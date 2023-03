Inicio » Top News Los 30 mejores Silla Oficina Blanca de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Silla Oficina Blanca de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Silla Oficina Blanca veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Silla Oficina Blanca disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Silla Oficina Blanca ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Silla Oficina Blanca pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Yaheetech Silla de Oficina Silla de Trabajo Taburete Respaldo para Oficina Bar Blanco € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla para oficina comoda : Para el respaldo y el asiento, aplicamos un acolchado de espuma tapizado en cuero PU de calidad y acero cromado para el brazo y la base de la estrella. Esta robusta silla de oficina con materiales cuidadosamente seleccionados ha sido probada para soportar hasta 130 kg.

Silla ergonómica:el respaldo y el asiento tapizados en piel sintética vienen rellenos con un relleno de espuma, que ayuda a aliviar la fatiga de estar mucho tiempo sentado. La espalda curva ofrece un soporte adicional para la zona lumbar. Los brazos acolchados con espuma te brindan horas de comodidad.

Movilidad libre: el asiento giratorio de 360 ° y las ruedas brindan la movilidad imprescindible en su oficina, conveniento para mover sin problema.

Altura del asiento ajustable: el cilindro neumático le permitirá ajustar fácilmente el asiento de 46 cm a 56 cm con un simple tirón de la palanca.

Fácil de limpiar: La cubierta de piel sintética y los brazos y la base cromados son resistentes al agua, por lo que solo necesita usar un paño húmedo y un limpiador suave para limpiar las manchas.

Silla de escritorio para oficina principal, direccional, giratoria, para estudio o casa, modelo Martina, blanco € 88.90 in stock 2 new from €88.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ergonómico, máxima comodidad.

De piel sintética de primera calidad.

Giratorio, altura ajustable.

5 ruedas de baja fricción.

Altura total: 105 cm. Altura del asiento: 42-50 cm. Ancho: 58 cm. Profundidad total: 66 cm. Altura del asiento: 48-58 cm. Altura del respaldo (desde el asiento): 61 cm. Altura del reposabrazos: 66-70 cm. Carga máxima: 136 kg.

Silla de oficina giratoria con respaldo ergonómico de PU, sillón ajustable con diseño elegante, reposabrazos y asiento acolchado - (blanco) € 103.90 in stock 8 new from €88.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Color Blanco.

T-LoVendo TLV-AM-PC21-WHITE Sillón de Oficina Altura Ajustable Cuero Sintético Acolchada Reclinable Silla Director, Blanco, Universal € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ergonómica: acolchado extra grueso para mejorar el confort; es una silla cómoda y resistente.

Estabilidad: silla robusta, reclinable hasta 130º; elevable, soporta hasta 150kg.

Fácil: montaje sencillo; incluye manual ilustrativo; cuero sintético de fácil limpieza.

Garantía: garantizamos un producto de calidad; garantía española.

Dimensiones que proporcionan gran versatilidad. Cuero sintético y acolchado de gran calidad.

La Silla Española Sanabria Silla de Oficina, Piel Sintética, Blanco, 48x42x100 cm € 81.86

€ 66.89 in stock 3 new from €66.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de oficina moderna, perfecta tanto para oficinas, como para uso particular. Inspirada en el diseño clásico de la silla “Tower Wood” de Charles Earnes

Tapizado en piel sintética, fácil de limpiar

Asiento acolchado para proporcionar una mayor comodidadd mientas se está sentado

Soporte con cinco ruedas resistentes que se desplazan fácilmente en cualquier dirección y en cualquier tipo de superficie. Fabricado en metal, regulable en altura

Medidas de la silla: 48x42x100 cm

KERDOM Silla de oficina ergonómica de escritorio con reposabrazos plegables, silla giratoria de 360°, silla de ordenador de malla 9060, color blanco € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de oficina ergonómica: las sillas de oficina están diseñadas con una construcción ergonómica orientada a las personas, proporciona un apoyo cómodo para ayudarlo a mantener una postura relajada en un largo tiempo de trabajo. Fácil de distribuir la presión y aliviar la fatiga muscular.

【Cómodo y seguro】 La silla de escritorio para ordenador está hecha de malla de alta densidad y transpirable con soporte lumbar y cojín grueso para brindarle la postura más cómoda. La placa de asiento engrosada a prueba de explosiones proporciona mayor comodidad y doble cobertura. Capacidad máxima: 200 libras.

