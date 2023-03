Inicio » Top News Los 30 mejores Sofa Tres Plazas de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Sofa Tres Plazas de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Sofa Tres Plazas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Sofa Tres Plazas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Sofa Tres Plazas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Sofa Tres Plazas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



HOGAR24 ES | Sofa 3 Plazas | Sofas de Salón Moderno de Diseño | Confortable | Asientos Desenfundables y Lavables | Color Gris € 349.00 in stock 2 new from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura fabricada en Madera de pino gallego.

Tejido 20% Poliéster / 80% algodón ecológico. Asientos de gomaespuma de 25 kg/m³. Respaldo y almohadones mezcla de fibra hueca y copos de poliuretano

Patas delanteras de madera color wengué y traseras de plástico.

Medidas: 186 cm ancho x 100 cm alto x 87 cm fondo

Se desenfundan los respaldos, los asientos y las almohadillas apoyabrazos.

Festnight Sofá de 3 Plazas con Asiento, Reposabrazos y Almohada Trasera Acolchado Grueso Sofá de Salón de Tela Sofá Reclinable Dormitorio, Negro 228 x 77 x 80 cm € 298.99 in stock 2 new from €296.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ TRES PLAZAS: Este sofá de 3 plazas es un lugar excelente para charlar, leer, ver la televisión o simplemente relajarse. Está pensado para ser un foco de atención en tu casa.

MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD: La tela posee un aspecto sencillo y limpio, y es transpirable y duradera.

ESTRUCTURA ROBUSTA Y ESTABLE: La estructura de madera contrachapada y metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad.

CÓMODA EXPERIENCIA DE ASIENTO: El sofá es muy cómodo con el asiento, los reposabrazos y la almohada trasera con acolchado grueso.

DISEÑO LLAMATIVO: Con un diseño sencillo pero moderno, este sillón está pensado para llamar la atención en tu habitación. Nota:Cada producto viene con un manual de montaje en la caja para facilitar el montaje.

SHIITO - Sofá de 3 Plazas y Chaise Longue Izquierda - 95 x 95/160 x 245 cm - Modelo Romeo - Función Relax - Asientos Deslizantes y Reclinables - Beige € 639.00 in stock 2 new from €639.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS CON CHAISE LONGUE: cómodo y elegante sofá con chaise longue a la izquierda, en el que podrás relajarte tras un duro día de trabajo, ver la televisión, leer tu libro favorito o simplemente dar una cabezada.

CONFORT Y CALIDAD VAN DE LA MANO: su estilo refinado deja entrever la calidad de los materiales que lo componen. No solo te proporcionará un gran descanso, sino que combinará a la perfección dentro de cualquier estancia.

MEDIDAS Y MATERIALES: cuenta con estructura de madera de pino, asiento de espuma de alta densidad y está tapizado en poliéster de primera calidad. Sus medidas son: 95 (alto) x 245 (profundo) x 95/160 (largo) cm. Peso: 90 kg.

PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad a un precio moderado.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

Festnight Sofá Cama 3 Plazas Chaise Longue Sofá de 3 Plazas con Reposapiés Sofá Chaiselongue de Tela Sofá de Salón Moderno Gris Oscuro 210 cm Type 1 € 364.99 in stock 2 new from €361.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD】La tela posee un aspecto sencillo y limpio, y es transpirable y duradera.

【ESTRUCTURA ROBUSTA Y ESTABLE】La estructura de madera contrachapada y metal del sillón garantiza la robustez y la estabilidad. La estructura del taburete también es de madera contrachapada.

【CÓMODA EXPERIENCIA EN EL ASIENTO】El sillón es muy cómodo con el asiento, los reposabrazos y la almohada trasera con acolchado grueso.

【TABURETE VERSÁTIL】El taburete es adecuado para descansar los pies cuando te recuestas en el sofá o sillón reclinable, y te ofrece un asiento adicional en la estancia. Además, el diseño sencillo y el tamaño compacto lo hacen ideal para casi todos los espacios de tu hogar.

