Los 30 mejores Sofa Cama Individual de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Sofa Cama Individual veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Sofa Cama Individual disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Sofa Cama Individual ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Sofa Cama Individual pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



DecoInParis Tonka - Sillón cama, de tejido (Morado) € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones del sillón: 76 x 80 x 74 cm.

Tamaño de la cama: 76 x 184 x 30 cm.

Sillón cama, de tejido

Diseño:

DDCHH Sofá Cama 3 en 1, Sillón Reclinable Individual, Sillón Plegable con Cojín Acolchado, Sofá Cama Convertible, Asiento Acolchado, Respaldo Regulable en 6 Posiciones, 60x66x88CM,Blue € 289.99 in stock 1 new from €289.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cama Multifuncional para Silla Tres en Uno] Diseño plegable, rendimiento multifuncional tres en uno. De acuerdo con sus diferentes necesidades, se puede transformar fácilmente en un sofá tapizado, un relajante salón o una cómoda cama. La funda de lino es transpirable y extraíble para facilitar su limpieza.

[Respaldo Ajustable en 6 Direcciones] Se pueden configurar 5 ángulos de inclinación de 80 °, 108 °, 126 °, 144 °, 162 ° y 180 ° para encontrar la posición más cómoda para sentarse o acostarse. Ya sea sentado o acostado, relaje el cuerpo y alivie la fatiga.

[Tela de Alta Calidad] Este sillón sofá plegable está hecho de telas de alta calidad y acolchado de alta calidad con cojines adicionales, que pueden adaptarse a su cintura como una silla. El diseño de respaldo alto puede soportar bien su cuerpo y dispersar la presión cuando se inclina.

[Durable y Resistente] Esta silla utiliza un marco de metal de alta calidad, que es resistente y duradero y puede soportar cargas pesadas de hasta 330 libras. Como cama individual, dos reposabrazos se convierten en un nuevo punto de apoyo.

[Aplicación Multiescena] Este sillón cama plegable es una interpretación única del diseño moderno y simple, y se puede combinar perfectamente con la decoración de su hogar para brindarle más tiempo libre. Es la elección perfecta para sala de estar, dormitorio, oficina, balcón, oficina.

HOMCOM Sofá Cama Individual Sillón con Respaldo Reclinable Cojín desenfundable Asiento Acolchado y 4 Ruedas 69x77x84 cm Gris € 299.99

€ 274.99 in stock 1 new from €274.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESPALDO RECLINABLE: El respaldo de este sillón puede reclinarse en 3 posiciones distintas (105°/155°/180°), ideal para ver la televisión cómodamente o echarse una siesta

CONVERTIBLE EN CAMA: Equipada con 4 ruedas y un asa del mismo tejido que el tapizado, este sofá se transforma rápidamente en una cama individual. Perfecta como cama auxiliar para invitados

GRAN COMODIDAD: Experiencia de sentado relajante gracias al asiento y respaldo acolchados y el cojín extra que incluye el sillón. Cojín desenfundable para facilitar su lavado

DURADERO: La estructura de este sillón está hecha de madera de eucalipto, tapizado en agradable tela de algodón y poliéster con botones con mechones. Cómodo, estable, adecuado para un uso diario y prolongado

MEDIDAS TOTALES: sofá 69x82,5x84 cm (LxANxAL) y cama 53x170x42 cm (LxANxAL); Carga máxima: 100 kg

COSTWAY Sofá Cama Plegable Individual Sofá Perezoso Silla con Reposabrazos y Cojín para Oficina Salón Terraza Jardín (Rojo) € 154.90 in stock 1 new from €154.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 El sofá cama está acolchado con una espuma altamente elástica,es suave.La cubierta está hecho de lino transpirable,agradable para la piel y cómodo.La cubierta del sofá con cremallera,es desmontable y lavable.

【Respaldo ajustable de 90 ° a 180 °】 Con 5 posiciones ajustables de 90 ° a 180 °, sofá plegable se adapta a sus diferentes necesidades. El respaldo se adapta a su cuerpo,incluso si está acostado o sentado durante mucho tiempo, no se sentirá incómodo.

