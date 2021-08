Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Soporte Cepillo Dientes Electrico de 2021 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Soporte Cepillo Dientes Electrico de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Soporte Cepillo Dientes Electrico veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Soporte Cepillo Dientes Electrico disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Soporte Cepillo Dientes Electrico ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Soporte Cepillo Dientes Electrico pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Falcon Soporte Porta cepillos de Dientes Eléctrico para Oral-B,para 4 Cabezales eléctricos Oral-B. € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 【Ahorro de espacio】Nuestro porta cepillo eléctrico es perfecto para evitar dejar/perder los cabezales y así tenerlos a la vista,evita que caiga/rompa el cepillo de dientes eléctrico gracias a la sujeción de nuestro soporte.

【Eficaz】Mantiene ordenado/limpio el lavabo gracias a que puede sostener 4 cabezales y 2 cepillos eléctricos en un solo producto,excelente para toda la familia.

【Excelente calidad】El material de plástico de nuestro soporte de cepillo de dientes electrico es de excelente calidad,puede almacenar la base de carga y en el otro lugar fijo otro cepillo sin necesidad de cargar el cepillo eléctrico.

【Incluye】 1 x Portacepillos de Dientes para Oral B

【Garantia 12 meses】En FALCONLAB estamos a su disposición las 24 horas,7 días de la semana,reembolso total con 12 meses de garantía y 365 días de soporte técnico, El excelente servicio al cliente le permite comprar sin preocupaciones, Por favor,contáctenos si tiene alguna pregunta,estaremos encantados de atenderle.

AQOTER Portacepillos de Dientes Eléctrico Esterilizador UV, Energía Solar Recargable Soporte para Cepillos de Dientes, Dispensador Automático de Pasta de Dientes para Montaje en Pared € 19.59

Amazon.es Features ➤ 【Inducción infrarroja】 Cuerpo del sensor inteligente infrarrojo, chip infrarrojo inteligente que detecta rápidamente el cuerpo humano dentro del rango de 2 metros de diámetro. Cuando la gente se acerca, la lámpara ultravioleta se detiene para esterilizar. Cuando la persona se va durante 10 segundos, la lámpara UV se enciende automáticamente y luego se esteriliza mediante irradiación UV durante 3 minutos. Las mujeres embarazadas y los niños pueden usarse de forma segura.

➤ 【Esterilización con lámpara ultravioleta para mantener su higiene bucal】 La potencia de la lámpara ultravioleta es de 3 W, que puede matar al 99,9% de las sustancias nocivas en 10 segundos en su cepillo de dientes y puede evitar que se reproduzcan. No hay necesidad de preocuparse por la enfermedad de las encías causada por el cepillo de dientes. Este es el soporte perfecto para cepillos de dientes para baños y cocinas.

➤ 【Soporte para cepillo de dientes con ahorro de energía】 El soporte para cepillo de dientes montado en la pared tiene el diseño de panel solar. Se puede cargar con luz / lámpara interior. más de tres meses después de la carga completa. Tiene un puerto de carga USB, ya no necesita la molestia de cargar el enchufe.

➤ 【Función Muti-Store】 El dispensador de pasta de dientes con soporte para cepillo de dientes puede dispensar pasta de dientes y almacenar perfectamente su rasuradora y raspador de lengua. Tamaño: 7.68 x 4.92 x 1.85 pulgadas. La primera fila del portacepillos incluye 4 ranuras para cepillos de dientes (aptas para cepillos de dientes eléctricos o normales), y la segunda fila puede contener 1 hilo dental, 1 maquinilla de afeitar y 1 raspador de lengua.

➤ 【Instalación amigable】El dispensador de pasta de dientes UV y el soporte para cepillo de dientes están hechos de material ABS ecológico y seguro. Diseño montado en la pared, fácil de limpiar e instalar este soporte para cepillo de dientes esterilizador UV. Quite la película protectora adhesiva de doble cara 3M del soporte del cepillo de dientes y fíjela en el vidrio del baño o en la pared lisa. El soporte para cepillo de dientes es la mejor opción para su familia, ¡brindando salud a su familia

HOMMAND Soporte para Cepillo de Dientes eléctrico, 2 Paquetes de Pegatinas Adhesivas Fuertes mejoradas, Base para Cepillo de Dientes eléctrico, para el baño (Universal) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Gran compatibilidad: Hommand soporte de cepillo de dientes ajustable es compatible con el 99% de los cepillos de dientes eléctricos del mercado. (Apto para cepillos de dientes con un diámetro de mango de 36 mm)

Fácil de usar: Un simple dispositivo de 4 partes con fuertes cintas traseras de 3M, muy fácil de montar y usar. no hay necesidad de taladrar. No hay necesidad de taladrar. No hay daño alguno a la pared.

