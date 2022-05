Inicio » Top News Los 30 mejores Resina Epoxi Transparente de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Resina Epoxi Transparente de 2022 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Resina Epoxi Transparente veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Resina Epoxi Transparente disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Resina Epoxi Transparente ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Resina Epoxi Transparente pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



1.6 Kg Resina epoxi transparente No Tóxica de dos componentes – Resina + Endurecedor, efecto agua para creaciones artísticas, recubrimiento de superficies, modelado, joyería, bricolaje € 31.95 in stock 6 new from €31.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ⚙️【 FÁCIL DE USAR】La resina epoxi transparente es adecuada tanto para principiantes como para artistas profesionales. Empiece a realizar joyas, pinturas y cualquier creación profesional que implique el uso de resina. El kit incluye: 1kg de resina componente A y 600gr de endurecedor, componente B.

✅ 【MODO DE EMPLEO】 Muy fácil de usar. La proporción de mezcla es 100:60 siempre por peso. siguiendo la fórmula: Ej. 100gr A x 0,60 = 60gr de B. Al ser una resina de dos componentes, basta con mezclar RESINA A + ENDURECEDOR B en la proporción indicada arriba del paquete durante 3 minutos de reloj y dejar que se endurezca sin necesidad de más aditivos.

✅ 【CALIDAD IMPECABLE] Perfectamente transparente, no incorpora burbujas de aire gracias a la fórmula específica para joyas y creaciones artísticas. También es ideal para incrustar objetos. Compatible con moldes de silicona, madera, tela, vidrio, papel o foto. La catálisis completa tarda unas 24 horas, pero el producto se puede extraer del molde después de solo 12 horas.

✅ ☘️ 【SEGURO Y CERTIFICADO】 Todas las resinas Resin Pro están certificadas como no tóxicas, inodoras, sin disolventes, no inflamables y totalmente seguras.

✅ 【RESIN PRO】: Fórmula desarrollada y producida en Italia específicamente para creaciones artísticas. Perfectamente transparente con los nuevos filtros UV anti-amarilleo, líquida para evitar la incorporación de burbujas de aire. Muy brillante y autonivelante.

3,2 Kg. I-CRYSTAL RESINA EPOXI Para Manualidades y arte, encapsulados, mejor calidad/precio, resina de curado mas rápido que las standards € 46.95 in stock 1 new from €46.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bestseller para manualidades y joyas, restauración o revestimiento superficial (madera, hormigón, cerámica, lienzo, fibra de vidrio) y modelismo. ideal para hacer recuerdos, crear una capa protectora en imágenes impresas (fotografías, lienzos, cuadros), crear muebles de diseño, crear elementos decorativos y de diseño mediante técnicas de engañamiento de objetos dentro de la resina.

La resina epoxi transparente es un producto bicomponente a base de resinas epoxi y su endurecedor amínico. Las principales características de este producto son: + alta transparencia, + óptima resistencia mecánica, + buena resistencia química y a la carbonatación, + alta impregnación y refuerzo de los tejidos técnicos, + larga transformación + superficie brillante y autonivelante.

El producto se puede colorear con cualquier colorante epoxi (tanto en pasta como en polvo) en proporción del 0,1% al 2,0%. Además, se puede espesar con el uso de inertes como polvos y sílice pirogenica. Estas características hacen que la resina epoxi transparente sea ideal para las siguientes aplicaciones: modelismo, bricolaje, creaciones artísticas, reparaciones de fibra de vidrio

Sistema epoxi bicomponente ( de alto rendimiento para aplicación en película (1 mm) y coladas de bajo grosor. Diseñado para colada rápida dentro del mundo de los epoxis.

Se puede utilizar con fibras técnicas

Resina Epoxi Transparente Kit 480ml, con pigmento, lentejuelas, para Bricolaje, Madera, Artesanía, Suelos, Obras de Arte, Hacer Colgante, Joyas, Llavero € 28.99

€ 22.94 in stock 1 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lo que obtienes】 Todo lo que necesitas en un solo kit. 240ml de resina A y 240ml de endurecedor B, 6 pigmentos de resina, 8 purpurina, 2 goteros, 2 tazas medidoras, 2 palos de madera, 2 guantes y 1 lentejuelas.Resina epoxi, ideal para artistas profesionales o principiantes.

【Resina transparente】 Nuestra resina epoxi es transparente, autonivelante y con una fórmula de alto brillo, poco olor, dura como una roca, antiarañazos y función antiamarilleo que puede proteger mejor sus manualidades y proyectos de bricolaje.

【Fácil de usar】 Verter A: B = proporción 1: 1 por volumen, fácil de mezclar, tiempo de trabajo de 40 minutos y tiempo de curado de 24 horas. También puedes disfrutar del proceso creativo como mezclar con pigmentos y purpurina.

【Amplias aplicaciones】 Pruebas rigurosas para garantizar que la resina epoxi se adapte perfectamente al pigmento de resina, como tintes de resina, polvo de mica y pigmentos que brillan en la oscuridad. Es ideal para usar en manualidades de resina, fabricación de joyas, mesas de río, fundición de aretes y más.

【Nota】 Lea el manual y las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de la operación. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con nuestro kit de resina epoxi, comuníquese con nosotros. Haremos todo lo posible para ayudarlo.

Resina epoxi transparente no tóxica 385g/360 ml, 1: 1 relación revestimiento de resina fundida cristalina, para madera, creaciones artísticas, restauración, azulejos de pared, revestimiento de suelo € 18.49 in stock 1 new from €18.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lo que obtienes: nuestros kits de resina de arte incluyen una botella de resina de 180 ml y una botella de endurecedor de 180 ml, 2 x purpurina brillante, 2 x tazas de medición de 30 ml, 2 x guantes, 2 x cuentagotas y 2 x barras de madera para remover, lo que es muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

CRYSTAL CLEAR: fórmula autonivelante y resistente a alto brillo, cura cristalina y dura como una roca, antiarañazos, autodesgasificante e inodoro. Las propiedades anti-amarilleamiento crean hermosas ilustraciones y estabilidad de color para una calidad de reliquia.

