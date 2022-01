Inicio » Electrónica Los 30 mejores Sensor Humedad Arduino de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Sensor Humedad Arduino de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ARCELI 5 unids higrómetro de Suelo detección de Humedad Sensor de Agua módulo YL-69 Sensor y módulo HC-38 para Arduino € 7.99

Amazon.es Features Este es un sensor de agua simple que puede usarse para detectar la humedad del suelo.

Se puede usar en el dispositivo de despensa de planta de módulo, y las plantas en su jardín no necesitan que la gente las administre.

¡Esta es una herramienta imprescindible para un jardín conectado! Será útil recordarle regar sus plantas de interior o controlar la humedad del suelo en su jardín.

Voltaje de funcionamiento: 3.3V-5V

Módulo de modo de salida dual, salida digital, salida analógica más precisa.

AZDelivery Sensor de Humedad del Suelo V1.2 Modulo Higrometro V1.2 Capacitivo Compatible con Arduino con E-Book Incluido! € 6.99

Amazon.es Features ✔️ Con este sensor capacitivo de humedad del suelo / higrómetro se puede medir fácilmente la humedad de las plantas y detectar cuando la planta necesita ser regada.

✔️ Nuestro módulo AZDelivery del suelo tiene un amplificador integrado, por lo que puede conectarse directamente a una entrada analógica.

✔️ El sensor se inserta en el suelo y mide la capacidad del suelo, que cambia con la humedad.

✔️ En comparación de su predecesor, este sensor capacitivo de humedad del suelo no tiene desgaste ni corrosión.

✔️ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas.

DollaTek 5pcs del Suelo Humedad del higrómetro del módulo del Sensor de detección de YL-69 Sensor de Agua y HC-38 Módulo para Arduino € 7.99

Amazon.es Features Se trata de un sensor de agua simple que se puede utilizar para detectar la humedad del suelo.

Puede ser utilizado en el dispositivo de bebedero planta de módulos, y las plantas en su jardín no necesitan las personas para gestionar.

Esta es una herramienta indispensable para un jardín conectada! Será útil para recordarle que debe regar las plantas de interior o para monitorear la humedad del suelo en su jardín.

Tensión de funcionamiento: 3.3V-5V

el modo de módulo de salida dual, salida digital, salida analógica más precisa.

RUNCCI-YUN Sistema de Riego Automático DIY Kit para Arduino, 1 Canal 5V Relé Módulo + Sensor de Humedad del Suelo + Mini Bomba de Agua DC 3V 5V + 1M Tubería de Agua de PVC para Jardín Plantas Flor € 8.99

Amazon.es Features ★【Fácil de Usar】Este kit de bricolaje de riego automático se ha vuelto extremadamente popular ya que riega automáticamente sus plantas y flores de acuerdo con el monitoreo de la humedad del suelo de una manera muy eficiente.

★【Sistema de Riego Automático】Combine la bomba, la tubería, el sensor de humedad del suelo y el módulo de relé de 1 canal de 5 V en el sistema de riego de una planta, incluidos los kits para todo el sistema de riego por goteo Arduino DIY.

★【Sensor Capacitivo】Insértelo en el suelo alrededor de sus plantas y con una pantalla y una placa base, puede hablar con sus plantas. Para ver si sus plantas tienen sed, ¿necesitan más agua para humedecerlas?

★【Cuide Sus Plantas en Cualquier Momento】 Puedes tener el sistema para regar tu planta automáticamente. Cuando la tierra se vuelve demasiado seca, la bomba se pone en movimiento y el agua fluye por el tubo hacia la olla. No tiene que preocuparse por sus plantas mientras se va de vacaciones. READ Los 30 mejores Funda Alcatel Pop 4S de 2022 - Revisión y guía

AZDelivery 5 x Sensor de Humedad del Suelo Higrómetro Modulo Compatible con Arduino con E-Book Incluido! € 9.79
€ 9.29

€ 9.29 in stock 3 new from €9.29

Amazon.es Features ✔️ El AZ-Delivery módulo sensor de humedad del suelo está diseñado para medir la humedad en el sustrato con precisión (Moisture Sensor), dándole la capacidad de dar el cuidado óptimo a sus plantas.

✔️ Tensión de funcionamiento: 5V.