Mantén tu cepillo de dientes seco y limpio: El diseño de embudo en la parte inferior da un rápido drenaje y secado con ventilación, manteniendo tu cepillo de dientes eléctrico higiénico todo el tiempo. Además, tu cepillo de dientes nunca se volverá a caer.

Ahorra espacio: Hommand soporte de cepillo de dientes para la pared libera espacio en el lavabo. Haz que tu baño y aseo estén limpios y ordenados. Hommand soporte para cepillo eléctrico funciona bien en la mayoría de las superficies lisas, planas y limpias. Perfecto para madera, azulejos, vidrios, mármol y metal, excepto papel pintado.

Adhesivo fuerte y de alta calidad: El material ABS lo vuelve ecológico e inodoro, seguro de usar, robusto y duradero. Con pegatinas adhesivas fuertes mejoradas. Estables y duraderas, con una carga máxima de 2 kg. Hommand organizadores de cepillos de dientes adhesivos son a prueba de salpicaduras y a prueba de humedad después de la instalación. Cómprales con confianza. READ Los 30 mejores Maquina De Afeitar de 2021 - Revisión y guía

MECO ELEVERDE (2PCS Soporte de Cepillo de Dientes Eléctrico Pegado Infantil/Adulto Colgador Adhesivo montado en Pared Soporte de Baño Estante Plástico de Almacenamiento de Cepillos de Dientes € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Soporte universal para cepillos de dientes eléctricos: se adapta al 99% de los cepillos de dientes eléctricos. Se puede usar para almacenamiento de cepillos de dientes eléctricos tanto para niños como para adultos.

Diseño mejorado y duradero: el diseño mejorado de la base de este portacepillo mantiene más seca la parte inferior de cepillos eléctricos en comparación con los demás. El material ABS mejorado hace que nuestra base de cepillo de dientes eléctrico de montaje en pared sea más duradera. Nuestro portacepillo viene con Nano Tape adhesivo ecológico en lugar de cinta de espuma normal.

Diseño conveniente y simple: nuestro soporte de cepillo de dientes eléctrico tiene un diseño simple pero elegante que se adapta a casi todos los hogares y baños. Esta base de cepillo de dientes eléctrico es resistente al agua y a la humedad.

3 pasos sencillos para la instalación: 1. Limpie y seque la pared. 2. Arranque el adhesivo y péguelo en la parte posterior del soporte 3. Ponga el cepillo de dientes eléctrico después de 24h. No se requiere clavo ni taladro. Esta base de cepillo de dientes eléctrico para montaje en pared no dañará la superficie de azulejos, vidrio, cerámica y metal. No es adecuado para la superficie con papel tapiz, paredes pintadas y otras superficies rugosas.

Ahorra espacio: nuestro soporte eléctrico para cepillos de dientes le ayuda a organizar mejor el almacenamiento de sus cepillos de dientes eléctricos y mantener su baño más limpio.

Soporte para cepillo de dientes eléctrico con 4 fundas a prueba de polvo para cabezales de cepillo de dientes para la serie Oral-B € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Este producto es adecuado para la serie de cepillos de dientes eléctricos Oral-B.

El soporte para cepillo de dientes eléctrico tiene espacio para un total de 1 estación de carga de cepillo de dientes eléctrico y 2 soportes para cabezales de cepillo de dientes.

La estación de carga de cepillo de dientes eléctrico es adecuada para el cargador Oral-B 3757, y la funda para el cabezal del cepillo de dientes se adapta a la mayoría de cabezales de cepillo de dientes eléctricos Oral-B y genéricos. Si no estás seguro, puedes consultar las imágenes de la descripción como referencia.

Los productos están hechos de plásticos de grado alimenticio y no son perjudiciales para tu salud. Ayuda a mantener tu cepillo de dientes eléctrico y los cabezales de cepillo de dientes ordenados y también mantiene los cabezales libres de polvo y gérmenes.

Contenido: 1 soporte eléctrico para cepillo de dientes, 4 fundas a prueba de polvo para cabezales de cepillo de dientes.

Andiker Soporte Pared Cepillo Dientes Eléctrico, Adhesivo Portacepillos de Dientes Pared, Organizador de Almacenamiento de Antideslizante para Baño Base para Cepillo de Dientes (Blanco, 4) € 6.90 in stock 1 new from €6.90

Amazon.es Features 1. Mantiene seco al cepillo de dientes eléctrico. El diseño de orificio de drenaje en la base puede proteger su cepillo de dientes eléctrico de la humedad.

2. Ligero y se puede montar en la pared. No hace falta taladrar la pared, solo pegue este portacepillos en la pared. Es una manera perfecta para ahorrar espacio.