【DISEÑO LLAMATIVO】Con un diseño sencillo a la par que moderno, este sillón con taburete está pensado para llamar la atención en tu habitación. Nota:Cada producto viene con un manual de montaje en la caja para facilitar el montaje. READ Los 30 mejores Obra De Arte de 2023 - Revisión y guía

Sofá 3 Plazas De Pata Alta Con Asiento Deslizante. Sofa 3 Plazas Ideal Para Robot Aspirador. Color 15 GRIS ANTRACITA 210x110x85 cm Modelo Flash. MINUTOS DE CONFORT € 679.00 in stock 1 new from €679.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁS FOTOGRAFÍAS HACIA ABAJO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.

COLORES. Visita la Store MINUTOS DE CONFORT. Podrás ver más modelos de sofás y adquirir muestras de los colores de fabricación. Para realizar la compra en otro color, contacta con el vendedor.

DEVOLUCIÓN GRATUITA. Para más información, consultar el perfil del vendedor.

ENTREGA EN DOMICILO Y MONTAJE INCLUIDO.

¿POR QUÉ COMPRAR UN SOFÁ ONLINE? Te aseguramos que cuando entras en una tienda dispuesto a probar un sofá, seguramente no te sientes de la misma forma que lo harías en tu casa. Los asientos no se ajustan y adaptan hasta transcurrido un tiempo de uso habitual. La dureza del sofá que pruebes en una tienda siempre variará después. Por este motivo no te preocupes, usamos materiales de primera calidad para no decepcionarte, estamos convencidos de que te gustará.

BUDWING Fox Sofá de Salon 3 plazas Chaise Longue Esquinero Rebersible Izquierda o Derecha Tapizado Tela (Gris Claro) € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Un sofá chaise longue reversible de 3 plazas, es decir, la L se puede montar en el lado derecho o izquierdo. Excelente relación calidad/precio. Mueble de rincón para salón en tela, suave, cómodo, bien acabado y de excelente calidad. Con un diseño clásico y moderno a la vez, para decorar tu hogar.

✅ Dimensiones del sofá: 200 cm ancho x 77 cm fondo x 85 cm alto. Dimensiones chaise longue: 58 cm ancho x 150 cm fondo.

✅ Materiales: Tela. 100% poliéster. Suave al tacto, fácil de limpiar. Material del sofá: madera de pino, contrachapado, aglomerado y tablero OSB.

✅ Fabricado en Portugal.

✅ BUDWING es una marca del Grupo Confort24, consolidada en Portugal, con sofás y sillones fabricados por los mejores profesionales. BUDWING ofrece sofás y sillones de diseño y calidad a los mejores precios.

MUEBLIX.COM | Sofa Cama Navaleno | Sofa 3 Plazas | Sofas de Salón Modernos | Sofa Cama Libro | Sistema Clic-Clac | Sofa de Diseño | Color Gris € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【SOFA 3 PLAZAS】¡Descubre nuestro sofá cama Navaleno de 3 plazas! Con un diseño moderno y renovado, te proporcionará ese descanso que todos necesitamos. Además de poder ser usado como cama.

️【MEDIDAS Y COLORES】Nuestro sofá de salón tiene las siguientes medidas: Largo 214 cm x Fondo 80 cm x Altura del asiento 45 Altura total 87 cm; Cama: 184 cm x 103 cm. También podrás encontrarlo en color beige o gris. Elige el modelo que haga juego con tu salón.

️【TAPIZADO Y ASIENTOS】Los asientos de nuestro sofá cama Navaleno son de espuma de alta densidad. Por otro lado, está tapizado en tela de alta calidad.

️【OTRAS CARACTERÍSTICAS】Mecanismo click-clack, armazon de madera y con arcón interior, donde podrás guardar las pertenencias de tu salón. Todas estas características destacan su calidad y lo hacen un sofá perfecto y muy confortable.

️【ENTREGA】La entrega del sofá es a pie de calle y montaje rapido y sencillo, si desea más información contacte con el vendedor.

Astan Hogar Sofá Cama 3 Plazas con Chaise Longe, Tapizado Tela, Modelo Lena AH-AR40700CH € 443.00

€ 375.99 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFA CAMA 3 PLAZAS con Chaise Longue reversible: colocación en la parte izquierda o derecha. Se incluyen 2 cojines de 30 x 50cm, del mismo tejido y color del sofá.

