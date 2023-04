Inicio » Top News Los 30 mejores Silla De Ruedas Para Perros de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Silla De Ruedas Para Perros de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

KAJILE Silla de Ruedas Ajustable de 2 Ruedas para Perros Discapacitados de XXXS to XXL, RARA La Rehabilitación de Las Patas Trasera € 70.00 in stock 2 new from €52.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆La silla de ruedas para mascotas está diseñada para las patas traseras o las extremidades de perros y gatos. La altura, el ancho y el largo de la silla de ruedas para mascotas se pueden ajustar al cuerpo de su mascota, para que pueda correr, hacer deporte y jugar como perros y gatos sanos.☆La silla de ruedas con patas traseras para mascotas con dos ruedas se adapta a gatos y perros, la cintura es fuerte, pero las patas traseras están desactivadas;

☆☆La silla de ruedas de cuatro patas para patas traseras se adapta a los perros que tienen las patas traseras obstruidas y no tienen fuerza en la cintura. Este tipo de silla de ruedas puede ayudar a los perros en el entrenamiento de rehabilitación; ☆☆☆La silla de ruedas de cuatro ruedas con soporte completo se adapta a perros mayores, perros cuyas extremidades delanteras están discapacitadas y perros que carecen de fuerza en las piernas.

Por favor,lea la tabla de tallas recomendada cuidadosamente(Medida de la altura,anchura,longitud y peso de la mascota) ☆XXXS-1☆Altura:13-17cm,Anchura:10-13cm,Longitud:10-15cm,Peso:

☆ Debe elegir según la situación. Si las sillas de ruedas no están disponibles en el almacén local, las enviaremos desde otros países; ☆☆Para las tallas XXXS,XXS,XS,S necesitará de 7 a 13 días hábiles si elige el estándar express. Toma de 3 a 7 días hábiles cuando elige Expedited Express; ☆☆☆Para las tallas M, L, XL, XXL necesitará de 5 a 10 días hábiles si elige Express estándar. Toma de 3 a 7 días hábiles si elige Expedited Express;

☆¡Lo más importante! Lea atentamente la tabla de tallas y la descripción. Y mida cuidadosamente los datos requeridos. Consulte el manual del producto adjunto para obtener información sobre el método de instalación. ☆☆Tamaños disponibles XXXS-1, XXXS-2 ,XXXS-3,XXS-1, XXS-2,XXS-3,XS-1,XS-2,XS-3,S-1,S-2,S-3,M-1,M-2,M -3, L-1, L-2, L-3, XL-1, XL-2, XL-3, XXL-1,XXL-2, XXL-3.

KAJILE Ajustable Soporte Completo 4 Ruedas Perro Discapacitado Silla de Ruedas, Mascota Carro, Discapacidad Forelegs o Parálisis corporal total,Entrenamiento de rehabilitación,XXL € 420.00 in stock 1 new from €420.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Aplicación 】 Silla de ruedas para perros es un dispositivo auxiliar.Puede ayudar observablemente a la recuperación y el ejercicio de sus perros.Tal vez darles una segunda vida. Miembros delanteros o traseros discapacitados,parálisis total del cuerpo.Falta de fuerza en la cintura.Perro viejo.Recuperación después de la operación.Artritis,Reumatismo,Hemiplejia,Mascotas paralizadas,Rehabilitación y entrenamiento de miembros débiles y espalda.

【Características y Sugerencias】 Perros patas delanteras o cuatro extremidades son discapacitados,no pueden moverse normalmente,incluyendo la falta de fuerza en la cintura.Si sus perros son discapacitados en las patas traseras,pero la fuerza de la cintura es fuerte,le recomendamos dos ruedas sillas de ruedas ajustables.Los dos primeros días,por favor controle el tiempo de uso.Puede extender el tiempo de uso gradualmente dos días más tarde.

【Estructura y Material】Aviación de aluminio:Peso ligero,resistente al desgaste.Firme y duradero.Protección del medio ambiente.No tóxico.Fácil de montar/ajustar.Las ruedas delanteras son desmontables,como silla de ruedas para perros de dos ruedas.Según La altura, la anchura y la longitud del producto se puede ajustar de forma flexible para adaptarse a los perros.

【 Descripción del tamaño 】¡¡Lo más importante!!! Por favor, lea la tabla de tallas y la descripción cuidadosamente. Y por favor mida los datos relevantes cuidadosamente. ☆Talla M☆Altura:31-41cm Anchura:20-25cm Longitud:20-28cm Peso:10-19kg; ☆Talla L☆Altura:40-50cm Anchura:22-27cm Longitud:27-35cm Peso:15-25kg; ☆Talla XL☆Altura:50-65cm Anchura:25-30cm Longitud:30-40cm Peso:20-40kg; ☆Talla XXL☆Altura:55-70cm Anchura:28-35cm Longitud:35-45cm Peso:35-75kg

【 Servicio 】Si su perro ha sido gravemente herido,recomendamos al Hospital de mascotas.Seguimos mejorando la experiencia de servicio al comprador.Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Responderemos a sus preguntas dentro de las 24 horas y resolveremos sus problemas de inmediato.

Silla de Ruedas para Perros, Silla de Ruedas para Perros Ajustable Ligera para Perros discapacitados Las Patas Traseras Ayudan a Volver a Caminar (S) € 110.99 in stock 1 new from €110.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Elija el tamaño】 Mida cuidadosamente el tamaño y el peso de su perro antes de comprar, y elija el tamaño adecuado para su mascota. Por favor compare de acuerdo con el rango de tamaño en la imagen. Si una de las partes no es adecuada, la silla de ruedas para perros completa no es adecuada para su mascota.

【Diseño ajustable】 La altura, el ancho y la longitud de la silla de ruedas para mascotas se pueden ajustar de acuerdo con el cuerpo de la mascota sin desmontarla.