Ahorra espacio de almacenamiento: la silla de oficina de malla Kerdom viene con reposabrazos acolchados ajustables que se pueden plegar hacia arriba o hacia abajo. Ahorra espacio y se puede guardar fácilmente. Con ruedas de silenciador sólido para un movimiento suave.

【Fácil de montar】 Ofrecemos instrucciones de instalación y vídeo para ayudarle. El montaje generalmente toma unos 10-20 minutos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

【Servicio al cliente confiable】La satisfacción del cliente es nuestra motivación eterna. Si tienes algún problema, ponte en contacto con nosotros: Inicia sesión en tu cuenta de Amazon, selecciona "Tus pedidos" >encuentra el ID del pedido y haz clic en "Contactar con el vendedor". Le ofrecemos soluciones eficaces y profesionales dentro de las 24 horas. READ Calcimercato Juventus, configurado en Spagna: 30 millones

VS Venta-stock Sillón de Oficina Morgan reclinable Blanco, Piel sintética, Silla ejecutiva con reposacabezas y conjín engrosados, Altura Ajustable, Diseño ergonómico € 179.99

€ 134.99 in stock 1 new from €134.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sillón tapizado con piel sintética con tacto agradable y fácil de limpiar; relleno de espuma de alta densidad muy cómoda.

Estable y rígida - Dispone de mecanismo de elevación con bombín de gas y si extrae la palanca hacia afuera podrá disfrutar de un grado elevado de inclinación.

Pata de estrella (5 pies) metálica cromada para evitar el desgaste de la pintura con un diámetro de 60 cm y que soportan un peso homologado de hasta 150 kg.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 55 cm, Profundo 71 cm y Alto 110/118 cm. Altura del asiento de 48/58

MELOKEA Silla de oficina ergonómica con reposacabezas ajustable, red de respaldo alto y altura regulable, con soporte lumbar y función de balancín, color blanco y gris € 159.99 in stock 2 new from €156.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Momento relajante La función de inclinación trasera de 90 ° a 115 ° puede ayudarlo a estirar las piernas cansadas y relajar su cuerpo rígido por el largo período de estar sentado. La silla giratoria con una carga máxima de 150 kg, que te permite mecerte felizmente en tu tiempo libre en el trabajo.

MELOKEA Silla de oficina ergonómica Silla giratoria de malla, silla de escritorio con respaldo alto con soporte lumbar elástico en forma de S, altura ajustable y reposacabezas, silla ejecutiva para computadora para el hogar y el trabajo gris

Lumbar único en forma de S La silla ergonómica le permite sentarse más cómodamente y aliviar su dolor de espalda mientras trabaja, y el soporte lumbar elástico único lo ayuda a apoyar la espalda fácilmente.

Silla Oficina Ergonómica de Malla Forma 5 Dot Pro | Amarilla-Blanca Silla Escritorio con Altura Ajustable, Giratoria 360° Sillas de Oficina Asiento Acolchado, Capacidad 120 kg € 419.00 in stock 1 new from €419.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazos 3D soporte aluminio negro

Mecanismo SINCRO MOTION: 24grados de inclinación del respaldo y 10grados del asiento; inclinación del respaldo y giro del asiento con fijación a la espalda.

la silla Dot Pro posee un sistema único e innovador que mezcla materiales flexibles y resistentes en el respaldo que se unen al asiento con un único punto de unión

Cabezal incluido

Regulación lumbar

Vinsetto Silla de Oficina Ergonómica Silla de Escritorio Giratoria de Cuero PU con Altura Ajustable y Función de Inclinación para Salón Dormitorio Estudio 59x60x90-100 cm Blanco € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA COMODIDAD: ¿Necesitas una silla de oficina que aguante esos largos días de trabajo y mantenga tu espalda apoyada y cómoda? Esta silla tiene todo lo que necesitas. El tapizado de cuero sintético y el relleno de espuma aliviarán el dolor muscular asociado a estar sentado durante largos períodos de tiempo

BALANCÉATE Y RELÁJATE: cuando estés listo para un descanso, aprovecha la función basculante de esta silla para aliviar la presión de la espalda baja y relajarte un rato. Simplemente, usa el ajuste de tensión debajo del asiento para ajustar la inclinación según tus preferencias

ALTURA AJUSTABLE: La altura del asiento de esta silla de oficina se puede ajustar entre 50 y 60 cm para adaptarse a tu escritorio y hábitos de sentado

DISEÑO ELEGANTE: Esta elegante silla de oficina con patrón de diamantes presenta un diseño de respaldo profundo que brinda un excelente soporte lumbar para horas de comodidad