3. Ajustable. Este soporte para cepillos de dientes eléctricos se puede ajustar de acuerdo con el tamaño de su cepillo de dientes. Es adecuado para todos los cepillos de dientes eléctricos con un diámetro dentro de 35 mm.

4. Alta seguridad. Equipado con 3 pasos de diámetro interior diferentes, su cepillo de dientes eléctrico se colgará de manera más estable y no se deslizará.

5. Fácil de instalar. Simplemente ensamble las 4 partes y luego péguelas a la pared, el vidrio, el espejo o cualquier superficie lisa, se puede usar dentro de unas horas.

Fallcon (2PACK Portacepillos de Dientes Soporte Cepillo Dientes Pared Electrico Adhesivo Soporte para Cepillo Eléctrico Pegado en la Pared Organizador de Baño € 5.88 in stock 2 new from €5.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FÁCIL DE INSTALAR】Dispone de cintas traseras de 3M, muy fácil de instalar en segundos tiene instalado su soporte de cepillo de dientes eléctrico. *IMPORTANTE* NO NECESITA TALADRAR.

【MANTENGA EL CEPILLO DE DIENTES SECO】 Este soporte se adapta al 99% de todos los cepillos y cabezales eléctricos en el mercado de TODAS LAS MARCAS. Puede mantener la cabeza del cepillo de dientes seco y prevenir el crecimiento bacteriano.

【FÁCIL DE USAR】Este portacepillos puede ayudarlo a tener más fácil acceso a su cepillo todos los días para su uso diario, Limpie la zona correctamente y Presione unos 15-30 segundos para instalación para una adhesión correcta la superficie

【AHORRE ESPACIO Y MANTENGA SEGURO SU CEPILLO】Ahorre espacio y ordene su encimera de baño,nuestro soporte mantiene seguro su cepillo de dientes eléctrico gracias a que en la pared su cepillo no se caerá y se mantendrá siempre limpio de salpicaduras/suciedad no deseadas.

【CONSEJOS IMPORTANTES】 Funciona muy bien en la mayoría de las superficies lisas y planas que NO DEBEN tener polvo, agua, y aceite o otro tipo de suciedad, perfecto para madera, baldosas cerámicas, vidrios, mármol, superficies metálicas. (NO SE ADAPTA a los papeles de empapelar) Se puede quitar con un secador de pelo para soplar la cinta durante 3-5 minutos para que se caliente, luego retíralo con un cuchillo o espatula.NO quedan residuos en la superficie donde estaba el soporte.

Soporte para cepillos de dientes para cepillos eléctricos Poketech soporte para Oral-B 4 cabezales de cepillo de carga. € 11.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Diseñado para sostener 4 cabezales de cepillo, 1 cargador y 1 batería para cepillos eléctricos de Oral-B

Viene con una tapa que mantiene los cabezales de su cepillo limpios y seguros

Un lugar acogedor para celebrar su cepillo de dientes cabezales de cepillo, y cargador

Las cabezas del cepillo de dientes, y el cargador no se incluyen en el paquete.

Yoassi - 2 pcs Portacepillos de dientes, Soporte para cepillos de dientes de acero inoxidable, organizador de cepillos de dientes montado en la pared en adhesivo para baño € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Instalación conveniente】 Solo necesita retirar la pegatina de la parte posterior, péguela en una pared seca y plana y presiónela durante 30 segundos. NO HAY NECESIDAD DE PERFORAR, todos son convenientes. Al instalar, si desea quitar el soporte del cepillo de dientes, puede usar un secador de pelo para calentar el pegamento y quitarlo con un cuchillo de arte.

【Especificaciones】 Obtendrá 2 portacepillos de dientes, cada tamaño es de 12 * 8 * 5 CM y el peso es de 130 G. Adecuado para el 99% de los cepillos de dientes eléctricos.

【Material】 Material de acero inoxidable 304 de alta calidad, seguro sin olor. Adecuado a usar para sus familiares.

【Ahorre espacio y manténgase limpio】 El soporte para cepillo de dientes montado en la pared puede ahorrar espacio y hacer que su baño y su baño estén ordenados. Ayuda a mantener el cepillo de dientes seco y previene el crecimiento de bacterias.

【Consejos】 El autoadhesivo es adecuado para superficies de paredes planas y secas. La pared NO debe tener agua, manchas de aceite, polvo y polvo, etc. De lo contrario, afectará la viscosidad del adhesivo, muy adecuado para azulejos, vidrio, mármol, Madera, superficies metálicas, no apto para superficies de papel tapiz. Si tiene cualquier problema, nos conecta en cualquier momento. Siempre estamos a su disposición!

