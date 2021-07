Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Reposicionador De Pistones De Freno de 2021 – Revisión y guía Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Reposicionador De Pistones De Freno de 2021 – Revisión y guía 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Reposicionador De Pistones De Freno veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Reposicionador De Pistones De Freno disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Reposicionador De Pistones De Freno ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Reposicionador De Pistones De Freno pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



FreeTec 23 Piezas Reposicionador de Pistones de Freno Para Reposicionar El Pistón de Freno Al Cambiar Los Discos € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Amazon.es Features El robusto juego de reposicionador de pistones se necesita para reposicionar el pistón de freno para poder cambiar los discos de freno, las zapatas de freno y las pastillas de freno. Este extenso juego de herramientas con 23 piezas se puede emplear para casi todos los vehículos más corrientes.

En el juego de reposicionador de pistones se entrega un husillo con rosca hacia la derecha y otro con rosca hacia la izquierda. Los 18 adaptadores se emplean para reposicionar los pistones de freno sin problemas y con poco esfuerzo en su posición de partida. Es aplicable para los sistemas de freno corrientes. La construcción alambicada proporciona un retroceso simétrico y al mismo tiempo previene los daños en los anillos de junta.

Aplicable para los siguientes marcas: Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, GM General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Toyota, VW Volkswagen, Volvo

El set de reposicionador de pistones se entrega en un práctico y robusto maletín de plástico. Todas las piezas están bien ordenadas y bien sujetadas en su posición. Por los estampados se puede identificar el adaptador correcto de la marca del vehículo. Es necesario particularmente para los vehículos con el freno de mano integrado en la pinza de freno, es decir que el tiro de cable del freno de mano actúa directamente sobre el pistón del freno de disco.

Volumen de suministro: 1 x juego de reposicionador de frenos 1 x maletín de plástico 1 x instrucciones de montaje.

JOMAFA - Reposicionador de pistones de frenos 24 + 5 piezas retractor (para reposicionar el pistón de freno al cambiar los discos, las zapatas o las pastillas de freno) € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de retractor para pistones de freno con rosca izquierda y derecha.

Permite el reposicionado de los pistones en el núcleo de la mayoría de pistones de freno

Incluye un gran número de adaptadores que se adaptan a la mayoría de marcas y modelos, incluso actuales del 2020

Novedad: Incluye adaptador Nº10 (Para Ford, Volvo, VAG y Renault), adaptador "J" (Ford, Citroen, Nissan, Subaru...) y 5 arandelas

Este conjunto de herramientas permite retroceder los pistones de freno que trabajan en ambas direcciones a la vez, de forma que nos permite evitar daños en los anillos de junta. Válido para la mayoría de pistones de todos los modelos, puedes consultarlo debajo en la descripción

TRESKO® Reposicionador de pistones de freno 22 piezas para reposicionar el pistón de freno al cambiar los discos, las zapatas o las pastillas de freno, set de herramientas para vehículos € 22.79

€ 21.99 in stock 2 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El robusto juego de reposicionador de pistones TRESKO se necesita para reposicionar el pistón de freno para poder cambiar los discos de freno, las zapatas de freno y las pastillas de freno. Este extenso juego de herramientas con 22 piezas se puede emplear para casi todos los vehículos más corrientes.

En el juego de reposicionador de pistones se entrega un husillo con rosca hacia la derecha y otro con rosca hacia la izquierda. Los 17 adaptadores se emplean para reposicionar los pistones de freno sin problemas y con poco esfuerzo en su posición de partida. Es aplicable para los sistemas de freno corrientes. La construcción alambicada proporciona un retroceso simétrico y al mismo tiempo previene los daños en los anillos de junta.

Aplicable para los siguientes marcas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, GM General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Toyota, VW Volkswagen, Volvo

El set de reposicionador de pistones TRESKO se entrega en un práctico y robusto maletín de plástico. Todas las piezas están bien ordenadas y bien sujetadas en su posición. Por los estampados se puede identificar el adaptador correcto de la marca del vehículo. Es necesario particularmente para los vehículos con el freno de mano integrado en la pinza de freno, es decir que el tiro de cable del freno de mano actúa directamente sobre el pistón del freno de disco.

