Los 30 mejores Sabanas Cama 150 de 2023 – Revisión y guía

Utopia Bedding Juego Sábanas de Cama - Microfibra Cepillada - Sábanas y Fundas de Almohada (Cama 150, Gris) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE SABANAS - El juego de sábanas de 4 piezas incluye 1 sábana plana de 266 x 259 cm, 1 sábana bajera de 150 x 200 cm con bolsillo de 35 cm de profundidad y 2 fundas de almohada de 50 x 75 cm con cierre de sobre de 10 cm. (Funda de edredón NO INCLUIDO)

POLIÉSTER-MICROFIBRA CEPILLADA - El tejido de poliéster-microfibra cepillada hace que el juego de sábanas sea excepcionalmente suave, liso y cómodo, manteniéndole abrigado en invierno y fresco en verano.

ELÁSTICO TOTAL - El elástico total utilizado en la sábana bajera hace que se adapte fácilmente al colchón, dando un bonito acabado a la cama.

RESISTENTE A LA DISMINUCIÓN Y AL DESTEÑIDO - El material de microfibra está procesado para hacerlo resistente a la contracción y al desteñido, lo que aumenta la longevidad del conjunto y lo mantiene en excelentes condiciones.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Poligino Sabanas Cama 150 - Juego Sábanas 4 Piezas - Sábanas Bajera Ajustable - Encimera - 2 Funda de Almohada 50x80 (Cama 150-150x190/200 cm, Rosa Oscuro) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

1 used from €23.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para vestir mejor la cama, debe comprar un juego de ropa de cama a medida. Juego de sábanas de 4 piezas incluye: 1 sábana encimera de 240 x 280 cm, 1 sábana bajera ajustable de 150 x 190/200 cm, 2 fundas de almohada de 50 x 80 cm, garantiza el ajuste perfecto en colchones de altura de 20 a 30 cm.

Elija sus sábanas de microfibra disponibles en 7 tamaños: ya sea que duerma en un colchón individual, de una plaza y media, doble o de cualquier tamaño intermedio, tenemos las sábanas de tamaño perfecto para todos.

Dale a tu dormitorio un cambio de imagen extremo: ¿estás tratando de añadir un poco de felicidad a tu vida de sueño? Este juego de sábanas y fundas de almohada hipoalergénico se ofrece a un precio especial.

Disfruta del sueño más reparador cada noche: nuestras sábanas suaves están tejidas con fibras de 100 g/m², con tecnología de recuento de 2200 hilos, lo que hace que la producción sea menor que la más demanda y les da una durabilidad superior y una sensación extremadamente suave que compite con las sábanas de seda y algodón egipcio.

Añade elegancia a tu hogar o habitación de hotel: estos juegos de sábanas están diseñados en Europa; nuestros juegos de cama para dormitorios y hoteles han recibido hasta ahora un 95% de reconocimiento de miles de clientes habituales.

Todocama – Juego de Sábanas de 4 Piezas – Sábana Bajera Ajustable – Encimera - Dos Fundas de Almohada de 50x80cm. (Cama 150-150x190/200 cm, Blanco) € 29.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de sábanas de cama de 4 piezas, incluye 1 sábana encimera, 1 sábana bajera ajustable y 2 fundas de almohada de 50x80 cm con cierre envolvente de solapa.

El tejido es de calidad premium. La tela de microfibra cepillada hace que el juego de sábanas sea excepcionalmente suave, liso y cómodo, manteniéndote caliente en invierno y fresco en verano.

El material de microfibra se procesa para hacerlo resistente al encogimiento y a la pérdida de color, lo que aumenta la longevidad del conjunto manteniéndolo en buenas condiciones.

Se puede lavar a máquina hasta 40 grados y planchar a baja temperatura.