DIMENSIONES: Tiene un peso de 47kg y dimensiones de: Sofá: 144 x 180 x 88 cm, Cama: 166 x 180 x 46 cm (Profundidad x Ancho x Alto).

TAPIZADO DE CALIDAD: Fabricado en tela de alta calidad, transpirable, anti-arrugas e hipoalergénica con asientos cómodos de espuma D24.

SISTEMA DE APERTURA CLICK-CLACK: Fácil y cómodo de reclinar mediante su mecanismo de click-clack.

MODO DE ENTREGA: Entrega al pie de calle, no se introduce en el edificio ni se dispone de servicio de montaje.

Festnight Sofá de 3 Plazas con Reposapiés Sofá de Salón Moderno Sofá Cama 3 Plazas Chaise Longue Sofá Chaiselongue de Tela Negro 180 cm € 352.99 in stock 2 new from €350.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD】La tela posee un aspecto sencillo y limpio, y es transpirable y duradera.

【ESTRUCTURA ROBUSTA Y ESTABLE】La estructura de madera contrachapada y metal del sillón garantiza la robustez y la estabilidad. La estructura del taburete también es de madera contrachapada.

【CÓMODA EXPERIENCIA EN EL ASIENTO】El sillón es muy cómodo con el asiento, los reposabrazos y la almohada trasera con acolchado grueso.

【TABURETE VERSÁTIL】El taburete es adecuado para descansar los pies cuando te recuestas en el sofá o sillón reclinable, y te ofrece un asiento adicional en la estancia. Además, el diseño sencillo y el tamaño compacto lo hacen ideal para casi todos los espacios de tu hogar.

【DISEÑO LLAMATIVO】Con un diseño sencillo a la par que moderno, este sillón con taburete está pensado para llamar la atención en tu habitación. Nota:Cada producto viene con un manual de montaje en la caja para facilitar el montaje.

BUDWING John Hogar Sofá Cama 3 Plazas o 4 Plazas Chaise Longue Derecha o Izquierda Esquinero Reposacabezas Ajustable 2 Puffs Negro Salon Decoración de Hogar Polipiel Piel Sintética Negro € 799.00 in stock 2 new from €799.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Con un diseño moderno, John es ideal como sofá o chaise longue cama. Este sofá cama de 3 plazas se transformará fácilmente en una acogedora cama doble para recibir a amigos y familiares. Si estás buscando un sofá cama rinconera chaise longue de 3 plazas, este es el indicado para ti.

✅ Dimensiones del sofá: 260cm ancho x 90cm fondo x 95cm alto. Tamaño de la cama: 198 cm de ancho x 130 cm de profundidad.

✅ Fabricado en Portugal.

✅ Material de la tela: 100% poliuretano. Sensación de suavidad, fácil limpieza, resistencia a la hidrólisis. Materiales del sofá: madera de pino, madera contrachapada, aglomerado, OSB.

✅ BUDWING es una marca consolidada en Portugal, con sofás y sillones fabricados por los mejores profesionales. BUDWING ofrece sofás y sillones de diseño y calidad a los mejores precios.

vidaXL Sofá de 3 Plazas Tapizado de Tela 172x70x82cm Amarillo Mobiliario Hogar € 310.03

€ 284.13 in stock 14 new from €283.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Amarillo; Material: Estructura de MDF con tapizado de tela y patas de madera maciza; Dimensiones: 172 x 70 x 82 cm (anchura x profundidad x altura)

El tapizado acolchado y relleno de espuma contribuye a la máxima comodidad del sofá

Las patas de madera de caucho le dan estabilidad al sofá

Este sofá será el lugar perfecto para chatear, leer, ver la televisión o simplemente relajarse.El sofá necesita montaje.

BUDWING Leah sofá Cama de 3 plazas, con Chaise Lounge Reversible - Asiento Izquierdo o Derecho, 2 Cojines incluidos, Tejido Color Gris, Dimensiones -140cm(Fondo) x233cm(Largo) x74,5cm(Alto) € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Un sofá cama convertible reversible de 3 plazas perfecto como sofá y como cama. Un mueble rinconera de tela, barato, suave, cómodo, bien acabado y de excelente calidad. Con un diseño moderno y clásico, es perfecto y cómodo para decorar tu hogar.