MEDIDAS TOTALES: 59x60x90-100 cm (LxANxAL). Medidas del asiento: 44x44x50-60 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 120 kg. Se requiere montaje

Flash Furniture Silla de escritorio ergonómica, giratoria, respaldo medio, de malla, armazón blanco y reposabrazos abatibles, color Blanco € 182.99

€ 153.49 in stock 1 new from €153.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cambia el aspecto de tu despacho con esta silla de escritorio de armazón blanco y a juego con malla blanca; Esta silla de escritorio te aporta una comodidad con su respaldo de malla ventilado, una reducción de la presión en las piernas con su asiento contorneado y unos elegantes y prácticos reposabrazos abatibles

Silla de escritorio que ofrece una comodidad adecuada

Respaldo curvo ventilado que aporta apoyo lumbar y transpirabilidad

Palanca de reclinación: introdúcela para bloquearla en posición vertical; extráela para activar el movimiento de balanceo, la perilla de tensión de reclinación regula la resistencia al reclinarse

MEDIDAS DEL PRODUCTO: Tamaño total: 62.2 x 64.7 x 95.2-104.7 cm ancho x largo x alto; Tamaño del asiento: 51.4 x 48.2 x 43.8-52.7 cm ancho x largo x alto; Tamaño del respaldo: 43.1 x 50.8 cm ancho x alto; Tamaño de reposabrazos: 66.6-76.8 cm de alto desde el suelo; 20.3 cm de alto desde el asiento

IntimaTe WM Heart Silla Oficina Ergonomica, Silla Giratoria Escritorio de Malla Tela con Respaldo Alto, Silla Estudio con Reposabrazos Plegables 64 x 64 x 127.5cm (Blanco) € 159.99

€ 129.99 in stock 2 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función Ajustable -El respaldo y asiento, que se quedan como un conjunto, pueden inclinar . Los apoyabrazos ajustables quedan muy bien con los brazos, es favorable para relajar los brazaos, y los apoyabrazos plegables le facilitan colocar la silla debajo de su escritorio; gracias al mecanismo de ajuste, son regulables la la altura del asiento (47-56 cm) , lo que le ayuda a relajarse.

Diseño para su comodidad - La alfombra y los apoyabrazos están hechas de poliéster, microfibra y esponja de alta calidad, lo que puede reducir el dolor en la cadera y espalda.

Reposacabezas pueden reducir el dolor y la tensión del cuello, dando al usuario un lugar para descansar su cabeza cuando se relaja o recostado.

Estable y Durable - La base de la silla de metal resistente y duradero proporciona estabilidad silla y el movimiento, base de la silla de 5 puntos y por lo general cuanto mayor sea el diámetro, la mayor estabilidad de la base ofrece. Bueno para un uso intensivo. La silla giratoria puede soportar el peso de hasta 130 kg

Fácil de montar - Los accesorios están numerados para evitar la pérdida de las piezas; se incluyen el manual ilustrado y la herramienta.

Bossberg BB70 Silla Escritorio - Sillon, Estructura de Acero, Ruedas Giratorias, Transpirable, Ergonómica, Respaldo Lumbar, Silla Oficina (Cromado, Blanco) € 382.20 in stock 1 new from €376.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se acabaron los dolores de espalda, el diseño de BB70 sigue la línea natural de la columna vertebral, ergonomía y comodidad en un diseño elegantemente contemporáneo

Postura correcta, apoyo lumbar y un respaldo alto y anatómicamente curvado; después de unos días notará la diferencia de un asiento que le ayuda a sentirse bien

Respaldo ergonómico, reclinable y basculante, de contacto permanente, para breves momentos de relajación y una sensación de gran estabilidad y confort

Ajustable mediante el mecanismo de ajuste del pistón de elevación, distancia al suelo desde 46 cm hasta 52 cm para una carga de peso recomendada de 130 kg

Ruedas de marcha suave, sin bamboleos, lisas, ideales para suelos delicados, superficie de las ruedas, engomada, también apta para parquet

KERDOM Silla de Oficina ergonómica, Transpirable de Escritorio con reposacabezas Ajustable, reposabrazos, función de inclinación de hasta 135°, Silla de Chef, de Malla € 189.99

€ 161.49 in stock 1 new from €161.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de oficina ergonómica cómoda: la silla de oficina ergonómica está hecha de tela altamente elástica que te ofrece una posición cómoda y transpirable. Equipado con reposabrazos abatibles de 15°, un soporte lumbar ajustable de 7 cm y una función de balanceo de 30°, puedes disfrutar de esta cómoda silla de malla mientras trabajas, aprende y descansa.