Producto fabricado íntegramente en España por Todocama. READ Los 30 mejores Aspirador Rowenta Sin Bolsa de 2023 - Revisión y guía

Victorio & Lucchino Juego de Sábanas Estampadas de Verano Algodón/Poliéster (Cama 150cm (2 Almohadas), Alessia - Gris) € 31.90 in stock 1 new from €31.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICA: Suavidad óptima aportando una sensación agradable; resistente a los lavados.

TEJIDO: 50% algodón 50% poliéster.

Los juegos se componen de las siguientes piezas: sábana encimera, sábana bajera ajustable, válida para colchones alto y 200 cm de largo y funda de almohada (dos a partir de cama de 150 cm)

IMÁGENES: Las imágenes son representativas únicamente; los colores podrían tener una mínima diferencia, o no, a los que ve en su pantalla; el diseño de las fundas de los cojines podría no coincidir con el de la imagen de referencia; no incluyen relleno.

CAMA 90 cm: Encimera 160 x 270 cm; ajustable 90 x 200 cm/200+30 cm; almohada 45 x 110 cm

Energy Colors Textil-Hogar - Verano Cama 150 - Juego Sábanas 3 Piezas con Bajera Ajustable 1 Funda Almohada y Encimera Microfibra (Circul Gris) € 18.00 in stock 1 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sabanas de 3 piezas Incluye una funda de almohada Para cama de matrimonio 150/190-200 cm 100% poliester

ENERGY COLORS TEXTIL-HOGAR -Galan- Juego Sábanas 3 Piezas (Bajera, encimera, 1 Funda Almohada) Primavera/Verano (Cama 150x200, Cintas) € 19.75 in stock 1 new from €19.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de 3 piezas estampado

Tejido de microfibra, tacto satén, transpirable.

Bajera lisa ajustable, encimera estampada con aplique y almohadón (funda de almohada abierta por los dos lados) estampada con aplique

No se arruga, colores brillantes

NATURALS - Juego de sabanas Cama 150 cm - 50% Algodon/50 Polyester - Incluye Encimera 230X270 cm + Sabana Bajera 150X190/200 cm + 2 Fundas de Almohada 45X90 cm - Sena € 39.99

€ 37.93 in stock 7 new from €37.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CALIDAD ALGODON/POLYESTER EXTRASUAVE - Juegos de sábanas elaborados en 50% algodón y 50 % polyester. Ideales para cualquier epoca del año, tejido premium de alta calidad 144 hilos, con tacto extra suave.

CONFECCIÓN DE ALTA CÁLIDAD - Compuesta por 1 Sábana encimera 230×270 cm + 2 Fundas de almohada 45×90 cm + 1 Sábana bajera 150×190/200 cm. Estampados realizados en impresión digital,última tecnología del mercado textil mundial, con impresión de alta definición.

ECOFRIENDLY - Todos los materiales son usados con naturals siguiendo un proceso para mantener el compromiso con el medioambiente. Packaging libre de plásticos, presentación en bolsa de tela.

NO SE ENCOGE Y NO SE DECOLORA - Se procesa para que sea resistente a cualquier encogimiento y decoloración, aumentando la longevidad dej juego de sábanas.

FÁCIL LAVADO - Tejido estampado de fácil lavado y fácil planchado. Lavado a 40º y planchado 100º, resisten lavado tras lavado.

Juego de Sábanas 100% Microfibra de Poliester Suave 4 Piezas - Encimera 230x270cm, Bajera 150x200+25cm y 2 Funda Almohada 50x75cm (Corazon) € 26.99 in stock 1 new from €26.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO. Juego de Sábanas de estilo estampado, con una gran variedad de color a elegir. Tiene un diseño sencillo y minimalista para decorar la habitación según tus preferencias, le da un toque elegante y suave para disfrutar del mejor descanso.

JUEGO DE SABÁNAS. Incorpora 4 piezas para que no tengas que romperte la cabeza en elegir los componentes de la cama. Encimera que sirve para "vestir" tu cama para que quede elegante y bonito, tiene un tamaño de 230x270cm. Bajera es la que se sitúa encima del colchón y tiene un tamaño de 150x200cm con una altura máxima de +25cm. 2xFunda de almohada de 50x75CM para almohadas largas.