【Marco estable】 El marco del sofá está hecho de acero de alta calidad,antioxidante y resistente a la corrosión, alta estabilidad y larga vida útil.El sofá es plegable y se puede plegar y guardar cuando no está en uso.

【Sofá perezoso】 Sofá perezoso proporcionar un ambiente confortable para leer, jugar y mirar televisión, sino también una cama cómoda para una siesta. El estilo moderno encaja perfectam ente con cualquier decoración en la sala de estar o dormitorio.

【Con cojín】 Equipado con un cojín, puedes dormir cómodamente en el sofá. El diseño del reposabrazos integrado ayuda a relajar su cuerpo en una posición cómoda. READ Por qué la UE aún no se ha negado a cambiar el reloj Noticias políticas de Europa: análisis, predicciones, comentarios DW

Cortassa - Cama plegable con colchón de espuma viscoelástica Memory Foam de 10 cm - Somier individual con listones de madera de 80 x 200 cm - Cama ahorra espacio con ruedas € 96.00 in stock 1 new from €96.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama plegable, ahorra espacio, somier de listones plegables con colchón. Medidas: Somier abierto: 80 x 200 x 38 cm. Somier cerrado: 80 x 30 x 110 cm. Altura del colchón: 10 cm.

Estructura en tubos de acero de color gris antracita de sección cuadrada de 25 mm, que garantizan una excelente resistencia y estabilidad. Barnizado con polvos epoxi no tóxicos. Base con patas fijas equipadas con ruedas. Patas laterales plegables para apertura y cierre automático, con pie de apoyo antideslizante.

Somier de 15 listones fabricados en contrachapado prensado en caliente. Soportes antichirridos para los listones.

Colchón de espuma viscoelástica con una altura máxima de 10 cm. Tejido de revestimiento: 100% algodón. Con funda para guardar y almacenar.

Un producto Made in Italy.

Susany Sofá Cama Estructura de Sofá Cama Individual Somier para Salón Oficina de Madera Maciza de Pino Natural 90x200 cm € 103.99 in stock 1 new from €103.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sofá cama está hecho de madera maciza de pino, lo que lo hace resistente y estable.

Las robustas lamas también ofrecen el apoyo y la comodidad necesarios.

Ten en cuenta que la entrega incluye solo una estructura de sofá cama. El colchón no está incluido.

Tamaño adecuado del colchón: 90 x 200 cm (ancho x largo) (colchón no incluido).

Este diván multifuncional de madera se puede utilizar como sofá durante el día o como cama por la noche para ofrecer una solución rápida para alojar huéspedes durante la noche.

EGGREE Sofá Cama Metálica diván Cama Individual Marco de Cama para Niños Habitación Habitación Dormitorio Balcón Jardín Cama Negro € 105.99 in stock 1 new from €105.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama de metal con marco de listones: un sofá cama para el dormitorio, habitación de huéspedes,cuarto de los niños, balcón, sala de estar, jardín.

puedes encontrar la dimensión detallada en la imagen

Fuerte, cómoda y montaje muy muy fácil. Además es muy bonita y no abulta mucho

A buen precio y con más calidad que otras marcas, es estable, buen acabado.

cualquier problema, contáctanos, siempre estamos ahí

Home Heavenly - Sofá Cama Pegaso Plegable, sofá butaca Individual con Pata de Madera y tapizado en Tela Color marrón € 299.99 in stock 1 new from €299.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sofá cama con apertura click clack y posición de relax

Sofá cama tapizado en tela de alta calidad color marrón con relleno de espuma de poliuretano

Patas delantera en madera haya con protecion de plastico en cada pata para no dañar el suelo

Medida: Medidas sofá cerrado 100 X 91 X 75; medidas sofá abierto: 100 X 198 X 30 cm

Incluye un cómodo cojín a juego con la tapizaría del sofá. Se entrega desmontado ENTREGA A PIE DE CALLE

Sillón Butaca Sofá cama individual plegable doble propósito nórdico hogar pequeño apartamento balcón perezoso almuerzo descanso reclinable retractable cama retráctil para el Dormitorio de la Sala de E € 1,249.33 in stock 1 new from €1,249.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta silla es un complemento maravilloso para cualquier habitación, como sala de estar, dormitorio, etc, combina perfectamente con sus muebles, lo que le da un sentido moderno a la decoración de su hogar.