Volumen de suministro: 1 x TRESKO juego de reposicionador de frenos 1 x maletín de plástico 1 x instrucciones de montaje. Aviso de seguridad: Por favor, tenga en cuenta que los trabajos realizados con estas herramientas se efectúan en elementos relevantes para la seguridad de su vehículo. En caso de duda contacte con un experto o un taller autorizado. Para el montaje o desmontaje no se facilita ningún asesoramiento telefónico o escrito. READ Los 30 mejores Guerra De Mitos de 2021 - Revisión y guía

TRESKO® Reposicionador de pistones de Freno para reposicionar el pistón de Freno al Cambiar los Discos, Las Zapatas o Las Pastillas de Freno, Set de Herramientas para vehículos, 3 Piezas € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features El set reposicionador de pistones de freno de TRESKO es una herramienta indispensable para todo aquel que desee restablecer los pistones, discos, zapatas o pastillas de freno de su vehículo. Este conjunto de 3 herramientas compactas es universal y su uso es apto para casi todos los fabricantes de vehículos comunes.

Idóneo para los siguientes fabricantes: Audi, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Rover, Saab, Subaru, Toyota, VW

El set reposicionador de pistones de freno de TRESKO incluye una barra con rosca en la parte derecha. La placa adaptadora para el pistón de freno se puede usar fácilmente casi en cualquier automóvil y, con muy poco esfuerzo, restablecer la posición inicial de los sistemas de freno convencionales. El ingenioso diseño de las piezas del set permite un empuje suave sin atascos y, asimismo, protege los puños al realizar la reposición.

Acero de alta calidad, diseño compacto, se adapta a todas las cajas de herramientas, ideal para llevarlo a cualquier parte. Este set es especialmente necesario para aquellos automóviles con freno de mano integrado en la pinza de freno, es decir, que la tracción de cable actúa directamente con el pistón del freno de disco.

En el envío se incluye: 1 x Set reposicionador de pistones de freno de TRESKO de 3 piezas

24 + 5 Piezas Reposicionador de Pistones de Freno Para Reposicionar El Pistón de Freno Al Cambiar Los Discos o zapatas CON LINTERNA REGALO € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de retractor para pistones de freno con rosca izquierda y derecha. Puedes consultar la descripción para una vista más de las aplicaciones

Permite el reposicionado de los pistones en el núcleo de la mayoría de pistones de freno

Novedad: Incluye adaptador Nº10 (compatible con Ford, Volvo, VAG y Renault), adaptador "J" (compatible con Ford, Citroen, Nissan, Subaru...) y 5 arandelas

✔Incluye linterna de 6 leds de regalo✔ . El estuche puede variar según disponibilidad.

TRESKO® Reposicionador de pistones de freno 22 piezas para reposicionar el pistón de freno al cambiar los discos, las zapatas o las pastillas de freno, set de herramientas para vehículos € 22.79 in stock 2 new from €21.99

Amazon.es Features El robusto juego de reposicionador de pistones TRESKO se necesita para reposicionar el pistón de freno para poder cambiar los discos de freno, las zapatas de freno y las pastillas de freno. Este extenso juego de herramientas con 22 piezas se puede emplear para casi todos los vehículos más corrientes.

En el juego de reposicionador de pistones se entrega un husillo con rosca hacia la derecha y otro con rosca hacia la izquierda. Los 17 adaptadores se emplean para reposicionar los pistones de freno sin problemas y con poco esfuerzo en su posición de partida. Es aplicable para los sistemas de freno corrientes. La construcción alambicada proporciona un retroceso simétrico y al mismo tiempo previene los daños en los anillos de junta.

Aplicable para los siguientes marcas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, GM General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, VW Volkswagen, Volvo

El set de reposicionador de pistones TRESKO se entrega en un práctico y robusto maletín de plástico. Todas las piezas están bien ordenadas y bien sujetadas en su posición. Por los estampados se puede identificar el adaptador correcto de la marca del vehículo. Es necesario particularmente para los vehículos con el freno de mano integrado en la pinza de freno, es decir que el tiro de cable del freno de mano actúa directamente sobre el pistón del freno de disco.

