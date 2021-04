Inicio » Top News Los 30 mejores Reloj Pared Vintage de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Reloj Pared Vintage de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Reloj Pared Vintage veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Reloj Pared Vintage disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Reloj Pared Vintage ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Reloj Pared Vintage pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Reloj de pared vintage multicolor francés, reloj moderno hecho de madera estilo toscano para decoración del hogar

Amazon.es Features ❤ Reloj de madera estilo campestre: reloj de pared de estilo rústico toscano para crear ambiente

❤ Movimiento silencioso preciso: cuenta con certificado CE y se alimenta con una pila AA, que reduce eficazmente el consumo de energía y prolonga la vida útil. Podrás disfrutar de noches tranquilas

❤ Números grandes de fácil lectura: la esfera es de 30 cm con números grandes, que pueden leer los niños y las personas mayores fácilmente a cualquier distancia

❤ Ideal como regalo: reloj de pared decorativo, muy adecuado para la sala de estar, el dormitorio, el pasillo, el comedor, la oficina, el bar, etc. Viene con un embalaje exquisito y es un regalo maravilloso para familiares y amigos

❤ Atención especial: este reloj de pared funciona con una pila AA (no incluida). Al instalar la pila, colocar primero el polo + y luego presionar el - hacia abajo hasta encajar la pila. Si se invierten el polo positivo y el negativo, el reloj de pared no funcionará.

Reloj De Pared De Doble Cara, Reloj De Estación Paddington Con Cubierta Impermeable, Aspecto Antiguo Vintage Montado En La Pared Para Interiores Y Jardines, Decoración Colgante, Negro, 21,8 * 21,8 Cm

Amazon.es Features 【Reloj clásico】: reloj estacion de tren está de moda y es retro, lo que puede agregar elegancia tradicional a su jardín.

【Reloj de pared de doble cara】: este reloj de pared vintage tiene un diseño de doble cara, por lo que ambos lados son visibles, lo cual es muy conveniente.

【Reloj silencioso】: este es un reloj sin tic-tac. El movimiento del reloj de alta calidad garantiza un rendimiento suave, silencioso y estable.

【Vidrio de alta definición】: reloj pared estacion esfera de vidrio de alta definición, números claros y transparentes, claros y fáciles de leer. Fácil de limpiar.

【Resistente y duradero】: el material de arte de hierro adopta la tecnología de proceso de horneado, y el marco de diseño de carcasa sólida se puede utilizar durante mucho tiempo.

PopHMN Reloj de Pared, Reloj de Pared de Doble Cara de Hierro con Cubierta Impermeable Reloj Antiguo Vintage montado en la Pared para decoración Colgante de jardín Interior

Amazon.es Features Reloj de doble cara de moda: este reloj de aspecto antiguo tiene doble cara, por lo que ambas caras son visibles y los grandes números romanos se pueden ver claramente incluso si está a distancia, para que las personas puedan leer fácilmente la hora específica.

Reloj resistente al agua y al óxido: todo el marco de nuestro reloj de doble cara está hecho principalmente de hierro bien pintado. Puede evitar que toda la construcción se oxide y que la parte interna se moje en días lluviosos.

Movimiento de reloj mudo: el movimiento de 2 cuarzos puede mantenerlo funcionando bien y proporcionarle la hora correcta. El movimiento del reloj de alta calidad garantiza un rendimiento suave, silencioso y estable.

Cristal transparente: esfera de reloj de cristal transparente, transparente y transparente, números fáciles de leer, fáciles de limpiar.

Alimentado por batería: esto requiere que use una batería de carbono AA. (No incluida) READ El único eclipse solar total de 2020 podría ser el que pocos tengan la suerte de ver

October Elf Reloj de Pared con Números Romanos 40 cm Vintage Silenciosos Reloj de Esqueleto de Metal No se Hace Tictac Sala de Estar Café Hotel Oficina Decoración para el Hogar Regalo (Bronce)

Amazon.es Features SILENCIOSO Y NO MARCADO: este reloj es muy silencioso cuando funciona, por lo que no afectará su sueño

MATERIAL: este reloj romano antiguo está equipado con un movimiento de barrido, el reloj de pared silencioso de estilo romano es genial. Estilo romano hecho de metal de alta calidad con pintura, engranaje clcok de madera con pintura antioxidante y duradero.

