Los 30 mejores Seto Artificial Ocultacion Jardin de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Seto Artificial Ocultacion Jardin veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Seto Artificial Ocultacion Jardin disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Seto Artificial Ocultacion Jardin ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Seto Artificial Ocultacion Jardin pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



flonatur Seto artificial ocultacion jardín 1x3m, para jardin o terraza, ocultación 90%, seto decorativo color verde € 27.95 in stock 2 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features OCULTACIÓN: El seto de 30 varillas tiene una ocultación del 90% aproximadamente

PROTECCIÓN: Embalado en caja de cartón para protegerlo en el envío y que no se deforme. Es un producto no inflamable (resistencia al fuego clase E).

MATERIAL: El seto de ocultación FLONATUR está fabricado en PVC con tratamiento anti UV para durar muchos años

FÁCIL INSTALACIÓN: Para el cerramiento de seto artificial hemos introducido un cable de color verde para su sujeción, contiene cables para al agarre a la valla.

RECHACE IMITACIONES: FLONATUR es una marca registrada que le proporcionará garantía, revise que es un producto de la marca Flonatur.

Pal Ferretería Industrial Rollo de seto Artificial ignífugo Verde de ocultación 3x1.5m (4- Rollos seto 3x1.5) € 148.00 in stock 1 new from €148.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial decorativo tupido con 30 varillas cada metro lineal

No inflamable (resistencia al fuego clase E), lavable

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto muy similar al seto natural, tiene una agradable textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

Seto Artificial Decorativo tupido ignífugo de 3 Metros de Largo x 2 Metro de Altura. Seto Artificial Decorativo Verde, de Alta ocultación (1- Rollo seto 3x2) € 58.50 in stock 1 new from €58.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial decorativo tupido con 30 varillas cada metro lineal

Es un producto no inflamable (resistencia al fuego clase E).

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto muy similar al seto natural, tiene una agradable textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

RECHACE IMITACIONES. Compruebe que nuestros productos los vende el vendedor ADOSA sino le entregarán productos que no son como los descritos. MARCA NACIONAL REGISTRADA M1526123.

COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS SETO Artificial 1X3 Metros € 21.57 in stock 1 new from €21.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ocultación 70% | 30 varillas alambre galvanizado | Ignifugo | Antibacterias

Es un material versátil y resistente a rayos UVA, lavable, resistente al agua y al moho

Medidas: (Altura x Anchura) 100cm x 300cm

Muy fácil para acortar a lo largo y a lo ancho con tijeras de podar

COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS SETO Artificial 1,5X3 Metros € 29.90 in stock READ Los 30 mejores Colchon 135X180 Viscoelástico de 2022 - Revisión y guía 1 new from €29.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ocultación 70% | 30 varillas alambre galvanizado | Ignifugo | Antibacterias

Es un material versátil y resistente a rayos UVA, lavable, resistente al agua y al moho

Medidas: (Altura x Anchura) 150cm x 300cm

Muy fácil para acortar a lo largo y a lo ancho con tijeras de podar

Seto Artificial Decorativo tupido ignífugo de 3 Metros de Largo x 1 Metro de Altura. Seto Artificial Decorativo Verde, de Alta ocultación (4- Rollos seto 3x1) € 107.00 in stock 1 new from €107.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial decorativo tupido con 30 varillas cada metro lineal

No inflamable (resistencia al fuego clase E), lavable

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto muy similar al seto natural, tiene una agradable textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

RECHACE IMITACIONES. Compruebe que nuestros productos los vende el vendedor ADOSA sino le entregarán productos que no son como los descritos. MARCA NACIONAL REGISTRADA M1526123.

Catral 43020012 Seto Artificial Hedra, Verde, 300 x 3 x 100 cm € 40.89 in stock 3 new from €40.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye bridas

Aspecto natural

Faura 1,5x3m - Seto Artificial Estandar 90 Varillas - Hoja Ancha € 34.50 in stock 7 new from €34.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ocultación

Seto Ocultación Artificial estándar hoja ancha Faura 1,5 x 3 m

Seto Artificial estándar hoja ancha Faura Es una alternativa a los clásicos cerramientos naturales, logrando un aspecto natural en su jardín o terraza. Características: Es un producto altamente decorativo y con protección anti-UV. Su tonalidad verde y con la imitación a la hoja ancha con alta ocultación. Permite el paso del aire (no hace efecto vela). Se instala muy fácilmente, es de tacto

ATENCIÓN AL CLIENTE: En Planeta Huerto estamos preparados para resolver todas tus dudas y preguntas sobre nuestros productos. Así que puedes usar nuestro servicio de atención al cliente que ponemos a tu disposición a través de la mensajería interna de Amazon. Te trataremos magníficamente y resolveremos tus dudas. Además, podrás encontrar muchos más productos nuestros, escribiendo: Planeta Huerto, en el buscador de Amazon.