✅ Ancho del sofá: 230cm. Longitud de la chaise longue: 140cm. Longitud de los asientos: 50cm. Altura del sofá: 75cm. Medidas de la cama: 200cm ancho x 120cm profundidad. Lado de la chaise longue (mirada de frente): Reversible (izquierdo o derecho).

✅ Material Tejido: 100% poliéster. Sensación suave, fácil de limpiar. Materiales Sofá: madera de pino, contrachapado, tablero de partículas, OSB.

✅ Un sofas de salon baratos y de calidad.

✅ Fabricado en Portugal por los mejores profesionales del sofá y la decoración.

ECCOX - Sofá Chaise Longue Diamante 3 Plazas - Asientos Deslizantes y Cabeceros Reclinables - Desenfundable - Cojines Incluidos - Chaiselonge Izquierda Tapizado en Tela Antimanchas - Color Gris € 876.99

€ 693.14 in stock 1 new from €693.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CHAISELONGUE IZQUIERDA. El sofá chaiselongue Diamante de 3 plazas. Con asientos extraíbles y respaldos reclinables. La manera correcta de identificar lo que se necesita comprar es mirando de frente al sofá. Respaldos reclinables en varias posiciones para nuestra mejor postura. Asientos, respaldos y brazos rellenos de fibra siliconada con copos de poliuretano 100% transpirable. 2 cojines decorativos INCLUIDOS a juego con tu sofá. Sentada Suave.

✅ NO REQUIERE MONTAJE. Los chaiselongue lleva unos anclajes para unir un módulo con otro, los respaldos van desmontados pero solo es encajar el hierro que lleva en su ranura. Medidas totales del producto: Largo 284cm x Fondo 160cm x Alto 102 cm.

✅ ANTIMANCHAS: Tela antimanchas Aqualine. Este producto cuenta con tejidos anti manchas que repelen los líquidos, todo ello sin perder suavidad al tacto. La ventaja es que cuando aparece una mancha en la superficie de nuestro sofá, con un paño humedecido podemos eliminarla. En unos pocos segundos y sin la necesidad de ningún tipo de producto químico lo tendrás limpio.

✅ DIMENSIONES: Chaise longue: largo 103 cm x fondo 160 cm x alto 102 cm. Modulo 3 plazas: largo 181 cm x fondo 98 cm x alto 102 cm.

✅ 2 AÑOS DE GARANTÍA. Fabricación 100% Española.

vidaXL Sofá de Estilo Chesterfield de 3 Plazas Cuero Artificial Marrón Sillón € 481.01 in stock 6 new from €481.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este sofá Chesterfield de 3 plazas es la combinación perfecta de comodidad y elegancia. Ocupa poco espacio y se adapta perfectamente a cualquier hogar u oficina.

Color: marrón. Material: tapicería de piel sintética + estructura de madera. Dimensiones totales: 200,5 x 76 x 70 cm (ancho x profundidad x alto)

El asiento de 3 plazas cuenta con los típicos reposabrazos curvados y la superficie del respaldo decorada con botones, así como el ribete de remaches del diseño Chesterfield: con él mantiene un toque de lujo, clase y estilo en su salón o espacio de trabajo. El asiento acolchado grueso es muy cómodo, mientras que el marco elegante es resistente y duradero

El acolchado de piel sintética de alta calidad es fácil de limpiar y resistente al desgaste. Fácil de montar. READ Los 30 mejores Bolsa Termica Comida de 2023 - Revisión y guía

Chesterfield, Sofa de Tres Plazas, Sillon Descanso, 3 Personas, Acabado en Simil Piel Color Negro y Capitone, Medidas: 211 cm (Largo) x 84 cm (Fondo) x 75 cm (Alto) € 922.90 in stock 1 new from €922.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sofá Chesterfield es un sofá elegante y vanguardista, famoso por su elegancia y capaz de llenar cualquier espacio de estilo y distinción.