FÁCIL DE USAR - Proporción 1: 1 por volumen, tiempo de trabajo de 40 minutos. revuelva bien en una dirección durante 5-6 minutos hasta que se vean claros. Cura claro como el cristal y duro como una roca.

Perfecto con el colorante: pruebas rigurosas para asegurar que la resina coincide perfectamente con otros pigmentos hechos a mano como los colorantes de resina, brillan en la oscuridad, la mica y la tinta al alcohol. Es ideal para su uso en el arte de la resina, la fabricación de joyas, las ilustraciones de revestimiento y las pinturas acrílicas, pinturas geodas, mesas de río y mucho más

Nota: lee las instrucciones en la parte posterior del paquete. Si tienes alguna pregunta o no está satisfecho con nuestro kit de resina epoxi, por favor póngase en contacto con nosotros.

Resina epoxi - 1000ml/1160g - resina epoxi transparente, utilizada para fundición y revestimiento-proporción 1:1 de 2 componentes de resina, para mesa, fabricación de joyas, decoración artesanal € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit resina epoxi transparente: la kit resina epoxi manualidades contiene una botella de resina de 500 ml y botella de agente de curado de 500 ml, 3 × Taza medidora de silicona de 100 ml, 1 × bloque de lijado, 4 x varillas agitadoras, 4 x guantes, 2 x Flash de resina epoxi, 1 x pinzas y 1 x mantel desechable, piezas de lámina de oro de 3 colores y un manual de instrucciones detallado, muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

Resina epoxi transparente de alta calidad: la fórmula autonivelante y brillante hace que el epoxi sea transparente como el cristal, Tan duro como una roca, la función antiarañazos y amarillenta puede proteger mejor sus obras de arte y proyectos de bricolaje.

Fácil de usar: la resina y el endurecedor se mezclan 1: 1 por volumen, Después de mezclar bien, vierta moldes resina epoxi y espere 12-24 horas para que termine de curar, 40 minutos de tiempo de trabajo, perfecta para evitar fluencia, ojos de pez y cráteres. Realiza fácilmente increíbles manualidades de resina epoxi con nuestra resina epoxi.

El proyecto de arte de resina perfecto: Después de nuestras rigurosas pruebas, nuestro kit resina epoxi manualidades se puede mezclar perfectamente con Pigmentos para resina epoxi, Polvo de mica, Tinta de alcohol, Polvo fluorescente, Flash de resina epoxi, etc.Es muy adecuado para bricolaje en resina, joyería y mesa de río, revestimientos de cristal, fundiciones, etc.

Lea atentamente las instrucciones adjuntas antes de usar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra resina epoxi o si el producto se daña durante el transporte, comuníquese con nosotros a tiempo, le responderemos y lo ayudaremos dentro de las 24 horas. READ Ок для оленка

Fantasy Craft 0,75 Kg Resina Epoxi Totalmente Transparente, Alta Dureza y Resistencia. Varios Pesos Disponibles, 0.75 Kg € 17.87 in stock 3 new from €17.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERISTICAS Alta transparencia Alta resistencia mecánica Eliminación rápida de burbujas de aire. Resistencia a los rayos UV Mejor fluidez Mejor adhesión en todo tipo de superficies. Alto contenido en sólidos 100% Ausencia de contracción Fácilmente pigmentarble Acepta mecanizado Buena resistencia química

APLICACIONES Modelismo Creaciones artísticas Recubrimientos de fibra de vidrio Revestimientos de protección Proyectos artísticos Nautica

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Proporción de mezcla: 100gr de resina 45gr de endurecedor, volumen 100/50.

Pot-Life: 150gr a 25ºC: 60 min Tiempo de curado mínimo: 12-24 horas a 20ºC Tiempo de curado a 60ºC: 3 horas * Los tiempos pueden variar según el volumen aplicado y la temperatura.

COLORACIÓN Fácilmente pigmentable con nuestra línea de pigmentos en polvo, nuestras bases de pigmentos o los pigmentos de efecto

Kit de resina epoxi, cristal transparente de 380ml, para recubrimiento y fundición de posavasos, con lámina, pintura de resina, arte, artesanía, lentejuelas de joyería, lecho del Río € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【incluye kit de resina】 Roizefar Kit de resina epoxi : 190 ml de resina a y 190 ml de endurecedor B, 2 tazas métricas, 12 botellas de 5 ml de pintura epoxi (naranja, púrpura, Amarillo limón, rojo, blanco, azul, rojo púrpura, negro, marrón, amarillo, verde, azul zafiro), 4 láminas (oro, plata, azul, púrpura), 2 goteros, 2 varillas de mezcla, 2 pares de guantes, 1 lentejuelas, 1 guía de usuario, 1 Fórceps. La resina epoxi es más fácil de usar con varios accesorios.

【translúcido】 Nuestro kit de resina tiene las características de auto - desgasificación, alto brillo, Anti - arañazos, resistencia a la coloración amarillenta, transparencia y belleza, dureza como la roca. El kit de resina epoxi se puede mezclar perfectamente con nuestros propios pigmentos y láminas para obtener un efecto vívido y maravilloso.

【Uso simple】Nuestra resina epoxi debe mezclar la resina a y el endurecedor B en un volumen de 1: 1, con un tiempo de trabajo de 40 minutos para que pueda disfrutar de los procesos creativos del kit de resina, como la adición de pigmentos, láminas y destellos durante 30 - 40 minutos de tiempo de trabajo. Después de 24 horas, se curó completamente.

【ampliamente utilizado】 Puede ser ampliamente utilizado en la fabricación de joyas, fundición de pintura, lecho de Río, DIY arte de resina, tecnología y otros campos, muy adecuado para expertos o principiantes. La resina epoxi y el agente de curado no sólo se pueden mezclar con nuestros accesorios, sino también con otros pigmentos como tinta de alcohol, polvo de mica, etc.

