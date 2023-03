Inicio » Cocina Los 30 mejores Separadores De Ruedas de 2023 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Separadores De Ruedas de 2023 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Separadores De Ruedas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Separadores De Ruedas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Separadores De Ruedas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Separadores De Ruedas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



OMP SPEED SET SEPARADORES OMP 20MM 5X112 57.1 M14X1.5 CONIC+14X1.5 BALL € 96.74

€ 93.99 in stock 2 new from €93.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Separadores de llantas OMP color negro con el logotipo OMP Speed en color blanco

Material: Separadores OMP fabricados en aluminio forjado 6061-T6 (el más resistente del mercado) con una capa de pintura negra termica protectora anti-corrosion; son separadores de rueda recomendados para usar principalmente en llantas de aluminio

Medidas: Separadores de llantas 5x112 (PCD), con tamaño del separador rueda 20mm, CB (57.1CB.W57.1), metrica del tornillo (14x1.5conic+14x1.5Ball), diametro exterior (139), largo del tornillo (45mm), cantidad de tornillos incluidos (20)

Seguridad: Separadores para ruedas de coches con ensanchamiento del ancho de vias, proporcionando una mayor estabilidad en la conduccion y mas seguridad en el paso por curva

Referencia: OMPS08652001

Espaciador Rueda Coche 2 Uds PCD 5x120 CB 72,56mm Espaciador Rueda Coche para BMW E46 E30 E34 E36 E38 E82 E84 E86 E88 E90 E91 E92 E93 Z85 Separadores Ruedas Coche (Color : 2PCS 80MM) € 456.22 in stock 1 new from €456.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para BMW E46 E30 E34 E36 E38 E82 E84 E86 E88 E90 E91 E92 E93 Z85, espaciador de rueda de aluminio para coche,

Fabricado en aleación de aluminio, más resistente a la sal. La superficie de sellado es suave, no se deforma ni se rompe fácilmente. Puedes usarlo con confianza. Peso ligero, bajo consumo de combustible, buen efecto de ahorro de energía, rápida disipación de calor, alta seguridad de conducción, resistente y duradero, y larga vida útil.

Las cuñas están diseñadas para aumentar el desplazamiento. Aumenta la distancia entre ejes de su automóvil, mejorando el agarre, el manejo y la precisión. Dele a su vehículo una apariencia saturada, incluso con un manejo mejorado con la llanta de refacción más el ancho de vía aumentado.

Los espaciadores están integrados con el cubo, por lo que se mejora la precisión de montaje sin afectar negativamente el manejo a alta velocidad. Además, al unir el espaciador al cubo del lado del vehículo, la carga del neumático se distribuye durante la conducción, lo que reduce en gran medida la tensión en los pernos del cubo.

Instalación: Se requieren herramientas de reparación de neumáticos estándar, llave dinamométrica y casquillos para orejas. Es posible que se requieran pernos/espárragos de extensión (no incluidos). Si bien la instalación es simple, recomendamos una instalación profesional, especialmente si está instalando autopartes por primera vez. READ Los 30 mejores Aspiradora Industrial Sin Bolsa de 2023 - Revisión y guía

Pindex Separadores de rueda 5 x 120 Separadores de 15/20 mm con tornillos (M12 * 1,5) 4 Piezas para Automóviles Juntas De Cubo De Rueda Ensanchadas Modificadas - Rojo € 87.99 in stock 1 new from €87.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hardware de alta calidad: bola de aluminio de grado aeronáutico 6061-T6 mecanizada con precisión con pernos de grado 10,9 preinstalados tratados térmicamente y endurecidos. Superficie anodizada para mayor resistencia a la corrosión

Especificaciones de parámetros: PCD: 5 x 120 mm; Diámetro del cubo (NLB): 72,6 mm; Extensión por eje: 30/40 mm; Ampliación por círculo: 15/20 mm (4 piezas)

Buen diseño: El desarrollo del ensanchador de vía aumenta el desplazamiento en 30/40 mm. El espaciador de ruedas puede aumentar la distancia entre ejes, el agarre, el manejo y la precisión del vehículo