CONFÍA EN NOSOTROS: Planeta Huerto es la empresa líder en el segmento de artículos para Huerto, cultivos y Jardin, a nuestros clientes un catálogo extenso de productos para el cultivo de hortalizas, frutas, cuidado de animales y mobiliario para el jardín entre otros. Todos nuestros productos están diseñados y fabricados siguiendo con los más exigentes controles de calidad. Utilizamos materiales de primera calidad.

Seto Artificial de Ocultación para Jardín de Plástico Verde, Valla de Setos y Hojas de Hiedra Artificial, Decoración para Exteriores y Jardines € 17.91 in stock 2 new from €17.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: hecho de fibra de poliéster respetuosa con el medio ambiente e inodoro, tiene un aspecto natural y no se decolora bajo el sol y la lluvia. Es resistente a altas y bajas temperaturas, envejecimiento. Se puede utilizar al aire libre durante mucho tiempo.

【Protección de datos】: los paneles de valla están lo suficientemente cerca para bloquear la luz solar fuerte mientras que permite que el aire circule. Coloca la valla en la zona que se pueda exponer Mientras decoras tu casa, también puedes proteger la privacidad y evitar que los vecinos y transeúntes curiosos miren tu refugio.

【Instalación cómoda y fácil limpieza】: la rejilla en la parte posterior de la valla se puede unir y cortar sin problemas. Con buena flexibilidad, se puede curvar. Las hojas de vino pueden parecer perennes durante todo el año sin regar ni recortar. Fácil de limpiar y mantener.

【Multiuso】: la valla de privacidad artificial se puede utilizar para ocultar la privacidad del balcón, decoración de terrazas, paredes de bodas, decoración de paredes de bar, decoración de pared de letreros comerciales, decoración de pared de restaurantes, etc.

【Reducción de ruido】: las hojas realistas también pueden desempeñar el papel de un parabrisas, reducir el ruido de la carretera y relajarse.

BONERVA | Seto artificial decorativo con 36 Varillas por metro para patios, balcones, vallas y jardines| Medida 1 x 3 Metros | 85% Ocultación | Fácil instalación, sin mantenimiento, anti UV. € 27.40 in stock 5 new from €27.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIONES: El seto artificial decorativo de Bonerva se utiliza principalmente para uso doméstico, siendo aplicada en patios, balcones, vallas, celosías, etcétera. Es ideal para dar un toque elegante a tu jardín, a la vez que brinda ocultación y privacidad.

CARACTERÍSTICAS: Fácil instalación. No necesita mantenimiento. Los extremos de las varillas están doblados para evitar daños. Tratamiento anti UV. Packaging envuelto en bolsa con asas, lo que brinda un fácil transporte.

DATOS TÉCNICOS: Porcentaje de ocultación 85% / Medida 1x3 Metros / Nº de varillas: 36 varillas por cada metro de longitud. / Color: verde en dos colores.

DESCRIPCIÓN: Los setos artificiales decorativo de Bonerva son elementos de ocultación para vallados y jardines, permitiendo tener un aspecto frondoso y natural. Instalación: colocar la malla contra el enrejado y pasar un alambre por delante. A continuación, fijar el alambre con el enrejado mediante grapas o bridas. Aplicación en patios, balcones, vallas, celosías y jardines.

Aplicación en Patios, balcones, vallas, celosías y jardines. Este seto artificial posee 36 varillas por cada metro de longitud, ofreciendo una apariencia tupida y frondosa.

QYIQis Seto Artificial en Flores, Seto Artificial de Ocultación para Jardín, Artificiales Flores Planta de Protección Visual, para Valla Balcón Barandilla Valla de Privacidad Planta Decor, 1 x 0.5 m € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: recibirás la seta artificial en las siguientes medidas: 3 x 0,5 m. El enrejado se puede desmontar y plegar. Sin necesidad de cuidados laboriosos, sin costes adicionales, sin riego, sin construcción o fertilización.