Medidas del sofá Chesterfield 3 plazas: 211 cm (largo) x 84 cm (fondo) x 75 cm (alto). El sofá Chesterfield capitoné encaja a la perfección en comedores, salones, salas de estar o habitaciones auxiliares.

El sofá Chesterfield aportará un toque elegante y sofisticado a tu hogar o negocio, es tu sofá ideal, ya que es una pieza única que encaja a la perfección en diferentes estilos decorativos como el estilo industrial o el estilo clásico.

Fabricado en tejido símil piel de alta calidad color Negro, acabado capitoné con botones tapizados, gracias a su asiento acolchado adoptarás una posición agradable y de confort.

El sofá Chester se limpia de forma fácil y rápida con un paño húmedo. Debes tener en cuenta que el sofá no llega con las patas montadas, herrajes y tornillería incluidos.

SHIITO - Sofá con 3 Plazas y Chaise Longue Izquierda - 95 x 90/160 x 250 cm - Modelo Kenia - Arcón Interior - Asientos y Cabezales Reclinables - Camel € 819.00 in stock 2 new from €819.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS CON CHAISE LONGUE: cómodo y elegante sofá con chaise longue a la izquierda y arcón para almacenaje, en el que podrás relajarte tras un duro día de trabajo, ver la televisión, leer tu libro favorito o simplemente dar una cabezada.

ELEGANTE, SOFISTICADO Y ERGONÓMICO: su diseño refinado deja entrever la calidad de los materiales que lo componen. No solo te proporcionará un gran descanso, sino que combinará a la perfección dentro de cualquier estancia.

MEDIDAS Y MATERIALES: cuenta con estructura de madera de pino, relleno de espuma de alta densidad, patas de plástico y está tapizado en tela de gran calidad. Sus medidas son: 95 (alto) x 250 (profundo) x 90/160 (largo) cm. Peso: 130 kg.

PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad a un precio moderado.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

SHIITO - Sofá de 3 Plazas y Función Relax - 180 x 100 x 95 cm - Modelo Siberia - 2 Asientos Respaldo y Reposapiés Reclinables - Apertura Manual - Gris € 519.00 in stock 1 new from €519.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS CON FUNCIÓN RELAX: perfecto para descansar después de una larga jornada laboral, leer un libro o ver tu película favorita. Si necesitas un extra de relajación, puedes reclinar sus asientos laterales gracias a su sistema manual.

DISEÑO ELEGANTE Y MÁXIMA COMODIDAD: su estilo refinado deja entrever la calidad de los materiales que lo componen. No solo te proporcionará un gran descanso, sino que combinará a la perfección dentro de cualquier estancia.

MEDIDAS Y MATERIALES: el sofá cuenta con estructura de madera maciza, asiento relleno con espuma de alta densidad y está tapizado en tela de gran calidad. Sus medidas son: 100 (alto) x 95 (profundo) x 180 (ancho) cm. Peso: 80 kg.

MUEBLES DE PRIMERA CALIDAD: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad al mejor precio.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

vidaXL Sofá de 3 Plazas Tela Color Marrón Asiento Silla Sillón Taburete Tumbona Banquillo Mueble Mobiliario Adorno Salón Hogar Casa € 409.58

€ 375.87 in stock 10 new from €375.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tanto si necesita un sofá cómodo para su oficina como si simplemente desea un aporte agradable y elegante para la decoración de su hogar, este sofá de tela será una gran opción.El sofá cuenta con una amplia zona de asiento y cojines gruesos acolchados para ofrecer el máximo confort

Está tapizado en tela suave y resistente

Las fundas de cojín son fáciles de mantener limpias, ya que son extraíbles y se pueden lavar a máquina

Además, la fuerte estructura de madera aporta solidez y las patas de hierro añaden durabilidad extra.La entrega incluye 1 x sofá de 3 plazas, 3 x cojines de respaldo y 3 x cojines de asiento.

vidaXL Sofá de 3 Plazas Asiento Respaldo Salón Sala de Estar Dormitorio Almohada Cojines Tapizado Reposabrazos de Cuero Sintético Crema 180 cm € 280.06 in stock 4 new from €260.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura robusta y estable: La estructura de madera contrachapada y metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad.