Fácil instalación: el asiento cónico en la parte inferior permite que los espaciadores encajen perfectamente contra el cubo, lo que facilita la instalación.Los espaciadores de rueda son adecuados para varios modelos de BMW

Atención: el espaciador de rueda solo es adecuado para llantas de aleación y no se puede usar en combinación con llantas de acero

MODAUTO Separadores Llantas Universal, Separador Ruedas del Vehículo, Adapta PCD 4x98/100/110/108/112/114.3, 5x100/110/108/112/114, Aleación de Aluminio, Universal, Grosor de 5mm, 2 Unidades, F352B € 14.50 in stock 1 new from €14.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Par de separadores de llantas universales para 4 o 5 tornillos Ancho de 5mm.

Disponible también el separador de 10mm con un centrador de alumino para bujes de 57.1, 60.1 o 73 mm

En caso de poner separadores de 1 cm, debera cambiar los tornillos de serie, por unos tornillos más largos.

Aleación de aluminio

Pack de 2 unidades.

Separadores de ruedas de aluminio, 4 unidades (30 mm por disco, 60 mm por eje), incluye certificado TÜV € 204.00 in stock 1 new from €204.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Separadores de ruedas para Nissan Pathfindder III (R51) (01/2005 – 12/2016).

4 discos de 30 mm = 2 ejes.

Ampliaciones de pistón de aluminio, solo para llantas de aluminio.

Certificado TÜV.

Fabricado en Alemania.

Simoni Racing DR081/B2 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos, 16 mm € 42.40 in stock 1 new from €42.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos. Medidas: espesor 16 mm. - distancia entre ejes: 5x120 - Piña: 72,6 - Paso 12x1,5 Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche mejorando la estabilidad y adherencia. Mejoran también el aspecto del coche

Específico para: BMW serie 3 (E36-E46-E90-E91-E92-E93) >11 - Serie 5 (E60-E61) 07/03>02/10 -Serie 8 - Serie 1 (E81-E82-E87-E88) >11

Específico para: BMW serie 1 M Coupè (E82) 11> - Z3 - Z4 - Z8 - X1 10/09> - Serie 6 (E63-E64) > 02/11 - Serie 7 (E23-E32-E38) > 11/01 - M1 - M3 > 13 - M5 74> 95 - M5 05> 10 - M6 > 10

Específico para: Lamborghini Diablo SV 6.0 V12 98>

Simoni Racing DR082/B17 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos, 20 mm € 68.99

€ 67.20 in stock 1 new from €67.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos. Medidas: espesor 20 mm. - distancia entre ejes: 5x120 - Piña: 72,6 - Paso 14x1,25 Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche mejorando la estabilidad y adherencia. Mejoran también el aspecto del coche

Específico para: BMW serie 1 (F20) 11> - Serie 3 (F30-F31) 11> - serie 3 GT (F34) - serie 5 (F10-F11) 03/10> - serie 5 GT (F07) 11/09> - serie 6 (F12-F13) 03/11>

Específico para: BMW Grand Coupè (F06) - serie 7 (F01-F02) 10/08> - X3 (F25) 09/10> - X6 (E71) 06/08> 12 posteriore - Serie 4 (F32-F33-F36) 13> - Serie 2 (F22) 14> - M2 - M3 14> - M4 - M5 11> - M6 11> - X4 14>

Específico para: Mini Countryman - Paceman 13>

Simoni Racing DR096/B15 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos para coches con llantas Originales, 15 mm € 53.18 in stock 1 new from €53.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos para llantas originales. Medidas: espesor 15 mm. - distancia entre ejes: 5x112 - Piña: 57,1 - Paso 14x1,5. Made in Italy. Garantía 2 años.