Funcional: Puede sentarse en él para disfrutar de su tiempo libre durante el día, puede proporcionar una cómoda área de dormir para sus huéspedes por la noche.

Respaldo: encuentra su ángulo de asiento o descanso para relajar completamente su cuerpo y liberar la fatiga para usted.

Diseño para una amplia aplicación: que duplicará su disfrute cuando se encuentre en él, además, con un contorno minimalista y un aspecto elegante, la cama de la tumbona puede mezclarse perfectamente con cualquier hogar Decoración, que es perfecta para dormitorio, sala de estar, oficina, etc.

Felizitas femeninas: decorar sus habitaciones y ofrecerle horas de confort, esta silla trasera será la mejor decoración para las mujeres.

COSTWAY Sofá Cama Plegable Individual Silla Sillón Ajustable Tumbona con Colchón para Oficina Balcón Jardín (Gris) € 224.90 in stock 1 new from €224.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño multifuncional】 El sofá cama es 3 en 1, prácticamente puede usar el sofá cama como cama, sillón y silla reclinable. La conversión es fácil también.

【Respaldo ajustable】 El respaldo es ajustable en 5 niveles, que pueden cubrir sus necesidades al máximo. También hay una pata de apoyo detrás del respaldo para un soporte más estable de la cabecera.

【Ideal para espacios pequeños】 El sillón para dormir es muy conveniente para espacios pequeños. Cuando un amigo viene de visita, esta es una cama muy cómoda. Debido a su capacidad de plegado, no ocupa demasiado espacio.

【Mejor comodidad 】Con el esponja grueso, el sofá cama puede aumentar su comodidad de uso. El sofá cama sostiene por tubo de acero, es estable y resistente.

【Apoyabrazos】Cuando se pliega, puedes poner sus manos sobre los apoyabrazos para relajarte.La tela de apoyabrazos es desmontable y lavable.

vidaXL Puf Modular Sofá Individual Convertible Salón Cama Versátil Sillón Butaca Hogar Habitación Estilo Exótico Suave Cómodo de Tela Patchwork € 147.99 in stock 3 new from €147.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Multicolor; Material: Tela (100% algodón); Material de relleno: Poliéster

¡Puedes combinar fácilmente las secciones modulares en diferentes configuraciones y convertirlas en un diván, sillón individual, pufs o lo que quieras

El sofá convertible es muy suave y fácil de mantener con la tapicería de tela de algodón y el acolchado grueso

Este sofá modular también es ideal para disfrutar del buen tiempo en el porche.Nota importante: El diseño de patchwork puede variar de una pieza a otra, haciendo que cada uno de los sofás sea único.

Susany Sofá Cama de 2 plazas Sofá Cama con Respaldo Ajustable Sofá de 2 Plazas Convertible en Cama Individual Terciopelo Amarillo € 182.00 in stock 1 new from €182.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La estructura de madera contribuye a la solidez del sofá cama, mientras que la espuma acolchada gruesa ofrece comodidad adicional.

Este sofá cama se convierte rápida y fácilmente de sofá a cama y viceversa.

Puedes empujar los dos cojines del respaldo separados parcialmente o hacia abajo, para crear un lugar ideal para una siesta o una cama doble.

Combinando el lujo de un sofá con la comodidad de una cama de invitados, este sofá cama multifuncional es un aporte práctico y llamativo a cualquier hogar.

Requiere montaje: Sí

Sillón cama 3 en 1, sillón plegable, sofá cama, sillón, cama de invitados, sillón plegable, sofá cama, sillón, cama individual plegable, respaldo regulable con 6 posiciones, sofá para el hogar € 378.99 in stock 1 new from €378.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【CAMA DE SILLA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1】 Diseño plegable con rendimiento versátil 3 en 1. Dependiendo de sus diferentes necesidades, se puede transformar fácilmente en un sofá tapizado, un salón relajado o una cama cómoda. La funda de lino es transpirable y extraíble para facilitar su limpieza.