Volumen de suministro: 1 x TRESKO juego de reposicionador de frenos 1 x maletín de plástico 1 x instrucciones de montaje. Aviso de seguridad: Por favor, tenga en cuenta que los trabajos realizados con estas herramientas se efectúan en elementos relevantes para la seguridad de su vehículo. En caso de duda contacte con un experto o un taller autorizado. Para el montaje o desmontaje no se facilita ningún asesoramiento telefónico o escrito.

JOMAFA - REPOSICIONADOR DE PISTONES DE FRENOS CON ROSCA 23 PIEZAS (para reposicionar el pistón de freno al cambiar los discos, las zapatas o las pastillas de freno) € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de retractor para pistones de freno con rosca izquierda y derecha. Puedes consultar la descripción para una vista más de las aplicaciones

Permite el reposicionado de los pistones en el núcleo de la mayoría de pistones de freno

El juego incluye adaptadores que sea adaptan a la mayoría de marcas del mercado (puedes consultar más información en la descripción), 2 PLACAS DE RETENCIÓN, MALETÍN y Caja protectora para garantizar un envio seguro y sin daños

El estuche puede variar según disponibilidad.

DMZK Reposicionador Piston Freno, Piston de Freno Herramienta, Herramienta Piston Freno, Pinzas para Pastillas de Freno € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Esta herramienta de cambio de freno para pinzas traseras es adecuada para automóviles casi europeos y japoneses, como Audi a5 / q7 / a4, BMW, VW, Skodan, Ford, Kawasaki, etc.

El set reposicionador de pistones de freno es una herramienta indispensable para todo aquel que desee restablecer los pistones, discos, zapatas o pastillas de freno de su vehículo. Este conjunto de 3 herramientas compactas es universal y su uso es apto para casi todos los fabricantes de vehículos comunes.

Hecho de acero # 45, la herramienta de retroceso del pistón tiene una larga vida útil. Con una alta dureza, esta herramienta de freno no estará fuera de forma, y ​​su tamaño es de aproximadamente 16 * 14 * 3 cm.

La placa adaptadora para el pistón de freno se puede usar fácilmente casi en cualquier automóvil y, con muy poco esfuerzo, restablecer la posición inicial de los sistemas de freno convencionales. El ingenioso diseño de las piezas del set permite un empuje suave sin atascos y, asimismo, protege los puños al realizar la reposición.

El mango de la herramienta del pistón de la pinza de freno se puede mover, y la almohadilla redonda se puede usar en ambos lados. Y debido a su pequeño volumen, es un buen complemento de su caja de herramientas

CNWOOAIVE Reposicionador de Pistones de Freno Herramienta de Retorno de Pistón para Diestros, 3 Piezas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Material - esta herramienta está hecha de acero 45 y tiene una larga vida útil. Además, tiene una gran dureza y no es fácil de deformar.

Función - se utiliza para restablecer el pistón de freno al cambiar la pastilla de freno.

Instrucciones - para ser operado con mango en T o hexágono externo 19.

Ventaja - operación simple, adecuada para la mayoría de las pinzas de freno de disco instaladas en automóviles con rosca derecha.

Aplicación - adecuado para la mayoría de los automóviles europeos y japoneses con roscas a derechas.

FreeTec 3 Piezas Reposicionador de pistones de Freno Derecho € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.es Features Pistón de freno Restablecer para VW Golf Polo T4 T5 Restablecer freno Herramientas automotrices

Se utiliza para restablecer el pistón de freno al cambiar las pastillas de freno

Retorno los pistones del freno cuando cambia la pastilla de freno

Incluye placa de presión, adaptador combinado, dispositivo de giro (rosca a la derecha)

Compatible con: ALFA ROMEO, Citroën, Fiat, Honda, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo

CCLIFE Reposicionador de pistones de frenos neumáticos € 14.68 in stock 2 new from €14.68

Amazon.es Features Pistón de freno Restablecer Audi VW Golf Polo T4 T5 Restablecer freno Herramientas automotrices

