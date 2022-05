Inicio » Top News Los 30 mejores Sofas Jardin Exterior de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Sofas Jardin Exterior de 2022 – Revisión y guía 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Sofas Jardin Exterior veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Sofas Jardin Exterior disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Sofas Jardin Exterior ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Sofas Jardin Exterior pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Shaf - Manhattan | Set Muebles de Salon Exterior - Conjunto Muebles Jardin Exterior 5 Plazas | Fabricado en España con Materiales Reciclados - Color Grafito € 240.70

€ 233.95 in stock 12 new from €233.95

1 used from €175.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto jardin exterior 5 plazas | Set compuesto por 1 sillon individual (74 x 66 x 72 cm), sofa 3 plazas (190 x 66 x 72 cm), mesa auxiliar (57 x 57 x 34 cm) y pouf (56 x 56 x 39 cm) para usar como asiento individual o como prolongación del sofá para crear un chaise longue

Conjunto jardin muebles exterior terraza o balcon - realizado en materiales de alta calidad, fácil de limpiar con agua y jabón neutro y resistente a las inclemencias del tiempo | Fácil montaje - Incluye manual de instrucciones

Set de muebles de jardin exterior - estructura de diseño ergonómico para garantizar el máximo confort de uso | Original estilo diseñado en imitación ratán

Conjunto de jardin 4 piezas - fabricado en resina y sin componentes metálicos para evitar la oxidación | Realizado en materiales de alta calidad que no pierden el color con el paso del tiempo

Accesorios para exterior - fabricado en España con materiales reciclados

Shaf - Oasis | Set Muebles de Salon Exterior - Conjunto Muebles Jardin Exterior 5 Plazas | Fabricado en España con Materiales Reciclados - Color Grafito € 280.35 in stock 5 new from €280.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto jardin exterior 5 plazas, Set compuesto por sofa 3 plazas (190 x 66 x 72 cm), sofa 2 plazas (125 x 66 x 72 cm) y mesa auxiliar (57 x 57 x 34 cm), El sofa de 2 plazas se puede usar como elemento independiente o como accesorio modular para crear un sofa esquinero con el sofa de 3 plazas

Conjunto jardin muebles exterior terraza o balcon - realizado en materiales de alta calidad, fácil de limpiar con agua y jabón neutro y resistente a las inclemencias del tiempo, Fácil montaje - Incluye manual de instrucciones

Set de muebles de jardin exterior - estructura de diseño ergonómico para garantizar el máximo confort de uso, Original estilo diseñado en imitación ratán

Conjunto de jardin 3 piezas - fabricado en resina y sin componentes metálicos para evitar la oxidación, Realizado en materiales de alta calidad que no pierden el color con el paso del tiempo

Accesorios para exterior - fabricado en España con materiales reciclados

vidaXL Madera Maciza Pino Sofá de Jardín de 2 Plazas con Cojines Patio Terraza Exterior Hogar Silla Asiento Muebles Mobiliario Suave Robusto Crema € 147.99 in stock 2 new from €147.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los cojines añaden comodidad extra

Además, este sofá para exteriores también presenta un diseño modular, lo que lo hace completamente flexible y fácil de mover para adaptarse a cualquier entorno

¡Puedes combinarlo con otros segmentos modulares disponibles en el menú desplegable para crear tus propias configuraciones de juego de salón de jardín personal.Nota: Para prolongar la vida útil de los muebles de exterior, te recomendamos que los limpies con regularidad y no los dejes al aire libre sin protección innecesariamente.Limpia: Usa una solución de jabón suaveAlmacenamiento: Si es posible, guárdalos en un lugar fresco y seco en el interior

Si el producto se almacena al aire libre, protégelo con una funda impermeable

tidyard Conjunto Muebles de Jardín de Ratán 17 Piezas Sofa Jardin Exterior Sofas Exterior,Estructura de Acero,Cojines Extraíbles,Poli Ratán,Marrón(Combinable de Diferentes Formas) € 565.99 in stock 1 new from €565.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【La Entrega】Incluye 2 sofás de esquina, 1 sofá de centro, 1 sofá individual, 1 otomana, 1 mesa de centro, 5 cojines de asiento y 6 cojines de respaldo.

