, Universal Sujeta Movil Coche Salida de Aire, Manos Libres Soporte Móvil Coche con Clip de Ventilación Compatible con iPhone 12 Mini/12/12 Pro/12 Pro MAX € 8.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte Móvil Coche】: Este soporte movil coche diseñado con patas inferiores, no necesita quitarse la funda del teléfono cuando se carga y nunca se preocupe por dejar caer su phone.

【Silicona Hueca Mejorada】: Después de miles de pruebas, los brazos del cocoda soporte móvil para coche adoptan silicona hueca mejorada, que sujetará su teléfono más apretado que los brazos con silicona sólida. La silicona hueca se ajustará completamente a la forma del teléfono y creará una parte elevada que protege su teléfono para que no se suelte de manera efectiva.

【Operación con Una Mano】: Con el botón de liberación rápida y los brazos de sujeción ajustables, puede bloquear su teléfono firmemente apretando el brazo con fuerza con una sola mano, y suelte su teléfono en un segundo presionando el botón. Ahorre tiempo y energía, bríndele un viaje de conducción fácil y seguro

【Universal Sujeta Movil Coche con Ventilación】: Este soporte de ventilación no solo es compatible con iPhone 12 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max, sino que también es compatible con iPhone SE/11 Pro Max/11 Pro/11/X/8/7, Samsung Galaxy S10e/S9 Plus/S8/S7, Note 10 Plus/9/8 y más dispositivos de 4.7 - 7.0"

【Rotación de 360° y Ajustable y Estable】: La rótula giratoria de 360° le brinda el mejor ángulo de visión, le asegura una conducción segura. Con los pies inferiores ajustables, puede ajustarlo según el tamaño del teléfono. Con un clip de ventilación mejorado que tiene un gancho antideslizante y silicona, el porta movil se sujetará firmemente a la ventilación sin importar golpes o giros más bruscos.

IZUKU Soporte Movil Coche Ventilación con [2 Clips de ventilación] Universal 360 Grados Rotación Porta Movil Coche para Rejillas del Aire de Coche € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño Premium] Con un exterior de goma que aumenta la tracción y sujeta tu Smartphone con firmeza incluso en baches o curvas. Evita caidas y vibraciones. Porta movil para coche IZUKU con [2 clips de ventilación] que utiliza materiales con excelente solidez frente al impacto y una resistencia frente a agentes atmosféricos.

[Fácil de usar] Pulsa el botón de liberación en la parte posterior del soporte telefono coche para expandir automáticamente los brazos de sujección y vuelve a apretar los dos extremos al mismo tiempo para asegurar el dispositivo. ¡Hazlo cómodamente con una sola mano, sin desviar la atención de la carretera!.

[360 grados de rotación] Rotación muy flexible gracias a su novedosa rótula que El sujeta movil coche ofrece infinitos ángulos de visión. Coloca el teléfono en el ángulo perfecto para disfrutar de una conducción más cómoda y segura.

[Compatibilidad amplia] El diseño del soporte coche movil es ajustable y se expande para adaptarse a casi cualquier teléfono (53-95 mm de ancho). Es compatible con iPhone x/8/7/6/Plus/6s/6/5s/SE. Samsung Galaxy S8 / S7 / S7 Edge/S6/S6 Edge/S5/J5/A5, LG, Nexus, HTC, Huawei, Xiaomi, Meizu, HTC, reproductores de MP3, iPod Touch y GPS Dispositivo, y casi cualquier dispositivo que no exceda de las 6".

[2 Clips de ventilación]: IZUKU soporte movil coche con [2 clips de ventilación] asegura la calidad, fiabilidad y la vida útil del producto, así como el apoyo técnico y la satisfacción de los clientes y profesionales.

1 transmisor FM de la marca Nulaxy € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLIA COMPATIBILIDAD---trabajar con el iPad (velocidad máxima), iPhone (velocidad máxima), iPod, HTC, Galaxy, Blackberry, reproductores de MP3, cámaras digitales, PDAs, teléfonos móviles.