ROMAN STYLISH: Silent Vintage Roman Numerals Wall Clock, nuevo creativo Skeleton Clock, un gran reloj de pared decorativo para el hogar para la sala de estar, también puede ser un gran regalo para mudarse de casa o un regalo de Navidad

FUNCIONAL Y DECORACIÓN: este reloj de pared de metal no solo le permite saber cuándo es, sino también como una decoración perfecta para su dormitorio, sala de estar, oficina, etc.

VEN CON UN GANCHO.100% DE GARANTÍA DE CALIDAD: ¡Para cualquier problema de calidad, contáctenos en cualquier momento! Asumimos todas las responsabilidades por nuestros artículos.

HYLANDA - Reloj de Pared de 12 Pulgadas, Vintage/Retro, silencioso, de Cuarzo, Decorativo, Funciona con Pilas con números Grandes y Cristal HD, fácil de Leer para Cocina/salón/baño/Dormitorio/Oficina

Amazon.es Features 1. MODO SILENTE SUPERIOR - Utilice un mecanismo silencioso antiadherente para garantizar un verdadero silencio, la segunda mano de barrido silencioso garantiza un buen sueño y un buen ambiente de trabajo. Los precisos movimientos de cuarzo garantizan la hora exacta.

Número grande y buena visión – 30 cm de forma redonda, cristal transparente protegido, números grandes de color negro y esfera marrón que garantiza fácil de leer y buena vista.

Diseño decorativo – el marco de plástico resistente y la lente de cristal HD hace que sea fácil de limpiar y mantiene el polvo lejos de la esfera; diseño clásico y vintage que es adecuado para cocina/sala de estar/dormitorio/baño/oficina.

Fácil de colgar y alimentar la batería. El diseño de ranura trasera ofrece una fácil instalación, 1 gancho incluido. Funciona con 1 pila AA (no incluida).

Satisfacción garantizada: 30 días de reembolso completo y 365 días de garantía, si tienes cualquier problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te proporcionaremos un servicio de posventa amigable.

VIKMARI Estilo Decorativo Relojes de Pared Flores Vintage Floral de Madera Redondo Reloj de Pared 8 Inch Girasol

Amazon.es Features fácil de leer: fácil y diseño simple, sin cubierta del marco ni cristal. mdf de madera con un grosor de 0,35 pulgadas (aproximadamente 9 mm) de línea tamaño .large con grandes números claros, fácil de leer desde todos los ángulos!

silencio no ticking reloj de pared: batería de súper calidad operado taiwán sun 12888 escaneo de cuarzo movimiento de barrido garantiza la hora exacta y el medio ambiente en absoluto silencio.

fácil de colgar: ranura posterior de diseño ofrece una instalación fácil, 1 gancho no dejar rastro incluido. alimentado por una batería de 1.5v aa (no incluido), por favor utilice la batería normal de carbono.

excelente tecnología: reloj de pared cubierta por un papel revestido superficie colorido y delicado. se añade una capa de chapa de madera en el lado posterior para aumentar el espesor y firmeza del reloj.

motivo: decorativos de pared de reloj para una oficina, cocina, sala de estar, dormitorio, sala de clase, habitación de estar o comedor y así sucesivamente. esta es la mejor opción para decorar su casa.

Lafocuse Reloj de Pared Silencioso Vaso Creativo Reloj Cuarzo Vintage Porcelana Azul y Blanco para Salon Comedor Dormitorio 29 cm

Amazon.es Features ARTE RETRO: Agujas doradas y número árabe clásico en esfera de porcelana azul y blanca, este diseño de estilo vintage hace que funcione perfectamente con muebles de estilo retro, europeo y sencillo.

ALTA CALIDAD: La resistente tapa trasera de ABS, la esfera de cristal, el movimiento de calidad y las manecillas de metal hacen que nuestro reloj funcione por más tiempo. Después de instalarlo en la pared, funcionará con fluidez.

MOVIMIENTO SILENCIOSO: Mecanismo sin ruido con movimiento de cuarzo superior, que le brinda un ambiente tranquilo sin tictac. No afectará su sueño o el trabajo en su dormitorio o sala de estudio.