Retorno los pistones del freno cuando cambia la pastilla de freno

Grabación universal ,actuación a través del mango en T

Incluye placa de presión, adaptador combinado, dispositivo de giro (rosca a la derecha)

KATSU Kit de herramientas 21 piezas de reparación de frenos reposicionador de pistones de freno reposicionar el pistón de freno € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Amazon.es Features 【Conjunto completo】 Todo lo que necesita para adaptarse a casi todos los automóviles, incluidos Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Vauxhall y otros

【Diseño conveniente】 Modelo de herramienta estándar para una rotación de rosca suave y que ahorra trabajo. El imán fuerte incorporado hace que el desmontaje sea más conveniente. Los husillos están roscados para usuarios diestros y zurdos, lo que le permite rebobinar a mano los pistones de las pinzas de freno sin dañar las juntas de los pistones.

【Acero al carbono de alta calidad】 Mayor dureza para mecanizado de precisión y roscas lisas que no son fáciles de deformar

【Embalaje cuidadoso】 Empacado en una maleta que lo hace fácil de transportar. Caja de embalaje de plástico de calidad, capaz de resistir la deformación por extrusión de alta resistencia y protege el producto contra daños

【Fácil de organizar】 Caja de empaque con números que hace que sea más conveniente encontrarla y ordenarla. Ranura para tarjeta con el número del número de herramienta correspondiente, lo que facilita su recepción READ Los 30 mejores Linterna Luz Negra de 2021 - Revisión y guía

22 Piezas Set Resetter de Pistón Kit Reposición Pistón de Freno Pistón Reposicionador de Pistones de Freno € 22.88 in stock 1 new from €22.88

Amazon.es Features Es conveniente restablecer los pistones de alto rendimiento de para reemplazar la parte posterior del calibrador de freno de disco.

La función principal es que reinicie el pistón del freno de disco, solo tiene que colocar el adaptador de disco correcto para su automóvil, camión o vehículo con tracción en las 4 ruedas y girar (devolver el viento) el pistón hacia el interior de la pinza de freno al instalar zapatas y zapatas de freno nuevas.

Convenientemente dispuestas en un conjunto compacto de cajas, SI limpia fácilmente y mantiene los adaptadores y los pernos de empuje organizados. El conjunto de reinicio del pistón del freno permite reparaciones rápidas.

Aplicar a la marca de automóviles universal

Homeway 22 Pezzi - Reposicionador de Pistones de Freno Pistoni Freno Resetter Set Pistone Resetter - Ganasce dei freni o per il cambio delle pastiglie -universale - Arretratore pistoncini freni € 22.65 in stock 1 new from €22.65

Amazon.es Features Adaptador n ° 7 Silvia, Primera Peugeot 405, 1,9Gi, GRO, Sri, GtXi, MI, 2,0 Sri Toyota Celica, Corolla, GT, MR2 VW Golf, Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL , GT, Corrado, Scirocco Audi 80, 90, V8, 100, Coupe E Range Rover 800 Subaru L, Z Ford Sierra, Granada, Scorpio Nissan Bluebird.

Diseño universal: contiene 18 adaptadores (incluyendo 10 VW) para cientos de marcas de vehículos y modelos, incluidos los modelos americanos, europeos y japoneses.

Juego de repelente de pistón de freno para su taller de reparación: para restablecer el pistón de freno en los discos de freno y reemplazar las pastillas de freno de su automóvil.

Duradero: diseñado para uso repetido con materiales de alta calidad. En el juego de reposicionador de pistones se entrega 2 husillo para derecha y izquierda.

En la siguiente descripción del producto encontrarás algunos de los muchos vehículos compatibles.

CCLIFE Caja con herramientas para reponer pinzas de freno,set de herramientas para vehículos, 22 piezas, para diferentes marcas,pastillas de freno € 26.05 in stock 1 new from €26.05

Amazon.es Features Este extenso juego de herramientas con 21 piezas se puede emplear para casi todos los coches

17 adaptadores para las marcas de coche más corrientes.