MATERIAL. Hecho de Poliéster, que ayudan a que el producto sea resistente a ser arrugado y no genera bolitas. Para un sueño de más calidad y duradero, aliviando las sensaciones de cansancio.

CARACTERÍSTICAS. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encojido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en buenas condiciones. (No incluye nórdico ni funda de manta)

INSTRUCCIONES DE CUIDADO. Se recomienda el lavado en mano o maquina en ciclo suave. Temperatura a menos de 30ºC y secar en secadora a baja temperatura.

Degrees home – Usa2 – Sabanas 150x190 – Juego de Sabanas de 150x190 – Sabanas 50% Algodón 50% Poliéster – 3 Piezas – Gris € 33.67 in stock 2 new from €24.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPOSICION: Sabanas compuesta por 50% Algodón y 50% poliéster.

INCLUYE: Sabana encimera, Sabana bajera ajustable hasta colchones de 28 cms, y Funda de almohada. Las camas de 160, 180 y 200 llevan dos fundas de almohada.

CONSEJOS DE LAVADO: Se recomienda lavado a temperatura máxima de 40grados C, Uso de secadora a baja temperatura y planchar a temperatura baja (máx. 110grados C). No lavar en seco Ni usar lejía.

CARACTERÍSTICAS. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encogido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en buenas condiciones y no genera pilling (bolitas)

SUAVIDAD. la sensación suave y sedosa de la sábana es muy acogedora, lo que mantiene la cama más fresca durante los veranos y más cálida durante los inviernos. FACIL PLANCHADO.

Acomoda Textil – Juego Sábanas Estampadas de Verano, Ropa de Cama Juego 3 Piezas Microfibra. Sábanas Tacto Fino, Suave, Ajustable y Transpirable. (Rombos Gris, Cama 150 cm) € 20.95 in stock 1 new from €20.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO 3 PIEZAS: Colección de sábanas estampadas, diseñada bajo los principios básicos de suavidad, confort, transpirabilidad y durabilidad para que puedan disfrutar de un producto de máxima calidad. Incluye una bajera ajustable, una sábana encimera y una funda de almohada.

MEDIDA: Sábana encimera 230x270 cm. Sábana bajera ajustable 150x190/200 cm. Y funda de almohada larga 45x170 cm.

AJUSTABLE: Bajera ajustable para todas las alturas del colchón, válido para cama de 190 y 200cm.

MATERIAL: Fabricadas con materiales de gran calidad y prestando atención a cada detalle. Composición 100% poliéster.

CONSEJO DE LAVADO: Permite lavado a máquina sin superar los 40º de temperatura. No usar lejía. Planchar a baja temperatura. Secar en ciclo de corta duración.

yibo - Juego de Sábana de 3 Piezas Color Blanco, para Cama de 150 x 190/200cm, Sábana Bajera Ajustable para Cama + Sábana Encimera + Funda de Almohada € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bajera 150x200cm Encimera 230x270cm Funda de Almohada 45x160cm

SÁBANAS DE ALTA CALIDAD EXTRADURADERAS: La sábanas YIBO son de alta calidad, de material resistente y suave al tacto

SÁBANAS RESISTENTES A LA ROTURA: Gracias a la tecnología especial de hilado y acabado de fibra, la sábana no deja pelusa incluso después de largosy varios usos. Sin arrugas.

NO SE DEFORMAN, NI SE ENCOGEN: El Juego de Sábanas YIBO, está especialmente formado para resistir el encogimiento y la decoloración, lo que prolonga su vida útil. El juego de sábanas YIBO se puede lavar a una temperatura de hasta 40 grados centígrados y secar en secadora a baja temperatura sin riesgo de que se encoja o se decolore.