TIEMPO EXACTO: Después de ser operado por una batería AA de zinc-carbono, el movimiento de cuarzo garantizará el tiempo preciso, no más perderá la noción del tiempo. (Nota: la batería no está incluida. No use una batería alcalina.)

APLICACIÓN ANCHA: Diámetro:29cm, una adición práctica al comedor, dormitorio, sala de estar, oficina. También puede enviarlo a sus familiares y amigos como un regalo del festival.

Clonic Reloj de pared redondo de metal de estilo vintage, silencioso, sin tictac, funciona con pilas, 40 cm, números romanos negros, para salón, dormitorio, decoración de cocina

Amazon.es Features Reloj de pared industrial: gran reloj de metal europeo con diseño hueco sin lente de cristal y sin segundos. La esfera lacada brillante destaca entre las manecillas ultrafinas cepilladas doradas, que son exquisitas piezas de hierro soldadas a mano.

✅ 【 Estilo retro 】 Impresionante reloj de pared vintage vintage clásico puede pasar al pasado, el gran estilo de reloj aporta ricos sentimientos nostálgicos. Con su forma redonda, te sentirás cómodo cuando lo cuelgues en la pared. Este bonito reloj de pared hará que tu casa sea elegante.

✅【100% silencioso】Con el uso de un circuito especial de silencio no solo puedes mantener el tiempo de forma fiable, sino también crear un ambiente tranquilo para tu hogar, sin tener que tic-más para arruinar tu valiosa experiencia de sueño.

Funciona con pilas y es fácil de montar: el reloj de jardín al aire libre funciona con pilas y no tiene cables. Funciona con 1 pila AA (no incluida). Fácil de colgar con el gancho de uso incluido y no dañará la pared.

Más detalles: por favor, compre con confianza. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas y resolveremos problemas.

ELBE RP-2005-B Reloj de pared con termómetro e higrómetro, mide temperatura y humedad, 25 cm diámetro, panel blanco marco blanco, funciona con pilas, color blanco

1 used from €9.70

Amazon.es Features Reloj de pared 25 cm de diámetro

Medidor de temperatura y humedad

Acabado: panel blanco y marco negro

Material: plástico

Tipo sujeción: alcayata-pared

Plumeet Reloj de Pared Retro Grande - Reloj Silencioso Clásico sin Tic-TAC de 33cm - Adecuado para Decorar Sala, Dormitorio, Oficina - Alimentado por Batería (Números Romanos)

Amazon.es Features Movimiento sin tic-tac - El movimiento de reloj confiable garantiza un tiempo preciso, el segundero de escaneo silencioso garantiza un buen sueño y ambiente de trabajo, este reloj le dejará impresión profunda.

Decoración retro - forma redonda, el diseño de marco vintage combina práctica y belleza, la esfera de color de papel de estraza garantiza buena vista.

Reloj de pared grande - reloj antiguo de 33cm, los números en la esfera del reloj son suficientemente grandes, y se puede ver claramente incluso a la distancia. Es mejor decoración para su dormitorio, cocina, restaurante, sala, oficina y sala de reunión.

Material de calidad - cáscara de metal resistente y lente de vidrio HD, fácil de limpiar, mantenga el polvo alejado de la esfera del reloj.

Fácil de instalar - el diseño de cáscara sin costuras le permite integrar el reloj y la pared, junto con el gancho de instalación para facilitar la suspensión, usando la batería AA (no incluida).

FortuneVin Reloj de Pared Modernos Elegante RelojReloj de Pared Minimalista Moderno nórdico Sala de Estar Cuerda de Metal Relojes de Cuarzo Colgantes 8 Pulgadas Verde Claro

Amazon.es Features Part Number 9894023516096

Raguso Reloj de pared retro para regalo de salón (#3)

Amazon.es Features Nuestro reloj funciona con 1 pila AA (no incluida), bajo consumo de energía y puedes cambiarlo solo, práctico y conveniente.

Reloj de pared vintage creativo con manecillas de las horas y los minutos negros y manecilla de los segundos roja, que indica la hora para ti

Nuestro reloj de pared está hecho de material de madera natural, ecológico y seguro de usar. Tiene un estilo vintage, una forma redonda y modelos de moda, ofreciendo una vida elegante y a la moda.

