Los 30 mejores Sabanas Algodon 100% de 2021 – Revisión y guía

PimpamTex – Juego de Sábanas 100% Algodón para Cama – (Cama 90, Perla) € 17.95 in stock 1 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - JUEGO COMPLETO: Incluye 1 sábana bajera ajustable, 1 sábana encimera, y 2 una funda de almohada.

- SUAVES Y RESISTENTES: Sábanas confeccionadas para ofrecer una suavidad óptima aportando una sensación agradable al tacto con la piel sin perder la resistencia a los lavados para una duración larga.

- MÁXIMA CALIDAD: Gracias a su composición en 100% algodón de alta calidad.

- COMODIDAD: Se pueden usar en cualquier época del año ya que mantiene fresco en verano y cálido durante las épocas más frías.

- VARIEDAD: PimpamTex le ofrece una amplia gama de estampados y colores especialmente pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración.

COTTON ARTean Juego de sabanas ALGODÓN ORGANICO Blanco Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 49.90 in stock 1 new from €49.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 200 HILOS

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Fabricado 100% con algodón con certificado norma GOTS (norma mundial para tejidos orgánicos).

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

COTTON ARTean Juego de sabanas MARMOL Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 270 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS. READ Los 30 mejores Tarjeta Micro Sd 16 Gb de 2021 - Revisión y guía

Burrito Blanco Juego de Sábanas Blancas Hotel Lisas de Algodón 100% para Cama Individual 90x190 cm hasta 90x200 cm (Disponible en más Medidas) € 22.86 in stock 4 new from €18.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene 1 sábana bajera, 1 sábana encimera y 1 funda de almohada. La medida de 180 contiene 2 fundas de almohada

Composición 100% algodón

Ideal para hostelería. Disponibles también de la marca Burrito Blanco Albornoces con ref. B00BWKMGMM, zapatillas con ref. B00CAV74H4, toallas con ref. B00KYW2B24 y alfombras de baño ref. B00BWKLJU2 en varios colores. Buscar las referencias en el buscador de Amazon

Fácil planchado; Tacto suave; Larga Duración

Disponibles también en 50% Algodón 50% Poliéster. Buscar por la referencia B01HY0HUFQ en el buscador de Amazon

Blumtal Basics Sábana Bajera Ajustable 100% Algodón - Sábana para colchón de hasta 25 cm de Altura, 90 x 190 x 30cm Blanco € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ BAJERA PREMIUM: Selección de sábanas ajustables adecuadas para colchones clásicos con las dimensiones 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200, 200x220 y una altura de 25cm.

✅ SIN PELUSAS y SIN ARRUGAS: La sábana ajustable ha sido refinada, es decir, no suelta pelusa y casi no forma arrugas molestas.

✅ VARIEDAD DE COLORES: Selección de variedad de colores para todos los gustos.

✅ CUIDADO FÁCIL: La sábana bajera agustable se puede lavar hasta 60 grados, se puede secar en secadora y no se encoge.

✅REQUISITOS DE CALIDAD MÁS ALTA: La calidad de este producto fue probada para detectar sustancias nocivas de acuerdo con la NORMA 100 de OEKO-TEX (Certificado Nº: 20.0.23116).

COTTON ARTean Juego de sabanas GIVETTE Cama de 135 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 39.90 in stock 2 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana Encimera ( 210 X 260 )+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 155 )+ sabana bajera ajustable 135 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Juego de sabanas PERCAL ALGODÓN 100% 144 Hilos Lisa Blanco Cama de 150 x 190/200. € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas marca DON ALGODÓN. Color BLANCO con ribete AZUL. Composición: PERCAL ALGODÓN 100%. 144 HILOS

Incluye: Encimera + 2 FUNDAS DE ALMOHADA + sabana bajera ajustable. Los accesorios que aparecen en la foto no están incluidos.

Acabado muy suave.

Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Juego de sabanas Indi Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 42.90 in stock 1 new from €42.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

DHestia Juego Sábanas, Algodón, Blanco, 150 x 190/200 cm € 33.20 in stock 2 new from €32.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas blancas compuesto por 3 piezas, sábana bajera elástica y ajustable, sábana encimera y funda/s de almohada; costuras reforzadas de gran durabilidad

Las medidas de cama 90, 105 y 135 contienen una funda de almohada, las de cama de 150, 180 y 200 contienen 2 fundas de almohada; bajera apta para colchón es de hasta 28 cm de alto

Cama 90: encimera 160x290 + bajera + f; almohada 45x110 - cama 105: encimera 180x290 + bajera + f; almohada 45x120 - cama 135: encimera 210x290 + bajera + f; almohada 45x155 - cama 150: encimera 240x290 + bajera + 2 uds.f; almohada de 45x85 - cama 180: encimera 280x290 + bajera + 2 uds.f; almohada de 45x85 - cama 200: encimera 300x300 + bajera + 2 uds.f; almohada de 45x85

Composición del tejido: 100% algodón natural; calidad 30/30 hilos; permite el lavado a altas temperaturas y es de fácil planchado

COTTON ARTean Juego de sabanas Lines II Cama de 150 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 240 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 150 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Pikolin Home - Juego de sábanas, 100% algodón, 150 hilos, calidad extra,varios colores, 140x200cm-Cama 135/140 (Todas las medidas) € 33.09 in stock 1 new from €33.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Combinación de sabana bajera (140x200x30cm), encimera (220x270cm) y funda de almohada (165x45cm)

Juego confeccionado en algodón 100% calidad extra de 150 hilos

Combina con todos los colores y estampados

Fácil mantenimiento: lavable en lavadora y secable en secadora

Duerme cada noche como en un hotel

Sancarlos - Sábana bajera , 100% Algodón percal, Color blanco, Cama de 90 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera ajustable con gomas en las esquinas

100% algodón percal transpirable, fresco y ligero. Tacto suave y agradable

Su banda se ajusta en colchones de hasta 34 cm de borde

No se arruga, fácil planchado. No se hacen bolas al lavar

Existe sábana encimera y funda de almohada a juego

Maxsure Sabana Bajera 150, 100% Algodón Peinado, Tela Transpirable, Suave y Cómoda, 150x200-160x200cm, con Banda Elástica, Adecuada para Un Colchón con Una Altura de 30cm, Blanco € 17.49 in stock 1 new from €17.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Sábana bajera ajustable] Esta sabana bajera 150 es 100% algodón peinado, 130g/m2, y está muy suave, cómoda y transpirable

[Tamaño aplicable] Esta sabana bajera ajustable es adecuada para un colchón que mide 150x200 - 160x200, y 30 cm de altura

[Cuidado fácil] Debido a su borde con banda elástica, la sabana bajera 150x200 se ajusta perfectamente al cochón, no es fácil de arrugar y a demás, es resistente al encogimiento y a la decoloración

[Instrucción de cuidado] Esta sabana bajera 150 se puede lavar en lavadora (hasta 60℃), secar en secadora o planchar a baja temperatura, no usar lejía

[Alta calidad y segura] Esta sabana bajera 160x200 posee el certficado Oeko -Tex Standard 100, por eso, se podría asegura que se utilizan materiales naturales y es segura y agradable para la piel

Amazon Basics Everyday - Sábana encimera (100% algodón), 230 x 260 cm - Blanco € 21.73 in stock 1 new from €21.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 1 sábana encimera.

Tamaño de la sábana: 230 x 260 cm

Incluye 1 sábana encimera.

Fabricada en 100% algodón.

Lavar en lavadora con colores similares (hasta 60 ⁰C).

Sancarlos - Sábana bajera , 100% Algodón percal, Color blanco, Cama de 135 € 16.94 in stock 1 new from €16.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera ajustable con gomas en las esquinas

100% algodón percal transpirable, fresco y ligero; tacto suave y agradable

Su banda se ajusta en colchones de hasta 34 cm de borde

No se arruga, fácil planchado; no se hacen bolas al lavar

Existe sábana encimera y funda de almohada a juego

Bedsure Juego de Sábanas 150x200/190 cm 4 Piezas - Sábana Bajera Ajustable Cama 150 con Encimera 240x275cm 2 Fundas de Almohada 50x80cm - Gris Claro € 24.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXQUISITO DISEÑO Grabado : Acentuado con 10 cm de románticos bordes con volantes en la funda de la almohada, Bedsure juego de sábanas será el santuario perfecto para disfrutar de su mejor descanso nocturno: el acabado artesanal en relieve en elegante color puro crea un sofisticado efecto 3D y la lujosa ropa de cama trae un elegante estilo a la decoración de cualquier habitación.