Fácil instalación: fácil de instalar, fácil de mantener y de colocar de forma flexible. El revestimiento de barandilla se puede fijar fácil y rápidamente a cualquier barandilla y valla con bridas.

Colores brillantes: el follaje denso imita a la de las patatas dulces. Las hojas de color verde brillante están fabricadas en polietileno de alta calidad, el enrejado marrón de PVC gracias a su acabado de alta calidad, nuestros setos artificiales destacan por su aspecto natural. Los colores de las hojas mantienen su brillo durante muchos años. El robusto enrejado aporta a la pared una gran estabilidad. Se puede enjuagar, solo hay que enjuagar después de eliminar el polvo.

Protección múltiple: además de una eficaz protección de la visión, el seto ofrece una protección contra el viento y el ruido. Disfruta del tiempo al aire libre sin miradas curiosas de los contrapuestos. Te protege durante todo el año de las miradas de los vecinos o peatones.

Ampliamente extendido: las posibilidades de colocación son variadas, ya sea en el propio balcón, la terraza o como complemento para tu valla de jardín, propuesta de matrimonio, decoración de boda, etc.

Bonerva Seto Artificial de ocultación para terraza o jardín | 85% y 90% de ocultación | Seto Artificial Decorativo | Seto ocultación (1 x 3 m, 36 Varillas) € 33.65 in stock 2 new from €33.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USO: Este seto artificial es ideal para preservar tu privacidad en terrazas o jardines, es también de uso decorativo.

OCULTACIÓN: El seto de 30 varillas tiene una ocultación del 85% y el de 36 varillas de un 90%.

MATERIAL: EL seto de ocultación es fabricado en PVC con tratamiento anti UV para durar muchos años

FÁCIL INSTALACIÓN: Para el cerramiento de seto artificial recomendamos el uso de bridas de plástico para su instalación.

MEDIDAS: 1 x 3 m, 1,5 x 3 m y 2 x 3 m.

Seto Artificial de ocultación para jardín de plástico Verde - LOLAhome € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial de ocultación de 3x1 metros, no inflamable y con tratamiento estabilizador anti-UV que le otorga propiedades que alargan su vida útil, evitando su deterioro y decoloración por el paso del tiempo.

El seto artificial es de brezo de fibras sintéticas, con aspecto realista natural, una composición perfecta que le concede un buen grado de ocultación, permitiendo que circule bien el aire y no estés expuesto a miradas.

Fabricado con fibras sintéticas de material plástico, en PVC. Color: verde. Fácil instalación, larga duración y sin mantenimiento. Recomendaciones de uso: ocultación y decoración de jardín, balcón, ático, terraza y piscina. Te ayuda a delimitar espacios o crear un ambiente de exterior más colorido y confortable. Ventaja extra: no hay que ocuparse de su cuidado.

Rollo retractilado de medidas: Largo: 3 metros. Alto: 1 metro. Se puede instalar en vallas de jardín, rejas de balcón o terraza y piscinas de exterior o cubiertas, tanto a lo alto como a lo largo.

Características: Nivel de ocultación: medio-alto. Estabilizador anti-UV para que el color se mantenga durante más tiempo. No inflamable. Fácil instalación. No necesita mantenimiento.

Jardin202 1 x 3 Metros - Seto Artificial Fino € 28.77 in stock 1 new from €28.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CAT43020004 Size 1 x 3 metros

Pal Ferretería Industrial Rollo de seto Artificial ignífugo Verde de ocultación 3x1m (1- Rollo seto) € 34.00 in stock READ Humble Festival Animanera Blues & Soul: a partir del 29 de diciembre 1 new from €34.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial decorativo tupido con 30 varillas cada metro lineal

No inflamable (resistencia al fuego clase E), lavable

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto muy similar al seto natural, tiene una agradable textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

RECHACE IMITACIONES. Compruebe que nuestros productos los vende el vendedor PAL FERRETERÍA INDUSTRIAL sino le entregarán productos que no son como los descritos.

EIYCY Seto Artificial de Ocultación para Jardín de Plástico Verde cañizo Jardin ocultacion Valla de Setos Decoración (Size:1x5m) € 94.67 in stock 1 new from €94.67 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Privacidad: puede tener una apariencia más realista y proporcionar una mejor privacidad.