【Consejo cálido】 Lea el Manual del kit de resina Art y las instrucciones en la parte posterior del envase antes de proceder. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro Kit epoxi, por favor póngase en contacto con nosotros y haremos to do lo posible para resolver su problema.

AOLLEN Resina Epoxi Kit 2 partes 400ml, Resina Epoxi Transparente Manualidades, Moldes Resina Epoxi con Flores Secas, Purpurina, Pigmento, Hoja de Oro, para hacer Colgante, Joyas, Llavero € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit Resina Epoxi Manualidades】200 ml de resina y 200 ml de endurecedor, 8 x pigmentos de color, 12 x purpurina, 30 x ganchos para pendientes, 10 x negro collar de cordón cera, 10 x llaveros, 50 x anillos de salto, 10 x colgante conector, 1 caja de flores secas, 6 x palo de madera, 4 x pipeta, 4 x cucharas, 2 x (molde, taza medidora, guantes), 1 x (pan de oro, pinzas, manual).

【Epoxy Resina Transparente】La fórmula de esta resina es autonivelante y resistente, de alto brillo, autodesgasificante e poco olor, antiarañazos y antiamarilleo. Para eliminar las burbujas de aire, use una pistola de calor, palillos de dientes o pajitas. La mejor temperatura de curado de la resina es de alrededor de 25 °.

【Fácil de Usar】Hay que mezclar a partes iguales (1:1) la resina y el endurecedor. Para prevenir burbujas, revuelva lentamente en la misma dirección durante unos 5 minutos, hasta que la mezcla esté totalmente transparente. Luego agregaremos colorante o purpurina y la vertiremos lentamente en el moldes silicona resina epoxi. Tiempo de trabajo de 40 minutos. El tiempo de curado es de 24 horas, aunque depende del grosor y las condiciones ambientales.

【Fabricación de Bisutería personalizadas】Un kit resina epoxi completo, ideal para quien se inicia en la realización de todo tipo de artesanías y actividades de bricolaje o joyería. Puede hacer collares, pendientes, llaveros, etc. Todo lo necesario para pasar una buena tarde disfrutando sola o con tu hija mientras dejas volar tu imaginación.

✨【Nota】Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo. Prepare la superficie de trabajo antes de comenzar. Lo mejor es poner un periódico o un tapete sobre la mesa para evitar ensuciar la mesa. Nuestro epoxy resin adopta materiales ecológicos y no tóxicos. Puedes usar quitaesmalte o alcohol para limpiar los residuos de epoxi resina.

320 gr Resina epoxi transparente + set de utensilios- guantes, bastones de mezcla, vasos, efecto agua para creaciones artísticas, recubrimiento de superficies, modelado, joyería, bricolaje € 16.45

€ 16.00 in stock 4 new from €16.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚙️【 FÁCIL DE USAR】La resina epoxi transparente es adecuada tanto para principiantes como para artistas profesionales. Empiece a realizar joyas, pinturas y cualquier creación profesional que implique el uso de resina. El kit incluye: 200gr de resina componente A y 120gr de endurecedor, componente B, 4 bastones de madera,2 vasos de mezcla, 2 guantes desechables.

【MODO DE EMPLEO】 Muy fácil de usar. La proporción de mezcla es 100:60 siempre por peso. siguiendo la fórmula: Ej: 100gr A x 0,60 = 60gr de B. Al ser una resina de dos componentes, basta con mezclar RESINA A + ENDURECEDOR B en la proporción indicada arriba del paquete y dejar que se endurezca sin necesidad de más aditivos.

【CALIDAD IMPECABLE] Perfectamente transparente, no incorpora burbujas de aire gracias a la fórmula específica para joyas y creaciones artísticas. También es ideal para incrustar objetos. Compatible con moldes de silicona, madera, tela, vidrio, papel o foto. La catálisis completa tarda unas 24 horas, pero el producto se puede extraer del molde después de solo 12 horas.

☘️ 【SEGURO Y CERTIFICADO】 Todas las resinas Resin Pro están certificadas como no tóxicas, inodoras, sin disolventes, no inflamables y totalmente seguras.

✅ 【RESIN PRO】: Fórmula desarrollada y producida en Italia específicamente para creaciones artísticas. Perfectamente transparente con los nuevos filtros UV anti-amarilleo, líquida para evitar la incorporación de burbujas de aire. Muy brillante y autonivelante.

3kg Resina epoxi 2K dos componentes Madera Cristal Transparente para laminar Resina de epoxy para mesa suelo Terra Acuario Formas Diseño UV Estable adhesivo € 40.66 in stock 1 new from €40.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para la fabricación de modelos

Sector de joyas, producción de mesa, "Mesa del río", pisos, estanque, acuario y construcción de terrario, barco, barco y construcción de aeronaves, piezas moldeadas en moldes de silicona, carbono, aramida y conexiones de fibra de vidrio

dipoxi-2k-700

Kit Resina Epoxi - 160ml /160g Resina Epoxi Transparente para Fundición y Revestimiento - Relación 1: 1 de Resina 2 Componentes para Tableros de Mesa, Fabricación de Joyas, Decoración Artesanal € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SigWong El kit de resina de arte incluye: una botella de resina de 80 ml (84 g) y una botella de endurecedor de 80 ml (76 g), 2 guantes, 2 tazas graduadas, 2 palos de madera y viene con un manual de instrucciones detallado, que es muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

Transparente: fórmula autonivelante y resistente al brillo, se seca transparente y dura como una roca, función antiarañazos y antiamarilleamiento que puede hacer que tus proyectos de arte y bricolaje estén mejor protegidos.

Fácil de usar: relación 1:1 por volumen, tiempo de trabajo de 40 minutos. Con la eliminación de cráteres, gateos y ojos de pez, que podría obtener fácilmente un acabado perfectamente transparente.