Made in Italy; Atención: por todas las Audi controlar la largura piña rueda : tioene que ser de 15 mm si no no se puede montar- Específico para: Audi A3/S3 03/03> -A4/S4 > 10/07(solo en el anterior) - A6/S6 (mod.C5 - C6) > 2011(solo en el anterior) -

Específico para: Audi A8/S8(mod.D2-D3)>10/09-ALLROAD(type 4B-4F) 99>05/09 -Q3-RS3-RS4 >09 -RS6 >10 -R8 -TT 10/06> -100 90>96 -RSQ3 -RS6 >10 -V8-Específico para: Bentley Continental GT 04> -MTM Coupè 05> -Continental Flying Spur 04>

Específico para: Seat Alhambra 04/96> - Altea XL - Altea - Exeo - Leon (mod. 1P) 09/05> - Leon Cupra type 1P 06> - Toledo III (mod.5P) 12/04> Specifici per: Skoda Octavia (1Z) 05/04> - Superb - Yeti - Octavia (mod. 5E) 13>

Específico para Volkswagen Beetle 11> - Eos -Golf V/VI -Jetta(mod. 1KM) 04> -New Scirocco 08/08> -Passat(mod. 3B-3C) 96> -Phaeton -Sharan -Tiguan -Touran -Golf VII -CC -Gran Lavida; lamborghini Gallardo -Huracan(solo anteriore)

SEPARADORES SPARCO 5X112 | 66,5 B M14X1,50 20MM TIPO M3A € 70.46 in stock 1 new from €70.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Separador específico Mercedes

H&R Sistema-DRA Separadores de Ruedas 50mm por eje - Anclaje 5x114,3 - Buje 66,0mm - Tornilleria M12x1,5 - compatible con Renault/Dacia - Negro € 141.38 in stock 5 new from €141.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50mm por eje

Anclaje 5x114,3

Buje 66,0mm

Medidas de los tornillos M12x1,5

Se incluyen todos los accesorios de fijación

Simoni Racing DR019/B7 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos, 20 mm € 50.75 in stock 1 new from €50.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos. Medidas: espesor 20 mm - distancia entre ejes: 4x108- Piña: 65,1 - Paso 14x1,25. Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche y mejorando la estabilidad y adherencia. Mejoran también el aspecto del coche

Específico para Citroen Berlingo; C2-C3-C4; C4 Picasso> 12; C4 Cactus; C5 (Type D) > 04; C-Elysse; Ds3-Ds4-Ds5; Saxo-Xsara-Xantia-Zx

Específico para Peugeot 106-205-206-207-208-305-306-307-308> 12; 309-405-406-408-1007- 2008-3008-5000-5008-PARTNER RANCH

MODAUTO Separador Ruedas del Vehículo, Espaciador de Ruedas, con Pernos Específicos, Anclaje 5x114.3, Grosor 20mm, Buje 67.1, con Doble Tornilleria, con Centrador, Modelo F364B € 74.00 in stock 1 new from €74.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2 Discos Separadores + Pernos, Anclaje 5x114.3, Grosor 20mm, Buje 67.1, con Doble Tornilleria, con Centrador.

Mejora la estabilidad del vehiculo, los espaciadores de rueda amplían la base de la rueda del vehículo, aumentando la estabilidad y la resistencia al vuelco lateral.

Aumenta la traccion, los espaciadores de las ruedas aumentan la distancia entre el neumático y el bastidor.

Instalacion sencilla con pernos, simplemente atornille el espaciador / adaptador de la rueda a su cubo, luego atornille la rueda al espaciador. No se requiere modificación de vehículo.

Consulte la descripción detallada a continuación para el modelo de adaptador.

Separadores de Ruedas para Toyota para 4Runner para FJ para Land Cruiser para Tundra LC100 para Hilux para Fortuner 2 Uds 6Lug Espaciador Rueda Coche Separadores Ruedas Coche (Color : 2PCS 35mm) € 221.28

€ 209.10 in stock 2 new from €209.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Toyota para 4Runner para FJ para Land Cruiser para Tundra LC100 para Hilux para Fortuner, espaciadores de ruedas forjadas para automóviles,

Estos espaciadores de ruedas están diseñados y fabricados con material de aleación de aluminio, que es fuerte, resistente a la oxidación y duradero. Estos espaciadores de ruedas de vehículos están fabricados profesionalmente y diseñados para ser perfectos para evitar que las llantas rocen contra el cuerpo.