Resistencia: estas tablas de boj verde tienen protección UV

La pared de la planta está hecha de plástico 100% fresco.

Sin mantenimiento: sin mantenimiento, poda y cuidado, sin riego

Mejore su área con un aspecto realista, embellezca y rediseñe sus patios, patios, jardines, cercas, habitaciones, paredes, áreas interiores y exteriores, todo personalizado por usted.

Catral 43030008 Seto Artificial, Verde, 300 x 3 x 100 cm € 29.76 in stock 6 new from €24.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente

Económico

Aspecto natural

Seto Artificial Ocultacion Jardin Malla de Balcón Hiedra Artificial Seto Artificial de Ocultación Valla de jardín Valla de planta de jardín artificial, vallas decorativas, pantalla de valla de pri € 37.10 in stock 1 new from €37.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de configurar: esta tabla verde de boj artificial es fácil de enclavar mediante un mecanismo de bloqueo a presión. También puede utilizar tijeras para cortar, recortar y dar forma al exceso según sea necesario.

Protección del medio ambiente y protección UV: con una excelente durabilidad y protección UV, es muy adecuado para uso en interiores y exteriores. No se desvanece con la luz del sol y permanece verde todo el año.

Pantalla de privacidad de valla de aplicación extensa: gran seto artificial. ¡Este tapete de cadena es perfecto para terrazas, porches, oficinas, renovaciones de casas, jardines, fondos de escenario y más!

Vallas reciclables: Nuestras vallas artificiales están hechas de polietileno liviano pero de muy alta densidad, que es suave al tacto.

Fácil de limpiar: el piso de césped artificial está entrelazado con el tablero, ubicación conveniente, buen drenaje, fácil de limpiar con agua corriente y se puede usar como piso nuevo nuevamente después del secado.

Catral 43020004 Seto Artificial, Verde, 300 x 3 x 100 cm € 30.39 in stock 7 new from €26.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente

Aspecto natural

Nivel ocultacion medio

Seto Artificial ocultacion jardin seto Setos artificiales Hojas de hiedra falsa Valla Malla Rollo, Valla de Setos y Hojas de Hiedra Artificial, Decoración para Exteriores y Jardines(Color:,Size:1.5x3 € 81.87 in stock 1 new from €81.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hojas de hiedra densamente empaquetadas: las hojas de la cerca de privacidad se colocan lo suficientemente cerca para bloquear la luz solar intensa y al mismo tiempo permiten que el aire fluya a través de la parte posterior de la red abierta. proporcionando más protección de parabrisas a sus usuarios; Iluminando cualquier espacio: fácil de colocar en una cerca, enrejado, pared u otra área El diseño liviano hace que sea fácil moverse para redecorar y embellecer y espacio o espacio;

Valla de hiedra realista: Ivy Privacy Fence artificial está hecha de plástico de alta calidad respetuoso con el medio ambiente e inodoro. Hay dos tipos de hojas que son más complejas y naturales. No requiere riego, poda y mantenimiento, lo que te permite ahorrar mucho tiempo.

Alta privacidad: decora tu hogar y asegura al mismo tiempo la privacidad del mundo exterior colocando la valla estratégicamente en zonas que pueden estar expuestas. Artificial Leaf Privacy Decor está pensado tanto para uso interior como exterior. Proporciona privacidad adicional sin huecos.

【Fácil de instalar】: el panel de valla artificial es fácil de instalar. Cada panel dispone de conectores entrelazados para una fácil instalación. Facilita la instalación al permitir la instalación en una zona con bridas o clavos. Proporcionamos bridas gratuitas, no necesitas comprar bridas o clavos adicionales.

Amplia aplicación: esta valla decorativa es perfecta para áreas al aire libre, vallas, paredes, patios, jardines, caminos, fondos, interiores y exteriores o para crear tu propio diseño creativo en decoraciones de fiestas, bodas y Navidad.

Ldk Garden 82182 - Seto artificial de ocultación para jardín, 300 x 150 x 20 cm, color verde € 59.95 in stock 2 new from €54.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar. Se puede fijar con alambre o bridas.

No deja pasar los rayos UV.

No inflamable y de larga duración.

Perfecto para incrementar la privacidad de su parcela.