【Fácil instalación】 La silla de ruedas para gatos viene con una llave y accesorios de tornillo, que son fáciles de instalar y desmontar. La silla de ruedas para mascotas tiene polainas cómodas y fijación estable. Entrar en una silla de ruedas es fácil, simplemente coloque a su cachorro en el arnés, asegúrelo con un clip de hebilla duradero y observe cómo corre con seguridad sobre sus patas traseras.

【Diseñado para mascotas discapacitadas】 Para perros con lesiones de cadera, piernas y columna vertebral, amputaciones, mielopatía, enfermedades neurológicas o recuperación de una cirugía. Espero que con la ayuda de las sillas de ruedas puedan mantenerse activos y mantener una alta calidad de vida.

【Elija el tamaño】 Mida cuidadosamente el tamaño y el peso de su perro antes de comprar, y elija el tamaño adecuado para su mascota. Por favor compare de acuerdo con el rango de tamaño en la imagen. Si una de las partes no es adecuada, la silla de ruedas para perros completa no es adecuada para su mascota.

KHUY Silla de Ruedas para Perro Sillas de Ruedas Carrito de Mascotas Silla de Ruedas Perros Piernas Traseras Rehabilitación, Walkin Wheels Ayuda Em Arress (Size : X-Large) € 176.00 in stock 3 new from €176.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de ruedas especial: la silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan caminar y correr incluso como lo hacen los jóvenes los jóvenes.

Correr de nuevo: nuestra mascota, especialmente los perros, necesita muchos deportes, pero cuando se pueden discapacitados, no pueden lanzar, hará que se cayeran solos.La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan correr y jugar contigo.

Ligero: tu mascota caminará fácilmente con ella.La silla de ruedas de mascotas puede ser ajustable, puede adaptarse a su mascota dentro de los límites.

Conveniente: nuestra silla de ruedas es fácil de desmontar y juntarse, puede instalarlo solo.La silla de ruedas de 2 ruedas es solo para la discapacidad de la pierna trasera de mascotas.

Las mascotas son nuestras familias: cuando se discutieron, no les dan, una silla de ruedas les dará la segunda vida.Aviso amistoso: ¡Mida a su perro antes de comprar!

HobeyHove Silla de Ruedas Ajustable para Perros, para Sillas de Ruedas para Mascotas con Patas Traseras Discapacitadas, Ayuda a Los Animales a Recuperar la Capacidad de Caminar (XXS) € 122.66 in stock 1 new from €122.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño conmovedor]: los inconvenientes de la vida molestarán a las mascotas. La incapacidad a largo plazo para hacer ejercicio afectará su confianza en sí mismos. Nuestra SILLA DE RUEDAS PARA MASCOTAS está diseñada para ayudar a las MASCOTAS CON ENFERMEDADES DE LAS PIERNAS A CAMINAR, correr y jugar libremente, ayudándolas a volver a la vida normal.

[Características del producto]: la altura, el ancho y el largo de esta SILLÓN DE RUEDAS PARA MASCOTAS se pueden ajustar y se ajustan a su mascota dentro de un cierto rango. Todo el producto es fácil de montar, puede instalarlo usted mismo. El diseño de la hebilla puede colgar la cuerda de remolque en la hebilla para evitar perder mascotas, lo cual es muy conveniente

[Materiales y características utilizadas]: Ligera y fuerte, la SILLÓN DE RUEDAS PARA PERROS tiene una alta dureza y un peso liviano, lo que puede garantizar la resistencia general de la silla de ruedas , y el material de la correa es suave y no lastima a las mascotas

[Nota]: Las sillas de ruedas ajustables de dos ruedas solo son adecuadas para mascotas con patas traseras discapacitadas pero patas delanteras normales. Si su perro está gravemente herido, le recomendamos que acuda al hospital veterinario en busca de ayuda lo antes posible. ¡Le deseo a su animal una pronta recuperación!

[Consejos amigables]: Mide a tu perro antes de comprar. Los animales son parte de nuestra familia. Si es una DISCAPACIDAD, no se rinda. UNA SILLA DE RUEDAS puede darles una segunda vida. ¡Le deseo a su animal una pronta recuperación! READ Los 30 mejores Mesita De Noche Vintage de 2023 - Revisión y guía

Ortocanis Silla de Ruedas para Perros de más de 11kg € 568.10 in stock 1 new from €568.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El único andador para perros totalmente adaptable del mercado.

Fácilmente regulable para conseguir un ajuste perfecto.

La silla de ruedas más avanzada del mundo. Fabricada en aluminio.

Permite al perro tener actividad y autonomía, y de esta manera recuperar su salud física y mental. El uso de una silla puede ser clave para obtener una buena recuperación en animales con una paraplejía reversible.

Sólo es necesario saber el peso aproximado y la medida del suelo a la ingle.

Silla Ruedas Perros Carrito para Perros, Adecuado para Mascotas, extremidades, discapacitados, paseando, Perros pequeños Grandes, Ajustables, 4 Ruedas, 1.5 kg (3.3 lbs) - 50 kg (110 lbs), Disponibles € 138.40 in stock 1 new from €138.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ La mascota puede usar el carrito para caminar asistido o un soporte completo para las piernas traseras sin soporte de peso para las piernas traseras. Su mascota debe tener la fuerza normal de la pata delantera para usar este carrito. Los arneses totalmente ajustables proporcionan comodidad y movilidad óptimas; Silla de ruedas en altura, longitud y anchura.

★ La longitud de la silla de ruedas del perro, el ancho y la altura de la silla de ruedas se pueden ajustar, por lo que pequeños errores no afectan el uso

★ Este carrito para perros se puede levantar por todo el cuerpo. Es adecuado para perros y mascotas que son débiles en las extremidades, tienen un equilibrio deficiente, se lesionan en la columna vertebral y no pueden pararse solos después de la cirugía.

★ El marco general de la silla de ruedas para perros está hecho de aleación de aluminio, liviano, resistente y duradero, y el cuello y la pierna de la mascota y la silla de ruedas entran en contacto con materiales suaves y transpirables para cuidar mejor a su mascota.