✔️ Contacto de mando ajustable con potenciómetro.

✔️ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas.

KeeYees 3 Piezas Módulo Sensor de Humedad del Suelo Capacitivo - Módulo de detección de Humedad Resistente a la corrosión de Alta sensibilidad para Arduino € 14.99

Amazon.es Features 【Sensor capacitivo】 A diferencia del sensor resistivo normal, este sensor capacitivo de humedad del suelo no tiene contacto de conmutación ajustable. La sonda se coloca en el suelo directamente y mide la capacidad de la tierra, que cambia con la humedad. Funciona de forma análoga y, por lo tanto, muestra los valores de humedad exactos en tiempo real.

【Larga vida del producto】 Este módulo sensor de humedad del suelo capacitivo KeeYees puede durar varios meses. Puede evitar el problema de que el sensor resistivo se corroe fácilmente, lo que prolonga en gran medida su vida útil.

【Chip regulador de voltaje】 Este módulo tiene un chip regulador de voltaje integrado que admite 3.3-5.5V, por lo que se puede conectar directamente a una entrada analógica.

【Interface Interfaz de 3 pines】 Este sensor es compatible con la interfaz de 3 pines, que se puede conectar directamente al escudo de expansión de Gravity I / O. Pin: salida de señal analógica, GND, VCC

WINGONEER® 5pcs del suelo humedad del higrómetro del módulo del sensor de detección de YL-69 Sensor de Agua y HC-38 Módulo para Arduino € 7.99

Amazon.es Features Se trata de un sensor de agua simple que se puede utilizar para detectar la humedad del suelo.

Puede ser utilizado en el dispositivo de bebedero planta de módulos, y las plantas en su jardín no necesitan las personas para gestionar.

Esta es una herramienta indispensable para un jardín conectada! Será útil para recordarle que debe regar las plantas de interior o para monitorear la humedad del suelo en su jardín.

Tensión de funcionamiento: 3.3V-5V

el modo de módulo de salida dual, salida digital, salida analógica más precisa.

AZDelivery DHT22 AM2302 Sensor de Temperatura y Humedad Compatible con Arduino y Raspberry Pi con E-Book Incluido! € 9.89

Amazon.es Features ✔️ El equipo DHT22 es un sensor confiable para medir la temperatura y la humedad.

✔️ El sensor puede funcionar tanto con 3,3V como con 5V. De tal forma que es adecuado para la conexión a todas las placas como RN-Control, Raspberry Pi y también los demás microcontroladores.

✔️ Su conexión es sencilla. Además de la tensión de funcionamiento, sólo se debe conectar un puerto al sensor.

✔️ La salida es serial como una secuencia de bits digital. Permitiendo que el sensor sea ideal para monitorear el clima de la habitación o para configurar una estación meteorológica.

✔️ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas.

AZDelivery 5 x DHT11 Sensor de Temperatura y Humedad para Arduino y Raspberry Pi con E-Book Incluido! € 13.99

Amazon.es Features ✔️ ¡Obtenga cinco DHT11 Sensor de Temperatura y Humedad para Raspberry Pi a un precio especial de descuento por cantidad!

✔️ El Módulo DHT11 es un sensor confiable para medir la temperatura y la humedad.

✔️ El sensor puede funcionar con 3.3V y con 5V. Es adecuado para la conexión con las placas RN-Control, Raspberry Pi y todos los demás microcontroladores.

✔️ Fácil conexión. Además de la tensión de funcionamiento, sólo se debe conectar un puerto al sensor. La salida es serial como una secuencia de bits digitales. Esto permite que el sensor se utilice para monitorear el clima de la habitación o para configurar una estación meteorológica.

✔️ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas.

ANGEEK 3 módulos de sensor de humedad para Arduino y Raspberry Pi. € 6.99

Amazon.es Features Este sensor de humedad analógico y capacitivo mide los niveles de humedad mediante un sensor capacitivo, por lo que es más sensible que otros tipos de sensor de humedad

Está hecho de un material resistente a la corrosión que proporciona una larga vida útil

Es posible leer la cantidad de presencia de hidratación en tiempo real en el soil (para judging whether the soil is wet or dry) enlace la salida analógica (AOUT) del módulo a una entrada analógica (A0) del Arduino.

