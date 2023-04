Inicio » Top News Los 30 mejores Remolques Para Coches de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Remolques Para Coches de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Remolques Para Coches veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Remolques Para Coches disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Remolques Para Coches ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Remolques Para Coches pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Remolques para Carga Ligera (Star 150 LX Eco) de Comanche € 848.00 in stock 1 new from €848.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El remolque de carga Star 150 LX ECO es el pequeño GRAN remolque. Fabricado en acero galvanizado es un remolque ligero y fácil de mover. Tiene una caja de 1,5m de largo y unos laterales de 60cm. Te permite cargar lo necesario para el viaje sin ocupar el maletero. También puedes transportar herramientas, sacos o lo indispensable para dedicarte a tu pasatiempo favorito.Accesorios: Rueda repuesto, rueda jockey, tapa poliéster, tapa de lona, arquillada, cofre carga, antirobo

CARACTERISTICAS: Totalmente galvanizado. Guardabarros con perfil de goma, tapa con amortiguador, barra portaequipajes en tapa poliester Posibilidad de almacenaje vertical. Mínima tara para conseguir ligereza aumentando la capacidad de carga útil, material totalmente galvanizado, lanza en V galvanizada , rueda jockey opcional..

Medidas totales: 2470 x 1520 x 1055 Medidas Caja: 1500 x 1100 x 600 Eje: 500 kg Ruedas: 4.50-10″ Tara: 126kg Material: Totalmente galvanizado Lanza: En V galvanizada Rueda Jockey: Opcional

Trigano Remolque de Coche 1.56m x 1 € 729.00 in stock 1 new from €729.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number C01RE

ERKA Remolque de Coche Acero galvanizado de 1,56x1,00m con Tablero fenólico. Carga útil 370kg. MMA 500kg € 969.00 in stock 1 new from €969.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Remolque de carga de acero galvanizado en caliente con suelo de madera de 12mm de espesor.

MMA: 500kg. Carga útil: 370kg. Capacidad del eje: 750kg.

Dimensiones exteriores de la caja: 156x100x40cm.

Caja basculante. Cartolas delantera y trasera abatibles y desmontables.

Rueda y brida jockey incluida.

Erde Remolque de Coche 1.10m x 0.90m € 439.00 in stock 1 new from €439.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Remolque de carga de caja 110 x 90 x 38 cm

Potencia de eje 350kg. Basculante

Acero galvanizado en caliente. Cartola trasera abatible y desmontable

Todos nuestros remolques están homologados a nivel europeo. Se entregan con toda la documentación necesaria para circular

ERKA Remolque Coche para quads Acero galvanizado con rampas. Portaquards € 1,099.00 in stock 1 new from €1,099.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Remolque galvanizado para un quad. Incluye rampas de subida y topes delanteros en los carriles.

MMA: 500kg. Carga útil: 386kg.

Dimensiones exteriores del remolque: 300x192cm

Dimensiones útiles de los carriles: 200x30cm

Remolque homologado a nivel europeo.

Remolque Industrial 150/F con Freno € 1,500.00 in stock 1 new from €1,500.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorios: rueda de repuesto, freno, tapa de lona, tapa metálica, tapa de poliéster, arquillada, alzas de 50 cm, suplemento basculante, guia moto, suplemento eje, cofre de carga, portaequipajes, soporte frontal barras, amortiguadores eje

CARACTERISTICAS: Guardabarros con perfil de goma Soportes para almacenaje vertical Mínima tara para conseguir ligereza aumentando la capacidad de carga útil Preparado para circular a alta velocidad y por todo tipo de caminos Cierres con seguro y regulables. Ganchos para sujetar las cargas, material galvanizado, lanza en v, rueda jockey incluida, freno incluido

Medidas de la caja: 1500 x 1150 x 500, eje 500 kg, rueda 145-13" READ Astana Qazaqstan, Mark Cavendish "avvistato" en España con una ammiraglia della squadra: manca però ancora l'ufficialità dell'ingaggio

Sylvan Remolque Doble Eje 2,42x1,35m con Tablero fenólico, basculante. Potencia Eje 750kg € 1,699.00 in stock 1 new from €1,699.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones exteriores de la caja: 242x135x40cm

Remolque homologado a nivel europeo.