Base Soporte Porta Cepillo de Dientes Eléctrico para Oral B – Incluye 4 Fundas Protectoras de Cabezales Cepillo Dientes para Oral B - Soporte Color Blanco € 6.97 in stock 1 new from €6.97

Amazon.es Features HIGIENE: Mantén limpios y protegidos los cabezales ante el Polvo, Bacterias y Gérmenes del ambiente y de otros cepillos de dientes. Incluimos 4 protectores de cabezales adicionales para cabezales perfectos para viajes y para el propio soporte.

Eficaz: Perfecto para mantener limpio y ordenado el lavabo. Ya no tendrás que tener todos los cepillos juntos en un mismo sitio cogiendo bacterias. Además le dará un toque más bonito y ordenado al baño.

Calidad: Fabricado con materiales alimentarios de la más alta calidad y reciclados. Fabricados en plástico reciclado apto para alimentos, anti bacterias y lavable.

Producto: El producto consta de 1 soporte para cepillo de dientes eléctrico Oral B y de 4 tapas protectoras para cabezales Oral B. No incluye Cargador, cepillo ni cabezales.

ENVIO GRATUITO 100% GARANTIZADO: Disfruta de tu producto rápidamente, gracias a Amazon puedes elegir envió gratuito de inmediato. Confiamos tanto en nuestro producto que ofrecemos devolución del dinero sin compromiso. Cómpralo ahora pinchando en el botón de "Compra ya".

CORNERIA Portacepillos de Dientes - Cuarto de baño montado en la Pared Caddy - Soporte de Pasta de Dientes (4 Ranuras Cepillo de Dientes + 6 Cabezas de cepillos de Dientes eléctricos) (Blanco) € 20.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Diseño compacto: diseño innovador e integrado del soporte del cepillo de dientes, el de la pasta de dientes y el vaso de gárgaras. Conveniente para organizar herramientas de lavado de dientes, tamaño moderado para ahorrar espacio, haga su mesa de lavado limpia y ordenada.

Drenaje y protección contra el polvo: la copa unida al soporte del cepillo de dientes al revés para permitir que drene rápidamente y a prueba de polvo. La parte inferior del soporte del cepillo de dientes tiene un orificio de drenaje para mantenerlo seco y evitar la acumulación de agua y bacterias.

Para la higiene: hecho de material ABS de primera calidad para el medio ambiente, resistencia a altas temperaturas, fácil de limpiar y desinfectar. El diseño antipolvo y de drenaje rápido del agua evita la reproducción de bacterias.

Fácil instalación: Montado en la pared firmemente con una tira adhesiva fuerte, sin taladro, sin clavos, seguro y estable. Carga máxima de hasta 5lb / 2kg.

Ventaja: cumpla con los diferentes requisitos de gárgaras, traje perfecto para su familia o amantes de la pareja, un juego para cada persona.

SmartProduct Soporte Autoadhesivo Apto para cepillos de Dientes eléctrico - Modelo C € 19.95 in stock 2 new from €18.95

Amazon.es Features Soporte autoadhesivo apto para cepillos de dientes eléctricos adecuado para cepillos de dientes eléctricos de Oral B, Philips, etc.. Se adapta al 99% de los cepillos de dientes eléctricos del mercado. Puede instalarse en la pared, en el mueble de baño o directamente sobre las baldosas.

Se instala en segundos y muy fácilmente con cintas adhesivas. No es necesario el uso de un taladro. Diseño práctico y minimalista. Ayuda a mantener seca la cabeza del cepillo de dientes y previene el crecimiento bacteriano.

Funciona muy bien en la mayoría de las superficies lisas y planas, éstas no deben contener agua, polvo o aceite. Perfecto para superficies de madera, cerámica, vidrio, mármol y metal. (NO apto para papel tapiz). Por favor, durante la instalación presione por aprox. 15-30 seg. Ahorre espacio, limpie su lavabo y baño.

Recomendación - limpiar bien con alcohol y dejar que se seque después, la superficie en la que se vaya a poner el adhesivo para asegurar que no se despega.

Tenga en cuenta: todos los cepillos de dientes que se muestran en nuestras imágenes son solo para fines de demostración y no están incluidos en el paquete. READ Los 30 mejores Magic Retouch Loreal de 2021 - Revisión y guía

Nincha - Soporte para cepillo de dientes eléctrico con soporte para cepillo de dientes eléctrico + 4 protectores de cabezales de cepillo de dientes para Oral-B € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Este producto tiene un total de 4 soportes para cabezales de cepillo de dientes, 1 soporte para cargador para cepillo eléctrico y un soporte para el cepillo de dientes.

Es adecuado para Braun Oral-B DB4010, DB4510, D12, D16, D20, D29, D34, D36, Pro600, Pro650, Pro700, Pro1000, Pro2000, Pro2500, Pro4000, Pro5000, Pro6000, Pro6500, Pro7000 etc.