Este módulo incluye un regulador de voltaje integrado que proporciona un rango de voltaje operativo de 3,3 ~ 5,5 V

Este sensor es una interfaz de gravedad de 3 pines, que se puede conectar directamente al escudo de expansión de gravedad I/O

AZDelivery AZ-Envy WLAN ESP8266-12F Placa de Desarrollo Ambiental All-In-One con Sensor de Humedad y Calidad del Aire Compatible con Arduino con E-Book Incluido! € 10.99

Amazon.es Features ✔️ El AZ-Envy de AZ-Delivery con sus componentes muy eficientes ofrece la base perfecta para una estación meteorológica móvil o un detector de gas portátil!

✔️ Con el módulo SOC Wi-Fi 802.11b/g/n más pequeño disponible, el AZ-Envy ofrece el mejor rendimiento en el espacio más pequeño y puede ser integrado rápida y fácilmente en cualquier proyecto.

✔️ Establezca fácilmente una red con su AZ-Envy o intégrela en una red existente.

✔️ El módulo All-In-One de AZDelivery le proporciona resultados de medición altamente precisos para la temperatura, la humedad, los gases ambientales y la calidad del aire!

✔️ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas.

AZDelivery 3 x Modulo Sensor de Lluvia Compatible con Arduino con E-Book Incluido! € 6.99

Amazon.es Features ✔️ ¡Obtenga tres Módulos Sensor de lluvia a un precio especial de descuento por cantidad!

✔️ El Módulo Sensor de Lluvia AZDelivery puede ser usado para la detección de la lluvia, la determinación de la intensidad de la lluvia y como interruptor.

✔️ El módulo de control tiene un contacto de interruptor ajustable con potenciómetro y comparador LM393. Cuando se utiliza este módulo de detección de lluvia, se puede elegir entre la salida digital o analógica.

✔️ El módulo requiere una fuente de alimentación de 3,3V - 5V, lo que lo hace fácil de usar con microcontroladores comunes como Raspberry Pi.

✔️ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas.

ZSWQ Módulo de Sensor de Humedad para Suelo 5V 3.3V Sensor de Humedad para la Tierra Incl, detección de Humedad Arduino Módulo de detección(8 Piezas) € 11.96

Amazon.es Features Sensor capacitivo: en comparación con los sensores resistivos ordinarios, el sensor capacitivo de humedad del suelo no tiene contactos de interruptor ajustables.Este módulo sensor de humedad del suelo capacitivo puede durar varios meses. Puede evitar el problema de que el sensor resistivo se corroe fácilmente, lo que prolonga en gran medida su vida útil.

Chip regulador de voltaje incorporado: voltaje de entrada DC 3.3-3.5V, adecuado para Arduino y Raspberry Pi (Raspberry Pi requiere un módulo convertidor ADC adicional).

Interfaz: el módulo tiene un regulador de voltaje incorporado, y el rango de voltaje de trabajo es 3.3 ~ 5.5V. El sensor es compatible con la interfaz de "gravedad" de horquilla DFRobot 3, que se puede conectar directamente al protector de extensión de E / S de gravedad, Este sensor es compatible con la interfaz de 3 pines.Pin: salida de señal analógica, GND, VCC

Fácil de usar: con este sensor / higrómetro capacitivo de humedad del suelo, puede medir fácilmente la humedad de las plantas, simplemente inserte la sonda en el suelo y mida la capacidad del suelo para cambiar con la humedad y detectar cuándo se necesita riego.

Conjunto muy asequible: hay 8 sensores capacitivos con cables en el conjunto para satisfacer sus necesidades a la vez, ¡y al mismo tiempo es conveniente que cuide bien sus propias plantas!

1 Sensor de temperatura de humedad del suelo resistente a la intemperie protegido con malla, sensor de humedad y temperatura, prueba de plantas para el hogar,el césped, interiores y exteriores € 24.09

Amazon.es Features Material de alta calidad: este sensor está diseñado con calidad premium para garantizar un uso prolongado. Está diseñado con malla metálica, que es resistente al agua para evitar daños en el sensor, pero permite que el aire pase a través, se puede utilizar durante mucho tiempo con una gran durabilidad.