Material duradero: El cuero sintético de primera calidad es un material muy duradero. Es resistente a las manchas, por lo que es fácil de limpiar con un paño húmedo. Además, la superficie lisa da un aspecto lujoso y la belleza del cuero auténtico.

Estructura robusta y estable: La estructura de madera contrachapada y metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad.

Cómoda experiencia de asiento: El sofá es muy cómodo con el asiento, los reposabrazos y la almohada trasera con acolchado grueso.

Diseño llamativo: Con un diseño sencillo pero moderno, este sillón está pensado para llamar la atención en tu habitación.

MUEBLIX.COM | Sofa Marcos | Sofa 3 Plazas | Sofas de Salón Modernos | Sofa Confortable | Asientos de Goma Espuma | Sofa de Diseño | Color Gris € 359.00 in stock 1 new from €359.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【SOFA 3 PLAZAS】¡Descubre nuestro sofá Marcos de 3 plazas! Con un diseño moderno y renovado, te proporcionará ese descanso que todos necesitamos.

️【MEDIDAS Y COLORES】Nuestro sofá de salón tiene las siguientes medidas: 2 plazas: Largo 155 cm Fondo 87cm y Altura 105cm; 3 plazas: Largo 185 cm Fondo 87cm y Altura 105cm; medida sentada: fondo asiento 55cm, altura asiento 48 cm y altura respaldo 67 cm. Además, podrás encontrarlo en distintos colores. Elige el modelo que haga juego con tu salón.

️【COJINES Y ASIENTOS】Los asientos de nuestro sofá Marcos son de goma espuma de densidad 25 kgs recubierto de fibra. Por otro lado, los cojines son desenfundables, además de los asientos, respaldo y brazos.

️【OTRAS CARACTERÍSTICAS】Armazón de pino gallego y costados de tablero de partículas; bastidor con mecanismo antideslizante con cincha tipo nea; y con respaldos en mezcla de fibra y goma espuma picada. Todas estas características destacan su calidad y lo hacen un sofá perfecto y muy confortable.

️【ENTREGA】La entrega del sofá es a pie de calle y montaje rapido y sencillo, si desea más información contacte con el vendedor.

MUEBLIX.COM | Sofa 3 Plazas Chaiselongue Lado Derecho EDURNE | Sofas de Salón Modernos | Asientos y Respaldo Espuma | Sofa con Estructura de Madera de Pino y Tablero de Espuma de Poliuretano y Napa € 799.00 in stock 1 new from €799.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ SOFÁ CHAISELONGUE: Nuestro sofá chaiselongue tiene medidas: ancho 260 cm fondo 96 cm y chaiselonge 160 cm altura 103 cm. Corresponde al chaiselongue en el lado derecho.

️ SOFA 3 PLAZAS: Sofa chaiselongue con estructura de madera de pino y tablero recubierto de espuma de poliuretano y napa. Mecanismos: Asientos deslizantes de acero totalmente ocultos en asientos del lateral

️ SOFA SALON: Respaldos reclinables de acero en lateral y chaiselongue totalmente ocultos. Suspensión: Cinchas elásticas Desenfundable Cojines de fibra hueca siliconada mezclada con espuma de poliuretano picada. Desenfundablesde poliuretano picada.

️ COMODIDAD: El peso de nuestro sofá es de 120 kg. Podrás compartirlo con tu familia o amigos sin ningún problema, además, se sorprenderán de la gran comodidad del mismo.

️ Entrega del sofá a pie de calle.

Norheim Sofá Cama de 3 Plazas Sofa de Salón 3 Plazas Diseño 2 en 1 Plegable con Reposabrazos Tapicería en Terciopelo con Dos Almohadas Acolchado 220 x 84,5 x 69 cm Gris Oscuro € 278.99 in stock 4 new from €277.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO 2 EN 1: Es un sofá de tres plazas perfecto tanto para salones, como para zonas de descanso de oficinas. Además, tiene un plus y es que se convierte en cama. Por lo que podrás tener una cama extra sin ocupar espacio de más.

RESPALDO AJUSTABLE: Puedes empujar los dos cojines del respaldo separados parcialmente o hacia abajo, para crear un lugar ideal para una siesta o una cama doble.