【Materiales de alta calidad】 El cojín de asiento ergonómico de la silla de oficina está hecho de esponja de alta calidad. Es moderadamente suave y duro y ofrece una agradable sensación de asiento. El respaldo y el reposacabezas están hechos de malla de poliéster transpirable de alta calidad, lo que te permite mantenerte fresco y cómodo sentado.

【Silla de oficina con reposabrazos plegables】La silla de oficina KERDOM es giratoria 360° y los reposabrazos ajustables de 90° pueden ahorrar espacio. El ángulo de inclinación del respaldo es de 90° a 120°. Puede configurar su propio ángulo para jugar juegos, ver videos, trabajar y tomar siestas. (Silla de escritorio Max carga: 150 kg)

Segura y confiable: resorte de gas de acero de tres niveles y patas de nailon altamente resistentes con una capacidad de carga de 150 kg están certificados por BIFMA y SGS. La estructura de acero engrosada a prueba de explosiones es duradera. Todos estos detalles hacen que esta silla de oficina sea utilizable durante más tiempo. Las ruedas silenciosas y revestidas de poliuretano se pueden girar fácilmente 360° y son adecuadas para casi todos los suelos.

【Montaje y servicio】 Esta silla de oficina es fácil de instalar, con instrucciones integradas, requiere herramientas como llaves Allen (incluidas) y todos los accesorios. Ofrecemos 1 año de garantía del producto. Por lo tanto, puedes comprarlo y usarlo con confianza. Si tienes alguna pregunta sobre la silla de oficina antes y después de la compra, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento. Haremos todo lo posible para resolver el problema.

Bossberg BB70 Silla Ergonómica Postural - Respaldo Alto, Estilo Silla de Oficina Presidencial, Silla de Oficina Ejecutiva, Silla de Oficina Blanca (Blanco, Blanco) € 388.50 in stock 1 new from €382.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se acabaron los dolores de espalda, el diseño de BB70 sigue la línea natural de la columna vertebral, ergonomía y comodidad en un diseño elegantemente contemporáneo

Postura correcta, apoyo lumbar y un respaldo alto y anatómicamente curvado; después de unos días notará la diferencia de un asiento que le ayuda a sentirse bien

Respaldo ergonómico, reclinable y basculante, de contacto permanente, para breves momentos de relajación y una sensación de gran estabilidad y confort

Ajustable mediante el mecanismo de ajuste del pistón de elevación, distancia al suelo desde 46 cm hasta 52 cm para una carga de peso recomendada de 130 kg

Ruedas de marcha suave, sin bamboleos, lisas, ideales para suelos delicados, superficie de las ruedas, engomada, también apta para parquet

ZIK Silla de Oficina Ergonómica Blanca con Reposabrazos Abatibles y Reposacabezas Oscilante, Sillón Giratorio con Soporte Lumbar, Altura Ajustable - 62x63x129 € 159.00

€ 119.00 in stock 2 new from €119.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómoda y fiable: esta silla de oficina con respaldo oscilante y reposabrazos reclinables (ideal para guardarla bajo el escritorio), con un suave acolchado, te permitirá pasar largas horas inmerso en el trabajo ya que reduce las molestias e inconvenientes de una mala postura, esta silla de oficina está dotada de soporte lumbar que se adaptará perfectamente a tu postura y se ajustará rápidamente

Máximo confort: silla de oficina ergonómica y oscilante, el pie de resina resistente a los golpes con 5 ruedas antiarañazos garantiza la seguridad y la estabilidad, el suave acolchado de malla de alta densidad garantiza la resistencia y el placer, un artículo destinado a durar

Con reposabrazos abatibles a 90º y soporte lumbar ajustable: silla ergonómica equipada con reposabrazos abatibles a 90º y soporte lumbar ajustable gracias a un sencillo tirador a presión, elementos esenciales para garantizar la comodidad y el placer durante su uso incluso durante horas

Diseño ergonómico: El reposacabezas ajustable y oscilante añade comodidad y placer a su uso, silla de oficina diseñada para ofrecer una experiencia relajante y productiva para hacer tu trabajo con absoluta comodidad, ideal para combinarla en cualquier estudio y oficina, un estallido de diseño y clase en tus entornos de trabajo, los certificados BIFMA (organismo para el desarrollo y mantenimiento de normas de seguridad) hacen que esta silla sea segura y resistente