En el juego de reposicionador de pistones se entrega 2 husillo para derecha y izquierda.

Aplicable mucha marcas:Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, GM General Motors, Honda, KIA, Mercedes-Benz, Toyota, VW Volkswagen, Volvo,Nissan, Opel, etc.

CCLIFE se dedica a proveer un mejor servicio y productos de alta calidad a los clientes.

BGS technic 1110-47000 BGS DIY 1110-47000-Juego de reparación (22 Piezas) Rastreador de pistones de Freno € 26.10 in stock 1 new from €26.10

Amazon.es Features Juego de base para reponer los pistones de freno.

Husillo con rosca derecha.

Husillo con rosca izquierda.

Apto para los siguientes modelos: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citröen, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Lancia, LincoIn, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Protan, Renault, Rover, Saab, Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen.

Kraftmann 1110 | Juego de reposicionadores de pistones de freno | 18 piezas € 22.92 in stock 2 new from €22.92

Amazon.es Features Juego básico para reposicionar pistones de freno

Husillo con rosca derecha

Adecuado para muchos modelos

Incluye lista de modelos

Husillo para rosca hacia la izquierda

CNWOOAIVE Reposicionadora de Pistones de Frenos Delanteros, Separador de Pastillas de Freno € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Material - fabricado con acero de alta calidad, alta resistencia, superficie tocada espesa, resistente y duradera para un uso prolongado.

Ventaja - es un esparcidor de freno de disco rápido y fácil de usar, cuando se utilizan pistones separados en sus pinzas.

Funcionamiento - normalmente se opera con la barra en T suministrada, pero también se puede usar con un trinquete de 1/2 ".

Características - Una herramienta esencial para retraer el pistón de freno para permitir el montaje de nuevas pastillas de freno.

Aplicación - adecuado para su uso en la mayoría de los automóviles. Se puede utilizar en pinzas deslizantes de un pistón, pinzas de pistón opuesto doble, etc.

CNWOOAIVE Reposicionador de Pistones de Freno, 22 Piezas Resetter de pistón Kit Reposición Pistón de Freno pistón Placa Trasera Set € 23.49 in stock 1 new from €23.49

Amazon.es Features Material: construcción sólida de acero al carbono con acabado a prueba de óxido y granallado, estos componentes resistirán un uso intensivo y caídas accidentales.

Características - Kit de herramientas de rebobinado de frenos de alta calidad de 22 piezas, se adapta a casi todos los tipos de vehículos.

Ventaja: este juego de herramientas le permite rebobinar los pistones de las pinzas de freno a mano sin dañar las juntas de los pistones.

Aplicación: las piezas correctas para adaptarse a casi todos los coches.

Especificación - Eje magnético manual de 2 piezas (izquierda / derecha), adaptadores universales de 18 piezas y placas de reacción de 2 piezas.

Sfeomi Reposicionador de Pistones de Freno 24 PCS Herramientas de Pinzas de Freno con 2 Árboles Comprimidor de Piston de Freno para Reposicionar el Pistón de Freno € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

⚙ COMPATIBILIDAD UNIVERSAL ---- Este kit de herramientas de retroceso de pinza de freno de disco múltiple incluye 18 adaptadores que se ajustan a cientos de marcas y modelos de vehículos, incluidos estadounidenses, europeos y japoneses. Consulte la descripción del producto a continuación para conocer algunos de los muchos vehículos compatibles

⚙ DURABILIDAD ---- Construcción de acero al carbono sólido con acabado a prueba de herrumbre y granallado, estos componentes resistirán el uso intensivo y las caídas accidentales. Perfecto para guerreros de fin de semana fuera de la carretera, principiantes y mecánicos profesionales

⚙ ORGANIZACIÓN CONVENIENTEMENTE ---- Cada kit incluye un manual de usuario detallado con un diagrama de piezas ilustrado que facilita la operación. Este kit está equipado con pernos de empuje para diestros y zurdos, 2 placas de retención, 18 adaptadores de disco, 2 guantes de goma, 1 manual de usuario

⚙ APLICABLE ---- Compatible para Audi, Austin, BMW, Ford, GM, Honda, Jaguar, Mercedes Benz, Mitsubishi, Rover, Toyota, VW, Mazda, Saab, Subaru, Renault, Opel, etc.