ACOLCHADO CÓMODO: El tejido de terciopelo tiene una textura delicada y es suave y cómodo al tacto.

ESTRUCTURA SÓLIDA:El marco de madera y las patas metálicas del sofá cama garantizan resistencia y estabilidad.

MEDIDAS: Medidas como sofá :220 x 84,5 x 69 cm (largo x ancho x alto);Cama: 220 x 100 x 52 cm (largo x ancho x alto);Almohadones: 65 x 25 (largo x ancho)

Festnight Sofa 3 Plazas o 2 Plazas Pequeño Economico Salon en Polipiel Estrecho Negro Sofá de Salon Decoración de Hogar Cojines y Cuero Sintético 180 cm € 345.99 in stock 2 new from €344.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS: Sofá de tamaño compacto con espacio suficiente para que puedan sentarse 3 personas. Ideal para la sala de estar, despacho y pisos de dimensiones reducidas

Diseño llamativo: Con un diseño sencillo pero moderno, este sillón está pensado para llamar la atención en tu habitación.

CÓMODO:El cuero sintético de primera calidad es un material muy duradero. Es resistente a las manchas, por lo que es fácil de limpiar con un paño húmedo. Además, la superficie lisa da un aspecto lujoso y la belleza del cuero auténtico.

RESISTENTE Y DURADERO: La estructura de madera contrachapada y metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad

Nota:Cada producto viene con un manual de montaje en la caja para facilitar el montaje.

Festnight Sofá de 3 Plazas con Respaldo y Cojines Acolchados Sofá de Salón de Tela con Estructura de Metal Sofá Tres Plazas para Dormitorio Oficina, Gris Oscuro 198 x 77 x 80 cm € 317.99 in stock 2 new from €315.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ TRES PLAZAS: Este sofá de 3 plazas es un lugar excelente para charlar, leer, ver la televisión o simplemente relajarse. Está pensado para ser un foco de atención en tu casa.

MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD: La tela posee un aspecto sencillo y limpio, y es transpirable y duradera.

ESTRUCTURA ROBUSTA Y ESTABLE: La estructura de madera contrachapada y metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad.

CÓMODA EXPERIENCIA DE ASIENTO: El sofá es muy cómodo con el asiento, los reposabrazos y la almohada trasera con acolchado grueso.

DISEÑO LLAMATIVO: Con un diseño sencillo pero moderno, este sillón está pensado para llamar la atención en tu habitación. Nota:Cada producto viene con un manual de montaje en la caja para facilitar el montaje. READ La inversión en infraestructura salvó a Ucrania de una profunda recesión económica

Mirjan24 Gemini con Cama,sofá de 3 plazas con función de Dormir,Color a Elegir, Microfibra, Orinoco 22, 175 x 80 x 80 cm € 458.84 in stock 1 new from €458.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante sofá cama con caja de cama

Superficie para dormir absolutamente plana: 175 x 104 cm

Pies de plástico en color plateado

El sofá no es independiente. La parte posterior del mueble está cubierta con la tela "Wigofil"

Los muebles tapizados se traen al apartamento. El montaje sencillo debe realizar el propio cliente.

Kstyhome Conjunto de sofás de 2 y 3 plazas, Sofas de Salon, Sofas Cama, Sofa Relax, Sillon Cama, Respaldo Sofa, Sofa Chaise Longue, de Tela Gris Claro € 626.34 in stock 1 new from €626.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este elegante conjunto de sofás de alta calidad, que consta de un sofá de dos plazas y un sofá de tres plazas, será un excelente aporte para su hogar u oficina.

Los 2 sofás cuentan con una amplia zona de asientos y cojines gruesos acolchados para la máxima comodidad del asiento.

Están tapizados en tela de alta calidad que es resistente.

Las fundas de cojín son fáciles de mantener limpias, ya que son extraíbles y se pueden lavar a máquina.

La fuerte estrcutura de madera contribuye a su construcción robusta.

