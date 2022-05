Inicio » Electrónica Los 30 mejores Smartphone 6Gb Ram de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Smartphone 6Gb Ram de 2022 – Revisión y guía 15 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Smartphone 6Gb Ram veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Smartphone 6Gb Ram disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Smartphone 6Gb Ram ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Smartphone 6Gb Ram pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Xiaomi Poco M4 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Amarillo € 249.99

€ 210.12 in stock 13 new from €210.12

1 used from €278.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla: 6.6", 1080 x 2400 pixels

Procesador: Mediatek Dimensity 810 2.4GHz

Cámara: Dual, 50MP+8MP

Batería: 5000 mAh

Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Power Black € 209.00

€ 199.00 in stock 5 new from €210.00

1 used from €199.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smartphone Xiaomi

Tamaño de pantalla: 6.5 inches; Sistema operativo: Android 11; Tipo de pantalla: LCD; Tipo de conector: USB tipo C

Diseno funcional

Alta calidad

Xiaomi Redmi Note 10S Smartphone RAM 6GB ROM 64GB 6.43'' AMOLED DotDisplay 64MP Cámara Carga rápida de 33 W MediaTek Helio G95 3.5mm Headphone Jack 5000mAh (typ) Batería Azul [Versión ES/PT] € 249.99

€ 188.25 in stock 52 new from €188.24

10 used from €139.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cámara cuádruple de 64MP], la configuración de la cámara cuádruple captura imágenes asombrosamente detalladas. Redmi Note 10S permite a los usuarios capturar imágenes y videos asombrosos con la configuración de la cámara cuádruple trasera.

[6.43 "AMOLED DotDisplay], en la intersección de la belleza y la funcionalidad se encuentra el Redmi Note 10S. Con un 6.43" FHD + AMOLED DotDisplay, Redmi Note 10S es tan emocionante de ver como de usar. Su pantalla equilibrada y sin bisel logra una impresionante relación de aspecto de 20: 9.

[Altavoces duales], los altavoces duales se pueden encontrar en la parte superior e inferior del dispositivo, lo que ofrece una experiencia de sonido más envolvente para el usuario.

[MediaTek Helio G95], impulsado por el chipset MediaTek Helio G95, Redmi Note 10S fue diseñado para la mejor experiencia de juego. El rendimiento de su GPU es un 31% mejor que el de la generación anterior *** y satisfará fácilmente las necesidades de los jugadores más serios.

[Carga rápida de 33 W], su enorme batería de 5,000 mAh mantiene el dispositivo encendido durante todo el día, y sus capacidades de carga rápida de 33 W hacen que encenderlo sea muy sencillo. READ Los 30 mejores Alarmas Para Casa de 2022 - Revisión y guía

Teléfono Móvil, DOOGEE N40 Pro [2022] 6GB RAM+128GB ROM 6380mAh Batería, 4G Smartphone Android 11, Helio P60 Octa Core Moviles, 20MP AI Cámara Cuádruple, Pantalla 6,52 Pulgadas, Carga Rápida de 24 W € 189.99

€ 159.89 in stock 1 new from €159.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de Cuero de Alta Gama y Ultrafino de 9,9 mm: La carcasa trasera del DOOGEE N40 PRO smartphone libre adopta un diseño de patrón de cuero liso, que es claro y texturizado. La textura de la piel del móvil DOOGEE N40 PRO es resistente a la suciedad, el sudor y no es fácil de deslizar. 9,9 mm de grosor, lo que significa un cuerpo más ligero y más cómodo de usar.

Batería Gigantic de 6380 mAh + Carga Rápida Tipo C de 24W + Carga Tnversa OTG: DOOGEE N40 PRO movil libre con batería de 6380 mAh más grande que otro teléfono, te permite tener un tiempo de espera más largo (15 días). Batería grande, pero más liviana y delgada, fácil de transportar. (Espesor: 9,9 mm, peso: 210 g) Y la carga rápida tipo C de 24 W y la carga inversa OTG ofrecen una vida fácil. (El cable OTG no está incluido en el paquete)

Memoria de 6GB + 128GB, Helio P60 Octa Core, Soporte de Giroscopio: El teléfono móvil DOOGEE N40 pro tiene 6GB de memoria RAM, 128GB de memoria y soporte de giroscopio para asegurarse de ejecutar juegos, videos y descargar archivos grandes sin ninguna dificultad. El FinFET de 12nm La tecnología de proceso mejora el excelente rendimiento de consumo de energía del Helio P60 y extiende en gran medida la duración de la batería del teléfono móvil.