Dimensiones: 62x63x129. READ Los 30 mejores Vino Tinto Ribera Del Duero de 2023 - Revisión y guía

Silla Ejecutiva Silla Oficina Ejecutiva Blanca Sillón De Dirección Reclinable con Reposacabezas, Silla De Computadora Elástica De Doble Capa, Silla De Oficina Ergonómica Giratoria De 360° € 432.74

€ 369.74 in stock 2 new from €369.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Silla Ejecutiva Ergonómica Moderna】: Nuestras sillas de oficina son hermosas y refinadas con el uso de efectos de corte tridimensionales y tecnología de costura oculta; De acuerdo con el principio ergonómico de toda la silla, la curva en forma de S hace que la silla se ajuste mejor a la espalda, aliviando efectivamente la presión sobre las vértebras cervicales, la espalda y las vértebras de los hombros.

【Silla de gestión cómoda】: la silla de oficina ejecutiva utiliza un paño de nano tecnología en la superficie, que es muy suave y fácil de limpiar, lo que mejora la durabilidad; El asiento está relleno de látex y tiene un diseño de resorte, que tiene una alta resiliencia y no es fácil de colapsar; El reposapiés retráctil de esponja permite que las piernas se relajen de forma natural, apoyando eficazmente los músculos de las piernas.

️【Silla de escritorio ajustable para computadora】: esta silla de escritorio giratoria de 360° se levanta y baja dentro de 3.9 pulgadas, lo que facilita a los trabajadores de escritorio de todos los tamaños; El respaldo se puede inclinar de 90° a 155°, lo que puede satisfacer el trabajo, el juego y el descanso al mismo tiempo; El reposabrazos articulado puede proporcionar soporte para el brazo cuando duerme y se adapta a su brazo desde múltiples ángulos

【Silla de oficina resistente】: nuestra silla ejecutiva grande y cómoda cuenta con una base de aleación de aluminio ultrarresistente y barras de gas de seguridad a prueba de explosiones certificadas por SGS con una capacidad de peso de hasta 240 libras; El diseño de cinco garras hace que la silla sea más adecuada para el suelo, solo para mejorar su capacidad de carga y estabilidad; 5 ruedas de PU resistentes al desgaste que se pueden girar 360°, fáciles de deslizar y protegen el piso de daños

【Silla de trabajo fácil de usar】: el diseño simple y moderno de esta silla ejecutiva resistente es adecuada para muchos lugares, no solo en la oficina, sino también muy adecuada para su estudio y sala de reuniones, con ella puede disfrutar del trabajo o tiempo libre; además, esta silla de oficina giratoria No necesita profesionales ni herramientas complicadas, se puede ensamblar muy fácilmente, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

Cashoffice - Silla de Oficina PU, Silla de Escritorio Giratoria y Regulable en Altura € 109.95 in stock 1 new from €109.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de escritorio tapizada en cuero sintético.

Diseño exclusivo. Ajustable y graduable en altura.

El tapizado de polipiel está disponible en diferentes colores: negro, blanco y beige.

El soporte tiene 5 ruedas de plástico que se deslizan por cualquier tipo de superficie ya sea parquet, moqueta o azulejos.

Los cubre apoyabrazos se pueden quitar fácilmente mediante una cremallera.

Cashoffice - Silla de Oficina XL Acabado Rejilla, Silla de Escritorio Giratoria y Regulable en Altura (Blanco) € 108.95 in stock 1 new from €108.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTABLE Y RESISTENTE: Estructura fabricada con materiales de calidad que proporcionan estabilidad y durabilidad.

ERGONÓMICO: Silla de oficina ergonómica

REGULACIÓN DE ALTURA: Silla regulable en altura para adaptarse a todo tipo de usuarios.