【Estructura de Acero】El conjunto de asientos dispone de una estructura de acero con recubrimiento de polvo robusta, que hace que sea muy duradero.

【Ligero y Modular】También es ligero y modular, lo que hace que sea totalmente flexible y fácil de mover para adaptarse a cualquier entorno.

【Intemperie y al Agua】Gracias al ratán PE, que es resistente a la intemperie y al agua, el conjunto de salón es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario.

【Cojines Extraíbles】Los gruesos cojines desmontables son muy cómodos. READ Mario Pereira y la política: el portavoz permanente del poder de Córdoba

Tidyard Conjunto Muebles de Jardín de Ratán 24 Piezas Sofa Jardin Exterior Sofas Exterior Jardin Ratan Conjunto Jardin para Jardín Terraza Patio en Poli Ratán Gris € 701.99 in stock 3 new from €701.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Uso】El conjunto completo de muebles ha sido diseñado para el uso al aire libre durante todo el año.Gracias a la rota del PE, que es resistente a la intemperie y agua, todo el cuarto es facil de limpiar, durable y conveniente para el uso diario.

【Estructura de Acero】El asiento tiene una robusta estructura de acero con recubrimiento en polvo, lo que hace que sea muy duradera.

【Movido Fácilmente】También es ligero y modular, lo que la hace muy flexible y fácil de adaptar a cualquier ambiente.

【La Entrega】3 x Sofá esquina, 3 x Sofá de centro, 1 x Mesa de centro, 1 x Reposapiés, 7 x Cojines de asiento, 9 x Cojines de respaldo

【Dimensiones】Dimensiones del sofá de esquina: 69,5 x 69,5 x 52,5 cm (ancho x profundo x alto); Dimensiones del sofá de centro: 69,5 x 69,5 x 52,5 cm (anchura x profundidad x altura); Dimensiones del reposapiés: 69,5 x 69,5 x 26 cm (longitud x anchura x altura); Dimensiones de la mesa de centro: 74 x 74 x 26 cm (longitud x anchura x altura)

Tidyard Sofa de 3 Plazas Conjunto de Ratán Sofas Exterior Jardin Ratan Conjunto Jardin Ratan Sofas de Jardin Exterior con 2 Cojines de Asiento Respaldo Cojines y Almohadas Natural 200x80x67cm € 557.99 in stock 2 new from €557.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Duradero】Este sofa Ratan combina estilo y funcionalidad, y es una gran adicion a tu hogar.Gracias al material de alta calidad de rattan natural sofas, facil de limpiar, durable y conveniente para el uso diario.Tiene una estructura de madera durable y resistente.

【La entrega incluye】1 x Sofá de 3 plazas, 3 x Cojines de asiento, 2 x Cojines de respaldo, 2 x Almohadas

【Fundas de cojín extraíbles】Los cojines gruesos y cojines de asiento y respaldo son muy cómodos gracias a sus fundas extraibles y lavables.Además, el aumento de la comodidad del asiento amplio reposabrazos.

【Dimensiones】Dimensiones: 200 x 80 x 67 cm (anchura x profundidad x altura); Ancho del asiento: 160 cm; Profundidad del asiento: 74 cm; Altura del asiento desde el suelo: 29 cm; Altura del reposabrazos desde el suelo: 56 cm; Grosor del cojín de asiento: 10 cm; Grosor del cojín trasero: 6 cm; Dimensiones de las almohadillas: 40 x 40 cm

【Color de los cojines】Blanco crema

Festnight Conjunto de Jardín de Ratán, Muebles de Jardín Exterior 7 Plazas, Combinación Versátil Conjuntos de Sofas Exteriors con Cojíns, Conjunto de Terraza o Balcón con Mesa de Vidrio,Marrón € 662.99 in stock 2 new from €662.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este conjunto para el jardín de ratán combina estilo y funcionalidad. Quedará muy bien en su jardín o en su patio.

Gracias al ratán PE impermeable, el conjunto es fácil de limpiar siendo resistente y adecuado para su uso diario.

El conjunto para el jardín de ratán esta diseñado para su uso exterior durante todo el año.

Las cubiertas de poliéster son fáciles de limpiar y tienen cremalleras ocultas para facilitar el lavado.

El conjunto de ratán es muy flexible y se puede distribuir fácilmente para adaptarse a cualquier entorno.