★ Disponibles en una variedad de tamaños, 1,5 kg (3,3 lb) - 50 kg (110 lb) son adecuadas para mascotas, por lo que perros grandes y pequeñas son adecuados, y las sillas de ruedas para perros pueden ser de tamaño personalizado, lo cual es más adecuado para su perro.

Remolques Carritos Silla de Ruedas para Perros Grande 35-60 KG, Silla Pequeña para Artritis Rehabilitación, Pata Trasera, Mascotas o con Problema de Movilidad/Viejas/Discapacitadas € 232.07 in stock 1 new from €232.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para animales ❤ La silla de ruedas ayuda a caminar a las mascotas con lesiones en las patas traseras o discapacitadas. Alivie el dolor de su amada mascota que no camina correctamente. Le recomendamos que mida a su mascota con precisión con una cinta métrica flexible para garantizar el mejor ajuste.

Ligero y portátil ❤ Nuestra silla de ruedas para mascotas es liviana para que su mascota camine fácilmente con ella, brinde la máxima y óptima movilidad de comodidad con esta silla de ruedas, su cachorro podrá caminar nuevamente con confianza e independencia.

Material premium ❤ Nuestra silla de ruedas está hecha de material de aleación de aluminio de alta calidad, firme, liviana, duradera y de larga vida útil. Con la ayuda de nuestra silla de ruedas, su mascota puede caminar y correr casi como lo hace una mascota normal.

Fácil desmontaje y montaje ❤ Con manual de instrucciones y herramientas de instalación, para que pueda instalarlo usted mismo fácilmente. Estructura extraíble para transportar y almacenar cómodamente.

Garantía de calidad ❤ Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Tenemos un equipo profesional que le brindará a usted y a su mascota el servicio perfecto!

Silla de Ruedas para Perros,Ciclomotor Scooter para Mascota,Adecuado para Perro Discapacitado Paralizada Patas Traseras Rehabilitación Del Caminar Asistido,Ajustable,2 Ruedas,25kg (88lbs)- 55kg (121lb € 259.72 in stock 1 new from €259.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El marco general de la silla de ruedas para perros está hecho de aleación de aluminio, que es liviano, firme y duradero. Las ruedas de la silla de ruedas de tamaño XL , XXL tienen ruedas y las ruedas son más flexibles.

★ El Scooter para mascotas al determinar el tamaño de compra, la mascota debe levantarse para simular la medición de la posición de pie, ya que la longitud, el ancho y la altura de la silla de ruedas se pueden ajustar, por lo que los pequeños errores no afectan el uso.

★ Las ciclomotor para perro están disponibles en una variedad de tamaños, 25kg (88lbs)- 55kg (121lbs) son adecuadas para mascotas, Tales como conejos, gatos, cerdos, perros grandes, perros pequeños, pastores alemanes, caniches, chihuahuas, pugs, Schnauzers, perros Shizi.

★ El contacto entre el cuello y la pierna de la mascota y el contacto con la silla de ruedas son materiales suaves y transpirables para cuidar mejor a su mascota. Se proporcionan dos juegos de arneses para las piernas, a saber, un arnés cómodo y un arnés deportivo.

★ Las mascotas no afectan los movimientos intestinales y hacen pipí cuando usa una Carro para perros. Consejos: Las mascotas pueden tener rechazo y resistencia después de instalar una silla de ruedas para perros al principio. Esto es normal. Para que las mascotas disfruten de la carrera libre y la felicidad lo antes posible. Por favor, hospédese con su mascota con paciencia para que la mascota pueda adaptarse a esta silla de ruedas para perros lo antes posible.

HobeyHove Cochecito para Perros Ajustable de 4 Ruedas, Silla de Ruedas con Soporte Completo, para Ayudar a Las Mascotas con Enfermedades de Las Piernas a Recuperar la Movilidad (7 Modelos)(S) € 248.21 in stock 1 new from €248.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño conmovedor]: los inconvenientes de la vida molestarán a las mascotas. La incapacidad a largo plazo para hacer ejercicio afectará su confianza en sí mismos. Nuestra SILLA DE RUEDAS PARA MASCOTAS está diseñada para ayudar a las MASCOTAS CON ENFERMEDADES DE LAS PIERNAS A CAMINAR, correr y jugar libremente, ayudándolas a volver a la vida normal.

[Características del producto]: la altura, el ancho y el largo de esta SILLÓN DE RUEDAS PARA MASCOTAS se pueden ajustar y se ajustan a su mascota dentro de un cierto rango. Todo el producto es fácil de montar, puede instalarlo usted mismo. El diseño de la hebilla puede colgar la cuerda de remolque en la hebilla para evitar perder mascotas, lo cual es muy conveniente

[Materiales y características utilizadas]: Ligera y fuerte, la SILLÓN DE RUEDAS PARA PERROS tiene una alta dureza y un peso liviano, lo que puede garantizar la resistencia general de la silla de ruedas , y el material de la correa es suave y no lastima a las mascotas

[Nota]: Las sillas de ruedas ajustables de dos ruedas solo son adecuadas para mascotas con patas traseras discapacitadas pero patas delanteras normales. Si su perro está gravemente herido, le recomendamos que acuda al hospital veterinario en busca de ayuda lo antes posible. ¡Le deseo a su animal una pronta recuperación!

[Consejos amigables]: Mide a tu perro antes de comprar. Los animales son parte de nuestra familia. Si es una DISCAPACIDAD, no se rinda. UNA SILLA DE RUEDAS puede darles una segunda vida. ¡Le deseo a su animal una pronta recuperación!

Carritos Silla de Ruedas Remolques para Perros Grande 20-35 KG, Silla Pequeña para Artritis Rehabilitación, Pata Trasera, Mascotas o con Problema de Movilidad/Viejas/Discapacitadas € 213.52 in stock 1 new from €213.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para animales ❤ La silla de ruedas ayuda a caminar a las mascotas con lesiones en las patas traseras o discapacitadas. Alivie el dolor de su amada mascota que no camina correctamente. Le recomendamos que mida a su mascota con precisión con una cinta métrica flexible para garantizar el mejor ajuste.