Cámara Cuádruple AI de 20 MP + Cámara Frontal de 16 MP: Utiliza la cámara principal de 20 MP del moviles baratos N40 PRO para capturar detalles encantadores. El ángulo de visión ultra amplio de 8MP puede agregar más ángulos de visión a todas las imágenes. También puede aprovechar el efecto de belleza facial del frontal de 16MP. En cualquier situación, puede tomar selfies vibrantes.

Potente Android 11.0, Pantalla de Gota de Agua de 6.52 Pulgadas: El sistema Android 11.0 proporciona un rendimiento rápido y fluido en todas las aplicaciones y permite que su privacidad esté altamente protegida. Los usuarios pueden ver fácilmente información importante, administrar conversaciones, dispositivos conectados, etc. una pantalla de gotas de agua HD + de 6.52 pulgadas con esquinas redondeadas, que brinda un festín visual exclusivo.

Xiaomi Redmi Note 11S Smartphone,6GB RAM 128GB ROM,6.43" AMOLED DotDisplay,procesador MediaTek Helio G96,cámara cuádruple AI de 108MP (Gris) € 245.00

€ 224.00 in stock 4 new from €224.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Increíble MediaTek Helio G96 de ocho núcleos MediaTek Helio G96 habilita la increíble cámara de 108MP y una frecuencia de actualización de 90Hz suave como la mantequilla, lo que le brinda tomas nítidas y experiencias de juego poderosas.

Pantalla de alta frecuencia de actualización de 90 Hz Disfrute de una experiencia de pantalla táctil receptiva; junto con la suave sensación de deslizamiento en la punta de sus dedos, las características del software de pantalla AMOLED también ofrecen la mejor experiencia visual enérgica, inmersiva y llamativa.

Sistema de cámara cuádruple ai de 108MP Con una cámara principal de 108MP, una cámara ultra gran angular de 8MP, una cámara macro de 2MP y una cámara de profundidad de 2MP, puede capturar esos hermosos momentos de la vida con las mejores imágenes.

Disipación de calor multidimensional diseñada científicamente Múltiples capas de disipación de calor para una refrigeración eficiente; usando la tecnología LiquidCool: múltiples capas de grafito + lámina de cobre, las múltiples capas de grafito disipan el calor de la pantalla. Área de disipación de calor de 10005 m㎡, se enfría más y más rápido.

Carga rápida profesional de 33 W con batería masiva de 5000 mAh La carga rápida profesional de 33 W mejora efectivamente la eficiencia de carga, reduce el tiempo de carga en un 26 % y, con la tecnología Mi FC + MMT, también hace que el proceso de carga sea más estable y eficiente.

Samsung Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Negro € 435.75

€ 397.95 in stock 2 new from €397.95

3 used from €325.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de almacenamiento: 128 GB

Batería de 4500 mAh

Cámara de 64Mp + 12MP + 5MP + 5MP

Cámara Quattro + cámara selfie

Conexión 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Negro (Truffle Black) € 347.19 in stock 7 new from €279.94

1 used from €261.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería: 4250 mAh

Pantalla: 6,55 pulgadas (16,64 cm)

Sensor de huellas dactilares en el lado del arco

Pantalla de puntos AMOLED de 6,55 pulgadas

Biseles estrechos de 1,88 mm

Samsung Galaxy M32, Smartphone Libre, Teléfono Móvil Android con Pantalla Infinity-U FHD sAMOLED de 6,4 Pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de Memoria, Batería de 5000 mAh Negro € 329.00

€ 219.00 in stock 1 new from €219.00

43 used from €192.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Infinity-U – Gracias a la tecnología FHD+ Super AMOLED, tu contenido diario tendrá el mejor aspecto: fresco, nítido y claro

Sistema multicámara – Resolución ultraalta con la cámara principal de 64 MP para lograr fotos más claras; Amplía la visión angular con la cámara ultraancha; Personaliza el foco con cámara de profundidad, o acércate más a los detalles con cámara macro

Carga super rápida – La batería de 5000 mAh de estos móviles te permite continuar con tus tareas durante interminables horas

Samsung Knox – Este móvil está construido con seguridad multicapa que protege tu información más valiosa del malware y de las amenazas maliciosas