Shaf - Diva Confort | Set Muebles de Salon Exterior - Conjunto Muebles Jardin Exterior 4 Plazas | Fabricado en España con Materiales Reciclados - Color Grafito € 390.00

€ 228.90 in stock 12 new from €228.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto jardin exterior 4 plazas | Set compuesto por 2 sillones individuales (74 x 66 x 72 cm), sofa 2 plazas (132 x 66 x 72 cm) y mesa auxiliar (57 x 57 x 34 cm)

Conjunto jardin muebles exterior terraza o balcon - realizado en materiales de alta calidad, fácil de limpiar con agua y jabón neutro y resistente a las inclemencias del tiempo | Fácil montaje - Incluye manual de instrucciones

Set de muebles de jardin exterior - estructura de diseño ergonómico para garantizar el máximo confort de uso | Original estilo diseñado en imitación ratán

Conjunto de jardin 4 piezas - fabricado en resina y sin componentes metálicos para evitar la oxidación | Realizado en materiales de alta calidad que no pierden el color con el paso del tiempo

Accesorios para exterior - fabricado en España con materiales reciclados

Festnight Conjunto de Sofás de Jardín | Sofa Exterior Jardin | Muebles de Jardin Exterior | Muebles Terraza Exterior | Sofa y Mesa 8 Piezas Ratán Sintético Gris € 990.99 in stock 3 new from €990.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set de sofás de ratán sintético consta de 3 sofás de esquina, 4 sofás centrales, 1 mesa de centro, 7 cojines de asiento y 10 de respaldo.

Gracias al ratán sintético impermeable, este juego de muebles de exterior es fácil de limpiar, resistente y adecuado para uso diario al aire libre.

Se entrega con cojines de asiento y almohadones muy cómodos y de un grueso acolchado para el máximo confort.

Las cubiertas de poliéster, que apenas necesitan mantenimiento, se pueden quitar y lavar.

Este conjunto de sofá y mesa de jardín ofrece una flexibilidad total y se puede mover fácilmente para adaptarlo a cualquier disposición.

TecTake 800824 Conjunto de ratán, Sofá de Esquina para jardín, Mueble de Exterior para terraza con Mesa y Cojines (Negro) € 599.90

€ 559.90 in stock 2 new from €559.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SITIO PARA TODOS: Charla al aire libre y disfruta de momentos acogedores con tu familia y amigos en este conjunto de ratán de grandes dimensiones de tectake.

COMPARTIR ES VIVIR: Utiliza los taburetes como cómodos reposapiés o como asientos adicionales, ¡donde caben 6, caben 8!

INCREÍBLEMENTE VERSÁTIL: Los muebles de este conjunto se caracterizan por sus mullidos cojines, pero también por su gran versatilidad, ya que los puedes reagrupar a tu gusto.

ROBUSTO Y ESTABLE: La fuerte estructura de acero y el resistente trenzado de ratán sintético aseguran una gran capacidad de carga por parte de este mobiliario de ratán de tectake.

DETALLES DEL PRODUCTO: Medidas de cada pieza del sofá (ancho x fondo x alto): aprox. 116,5 x 63 x 75 cm; Medidas cojín del asiento (ancho x fondo x alto): aprox. 110 x 57 x 5 cm; Capacidad de carga: 240 kg // Taburete (ancho x fondo x alto): aprox. 40 x 40 x 35 cm; Capacidad de carga: 80 kg // Mesa (largo x ancho x alto): aprox. 115,5 x 65,5 x 66 cm; Capacidad de carga: 45 kg.

Casaria Sofá de Jardín de Esquina 6 Personas Conjunto de Comedor de Poliratán Mesa WPC Banco Exterior € 629.95

€ 579.95 in stock 1 new from €579.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUEBLE DE JARDÍN DE ALTA CALIDAD: El conjunto esquinero Lisboa de la marca Casaria, se compone de dos elementos de asiento largos, en conjunto con una mesa de WPC. Los bancos cuentan con 6 cojines de asiento y 7 cojines de respaldo, de buen grosor con fundas hidrófugas y lavables.

POSIBILIDAD DE MONTAJE LATERAL: Para una mayor flexibilidad, el juego de comedor de exterior puede montarse de forma lateral. Los dos elementos de asiento largos son intercambiables, lo que permite dos opciones de configuración diferentes. Ideal para terrazas, balcones o jardines.