✔ 【RESPALDO AJUSTABLE DE 6 VÍAS】 El ángulo del respaldo se puede ajustar a 5 niveles de inclinación, incluidos 0 °, 18 °, 36 °, 54 °, 72 °, 80 °. El ajuste múltiple le ayuda a encontrar la posición ideal para sentarse y el ángulo de descanso ideal para relajar los músculos de la espalda y aliviar los signos de fatiga.

✔ 【FUNDA DE REPOSABRAZOS Y FUNDA DE SOFÁ DESMONTABLE】 Cuando se usa como una silla cómoda, los reposabrazos provistos a ambos lados sirven para relajar el brazo. La funda del reposabrazos promueve la sensación estética y mejora la sensibilidad, que se puede quitar cuando no se usa. Y los reposabrazos ofrecen apoyo adicional cuando el sofá cama está en la posición plegable.

✔ 【MARCO ESTABLE Y APLICACIÓN DE MÚLTIPLES ESCENAS】 La estructura de este sofá sigue el principio científico que es duradero. El peso de capacidad MÁXIMO es de 660 libras. Con un diseño sencillo y estilo elegante, encaja perfectamente en cualquier decoración. Esta silla Lough es la elección perfecta para la sala de estar, el dormitorio, la oficina, el balcón, la oficina, etc.

✔ 【MARCO DURADERO Y RESISTENTE】 Marco de metal de alta calidad, duradero y resistente para soportar un peso de 450 libras. Como sofá, las patas de madera maciza se convierten en nuevos puntos de apoyo. Como cama individual, los dos apoyabrazos se convierten en nuevos puntos de apoyo para los extras. La funda del sofá cama se puede quitar para limpiarla.

HOMCOM Sofá de 3 Plazas Cama Individual Diseño 2 en 1 Plegable con Reposabrazos Tapicería en Tela Estructura Sólida Patas Elevadas Acolchado Cómodo 187x90x86,5 cm Gris € 279.99 in stock 1 new from €279.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ CAMA ESTILO VINTAGE: perfecto para decorar tu salón, ofrecerte un gran espacio de descanso para 3 personas y además una cama individual.

RESPALDO AJUSTABLE: ideal para conseguir la postura más cómoda en cada momento. Su respaldo se reclina en 105°, 155° y 180°.

PRÁCTICOS REPOSABRAZOS: sus reposabrazos altos ofrecen un apoyo óptimo.

COJINES CIRCULARES: con el sofá vienen 2 cojines regulares que le darán el último toque decorativo al conjunto, pero que además te resultarán súper cómodos.

MEDIDAS: El sofá mide 187x90x86,5 cm (LxANxAL). La cama mide 163x105x66 cm (LxANxAL). Soporta un máximo total de 300 kg de peso. READ Los 30 mejores Muebles De Cocina Auxiliares de 2022 - Revisión y guía

HOMCOM Sofá de 2 Plazas Convertible en Cama Individual con Respaldo Regulable y Reposabrazos Abatible 2 Almohadas Lumbar Acolchado Patas de Metal 213x112x83 cm Beige € 369.99 in stock 1 new from €369.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ CAMA CONVERTIBLE: Este loveseat puede transformarse rápida y fácilmente en una cama individual bajando los reposabrazos y ajustando el respaldo

PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE: Un sistema oculto en el respaldo, permite ajustar la profundidad del asiento hacia delante y atrás. Además, los dos lados del respaldo se ajustan de forma independiente

MÁXIMA COMODIDAD: El respaldo con doble acolchado y los 2 cojines adicionales para soporte lumbar ofrecen una comodidad excepcional. Tapizado en sofisticado tejido de poliéster con textura enriquecida en sus detalles

RESISTENTE Y DURADERO: Sofá biplaza acolchado y tapizado en agradable tejido de poliéster, cómodo y fácil mantenimiento. Sus patas metálicas además de decorativas ofrecen gran resistencia y capacidad de carga. Tienen almohadillas protectoras antideslizantes para evitar daños y rayones en el suelo