Ligero y portátil ❤ Nuestra silla de ruedas para mascotas es liviana para que su mascota camine fácilmente con ella, brinde la máxima y óptima movilidad de comodidad con esta silla de ruedas, su cachorro podrá caminar nuevamente con confianza e independencia.

Material premium ❤ Nuestra silla de ruedas está hecha de material de aleación de aluminio de alta calidad, firme, liviana, duradera y de larga vida útil. Con la ayuda de nuestra silla de ruedas, su mascota puede caminar y correr casi como lo hace una mascota normal.

Fácil desmontaje y montaje ❤ Con manual de instrucciones y herramientas de instalación, para que pueda instalarlo usted mismo fácilmente. Estructura extraíble para transportar y almacenar cómodamente.

Garantía de calidad ❤ Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Tenemos un equipo profesional que le brindará a usted y a su mascota el servicio perfecto!

GXDHOME Corredor de perros, cochecito 3 ruedas Corredor de mascotas for gatos/perros portadores de silla de paseo, cochecito de perros for perros pequeños medianos con ruedas grandes, cochecito de p € 695.53 in stock 1 new from €695.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cartero para caminar por operador divertido: Puede abrir la pequeña puerta después de que la hebilla de seguridad esté sujeta e interactúe mejor con las mascotas y experimente más diversión.

Plegable y liviano Carroller de perros: se pliega rápidamente para un fácil almacenamiento y uso diario

GRAN CAPACIDAD: Basqueta de gran volumen y bolsa de espalda. Por lo tanto, hay suficiente espacio de almacenamiento cuando viaja, compra o pasea.

Cochecito de engranajes de mascotas: La cuna se puede separar, lo cual es más conveniente para cerrar. Después de que se desmonta la cuna, se coloca en el asiento trasero del automóvil para convertirse en un nido móvil de mascota. La rueda delantera de 360 ​​° puede cambiar automáticamente, el frente La rueda está orientada y universal.

Los productos ServiceOur se seleccionan estrictamente antes del envío, estamos comprometidos con una mayor satisfacción. Si tiene alguna pregunta con nuestro producto, no dude en comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente

Silla de Ruedas para Perros,Ciclomotor Scooter para Mascota,Adecuado para Perro Discapacitado Paralizada Patas Traseras Rehabilitación Del Caminar Asistido,Ajustable,2 Ruedas,1.5kg(3.3lb)-50kg(110lbs) € 255.59 in stock 1 new from €255.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El marco general de la silla de ruedas para perros está hecho de aleación de aluminio, que es liviano, firme y duradero. Las ruedas de la silla de ruedas de tamaño XXS , XS , XS(strengthen) , S , M , L , XL tienen ruedas y las ruedas son más flexibles.

★ El Scooter para mascotas al determinar el tamaño de compra, la mascota debe levantarse para simular la medición de la posición de pie, ya que la longitud, el ancho y la altura de la silla de ruedas se pueden ajustar, por lo que los pequeños errores no afectan el uso.

★ Las ciclomotor para perro están disponibles en una variedad de tamaños, 1.5kg (3.3lbs)- 55kg (121lbs) son adecuadas para mascotas, Tales como conejos, gatos, cerdos, perros grandes, perros pequeños, pastores alemanes, caniches, chihuahuas, pugs, Schnauzers, perros Shizi.

★ El contacto entre la piel del cuello y las piernas de la mascota y la carrito para perros son materiales suaves y transpirables para cuidar mejor a su mascota

★ Las mascotas no afectan los movimientos intestinales y hacen pipí cuando usa una Carro para perros. Consejos: Las mascotas pueden tener rechazo y resistencia después de instalar una silla de ruedas para perros al principio. Esto es normal. Para que las mascotas disfruten de la carrera libre y la felicidad lo antes posible. Por favor, hospédese con su mascota con paciencia para que la mascota pueda adaptarse a esta silla de ruedas para perros lo antes posible.

Anmas Power Silla de ruedas para perros patas traseras, aluminio 2 ruedas para mascotas, carrito ajustable para gatos y perros (S, amarillo) € 178.03 in stock 1 new from €178.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material alto】 Ruedas de perro hechas de aleación de aluminio ligera, sólidas y duraderas. Material de espuma antifricción de la pierna antifricción que es fuerte tenacidad y buena durabilidad, seguro y respetuoso con el medio ambiente y respetuoso con la piel

【Diseño ajustable】La altura, el ancho y la longitud de la silla de ruedas para mascotas se pueden ajustar al cuerpo de la mascota sin desmontar

Fácil instalación: la silla de ruedas para gatos viene con llaves y tornillos que se pueden montar y desmontar fácilmente. La silla de ruedas para mascotas cuenta con cómodos leggings y funciones fijas que no afectan la defecación de las mascotas

【Diseñado para mascotas discapacitadas】 Chaise Roulante para mascotas con patas traseras heridas o discapacitadas y para mascotas con movilidad limitada relacionada con la edad. Se espera que permanezcan activos con la ayuda de la silla de ruedas y mantengan una alta calidad de la vida

【Tamaño】 Antes de comprar gatos de perro, mide cuidadosamente el tamaño y el peso de tu perro y elige el tamaño correcto para tu mascota. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

SYXBXZ Silla de Ruedas para Perros Grandes, Soporte para piernas para Perros, Patas traseras, Ruedas para Caminar, Silla de Ruedas para Perros, rehabilitación de Patas traseras, Adecuado para Perro € 217.50 in stock READ Los 30 mejores Tienda Campaña Familiar de 2023 - Revisión y guía 3 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SILLA DE RUEDAS ESPECIAL: La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan caminar y correr incluso como lo hacen los jóvenes normales.

CORRER DE NUEVO: Nuestra mascota, especialmente los perros, necesita muchos deportes, pero cuando están discapacitados no pueden jugar al aire libre, se sentirán solos. La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan correr y jugar contigo.

LIGERO: Su mascota caminará fácilmente con él. La silla de ruedas para mascotas puede ser ajustable, puede adaptarse a su mascota dentro de ciertos límites.