COMPLENTAMENTE EN FORMA: La sábana ajustable de 150x200cm con bolsillo profundo puede tirar cómodamente sobre cualquier colchón de hasta 35 cm sin esfuerzo y simplemente podrá rodear las esquinas de forma ordenada para mantenerse en su lugar - Una Encimera 240x275cm - Medida por 50 cm x 80 cm, 2 fundas de almohada con diseño de cierre de sobre que evita las almohadas cómodas escapa de las fundas de almohada durante tu dulce sueño.

BENEFICIOS DE CAMA SENSACIONALES: La sábana ajustada y elástica de largo completo protege bien sus costosos colchones y le asegura la comodidad como en el hotel para que se acueste. NO se deforma ni se daña cuando tira con fuerza del borde fruncido o lave con frecuencia.

TEJIDO DE CALIDAD PREMIUM: 100% microfibra cepillada y superficie suntuosamente suave posee una gran popularidad por proporcionar calor y conservar el calor de su cuerpo durante los meses fríos. , no se preocupe por encogerse y arrugarse después del lavado frecuente. READ Dos mueren tras ser secuestrados en Francia kleinezeitung.at

PENSIERI DELICATI Cama Doble Completa 100% Algodón, Sábanas Dobles Completas 180x200 Incluye sábana Bajera y Superior y 2 Fundas de Almohada, Made in Italy, Gatitos Beige € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO: El juego de sábanas de matrimonio incluye una sábana bajera de 180x200cm + esquinas de 25cm con elástico, la sábana de arriba de 250x300 cm y 2 fundas de almohada de doble cara de 52x82 cm. Nuestros productos están estrictamente MADE IN ITALY. La calidad de la cama doble completa se refleja en el diseño agradable a la vista y al tacto.

‍ RESISTENCIA Y VERSATILIDAD: El juego de sábanas se ha realizado con sumo cuidado, prestando la máxima atención a cada detalle, las costuras se mantienen perfectamente firmes con el tiempo, lavable a máquina a 30 °. La excelente mano de obra evita la formación de molestas arrugas y, por tanto, facilita el planchado. El juego de sábanas no se desvanece y el color permanece vivo y brillante como se acaba de comprar.

MADE IN ITALY: Savoltex fue fundada en 1978. Nuestro negocio se basa en la producción y venta de artículos textiles de lino y muebles para el hogar, ofreciendo a nuestros clientes el servicio más rápido y competitivo posible, garantizándoles productos donde la relación la calidad del precio es ciertamente ventajosa. Todos nuestros productos se fabrican en Italia con la ayuda de las tecnologías más modernas. Todos los componentes están certificados OEKO TEX.

✅ CALIDAD PREMIUM: Contamos únicamente con personal altamente calificado. Controlamos meticulosamente cada artículo mediante estrictos protocolos internos, fruto de años de experiencia en el sector que nos permiten mantener un alto estándar de calidad y satisfacción del cliente. A lo largo de los años, gracias al espíritu de innovación que nos distingue, hemos renovado constantemente nuestra flota de telares e invirtiendo siempre en nuevas tecnologías.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Contamos con amplios espacios de almacenamiento, personal especializado y altamente competente para asegurar el pleno funcionamiento de la logística de la empresa. El cliente final es siempre el centro alrededor del cual giran todas las actividades de la empresa, que están diseñadas con el único fin de garantizar la plena y total satisfacción del cliente.

TODAY Sábana Bajera-90x190 cm Color Blanco, 100% algodón, 190x90x0.1 cm € 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera para cama de una persona

Hecho de fibras vegetales naturales

Lavable a máquina a hasta 60° C

Mide 90 x 190 cm

Sábana Bajera Ajustable Blanca 100% algodón Cama de 150 cm (150x190/200 cm) € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 1 sábana bajera de (150x190/200 cm) para cama de 150 cm.