Estos espaciadores de rueda están fabricados y diseñados por expertos para usar tuercas/pernos estándar para una alta confiabilidad. Los espaciadores de ruedas extienden la distancia entre ejes de un automóvil, mejorando el agarre, el manejo y la precisión.

Dele a su vehículo una postura y una apariencia más agresivas mientras mejora su manejo y estabilidad. También aumentan la holgura de las llantas, resuelven problemas de holgura de la mordaza y permiten la instalación de kits de elevación/descenso, así como llantas más anchas, más grandes o de alta tracción.

Instalación: Se requieren herramientas de reparación de neumáticos estándar, llave dinamométrica y casquillos para orejas. Es posible que se requieran pernos/espárragos de extensión (no incluidos). Si bien la instalación es simple, recomendamos una instalación profesional, especialmente si está instalando autopartes por primera vez. READ Los 30 mejores Cajas Con Tapa de 2023 - Revisión y guía

Simoni Racing DR082/B2 Kit Separadores de aluminio, con pernos, 20 mm € 70.60 in stock 1 new from €71.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos. Medidas: espesor 20 mm. - distancia entre ejes: 5x120 - Piña: 72,6 - Paso 12x1,5 Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche mejorando la estabilidad y adherencia. Mejoran también el aspecto del coche

Específico para: BMW serie 3 (E36-E46-E90-E91-E92-E93) >11 - Serie 5 (E60-E61) 07/03>02/10 -Serie 8 - Serie 1 (E81-E82-E87-E88) >11

Específico para: BMW serie 1 M Coupè (E82) 11> - Z3 - Z4 - Z8 - X1 10/09> - Serie 6 (E63-E64) > 02/11 - Serie 7 (E23-E32-E38) > 11/01 - M1 - M3 > 13 - M5 74> 95 - M5 05> 10 - M6 > 10

Específico para: Lamborghini Diablo SV 6.0 V12 98>

H&R Sistema-DRM Separadores de Ruedas 36mm por eje - Anclaje 5x114,3 - Buje 67,1mm - Tornilleria M12x1,5 - compatible con Hyundai/Kia/Mazda - Negro € 141.24 in stock 6 new from €141.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 36mm por eje

Anclaje 5x114,3

Buje 67,1mm

Medidas de los tornillos M12x1,5

Se incluyen todos los accesorios de fijación

Simoni Racing DR041/B15 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos para llantas Originales, 20 mm € 43.82 in stock 1 new from €43.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos para llantas originales. Medidas: espesor 20 mm. - distancia entre ejes: 5x100 - Piña: 57,1 - Paso 14x1,5 Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche mejorando la adherencia y estabilidad. Mejoran también el aspecto del coche.

Específico para: Audi A1 05/10> - A2 - A3 / S3 >02/03 - TT > 09/06 - S1 - S2 90>95 - Specifici per: Seat Cordoba III (Mod. 6L) 10/02> - Ibiza IV 02/02>04/08 - Ibiza V 05/08> - Leon (Mod. 1M) >08/05 - Leon Cupra R (mod.7M) >05

Específico para: Seat Toledo II (Mod. 1M) 04/99> 11/04 - Toledo 2.0 16V Type 1L - Specifici per: Skoda Fabia - Octavia (1U) > 04/04 - Praktik - Roomster - Rapid

Específico para: Volkswagen Bora - Corrado 2.9iVR6 - Fox (5 fori) - Golf III Gti - Golf III VR6 - Golf IV - New Beetle (9C-1Y) > 10 - Passat (5 fori) > 05/96 - Polo IV (9N) 11/01> 05 - Polo V (6R) 06/09> - Vento (5 fori) - Crossfox Crosspolo

Ampliador de ruedas de aluminio (4 unidades, 30 mm por disco/60 mm por eje), incluye certificado TÜV € 201.60 in stock 1 new from €201.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Separador de ruedas para Jeep Wrangler JK (2006-2018)

4 discos de 30 mm = 2 ejes

Separadores de pistas de aluminio, solo para llantas de aleación

Certificado de piezas TÜV

Fabricado en Alemania

4 piezas separadores de rueda de 30 mm de grosor para Nissan Navara D40 2005 – 2015 NP300 2014 – 2022 € 195.00 in stock 1 new from €195.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espaciadores de 30 mm de grosor. Duradero y resistente, con un rendimiento estable. Hecho de aluminio de alta calidad, estructura ligera y compacta sin cargar su coche. Tipo de artículo: espaciadores de rueda. Material: aluminio. Color: negro. Cantidad: 4 unidades.