CONVENIENTE: Nuestra silla de ruedas es fácil de desmontar y armar, puede instalarla usted mismo. La silla de ruedas de 2 ruedas es solo para la discapacidad de la pata trasera de la mascota.

LAS MASCOTAS SON NUESTRAS FAMILIAS: cuando son minusválidos no los abandones, una silla de ruedas les dará la segunda vida. Aviso amistoso: ¡Mida a su perro antes de comprar!

HWhome Soporte Auxiliar Grande Silla De Ruedas Paralizada Perro Discapacitado Aleación De Aluminio Ultra Ligero Implementación Común Fácil De Usar Ajustable, Scooter para Mascotas(6 Tamaños)(Size:L) € 211.00 in stock 5 new from €207.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mascotas en silla de ruedas extremidades traseras rehabilitación de discapacidad silla de ruedas rehabilitación de perros vehículo animal soporte auxiliar scooter de dos ruedas. Hay XXS, XS, XS (ancho), S, M, L, 6 tamaños, adecuados para diferentes razas de animales de diferente peso corporal.

El carro elevador para mascotas de 2 rondas de sillas de ruedas para perros es de aluminio aeroespacial, ligero y ecológico. Precisión de cojinetes de neumáticos; Rueda de PU muda antidesgaste. El cinturón es fuerte y cómodo. Los tornillos de acero inoxidable no se oxidan.

Perros Sillas de ruedas Arnés totalmente ajustable para una comodidad y movilidad óptimas; Altura de la silla de ruedas, longitud y ancho ajustables. Sillas de ruedas Lesiones de patas traseras para mascotas, discapacidad, lesiones, soporte para patinetes para perros pequeños.

Nuestras mascotas, especialmente los perros, necesitan mucho ejercicio, pero cuando están discapacitadas, no pueden jugar al aire libre, lo que los hace sentir solos, lo que no es bueno para su tratamiento. Nuestras sillas de ruedas para perros cuentan con un marco de aluminio ligero y duradero. Cinturón de seguridad ajustable para una comodidad y movilidad óptimas.

Aprobado por un veterinario, para perros con actividad limitada o nula en las patas traseras. Elija la silla de ruedas del tamaño adecuado para su mascota de acuerdo con la tabla de tallas de la imagen. [Nota]: Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

HobeyHove Carro para Perros/Silla de Ruedas Ajustable, Ayuda a Los Animales Pequeños con Patas Traseras Paralizadas a Restaurar la Movilidad 2 Colores 6 Tamaño(XXXS Rosado) € 182.92 in stock 1 new from €182.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño conmovedor]: los inconvenientes de la vida molestarán a las mascotas. La incapacidad para hacer ejercicio a largo plazo afectará su autoestima. Nuestra SILLA DE RUEDAS PARA MASCOTAS está diseñada para ayudar a los ANIMALES CON ENFERMEDADES DE LAS PIERNAS A CAMINAR, CORRER Y JUGAR libremente, ayudándoles a volver a la vida normal.

[Características del producto]: la altura, el ancho y la longitud de esta silla de ruedas para mascotas se pueden ajustar y puede adaptarse a su mascota dentro de un cierto rango. Todo el producto es fácil de montar, puede instalarlo usted mismo. El diseño de la hebilla puede colgar la cuerda de remolque en la hebilla para evitar perder mascotas, lo cual es muy conveniente

[Materiales y características utilizadas]: Ligera y duradera, la SILLA DE RUEDAS PARA PERROS tiene una alta dureza y un peso ligero, lo que puede garantizar la resistencia general de la silla de ruedas, y el material de la correa es suave y no dañará a los sirvientes de los animales.

[Nota]: Las sillas de ruedas ajustables de dos ruedas solo son adecuadas para mascotas con patas traseras discapacitadas pero patas delanteras normales. Si su perro está gravemente herido, le recomendamos que acuda al hospital veterinario en busca de ayuda lo antes posible. ¡Desee a su mascota una pronta recuperación!

[Consejos amigables]: Mide a tu perro antes de comprarlo. Los animales son parte de nuestra familia. Si es una DISCAPACIDAD, no se rinda. UNA SILLA DE RUEDAS puede darles una segunda vida. ¡Desee a su mascota una pronta recuperación!

CF-Dog Wheelchair Silla de Ruedas para Perro, para Patas traseras, para Perros, Apto para Mascotas, Perros, Perros pequeños, Grandes, Ajustable, 2 Ruedas, Rojo, 1,5 kg (3,3 LB)-60 kg (132 Libras) € 200.00 in stock 4 new from €200.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, por lo que pueden caminar y correr incluso como los jóvenes normales. El uso de diseño fácil de usar, en la medida de lo posible en detalle para evitar la fricción con mascotas, causar dos lesiones, y la longitud y altura son ajustables, se recomienda elegir de acuerdo con el tamaño específico.

Las mascotas no afectan a los movimientos intestinales y al utilizar una silla de ruedas para perros. Esta silla de ruedas para perro es adecuada para mascotas con fuertes forelimbs y espalda baja, pero para patas traseras discapacitadas.

★ Disponible en una variedad de tamaños, 1,5 kg (3,3 lb)-60 kg(132 lb) mascotas son adecuadas, por lo que los perros grandes y las mascotas pequeñas son adecuados.

La longitud, el ancho y la altura de la silla de ruedas se pueden ajustar, por lo que los pequeños errores no afectan al uso.

El marco general del coche para perros está hecho de aleación de aluminio, que es ligero, firme y duradero, la piel del cuello y las piernas de las mascotas y el contacto con sillas de ruedas son suave, materiales transpirables para un mejor cuidado para tu mascota. Coloración electrolítica, no es fácil de desvanecer.

Ortocanis Silla de Ruedas para Perros Entre 4 y 11kg € 366.85 in stock 1 new from €366.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El único andador para perros totalmente adaptable del mercado.

Fácilmente regulable para conseguir un ajuste perfecto.

La silla de ruedas más avanzada del mundo. Fabricada en aluminio.