Suelo de madera finlandesa de 12mm de espesor.

Capacidad eje: 750kg. MMA: 540kg.

Caja basculante. Cartolas delantera y trasera abatibles y desmontables.

T-Mech Remolque con Neumáticos Todoterreno para Jardinería y Decoración de Exterior con Capacidad para 295 Kgs € 419.99 in stock 1 new from €419.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de carga:295 kgs

Un par de guantes de jardinería GRATUITOS

Tarea de jardinería, decoración de exterior o limpieza.

Práctica función de volteo

Neumáticos todoterreno

Remolque Basculante I Remolque con Enganche Universal + 30 cm de Elevación I Remolque de Jardín I Remolque con Aperturas Laterales I Remolque con Eje de Basculación ca. 300 kg I Color:, Color:Negro € 333.90 in stock 1 new from €333.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LATERALES DESMONTABLE: Los laterales se pueden desmontar completamente. La parte inferior del lateral está cerrada y la parte superior son unas plataformas con rejas.

DATOS TÉCNICOS: remolque de jardin tiene las siguientes datos: Neumáticos: 4.00-8 c I Medidas generales aprox. (L x P x A): 167 x 80 x 80 - 108 cm (con las rejas) I (L x P x A): 110 x 71 x 35 - 62 cm (sin las rejas) I Peso máx. de carga : 300 kg I Tara: 55 kg I Altura de los laterales (sin las plataformas de rejas): 330 mm I Altura de los laterales (con las plataformas de rejas): 630 mm I Velocida máxima: 5 km/h

ENGANCHE UNIVERSAL: El remolque cuenta con un enganche universal. El enganche NO ES de bola, no se trata de un remolque para el tráfico en calle, sino para el uso por ejemplo en huertos privados, jardines, etc.

IDEAL: El remolque es adecuado para tierra, follaje, arena, grava, utensilios de jardinería, plantas, flores, cajas pequeñas o medianas, etc.

anchura total: 167 cm

TAEUYYM 4 x 50mm Remolque Cubierta de Bola de Goma Negra, Cubierta de Bola de Remolque, Receptor de Enganche de Remolque, Barra de Remolque Cubierta de Bola, para Remolque Camión RV Coche(Caucho) € 8.77 in stock 1 new from €8.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✡ La cubierta de la bola de remolque puede proteger su bola de enganche de remolque cuando no está en uso, fácil de usar, muy fácil de colocar, simple empuje.

✡ Tamaño aproximado: diámetro 6,1 cm, altura 5,8 cm, uso flexible, se adapta a todas las bolas de remolque, incluido el cuello de cisne o el perno en las barras de remolque, adecuado para la mayoría de los vehículos.

✡ La cubierta de la bola del enganche de remolque está diseñada para adaptarse a la bola de remolque estándar de 50 mm. Adecuado para la mayoría de los vehículos, como automóviles, camiones, remolques, etc.

✡ La tapa de la bola de remolque está hecha de goma suave de alta calidad, diseñada para adaptarse a la bola de remolque estándar. Hecho por caucho de alta calidad. Súper elasticidad suave, antienvejecimiento.

✡ Servicio al cliente, producto en venta por TAEUYYM, Estamos comprometidos con una buena experiencia de compra, pero si por alguna razón no está completamente satisfecho con el producto, solo háganos saber, Le daremos la solución lo antes posible. ¡no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta!

Remolque para Barcos Navy de 3,5 a 5,5m - Eje de 750kg, homologado Acero galvanizado. Carro Barcos, Remolque Bola Coche, Remolque náutico € 1,599.00 in stock 1 new from €1,599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema extensible para embarcaciones de 3,5 a 5,5 m

Remolque para barcos totalmente galvanizado en caliente

Eje de 750kg, rueda de 13"

Rueda jockey y cabestrante con cable de acero incluidos

Homologado a nivel europeo (se envía con ficha técnica)

Tracker GPS ZEN L Sin SIM para coches, motos, scooters, remolques...- Resistente al agua, anti-interferencias, alerta Antirrobo y anti arrancamiento. Suscripción y servicios incluidos en toda Europa!. € 189.00 in stock 1 new from €189.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETECCION DE MOVIMIENTO Y LOCALIZADOR GPS: El rastreador GPS Zen le permite localizar todo lo que le importa en cualquier lugar de Europa y recibir una notificación de alerta cuando se detecta cualquier movimiento sospechoso.