Composición: tejido 100% algodón. Ajuste con goma en todo el perimetro. Se adapta fácilmente al colchón ofreciendo buen acabado en la cama. Alta calidad y acadabo extrasuave. Ofrece máxima transpiración y un tacto agradable. Tintura al hilo para no perder color.

Detalles de lavado: Temperatura máxima 40º, centrifugado corto y no lavar en seco.

COTTON ARTean Juego de sabanas Infantil/Juvenil Clara Cama de 90 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 34.90 in stock 1 new from €34.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 140 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana Encimera ( 160 ancho X 260 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 90 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Bassetti Juego de sábanas para cama de matrimonio de 2 plazas, 100% algodón, parte superior + sábana bajera + 2 fundas de almohada, fabricado en Italia (Alvin Azul) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% algodón de alta calidad

Juego de sábanas de matrimonio de la línea Bassetti Dream 2021

1 sábana bajera ajustable de 175 x 200 cm

1 sábana encimera de 240 x 280 cm

2 fundas de almohada de 50 x 80 cm

Tula Linen Juego de sábanas de 400 Hilos, 4 Piezas, 100% algodón Egipcio, Color sólido de Primera Calidad, tamaño de Bolsillo 44 cm (Super King, 180 x 200, Blanco) € 69.00 in stock 4 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% algodón egipcio (400 hilos) con tejido fino y supersuave de una sola capa.

El juego de sábanas incluye: 1 sábana bajera ajustable (183 x 200 x 44 cm), 1 sábana encimera (280 x 290 cm), 2 fundas de almohada (50 x 90 cm).

El paquete incluye juego de sábanas de 4 piezas, 100% algodón egipcio suave y lujoso, fabricado en la India.

Disponibilidad limitada: suave, flexible 400 hilos.

Lavar a máquina en agua fría, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura si es necesario, lavar colores oscuros por separado.

COTTON ARTean Juego de sabanas Infantil/Juvenil SALBURUA Cama de 90 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 140 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana Encimera ( 160 ancho X 260 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 90 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

GEMITEX Juego de sábanas primaveral para Cama de Matrimonio, Color Gris, 100 % algodón Fresco, Fabricado en Italia, Suave y Transpirable, línea de algodón en G16, Variante 13, King Size € 29.66 in stock 1 new from €29.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de matrimonio de la línea "Algodón In", íntegramente fabricado en Italia por Gemitex. Gracias a su suavidad y frescura, el juego de cama es perfecto para la primavera y el verano. Las sábanas son transpirables, ideales contra el sudor excesivo.

Paquete compuesto por cuatro piezas: 1 sábana bajera de 180 x 200 cm – Altura del colchón hasta 30 cm; 1 sábana encimera de 250 x 300 cm; 2 fundas de almohada de 52 x 82 cm con 2 volantes

Fabricado íntegramente en Italia. Composición: 100% algodón puro con título 20.

Instrucciones de lavado: lavar a máquina máx. 40 °C, planchar a temperatura media, no usar lejía, no limpiar en seco, usar secadora a temperatura moderada. Colores brillantes y duraderos después del lavado.

Gemitex garantiza que el algodón y los colorantes utilizados para la fabricación de este producto están libres de sustancias nocivas para la salud humana y para el medio ambiente, siguiendo todas las normativas internacionales vigentes

COTTON ARTean Juego de sabanas Bordadas Algodón 100%. Percal 200 Hilos. Modelo ZUYANA. Color Blanco. Cama de 160 x 190/200. Percal 100% Algodon € 59.90 in stock 1 new from €59.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas BORDADAS. Composición: PERCAL ALGODÓN 100%. 200 HILOS. Alta calidad. Color blanco.

Incluye: Sábana encimera ( 250 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80 )+ sabana bajera ajustable 160 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

IMPORTANTE: Los accesorios que aparecen en la foto no están incluidos.