Eibach Pro-Spacer Separadores de rueda S90-8-20-002 2x20mm 5x139,7 € 137.40 in stock 5 new from €137.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pro-Spacer 139,7/5-108-180-1225

Suzuki Grand Vitara Jimny.

20 mm 5 x 139,7 mm.

pclele Separadores Ruedas Coche para Audi Q5 SQ5 A4 A5 A6 A7 A8 S4 S5 S6 para Allroad 20mm Pernos Cónicos M14x1.5 Espaciadores Rueda Cubo Coche Junta Cubo Coche (Color : Schwarz) € 182.91 in stock 1 new from €182.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para Audi Q5 SQ5 A4 A5 A6 A7 A8 S4 S5 S6 para Allroad, espaciador de rueda central de cubo automático de 20mm,

Este espaciador de rueda puede ampliar la distancia entre ejes de su vehículo para mayor estabilidad y resistencia a la rodadura. Ideal para abordar problemas de espacio libre si las ruedas golpean los amortiguadores o las pinzas de freno.

Estos adaptadores de rueda están hechos de un bloque sólido de aluminio de grado aeroespacial, que es liviano pero extremadamente duradero y resistente. No solo es hermoso, sino que también tiene una función antioxidante.

Los espaciadores de ruedas reducen los problemas de oxidación y vienen preinstalados con pernos de grado 10.9 endurecidos y tratados térmicamente que son muy fuertes y livianos en comparación con los espaciadores de acero. Puede estar seguro de que obtendrá espaciadores de ruedas resistentes, estables y seguros.

Atornillado simple, simplemente fije el espaciador/adaptador de la rueda al cubo, luego atornille la rueda al espaciador. No es necesario modificar el vehículo.

maXpeedingrods 4x Separador de Rueda para Coche BA BF FG AU Falcon, Espaciador de Rueda de 5x114.3mm con Grosor 35mm, Distanciador de Rueda con Llanta y Tornillos Específicos, Material Aluminio T6061 € 105.99 in stock 2 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adoptado Perfectamente】 Es perfecto para los modelos AU, BA, BF FG PRE-AU para Ford Falcon. El espesor: 1.5" (35mm); El patrón de tornillos del vehículo: 5x114.3mm o 5x4.5", y el de la rueda: 5x114.3mm o 5x4.5"; La rosca de tornillo/ranura:M20x12.7mm; El diámetro interior:70.5mm; El paso: 1/2x20.

【Mejorar Estabilidad】 El aumento de la distancia entre ejes coaxial mejora el coche en términos de balanceo en las curvas y proporciona un buen impulso de rendimiento a altas velocidades o cuando el coche está en las curvas. Además, el coche se sentirá mejor para el conductor en cuanto a la colocación de las ruedas.

【Alta Calidad】 Adoptamos aluminio billet T6061 mecanizado con precisión para para maximizar la vida útil. Es ligero, resistente a la corrosión y duradero.

【Belleza】 Nuestro producto tiene un exterior metálico, diseñado de líneas suaves para un aspecto sencillo y atractivo. La estética está garantizada al tiempo que se satisfacen las necesidades funcionales.

【Instalación Fácil】Fácil de instalar y desmontar, proporcionándole muchas comodidades. Basta con sustituir el antiguo o el dañado.

Simoni Racing DR041/B10 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos, 20 mm € 45.76 in stock 1 new from €45.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos. Medidas: espesor 20 mm. - distancia entre ejes:4/ 5x100 - Piña: 57,1 - Paso 14x1,5 Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche mejorando la adherencia y estabilidad. Mejoran también el aspecto del coche.