Realizamos rigurosas pruebas para garantizar que la resina epoxi SigWong coincida perfectamente con otros pigmentos hechos a mano como tintes de resina epoxi, brillan en la oscuridad, mica y tinta de alcohol. El kit de resina epoxi es ideal para su uso en arte de resina de bricolaje, fabricación de joyas, mesas de río, revestimiento transparente, fundición y otros.

Lee cuidadosamente el manual adjunto antes de usar. Si tienes alguna pregunta o no estás satisfecho con nuestro kit de resina epoxi, ponte en contacto con nosotros.

Kit Resina Epoxi - 300ml Resina Epoxica Transparente para Fundición y Revestimiento - Relación 1: 1 de Resina 2 Componentes para Tableros de Mesa, Fabricación de Joyas, Decoración Artesanal € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit de resina epoxi SigWong incluye: Una botella de 150 ml de resina A y una botella de 150 ml de endurecedor B, 6 x colorante de resina epoxi, 2 x brillo de resina, 1 x mantel desechable, 4 x guante desechable, 4 x varillas para mezclar, 2 x taza medidora, 10 x tazas dispensadoras, con instrucciones detalladas. Este kit de resina epoxi es muy adecuado tanto para principiantes como para profesionales.

Fácil de usar: Asegúrese de que la resina y el endurecedor tengan una proporción de volumen de 1: 1 y luego mezcle los dos lentamente. El tiempo de trabajo es de hasta 40 minutos. Esta resina epoxi transparente puede eliminar perfectamente el arrastrándose, los ojos de pez y los baches, lo que le permite crear fácilmente un arte de resina increíble.

Resina epoxi de alta calidad: Fórmula segura y no tóxica, autonivelante y de alto brillo, cristalina, dura como una piedra, resistente a los arañazos y anti-amarilleo, que hace que sus artesanías de resina de bricolaje estén mejor protegidas.

Amplia gama de aplicaciones: Después de pruebas rigurosas para garantizar que se pueda mezclar perfectamente con polvo de mica, pigmento de resina, tinta de alcohol y polvo luminoso, nuestra resina se usa ampliamente en la mesa de río, la fabricación de joyas y otras artesanías de resina de bricolaje.

Servicio postventa: Si tiene alguna pregunta con respecto a nuestro pegamento epoxi o si encuentra daños en el producto causados por el transporte, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolver sus problemas solo para que obtenga una experiencia de compra satisfactoria.

Resina Epoxi Ultra Transparente 252 g/240 ml, AJOXEL Proporción 1:1 para Bricolaje, Madera, Artesanía, Joyería, Suelos, Obras de Arte, Modelado, Mesas Creaciones Artísticas, Revestimientos Protectores € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT TODO EN UNO - Este kit de resina le dará todo lo que necesita para empezar con Craft Resin - 120ml / 4.2oz resina epoxi y 120ml / 4.2oz endurecedor; 2 x polvo de mica, 2 x tazas medidoras con pico, 2 x guantes de goma reutilizables, 4 x varillas de madera para mezclar y 2 varillas esmeriladas para asegurar un acabado uniforme. que es muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

FÁCIL DE USAR Y SEGURO - Relación de mezcla fácil de 1: 1 por volumen en temperaturas normales de 25 ° C y tiempo de funcionamiento relajado de 40 minutos que reduce la tasa de error de funcionamiento. Esta resina epoxi transparente, de bajo olor, nox-tóxica, sin humos, resistente al amarilleo por exposición a los rayos UV y de larga duración, para todas sus aplicaciones de fundición y revestimiento.

CRISTAL CLARO Y NIVEL PROPIO - resina artesanal autonivelante y autodesgasificante que le permite crear un acabado perfectamente transparente; La calidad similar al agua es muy pocas burbujas en comparación con otras, desespumante naturalmente sin ondulaciones para un proyecto sólido similar al vidrio. Para garantizar un mejor efecto de autonivelación, complete la agitación en 3-4 minutos y vierta en los moldes lo antes posible.

SU ELECCIÓN ASEQUIBLE - excelente para todos los proyectos de fundición, revestimiento y arte, incluido el arte de resina, joyería de resina, arte de revestimiento / pinturas acrílicas, pinturas de geoda, posavasos, mesas, encimeras, encimeras, mesas de río Live Edge, vasos, bloques de madera, tablas de cortar ¡y más! Tiene una estabilidad de color fantástica para preservar los ricos colores de su obra de arte.

Por qué elegirnos - no solo proporcionamos resina epoxi transparente de alta calificación para usted, sino que los servicios posventa responden las 24 horas, no dude en contactarnos si tiene alguna duda durante el uso, le aseguraremos un resultado 100% satisfactorio.

Kitcarbono Resina Epoxi Profesional Transparente 500gr para Joyería, manualidades, mesas de madera, fibra de carbono. € 19.95 in stock 1 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Res500

Resina UV de cristal transparente de resina epoxi de curado ultravioleta duro para bricolaje, accesorios de arte de uñas, pegamento de resina UV para fabricación de joyas (DIY65) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad premium: resina UV transparente con propiedades autonivelantes y autodesgasificantes puede curar un acabado transparente y cristalino. Resistente a arañazos, antimanchas y amarilleamiento

Conveniente y eficiente: no se mezcla como la resina AB que necesita mezclar y tomar mucho tiempo de secado, nuestra resina artística no requiere preparación y lista para usar. Utiliza al instante una lámpara UV para curado de resina

Fácil de usar: viene con punta pequeña, puedes simplemente abrir y apretar la resina UV, listo para usar con una excelente transparencia y un excelente acabado de vidrio duro.Si el pegamento se seca con demasiada lentitud en el interior, puedes sacarlo al exterior, donde el viento y la luz del sol pueden hacer que el pegamento líquido se seque más rápido

Resina UV de tipo duro no tóxica: nuestra resina UV de tipo duro está hecha de materiales de alta calidad y no tóxicos. Hay un olor antes de secar, es inofensivo y desaparecerá completamente después de secarse

Amplio uso: la resina UV transparente dura excelente para hacer joyas, arte para colgantes, engaste de bisel, pequeños moldes de silicona, decoraciones de manualidades, fundición y revestimiento, figuras fundidas y hacer pinturas de resina, accesorios de ropa, encapsular objetos, hacer pinturas de resina, etc READ Los 30 mejores Neceser Transparente Para Avion de 2022 - Revisión y guía

3 kg de resina epoxi, 2K, EpoxyPlast 100P, para madera, transparente, laminada, resina de moldeo epoxy para mesa de fibra de vidrio reforzada, terraza, acuario, construcción, estable a los rayos UV € 35.49 in stock 1 new from €35.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad superior: resina epoxi transparente UV estable modificada con endurecedor (2K).