La estación de carga de cepillo de dientes eléctrico es adecuada para el cargador Oral-B 3757, y el protector para el cabezal del cepillo de dientes se adapta a la mayoría de cabezales de cepillo de dientes eléctricos Oral-B y genéricos. Si no estás seguro, puedes consultar las imágenes de la descripción como referencia.

Este producto está hecho con plástico alimentario, no es nocivo para la salud. Ayuda a mantener tu cepillo de dientes eléctrico y los cabezales de cepillo de dientes ordenados y también mantiene los cabezales sin polvo ni gérmenes.

Contenido del paquete: 1 soporte para cepillo de dientes, 4 protectores para cabezales de cepillo de dientes.

Soporte de acero inoxidable para 2 cabezales de cepillo de dientes eléctrico, incluye soporte de pared, compatible con todos los accesorios habituales € 20.90 in stock 1 new from €20.90

Amazon.es Features Fabricación de metal: soporte para cabezal de cepillo de dientes de acero inoxidable – convence por su diseño, funcionalidad y valor.

Características: diseño delgado y elegante para cualquier cuarto de baño. Garantiza una limpieza e higiene, ya que los cabezales del cepillo pueden gotear y evitar la formación de moho. Las gotas se recogen a través del soporte. El soporte se puede limpiar fácilmente y es apto para lavavajillas.

Instalación: independiente o para montaje en la pared. Incluye un soporte de pared con superficie adhesiva. El soporte para cabezal de cepillo de dientes se puede colocar fácilmente en la pared y se puede quitar con un solo gesto.

Material: chapa de acero inoxidable maciza.

Compatibilidad: compatible con todos los cabezales de cepillo de dientes.

Portacepillos de Dientes Soporte Cepillo Dientes Electrico-Pegado en la Pared Organizador de Baño Paquete de 2 Rojo y blanco € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Diseño innovador: ahorra espacio en el baño ordenado y limpio

Tubo de escape de turbina: mantiene el cepillo de dientes ventilado de secado rápido para evitar el crecimiento de bacterias

[Compatible] Cepillo de dientes eléctrico y batería, tubos de pasta de dientes y maquinilla de afeitar

Fácil de instalar: con cinta trasera 3M, fácil de instalar

Material: ABS/gel de sílice

Tomkity Portacepillos de Dientes para Oral b (Portacepillos) € 8.42 in stock 1 new from €8.42

Amazon.es Features Portacepillos de Dientes perfecta para evitar dejar alrededor de las cabezas.

Este producto es muy bueno y muy eficaz, mantiene limpio el lavabo y al mismo tiempo con el fin de mantener los cepillos individuales (uno a cuatro).

Material plástico de excelente calidad y una ubicación para almacenar la base de recarga y otro lugar fijo sin necesidad de recarga.

El producto en sí es más que un apoyo, pero en el espacio vacío, puede poner el cargador de cepillo de dientes, un cepillo de dientes y vuelve a cargar a la vez.

Incluye: 1 x Portacepillos de Dientes para Oral B

Joseph Joseph EasyStore - Soporte Grande Extensible para Cepillos y Pasta de Dientes - Azul € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 compartimentos para los cepillos (incluso eléctricos) y para los tubos de pasta o cualquier utensilio relacionado

El orificio de ventilación en la base evita humedades y formación de hongos

Base antideslizante

Fácilmente desmontable para un lavado perfecto

JZK Soporte para cepillo de dientes eléctrico con tapa, soporte para cepillo de dientes eléctrico, soporte para cepillo de dientes eléctrico Oral-B OralB Oral B € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features Este soporte para cepillo de dientes eléctrico es adecuado para el cepillo de dientes eléctrico OralB, es compatible tanto con el cepillo de dientes como con los cabezales del cepillo de dientes.

Tamaño: 19 x 9,2 x 3,8 cm. Material: plástico.

Ideal para sostener dos cepillos de dientes eléctricos al mismo tiempo, para mantenerlos en orden. En un lado se inserta la base de carga genérica del cepillo, mientras que el otro lado es solo un soporte (que es fijo y no se puede quitar).

El soporte para cepillo de dientes eléctrico con soporte para cepillo de dientes y funda es muy cómodo, funcional y fácil de limpiar.

Este soporte para cepillos de dientes eléctricos y cabezales de cepillo de dientes te ayuda a mantener el fregadero ordenado y mantener los cabezales del cepillo de dientes limpios del polvo.

Portacepillos de Dientes Eléctrico Esterilizador UV con Dispensador de Pasta de Dientes para Pared de baño, Soporte para Cepillos de Dientes Desinfectante y Dosificador de Crema Dental € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features ⦗ Elimina el 99% de las Bacterias ⦘ : Nuestro esterilizador de cepillos de dientes protege eficazmente contra el polvo y viene equipado con un sofisticado sistema de desinfección por luz ultravioleta de 360º, la cual brinda a toda la familia la seguridad bucodental en cuanto a salud oral se refiere.