ALTO CONFORT: Gracias a los cómodos y acolchonados cojines de respaldo y de asiento podrá disfrutar de la sobremesa por largo periodo de tiempo. Tanto el respaldo alto como los prácticos apoyabrazos brindan comodidad adicional. Disfrute del verano al aire libre con la familia o amigos.

DURABILIDAD: El juego de jardín cuenta con una sólida estructura de acero, recubierta con poliratán. Material especialmente fabricado para muebles de exterior por su resistencia a la intemperie y su fácil limpieza y mantenimiento. El tablero de WPC símil madera, es especialmente duradero y atractivo.

FUNDAS DE LOS COJINES EXTRAÍBLES Y LAVABLES: Los forros de los cojines de doble costura, están fabricados con un tejido hidrófugo, que no absorbe líquidos rápidamente, y es muy fácil de limpiar con sólo pasar un paño. Además, cuentan con cremallera para poder extraerlos y lavarlos.

Festnight Muebles de Jardín | Conjunto de Jardín | Juego de Sofá de Jardín 4 Plazas de Ratán, Combinación Versátil Conjuntos de Sofas Exteriors con Cojíns, Marrón € 484.99 in stock 3 new from €484.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este conjunto de sofás de ratán combina estilo y funcionalidad, y se convertirá en la principal atracción de su jardín o patio.

El conjunto de muebles completo ha sido diseñado para uso en exteriores durante todo el año.

Gracias al ratán PE, que es resistente a la intemperie y al agua, el conjunto de salón es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario.

El conjunto de asientos dispone de una estructura de acero con recubrimiento de polvo robusta, que hace que sea muy duradero.

También es ligero y modular, lo que hace que sea totalmente flexible y fácil de mover para adaptarse a cualquier entorno. Los gruesos cojines desmontables son muy cómodos.

Festnight Sofá Exterior,Conjunto de Muebles de Jardín 9 Piezas de Madera Acacia, Muebles de Terraza,Sofa Jardin Exterior,Mueble Jardin con Cojines para Terraza Balcón (Crema) € 1,094.02 in stock 2 new from €1,094.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de sofá de jardín de madera】Este conjunto sofá exterior de madera es una combinación perfecta de estilo y funcionalidad.Este conjunto de salón le permite pasar momentos .

【Resistente y duradero】Gracias al marco de madera maciza de acacia, el juego de sofás es fuerte, resistente y duradero; los muebles de jardín tratados con aceite de madera son aptos para uso en exteriores.

【Almohadillas de asiento y respaldo removibles】 Las almohadillas de asiento y respaldo removibles son gruesas para proporcionar una gran comodidad al sentarse. También se incluye una mesa de centro con un diseño único de marco de listones.

【Diseño modular】Gracias al diseño modular, todas las piezas se pueden organizar y ajustar según sea necesario.

【Juego de muebles de jardín】Este Muebles de jardín seguramente será el punto focal de su jardín o patio.

Keter Set Corfu Lounge Conjunto de jardín, Marrón, 76x170x58 cm € 319.90

€ 299.95 in stock READ Nino Schurter es un inmortal, rinnova con lo Scott - SRAM MTB Racing Team 3 new from €299.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una mesa, un sofá y dos sillones de jardín con cojines, capacidad para cuatro personas.

Conjunto de mesa y sillas ideal para exteriores: jardines, terrazas, balcones y porches.

Elegante y sofisticado, con acabado de estilo ratán plano, duradero y resistente al clima.

Set de muebles de exterior disponible en colores: blanco, grafito y marrón.

Mobiliario de jardín con diseño ergonómico y moderno, perfectamente combinable con el resto de sus muebles de jardín.

Tidyard Sofá de ratán Sofa Exterior Jardin Sofá de 3 plazas con Cojines ratán Natural € 612.99 in stock 2 new from €612.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♕ Este sofá de ratán combina estilo y funcionalidad, y será un gran añadido para su hogar.

♕ Gracias al material genuino de ratán fitrit, el sofá es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario.

♕ Posee una estructura de madera robusta, que es muy duradera y estable.