PARA VERANO E INVIERNO: las sábanas de YIBO son aptas para los 365 del año. Adaptandose la temperatura corporal y de hambiente, te mantendrán fresco en las noches de verano y cálido en las noches de invierno. No podrás vivir sin ella, gracias a la transpirabilidad y al confort extra de la fibra.

Cisne Rojo Juego Sabanas Cama 150 cm. Juego Sabanas Verano. Sabanas Estampadas. Sábanas de Calidad. Modelo Flor. Color Rosa Cama 150 cm € 37.00

€ 33.30 in stock 1 new from €33.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sabanas estampadas Todo el Año. Muy suave y transpirable, no se arruga, no hace bolitas.

Juego de sabanas baratas. Sábanas de Verano. Sabanas de calidad.

La sábana bajera se ajusta al colchón gracias a su elástico aplicado en todo el perímetro de la misma.

Juego de sábanas Sabana Encimera, sabana bajera ajustable con goma elástica y funda de almohada

Producto fabricado íntegramente en España y amparado por el certificado Oeko-Tex de sustancias nocivas número 2003AN2213

ENERGY HOGAR - IMBRO - Juego SÁBANAS Completo 3 Piezas Verano (150_x_190/200_cm, Azur) € 19.85 in stock 1 new from €19.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAMA CON LARGO DE 190-200 CM BAJERA ELÁSTICA, ENCIMERA Y 1 FUNDA ALMOHADA TACTO SUAVE ANTI-ESTRÉS, ANTI-REUMÁTICO TACTO SUAVE NO USAR AGUA CALIENTE Y COLORES FUERTES POR SEPARADO JUEGO SÁBANAS DE VERANO 90g/cm2 (3 PIEZAS) MICROFIBRA

HOMEYA - Juego de sábana Cama 150cm - juego de 3 piezas - sábana encimera 230x260, bajera ajustable 150x190, funda almohada 45x170, Estampada € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE SáANAS. Incluye un total de 3 piezas. Sábana Bajera, Sábana encimera y Funda de almohada larga (No incluye funda nórdica). Que se adaptan perfectamente al tamaño de la cama según sus medidas.

MATERIAL. Hecho de 101% Poliéster de alta calidad, proporciona un tacto extrasuave para un sueño profundo.

DISEÑO. Presenta un estilo minimalista para una imagen más elegante y limpio a la vista. Con la gran catidad de colores se adaptarán perfectamente a cualquier diseño de tu habitación.

UTILIDAD. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encojido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en bunas condiciones.

CONSEJOS DE LAVADO. Se recomienda el lavado en mano o maquina en ciclo suave. Temperatura a menos de 31C y secar en secadora a baja temperatura. READ Los 30 mejores Toalleros De Pie de 2023 - Revisión y guía

Energy Colors textil-hogar Juego Sábanas 3 Piezas Verano (Zubi Turquesa, Cama 150) € 18.00 in stock 2 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego Sábanas 3 Piezas con Bajera Ajustable 1 Funda Almohada y Encimera Microfibra

Degrees home – Fiesta – Sabanas 150x190 – Juego de Sabanas de 150x190 – Sabanas 50% Algodón 50% Poliéster – 3 Piezas – Gris € 24.20 in stock 1 new from €24.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPOSICION: Sabanas compuesta por 50% Algodón y 50% poliéster.

INCLUYE: Sabana encimera, Sabana bajera ajustable hasta colchones de 28 cms, y Funda de almohada. Las camas de 160, 180 y 200 llevan dos fundas de almohada.

CARACTERÍSTICAS. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encogido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en buenas condiciones y no genera piling (bolitas)

SUAVIDAD. la sensación suave y sedosa de la sábana es muy acogedora, lo que mantiene la cama más fresca durante los veranos y más cálida durante los inviernos. FACIL PLANCHADO.

Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina

COTTON ARTean Juego de sabanas de Saten Algodon Egipcio DE 300 Hilos Blanco Cama de 150 x 190/200. 100% Algodon Egipcio Blanco. € 69.90 in stock 2 new from €69.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de SATÉN ALGODÓN EGIPCIO de 300 hilos. 100% algodón mercerizado, dando un acabado satinado. Extraordinaria suavidad y durabilidad fruto de la longitud de sus fibras. 300 hilos, el número de hilos nos informa de la cantidad de hilos que tiene el tejido en una pulgada cuadrada, cuanto mayor sea el número de hilos, más densa y resistente será la tela.

INCLUYE: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 32 cm. DE ALTURA

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Un juego único que te ayudará a tener un descanso de lujo gracias a las agradables sensaciones que genera al entrar en contacto con la piel; suavidad inigualable, gran resistencia y frescor, además de aportar un toque elegante y distinguido a tu dormitorio. Esta calidad se inspira en los textiles de cama de los hoteles de cinco estrellas. Calidad de lujo. Sensación de dormir siempre en sábanas nuevas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

DHestia - Juego Sábanas Blancas Hotel 100% Algodón. Encimera, Bajera, Fundas Almohada. (Cama 150 x 190/200 cm) € 29.95

€ 25.95 in stock 2 new from €25.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de Sábanas Blancas de 100% Algodón Natural compuesto por 3 o 4 piezas, Sábana Bajera Elástica y Ajustable, Sábana Encimera y Funda/s de Almohada. ✔ Bajera apta para colchones de hasta 28 cmts de alto.

✔ Las medidas de Litera, Cama 90 y 105 contienen una funda de almohada, las de Cama de 135, 150, 160, 180 y 200 contienen 2 fundas de almohada de 45x85 cmts.(Para Almohadas de 70 o 75 cm).

✔ MEDIDAS: Literas: Encimera 120x240, Bajera 90x190/200, Funda Almohadas de 90 /// Cama 90: Encimera 160x280, Bajera 90x190/200, Funda Almohadas de 90 /// Cama 105: Encimera 180x280, Bajera 105x190/200, Funda Almohadas de 105 /// Cama 135: Encimera 210x280, Bajera 135x190/200, 2 Fundas Almohadas de 70/75.

✔ Cama 150: Encimera 240x280, Bajera de 150x190/200, 2 Fundas Almohadas de 70/75 cm /// Cama 160: Encimera 240x280, Bajera de 160x190/200, 2 Fundas Almohadas de 70/75 cm /// Cama 180: Encimera 280x280 + Bajera 180x190/200 + 2 Fundas Almohadas de 70/75 cm /// Cama 200: Encimera 290x280, Bajera 200x200, 2 Fundas Almohadas de 70/75 cm.

✔ Composición del tejido: 100% Algodón Natural Calidad 30/30 de 144 Hilos.. ✔ Costuras reforzadas para una mayor durabilidad.

COTTON ARTean Juego de sabanas Lines II Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 44.90 in stock 2 new from €44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Energy Colors Textil - Hogar Juego SÁBANAS DE Verano Lisas (3 Piezas) para Cama Grande de 150 x 190/200 cm (LIQUIDACIÓN) (Beis/Rojo) € 18.75 in stock 1 new from €18.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% poliester

Juego de sabanas de 3 piezas

Incluye una funda de almohada

Para cama de matrimonio 150/190-200

Cabello Textil Hogar Juego de sábanas de Tres Piezas Estampadas Disponible en Varios tamaños y diseños - Microfibra Transpirable (Nija Gris, Cama de 150 cm (150x190/200 cm)) € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfibra altamente traspirable!

Ideal para todas las temporadas!

Antipeeling (No hace bolitas)

Tacto seda!

Tres piezas: Bajera ajustable, Sábana encimera y funda de almohada.(4 piezas para cama de 180 cm)

Degrees home – Usa1 – Sabanas 150x190 – Juego de Sabanas de 150x190 – Sabanas 50% Algodón 50% Poliéster – 3 Piezas – Lila € 24.20 in stock 1 new from €24.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPOSICION: Sabanas compuesta por 50% Algodón y 50% poliéster.