GRAN PANTALLA---1.44 inches de pantalla clara: nombre de la canción, voltaje de la batería del coche y llamadas entradas.

MANOS LIBRES---Con este dispositivo inalámbrico, se puede contestar / colgar / rechazar / rellamada manos libres.

SOLUCIÓN STEREO---Compatible con todos los puntos de frecuencia para lanzar y el transmisor incorporado de FM, la frecuencia total: 87,5 a 108,0 MHz

Soporta TF tarjeta y A2DP / SD, solamente MP3 / WMA, de alto rendimiento micrófono incorporado que puede ofrecer su hablar claro y música maravillosa.

Lorsoul 3,5-5,5 Pulgadas Móvil 360º sostenedor rotativo CD de Coche de la Ranura de Montaje GPS, teléfono móvil Universal de aleación de Aluminio/Cellphoone Soporte € 14.69 in stock 2 new from €14.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación sin necesidad de herramientas al tiempo que permite reproducirIts CD ranuras CD 4-7.5mm

Universalmente compatible con todos los teléfonos inteligentes 3.5-5.5inch teléfono (7 pulgadas no incluido)

El montaje mantiene con seguridad su teléfono inteligente en el que la mayor parte sin obstruir la vista lo necesita, y siempre mantener a mantenerse en su sitio

Tres clips desmontables con diferente grosor para asegurar su dispositivo se adapta perfectamente

360 rotación dergree y 0-90 control del ángulo de grado en retrato o paisaje vista

Beeasy Soporte Móvil para Coche,Universal Soporte Teléfono para Auto Phone Holder Car Mount Antideslizante Salpicadero para iPhone 12 11 Pro MAX XS X XR 8 7 6 6S Plus Samsung Galaxy Huawei OnePlus € 21.99

€ 14.44 in stock 1 new from €14.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de Usar】 Beeasy soporte movil para coche , todo con material silicona,no dejará marcas. Instalación fácil y rápido, operación con una sola mano, muy fácil de poner y sacar el teléfono. Resistente al calor, lavable, reutilizable y fácil de mover en cualquier lugar. No es tan voluminoso como los soportes del tablero largo del brazo. Fácil de limpiar con agua si está sucio con polvo.

【Antideslizante y Estable】 Fabricada con un resistente fondo de silicona y almohadillas de goma (sin adherencia) para proteger el teléfono contra golpes, arañazos, deslizamientos o saltos cuando hay un frenazo de emergencia, parada repentina y giro brusco. Soporte para vehículo con diseño de doble cierre suave y flexible (contracción elástica), instaló su dispositivo en diferentes ángulos de visión con comodidad y firmeza, y no presionará las teclas de volumen.

【Vista de conducción perfecta】No se requiere un ajuste manual excesivo, solo un paso, colocará el teléfono celular en el ángulo correcto para su visión. Compatible para la gran mayoría del tablero plano.

【Uso Multifuncional】 Cuenta con ranura de cable, el cable de carga no se ensuciará durante la carga, espacio amplio frontal puede poner llaves, monedas, artilugios y otros artículos pequeños. Este soporte para teléfono celular también es una buena opción como soporte de mesa para reuniones, ver películas, jugar juegos de teléfono, etc.

【Compatible】 Este universal soporte es aplicable a móviles que van desde 3 "a 7" (Grosor 6 ~ 12 mm), como iPhone 12 Mini 12 12 Pro 12 Pro Max 11 11 Pro 11 Pro Max XS Max XR XS X 8 7 7 Plus 6 6 Plus SE 2020 5S, Samsung Galaxy S20 S20+ S20 Ultra Note10 Note 10+ S9 S9+ S8 S8+ Note 9 Note 8 S7 S6 A51 4G 5G, LG, Google Pixel / Pixel XL.También se adapta a otros teléfonos Samsung LG HTC Motorola ZTE y dispositivos GPS como Garmin Nuvi 57LMT, Garmin Nuvi 2589LMT u otros dispositivos GPS.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.