MEDIDAS TOTALES: 213x112x83 cm (LxANxAL); Medidas del asiento: 147x52/81x44 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 200 kg

DDHVVOH SillóN Cama,Sofa Cama Individual,Puede Plegarse O Desplegarse,Cama 187 * 56 * 26cm,Sofá 56 X 65 X 88 Cm,Llevando 150 Kg,MarróN € 268.99 in stock 1 new from €268.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cama multifuncional】 : Convierta fácilmente sillas con reposabrazos, sillones reclinables y cómodas camas para satisfacer diferentes necesidades. El diseño plegable es simple y elegante. Rápido montaje y almacenamiento.

【Respaldo ajustable】 : El ángulo del respaldo se puede ajustar en 5 niveles de inclinación, incluidos 0 °, 18 °, 36 °, 54 °, 72 °, 80 °. Adáptese a las diferentes necesidades desde diferentes ángulos, relaje los músculos de la espalda y reduzca los síntomas de fatiga.

【Quite la funda del sofá】 : Cuando se usa como silla, relaje los brazos a ambos lados de los apoyabrazos. No utilice desmontables. Cuando el sofá cama está plegado, la estructura de metal de alta calidad es segura y firme. La funda del sofá es fácil de limpiar y cuidar.

【Respaldo acolchado】 : El acolchado de espuma de alta elasticidad proporciona una cómoda experiencia para sentarse y acostarse. La funda de lino es suave y tiene una excelente sensación en la mano, proporcionando una experiencia elegante y cómoda.

【Aplicación de múltiples escenas】 : El peso de la capacidad máxima y duradera es de 660 libras. Diseño simple y estilo elegante, adecuado para sala de estar, dormitorio, oficina, balcón, oficina.

[en.casa] Cama con esctructura de Metal con Colchón Kreava 90x200cm Cama Simple Cama Individual Reposacabezas y Reposapiés Decorativos Sofá Diván Oeko Tex 100 Negro € 249.99 in stock 1 new from €249.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro sofá con estructura de metal tiene una construcción estable. Gracias a la estructura de la cama, proporciona un apoyo adecuado y un descanso confortable. Colchón de espuma fría tiene excelente climatización y alta permeabilidad del aire y la humedad, por lo que da calor en invierno y es fresco en verano.

Color: Negro - Material: Estructura de acero con recubrimiento en polvo - Funda de colchón: 100% poliéster

Medidas: Total (Longitud x Anchura x Altura): 208cm x 97,5cm x 90cm - Tamaño de colchón (Longitud x Anchura): 200cm x 90cm - Altura de armazón trasero: 32cm

Reposacabezas y reposapiés decorativos - Resistente a impactos, rayones y abrasión - Fácil de montar - Fácil de limpiar - Capacidad de carga máxima: 200 kg - Colchón hecho en UE - Textil de confianza - certificado Oeko-Tex 100 - de Espuma fría - Adecuado para personas alérgicas - Transpirable

Producto marca de las casas [en.casa] y [neu.haus]

EGGREE Cama Sofa Metálica, Estructura Cama Individual de Metal Nordico, 90 x 190 cm - Blanco € 126.99 in stock 1 new from €126.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Tamaño ★ 199 × 96.5 × 102cm, adecuado para colchón de 90x190cm.

2. Elegante y funcional ★ La estructura de estructura de metal estable proporciona comodidad y durabilidad. La superficie mate de la tapicería negra de fácil cuidado protege la cama del óxido.

3. Multifuncional ★ La cama se puede utilizar como cama normal, también se puede utilizar como sofá, para maximizar el espacio.

4. Ahorro de espacio ★ 33 cm de espacio debajo del sofá cama para guardar cajas con juguetes, ropa y libros para niños.

5. Cama de metal ★ Requiere instalación, incluidas todas las herramientas e instrucciones. Cualquier problema de calidad, no dude en contactarnos.

COSTWAY Silla Plegable Sofá Cama Individual Sillón con Respaldo Ajustable Tumbona con Colchón para Oficina Terraza Jardín (Marrón) € 229.90 in stock 1 new from €229.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multipropósito】 El sillón se puede convertir fácilmente en una tumbona al aplanar completamente el respaldo desde una posición vertical y plegar el cojín del asiento cómodamente.