Permite al perro tener actividad y autonomía, y de esta manera recuperar su salud física y mental. El uso de una silla puede ser clave para obtener una buena recuperación en animales con una paraplejía reversible.

Sólo es necesario saber el peso aproximado y la medida del suelo a la ingle.

Carro De Silla De Ruedas para Perros con Ruedas Ajustables, Carro para Perros Discapacitados para Rehabilitación De Patas Traseras (Altura 13-27, Cadera 8-15, Peso 0-2.5) € 78.55 in stock 1 new from €78.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan caminar y correr incluso como lo hacen los jóvenes normales.El uso de un diseño fácil de usar, en la medida de lo posible en detalle para evitar la fricción con las mascotas, causando dos lesiones, y la longitud y la altura son de rango ajustable, se recomienda elegir de acuerdo con el tamaño específico.

▶ Nuestra mascota, especialmente los perros, necesita muchos deportes, pero cuando están discapacitados no pueden jugar al aire libre, se sentirán solos. No es bueno para su tratamiento. La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan correr y jugar contigo.

▶ Nuestra silla de ruedas es tan liviana que su mascota caminará fácilmente con ella. La altura, el ancho y la longitud de la silla de ruedas para mascotas pueden ser ajustables, puede adaptarse a su mascota dentro de ciertos límites.

▶ Nuestra silla de ruedas es fácil de desmontar y armar, puede instalarla usted mismo. La silla de ruedas de 2 ruedas es solo para la discapacidad de la pata trasera de la mascota, puede levantar la pata trasera, si puede caminar, use sus patas delanteras, nuestra silla de ruedas le ayudará a caminar.

▶ Las mascotas son nuestras familias, cuando las personas discapacitadas no las abandonen, una silla de ruedas les dará la segunda vida. Ojalá tu mascota se mejore pronto. Aviso amistoso: ¡Mide a tu perro antes de comprar!

DYHQQ Silla de Ruedas para Perros, Carrito para Mascotas, Adecuado para Perros Grandes y Grandes Patas traseras para Gatos rehabilitación discapacitados lesionados Ayuda a Caminar,XXS € 103.45 in stock 1 new from €103.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El marco general de la silla de ruedas para perros está hecho de aleación de aluminio, que es liviano, firme y duradero, las ruedas de la silla de ruedas XXS, XS, XS (ensanchamiento), S, M, L, XL son ruedas de apoyo y el Las ruedas son más flexibles.

★ El carrito para perros al determinar el tamaño de compra, la mascota se debe levantar para simular la medición de la posición de pie, ya que la longitud, el ancho y la altura de la silla de ruedas se pueden ajustar, por lo que pequeños errores no afectan el uso.

★ Las ayudas para la movilidad del carrito para mascotas son de varios tamaños opcionales, 1 kg (2.2 lb) —50 kg (110 lb) Se admiten mascotas, como conejo, gato, cerdo, perro grande, perro pequeño, pastor alemán, caniche, chihuahua, pug, schnauzer, shih tzu

★ El contacto con la piel y el cuello de la mascota y la silla de ruedas son materiales suaves y transpirables para cuidar mejor a su mascota

★ Las mascotas no afectan los movimientos intestinales y la orina cuando usan una silla de ruedas para perros. Consejos: Las mascotas pueden tener rechazo y resistencia después de instalar una silla de ruedas para perros al principio. Esto es normal. Para que las mascotas disfruten del funcionamiento libre y la felicidad lo antes posible. Hospede a su mascota con paciencia para que la mascota pueda adaptarse a esta silla de ruedas para perros lo antes posible.

HWhome Silla De Ruedas Ajustable para Perros De 2 Ruedas,Perros Viejos,Gatos,Silla De Ruedas para Perros,Rehabilitación De Patas Traseras,Fácil De Instalar,Apto para Mascotas 15KG-60KG(Size:Metro) € 255.01 in stock 2 new from €220.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features mascotas para sillas de ruedas piembrica de persona de la rehabilitación rehabilitación rehabilización de rueda de rueda de rehabilicidad de la rueda de rehabilicidad para el vehículo aufiliario auxilio de la rueda scooter de dos ruedas. hay m, l, xl, xxl, xxxl, 5 tamaños, adecuados para diferentes razas de diferentes animales de peso corporal.

2 rondas de sillas de ruedas para perros pet booster cart es de aluminio aeroespacial, luz y respetuoso con el medio ambiente. precisión de rodamiento de neumáticos; rueda de pu anti-desgaste. el cinturón es fuerte y cómodo. los tornillos de acero inoxidable no se oxidarán.

las sillas de ruedas de los perros se ajustan completamente el arnés para una comodidad óptima y movilidad; altura de silla de ruedas, longitud ajustable y anchura. lesiones de pierna trasera para mascotas, discapacidad, lesiones, apoyo para scooters de perros pequeños.

nuestras mascotas, especialmente los perros, necesitan mucho ejercicio, pero cuando están discapacitados, no pueden jugar afuera, lo que los hace sentir solos, lo que no es bueno para su tratamiento. nuestros perros, las sillas de ruedas tienen un marco de aluminio duradero y liviano y cinturón de seguridad ajustable para una comodidad y movilidad óptimas.

aprobado por un veterinario, para perros con actividad limitada o sin ninguna actividad en las patas traseras. elija la silla de ruedas del tamaño apropiado para su mascota de acuerdo con la tabla de tamaños de la imagen. [nota]: si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Anmas Power Silla de ruedas para perro ajustable y portátil para patas traseras (L) € 156.02 in stock 1 new from €156.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño antes de comprar, mide cuidadosamente el tamaño y el peso de tu perro y elige el tamaño correcto para tu mascota. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros

Material alto: ruedas de perro de aleación de aluminio ligera, sólida y duradera. Antifricción, material de espuma en forma de anillo para las piernas, fuerte resistencia y buena durabilidad, seguro y respetuoso con el medio ambiente y respetuoso con la piel

Diseño ajustable en altura, anchura y longitud de la silla de ruedas para mascotas se pueden ajustar al cuerpo de la mascota sin desmontar