Catral 43080004 Seto Hidenatur, Verde, 300 x 3 x 150 cm € 41.57 in stock 4 new from €41.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación

Resistente

Aspecto natural

Seto Artificial Hiedra Artificial Ocultacion Jardin Pantalla Protección fuerte contra la luz Privacidad instantánea flexible que cubre la pared del jardín Vallas decorativas Valla de privacidad Pan € 44.43 in stock 1 new from €44.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las cercas pueden proporcionar privacidad, bloquear la luz solar y permitir la circulación del aire.

El seto está hecho de PVC resistente a la luz fuerte y tejido en una estera de rejilla de plástico. El seto artificial se puede colocar horizontal o verticalmente. (Incluyendo cremallera)

Los setos artificiales son duraderos y resistentes a la luz fuerte, por lo que no se marchitarán ni se desvanecerán incluso en las duras condiciones exteriores.

Seto de hiedra artificial con hojas realistas, colocación de desplazamiento, pantalla de privacidad para valla de jardín

Muy adecuado para su uso en muros y vallas existentes, pabellones

Seto Artificial de Ocultación para Jardín de Plástico Verde, Artificial Pantalla Valla de Privacidad, Valla de Setos y Hojas de Hiedra Artificial, Decoración para Exteriores y Jardines € 21.01 in stock 1 new from €21.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección de la privacidad】: Las hojas de la cerca se colocan lo suficientemente cerca para bloquear la luz solar fuerte y permitir que el aire circule. Configure la cerca en áreas que pueden estar expuestas. Mientras está decorando su hogar, también puede proteger la privacidad y evitar que los curiosos. Vecinos y transeúntes, mira tu retiro.

【Material de alta calidad】: Hecho de protección ambiental y plástico de alta calidad inodoroso. La hoja de fibra de poliéster parece natural, no se desvanece al sol y la lluvia, soporta temperaturas altas y bajas, es antienvejecimiento y se puede usar al aire libre durante mucho tiempo.

【Reducción de ruido】: Las hojas realistas también pueden actuar como un parabrisas, reduciendo el ruido de la carretera y, por lo tanto, proporcionando una sensación adicional de relajación.

【Instalación conveniente y fácil limpieza】: La cuadrícula en la parte posterior de la cerca se puede conectar y cortar a la perfección. Es flexible y se puede doblar como quieras. Las hojas de uva pueden mantener un aspecto de hoja perenne durante todo el año sin riego y poda. Son fáciles de limpiar y mantener.

【Multiusposición】: La cerca de privacidad artificial se puede utilizar para el balcón Privacy Shield, la decoración del patio, la pared de boda, la decoración de la pared de la barra, la decoración comercial de la pared, la decoración de la pared del restaurante, etc.

ADO Seto Artificial Decorativo tupido ignífugo de 3 Metros de Largo x 1.5 Metro de Altura. Seto Artificial Decorativo Verde, de Alta ocultación.(4- Rollos seto 3x1.5) € 151.00 in stock 1 new from €151.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial decorativo tupido con 30 varillas cada metro lineal

No inflamable (resistencia al fuego clase E), lavable

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto muy similar al seto natural, tiene una agradable textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

RECHACE IMITACIONES. Compruebe que nuestros productos los vende el vendedor ADOSA sino le entregarán productos que no son como los descritos. MARCA NACIONAL REGISTRADA M1526123.

Pal Ferretería Industrial Rollo de seto Artificial ignífugo Verde de ocultación 3x2m (4- Rollos seto 3x2m) € 191.00 in stock 1 new from €191.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial decorativo tupido con 30 varillas cada metro lineal

No inflamable (resistencia al fuego clase E), lavable

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto muy similar al seto natural, tiene una agradable textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

RECHACE IMITACIONES. Compruebe que nuestros productos los vende el vendedor PAL FERRETERÍA INDUSTRIAL sino le entregarán productos que no son como los descritos.

Ocultacion jardin seto seto artificial pared Seto artificial de hojas de hiedra sintética, Seto de hojas de hiedra sintética, Seto enrollado artificial para valla, barandilla (hojas de camote) Prote € 78.28 in stock 1 new from €78.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aspecto realista de hiedra verde】: Las hojas de hiedra artificial se ven naturales y pueden proporcionar flores para cualquier espacio interior o exterior sin necesidad de regar. Tiene una sensación terrenal. Utilice bridas para cables o cinta para la instalación. Es posible instalar una valla de privacidad con hiedra artificial artificial. Cortado al tamaño y la forma requeridos, se puede utilizar como decoración de pared, pantalla de cerca, pantalla de privacidad.