Específico para: Audi A1 05/10> - A2 - A3 / S3 >02/03 - TT > 09/06 - S1 - S2 90>95 - Specifici per: Seat Cordoba III (Mod. 6L) 10/02> - Ibiza IV 02/02>04/08 - Ibiza V 05/08> - Leon (Mod. 1M) >08/05 - Leon Cupra R (mod.7M) >05

Específico para: Seat Toledo II (Mod. 1M) 04/99> 11/04 - Toledo 2.0 16V Type 1L - Specifici per: Skoda Fabia - Octavia (1U) > 04/04 - Praktik - Roomster - Rapid

Específico para: Volkswagen Bora - Corrado 2.9iVR6 - Fox (5 fori) - Golf III Gti - Golf III VR6 - Golf IV - New Beetle (9C-1Y) > 10 - Passat (5 fori) > 05/96 - Polo IV (9N) 11/01> 05 - Polo V (6R) 06/09> - Vento (5 fori) - Crossfox Crosspolo

MODAUTO Separador Ruedas del Vehículo, Espaciador de Ruedas, con Pernos Específicos, 5x130-25mm - 71,6 - Con Doble Tornilleria - Con Centrador. Modelo F369B € 120.00 in stock 1 new from €120.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2 Separadores + Pernos, Anclaje 5x130, Grosor 25mm, Buje 71.6, con Doble Tornilleria, con Centrador.

Mejora la estabilidad del vehiculo, los espaciadores de rueda amplían la base de la rueda del vehículo, aumentando la estabilidad y la resistencia al vuelco lateral.

Aumenta la traccion, los espaciadores de las ruedas aumentan la distancia entre el neumático y el bastidor.

Instalacion sencilla con pernos, simplemente atornille el espaciador / adaptador de la rueda a su cubo, luego atornille la rueda al espaciador. No se requiere modificación de vehículo.

Le recomendamos que mida anclaje, grosor, buje de su coche para elegir el modelo más factible.

MODAUTO Separador Ruedas del Vehículo, Espaciador de Ruedas, con Pernos Específicos, Anclaje 5x120, Grosor 25mm, Buje 74.1, con Doble Tornilleria, con Centrador, Modelo F365BE € 80.00 in stock 1 new from €80.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2 Discos Separadores, Anclaje 5x120, Grosor 25mm, Buje 74.1, con Doble Tornilleria, con Centrador.

Mejora la estabilidad del vehiculo, los espaciadores de rueda amplían la base de la rueda del vehículo, aumentando la estabilidad y la resistencia al vuelco lateral.

Aumenta la traccion, los espaciadores de las ruedas aumentan la distancia entre el neumático y el bastidor.

Instalacion sencilla con pernos, simplemente atornille el espaciador / adaptador de la rueda a su cubo, luego atornille la rueda al espaciador. No se requiere modificación de vehículo.

Consulte la descripción detallada a continuación para el modelo de adaptador.

Tracer Separadores de rueda 2x10mm 5x120 TRA12124W € 67.00 in stock READ Los 30 mejores Platos Plastico Duro de 2023 - Revisión y guía 2 new from €65.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tracer Separadores de rueda

Compatible con BMW 1er Cabriolet 1er Coupe 2 Cabriolet 2 Coupe 3 Gran Turismo 3e

2x10mm 5x120

TRA12124W

Simoni Racing DR120/B4 Kit 2 Separadores Ruedas,de 12Mm € 51.27 in stock 1 new from €51.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Específico para Classe a (W168) 7/97> 08/04| Classe C (W201-202-203) > 01/07| CLK (C208-209)| Classe e (W123-124-210) > 02/02|(R170 – R171) > 11|

Específico para Mercedes Vaneo (W414) | Clc (203 CL) 08>

Pinchazo 5 x 112

Made in Italy

OMP LICENCIA SEPARADORES DOBLE CENTRAJE/DOBLE FIJACION PCD 4X108/4X108 BUJE 63,4 ANCHO 15MM M12X1.5 COLOR NEGRO € 84.64

€ 72.79 in stock 10 new from €72.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Separadores OMP SPEED

Fabricados en aluminio forjado 6061-T6 (el más resistente del mercado) con una capa de pintura negra térmica protectora anti-corrosión.