♕ Los gruesos cojines y almohadas de asiento y respaldo son muy cómodos y lavables gracias a las fundas extraíbles.

♕ Además, los amplios reposabrazos aportan comodidad al sentarse.

Tidyard Set Muebles de jardín 6 Piezas y Cojines ratán sintético Conjuntos Sofa Exterior Patio Tumbonas Jardin Exterior Sofa Jardin Exterior Negro € 774.99 in stock 4 new from €774.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features









Deuba Conjunto de Muebles de jardín Lounge de Poliratán Juego de Sofá esquinero Taburetes y Mesa de WPC para Exterior € 894.95 in stock 1 new from €894.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Set de muebles de exterior, estilo Lounge de la marca Deuba, ofrece espacio, comodidad y, además, luce extraordinario en jardines, patios, terrazas o grandes balcones. ¡Puede compartir, lindos momentos al aire libre hasta con 9 personas!

Alta calidad: Tanto la robusta estructura de acero, como el revestimiento en poliratán, hacen del conjunto un producto de alta calidad, duradero y confortable. La atractiva mesa se destaca con su tablero de WPC símil madera, el cual es altamente resistente y luce de maravilla.

Ideal para exteriores: El conjunto de muebles está hecho de poliratán, con una estructura sólida y estable de acero. El juego de muebles de jardín, es resistente a la intemperie, rayos UV y fácil de cuidar. También se puede utilizar en ambientes internos.

Cojines confortables: Los almohadones del conjunto, tienen un grosor que garantiza la comodidad al sentarse. Además, son de buena calidad, resistentes con doble costura. Gracias a la cremallera, la funda es lavable, y la tela es repelente al agua, siendo además muy fácil de limpiar.

Datos técnicos: El Set incluye: 1 x Sofá esquinero compuesto de 2 elementos, 1 x Sillón; 2 x taburetes; 1 x mesa; Cojines de 7cm y 15 cm de grosor - Material: Poliratán y Acero - Medidas Elemento 1: 175x66x73cm - Elemento 2: 165x66x73cm -Taburete: 41x41x40cm - Mesa: 130 x 70 x67cm

Sofa DE PALETS Lijado Y Cepillado - Interior/Exterior Nuevo Sillon PALETS/Sofa para Patio (120cm X 80cm, Acabado Crudo) € 74.95 in stock 1 new from €74.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOS MATERIALES DE NUESTROS PALETS : Nuestros palets son fabricados con madera nueva maciza de pino de 1ª calidad, con lijado previo (no son palets reacondicionados, son nuevos). Sofá PALETS Europeo -Interior/Exterior.

DECORACIÓN INIGUALABLE: Con los palets puedes crear una decoración perfecta para el jardín o terraza y para dentro de los hogares, integrándose perfectamente al entorno. Nuestros palets de madera son perfectos para ser utilizados con cojines o para tus propias creaciones personalizadas.

VERSATILIDAD: Nuestros palets de madera sirven para darle múltiples usos: píntalo tu mismo y personaliza tus palets de madera de vintage.

UTILIZAMOS PACKAKING RECICLADO: Palets Talavera busca por todos los medios satisfacer a los clientes, aquellos que aman el arte, la artesanía, y por su puesto el reciclaje.

Benkeg Set De Muebles De Jardín 8 Pzas Y Cojines Ratán Sintético Gris, Conjunto De Sofás De Ratán Conjunto De Muebles Conjunto De Comedor para Exterior € 749.99 in stock 1 new from €749.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【principal atracción de tu jardín】Este conjunto de sofás de ratán combina estilo y funcionalidad, y se convertirá en la principal atracción de tu jardín o patio.

★【conjunto de muebles 】El conjunto de muebles completo ha sido diseñado para uso en exteriores durante todo el año.

★【resistente a la intemperie y al agua】Gracias al ratán PE, que es resistente a la intemperie y al agua, el conjunto de salón es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario.

★【duradero】El conjunto de asientos dispone de una estructura de acero con recubrimiento de polvo robusta, que hace que sea muy duradero.

★【fácil de mover】También es ligero y modular, lo que hace que sea totalmente flexible y fácil de mover para adaptarse a cualquier entorno.