INCLUYE: Sabana encimera, Sabana bajera ajustable hasta colchones de 28 cms, y Funda de almohada. Las camas de 160, 180 y 200 llevan dos fundas de almohada.

CONSEJOS DE LAVADO: Se recomienda lavado a temperatura máxima de 40ºC, Uso de secadora a baja temperatura y planchar a temperatura baja (máx. 110ºC). No lavar en seco Ni usar lejía.

CARACTERÍSTICAS. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encogido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en buenas condiciones y no genera pilling (bolitas)

SUAVIDAD. La sensación suave y sedosa de la sábana es muy acogedora, lo que mantiene la cama más fresca durante los veranos y más cálida durante los inviernos. FACIL PLANCHADO.

COTTON ARTean Juego de sabanas ALGODÓN ORGANICO HONDARRIBIA Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 49.90 in stock 2 new from €49.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 144 HILOS

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Los productos fabricados por COTTON ARTEAN están diseñados en Europa y fabricados siguiendo normas con estrictos estándares de calidad y seguridad, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Blumtal Juego de Sábanas de Mircrofibra Premium - Set de 4 Piezas, Bajera Ajustable Cama 150 + Encimera 240x275 + 2 Fundas de Almohada 50x80cm, Gris Claro de Luna € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SÁBANAS DE CALIDAD PREMIUM: La ropa de cama de microfibra 120g/m² Premium es muy suave al tacto. ES LA SÁBANA CON LA FIBRA MÁS PEQUEÑA Y LUJOSA DEL MERCADO.

SÁBANA SIN PELUSAS Y SIN ARRUGAS: Gracias a la técnica especial de centrifugado y acabado de la microfibra, nuestra ropa de cama no deja esas molestas pelusas incluso después de muchos lavados y una vez colocada sobre el colchón no verás ninguna arruga gracias al acabado cepillado de la microfibra.

NO SE ENCOGE Y NO SE DESCOLORA: La sábana de microfibra especial se procesa para que sea resistente a cualquier encogimiento y decoloración, aumentando la longevidad de la sábana. El juego de sábanas se puede lavar hasta 40 grados y se puede secar en secadora a baja temperatura, sin riesgo de encogimiento y decoloración.

FRESCURA DE VERANO Y CALOR DE INVIERNO: El juego de cama de microfibra hará que sus noches de verano sean frescas y lo mantendrá abrigado durante las noches de invierno. Gracias a las características de transpirabilidad y comodidad que proporciona la microfibra cepillada, no podrás prescindir de ella.

MEDIDAS DEL SET: Nuestro juego de sábanas para cama de 150 de microfibra está compuesto de la siguiente manera: Juego de sábanas 150x200: 1 sábana bajera de 150x200 cm + 1 sábana encimera de 240x275cm + 2 Fundas de almohada 50x80cm. Elija el color que prefiera de nuestra amplia selección.

Bonitas de Gran Extension Tejido Suave Temperatura Media validas para Primavera - Verano Ropa de Cama termicas Finas sabanas de Cama (Cama 150) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features "Productos: Incluye Sábana Bajera, Sábana encimera y Funda de Almohada. Características: Fácil de planchar y tejido suave. Composición: Algodón, textura suave y fina. Mantenimiento: Se permite la lejía. No podemos limpiar en seco. Secadora.."

La tela es de alta calidad. El material de microfibra se procesa para resistir el encogimiento y la decoloración.

Respetuoso con el medio ambiente: los materiales son naturales,. Muy duradero: resiste el encogimiento y la decoloración.

Textura suave y natural, libre de productos químicos, El producto es duradero sin perder sus características originales.

La sábana bajera ajustable con bolsillo profundo brinda profundidad y el elástico se estira fácilmente para garantizar un ajuste ceñido y permanecer en su lugar.

