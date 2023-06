Los 30 mejores Sony Alpha 6500 de 2023 – Revisión y guía

Sony Alpha 6400 -Cámara evil APS-C, objetivo zoom potente Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (Enfoque automático rápido 0.02s, 24.2 Megapíxeles, grabación de vídeos en 4K, pantalla inclinable para Vlogging) Negro

€ 1,150.00

€ 999.00 in stock