⦗ Inalámbrico con Recarga Automática para Optimizar el Ahorro de Energía ⦘ : Gracias a su moderno diseño inspirado en el panel solar, no tendrá que utilizar el cable USB por lo menos pasados tres meses desde su primera recarga ya que se va recargando con iluminación interior o exterior.

⦗ Fácil Instalación Libre de Cables y Enchufes ⦘ : Este novedoso soporte desinfectante para cepillos de dientes incluye un adhesivo resistente de 3M de grosor que se debe pegar en el espejo o pared del lavabo, fácil de instalar y a su vez brinda un estilo moderno al cuarto de baño.

⦗ Kit organizador y Dosificador Multifunción ⦘ : Nuestro higienizador de cepillo de dientes puede almacenar en su compartimento los cepillos eléctricos y manuales de adultos y niños como también otros utensilios de aseo personal. Incorpora un dispensador de pasta de dientes que funciona como exprimidor para dosificar la cantidad necesaria de crema dental.

⦗ Soporte Resistente para Pared de Baño ⦘ : Material de plástico ABS rígido y ligero ideal para su correcto funcionamiento. La caja contiene un esterilizador de cepillos dentales, un adhesivo resistente, un cable USB y un pequeño manual de uso. Para cualquier duda puede contactar con nosotros a través de Amazon.

Soporte de cepillo de dientes eléctrico con 1 ranura de carga, 1 soporte de cepillo de dientes y 4 soportes de cabeza de cepillo de dientes + 4 fundas para cabeza de cepillo de dientes para Oral B € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Este soporte para cepillo de dientes está diseñado para el cepillo de dientes eléctrico Oral B, ayuda a mantener el cepillo de dientes y las cabezas del cepillo de dientes juntos, higiénicos y ordenados en su baño.

La cubierta del cabezal del cepillo de dientes encaja de forma segura y ajustada en los cabezales redondos de cepillo de dientes oral-b, y ayuda a proteger los cabezales del cepillo del polvo y los gérmenes.

Las cuatro cubiertas de cabezales de cepillo de dientes tienen diferentes colores, diferentes miembros de la familia pueden elegir un color diferente, evitando cualquier contaminación cruzada con otros cabezales de cepillo.

El soporte del cepillo de dientes y las cubiertas del cabezal del cepillo están hechos de materiales plásticos de seguridad alimentaria, no serán dañinos para su salud.

El paquete incluye: 1 soporte para cepillo de dientes eléctrico, 4 fundas para cabezales de cepillo de dientes.

CORNERIA Easy-store Portacepillos De Diente - Soporte de Cepillo de Dientes con Ventosa, Desmontable(Blanco) € 20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VEN CON ETIQUETA GRATUITA. Ideal para cepillos de dientes, brochas para cosméticos u otros utensilios de baño.

Libre de cambiar el almacenamiento y la ubicación, fácil de desmontar y limpiar.

Base antideslizante, También se puede colocar directamente en el escritorio.

El orificio de ventilación en la base evita humedades y formación de hongos.

Libre de cambiar el almacenamiento y la ubicación, fácil de desmontar y limpiar.

Portacepillos de dientes compatible con Oral-B para 5 cepillos, impresión 3D, fabricado en Alemania € 18.93 in stock 1 new from €18.93

Amazon.es Features Decorativo - Ahorro de espacio - Práctico

Impresión 3D profesional - Excelente calidad

Lavavajillas hasta 55 °C

Hecho en Alemania desde V3-ENGINEERING

Fácil inserción y extracción de cepillos dentales

FRIUSATE Portacepillos de Dientes Soporte Cepillos de Dientes Electricos Pared Electrico Soporte Cepillo Dientes Pared Adhesivo Electrico para Baño (Blanco) € 2.99 in stock 1 new from €2.99

Amazon.es Features 【Material】: El soporte para cepillo de dientes eléctrico está hecho principalmente de material ABS de alta calidad, que es ligero y duradero. Tamaño pequeño y gran espacio, práctico para el hogar.

【Diseño montado en la pared】: almacenamiento montado en la pared, listo para usar, la suspensión ventilada no es fácil de manchar el agua. Simple pero no simple, el soporte diseñado para el cepillo de dientes eléctrico es conveniente de almacenar y fácil de limpiar. Al mismo tiempo, la almohadilla de silicona antideslizante hace que el cepillo de dientes no se salga fácilmente y no sea necesario perforar el tapiz.

【Diseño ajustable】: El deflector que sobresale es más fácil de instalar. Se puede ajustar según el tamaño del cepillo de dientes y el cepillo de dientes escalonado no es fácil de deslizar. El orificio de drenaje inferior está diseñado para evitar el crecimiento de bacterias causadas por el agua, lo cual es conveniente y práctico, adecuado para mangos de cepillos de dientes con un diámetro de 36 mm o menos.