【Uso versátil】 Gracias a su aspecto único, la silla se puede integrar en una amplia gama de estilos de mobiliario, cumpliendo así todos los requisitos para un sillón moderno y cómodo y al mismo tiempo utilizado como sofá, tumbona o cama.

【Material premium】 La espuma altamente elástica le promete mucha alegría, la cubierta transpirable le ofrece una excelente comodidad en invierno y verano. El apoyabrazos estable lo apoya de manera óptima.

【Construcción robusta】 La estabilidad excepcional es esencial para un sofá, el marco de acero asegura una excelente capacidad de carga de hasta 150 kg. Las 2 ruedas bloqueables en la parte inferior permiten un fácil transporte y un soporte estable.

【Diseño de fácil cuidado】 Gracias a la funda extraíble, el sillón es extremadamente fácil de cuidar. La tela en el reposabrazos también es extraíble.

Milliard- Espuma Colchón y sofá Cama Plegable en Tres Partes 11,5 cm Sillón Cama o colchoneta - Individual (190 x 90 cm) € 124.99 in stock 1 new from €124.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una alternativa simple pero elegante cuando no se pueden usar sofás cama grandes. Fabricado con espuma de alta densidad para evitar que se hunda. Es lo suficientemente ligero y portátil para llevar de viaje.

Ideal para usar en apartamentos, residencias o cualquier lugar donde el espacio sea limitado.

Ideal para jugar un rato, leer un libro, ir de acampada y, por supuesto, descansar. Incluye una cubierta extraíble y lavable a máquina

Fabricado con espuma de alta densidad con certificado CertiPUR-US que cumple con todas las certificaciones y regulaciones de seguridad europeas y del Reino Unido.

Tamaño: 90 x 190 cm (individual). 11,5cm de profundidad. Dimensiones plegado: 90 x 64 x 34 cm. Fácil de guardar en espacios reducidos.

vidaXL Puf Modular Sofá Individual Convertible Salón Cama Versátil Sillón Butaca Hogar Habitación Estilo Exótico Suave Cómodo de Tela Gris Claro € 107.99 in stock 3 new from €107.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Gris claro; Material: Tela (100% algodón); Material de relleno: Poliéster

¡Puedes combinar fácilmente las secciones modulares en diferentes configuraciones y convertirlas en un diván, sillón individual, pufs o lo que quieras

El sofá convertible es muy suave y fácil de mantener con la tapicería de tela de algodón y el acolchado grueso

Este sofá modular también es ideal para disfrutar del buen tiempo en el porche.Nota importante: El diseño impreso en lona puede variar de una pieza a otra, lo que hace que cada uno de los sofás sea único.

vidaXL Estructura de Sofá Cama Individual Somier Supletorio Dormir Invitados de Madera de Pino Color Miel 90x200 cm € 185.45 in stock 5 new from €185.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta estructura de sofá cama maximiza el espacio disponible en el suelo al mismo tiempo que proporciona espacio para dormir para dos personas, por lo que es una opción ideal para personas con espacio limitado

Además, la cama inferior está equipada con una tabla lateral que evitará que el usuario caiga mientras duerme

Toda la estructura de cama tiene una construcción de madera robusta, por lo que es muy duradera y adecuada para usar a diario

El artículo es fácil de montar.Ten en cuenta que la entrega incluye solo la estructura de la cama, los colchones no están incluidos

SuDeLLong Sofá Cama Serweet Cama Multifuncional Sofá Cama Plegable Individual y Doble Piso pequeño salón salón Sentado y durmiendo (Color : Marrón, Size : 120x92x94cm) € 1,799.07 in stock 1 new from €1,799.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por lo general, está diseñado para su uso en un espacio limitado, p. Ej. sala de estar pequeña, puede tenerla para su propio uso o colocarla en sus propiedades de alquiler y oficinas. Brindar a sus invitados un lugar cómodo para dormir nunca ha sido tan fácil.