UnfadeMemory Juego de Sofás de Jardín Exterior con Cojines,Muebles de Jardín Terraza Balcón o Patio,Diseño Modular,Ratán Sintético,Estructura de Acero,Gris (2 Sofás de la Esquina+1 Sofá Medio) € 421.58 in stock 2 new from €421.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con un diseño elegante y práctico, este conjunto de sofás de jardín será su lugar favorito para relajarse en su jardín, o en el balcón o patio.La entrega incluye 1 sofá de esquina izquierda, 1 sofá de esquina derecha, 1 sofá en el medio, 3 cojines en la parte de atrás y 3 cojines de asiento.

La estructura de acero con recubrimiento en polvo hace a los sofás muy fuertes y robustos. Gracias al ratán sintético resistente a la intemperie, el conjunto de sofás de jardín es fácil de limpiar y resistente.

Los cojines gruesos y suaves son muy cómodos. Las fundas de los cojines de poliéster se pueden quitar y lavar, lo que facilita su limpieza.

Estos sofás se pueden usar solos o combinados como un sofá grande. Como este conjunto de sofás es muy ligero, se puede mover fácilmente.

Nota: Recomendamos cubrir el conjunto con lluvia, nieve y heladas.

Outsunny Conjunto Muebles de Jardín Ratán 7 Piezas Set de Sofás Patio con 1 Mesita Almohada y Cojín Incluido Marco Acero Resistente Intemperie UV Marrón € 699.99

€ 635.99 in stock 1 new from €635.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Estructura de acero envuelto en ratán PE. Resistente y duradero.

DISEÑO VERSÀTIL: Este conjunto de muebles de ratán de Outsunny consta de 7 piezas. En estas hay: 2 sofás de esquina, 4 sofás sin brazos y 1 mesa de café. Los sofás incorporan cojines y almohadas, para una mayor comodidad. Puedes organizarlos según tus necesidades.

MODERNO: sofá ratán con líneas contemporáneas, limpias y elegantes que crean una pieza central moderna para cualquier ambiente exterior. El acabado de ratán marrón café complementa con estilo los cojines de color blanco crema, mientras que las dos almohadas decorativas rojas agregan un toque de color.

DISEÑO: Diseño moderno, combina perfectamente con cualquier decoración. El ratán es de color marrón café y los cojines de color blanco crema. Para romper con los colores neutros de los muebles, incluye dos almohadas rojas.

COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD: Los asientos son bajos y con una gran profundidad. Los cojines son gruesos y cómodos. Además, incorporan unas hebillas para fijarlos, y así evitar que se muevan. Puedes quitar las fundas de los cojines fácilmente para limpiar.

Tidyard Sofa Jardin Exterior Juego de sofás con Cojines 2 Piezas de ratán Natural € 1,142.99 in stock 3 new from €1,142.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♕ Este conjunto de sofás de ratán combina estilo y funcionalidad, y será una gran añadido para tu hogar.

♕ Gracias al material de ratán auténtico, el set es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario.

♕ Posee una estructura de madera robusta, que es muy duradera y estable.

♕ Los gruesos cojines y almohadas de asiento y de respaldo son muy cómodos y lavables gracias a las fundas extraíbles.

♕ Además, los amplios reposabrazos aportan comodidad al sentarse.

TecTake 800904 Conjunto de Muebles de ratán para el jardín, Mobiliario de Exterior para el Patio, Muebles de poliratán para la terraza, Set de sofá y sillones de ratán sintético Trenzado (Gris) € 499.90 in stock 2 new from €499.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES DE CALIDAD: Nuestro conjunto de ratán sintético Múnich se compone de una mesa, un sofá y dos sillones construidos en aluminio y con trenzado de polirratán.

DISEÑO MODERNO Y PRÁCTICO: El tablero de cristal de la mesa da un toque elegante y es muy fácil de limpiar.

MÁXIMA COMODIDAD: Los comodísimos cojines de poliester en color beige resaltan la estructura oscura del conjunto.

PERFECTO PARA EXTERIOR: Las fundas tienen una cremallera en el reverso para facilitar su limpieza y un revestimiento impermeable para protegerlos de los líquidos.