GEOLOCALIZACIÓN E HISTORIA: El ZEN L geolocaliza sus posiciones interiores y exteriores en toda Europa (gracias a la red Sigfox) y permite seguir su ruta (posición transmitida cada 2 a 5 minutos). El historial de movimientos puede consultarse hasta un año a través de la aplicación Beepings.

PERÍMETRO DE ALERTAS: Definición de recintos virtuales para recibir alertas en caso de entrada o salida del rastreador GPS.

COMPARTIR Y AVISAR: Comparte el rastreador ZEN L y sus funciones con otros usuarios a través de la aplicación gratuita Beepings. El ZEN L tiene un botón de alerta para enviar una notificación de SOS con coordenadas GPS a tus seres queridos.

WESTFALIA Automotive 316387600001 - Enganche de Remolque Desmontable AHK para Renault Espace (a Partir de 06/2015) (no para AdBlue) € 343.48 in stock 1 new from €343.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para hobby, ocio y profesional: el AHK desmontable de Westfalia es la solución de transporte flexible para portabicicletas, caballos o caravanas y después de quitar la bola de bola, casi invisible

Fiable, ajuste y visualmente atractivo: Westfalia-Automotive desarrollado como inventor del enganche de remolque de automóviles en colaboración con la industria automotriz específica de los fabricantes AHK en calidad OE

Gracias a la autorización CE, el dispositivo de remolque también puede utilizarse sin registro en los documentos del vehículo mediante la TÜV en toda Europa – conducción segura y cómoda con remolque o portabicicletas

El bola extraible tiene una masa remolcable de 2000 kg y una masa estática de 80 kg

Contenido del envío: 1 enganche de remolque desmontable Westfalia para Renault Espace (a partir de 06/2015) (no para AdBlue)

LAS 10639 - Bola de Enganche para Remolque (3500 kg) € 19.83 in stock 1 new from €19.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para colgar un colgante

Ejecución: con brida, en ángulo

Para enganches de remolque con brida, también para montaje en pared para asegurar su remolque

Con certificado E

Presión de la bola: 100 kg

AGRISHOP Kit12V Magnético Inalámbrico Luces Traseras Para Remolque Coches Led, 2Pcs Inalámbricas Pilotos Luces Traseras Remolque, Magnéticas Inalámbricas Camión Indicadora Dinámica Impermeable E-mark € 96.77 in stock 2 new from €96.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【¿Cómo funciona?】 2 luces de remolque inalámbricas recargables Cluster Inalámbrico con imanes en la parte posterior de la luz, funciones controladas por el transmisor de señal en el enchufe de 7 pines, ¡fácil y rápido de usar!

★【Chips LED】38pcs chips LED SMD súper brillantes en cada luz trasera, ¡hasta 76 chips LED por un par!¡Conducción súper brillante y más segura en la noche!

★【Multifuncional】Cada luz con 4 funciones: luz indicadora de dirección secuencial (ámbar), luz de freno (rojo fuerte), luz de posición con efecto neón (rojo débil atractivo), luz de matrícula (blanca).

★【Voltaje de funcionamiento】12V, Apto para todos los vehículos de 12V y máquinas agrícolas.

★【Datos técnicos】Tamaño del producto 110 mm * 103 mm * 40 mm, Lente de PMMA, carcasa de ABS, Los imanes están cubiertos con una tapa de goma antirrayas para evitar marcas en su querido vehículo, Capacidad de la batería 2600 MAH, Tiempo de carga completa 2.5 horas que proporcionará hasta a 8 horas de tiempo de servicio, el rango de trabajo de la radio del transmisor es de 30 metros

6shine - Correa roja de remolque para coche, 8-12 mm, estilo deportivo, de alta resistencia, para parachoques delantero y trasero € 7.99 in stock 5 new from €6.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colores brillantes y fáciles de encontrar: negro, rojo, azul, amarillo, morado y verde a elegir. El color vistoso ayuda a inspeccionar la tensión durante la instalación y el transporte. Además, ayuda a encontrar la correa más fácilmente en condiciones de poca iluminación.