Muchas posibilidades de aplicación, entre otras: construcción de formas, construcción de mesas (por ejemplo, mesas con diseño de río), laminados de cristal, revestimiento de suelo, encimeras, construcción de maquetas, construcción de formas con aramida de carbono con fibra de vidrio reforzada, etc., construcción de barcos y aviones, relleno de grietas, inyecciones, estanques, etc.

Compatible con pigmentos de efecto Dipon en polvo para la fabricación de extravagantes brillos perlados, metálico, o anacarado, efecto de mármol o granito, por ejemplo. Encimeras de trabajo.

Condición de mezcla 2:1 según peso, resina epoxi, resina transparente.

Endurece sin pegamento y es transparente. Alta capacidad de auto-ventilación, resistencia química y mecánica.

Resina Epoxi Ultra Transparente 850g / 800ml, para Fundición y Revestimiento - Proporción 1: 1 de Resina 2 Componentes para Tableros de Mesa, Madera, Artesanía, creación de joyas € 28.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LO QUE OBTIENE: El kit de resina FansArriche art incluye: una botella de resina de 400 ml (15,5 oz) y una botella de endurecedor de 400 ml (14,5 oz), 4 goteros, 2 palos de madera y 2 guantes, 1 purpurina que es muy adecuada para artistas profesionales o principiantes.

Alto Brillo: fórmula autonivelante y resistente a alto brillo, cura cristalina y dura como una roca, antiarañazos, autodesgasificante e inodoro. Las propiedades anti-amarilleamiento crean hermosas ilustraciones y estabilidad de color para una calidad de reliquia.

FÁCIL DE USAR - Proporción 1: 1 por volumen, tiempo de trabajo de 40 minutos. Con la eliminación de cráteres, rastreo y ojos de pez, lo que fácilmente podría obtener una obra de arte perfectamente transparente.

PERFECTO CON COLORANTE: pruebas rigurosas para garantizar que la resina combine perfectamente con otros pigmentos hechos a mano, como tintes de resina, que brillan en la oscuridad, tinta de mica y alcohol. , Pinturas de geodas, tablas de río y mucho más.

Nota: Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con nuestro kit de resina epoxi, comuníquese con nosotros.

Kit Resina Epoxi - 240ml /249g Resina Epoxi Transparente para Fundición y Revestimiento - Relación 1: 1 de Resina 2 Componentes para Tableros de Mesa, Fabricación de Joyas, Decoración Artesanal € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit de resina artística SigWong incluye: una botella de resina de 120 ml (4,6 oz) y una botella de endurecedor de 120 ml (4,2 oz), 2 tazas graduadas, 2 x guantes, 2 palos de madera y viene con un manual de instrucciones detallado, que es muy adecuado para artistas profesionales. o principiantes.

Crystal Clear: fórmula autonivelante y resistente a alto brillo, cura cristalina y dura como una roca, la función anti-rayado y anti-amarilleo puede proteger mejor sus obras de arte y proyectos de bricolaje.

FÁCIL DE USAR - Proporción 1: 1 por volumen, tiempo de trabajo de 40 minutos. Con la eliminación de cráteres, ojos de rastreo y de pez, que fácilmente podrían conseguir un acabado perfectamente transparente.

Realizamos pruebas rigurosas para asegurarnos de que la resina epoxi SigWong combina perfectamente con otros pigmentos hechos a mano, como tintes de resina epoxi, que brillan en la oscuridad, mica y tinta de alcohol. El kit de resina epoxi es ideal para usar en el arte de la resina de bricolaje, fabricación de joyas, río mesas, revestimiento cristalino, fundición y demás.

Lea atentamente el manual adjunto antes de usarlo. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con nuestro kit de resina epoxi, comuníquese con nosotros.

3 Kg Fantasy Volume Cast, Resina epoxi bicomponente para Colada Grande (+5cm), Totalmente Transparente y con Filtro UV, (3 Kg) € 38.76 in stock 2 new from €38.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERISTICAS Alta transparencia Alta resistencia mecánica Eliminación rápida de burbujas de aire. Resistencia a los rayos UV Mejor fluidez Mejor adhesión en todo tipo de superficies. Alto contenido en sólidos 100%, Ausencia de contracción Fácilmente pigmentable Acepta mecanizado y tiene Buena resistencia química

APLICACIONES Modelismo Creaciones artísticas Revestimientos de protección Proyectos artísticos, Nautica, Mesas de rio, carpinteria,

RELACIÓN DE MEZCLA: En peso: 100gr de resina (parte A) 33gr de endurecedor (parte B) (3 a 1)

TIEMPO DE CURADO: 48-72 h, pero puede variar mucho dependiendo de la temperatura y el volumen aplicado.