Tapizada en tela microperforada

Medidas: Altura Total 107 – 116 cm, Ancho Asiento 49,5 cm, Profundidad Total 66 cm

WOLTU Racing Silla, Gaming Silla de Escritorio Silla Oficina Silla de Ordenador Silla giratoria de Oficina Ajustable Silla Blanco BS13ws € 170.99 in stock 1 new from €170.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ASIENTO CONFORTABLE: La superficie del asiento de la silla racing WOLTU adopta el material de cuero sintético impermeable y resistente y el interior está relleno con espuma elástica de alta densidad para brindarle la experiencia de asiento más cómoda mientras se asegura de que no se deforme fácilmente, así que le ayuda a reducir la fatiga causada por los juegos a largo plazo

DISEÑO ERGONÓMICO: La silla de juego se ajusta al concepto de ergonomía, y el diseño del respaldo alto envolvente (altura 85 cm) se adapta perfectamente a su cintura. También está equipada con un reposacabezas cómodo y reposabrazos 2D libremente ajustables para asegurarse de encontrar la postura sentada más cómoda e ideal

CALIDAD CONFIABLE: El marco de metal fuerte y durable y la base de cinco estrellas estable y resistente a los arañazos (diámetro: 64 cm) hacen que la silla de oficina WOLTU sea robusta y duradera, capaz de soportar un peso de hasta 150 kg; además, las ruedas giratorias son ligeras pero muy duraderas, que no solo protege el piso de arañazos, sino que también garantiza que no sea fácil producir ruido y temblores al usar

USOS VERSÁTILES: La silla de ordenador viene con función de balancear y con el respaldo reclinable (90°-155°). La altura del asiento se puede ajustar mediante la varilla de pistón (47-55cm), para no limitarle al jugar o trabajar; además, debido a su respaldo totalmente ajustable y sus colores mecánicos ricos, tiene una variedad de usos: 90° a 100° como silla de juegos o de oficina, 135° a 155° como silla relajante, adecuada para oficina, estudio, dormitorio, etc.

MONTAJE FÁCIL: Para facilitarle el montaje de la silla giratoria de computadora WOLTU, le proporcionamos un manual de instalación y accesorios con instrucciones e ilustraciones detalladas a fin de garantizar una instalación sin problemas. Si desea conocer el tamaño u obtener más información del producto y funciones relacionadas, puede ir a la sección de detalles para verificar

Cashoffice - Silla de Escritorio Ergonómica, Silla de Oficina Giratoria en Símil Piel Color Blanco € 119.95 in stock 1 new from €119.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ERGONÓMICO: Sillón de oficina ergonómica con doble acolchado en respaldo y asiento. Ayuda a mantener una buena postura durante jornadas intensas de trabajo.

ESTABLE Y RESISTENTE: Estructura fabricada con materiales de calidad que proporcionan estabilidad y durabilidad.

REGULACIÓN DE ALTURA: Sillón regulable en altura para adaptarse a todo tipo de usuarios.

APOYABRAZOS ACOLCHADOS: Proporcionan una agradable sensación de confort.

Medidas: Altura: 110-120cm. Profundidad:77cm. Ancho: 60cm. Altura Asiento: 47-57cm.

SVITA Elegance Comfort - Silla de oficina (piel sintética), color blanco € 111.40 in stock 1 new from €111.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta silla de oficina blanca se puede utilizar con estilo en la oficina y en la oficina en casa. El asiento suave y el respaldo ergonómico garantizan un tiempo de trabajo relajado en la oficina.

La función basculante integrada protege la espalda. Las cinco ruedas en la base de metal proporcionan estabilidad. La silla de oficina está acolchada y mejora la comodidad diaria del asiento.

La piel sintética de alta calidad es agradable al tacto y es fácil de limpiar. La silla giratoria es ajustable en altura y se puede ajustar a su propia altura de trabajo.

SVITA Sillón giratorio de oficina, ergonómico y elegante. Dimensiones totales: aprox. 57 x 53 x 110 cm (largo x ancho x alto). Embalaje original. Entregado en casa de forma rápida y fiable

Embalaje original – Se entrega desmontado en un paquete – Fácil montaje

Vinsetto Silla de Oficina Silla de Escritorio Giratoria de Cuero PU con Altura Ajustable y Función de Inclinación para Salón Dormitorio Estudio Carga 120 kg 50x54x87,5-96,5 cm Blanco € 66.99 in stock 1 new from €66.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA COMODIDAD: ¿Necesitas una silla ergonómica que aguante esos largos días de trabajo y mantenga tu espalda apoyada y cómoda? Esta silla tiene todo lo que necesitas. El tapizado de cuero sintético y el relleno de espuma aliviarán el dolor muscular asociado a estar sentado durante largos períodos de tiempo

BALANCÉATE Y RELÁJATE: Aprovecha la función basculante de esta silla escritorio ergonómica para aliviar la presión lumbar de la espalda y relajarte un rato. Simplemente, usa el ajuste de tensión debajo del asiento para ajustar la inclinación según tus preferencias