Usar solamente para el tonelaje aprobado. Este producto se adapta a cualquier coche, aunque puede hacer falta realizar alguna modificación, como extraer el parachoques, practicar alguna orificio pequeño, etc.

Se puede utilizar como marcador con efecto decorativo. Producto de calidad para ayudarle a remolcar el vehículo.

- Usar solamente con el peso aprobado.

El paquete incluye: 1 correa de remolque.

AutoScheich® pasos de plegado escenario plegable escalón Nivel Crampones para camiones coche Front colgante Tractor Transporter Trailer € 33.00 in stock 1 new from €33.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ayuda Paso Escalada universal

Integrado con Ascensor Hasta barrera para el ferrocarril

Galvanizado y libre de oxidación

Alta calidad y diseño robusto

Universal para todos los colgantes, coches, camiones, autobuses, vehículos, etc. Van Offroad

AUTOZOCO Adaptador De Remolque De 13 A 7 Pines 12V - Convertidor - Impermeable - Enchufe - Caravana - Coche - Autocaravana - Conector Remolque, Coche, Caravana, automóviles Europeos € 7.50 in stock READ Los 30 mejores Sillas De Ordenador de 2023 - Revisión y guía 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Adaptador ] Adaptador De Remolque es un convertidor de 13 pines a 7 pines, es apto y compatible con los conectores de tráiler europeos de 13 vías para remolcadores, remolques, caravanas u otros vehículos comerciales.

[ Uso Fácil ] Solo tendrá que conectar el enchufe de 13 pines en su sitio y repetir el proceso con el conector de 7 pines al otro lado. Es fácil, simple e intuitivo, recomendamos que efectué las conexiones con el circuito eléctrico desconectado.

[ Resistente ] Esta fabricado en ABS con protección contra polvo, humedad y agua. Incluye tapa guardapolvo para cuando no está en uso

[ Compatibilidad ] Este conector de remolque 13 pines (macho) y 7 pines (hembra) europeos, es adecuado para la mayoría de los automóviles europeos, remolques, camiones y caravanas.

[ Servicio de atención al cliente ] Si tiene algún problema con el artículo, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas.

vidaXL Rueda Jockey de Remolque 60 mm con Abrazadera Accesorio Coche Caravana € 77.99

€ 74.72 in stock 6 new from €74.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta rueda jockey se puede ajustar a una altura máxima de 100 cm y un mínimo de 70 cm, más que suficiente para ayudar a separar los acoplamientos o bajarlos a la mayoría de las bolas de remolque. La rueda de goma maciza de 200 mm ayuda a mover fácilmente su remolque cuando se une la rueda jockey. Gracias al sistema de plegado, la rueda se pliega cuando se enrolla para dar más distancia al suelo.

Goodyear - Pilotos LED Remolque Sin Cables. Kit de Luces Bluetooth Inalámbrico para Remolque Caravana Tractor. Fijación Magnética. 10 h Batería. 4 Funciones Posición Freno Intermitentes Matricula € 79.00

€ 74.99 in stock 2 new from €74.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PILOTOS LED INALÁMBIRCOS. SIN ENCHUFES. SIN CABLES: Los pilotos LED remolque de Goodyear son inalámbricos, no necesitan de cables para conectar con el equipo de control. Son unas luces para remolque, caravana o tractor, que incorporan 10 bombillas LED de 12 V . Este es un equipo de señalización para automóviles que ofrece conexión bluetooth 2,4G. Además, cuentan con protección impermeable IP65, por lo que se pueden usar sin problemas en días lluviosos.

✅ INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS CON CONEXIÓN MAGNÉTICA: Estos pilotos LED remolque se sujetan a la carrocería del remolque o vehículo por fijación magnética. No necesitan herramientas y son realmente cómodos para intercambiarlos entre maquinaria y vehículos, en muy poco tiempo.