Sofá cama convertible: que puede ofrecerle el soporte perfecto y la comodidad, ya sea que esté hablando con amigos o leyendo libros contentos.

Adecuado para cualquier escena: se caracteriza por un diseño plegable único y un pequeño espacio ocupado, que es la opción perfecta para pequeños apartamentos, dormitorios, apartamentos, estudios y Oficinas.

Diseño multifuncional: que proporciona una comodidad única, hace que el futón sofá cama sea adecuado para tomar una siesta, relajando su cuerpo y aliviar la fatiga.

Sofá de espuma convertible: un diseño plegable y liviano lo hace adecuado para una adición divertida y funcional a cualquier habitación de los niños, ideal para el área de los niños.

Azkoeesy Sofá Cama, Silla Convertible, Cama de Invitados Multifuncional, Lino Transpirable, Cama Plegable con Patas Ocultas para Habitaciones pequeñas (marrón) € 188.50 in stock 2 new from €188.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sofá cama plegable actualizado: diseño plegable con una potencia versátil 3 en 1. Dependiendo de sus diferentes necesidades, se transforma fácilmente en un sofá tapizado, un salón relajante o una cómoda cama. La funda de lino es transpirable y extraíble para mantener la funda limpia.

Respaldo reclinable en 6 posiciones: puedes ajustar 5 niveles de inclinación, incluyendo 80°, 108°, 126°, 144°, 162°, 180°, para encontrar la posición más cómoda sentado o tumbado. Ya sea sentado o tumbado, relaja tu cuerpo y alivia la fatiga

【Extremadamente cómodo con cojines suaves】En comparación con otros sofás de cama individuales en el mercado, los asientos de nuestro sofá cama son más amplios y los brazos son más cómodos. Hemos ajustado una esponja altamente elástica para proporcionarte una experiencia cómoda al sentarse y dormir.

【Marco duradero y robusto】Marco de metal de alta calidad, duradero y fuerte para soportar un peso de 450 libras. Como sofá, las patas de madera maciza se convierten en nuevos puntos de apoyo. Como cama individual, los dos reposabrazos se convierten en nuevos puntos de apoyo de los extras. La funda del sofá cama puede ser extraíble para su limpieza

【Diseño científico y aplicación multiescena】El diseño de espalda alta puede apoyar perfectamente tu cuerpo y distribuir la presión mientras te apoyas. El diseño de las patas de madera maciza lo hace más moderno. Diseño multifuncional para ahorrar espacio sin necesidad de comprar una cama individual o un sofá adicional. Este sillón convertible es una interpretación del diseño moderno y sencillo que combina perfectamente con tu decoración. READ Los 30 mejores Tazas De Cafe de 2022 - Revisión y guía

Tidyard Estructura de Sofá Cama de Metal Cama Individual Sofá Cama Metálica para Dormitorio Blanco 90x200 cm € 172.99 in stock 2 new from €172.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La estructura de sofá cama maximiza el espacio disponible en el piso al tiempo que proporciona espacio para dormir, por lo que es una opción ideal para personas con una sala de estar limitada.

La cama auxiliar está equipada con una barandilla lateral que evita que el usuario se desplome mientras duerme.

Toda la estructura de la cama tiene una construcción de metal resistente, lo que lo hace muy duradero y adecuado para el uso diario.

Nota: La entrega incluye solo la estructura de la cama. Los colchones no están incluidos.

Requiere montaje: Sí.

Festnight Estructura de Sofá Cama Madera de Pino Sofa Cama Individual Marrón Miel 90x200 cm € 211.99 in stock 2 new from €211.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MRA3268432304342DK

DDHVVOH Sofá Cama Plegable,Sofa Cama Individual,Puede Plegarse O Desplegarse,Uso Multifuncional Tres En Uno,Se Pueden Ajustar 5 áNgulos de InclinacióN,Azul,Blue € 268.99 in stock 1 new from €268.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sofá cama plegable】 : Diseño plegable, experiencia multifuncional tres en uno. Según tus necesidades, puede convertirse fácilmente en un sofá tapizado, en una sala de estar o en una cómoda cama. La funda de lino es transpirable y desmontable para facilitar la limpieza.