【Hojas densamente densas】: Las hojas de la cerca de privacidad de hiedra artificial se colocan lo suficientemente juntas para bloquear la luz solar intensa y permitir que el aire fluya a través de la malla abierta en la parte posterior. El forro de malla adicional utiliza nuestro panel decorativo de privacidad de hoja de hiedra artificial para embellecer fácilmente el medio ambiente. Proporcione a los usuarios una protección mejorada del parabrisas para mayor privacidad.

【Durable】: la cerca de hiedra artificial está hecha de plástico de alta calidad. La hoja de fibra de poliéster tiene un aspecto natural, no se desvanece con el sol y la lluvia, soporta altas y bajas temperaturas y es anti-envejecimiento. Se puede utilizar en exteriores durante mucho tiempo. Al colocar vallas estratégicamente en áreas que podrían estar expuestas, puede decorar su hogar al tiempo que garantiza la privacidad del mundo exterior.

【Fácil de instalar】: La rejilla en la parte posterior de la cerca se puede conectar y cortar sin problemas, es flexible y se puede doblar a voluntad; las hojas de parra pueden permanecer siempre verdes durante todo el año sin necesidad de regar ni podar. y es fácil de limpiar. Fácil de colocar en vallas, rejas, paredes u otras áreas. El diseño liviano hace que sea fácil de mover para volver a decorar y embellecer la habitación o el espacio.

【Privacidad】: la oclusión al 100% no puede proporcionar una privacidad transparente y completa. Hiedra de alta densidad y una cubierta de tela con base de malla adicional, ambas firmemente adheridas al panel del marco, lo que puede evitar significativamente la caída de las hojas. para pantalla de privacidad de balcón, decoración de terraza, decoración de pared de bar o boda, decoración de pared de letrero comercial, decoración de pared de restaurante ... READ Los 30 mejores Millie Bobby Brown de 2022 - Revisión y guía

Seto Decor K050B Seto Artificial Decorativo de Hoja Normal de 0,5 x 5 Metros, Color Verde € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seto artificial de hoja normal en color verde, que se adapta perfectamente a la valla de cualquier patio o jardín.

Hoja normal de aproximadamente 4 mm de anchura y 3,5 cm de longitud. Las varillas tienen las puntas dobladas para evitar raspones o pinchazos. Diseño bicolor en dos tonalidades de verde para un aspecto más natural.

Ocultación de hasta un 99%. No deja ver lo que hay al otro lado, pero permite el paso del aire. Esto evita el efecto vela, es decir, que el viento no podrá en peligro tu valla cuando sople fuerte.

Con tratamiento anti UV, es resistente al sol y está fabricado con alambre de acero galvanizado y plastificado, para una mayor resistencia contra las inclemencias meteorológicas.

El seto natural se pudre y sufre plagas de hongos, insectos o animales. Este seto no tiene esos problemas. Tampoco hay que recortarlo. Siempre estará a su medida, pues tampoco crece, ni se muere.

Catral 43020013 Seto Dense, Verde, 300x3x100 cm € 33.04 in stock 4 new from €33.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente

Alta calidad

Aspecto natural

FFVWVGGPAA Seto Artificial Hiedra Artificial Ocultacion Jardin Seto de Hiedra Artificial Cercas Decorativas Pantalla de privacidad de jardín para Valla de jardín F02910 € 98.76 in stock 1 new from €98.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embellece y transforma tus vallas, muros, terrazas, jardines, terrazas, aceras, paredes de fondo, interiores y exteriores o tu propia fiesta creativa, boda, diseño de decoración navideña.

El seto está hecho de PVC resistente a la luz estabilizada. Seto de hiedra artificial, tejido en rejilla de plástico.

Ideal para usar frente a muros y vallas existentes. También se puede utilizar en cenadores y pérgolas para crear un área de sombra debajo.

Seto de hiedra artificial, pantalla de privacidad para valla de jardín, equipada con sujetadores, cada rollo se coloca en una caja de cartón.

El dispositivo es fácil de instalar y se puede conectar o instalar y cortar fácilmente para lograr tamaños personalizados.