✅ 10 HORAS DE BATERÍA. 4 FUNCIONES DE ILUMINACIÓN. 20 M DE ALCANCE: Son unos pilotos LED remolque que, con solo 4 horas de carga de batería, ofrecen un uso continuado de 10 horas. Tienen 4 funciones de iluminación distintas; posición, freno, intermitentes y matrícula. Se adaptan a todo tipo de trabajos, se pueden usar en zona urbana y también en carretera o zonas rurales. La conexión bluetooth 2,4 G ofrece un amplio rango de comunicación de radio de 20 metros.

✅ MALETÍN DE TRANSPORTE Y CARGA DOBLE SIMULTÁNEA: Las luces remolque de Goodyear vienen presentadas en un práctico maletín de transporte perfectamente organizado para guardar el cargador y cada uno de los accesorios. La compra de estas luces para remolque también incluye un cargador de enchufe y merchero, con cableado doble de carga simultánea.

✅ CÓMODAS, LIGERAS Y FÁCILES DE USAR: Las luces de remolque de Goodyear son realmente cómodas y fáciles de usar. Apenas pesan 890 gramos y tienen unas dimensiones de 9,8 x 10,6 x 6,4 centímetros. Es un equipo de señalización para vehículos compacto, fiable y que entrega una gran potencia de iluminación.

Hengyixing, 1/14 Remolques Del Modelo Cuadrado De Tres Ejes Con Descarga Automática Tipo U Semimetálico/Totalmente Metálico De Tres Ejes € 2,576.26 in stock 1 new from €2,576.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -Material del producto: material de alta calidad, resistente y duradero, fácil de instalar.

-Uso del producto: vehículos y juguetes a control remoto.

-Tipo: Coche con tracción en las cuatro ruedas.

-Atributos: combinación.

-Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio al cliente.

GO BIKER Portabicis de Enganche Speed para 4 Bicicletas con antirrobo portabicicletas Bola Remolque Coche € 389.90 in stock 2 new from €389.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Portabicicletas para bola de remolque con cabezal automático, plegable, con capacidad para 4 bicicletas de 15 kg cada una. No limita la velocidad del vehículo En carretera.

Incluye carriles de aluminio, pilotos de 7 funciones y cincha antiretorno para una fuerte sujeción de la rueda al carril

Brazos móviles de fijación al cuadro de la bici recubiertos de goma. Tiene doble sistema antirrobo, uno para el portabicis y otra para cada una de las 3 bicicletas que se pueden cargar. Llaves incluidas.

Se entrega preensamblado por lo que la instalación es fácil y rápida, no precisa de herramientas para el montaje.

Abatible con accionamiento de pedal para poder acceder al maletero sin necesidad de desmontar las bicicletas

Towbox V3 - Caja de equipaje para enganche de remolque, color negro € 1,320.00 in stock 2 new from €1,320.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Towbox V2 es la solución ideal para aumentar el volumen de carga de tu vehículo. Ofrece muchas ventajas respecto a los portaequipajes convencionales. Puertas laterales para un acceso fácil y cómodo para cargar desde ambos lados.

Peso vacío: 36 kg. Carga máxima: 50 kg.

Dimensiones: 1180 x 755 x 640 mm.

Base extraíble, 390 litros de capacidad.

No requiere certificación TUV.

Westfalia - Enganche de Remolque Desmontable para Peugeot 3008 (a Partir de 10/2016) – en Set con 13 Pines fzg.-spez. Westfalia € 441.87 in stock 1 new from €441.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego compuesto por un enganche de remolque original Westfalia y un número específico. 13 pines. Westfalia - Kit eléctrico: visualización de mensajes de error en la cabina del coche | desactivación automática del portón trasero | estabilización del remolque

Para Peugeot 3008 (a partir de febrero de 2017) | 80 kg de carga | 2000 kg de carga remolque

Acoplamiento de remolque sin homologación TÜV: gracias a la autorización CE, el Westfalia AHK puede utilizarse en toda la UE después del montaje | conducción segura y cómoda

El enganche de remolque desmontable en kit eléctrico es ideal para transportar portabicicletas y llevar caravanas. Cuando se retira la barra de bola, el gancho no se ve – práctico y visualmente atractivo