Potencia de procesamiento de ocho núcleos – Con hasta 6 GB / 8 GB de RAM para un rendimiento rápido y eficiente y para la tarea en cuestión; Disfruta de 128 GB de almacenamiento interno o añade incluso más espacio con una tarjeta microSD de hasta 1 TB

OPPO A74 - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, Carga rápida 33W - Negro € 259.00

€ 221.12 in stock 36 new from €221.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smartphone con pantalla LCD de 6,43", resolución FHD+ (2400 x 1080 px) y tasa de refresco adaptativa de hasta 90 Hz para que con este móvil tengas una experiencia de visualización nítida e inmersiva para todo tipo de contenido multimedia

Procesador Snapdragon 662 en combinación con 8GB de RAM para que Smartphone tenga un rendimiento sobresaliente

Gran batería de 5000 mAh que te permitirá usar tu móvil durante todo el dia y carga rápida de 33 vatios para que nunca te quedes sin batería

Experiencia de usuario depurada y ágil gracias a que este Smartphone cuenta con COLOR OS 11 sobre Android 11

Triple cámara, Cámara 48MP 1/2.0" + Cámara 2MP 1/5" + Cámara 2MP 1/5", con un sensor adecuado para cada situación y captar hasta el último detalle

Samsung Smartphone Galaxy A52s 5G con Pantalla Infinity-O FHD+ de 6,5 Pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de Memoria Interna Ampliable, Batería de 4500 mAh y Carga Superrápida Verde (Version ES) € 449.00

€ 283.00 in stock 24 new from €283.00

5 used from €245.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Infinity-O de 6,5 pulgadas: con tecnología Super AMOLED FHD+.

Diseño asombroso: las estilizadas curvas y un diseño impecable con un espacio mínimo para la cámara se funden en un acabado mate que le dan un aspecto emblemático.

Sistema multicámara: lleva tus fotos al siguiente nivel gracias a la cámara principal de 64 MP para lograr fotos nítidas y extraordinarias.

Batería de 4500 mAh: pasa más tiempo haciendo lo que te gusta en tu smartphone gracias a la batería de larga duración. Además, recarga tu batería rápidamente gracias a los 25 W de potencia de la carga adaptativa superrápida.

Haz más cosas a la vez: gracias a la potencia de procesamiento de hasta 6 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno.

Samsung Galaxy A52 - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, White € 277.41

€ 259.15 in stock 31 new from €240.00

1 used from €375.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smartphone samsung

Paqueteage dimensiones: 5.3 l x 16.7 h x 8.4 w (centimeters)

Producto de calidad

Material duradero

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Onyx Gray € 277.96 in stock 4 new from €277.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smartphone Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Smartphone, 6GB RAM 128GB ROM, Pantalla de Puntos de 6.6 € 249.89 in stock 6 new from €249.89

2 used from €213.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Xiaomi Redmi Note 9 Pro Smartphone, 6GB RAM 128GB ROM, Pantalla de Puntos de 6.6 READ Los 30 mejores Telefono Fijo Inalambrico de 2022 - Revisión y guía

CUBOT P50 Smartphone 6 GB RAM, Android 11 Móvil, Pantalla 6.2", Cámara 20MP +12 MP, 128 GB ROM Procesador Octa-Core, Batería 4200mAh 4G Dual SIM, Tipo C Face ID NFC, Verde € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【6GB RAM+128GB ROM】El teléfono móvil CUBOT tiene sistema Android 11 y procesador Octa-core. Y la RAM de 6 GB y la ROM de 128 GB permiten ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo y almacenar grandes cantidades de datos como archivos, videos, etc. Estos brindan a los usuarios una experiencia segura y fluida.

【Pantalla HD de 6,2"】 CUBOT P50 es un teléfono minimalista con pantalla táctil HD de 6,27 pulgadas. La relación de pantalla es tan alta como 92,5%, la resolución de pantalla es de 720*1520px. Podemos usarlo para ver un gran partido de fútbol sin perder ningún detalle.

【Cámara frontal de 20MP】Con una cámara frontal de belleza selfie de 20MP y un sistema avanzado de 3 cámaras traseras que incluyen cámara principal de 12MP + lente macro de 5MP + lente fotosensible de 0.3MP. La lente frontal no solo puede tomar hermosas fotos naturales, sino que también puede desbloquear el teléfono inteligente por rostro.