Herramientas precisas para la planta: Este sensor de temperatura de humedad del suelo cuenta con alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo. Está diseñado con autocalibración interna sin calibración adicional, y es una herramienta combinada para probar temperatura y humedad, la precisión de humedad y la precisión de temperatura: 3% y 0,5 ℃, puede obtener un digital preciso y preciso a través de nuestro sensor.

Herramientas multifuncionales: nuestro sensor de temperatura de humedad del suelo es una herramienta combinada para probar sus plantas. Mide el contenido de humedad del suelo para hacerte saber cuándo regar, y también mide los grados de temperatura del suelo para ayudarte a controlar su temperatura. Nunca volverás a sobre/bajo el agua tus plantas con este probador, tus plantas también serán encantadoras.

Ampliamente uso: Este sensor de temperatura de humedad del suelo es una herramienta ideal para probar las condiciones del suelo (humedad/templación). Puede ser ampliamente utilizado en la vida cotidiana, monitoreo de salas de computadoras, HVAC, estación meteorológica, almacén, sitio de construcción, detección de bloques de prueba de hormigón, invernadero agrícola, vivero de flores, etc. Se puede utilizar para probar sus plantas, como frutas, flores, verduras, arbustos, etc. Con nuestro cómodo sensor puedes cuidar bien tus plantas.

Fácil de operar: este sensor de temperatura de humedad del suelo protegido con malla está diseñado con una operación fácil, se puede utilizar para la aplicación del sitio del producto exquisitamente y la integración del producto. Este sensor puede funcionar con cualquier código con microcontrolador, no hay necesidad de lavar, conveniente que el sensor normal de temperatura de humedad del suelo. READ Los 30 mejores Auriculares Inalambricos Bluetooth Xiaomi de 2022 - Revisión y guía

ARCELI Módulo de Sensor de Humedad del Suelo Módulo de detección de Humedad del Suelo/Sonda de Resistencia a la corrosión para arduino

Amazon.es Features Material: Mezcla

Salida: Transductor de conmutación

Tipo: Sensor de humedad

Uso: Sensor de humedad

Número de modelo: módulo de humedad del suelo

ICQUANZX Sensor de humedad del suelo resistente a la corrosión para Arduino Detección de humedad riego de jardín DIY (paquete de 5 unidades) € 8.99

Amazon.es Features Alta compatibilidad: el producto incluye un regulador de voltaje integrado que le da un rango de voltaje de funcionamiento de 3,3 ~ 5,5 V. Es compatible con MCU de bajo voltaje (tanto 3,3 V como 5 V lógica). Un PC en miniatura como Raspberry Pi solo necesita un módulo de conversión de ADC externo (señal analógica a señal digital) para funcionar.

Larga vida útil: el principio de detección capacitiva se utiliza para detectar la humedad del suelo. Está hecho de un material resistente a la corrosión. Evita el problema de corroerse fácilmente y prolonga enormemente su vida útil.

INTUITIVA & CONVENIENTE: Es posible leer la cantidad de humedad en tiempo real presente en el suelo (para juzgar si el suelo está húmedo o seco) vinculando la salida analógica (AOUT) del módulo a una entrada analógica (A0) del Arduino.

Amplias aplicaciones: a través de un diseño simple, puede regar automáticamente el huerto, jardín, controlar la humedad del suelo de la maceta, todas las competiciones electrónicas y para el diseño Arduino Raspberry Pi, etc.

ATENCIÓN: Dado que este sensor controla la humedad del suelo según el principio de detección capacitiva, se refleja en diferentes lugares donde la humedad del suelo es diferente, la estanqueidad es diferente y la profundidad de inserción es diferente. Incluso en el mismo lugar, la misma profundidad está en el segundo. En el momento de la segunda inserción, la humedad se puede leer más baja que la primera vez porque el suelo se ha aflojado durante la primera extracción.

Paradisetronic.com Sensor capacitivo de humedad del suelo, 5V 3.3V Sensor de humedad para la tierra incl. Cable de conexión, salida analógica compatible con Arduino € 5.87

Amazon.es Features HUMEDAD DEL SUELO SIEMPRE UNA VISTA PERFECTA: simplemente mida la humedad del suelo con el sensor capacitivo de humedad. ¡No más plantas secas!