COTTON ARTean Juego de sabanas ALGODÓN ORGANICO Blanco Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 54.90 in stock 2 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 200 HILOS

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Fabricado 100% con algodón con certificado norma GOTS (norma mundial para tejidos orgánicos).

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS. READ Los 30 mejores Muebles De Baño Pequeños de 2023 - Revisión y guía

PimpamTex – Juego de Sábanas Lisas 100% Algodón, Tejido Suave y Compatible con Todas Las Camas y Estaciones – (Verde Tiffany, Cama 150) € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO COMPLETO: Incluye 1 sábana bajera ajustable, 1 sábana encimera, y 1 ó 2 fundas de almohada para una experiencia de dormir completa. (1 funda para cama de 90, 105 y 135; 2 fundas para cama de 150, 180 y 200).

SUAVES Y RESISTENTES: Confeccionadas para brindar una suavidad óptima y resistencia a los lavados para una duración prolongada.

MÁXIMA CALIDAD: Gracias a su composición en 100% algodón de alta calidad.

COMODIDAD: Se pueden usar en cualquier época del año ya que mantiene fresco en verano y cálido durante las épocas más frías.

VARIEDAD: PimpamTex le ofrece una amplia gama de colores especialmente pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración.

COTTON ARTean Juego de sabanas Mandala Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 44.90 in stock 2 new from €44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Donegal Collections - Juego de Sabanas Completo de Ropa de Cama - Sabanas 150 x 190 y Sabanas 150x200 - Tacto Extrasuave - Disponible Sabanas Cama 150 - Color Gris Oscuro - Fabricado en España. € 27.99 in stock 1 new from €27.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Donegal Collections Home Decor, Juego de Sábanas de Cama disponible para todas las medidas. Juego de Sábanas 3 Piezas Compuesto por: 1 x Sábana Bajera Ajustable + 1 x Sábana Encimera + 1 x Funda de Almohada. Fabricación Integramente en España.

Sábanas de microfibra tacto pluma extra suave. El tejido que hemos utilizado para la confección de las sábanas contiene un tratamiento que evita la aparición de bolitas y le da un tacto muy suave y agradable al roce. Los materiales utilizados se adapta a la temperatura sea cual sea la época del año, aportando frescura en verano y manteniendo la temperatura en invierno. Aporta una sensación única en tu descanso con este Juego de Sábanas.

Donegal Collections apuesta por una colección de sábanas lisas. Se adapta perfectamente a cualquier ambiente del hogar sea cual sea su decoración, edad o gustos. Los colores elegidos son tendencia en ropa de cama. Consigue tu Juego de Sábanas como una oferta flash de hoy en Gris, Blanco y Azul Celeste. ¡Creemos ambientes inigualables juntos!

Adaptamos nuestros productos a las necesidades de nuestros clientes, a tus necesidades. Para ello hemos confeccionado sabanas 150 x 190, siendo una medida muy común. También para las de sabanas 135 x 190, sin olvidarnos de las sabanas cama 90. También tenemos opción para aquellos que tengan la necesidad de unas sabanas 150x200, siendo para esta medida la sabana bajera 150x200. Todas las medidas desde 90cm, 105cm, 135cm y 150cm se adaptan a largos de cama de 190cm y 200cm.

Donegal Collections quiere cuidar de tu descanso, para ello garantizamos el resultado de la prenda realizandole un control de sustancias nocivas, nuestras sábanas on higiénicas. Cuida bien el Juego de Sábanas para su larga durabilidad. Posibilidad de lavar en lavadora y secado en secadora. Se puede también planchar a baja temperatura.

COTTON ARTean Juego de sabanas ARTEDO Cama de 150 x 198. Apta para Camas de 190 y 200 cm de Largo. HIPOALERGENICA € 29.90 in stock 2 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas color GRIS.

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 270 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 85 )+ sabana bajera ajustable 155 X 198 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE FUNDA NÓRDICA A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