COLORACIÓN Fácilmente pigmentable con nuestra línea de pigmentos en polvo, nuestras bases de pigmentos o los pigmentos de efecto

Resina epoxi - 600ml/685g - resina epoxi transparente, utilizada para fundición y revestimiento-proporción 1:1 de 2 componentes de resina, para mesa, fabricación de joyas, decoración artesanal € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit resina epoxi transparente: la kit resina epoxi manualidades contiene una botella de resina de 300 ml y botella de agente de curado de 300 ml, 1 × almohadilla de silicona, 1 x pinzas, 4 x varillas agitadoras, 4 x guantes, 4 × cuentagotas, 3 × taza medidora de 100 ml, 2 x Flash de resina epoxi, 6 × 10ml pigmentos para resina epoxi, 10 × vaso desechable, piezas de lámina de oro de 3 colores y un manual de instrucciones detallado, muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

Resina epoxi transparente de alta calidad: la fórmula autonivelante y brillante hace que el epoxi sea transparente como el cristal, Tan duro como una roca, la función antiarañazos y amarillenta puede proteger mejor sus obras de arte y proyectos de bricolaje.

Fácil de usar: la resina y el endurecedor se mezclan 1: 1 por volumen, Después de mezclar bien, vierta moldes resina epoxi y espere 12-24 horas para que termine de curar, 40 minutos de tiempo de trabajo, perfecta para evitar fluencia, ojos de pez y cráteres. Realiza fácilmente increíbles manualidades de resina epoxi con nuestra resina epoxi.

El proyecto de arte de resina perfecto: Después de nuestras rigurosas pruebas, nuestro kit resina epoxi manualidades se puede mezclar perfectamente con Pigmentos para resina epoxi, Polvo de mica, Tinta de alcohol, Polvo fluorescente, Flash de resina epoxi, etc.Es muy adecuado para bricolaje en resina, joyería y mesa de río, revestimientos de cristal, fundiciones, etc.

Lea atentamente las instrucciones adjuntas antes de usar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra resina epoxi o si el producto se daña durante el transporte, comuníquese con nosotros a tiempo, le responderemos y lo ayudaremos dentro de las 24 horas.

Resina Epoxi Kit Transparente 1000ml/33.8oz Kit Resina Epoxi Transparente Manualidades Kit Principiante con Pigmento Bricolaje Hacer Bisuteria, Tableros de Mesa, Fabricación de Joyas € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de resina epoxi para principiantes: este kit de resina y endurecedor incluye: 2 tintes de resina, 6 palitos de madera, 2 pares de guantes, 2 tazas de medir, 1 guía para principiantes, 1 resina A de 500 ml y 1 endurecedor B de 500 ml. = 1000 ml en total cuando se mezcla. Este set tiene una gran capacidad, apto para principiantes con algo de base e intermedios que quieran continuar con el bricolaje.

RESINA EPOXI TRANSPARENTE DE ALTA CALIDAD: La resina es cristalina como el vidrio cuando se cura, muy pocas burbujas de aire. Burbujas cuando se mezclan, pero las burbujas se asientan después de verter (a veces se usa calor para reventar las burbujas). Cuando agregue color líquido, tenga cuidado de no usar demasiado, ya que esto evitará que la resina se cure o se cure correctamente.

Fácil de usar para principiantes: la resina y el endurecedor se mezclan 1:1 por volumen, la consistencia es buena. Leer la guía sobre cómo mezclar correctamente los componentes es muy útil. (al menos 3 minutos de tiempo de mezcla, asegurándose de raspar los lados del recipiente y la varilla mezcladora mientras se mezcla, etc.). Espere alrededor de 24-48 horas después de mezclar, cuando el epoxi esté completamente curado, puede obtener su producto. (El tiempo exacto depende de la temperatura)

Uso generalizado: puede usar el kit de inicio de resina para hacer muchas manualidades: joyería de resina, llaveros, posavasos, bandeja recubierta, marcadores personalizados, carpintería, aretes, tabla de queso, rocas pintadas, taza, mesa de río, letras colgantes de joyería, capas 3D garabatos, aplicando una capa transparente en la mesa de bar/encimeras de cocina, etc.

Consejos: Siga todas las instrucciones de seguridad en los contenedores de solventes. Limpie los residuos de endurecedor epoxi con agua jabonosa tibia. Así que tienes que usar guantes, de lo contrario será un desastre.

Kit de resina epoxi - 385 g / 360 ml Resina epoxi transparente con colorante para fundición y revestimiento - Relación de resina 1: 1 para mesa, fabricación de joyas, pintura y decoración artesanal € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【KIT DE ARTE DE RESINA COMPLETO】 Todo lo que necesitas en un juego. 180 ml de resina y 180 ml de endurecedor, 10 x 5 ml de pigmento de resina, 1 x purpurina, 2 x gotero, 2 x tazas medidoras, 2 x varillas, 2 x guantes, 10 x taza dispensadora, 1 x pinza y 1 x mantel desechable, adecuado para profesionales artistas o principiantes.

【Crystal Clear】 Fórmula autonivelante y resistente a alto brillo, dura como una roca, autodesgasificante e inodoro. La función antiarañazos y antiamarilleo puede proteger mejor sus manualidades y proyectos de bricolaje.

【Fácil de usar】 Proporción 1: 1 por volumen, fácil de mezclar, tiempo de trabajo de 40 minutos y tiempo de curado de 24 horas, curado completo después de 24 horas. Añadiendo pigmento para lograr el color que desee.

【Uso salvaje】 Nuestro kit de resina epoxi es perfecto con tintes de resina, pigmento que brilla en la oscuridad, polvo de mica y tinta con alcohol. ¡El kit de resina artesanal es ideal para el arte de resina de bricolaje, la fabricación de joyas, pinturas de geodas, mesas de río y mucho más!

【Nota】 Lea atentamente las instrucciones. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con nuestro kit de resina epoxi, no dude en contactarnos.

6 kg Resina epoxi 2K dos componentes Madera Cristal Transparente para laminar Resina de epoxy para mesa suelo Terra Acuario Formas Diseño UV Estable adhesivo € 71.16 in stock 1 new from €71.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para la fabricación de modelos.

la resina Dpoxy-2K-700 sin disolventes se mezcla en una relación de mezcla de 2: 1 (por ejemplo, 100 g a y 50 g b) unidades de masa (según el peso) y, por lo tanto, se pueden procesar fácilmente.