SENSOR RESISTENTE A LA CORROSIÓN: la ventaja sobre muchos otros sensores es que la humedad se mide capacitivamente y, por lo tanto, no hay contactos expuestos al agua.

CONTACTOS NO OXIDANTES: la medición capacitiva evita contactos oxidantes y proporciona mediciones estables a largo plazo sin adaptar la sensibilidad de medición.

FÁCIL CONTROL: la salida analógica proporciona un voltaje de 2.7V en un ambiente completamente seco y aproximadamente 1V cuando la superficie del sensor está sumergida directamente en el agua. Compatible con 5V y 3.3V.

CALIDAD PROBADA: si, a pesar de nuestros controles de calidad, tiene motivos para quejarse, en Paradisetronic lo ayudaremos de forma rápida y sencilla.

Sensor de humedad y sensor de temperatura AM2302 DHT22 para p. Ej. Arduino, Raspberry Pi € 9.98

Amazon.es Features Medición precisa: mediante el sensor AM2302 se pueden realizar mediciones precisas con una precisión de aprox. 0,5 °C y aprox. 2% RH.

DHT-11 COMPATIBEL - El sucesor del popular DHT-11 es compatible con el predecesor y se puede controlar de forma tan fácil.

Rango de medición más grande – en comparación con DHT-11, este sensor tiene un rango de medición más amplio: -40..80°C o 0..99,9% RH.

Conexión directa: a diferencia del DHT-22, la resistencia necesaria ya está integrada. El sensor se puede conectar directamente a tu microcontrolador.

Fácil manejo – las bibliotecas disponibles en línea, el AM2302 se puede utilizar tanto con Arduino como Raspberry Pi mediante bibliotecas en línea.

RUNCCI-YUN,Sistema de Riego Automático DIY Kit para Arduino,Kit de Sensor de Humedad para Suelo,para Jardín Plantas Flor € 9.66

Amazon.es Features ★Mediante el ajuste del potenciómetro para controlar el umbral de humedad del suelo, puede regar automáticamente el jardín vegetal, el jardín, controlar la humedad del suelo de la maceta.

★Incluye módulo relé, mini bomba de agua, caja de almacenamiento de batería de plástico, cable de alimentación USB, cables de arranque, tubo de vinilo de 0,5 m y módulo de detector de humedad del suelo.

★Fácil de montar, hace tu vida más automatizada, especialmente adecuado para personas que viajan con frecuencia.

AZDelivery GY-BME280 Sensor de Temperatura, Humedad y Presion Atmosferica Compatible con Arduino y Raspberry Pi con E-Book Incluido! € 19.79

Amazon.es Features ✅ ¿Busca un sensor pequeño, preciso y de consumo de energía bajo para temperatura, humedad y presión atmosférica para implementar su SmartHome o proyecto de construcción de modelos? ¡Entonces ha venido al lugar correcto!

✅ El módulo sensor BME280 de AZ-Delivery para Raspberry Pi utiliza I2C y funciona perfectamente con microcontroladores de 3.3 V y 5 V. Con su alta resolución y consumo de energía bajo, estos módulos de sensores son ideales para todos los Makers.

✅ La aplicación es cómoda gracias a la interfaz universal y las bibliotecas amplias de Raspberry, y otros microcontroladores. Se utiliza para la determinación de la altitud para el GPS, en la construcción de modelos o como estación meteorológica.

✅ Los sensores vienen calibrados de fábrica. Están disponibles modos de funcionamiento diferentes, desde consumo ultra bajo hasta resolución ultra alta. Con el eBook gratuito de AZDelivery, usted puede comenzar su proyecto directamente sin tener que dedicar mucho tiempo a configurar el producto.

✅ Este producto incluye un E-Book que proporciona información útil sobre cómo comenzar su proyecto, ayuda con una configuración rápida y ahorra tiempo en el proceso de configuración. Proporcionamos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y bibliotecas

iHaospace Sensor de humedad y módulo de detección de Soil Humidity Test con prueba de resistencia a la corrosión para Arduino € 9.99

Amazon.es Features Sensor resistente: la muestra utiliza resistencia analógica para detectar el contenido de humedad del cable. Es un buen ayudante para que sepas si tus plantas son tercias y también se pueden utilizar en el sistema de agua automático, jardín, cobertizo, etc.