ASIENTO GIRATORIO CON ALTURA AJUSTABLE: La altura del asiento de esta silla de despacho se puede ajustar entre 43 y 52 cm para adaptarse a tu escritorio y hábitos de sentado

RESPALDO MEDIO: Esta silla de ordenador tiene un diseño de respaldo medio para garantizar que la zona media e inferior de tu espalda estén apoyadas durante todo el día

MEDIDAS TOTALES: 50x54x87,5-96,5 cm (LxANxAL). Medidas del asiento: 47x44x43-52 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 120 kg. Se requiere montaje

CLP Silla De Oficina Rako Tapizada En Simil Cuero & Base con Ruedas I Silla Ejecutiva Altura Regulable & Giratoria, Color:Blanco € 150.90

€ 141.90 in stock 6 new from €141.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÓMODA: La silla de oficina RAKO ofrece máximo confort gracias a los materiales con los que esta fabricada y a sus formas. La silla de estudio tiene un acolchado de primera calidad y el tapizado es de cuero sintético.

CARACTERÍSTICAS: La silla de oficina es regulable en altura también cuenta con una función de balanceo que le da más libertad de movimiento. La silla de escritorio tiene reposabrazos y reposacabeza para mayor comodidad a la hora de sentarse en ella.

DIMENSIONES: La silla de ordenador tiene las siguientes medidas: Altura total: 117 - 128 cm I Ancho total: 60 cm I Profundidad total: 67 cm I Altura del asiento: 46 - 56 cm I Superficie del asiento (AxP): 51x49 cm I Altura del respaldo: 57 cm I Altura del resposabrazos: 63 - 73 cm I Altura del respaldo (incl. reposacabezas): 75cm I Altura del reposacabezas: 18 cm I Peso máx. de carga: 120 kg I Peso: 16 kg.

BASE: La silla directiva cuenta con un soporte de metal, resistente y duradero, dicho soporte terminan en 5 ruedas de plástico que se deslizan por cualquier tipo de superficie.

GAMA DE COLORES: La silla de oficina con ruedas está disponible en gris, burdeos, crema, marrón, blanco, marrón claro, verde, negro y naranja. Seleccione el color que mejor se adapte a su gusto y entorno. READ Germania eliminata, brivido España. Il Giappone fa l'impresa

Vinsetto Silla de Oficina Ergonómica Silla Escritorio Reclinable Tapizada en PU con Altura Ajustable Giratorio y Reposapiés Retráctil para Salón Oficina Estudio 60,5x67x111-121 cm Blanco € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ERGONÓMICO: Este sillón giratorio con reposapiés cuenta con un respaldo ergonómico y un asiento acolchado con espuma de alta densidad. Tapizada en piel sintética proporciona una comodidad excepcional al sentarse

ALTURA AJUSTABLE: La altura del asiento de esta silla ergonómica puede ajustarse entre 46 y 56 cm mediante el elevador de gas, proporcionando un movimiento gradual y seguro. Para ajustar a tu escritorio y hábitos de sentado

RECLINABLE Y CON REPOSAPIÉS RETRÁCTIL: El respaldo es reclinable con ángulo máximo de 135°. Tiene un reposapiés para relajarte con las piernas elevadas y como es retráctil cuando no lo uses no te ocupará espacio. Ni notarás que lo lleva incorporado

GIRATORIA Y CON 5 RUEDAS: Con asiento giratorio de 360° y base con 5 ruedas, esta silla de despacho ofrece una total libertad de movimiento, para que puedas alcanzar tus papeles, documentos, archivadores, etc. sin levantarte de la silla

MEDIDAS TOTALES: 60,5x67x111-121 cm (LxANxAL). Medidas del asiento: 57x42x46-56 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 120 kg. Requiere montaje

Kare Silla de Oficina Labora High Blanco, Madera Plástico Metal, 129x62x59cm € 243.03 in stock 1 new from €243.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trabajo saludable con estilo: el respaldo ergonómico extra alto y los reposabrazos acolchados protegen la espalda y las articulaciones

La silla giratoria de oficina en color blanco elegante es giratoria 360 grados y regulable gracias al muelle de gas a presión regulable

Silla de jugador perfecta: gran comodidad y la función basculante son indispensables para largas sesiones

La base de 5 estrellas de la silla jefe de alta calidad está hecha de acero y ofrece estabilidad y seguridad, gracias a las ruedas siempre estarás móvil