【Batería extraíble de 4200 mAh】 Cuando el teléfono Android 11 está completamente cargado, puede durar un día de uso normal, ya que la capacidad de la batería del teléfono móvil es de 4200 mah.

【4G Dual SIM】Se pueden usar dos tarjetas SIM 4G al mismo tiempo. Además, hay una tarjeta de memoria SD externa, que admite un máximo de 512 GB. Compatible con Wi-Fi 2.4G/5G, pago NFC, Face ID, OTG y más funciones. Si tiene alguna pregunta sobre el teléfono inteligente, puede comunicarse con el servicio al cliente de la tienda o hacer preguntas directamente.

Samsung Galaxy S20 FE 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Cloud Navy € 417.79 in stock 16 new from €395.00

1 used from €480.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Samsung Smartphone

Camera description: Trasera

Operating system: Android 10.0

Peso del paquete: 450.0 grams

realme 7 5G - smartphone de 6.5, 6GB RAM + 128GB de ROM, 120Hz Ultra Smooth Display, 48MP Quad Camera, batería con 5000mAh y carga de 30W Dart Charge, Color Azul [Versión ES/PT] € 279.00 in stock 2 new from €279.00

1 used from €245.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensity 5G + 5G DSDS

Carga Dart de 30 W: De 0 al 100% en 65 minutos

Batería gigante de 5000 mAh: 5% de batería, 28 horas de espera

Cámara cuádruple de 48 MP: Apta para paisajes nocturnos

Audio: Dolby Atmos y Hi-Res

Xiaomi Poco F3 - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Night Black € 469.00

€ 319.00 in stock 3 new from €319.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smartphone Xiaomi

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone Dual SIM Android Teléfono Móvil 6 GB RAM 128 GB Memoria Impresionante Menta (Versión Reino Unido) Menta € 305.00

€ 286.98 in stock 18 new from €286.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Infinity-O de 6,5 pulgadas: con tecnología Super AMOLED FHD+.

Diseño asombroso: las estilizadas curvas y un diseño impecable con un espacio mínimo para la cámara se funden en un acabado mate que le dan un aspecto emblemático.

Batería de 4500 mAh: pasa más tiempo haciendo lo que te gusta en tu smartphone gracias a la batería de larga duración. Además, recarga tu batería rápidamente gracias a los 25 W de potencia de la carga adaptativa superrápida.

Haz más cosas a la vez: gracias a la potencia de procesamiento de hasta 6 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Negro € 215.00 in stock 15 new from €214.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla: 6.6", 1080 x 2400 pixels

Procesador: Mediatek Dimensity 810 2.4GHz

Cámara: Dual, 50MP+8MP

Batería: 5000 mAh

realme 8 - Smartphone Libre (Pantalla AMOLED superior 6.4", 8GB RAM +128GB , MediaTek Helio G95, Cámara cuádruple con IA de 64MP, Carga Dart de 30W batería de 5000 mAh) Cyber Silver- Exclusivo Amazon € 259.00 in stock 1 new from €259.00

8 used from €200.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara cuádruple con IA de 64MP: Modo inclinación/desplazamiento y modo constelación

Pantalla completa AMOLED superior de 16,3cm (6,4"): Escáner para huella dactilar ultrarrápido en pantalla

Carga Dart de 30.W: 00.% de batería en 65 minutos

Batería masiva de 5000 mAh: 40 días en espera

Procesador de juegos MediaTek Helio G95: Juego más fluido

Xiaomi Note 10 - Smartphone (6,47″ 6GB RAM 128GB ROM) Glacier White € 399.00 in stock

1 used from €399.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 cámaras con lente principal de 108 MP

Pantalla AMOLED curva 3D de 6,47″

Sensor de huella dactilar en pantalla de respuesta rápida

Batería de gran capacidad de 5260mAh (típ)

Cargador de carga rápida de 30W incluído

Alcatel 1SE 2021 - Smartphone 6.22" (Procesador octacore, 6GB RAM, 64 GB ROM, Ampliable MicroSD, 3x cámaras 13MP +5MP+2MP+ Frontal 5MP, batería de 4000mAh) Gris € 139.99