Salida digital de valla: este detector de humedad emite un bajo nivel del puerto DO cuando la humedad detecta alcanza el valor de retención de energía. Good to work with Arduino/Raspberry Pi.

Salida analógica – El puerto AO en el sensor de humedad soil (voltaje), y puedes cambiar los datos en tiempo real a través del puerto AD de tu microordenador de chip único (MCU).

Ajuste de la horquilla: Clockwise/Counter-clockwise rota el potenciómetro azul para aumentar y reducir la detección. El indicador de potencia y señal integrado te permiten saber el estado de trabajo de la placa a un brillo en cualquier momento.

PROBE DE ALLOY RESISTENTE A LA CORROSION - Un sensor impermeable con alta resistencia a la corrosión asegura una larga vida útil al menos 6 meses en el soil.

DollaTek SHT30-D Temperatura Humedad Sensor Breakout 3.3v 5v para Arduino Arm RPi ESP8266 € 7.99

Amazon.es Features Ces capteurs de température / humidité font partie des appareils les plus fins et les plus précis du marché.

Ceux-ci ont une véritable interface I2C pour une lecture facile.

Le capteur SHT30-D présente une excellente humidité relative de ± 2% et une précision de ± 0.3 °C pour la plupart des utilisations.

Aideepen Módulo higrómetro de sensor de humedad del suelo V1.2 capacitivo, analógico, sensor de humedad del suelo, resistente a la corrosión, módulo para plantas € 13.99

Amazon.es Features Incluye un regulador de voltaje a bordo que le da un rango de voltaje de funcionamiento de 3,3 ~ 5,5 V.

Mide los niveles de humedad del suelo mediante detección capacitiva.

Inserta en el suelo e impresiona a tus amigos con los datos de humedad del suelo en tiempo real.

Soporta interfaz de sensor de gravedad de 3 pines.

Salida analógica.

HALJIA Módulo digital sensor de temperatura y humedad 11 Compatible con Arduino, 2 unidades € 10.20

Amazon.es Features Este módulo de sensor incluye componentes de detección resistiva de la humedad y comprobación NTC de la temperatura.

El módulo de sensor digital compatible está conectado con un microcontrolador (MCU) de 8 bytes.

Este módulo tiene una alta respuesta, anti interferencia y durabilidad.

Rango de transmisión de señal: 20 m.

Rango de temperatura: 0-50 ºC, rango de humedad: 20-90% HR. READ Los 30 mejores Pen Drive 64Gb de 2022 - Revisión y guía

DollaTek 3Pcs Sensor de Humedad Capacitiva del Suelo Resistente a la Corrosión para Arduino Detección de Humedad Riego de Jardín DIY € 8.99

Amazon.es Features Sensor capacitivo de humedad del suelo, salida de señal analógica.

Chip regulador de voltaje incorporado, voltaje de funcionamiento de DC 3.3 ~ 5.5V para Arduino y Raspberry Pi

Resistencia a la corrosión y larga vida útil.

Para plantas de jardín y maceta prueba de humedad del suelo.

Raspberry Pi o Arduino necesita un módulo de conversión de ADC (señal analógica a digital) externa para funcionar

ICQUANZX GY-SHT31-D Módulo Sensor de Temperatura y Humedad Digital I2C para Arduino € 8.99

Amazon.es Features Placa de módulo de kits SCM y DIY compatibles con Arduino - Característica: 1. salida analógica calibrada, linealizada y compensada por temperatura

2. Amplio rango de voltaje de alimentación, de 2.4 a 5.5 V

3. Interfaz I2C con velocidades de comunicación de hasta 1 MHz y dos direcciones seleccionables por el usuario

4. Precisión típica de +/- 2% HR y +/- 0.3 ℃

Módulo de sensor de temperatura y humedad digital GY-SHT31-D 100 RH I2C para - Placa de módulo de kits de SCM y bricolaje compatibles con Arduino - 1 x módulo de sensor de giroscopio GY-LSM6DS3

ELEGOO Conjunto Medio de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español y Conjunto de Relé de 5V, Modulo de Fuente de Alimentación, Servomotor, UNO R3 Placa de Desarrollo de Prototipos € 45.99
€ 41.99

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features Tutorial español disponible--Incluye una guía en PDF (con mas de 22 lecciones) una lista clara en un bonito empaquetado. También puede descargar los mismos tutoriales en línea desde nuestro sitio web.