La funda acolchada de estilo vintage es resistente y fácil de limpiar

Silla Oficina Blanca Keempat. Silla de Escritorio Blanca ergonómica y giratoria de Malla Blanca con Soporte Lumbar Regulable, Mecanismo Syncro y Asiento Acolchado. (Rosa, con Cabezal) € 300.90 in stock 1 new from €300.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla ergonómica con regulador lumbar ajustable

Respaldo de malla regulable y transpirable

Asiento grueso, cómodo y duradero

Asiento de 48 x 54 x 60 cm

Ruedas de parqué opcionales

TecTake Silla de Oficina Sillon de despacho Ejecutivo con reposabrazos (Blanco | no. 402151) € 129.90

€ 124.90 in stock 2 new from €124.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un diseño destacado con clase // No importa donde nos sentemos, debe ser siempre lo mejor y lo más cómodo. Ya sea en el lugar de trabajo o en la tranquilidad del hogar // Medidas totales: (largo x ancho x alto): 60 x 66 x 115 - 124 cm // Peso: 16,3 kg // Peso máximo: aprox. 120 kg

Esta silla de oficina le ofrece gracias a su espectacular diseño ondulado y su grueso acolchado la más alta comodidad // Superficie de asiento (ancho por profundo): 50 x 50 cm // Altura de asiento: 50 - 60 cm // Respaldo (ancho x alto): 50 x 72 cm // Altura de reposabrazos: 69 - 79 cm

Acolchado extra grueso para sentarse de manera cómoda suave // Acolchado: Asiento aprox. 10 cm, respaldo aprox. 10 cm

Altura regulable gracias a su resorte de gas // Base en estrella muy estable con 5 ruedas de dobles // Mecanismo de inclinación ajustable de acuerdo al peso corporal

Diseño elegante que lo convierte en un auténtico punto de atracción // Giratorio 360° // Fácil de montar

VS Venta-stock Sillón de Oficina Karen elevable y reclinable, Piel sintética, Color Blanco € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sillón tapizado con piel sintética con tacto agradable y fácil de limpiar; relleno de espuma de alta densidad muy cómoda.

Estable y rígida - Dispone de mecanismo de elevación con bombín de gas y si extrae la palanca hacia afuera podrá disfrutar de un grado elevado de inclinación.

Pata de estrella (5 pies) metálica cromada para evitar el desgaste de la pintura con un diámetro de 68 cm y que soportan un peso homologado de hasta 150 kg.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 68 cm, Profundo 74 cm y Alto 113/123 cm. Altura del asiento de 48/58

CLP Silla De Oficina Amadora En Cuero PU o Tela I Silla Ejecutiva con Ruedas I Silla De Escritorio Giratoria, Color:Blanco, Material de Base:Cuero Sintetico € 112.90 in stock 5 new from €112.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJUSTABLE: La silla de oficina Amadora cuenta con un mecanismo de balanceo en el respaldo que se ajusta con el adaptador de rosca ubicado debajo del asiento, allí se encuentra también la manivela que permite ajustar la altura de la silla. El asiento puede dar un giro de 360° y gracias a las ruedas de su base permite a la unidad deslizarse por diversas superficies.

MATERIALES: La estructura de la silla así como la base están hechas de metal en efecto óptico cromado brillante. La silla cuenta con un tapizado en cuero sintético (100% poliuretano) o tela (100% poliéster), dichos materiales son resistentes y fáciles de limpiar. Las ruedas de la base son de polipropileno suave, que permite rodar con facilidad.

DIMENSIONES: La silla ejecutiva tiene las siguientes medidas aproximadas: Alto: 98-106 cm I Ancho: 51 cm I Profundidad: 63 cm I Altura del asiento: 43 - 51 cm I Superficie del asiento (AxP): 46 x 49 cm I Altura del respaldo: 58 cm I Altura del reposabrazos: 19 cm I Capacidad máxima de carga: 120 kg I Peso: 11 kg.

RESISTENTE: Gracias a los materiales de fabricación de la silla de escritorio, la misma cuenta con una larga vida útil. La base de la silla soporta la estructura del asiento llegando a tener una capacidad máxima de carga de 120 kg. La unidad requiere parte de montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere tiempo de su parte.

GAMA DE COLORES: El tapizado de la silla está disponible en cuero sintético: marrón, crema, gris, marrón claro, rojo, negro o blanco. Y en tela: marrón, crema, gris oscuro, gris, verde, rojo, topo o negro. Seleccione el color que mejor se adapte a su gusto y entorno. La silla requiere parte de montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere tiempo de su parte.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.