Resina epoxi-250ml / 275g resina epoxi transparente, utilizada para fundición y revestimiento-proporción 1:1 de 2 componentes de resina, utilizada para mesa, fabricación de joyas, decoración artesanal € 14.99 in stock 1 new from €14.99

1 used from €14.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de resina epoxi incluye: una botella de resina de 125 ml y una botella de endurecedor de 125 ml, equipada con una taza medidora * 2, varilla agitadora * 4, lentejuelas * 2, dos pares de guantes e instrucciones detalladas, muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

Fácil de usar: asegúrese de que la relación de volumen sea 1: 1, la resina y el agente de curado estén completamente mezclados, y el tiempo de trabajo sea de hasta 40 minutos, lo que elimina perfectamente las irregularidades y los ojos de pez, y produce fácilmente un increíble arte de resina.

Resina epoxi de alta calidad: segura y respetuosa con el medio ambiente, fórmula autonivelante y de alto brillo, cristalina, sólida como una roca, fácil de desespumar, antiarañazos y antiamarilleo, protege mejor sus obras de arte y proyectos. Bricolaje.

Amplia gama de aplicaciones: después de pruebas rigurosas, se puede mezclar perfectamente con polvo de mica, tintes de resina, tintas de alcohol y pigmentos luminosos. Es ampliamente utilizado en resinas de bricolaje para revestimientos de escritorio, mesas de río, joyería, fabricación de joyas y otras artesanías.

Garantía posventa: si tiene alguna pregunta o problema sobre nuestro kit de epoxi, o si descubre que el producto se ha dañado durante el transporte, no dude en contactarnos. Le responderemos dentro de las 24 horas y haremos todo lo posible para ayudarlo.

Resina epoxi ART PRO- (1,66 Kg): Resina epoxi transparente ideal para bandejas, cuadros y revestimientos y suelos artísticos – Certificada no tóxica € 36.00 in stock READ Los 30 mejores Tiradores De Cocina de 2022 - Revisión y guía 3 new from €36.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚙️【Resina para superficies y revestimientos artísticos】La resina epoxi ART PRO (1 kg A + 0.66 kg B) es un producto de alta viscosidad y alta resistencia ideal para cuadros, acabados superficiales y suelos artísticos. La formulación especial hace que sea un producto resistente y adecuado tanto para acabados superficiales de cuadros, mesas o incluso suelos artísticos

【Alta Calidad】La resina Art Pro, a diferencia de las resinas tradicionales "multiuso", esta formulada y diseñada para obtener una superficie impecable y brillante en cualquier condición. Gracias a su fórmula especial y a los filtros UV antiamarillamiento la resina mantiene la transparencia en el tiempo. El catálisis completo se tendrá en aproximadamente 24 o 48 horas

✔️【Seguro y certificado】 100 % fabricado en Italia, garantizado por un certificado de no toxicidad, libre de disolventes, hace que esta resina sea un compuesto totalmente seguro para el contacto con la piel incluso prolongado una vez curada

【Modo de empleo】La relación de mezcla 3:2 hace que este producto sea muy fácil de usar. Simplemente mezcla los dos componentes según la proporción indicada ( por cada 3 g de A, 2 gramos de B) y deja que se endurezca sin necesidad de aditivos adicionales. La resina es colorable con los principales pigmentos del mercado

【Servicio de asistencia en Español】La asistencia técnica telefónica ofrece un servicio cortés y profesional que estará encantado de responder a todas las preguntas relacionadas con el uso de los productos o de recomendar qué producto, dentro de nuestra amplia gama, será más adecuado para su creación.

Kit de Resina Epoxi - 250ml Transparente Epoxy Resin y Colorante de Resina,Glitter,Foil Flakes para Principiantes, Artesanía, Fabricación de Joyas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kits de resina para principiantes】Todo lo que necesitas en el paquete.125 ml de resina-A y 125 ml de endurecedor-B,6 purpurina de resina,2 tazas medidoras,4 varillas agitadoras,4 llaveros,1 x caja de plástico de resina, 2 pares de guantes desechables, 1 pinza y manual de instrucciones, que es muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

【Cristal Claro y Nivel Propio】la fórmula autonivelante y brillante hace que el epoxi sea transparente como el cristal, Tan duro como una roca, la función antiarañazos y amarillenta puede proteger mejor sus obras de arte y proyectos de bricolaje.

【Fácil de usar y mezclar】la resina y el endurecedor se mezclan 1: 1 por volumen, Después de mezclar bien, vierta moldes resina epoxi y espere 12-24 horas para que termine de curar, 40 minutos de tiempo de trabajo, perfecta para evitar fluencia, ojos de pez y cráteres. Realiza fácilmente increíbles manualidades de resina epoxi con nuestra resina epoxi.

【Alta Calidad, Segura 】Después de nuestras rigurosas pruebas, nuestro kit resina epoxi manualidades se puede mezclar perfectamente con Pigmentos para resina epoxi, Polvo de mica, Tinta de alcohol, Polvo fluorescente, Flash de resina epoxi, etc.Es muy adecuado para bricolaje en resina, joyería y mesa de río, revestimientos de cristal, fundiciones, etc.

【Lea atentamente las instrucciones adjuntas antes de usar】Si tiene alguna pregunta sobre nuestra resina epoxi o si el producto se daña durante el transporte, comuníquese con nosotros a tiempo, le responderemos y lo ayudaremos dentro de las 24 horas.

Kit Resina Epoxi 360ml/ 12.66oz, Gifort Resina Epoxi Transparente No Tóxica para Principiantes, para Fundición y Revestimiento, Fabricación de Joyas, Manualidades, Mesa € 15.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【Kit Todo en Uno】 El kit resina epoxi de Gifort incluye 1 resina epoxi de 180 ml, 1 endurecedor de 180 ml, 2 tazas medidoras de 30 ml, 1 guantes desechables, 1 molde para posavasos, 1 lima de uñas, 4 varillas para revolver y 2 brillos, todo lo que necesitas para hermoso arte de resina. Ideal tanto para artistas como para principiantes.