Acabado muy suave. Garantía anti peeling, no hace bolas. Lavado máquina programa suave máx. 30ºC. No usar lejía. No lavar en seco. Planchado a temperatura suave. No lavar en seco.

Tejido de algodón 100% con certificado BCI y BSCI que garantizan un proceso de producción mejor para las personas que lo producen y sostenibilidad para el medio ambiente, también ayudan a mejorar las condiciones laborales en la cadena de producción de este producto. READ Los 30 mejores Hucha Con Llave de 2021 - Revisión y guía

Amazon Basics - Sábana bajera de jersey, Blanco - 160 x 200 cm € 16.77

€ 16.29 in stock 1 new from €16.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera hecha de tejido de jersey 100 % algodón

Suave al contacto con la piel. Ofrece comodidad y transpirabilidad

100 % algodón peinado y trama fina: 150 g/m²

Para un cuidado fácil, lavar a máquina a 60 °C y secar en secadora a baja temperatura

Fabricado en la fábrica OEKO-TEX Standard 100, un sistema de certificación independiente que garantiza que los textiles cumplen con altos estándares de seguridad y medio ambientales

I LIKE Sabana Bajera Ajustable 100% ALGODÓN Serie Oro Color Blanco Cama DE 105 = 105x190/200 € 12.45

€ 7.39 in stock 2 new from €7.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera ajustable 100% algodón de gran calidad. Transpirable, absorbe la humedad. Muy agradable al tacto. El tejido es resistente, por lo que después de muchos lavados seguirá en perfecto estado.

Medida de 105 x 190/200 cm. La calidad del tejido es 76/68 compuesto por 144 hilos.

Color Blanco

Lavado a máquina.

Fabricado en Portugal.

Barceló Hogar - Juego de Sábanas Acapulco, 3 Piezas, 100% Algodón, Encimera y Almohada Estampadas, Cama 90, Color Azul € 34.00 in stock 3 new from €34.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS Juego de sábanas Acapulco, una sábana encimera y funda de almohada estampada con motivos florales en azul o verdes con bajera en tono liso a juego. Fabricado en 100% Algodón y todas las medidas de cama. Este juego de sábanas algodón 100 por 100 es ideal para las noches de verano y primavera.

COMPOSICIÓN del juego de sabanas Acapulco es de 100% algodón.

MEDIDAS. Cama de 90 cm Encimera 160x270 cm + Bajera ajustable 90x200 + 1 Almohada 46x110 cm. Cama de 105 cm Encimera 180x270 cm + Bajera ajustable 105x200 + 1 Almohada 46x125 cm. Cama de 135 cm Encimera 210x270 cm + Bajera ajustable 135x200 + 1 Almohada 46x155 cm. Cama de 150 cm Encimera 230x270 cm + Bajera ajustable 150x200 + 2 Almohadas 46x85 cm. Cama de 180 cm Encimera 270x270 cm + Bajera ajustable 180x200 + 2 Almohadas 46x110 cm.

COLOR, los juegos de sabanas de algodon Acapulco se fabrican en verde o azul.

MANTENIMIENTO, te aconsejamos que sigas atentamente las instrucciones de lavado y conservación para alargar la vida de la sabana algodon. Lavar a 30 ºC con centrifugado corto, no usar lejía, planchar a temperatura máxima de 110 ºC, no limpiar en seco y no secar a máquina.

COTTON ARTean Juego de sabanas ALGODÓN ORGANICO ZUMAYA Cama de 135 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 42.90 in stock 1 new from €42.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 144 HILOS

Incluye: Sábana Encimera ( 210 X 260 )+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 155 )+ sabana bajera ajustable 135 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Los productos fabricados por COTTON ARTEAN están diseñados en Europa y fabricados siguiendo normas con estrictos estándares de calidad y seguridad, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Amazon Basics AB 200TC Cotton - Light, 100% Algodón, Marfil, 180 x 200 x 30 cm € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 1 sábana bajera ajustable.

Cama: Cama de 180, tamaño de la sábana: 180 x 200 x 30 cm

Incluye 1 sábana bajera ajustable.

Fabricada en 100% algodón percal.

Lavar en lavadora con colores similares (hasta 60 ⁰C).