Jzhen Reposicionador de pistón de Freno, Las Zapatas o Las Pastillas de Freno para Ford Audi VW Citroen Renault € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Acero de alta calidad, diseño compacto, se adapta a todas las cajas de herramientas, ideal para llevarlo a cualquier parte.

La herramienta de reajuste del pistón de freno es adecuada para frenos con freno de estacionamiento integrado.

Para diestros. Adecuado para todo tipo de pinzas de disco de freno con características de estacionamiento integral. Sección de 3/8", cuadrada.

En el envío se incluye: 1 x Set reposicionador de pistones de freno de 3 piezas

Kraftmann 1109 | Juego de reposicionadores de pistones de freno | 13 piezas € 31.88

€ 19.19 in stock 2 new from €19.19

Amazon.es Features Juego básico para reposicionar pistones de freno

Husillo con rosca derecha

Adecuado para muchos modelos

Incluye lista de modelos

LARS360 23 piezas universal de reposicionador de pistones de freno, reposicionador de pistones de freno, juego de herramientas de reparación, universal, incluye maletín € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Amazon.es Features Herramienta de reposicionador de pistón de freno para ayudarte a cambiar las pastillas de freno en tu coche, camión o vehículo de freno de disco 4x4. Reemplaza las pastillas de freno y vuelve a girar los pistones en la pinza de freno cuando instales las nuevas zapatas y pastillas de freno.

Material sólido de acero al carbono con acabado resistente a la corrosión y acabado de rayado. Estos componentes son resistentes al desgaste y caídas accidentales.

Versión universal: las piezas adecuadas para casi todos los coches, incluyendo Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroën, Ford, Honda, Jaguar, Landrover, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Vauxhall y otros

Adecuado para restablecer pistones de freno. Presione y gire simultáneamente

Contenido del envío: 2 husillos (izquierda y derecha), 2 placas de retención, 18 adaptadores para la mayoría de marcas de automóviles, 1 maletín de plástico

ATPWON Reposicionador de pistón de freno, 3 piezas, herramientas de pistón de freno, reposicionador de pistón de freno, universal para zapatas de freno, pastillas de freno € 17.71 in stock 1 new from €17.71

Amazon.es Features 【Fácil de usar】El tamaño del reposicionador del pistón del freno es aproximadamente 16 x 14 x 3 cm. Diámetro: 26,5 mm (la parte delantera de los discos), 16,9 mm (parte trasera de los discos), peso: 0,7 kg. Estos artículos son muy ligeros y pequeños volumen y también se pueden desmontar, es una buena adición a tu caja de herramientas.

Material de alta calidad: los reposicionadores de pistón están hechos de material de acero 45, tienen una mayor dureza y no se deforman fácilmente. Garantiza una larga vida útil.

【Cambio de zapatas y discos de freno】Con un reposicionador de pistón de freno puedes volver a empujar las zapatas y los discos de freno cerrados, cambiar o instalar los frenos.

Juego de reposicionador de pistones de freno universal: pistón de freno universal adecuado para la mayoría de vehículos europeos y japoneses.

【Ahorra dinero y tiempo】Si en caso de emergencia y no recibe ayuda, usted puede cambiar el pistón de freno con este freno, no necesita ir a la tienda 4S, no sólo más tiempo, sino también ahorrar dinero. READ Los 30 mejores Mirilla Digital Wifi de 2021 - Revisión y guía

LLAVE REPOSICIONADORA DE PISTONES DE FRENOS. Árbol reposicionador ESPECIAL GRUPO VAG € 13.86 in stock 1 new from €13.86 Consultar precio en Amazon

CABEZA PARA LLAVE O VASO DE 19 mm │ ESPECIAL GRUPO VAG (Audi, Seat, Skoda y VW)

Modelos compatibles: Audi: 80, 90, V8 100, Coupé E, A2, A3, A4, A6, A8 y TT... │ Seat: Ibiza, Toledo, León, Arosa, Alhambra... │ Skoda: Fabia, Octavia, Superb... │ VW: Golf 3, Golf 4, Golf 5, Golf GTI,Jetta GTI 16 V Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touareg, Touran, Transporter T4, T5, Passat, Scirocco...