✔【Epoxi Transparente】 Nuestra resina epoxi está hecha de materiales ecológicos que no amarillean y rayan, lo que garantiza un acabado duro, suave y cristalino en sus obras de arte. Ofrece mejores resultados de autonivelación y autodesgasificación para eliminar burbujas que la mayoría de los otros productos.

✔【Fácil de usar】 El kit resina epoxi es fácil de usar para principiantes. Mezcle A y B en una proporción de 1: 1, espere de 8 a 12 horas para curar y obtenga los trabajos perfectos sin burbujas. Para mejores efectos, mantenga el tiempo de mezcla en 3 a 4 minutos, deje reposar la mezcla un rato y luego viértala en el molde.

✔ 【Versátil】 El kit resina epoxi transparente es perfecto para fundir, revestir, manualidades, pintar con resina y hacer joyas, y se puede mezclar con tintes, brillos y pigmentos de mica para crear colores y patrones interesantes. Puedes usarlo para mesas de río, encimeras, vasos, posavasos, pendientes, colgantes, adornos navideños, etc. ¡Un sinfín de posibilidades!

✔【CONSEJOS】 El kit resina epoxi transparente no contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) y es inodoro, no tóxico y no inflamable para una seguridad total. Puede haber algún olor en el proceso de mezcla. Lea atentamente el manual antes de usarlo. Para cualquier pregunta durante el uso, comuníquese con nosotros. Haremos todo lo posible para resolver todos los problemas.

15 kg Resina epoxi 2K dos componentes Madera Cristal Transparente para laminar Resina de epoxy para mesa suelo Terra Acuario Formas Diseño UV Estable adhesivo € 162.67 in stock 1 new from €162.67 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para la fabricación de modelos

Sector de joyas, producción de mesa, "Mesa del río", pisos, estanque, acuario y construcción de terrario, barco, barco y construcción de aeronaves, piezas moldeadas en moldes de silicona, carbono, aramida y conexiones de fibra de vidrio

dipoxi-2k-700

Kit Resina Epoxi - 520ml Resina Epoxica Transparente para Fundición y Revestimiento - Relación 1: 1 de Resina 2 Componentes para Tableros de Mesa, Fabricación de Joyas, Decoración Artesanal € 29.99

€ 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit de resina epoxi SigWong incluye: Una botella de 260 ml de resina A y una botella de 260 ml de endurecedor B, 10 pigmentos de resina, 3 copos de lámina de oro, 2 purpurina de resina, 2 pares de guantes desechables, 4 palos de madera, 2 tazas medidoras, 4 goteros, 1 pinzas de plástico, 10 vasos dispensadores, con instrucciones detalladas. Este kit de resina epoxi es muy adecuado tanto para principiantes como para profesionales.

Fácil de usar: Asegúrese de que la resina y el endurecedor tengan una proporción de volumen de 1: 1 y luego mezcle los dos lentamente. El tiempo de trabajo es de hasta 40 minutos. Esta resina epoxi transparente puede eliminar perfectamente el arrastrándose, los ojos de pez y los baches, lo que le permite crear fácilmente un arte de resina increíble.

Resina epoxi de alta calidad: Fórmula segura y no tóxica, autonivelante y de alto brillo, cristalina, dura como una piedra, resistente a los arañazos y anti-amarilleo, que hace que sus artesanías de resina de bricolaje estén mejor protegidas.

Amplia gama de aplicaciones: Después de pruebas rigurosas para garantizar que se pueda mezclar perfectamente con polvo de mica, pigmento de resina, tinta de alcohol y polvo luminoso, nuestra resina se usa ampliamente en la mesa de río, posavasos de resina, la fabricación de joyas y otras artesanías de resina de bricolaje.

Servicio postventa: Si tiene alguna pregunta sobre nuestro pegamento epoxi, como problemas operativos, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolver sus problemas solo para que obtenga una experiencia de compra satisfactoria.

Resina epoxi - 300ml/348g - resina epoxi transparente, utilizada para fundición y revestimiento-proporción 1:1 de 2 componentes de resina, para mesa, fabricación de joyas, decoración artesanal € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit resina epoxi transparente: la kit resina epoxi manualidades contiene una botella de resina de 150 ml y botella de agente de curado de 150 ml, 1 x pinzas, 4 x varillas agitadoras, 4 x guantes, 4 × cuentagotas, 2 × taza medidora , 2 x Flash de resina epoxi, piezas de lámina de oro de 3 colores y un manual de instrucciones detallado, muy adecuado para artistas profesionales o principiantes.

Resina epoxi transparente de alta calidad: la fórmula autonivelante y brillante hace que el epoxi sea transparente como el cristal, Tan duro como una roca, la función antiarañazos y amarillenta puede proteger mejor sus obras de arte y proyectos de bricolaje.

Fácil de usar: la resina y el endurecedor se mezclan 1: 1 por volumen, Después de mezclar bien, vierta moldes resina epoxi y espere 12-24 horas para que termine de curar, 40 minutos de tiempo de trabajo, perfecta para evitar fluencia, ojos de pez y cráteres. Realiza fácilmente increíbles manualidades de resina epoxi con nuestra resina epoxi.

El proyecto de arte de resina perfecto: Después de nuestras rigurosas pruebas, nuestro kit resina epoxi manualidades se puede mezclar perfectamente con Pigmentos para resina epoxi, Polvo de mica, Tinta de alcohol, Polvo fluorescente, Flash de resina epoxi, etc.Es muy adecuado para bricolaje en resina, joyería y mesa de río, revestimientos de cristal, fundiciones, etc.

Lea atentamente las instrucciones adjuntas antes de usar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra resina epoxi o si el producto se daña durante el transporte, comuníquese con nosotros a tiempo, le responderemos y lo ayudaremos dentro de las 24 horas.