Fácil instalación: la silla de ruedas para gatos viene con llaves y s que se pueden montar y desmontar fácilmente. La silla de ruedas para mascotas cuenta con unos cómodos leggings y funciones fijas que no afectan a la silla de mascotas

Diseñado para mascotas discapacitadas, chaise roulante para mascotas con patas traseras lesionadas o discapacitadas y para mascotas con movilidad relacionada con la edad. Se espera que mantengan activos con la ayuda de la silla de ruedas y mantengan una alta calidad de la vida

Silla De Ruedas Ajustable para Perros - para Perros Medianos/Grandes De 1 A 40 Libras - Aprobada por Veterinarios - Silla De Ruedas para Perros para Patas Traseras € 135.37 in stock 1 new from €135.37 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features WJYCGFKJ Diseñado para animales √ La silla de ruedas ayuda a caminar a las mascotas con lesiones en las patas traseras o mascotas discapacitadas. Alivia el dolor de tu querida mascota al no caminar correctamente. Le recomendamos encarecidamente que mida a su mascota con precisión con una cinta métrica flexible para garantizar el mejor ajuste.

Ligero y portátil √ Nuestra silla de ruedas para mascotas es liviana para que su mascota camine fácilmente con ella, brindará la máxima y óptima movilidad de comodidad con esta silla de ruedas, su cachorro podrá caminar nuevamente con confianza e independencia.

Material de primera calidad √ Nuestra silla de ruedas está hecha de material de aleación de aluminio de alta calidad, firme, liviano, duradero y de larga vida útil. Con la ayuda de nuestra silla de ruedas, su mascota puede caminar y correr casi como lo hace una mascota normal.

Fácil desmontaje y montaje √ Con manual de instrucciones y herramientas de instalación, para que pueda instalarlo usted mismo fácilmente. Estructura extraíble para facilitar su transporte y almacenamiento.

Garantía de calidad √ Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Contamos con un equipo profesional que le brindará a usted y a su mascota el servicio perfecto! READ Los 30 mejores Congelador Vertical Pequeño de 2023 - Revisión y guía

Silla de Ruedas para Perros Fácil de Montar Silla de Ruedas para Perros Ajustable para Patas Traseras Patas Traseras Silla de Ruedas para Mascotas Auxiliar Suave y Cómoda para Perr € 191.97 in stock 3 new from €191.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Silla de ruedas ajustable】: la silla de ruedas para perros tiene un marco de aluminio liviano y duradero y arneses ajustables para brindar comodidad y movilidad óptimas.

【Tamaño】: L (longitud: 51-75 cm, peso corporal: 25-40 kg), XL. Asegúrese de elegir la silla de ruedas del tamaño adecuado para su mascota de acuerdo con la tabla de medidas que se muestra en la imagen.

【Alivie el dolor y promueva la recuperación】: Diseño de soporte abdominal: haga que su mascota se sienta más cómoda y estable. La silla de ruedas de 2 ruedas es solo para la discapacidad de la pata trasera de la mascota, puede levantar la pata trasera, si puede caminar, use las patas delanteras, nuestra silla de ruedas lo ayudará a caminar.

【Fácil instalación, ajustable y portátil】 La silla de ruedas para perros es fácil de instalar, totalmente ajustable en altura, largo y ancho, y portátil debido al marco de aluminio de grado aeronáutico liviano y de alta calidad para brindar la máxima y óptima comodidad y movilidad para dejar la mascota disfruta caminando y corriendo con ella.

【Aprobado por veterinarios】 Adecuada para perros con movilidad limitada o nula en las patas traseras. La silla de ruedas está especialmente diseñada para perros y gatos con patas traseras, para que puedan caminar y correr como lo hacen los jóvenes normales.

Silla de Ruedas Para Perros Carro Para Perro Silla De Ruedas Para Mascotas Para Patas Traseras Carro Para Perros Y Gatos, Carro Para Sillas De Ruedas Con Patas Traseras Para Cachorros De Interior Pequ € 211.16 in stock 1 new from €211.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ayuda en silla de ruedas para perros] La silla de ruedas para perros y gatos es una herramienta para que tu mejor amigo vuelva a correr. Le devolverá la confianza a su mascota y le permitirá volver a jugar con sus amigos en el parque como un niño pequeño.

[Material de aluminio] La silla de ruedas para perros está hecha de aluminio, que tiene las características de gran dureza y peso ligero, lo que hará que sea imposible que su mascota cause daños secundarios a su mascota en el juego diario, haciendo que su mascota recupere la comodidad. .

[Ajuste de largo, ancho y alto] Este carrito de rehabilitación para perros está diseñado con largo, ancho y alto ajustables, para que su mascota pueda continuar usándolo cuando crezca, ahorrando la cantidad de su compra y asegurando que su mascota no lo necesite. cambie el carro de rehabilitación con frecuencia para adaptarlo.

[Recuerde]: después de elegir el tamaño, le enviaremos un formulario por correo, mida el tamaño de su mascota (el método de medición se muestra en la imagen) y complételo para asegurarse de que la silla de ruedas sea muy adecuada para su mascota y valioso.

[Cuidado de mascotas]Las mascotas son miembros de nuestra familia. No te rindas cuando estés deshabilitado, la rueda deshabilitada les dará una segunda vida. Además, deseando que tu mascota abandone pronto esta molesta silla de ruedas.

KAJILE Silla de Ruedas ajustanble de 2 Ruedas para Perros Grandes,Tamaño M-2 RARA La Rehabilitación de Las Patas traseras,se Ajustan a la Altura 30-38cm,Ancho 17-22cm,Longitud 20-28cm € 153.00

€ 102.00 in stock 2 new from €102.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ La silla de ruedas para mascotas está diseñada para las patas traseras o las extremidades de perros y gatos. La altura, el ancho y el largo de la silla de ruedas para mascotas se pueden ajustar al cuerpo de su mascota, para que pueda correr, hacer deporte y jugar como perros y gatos sanos. ☆ La silla de ruedas con patas traseras para mascotas con dos ruedas se adapta a gatos y perros, la cintura es fuerte, pero las patas traseras están desactivadas;

☆☆La silla de ruedas de cuatro patas para patas traseras se adapta a los perros que tienen las patas traseras obstruidas y no tienen fuerza en la cintura. Este tipo de silla de ruedas puede ayudar a los perros en el entrenamiento de rehabilitación; ☆☆☆La silla de ruedas de cuatro ruedas con soporte completo se adapta a perros mayores, perros cuyas extremidades delanteras están discapacitadas y perros que carecen de fuerza en las piernas.