【Fácil de instalar】: Quite la película protectora de la etiqueta adhesiva, gire la parte posterior hacia la pared para que se ajuste a una pared plana, presione con fuerza y ​​déjela reposar durante unas horas antes de usarla.

【Amplia gama】: este soporte para cepillos de dientes eléctrico es adecuado para la mayoría de los cepillos de dientes eléctricos, se adapta a la mayoría de los materiales de pared y se puede utilizar después de rasgarse. Apto para casi todas las familias y baños.

ZONJIE Portacepillos de Dientes Eléctrico Esterilizador UV con 5 Ports Dispensador 2000 mAh USB Recargable Función en la Pared para baño con Juego de Fundas Estuche para Polvo, para Viajes Familiares € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Desinfección con luz púrpura: coloque el cepillo de dientes en el soporte del desinfectante UV, la desinfección con luz púrpura puede matar el 99,99% de los gérmenes del cepillo de dientes en 360 segundos, haciendo su vida más saludable.

Fácil instalación: solo es necesario pegarlo con adhesivo 3M (incluido), no se requieren agujeros y la instalación es simple. Puede colocar 5 cepillos de dientes al mismo tiempo para esterilización simultánea. El diseño a presión hace que sea fácil de sacar y cargar.

Batería de gran capacidad: el paquete incluye un cable USB tipo c, la batería incorporada de alta capacidad de 2000 mAh, un tiempo de espera prolongado, la cantidad de tiempos de esterilización es de hasta 120 veces después de una carga completa.

Seguridad: interruptor magnético de pasillo integrado en el soporte del cepillo de dientes eléctrico, la luz púrpura se apagará automáticamente después de abrir la tapa, lo que es más seguro contra el daño de la luz púrpura. Sobretensión interna, circuito inteligente de seguridad contra sobrecorriente, garantía de calidad.

Pantalla grande: el cepillo de dientes UV cuenta con una pantalla digital retroiluminada, pantalla de alta definición y esterilización automática controlada por tiempo de 360 segundos.Adecuado para el baño y mantiene el piso del baño ordenado. READ Los 30 mejores Agua De Azahar de 2021 - Revisión y guía

Oral-B PRO 2 2950N - Pack De 2 Cepillos De Dientes Eléctricos, 2 Mangos Rosa Y Negro Recargables Tecnología Braun, 2 Cabezales Recambio CrossAction, Temporizador Integrado Y Control De Presión € 76.27

Amazon.es Features Elimina hasta un 100 % más de placa: el cabezal redondeado limpia mejor para lograr unas encías más sanas

Protege tus encías: el sensor de presión te avisa si te cepillas demasiado fuerte

Blanquea tus dientes con suavidad desde el primer día, eliminando las manchas superficiales

Comprueba que te cepillas durante el tiempo adecuado con el temporizador profesional de 2 minutos

2 modos de cepillado: Limpieza Diaria y Cuidado de las Encías

Conjunto de dispensador de pasta de dientes y organizador de cepillos de dientes de Carryme, Black and White € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Environmentally friendly - ABS plastic, healthy and safe , no battery required

Fácil de usar: almohadillas muy pegajosas, no se caerán fácilmente

Práctico: cómodo dispensador de pasta dental con un solo toque y manos libres

Higiénico: mantenga su pasta de dientes y cepillo secos y limpios

Organizador - Organizador 5 portaescobillas, mantenga su cepillo de dientes en orden

FOROREH Soporte para Cepillo de Dientes Eléctrico, con 4 Fundas para la Cabeza del Cepillo de Dientes y Soporte de Carga, para Almacenamiento de Accesorios de Cepillo de Diente, Compatible con Oral-B € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features [Material de alta calidad] La cubierta del cepillo de dientes eléctrico está hecha de plástico transparente de alta calidad, que es saludable, seguro y reutilizable. El portaescobillas está razonablemente diseñado y es duradero.

[Portacepillos] Estos cepillos pueden colocarse en el portacepillos eléctrico: cepillo de dientes eléctrico, cepillo de dientes eléctrico con cargador y 4 cabezales de repuesto.

[Protección del cepillo de dientes] La cubierta del cabezal del cepillo de dientes proporciona la mejor protección para el cabezal del cepillo de dientes y protege el cepillo de dientes contra el polvo y las bacterias.

[Facilidad de uso] El portacepillos eléctrico es un cepillo de dientes portátil, adecuado para el hogar o el viaje. (Nota: solo el portacepillos y el cabezal del cepillo de cuatro partes están incluidos en el suministro. Los cepillos de dientes eléctricos y los cabezales no están incluidos).