Modelos de otros grupos: Ford Sierra ABS, Granada, Galaxy, Scorpio ABS 85 │ Honda Prelude │ Jaguar: XJ4D │ Mazda: 323, 326 │ Mitsubishi: Galant GLSi │ Blue Bird 1.8 turbo, Silva 1.8 turbo, Primera 2.0i, LS, GS, GSX │ Rover: Serie 800 ABS │ Saab: 9000 │ Subaru: L + Z Series 2 │ Toyota: Celica, Corolla GT, MR2 │ Volvo: 440, 460, 480, S40, V40

ENVÍO 24 HORAS DESDE ESPAÑA

Enzege Reposicionador de pistones de Freno, Set de Reposicionador Llave de Pistones de Frenos Set de Herramientas para vehículos, 3 Piezas € 12.99 in stock 4 new from €12.99

Amazon.es Features Apto para la mayoría de los vehículos europeos y japoneses en el mercado.

Incluye dos adaptadores con distancias entre las puntas de 22 y 32 mm.

La herramienta de reajuste del pistón de freno es adecuada para frenos con freno de estacionamiento integrado.

Acero de alta calidad, diseño compacto, se adapta a todas las cajas de herramientas, ideal para llevarlo a cualquier parte.

Este set es especialmente necesario para aquellos automóviles con freno de mano integrado en la pinza de freno, es decir, que la tracción de cable actúa directamente con el pistón del freno de disco.

BGS 1119-1 | Adaptador de reposicionamiento de pistones de freno para VAG, Ford, Renault con freno de mano eléctrico € 9.30 in stock 3 new from €9.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versión con 3 pines apto para deposiciones de pistón de freno bgs 1109, 1110, 1116, 1119, 1127, 1117, 1104 adecuado para eje trasero con freno de mano eléctrico: Audi a4, a5, a6, a8, Q5, Q7 Ford Focus, C-Max, S-Max Renault Scenic, megane Vw Passat, Tiguan

CCLIFE Pinza De Freno De Coche Herramienta De Esparcidor De Pistón Pinza Trinquete € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Evita daños en manguitos, pistones y cilindros,necesario para trabajos de mantenimiento y cambios de forros de freno

Apto para casi todos los tipos comunes de vehículos con pinzas flotantes y fijas sin función de freno de mano integrada

Mecanismo de carraca y husillo (reversible) reduce el esfuerzo necesario

Amplitud de trabajo 40 - 68 mm

NRG CLEVER SFB22B Kit de Herramientas Reposicionador de Pistones de Freno, Juego de Reparación de Frenos Universal, Ideal para Cambiar Las Pastillas, los Discos o Las Zapatas, 22 Unidades € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 22 HERRAMIENTAS DIFERENTES: Este juego reposicionador de pastillas de freno universal incluye 22 herramientas diferentes. Es una herramienta necesaria a la hora de cambiar las pastillas de freno, las zapatas o los discos de freno.

UNIVERSAL: El maletín de reparación de pistones de freno para coche incluye herramientas para más de 50 marcas de coche diferentes, siendo un set prácticamente universal

CON MALETIN DE TRANSPORTE: Las 22 unidades que componen este reposicionador de pistones de freno vienen incluidas en un práctico maleín de plástico muy duro, haciendo ideal su transporte.

FABRICADO EN ACERO: El kit de herramientas de reparación de coche está fabricado en acero muy resistente y duradero al desgaste

ATENCION: Debido a la naturaleza del producto no se suministra guia de uso, para ello es necesario que se ponga en manos de profesionales o personas con experiencia ya que una mala instalación podría desembocar en un accidente

JBM 52330 Reposicionador para pistones de freno € 273.46

€ 110.50 in stock 4 new from €110.50 Consultar precio en Amazon

Numero de modelo 52330

Un producto marca JBM