☆ Debe elegir según la situación. Si las sillas de ruedas no están disponibles en el almacén local, las enviaremos desde otros países; ☆☆Para las tallas XXXS,XXS,XS,S necesitará de 7 a 13 días hábiles si elige el estándar express. Toma de 3 a 7 días hábiles cuando elige Expedited Express; ☆☆☆Para las tallas M, L, XL, XXL necesitará de 5 a 10 días hábiles si elige Express estándar. Toma de 3 a 7 días hábiles si elige Expedited Express;

☆¡Lo más importante! Lea atentamente la tabla de tallas y la descripción. Y mida cuidadosamente los datos requeridos. Consulte el manual del producto adjunto para obtener información sobre el método de instalación. ☆☆Tamaños disponibles XXXS-1, XXXS-2 ,XXXS-3,XXS-1, XXS-2,XXS-3,XS-1,XS-2,XS-3,S-1,S-2,S-3,M-1,M-2,M -3, L-1, L-2, L-3, XL-1, XL-2, XL-3, XXL-1,XXL-2, XXL-3.

Lea atentamente la tabla de tallas recomendada (medida de la altura de la mascota, ancho, largo y peso) ☆Tamaño M-1☆Altura: 27-34 cm Ancho: 19-24 cm Longitud: 20-28 cm Peso: 9-17,5 kg; ☆Tamaño M-2☆Altura: 30-38 cm Ancho: 17-22 cm Longitud: 20-28 cm Peso: 9-17,5 kg; ☆Tamaño M-3☆Altura: 30-40 cm Ancho: 14-18 cm Longitud: 20-28 cm Peso: 9-17,5 kg.

Silla de Ruedas para Perros,Ciclomotor Scooter para Mascota,Adecuado para Perro Discapacitado Paralizada Patas Traseras Rehabilitación Del Caminar Asistido,Ajustable,2 Ruedas,1.5kg(3.3lb)-60(133),Azul € 228.69 in stock 1 new from €228.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El marco general de la silla de ruedas para perros está hecho de aleación de aluminio, que es liviano, firme y duradero. Las ruedas de la silla de ruedas de tamaño XXXS,XXS , XS , XS, S , M , L , XL , XXL tienen ruedas y las ruedas son más flexibles.

★ El Scooter para mascotas al determinar el tamaño de compra, la mascota debe levantarse para simular la medición de la posición de pie, ya que la longitud, el ancho y la altura de la silla de ruedas se pueden ajustar, por lo que los pequeños errores no afectan el uso.

★ Las ciclomotor para perro están disponibles en una variedad de tamaños, 1.5kg (3.3lbs)- 60kg (133lbs) son adecuadas para mascotas, Tales como conejos, gatos, cerdos, perros grandes, perros pequeños, pastores alemanes, caniches, chihuahuas, pugs, Schnauzers, perros Shizi.

★ El contacto entre la piel del cuello y las piernas de la mascota y la carrito para perros son materiales suaves y transpirables para cuidar mejor a su mascota

★ Las mascotas no afectan los movimientos intestinales y hacen pipí cuando usa una Carro para perros. Consejos: Las mascotas pueden tener rechazo y resistencia después de instalar una silla de ruedas para perros al principio. Esto es normal. Para que las mascotas disfruten de la carrera libre y la felicidad lo antes posible. Por favor, hospédese con su mascota con paciencia para que la mascota pueda adaptarse a esta silla de ruedas para perros lo antes posible.

Ortocanis Silla de Ruedas para Perros de Menos de 4kg € 263.35 in stock 1 new from €263.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El único andador para perros totalmente adaptable del mercado.

Fácilmente regulable para conseguir un ajuste perfecto.

La silla de ruedas más avanzada del mundo. Fabricada en aluminio.

Permite al perro tener actividad y autonomía, y de esta manera recuperar su salud física y mental. El uso de una silla puede ser clave para obtener una buena recuperación en animales con una paraplejía reversible.

Sólo es necesario saber el peso aproximado y la medida del suelo a la ingle.

Silla De Ruedas Ajustable para Perros - para Perros Medianos/Grandes De 1 A 3 Libras - Aprobada por Veterinarios - Silla De Ruedas para Perros para Patas Traseras € 99.51 in stock 1 new from €99.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para animales √ La silla de ruedas ayuda a caminar a las mascotas con lesiones en las patas traseras o mascotas discapacitadas. Alivia el dolor de tu querida mascota al no caminar correctamente. Le recomendamos encarecidamente que mida a su mascota con precisión con una cinta métrica flexible para garantizar el mejor ajuste.

Ligero y portátil √ Nuestra silla de ruedas para mascotas es liviana para que su mascota camine fácilmente con ella, brindará la máxima y óptima movilidad de comodidad con esta silla de ruedas, su cachorro podrá caminar nuevamente con confianza e independencia.

Material de primera calidad √ Nuestra silla de ruedas está hecha de material de aleación de aluminio de alta calidad, firme, liviano, duradero y de larga vida útil. Con la ayuda de nuestra silla de ruedas, su mascota puede caminar y correr casi como lo hace una mascota normal.

Fácil desmontaje y montaje √ Con manual de instrucciones y herramientas de instalación, para que pueda instalarlo usted mismo fácilmente. Estructura extraíble para facilitar su transporte y almacenamiento.

Garantía de calidad √ Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Contamos con un equipo profesional que le brindará a usted y a su mascota el servicio perfecto!