€ 99.00 in stock 27 new from €99.00

31 used from €78.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Triple cámara trasera. Sensor principal con autoenfoque de 13MP usa Inteligencia Artificial para reconocer hasta 12 escenas distintas y adaptar el brillo, la saturación y el contraste para obtener siempre las mejores fotos. Gran angular de 5MP o aplica efecto de desenfoque a tus fotos con su sensor de profundidad de 2MP. Graba y reproduce vídeo en resolución 1080 a 30 FPS. Cámara frontal de 5MP obtendrás selfies vibrantes en cualquier situación, gracias a su Face Beauty y efecto bokeh

Enorme pantalla de 6.22", con resolución HD+, para una imagen más clara y nítida. Su panel tiene un formato de visualización 19:9, perfecto para que disfrutes de tus series y juegos favoritos. Gracias a su acabado 2.5D, el panel ocupa 87,5% del frontal para una experiencia aún más inmersiva

Potente procesador octactore de hasta 1,6Ghz junto con sus 6GB de RAM. Sus 4000 mAh de batería aguantarán tu ritmo, sin que tengas que pasar por el enchufe en todo el día. Guarda todas tus fotos y videos en su 64GB de ROM ampliables por microSD hasta 128GB. Accede rápidamente desde su lector de huella trasero o mediante reconocimiento facial

Android 10 con su botón físico dedicado, nunca ha sido tan fácil utilizar el Asistente de Google: crea recordatorios, busca rápidamente en internet o lanza una aplicación solamente con tu voz. Saca todo el partido a la Inteligencia Artificial con Google Lens identificando que hay en la pantalla y tradúcelo o búscalo en internet

Tipo de conector: USB tipo C

Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Smartphone de 6.67" (6 GB RAM, 64 GB ROM, cámara AI Quad de 64 MP, batería de 5020 mAh) Tropical Green € 199.99 in stock 2 new from €199.99

4 used from €139.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla: 6.67", 1080 x 2400 pixels

Procesador: Snapdragon 720G 2.3GHz

Cámara: Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP

Batería: 5020 mAh

OS: Android 10

Xiaomi Poco M4 Pro, procesador MediaTek Dimensity 810, Pantalla de 6,6 Pulgadas FHD+ Dynamic Switch de 6,6 Pulgadas, cámara Principal de 50 MP, Dual SIM (6 GB + 128 GB, Amarillo) € 249.00 in stock 2 new from €249.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comparado con POCO M3 Pro 5G El POCO M4 Pro 5G está alimentado por el procesador MediaTek Dimensity 810, que tiene una CPU Octa-Core con una frecuencia de reloj de hasta 2,4 GHz y una potente GPU ARM Mali-G57 con una configuración mejorada que mejora significativamente el rendimiento.

Triple cámara con la cámara principal de 50 MP, la cámara ultra gran angular de 8 MP y la cámara selfie de 16 MP, puedes capturar fácilmente los momentos más hermosos de la vida, y el modo nocturno no te perderás los colores de la noche.

Pantalla de 6,6 pulgadas FHD+ Dynamic Switching Display la pantalla ofrece velocidades de actualización variables para una variedad de aplicaciones, hasta 90 Hz de frecuencia de actualización y 240 Hz de velocidad de muestreo táctil, lo que permite un mejor control de la sensibilidad y menor latencia.

Batería y carga El POCO M4 Pro 5G es el primer smartphone de la serie POCO M, equiPado con la función 33 W Pro Fast de 33 W. Cuenta con una enorme batería de 5000 mAh que te proporciona energía desde la mañana hasta la noche, sin importar lo que estés haciendo.

Altavoces duales: una excelente experiencia de sonido con sonido de alta calidad para una experiencia impresionante, tanto si estás escuchando música como viendo vídeos.

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone Dual SIM Android Teléfono Móvil 6 GB RAM 128 GB Memoria Impresionante Blanco € 310.99

€ 289.00 in stock

4 used from €309.19 READ Los 30 mejores Pantalla De Proyector de 2022 - Revisión y guía 27 new from €279.004 used from €309.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Infinity-O de 6.5 pulgadas: con una pantalla FHD+ Super AMOLED

Impresionante diseño: curvas elegantes y un diseño sin costuras, la carcasa mínima de la cámara se mezcla con el acabado mate para un aspecto icónico

Sistema de cámara múltiple: toma fotos al siguiente nivel con una cámara principal de 64 MP para fotos nítidas y claras

Haz más a la vez: con potencia de procesamiento de hasta 6 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno

Xiaomi Poco M4 Pro 5G - Smartphone 64GB, 6GB RAM, Dual Sim, Amarillo € 199.00

€ 179.22 in stock 11 new from €179.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla: 6.6", 1080 x 2400 pixels

Procesador: Mediatek Dimensity 810 2.4GHz

Cámara: Dual, 50MP+8MP

Batería: 5000 mAh

TCL 10 5G - Smartphone de 6.53" FHD+ con NXTVISION (Qualcomm 765G 5G, 6GB/128GB Ampliable MicroSD, Cámaras de 64MP+8MP+5MP+2MP, Batería 4500mAh, Android 10) Color Gris € 419.99

€ 189.00 in stock 2 new from €189.00

6 used from €158.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conectividad 5G. Disfruta de tus series favoritas en streaming sin esperas y juega sin lag con el nuevo TCL 10 5G y su conexión 5G ultrrápida y descargas hasta 5 veces más veloces

NXTVISION, ahora con 5G. En su increible pantalla de 6.53" FHD+, y gracias a la tecnología 5G y la remasterización a HDR, incluso los vídeos en streaming tendrán contrastes mejorados, colores vibrantes y detalles precisos

Rendimento increíble, el procesador de nueva generación de Qualcomm, el Snapdragon 765G ofrece un rendimiento sobresaliente con cualquier app o juego, con sus 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento nunca te quedarás sin memoria, despreocúpate de la bateria y llega hasta el final del día con los 4500mAh de capacidad y su Quick Charge 3.0

Cuádruple cámara con IA. Con el nuevo TCL 10 5G tienes una cámara para cada situación: un sensor principal de 64 MP de alta resolución, un sensor macro de 5 MP para fotos cercanas, un gran angular de 8 MP para capturas panorámicas y un sensor de profundidad de 2 MP para conseguir retratos con efecto bokeh. Para unos selfies más brillantes, dispones de una cámara frontal de 16 MP alojada en su Dotch

El TCL 10 5G presenta un diseño único y reconocible, con una trasera simétrica construido en 3D para una fácil sujeción y un gradiente texturizado que atraerá todas las miradas, escoge tu nuevo TCL 10 5G entre Mercury Grey y Twilight Blue

OPPO A74 5G - 6 GB RAM y 128 GB+almacenamiento extensible SIM Free Smartphone (pantalla de 6,5 pies, batería de 5000 mAh, cámara cuádruple de 48 MP, velocidad de actualización de 90 Hz) - negro fluido € 249.00 in stock 5 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un Qualcomm 5G SoC le da a A74 la capacidad de empoderar tu día a día. Y con 6 GB de RAM y 128 GB de ROM (extensible), A74 se mueve más rápido y almacena más.

Una batería de 5000 mAh mantiene tu teléfono en funcionamiento durante más tiempo sin recarga constante, alimentando 52 horas de tiempo de llamada y 600 horas en espera.

Con una frecuencia de actualización de 90 Hz y una tasa de muestreo táctil de 180 Hz, los gráficos fluyen suavemente y las respuestas ocurren al instante.

Cámaras Quad AI de 48 MP + 8 MP + 2 MP con el tipo adecuado de cámara para cualquier disparo.

Cubre el 100% de la gama DCI-P3, lo que te ofrece una experiencia de color rica y precisa que se ve tan vívida como lo que ves en la vida real.

Teléfono Xiaomi Poco M4 Pro, Color Negro (Power Black), 128 GB de Memoria, 6 GB de RAM, Dual Sim, Pantalla AMOLED de 6,43". Cámara Principal de 64 MP. Versión Global. Smartphone Completamente Libre. € 199.00 in stock 19 new from €191.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features connector type: USB tipo C

Descubre nuestra gama completa de productos.

Nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente

Producto elaborado con materiales de alta calidad.

Xiaomi Poco X3 Smartphone 6GB 128GB, Snapdragon 732G, 64MP Cámara, Pantalla 6.67" Dot Display, NFC, 5160mAh batería,, Gris € 207.08 in stock

1 used from €207.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nfc: soporte nfc, compatible con google pay

Procesador: snapdragon 732g, procesador de ocho núcleos, hasta 2.3ghz

Procesador: snapdragon 732g, procesador de ocho núcleos, hasta 2.3ghz

Cámaras: 64mp+13mp+2mp+2mp cámara trasera, cámara frontal de 20 mp con ia

Carga y batería: 5160 mah (typ), admite una carga rápida de 33 w