Como inventor del enganche de remolque, Westfalia-Automotive desarrolla dispositivos de remolque específicos del fabricante en colaboración con la industria automovilística en calidad OE, lo que garantiza un ajuste perfecto a tu vehículo

WESTFALIA Automotive 307637600001 - Enganche de Remolque Desmontable para Ford EcoSport II (Facelift) (Modelos a Partir de 10/2017) € 406.55 in stock 1 new from €406.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para hobby, ocio y profesional: la AHK desmontable de Westfalia es la solución de transporte flexible para portabicicletas, caravanas, caballos y después de retirar la barra de bolas, casi invisible.

Fiable, ajuste perfecto y visualmente atractivo: Westfalia-Automotive desarrollado como inventor del enganche de remolque en colaboración con la industria del automóvil, AHKs específico del fabricante en calidad OE.

Gracias a la autorización CE, el dispositivo de remolque también se puede utilizar sin entrada en los documentos del vehículo a través del TÜV en toda Europa – conducción segura y cómoda con remolque o portabicicletas.

El embrague extraíble tiene una carga de remolque de 1100 kg y una carga de apoyo de 80 kg.

Contenido del envío: 1 enganche de remolque extraíble Westfalia / accesorios de coche para Ford EcoSport II (Facelift) (a partir de 10/2017).

URVOLAX Cámara Trasera Coche Inalambrica, Monitor de 7" y IP69K Camara Coche Marcha Atras Impermeable,1080P HD Visión Nocturna,170 ° Ajuste Gran Angular,Furgoneta Caravana Remolque Camiones € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transmisión digital inalámbrica en FHD1080P】 La cámara trasera coche inalambrica Urvolax adopta la última conexión inalámbrica punto a punto, la cámara de respaldo HD 1080P se actualiza desde la cámara trasera analógica tradicional, proporciona una imagen retrovisora de cristal sin ninguna interferencia de otros dispositivos electrónicos. La distancia de la señal inalámbrica es de hasta 138 metros en un área abierta, se adapta a vehículos de 18 metros de largo (9-36V).

【Super visión nocturna, ángulo de visión amplio】 Nuestro kit de camara trasera de coche está diseñado con un sensor CCD premium, las 18 luces LED infrarrojas integradas dan luz en áreas oscuras, el ángulo de visión amplio de 170 ° elimina la mayoría de los puntos ciegos para una conducción segura, e invirtiendo la lente , se puede girar 45 ° para encontrar el mejor ángulo visual.

【Monitor LCD de 7 pulgadas, admite 2 cámaras con pantalla dividida】 El monitor LCD inalámbrico de 7 pulgadas con tecnología TFT-LCD le brinda una imagen de vista trasera más grande en color real, puede conectar la segunda cámara (no incluida) con DOS pantallas divididas pantalla. Por favor contáctenos si necesita una camara coche marcha atras adicional para la vista frontal o lateral.

【Cámara de estacionamiento impermeable con líneas guía】 La cámara marcha atras coche impermeable IP69K con la mejor calificación, se puede instalar fuera del vehículo incluso con mal tiempo y temperaturas extremas de -20 C hasta 65° C. Puede encender / apagar las líneas de guía de la marcha atrás del automóvil . La cámara, también puede usarse como cámara frontal girando la visualización de la imagen a 180 °.

【Instalación fácil, montaje flexible】 No es necesario tender un cable entre el monitor digital y la camara vision trasera coche, simplemente conecte la cámara a la luz trasera y el monitor a la toma de mechero, (solo DOS simples pasos de cableado) Puede colocar el monitor en el tablero o colgarlo en cualquier lugar que prefiera, también puede contactarnos para obtener una ventosa adicional para colgar la pantalla en su parabrisas. READ Los 30 mejores Retales De Tela de 2023 - Revisión y guía

BuoQua Bomba Hidráulica 12V Cilindro Hidráulico 4.5L Bomba Hidráulica Remolque Tanque de Doble Acción Cilindro Hidráulico para Coche Bomba Hidráulica con Efecto Doble € 269.99 in stock 1 new from €269.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD PARA LONGEVIDAD】- Esta unidad de potencia hidráulica tiene una construcción sólida con bomba hidráulica de alta resistencia y dureza, más portátil y resistente. Una calidad tan excelente puede asegurar el ciclo de vida del producto en un uso prolongado.