DETALLES DEL PRODUCTO: Sofá (ancho x fondo x alto): aprox. 135 x 67 x 73 cm; Asiento (ancho x fondo): aprox. 116 x 47 cm // Sillón (ancho x fondo x alto): aprox. 79 x 67 x 73 cm; Asiento (ancho x fondo): aprox. 60 x 47 cm // Cojines (ancho x fondo x alto): aprox. 42 x 15 x 42 cm // Mesa (ancho x fondo x alto): aprox. 100 x 49 x 32 cm; Balda inferior de la mesa (ancho x fondo x alto): aprox. 80 x 49 x 14 cm.

Columpio Balancín Jardín 3 Plazas Convertible en Cama Techo Parasol Regulable Bandeja para Bebida Terrza Balcón Exterior Carga máx. 340kg Acero 200x120x164cm Gris € 269.99 in stock 1 new from €269.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único: Columpio tipo balancín con respaldo que se convierte en cama o hamaca, ofreciendo así diferentes usos en el mismo producto. El techo es ajustable y desmontable para protegerse de los rayos del sol.

Alta calidad: El marco está hecho de acero, es grueso, robusto y tiene gran estabilidad. La cubierta está hecha de tela poliéster, es resistente a la suciedad y es fácil de limpiar.

Gran comodidad: El columpio balancín tiene 3 asientos con un amplio espacio para hasta 4 personas. El cojín del asiento y el respaldo están llenos de algodón suave.

Detalles prácticos: Los pies tienen la base de plástico antideslizante. Incluye dos bandejas para bebidas en ambos lados.

Es fácil de montar siguiendo las instrucciones que van incluidas. Dimensiones totales: 200x120x164cm (LxANxAL), dimensiones del asiento: 160x50cm (LxAN), altura del asiento (con cojín): 46cm, dimensiones de la cama: 160x98cm (LxAN), dimensiones de la bandeja: 15x25cm (LxAN). Capacidad máx. de carga: 340kg.

UnfadeMemory Muebles de Jardin Exterior,Sofá de Jardín,con Cojines y Almohadas,Fundas de Cojín Extraíbles,Ratán Natural (3 Plazas-200x80x61cm, Natural) € 538.63 in stock 2 new from €538.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este sofá de ratán combina estilo y funcionalidad, y será un gran añadido para su hogar.

La entrega incluye un sofá de 3 plazas, 3 cojines de asiento, 3 cojines de respaldo y 3 almohadas.

Gracias al material genuino de ratán kubu, el sofá es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario. Posee una estructura de madera robusta, que es muy duradera y estable.

Los gruesos cojines y almohadas de asiento y respaldo son muy cómodos y lavables gracias a las fundas extraíbles.

Los amplios reposabrazos aportan comodidad al sentarse. READ Netflix ha nombrado la serie extranjera más popular de Estados Unidos.

TecTake 403903 Conjunto de Muebles de Exterior, Sofá esquinero para el Patio y Mesa con Estructura de Aluminio Inoxidable, Mobiliario de jardín € 479.90 in stock 2 new from €479.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNO – ROBUSTO – CÓMODO: Este moderno conjunto de muebles de tectake en elegantes tonos grises ofrece, gracias a sus gruesos cojines, un asiento muy cómodo en el que disfrutar de un momento de paz y tranquili-dad, libre de toda preocupación.

COMBINACIÓN VERSÁTIL: Puedes reagrupar sus componentes a tu gusto y siempre que quieras, dando a tu hogar tu especial toque personal.

RELAX A MUCHOS NIVELES: Con el respaldo ajustable y los prácticos repo-sabrazos, encontrarás siempre la posición ideal para la máxima relajación.

MATERIALES DE GRAN CALIDAD: Los cojines fáciles de limpiar e impermea-bles y la estable estructura de aluminio hacen de este set inoxidable de tectake el conjunto de muebles de exterior perfecto.

DETALLES DEL PRODUCTO: Sofá con reposabrazos (ancho x fondo x alto): aprox. 192,5 x 65 x 62 cm // Sofá sin reposabrazos (ancho x fondo x alto): aprox. 120 x 65 x 62 cm // Mesa (largo x ancho x alto): aprox. 59 x 59 x 34,5 cm // Grosor de los cojines del asiento: 8 cm // Capacidad de carga de cada sofá: 200 kg.

vidaXL Madera de Pino Juego de Muebles de Jardín 5 Piezas y Cojines Mobiliario Patio Terraza Exterior Hogar Sofá Silla Asiento Suave Robusto € 329.99

€ 312.91 in stock 3 new from €312.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Relájate y disfruta del espacio al aire libre de tu casa con este juego de muebles de madera para jardín!