SHIITO - Sofá de 3 Plazas con Chaise Longue a la Izquierda - 295 x 105/170 cm x 95 cm - Modelo Maseratti - Asientos y Cabezales Reclinables - En Crudo € 879.00 in stock 1 new from €879.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS CON CHAISE LONGUE: cómodo y elegante sofá con chaise longue a la izquierda en el que podrás relajarte tras un duro día de trabajo, ver la televisión, leer tu libro favorito o simplemente dar una cabezada.

MÁXIMO CONFORT Y ESTILO: el sofá está tapizado con tela que le proporciona gran suavidad, y para un extra de comodidad, dispone de 2 asientos deslizantes con cabezales reclinables que harán las delicias de todos los miembros de la familia.

MEDIDAS Y MATERIALES: está compuesto por armazón de madera de pino, relleno de espuma de alta densidad y patas de metal. Los asientos y respaldos son desenfundables. Sus medidas son: 105 (alto) x 95/170 (profundo) x 295 (ancho) cm. Peso: 115 kg.

MUEBLES DE PRIMERA CALIDAD: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad al mejor precio.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

SWEET SOFA®- Sofá Relax 3 plazas REIMON, sofá reclinable en 2 Extremos, 1 Fijo Central, Apertura por Palanca. (Gris) € 684.99 in stock 1 new from €684.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sofá Reimon es un elegante y confortable sofá reclinable, con mecanismo de relax de 3 posiciones y sentada de muelles ensacados. De un sencillo color neutro con hilo a tono, Reimon aportará a tu salón distinción y comodidad. Las claves para un merecido descanso.

SILLÓN RELAX: El sillón relax Reimon es un sofá individual de 90 cm. con 1 mecanismo relax. 86 cm ancho x 98 cm altura x 92 profundidad.

SOFÁ RELAX 2 PLAZAS: El sofá de 2 plazas Reimon es un 2 plazas de 142 cm. 2 sentadas con 2 mecanismo relax. 148 cm ancho x 98 cm altura x 88 profundidad.

SOFÁ RELAX 3 PLAZAS: El sofá relax 3 plazas Reimon es un 3 plazas de 200 cm. 3 sentadas con 2 mecanismo relax, uno en cada extremo del sofá, plaza central fija. 203 cm ancho x 101 cm altura x 90 cm profundidad.

SISTEMA RELAX – PARED CERO: Reimon tiene un mecanismo relax con sistema de palanca a pared cero. Accionando la palanca el reposapiés se eleva y haciendo un pequeño empuje con la espalda hacia atrás se estira totalmente. No es necesario retirarlo de la pared, ya que cuando estiramos el respaldo, todo el mecanismo bascula hacia adelante.

Gecheer Sofá de 3 plazas de Tela Negro,Sofa Cama Chaise Longue Sofa de Salón Moderno para Salón Dormitorio 200 x 82 x 75 cm € 518.99 in stock 3 new from €518.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐Este elegante sofá de 3 plazas será un gran aporte para su hogar.

⭐Tanto si necesita un sofá cómodo para su oficina como si simplemente desea un aporte agradable y elegante para la decoración de su hogar, este sofá de tela de 2 plazas será una gran opción.

⭐El sofá cuenta con una amplia zona de asiento y cojines gruesos acolchados para ofrecer el máximo confort.

⭐Las fundas de cojín son fáciles de mantener limpias, ya que son extraíbles y se pueden lavar a máquina.

⭐La entrega incluye 1 x sofá de 3 plazas, 3 x cojines de respaldo y 3 x cojines de asiento.

JVmoebel Chesterfield - Sofá de 3 plazas, tapizado de tela € 2,518.60 in stock 1 new from €2,518.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Chesterfield. Fabricado en la UE. Nuestra fábrica Chesterfield fabrica cada pedido a mano en 6 – 8 semanas.

Elija entre el material de piel sintética / terciopelo de Francia o con un suplemento de 100% piel italiana.

Elige entre botones o diamantes de imitación. Remaches dorado/bronceado/plata.

En caso de preguntas abiertas, te asesoramos con mucho gusto y en cualquier momento

Tamaño: 3 plazas: aprox. 200 x 73 x 90 cm. Altura: 73 cm. Profundidad: 90 cm. Función de cama: bajo petición. Cajones en el sofá: bajo petición