【ARRANQUE RÁPIDO】- La bomba hidráulica eléctrica es una bomba de doble efecto de doble solenoide, ofrece un arranque rápido cada vez y un largo período de uso, reduce la intensidad de trabajo, mejora la eficiencia del trabajo de la bomba hidráulica para los remolques de cadenas.

【GARANTÍA DE SEGURIDAD】- La bomba hidráulica eléctrica está construida para un uso duradero, y el tanque de plástico con capacidad de depósito de 4.5L tiene un excelente rendimiento incluso en entornos hostiles. Con un diseño específico, no se agrietará ni se escapará cuando se use en el interior o el exterior. Tiene un colgante desmontable para mayor seguridad.

【FÁCIL DE OPERAR】- Esta bomba hidráulica de remolque de volteo está equipada con un motor eléctrico de 12V CC y una cubierta de plástico para motor, bomba de engranajes de 2.1cc / rev, tamaño de puerto de 3/8 "BSP y colgante desmontable de 4 botones en un medidor de 4 metros plomo, que es adecuado para todas las aplicaciones de doble efecto, y se puede usar fácilmente en la realización de trabajos de elevación, fila de flexión, enderezado, corte y montaje.

【APLICACIÓN AMPLIA】- Potencia hidráulica utilizada en aplicaciones donde se necesita extender un cilindro hidráulico, elevador de la puerta trasera del camión, elevador de tijera, remolque volquete, camión elevador, quitanieves, plataforma aérea, señales de tráfico, manejo de materiales.

Thule EasyBase, Una solución de Carga básica para Montaje Trasero € 489.00 in stock 1 new from €489.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones 120 x 60 x 78 cm

Capacidad de carga 45 kg

Peso 14.4 kg

Thule BackSpace XT, Cofre de carga ligero y duradero que se adapta a la parte posterior del vehículo y permite acceder a todas las cosas fácilmente. € 773.27 in stock 2 new from €773.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Volumen 300 l

Capacidad de carga 50 kg

Moracle Cabrestante Electrico 12V Winch de Recuperación con ATV UV 1815KG Cabrestante Eléctrico Remolque de 4000lb Cabrestante de Cable de Acero de 13 m para remolque de coche Quad Bike Auto ATV € 183.99 in stock 1 new from €183.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espléndido rendimiento: Cabrestante eléctrico Capacidad de carga: 4000 lbs (1814 kg); Potencia: 1,3 KW (1,8 HP); Relación de transmisión: 135:1. El potente motor está conectado a un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas para una mayor potencia de tracción y una mayor velocidad. Adecuado para coches, barcos, camiones, jeeps, vehículos modificados y remolques multiusos.

Cable de acero avanzado: Longitud del cable: 43 pies / 13 m; diámetro del cable: 5,4 mm. El cabrestante para camiones está equipado con un cable de acero más resistente. Le permite deshacerse rápidamente del apuro de los coches que se quedan atascados en el barro, averiados y varados en la playa.

Conveniente control remoto inalámbrico: El cabrestante eléctrico para camiones viene con un control remoto inalámbrico de alta precisión y un control remoto con cable para controlar mejor el funcionamiento del cabrestante. No se verá restringido por el terreno y el clima para facilitar su uso.

Más accesorios proporcionados: Accesorios completos para el cabrestante: 1 x cabrestante eléctrico, guía de rodillos de 4 vías, 1 x mando a distancia inalámbrico, 1 x mando a distancia con cable, 1 x placa de montaje, 1 x gancho, 1 x grillete, 1 x juego de pernos. El cabrestante de remolque está hecho de aluminio de alta resistencia para garantizar la fuerza y la durabilidad.

Disfrute de cualquier aventura: Con mucha potencia para ayudar en la recuperación de vehículos todoterreno, atravesar terrenos difíciles o cargar una embarcación, este cabrestante es un complemento fiable y seguro para cualquier aventura. Una herramienta necesaria para los entusiastas del off-road.