【Respaldo ajustable】 : 80 °, 108 °, 126 °, 144 °, 162 °, 180 ° Se pueden ajustar 5 ángulos de inclinación para encontrar la posición más cómoda para sentarse o acostarse. Sentarse o acostarse para relajar el cuerpo y aliviar la fatiga.

【Almohada cómoda】 : En comparación con el sofá cama individual del mercado, esta cama es más espaciosa y los reposabrazos son más cómodos. El uso de una esponja altamente elástica asegura una cómoda experiencia para sentarse y dormir.

【Resistente y duradero】: metal de alta calidad, resistente y duradero, puede soportar 450 libras. Las patas de madera maciza del sofá son los puntos de apoyo. Cama individual con dos apoyabrazos como puntos de apoyo. La funda del sofá se puede quitar y limpiar.

【Aplicación de múltiples escenas】 : Diseño multifuncional, ahorro de espacio, sin presión, puede agregar una cama individual o un sofá. Este sillón plegable es una interpretación del diseño minimalista moderno y se puede integrar perfectamente en la habitación.

[en.casa] Cama con Estructura de Metal Kerava 90x200cm Cama Simple Cama Individual Armazón de diseño Reposacabezas y Reposapiés Decorativos Sofá Diván Gris Oscuro € 116.99 in stock 1 new from €116.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro sofá con estructura de metal tiene una construcción estable. Gracias a la estructura de la cama, proporciona un apoyo adecuado y un descanso confortable.

Color: Gris oscuro - Material: Estructura de acero con recubrimiento en polvo

Medidas: Total (Longitud x Anchura x Altura): 208cm x 97,5cm x 90cm - Tamaño de colchón (Longitud x Anchura): 200cm x 90cm - Altura de armazón trasero: 32cm

Reposacabezas y reposapiés decorativos - Resistente a impactos, rayones y abrasión - Fácil de montar - Fácil de limpiar - Capacidad de carga máxima: 200 kg

Producto marca de la casa [en.casa]

Sofá Cama Individual, Sala De Estudio Plegable, Sofá para El Almuerzo De La Oficina, Cama Plegable De Almacenamiento De Gran Capacidad, Sillón Reclinable para Dormir Perezoso De Ocio, Lavable € 3,561.23 in stock 1 new from €3,561.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 766-513-547 Color Amarillo

DDCHH Sofá Cama, Sofá Chaiselongue, Plegables Silla de Perezoso Sofá Cama Individual Tumbona con Apoyabrazos, Respaldo Regulable en 6 Posiciones, Carga Máxima de 150 kg,Grey € 279.99 in stock 1 new from €279.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cama Multifuncional para Silla Tres en Uno] Diseño plegable, rendimiento multifuncional tres en uno. De acuerdo con sus diferentes necesidades, se puede transformar fácilmente en un sofá tapizado, un relajante salón o una cómoda cama. La funda de lino es transpirable y extraíble para facilitar su limpieza.

[Respaldo Ajustable en 6 Direcciones] Se pueden configurar 5 ángulos de inclinación de 80 °, 108 °, 126 °, 144 °, 162 ° y 180 ° para encontrar la posición más cómoda para sentarse o acostarse. Ya sea sentado o acostado, relaje el cuerpo y alivie la fatiga.

[Tela de Alta Calidad] Este sillón sofá plegable está hecho de telas de alta calidad y acolchado de alta calidad con cojines adicionales, que pueden adaptarse a su cintura como una silla. El diseño de respaldo alto puede soportar bien su cuerpo y dispersar la presión cuando se inclina.

[Durable y Resistente] Esta silla utiliza un marco de metal de alta calidad, que es resistente y duradero y puede soportar cargas pesadas de hasta 330 libras. Como cama individual, dos reposabrazos se convierten en un nuevo punto de apoyo.

[Aplicación Multiescena] Este sillón cama plegable es una interpretación única del diseño moderno y simple, y se puede combinar perfectamente con la decoración de su hogar para brindarle más tiempo libre. Es la elección perfecta para sala de estar, dormitorio, oficina, balcón, oficina.