La manera mas económica de iniciarse en la programaciónpara principiantes.

El modulo LCD1602 incluye conector (no será necesario que lo suelde).

Este conjunto a sido actualizado con un modulo de fuente de alimentación a demás de con una batería de 9V.

La placa controladora ELEGOO UNO R3 es de alta calidad y compatible con Arduino IDE.

WayinTop Sistema de Riego Automático DIY Kit, 4 Canal 5V Relé Módulo + 4pcs Sensor de Humedad del Suelo + 4pcs Mini Bomba de Agua DC 3V 5V + 4M Tubería de Agua de PVC € 32.99

Amazon.es Features 【Fácil de Usar】Este kit de bricolaje de riego automático se ha vuelto extremadamente popular ya que riega automáticamente sus plantas y flores de acuerdo con el monitoreo de la humedad del suelo de una manera muy eficiente.

【Sistema de Riego Automático】Combine la bomba, la tubería, el sensor de humedad del suelo y el módulo de relé de 4 canal de 5 V en el sistema de riego de una planta, incluidos los kits para todo el sistema de riego por goteo DIY.

【Sensor Capacitivo】Insértelo en el suelo alrededor de sus plantas y con una pantalla y una placa base, puede hablar con sus plantas. Para ver si sus plantas tienen sed, ¿necesitan más agua para humedecerlas?

【Cuide Sus Plantas en Cualquier Momento】 Puedes tener el sistema para regar tu planta automáticamente. Cuando la tierra se vuelve demasiado seca, la bomba se pone en movimiento y el agua fluye por el tubo hacia la olla. No tiene que preocuparse por sus plantas mientras se va de vacaciones.

【Soporte Confiable】Hemos preparado un detallado tutorial automático de auto riego, que incluye: manual de guía, código de demostración, herramientas de grabación, bibliotecas de clases necesarias. Puede contactarnos en Amazon, le enviaremos un documento PDF en cualquier momento.

ELEGOO Actualizado 37-en-1 Kit de Módulos de Sensores con Tutorial Compatible con Arduino UNO R3 Mega 2560 Nano Raspberry € 27.99

Amazon.es Features Actualizado a partir de la versión anterior (otros): Recibimos grandes ideas de nuestros clientes y se adoptó en este kit actualizado.

Se ha eliminado el vaso de luz y el módulo de mercurio que están prohibidos en Europa. (37 kits de sensores de otros vendedores tienen mercurio, preste atención.)

Eliminados módulos inútiles como el sensor de latido, dos de los sensores de pasillo, uno de los dos sensores de color. Agregado módulos útiles como el módulo del acelerómetro GY-521, la pantalla LCD1602, el módulo del reloj en tiempo real DS3231 etc.

Tutorial actualizado sólo para UNO R3, MEGA R3, NANO en CD, lista de papel, resistores pack sólo del Equipo Elegoo. Hay tutoriales en el CD que viene con. También puede descargar los mismos tutoriales en línea en el siguiente enlace: http://bit.ly/2jKlJMO

100% compatible con Arduino, Raspberry Pi y STM32.

DollaTek Controlador de Humedad del Sensor de Humedad del Suelo 12V con módulo de Sistema de riego automático con Pantalla Digital € 11.99

Amazon.es Features XH-M214 controlador digital del sensor de humedad del suelo para el sistema de riego automático.

12V Relé de alta calidad a bordo para controlar el encendido / apagado del sistema de riego en función del valor de inicio / parada del riego.

El sensor de humedad del suelo de 72x20mm detecta las pantallas de humedad del suelo en el led de 2 dígitos, para registrar fácilmente la humedad actual del suelo.

Rango de humedad de 20-99% RH y precisión de 1% RH, control de corriente de 10A para su elección, ampliamente utilizado para el riego digital de granja / hogar / fábrica.

El tamaño y las instrucciones de conexión se muestran en las imágenes del producto; Cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros por correo electrónico.