¡Puedes combinarlo con otros segmentos modulares para crear tus propias configuraciones de set de salón de jardín personal.Nota: Para prolongar la vida útil de los muebles de exterior, te recomendamos que los limpies con regularidad y no los dejes al aire libre sin protección innecesariamente.Limpia: Usa una solución de jabón suaveAlmacenamiento: Si es posible, guárdalos en un lugar fresco y seco en el interior

Si el producto se almacena al aire libre, protégelo con una funda impermeable

Limpia y seca el exceso de agua o nieve de las superficies planas después de una lluvia o nevada

Permite la ventilación para evitar daños relacionados con la humedad.

vidaXL Set Muebles de Jardín 6 Piezas y Cojines Patio Terraza Conjunto Casa Exterior Comedor Aire Libre Mesa Silla Asientos Ratán Sintético Marrón € 350.84 in stock 6 new from €350.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Puedes disfrutar de una relajante tarde soleada o de una noche veraniega con tu familia y amigos en este juego de muebles modular.El conjunto viene con 6 piezas para que puedas elegir entre diferentes diseños y combinaciones

Construido a partir de ratán PE duradero sobre una estructura de acero con recubrimiento en polvo, este conjunto es fuerte, robusto y resistente a la intemperie

Gracias al ratán PE para todo tipo de climas, el juego de muebles es fácil de limpiar, firme y adecuado para el uso diario

Los cojines acolchados gruesos y los asientos modernos extraprofundos te harán volver a relajarte

TecTake 800888 Conjunto ratán para la terraza, Tresillo para el Patio, Muebles de ratán sintético para Exterior, Mobiliario de jardín (Gris Claro) € 499.90

€ 479.90 in stock 2 new from €479.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A TU MEDIDA: Rediseña tu salón a tu gusto con nuestro maravilloso conjunto de ratán París de tectake.

COMODIDAD ÓPTIMA: Relájate en los comodísimos cojines de este mobiliario modular.

MÁXIMO CONFORT: Confort asegurado tanto en interior como en exterior con este set de muebles tan versátil.

MATERIALES DE CALIDAD: El fino pero resistente trenzado de ratán sintético y la estable estructura de aluminio hacen de este conjunto, el mueble de exterior perfecto.

DETALLES DEL PRODUCTO: Medidas totales taburete con cojín (ancho x fondo x alto): aprox. 75 x 75 x 36,5 cm // Medidas totales sillón (ancho x fondo x alto): aprox. 64 x 75 x 60 cm // Medidas totales sillón de esquina (ancho x fondo x alto): aprox. 75 x 75 x 60 cm // Capacidad de carga por cojín: 150 kg // Medidas totales mesa (largo x ancho x alto): aprox. 70 x 70 x 26 cm // Capacidad de carga mesa: 75 kg.

UnfadeMemory Muebles de Jardin Exterior con Cojines,5 Sofá de Esquina+3 Sofá de Centro+1 Taburete+1 Mesa de Comedor,Sofás de Jardín Terraza Balcón o Patio,Ratán Sintético,Marco de Acero (Marrón) € 1,069.31 in stock 2 new from €1,069.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este conjunto de salón comedor de ratán combina estilo y funcionalidad y se convertirá en la principal atracción de su jardín o patio. El conjunto de muebles completo ha sido diseñado para uso en exteriores durante todo el año.La entrega incluye 5 sofás de esquina, 3 sofás de centro, 1 otomana, 1 mesa de comedor, 9 cojines de asiento, 9 cojines de respaldo y 4 cojines decorativos.

Gracias al ratán PE impermeable y resistente a la intemperie, el juego de salón es fácil de limpiar, resistente y adecuado para el uso diario. El juego de salón comedor cuenta con un robusto armazón de acero recubierto con pintura en polvo, que es muy duradero. También es ligero y modular, lo que lo hace completamente flexible y fácil de mover para adaptarse a cualquier entorno.

Los cojines gruesos y extraíbles son muy cómodos y fáciles de lavar.

Nota: Se recomienda cubrir el set en condiciones de lluvia, nieve y heladas.