Tornillería (DIN 10.9) de acero al carbono incluida.

Medidas: Tamaño del separador (15mm), PCD (4X108), CB (63.4), tornillería (12X1,5).

Doble centraje y doble fijación. Recomendable usar principalmente en llantas de aluminio.

Simoni Racing DR120/B15 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos € 52.03 in stock 1 new from €46.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Específico para Classe a (W169-176) 09/04> Classe B (W245-246) 05> Classe C (W204) 02/07> CLA 13> - CL (W215-216) 99>

Cls (W218-219) 10/04> Classe e (W207-211-212) 02> Glk (X204) 08>

|Classe M (W163-164-166) 97> | Classe R (W251) 05> |Classe S (W140-220-221-222) 02/91> |

Glc gle 14> | gls 16> | gt 15> | gla (W176-245G) 14> sl (R230-231) 10/01> slk (R172) 11> sls (C197) 09> vito (W638) 09/03> viano (W639) 08/03

Atención: solo para llantas originales

CarBole Separadores de Ruedas para Coche 5x120mm 15/20mm con Perno: M12x1.5 | Central de Orificio : 72.56 mm Compatible con BMW, etc. (2 Piezas | Rojo | Número de Agujeros 10) € 87.99 in stock 1 new from €87.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅-SA - MAYOR SEGURIDAD: Fabricado a máquina precisamente a partir de palanquilla de aluminio de grado aeronáutico 6061-T6, con pernos de grado 10.9 templados y tratados térmicamente preinstalados. La superficie anodizada proporciona resistencia adicional a la corrosión. Excepcionalmente resistente y ligero en comparación con el espaciador de acero.

✅-BEN-BENEFICIOS: Proporcione a su vehículo una postura y apariencia más agresivas mientras mejora su manejo y estabilidad. También aumentan el espacio libre de los neumáticos, solucionan problemas de espacio libre de la pinza de freno, permiten la instalación de kits de elevación / descenso y neumáticos más anchos, más grandes o de alta tracción.

✅-CARACTERÍSTICA: Forja de alta tecnología, compacta y fuerte, 15 mm ESPACIADOR DE RUEDAS: Paso de rosca: M12X1.5 - Asiento cónico: 60 grados- Longitud del vástago: 40 mm; Separador de rueda de 20 mm: Paso de rosca: M12X1.5 - Asiento cónico: 60 grados - Longitud de vástago: 45 mm

✅-AC-15mm ESPACIADOR DE RUEDAS: Paso de rosca: M12X1.5 - Asiento cónico: 60 grados- Longitud del vástago: 40 mm; Separador de rueda de 20 mm: Paso de rosca: M12X1.5 - Asiento cónico: 60 grados - Longitud de vástago: 45 mm

✅-COMPATIBILIDAD: Gran ajuste para BMW SERIE 1, 3 SERIE, 5 SERIE, 6 SERIE, 7 SERIE, 8 SERIE, Z3, M3, M5, Z8, Z4 Roadster, M6, X1, etc. Compruebe la compatibilidad de su vehículo en la descripción del producto ANTES compra, garantía de 24 meses para reemplazo y reembolso gratis.

MODAUTO Separador Ruedas del Vehículo, Espaciador de Ruedas, con Pernos Específicos, Anclaje 5x100, Grosor 20mm, Buje 57.1, con Doble Tornilleria, con Centrador, Modelo F361BB € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2 Discos Separadores + Pernos, Anclaje 5x100, Grosor 20mm, Buje 57.1, con Doble Tornilleria, con Centrador.

Mejora la estabilidad del vehiculo, los espaciadores de rueda amplían la base de la rueda del vehículo, aumentando la estabilidad y la resistencia al vuelco lateral.

Aumenta la traccion, los espaciadores de las ruedas aumentan la distancia entre el neumático y el bastidor.

Instalacion sencilla con pernos, simplemente atornille el espaciador / adaptador de la rueda a su cubo, luego atornille la rueda al espaciador. No se requiere modificación de vehículo.

Consulte la descripción detallada a continuación para el modelo de adaptador.