[Compatible con cepillos de dientes eléctricos] Compatible con la mayoría de los cepillos de dientes redondos eléctricos, como D12013, D16523, D12513, D12013W, D20523, D34, D36, D700, D7000, D600, PRO600, D1052

Base Soporte Porta Cepillo de Dientes Eléctrico Para Oral B – Incluye 4 Fundas Protectoras de Cabezales Cepillo Dientes para Oral B. € 6.97 in stock 1 new from €6.97

Amazon.es Features HIGIENE: Mantén limpios y protegidos los cabezales ante el Polvo, Bacterias y Gérmenes del ambiente y de otros cepillos de dientes. Incluimos 4 protectores de cabezales adicionales para cabezales perfectos para viajes y para el propio soporte.

Eficaz: Perfecto para mantener limpio y ordenado el lavabo. Ya no tendrás que tener todos los cepillos juntos en un mismo sitio cogiendo bacterias. Además le dará un toque más bonito y ordenado al baño.

Calidad: Fabricado con materiales alimentarios de la más alta calidad y reciclados. Fabricados en plástico reciclado apto para alimentos, anti bacterias y lavable.

Producto: El producto consta de 1 soporte para cepillo de dientes eléctrico para Oral B y de 4 tapas protectoras de cabezales para Oral B. No incluye Cargador, cepillo ni cabezales.

ENVIO GRATUITO 100% GARANTIZADO: Disfruta de tu producto rápidamente, gracias a Amazon puedes elegir envió gratuito de inmediato. Confiamos tanto en nuestro producto que ofrecemos devolución del dinero sin compromiso. Cómpralo ahora pinchando en el botón de "Compra ya".

Gsrhzd Portacepillos de Dientes, Soporte Pared Cepillo Dientes electrico, 2 Piezas para Colocar cepillos de Dientes, ahorrando Espacio (Blanco, Rosa Claro) € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Material: el material ABS verde lo hace ecológico e inodoro, seguro de usar, resistente y duradero

2.Fácil de instalar: NO ES NECESARIO PERFORAR, NO DAÑAR LA PARED, Con cintas traseras impermeables autoadhesivas acrílicas SUPER FUERTES, muy fácil de instalar en segundos

3.Gran compatibilidad: este portacepillos de dientes eléctrico ajustable es compatible con todos los cepillos de dientes eléctricos del mercado con un diámetro de mango de entre 18 y 32 mm y un peso de ?45 g

4.Adhesivo fuerte y de alta calidad: con pegatinas adhesivas fuertes mejoradas de importación. Estable y duradero, con una carga máxima de 2 kg

5.Amplia aplicación: funciona muy bien en la mayoría de las superficies lisas y planas que no DEBEN tener polvo, agua, polvo ni aceite, perfecto para madera, baldosas de cerámica, vasos, mármol, superficie metálica

GOLRISEN Soporte para Cepillo de Dientes, Portacepillos de Dientes Pared con 11 Compartimentos, Soporte para Cepillos Eléctricos, Soporte para Pasta de Dientes, 17*9*9 cm, para Baño o Cocina, Blanco € 13.88 in stock 1 new from €13.88

Amazon.es Features 【Material Higiénico】-- Este portacepillos de dientes pared esta hecho de material ABS de primera calidad, resistente, super impermeable y resistente al aceite, alta y baja temperatura resistente, respetuoso con el medio ambiente, inofensivo para los niños, duradero y seguro.

【Práctica y Con Gran Espacio】-- Tiene 11 compartimentos necesarios. Especial para uso familiar o grupal. También tiene el tamaño perfecto por lo que no ocupa casi espacio y tienes todas tus cosas organizadas y a mano(El tamaño del portacepillos de dientes: 17 x 9 x 9cm).

【Fácil de Instalar】-- Sin necesidad de herramientas. La colocación es súper sencilla, con 2 adhesivos (1 extra por si acaso). Sólo hay que pegar el adhesivo en el que va encajado y listo. Para una máxima adhesión, recomendamos una superficie lisa, no porosa, limpia y sólida. Por ejemplo vidrio, espejo, azulejo, acero inoxidable, etc. Sin taladro, sin clavos, seguro y estable. Carga máxima de hasta 5lb/2kg.

【Fácil de Limpiar】-- Va abierto por la parte de abajo con lo cual el agua no se queda dentro. El diseño de drenaje rápido del agua evita la reproducción de bacterias. Además, se limpia muy bien, porque la parte de dentro de los compartimentos se puede extraer.

【Queda Todo Muy Bien Organizado】-- Perfecto para tener ordenados los artículos de limpieza bucal en el baño y la ducha. Es un buen producto entra cualquier cepillo de dientes electrico, pasta de dientes, maquinillas metálicas de afeitar, peines, limpiador con crema, recortador de cejas...