2 formas de colocar el reloj, colgarlo en la pared o apoyarlo en la mesa, muy fácil y cómodo de usar.

Se puede utilizar perfectamente como reloj decorativo en tu salón, dormitorio, oficina, etc. También puede ser un gran regalo para tus amigos en bodas, aniversarios, inauguración de la casa u otras ocasiones especiales. READ Los 30 mejores Reputation Taylor Swift de 2021 - Revisión y guía

Reloj de pared moderno,grandes decorativos Silencioso interior reloj de cuarzo de cuarzo redondo No-ticking para sala de estar ,plata, Ø: 30 cm

Amazon.es Features Reloj de pared con números grandes son claras para leer y cubierta de cristal frontal garantiza una visión perfecta.

Este reloj de pared abs-framed mide 30 cm de diámetro y 5 cm de profundidad.

Alimentado por una batería AA con pilas (no incluidas), batería promedio puede durar más de 1 año.

La función de no ticking le asegura un buen sueño o un ambiente de trabajo relaced.

Diseño de ranura trasera ofrece una fácil instalación, 1 gancho incluidos.Si el producto tiene algún problema, proporcionamos devoluciones o cambios gratuitos.

Rebecca Mobili Reloj Decorativo, Relojes de Pared, Estilo rústico, analógico, para salón - Medidas Ø 33,8 cm x P 4 cm (AxANxF) - Art. RE6144

Amazon.es Features DATOS TÉCNICOS Medidas Ø 33,8 cm x Fon 4 cm - Material: Medera MDF - Color: Madera Clara shabby, Azul shabby, Blanco - Cod. RE6144

RELOJ SHABBY: Elige este reloj si quieres decorar una pared de el hogar. Los colores claros y el acabado decapé son las características típicas de el estilo shabby. La medidas compacta de el reloj permiten utilizarlo también en habitaciones pequeñas, cocina , dormitorio, pasillo

LEER LAS HORAS ES FACIL: Las horas son indicadas con los números romanos tallados grandes y claros. Es posible leer las horas de manera fácil a distancia. Las líneas más pequeñas entre los números indican los minutos

EMBALAJE DE CALIDAD Y SEGURO : Elegimos materiales de calidad como cartón y plástico a fin de proteger el reloj de daños en el transporte

ALIMENTADO POR BATERíA: El reloj para colgar en la pared Rebecca se alimenta por medio de una pila AA , no incluida en el paquete

Brio 34326 Reloj Charme Indus diametre 60 Metal marrón y Blanco 4 x 60 x 60 cm

Amazon.es Features Reloj de metal marrón y blanco.

Funciona con una pila LR6, no incluida

Tamaño: 60 x 60 x 4 cm

Smart Garden Products 5060000 Reloj bickerton wall clock 12", blanco, 30.5x30.5x5 cm

Free shipping Consultar precio en Amazon

La cara del reloj redondo tiene un aspecto europeo vintage que es a la vez familiar y elegante.

AA mecanismo de mano con batería está diseñado para ser extremadamente silencioso

Los grandes 30cm por 30cm la cara está diseñada para ser altamente legible y fácil de ver desde la distancia

La escala Celsius / Fahrenheit aumenta su utilidad en el jardín y el hogar

YAHAMA Reloj Pared Grande XXL Vintage Reloj Pared 60 cm Vintage Reloj Pared Grande Retro Romano, Dorado

Amazon.es Features Material - MDF

Tamaño - 60 x 60 x 5 cm

Números romanos para un look más vintage.

Movimiento silencioso - Silencioso y preciso, no más molesto que proporciona un momento tranquilo y cómodo

Requiere 1 batería AA no incluida

HUABEI 30CM Reloj de Pared Vintage Retro Silencioso Decoración para Habitación Dormitorio Cocina Oficina Bar

★ Diseño atractivo: clásico y elegante. Ideal para la pared de tu hogar, aula, patio, comedor, cocina y oficina. Con el diseño de moda, disfruta de una pantalla vintage en la pared. Es la mejor elección para la decoración del hogar

★ Silencioso: este reloj silencioso es completamente silencioso y también preciso. Calidad 12888 movimiento de escaneo. El suministro de energía es sólo 1 pila AA de zinc o Heavy Carbon. Este reloj funciona sin problemas y sin tic tac. Sin ruido, puedes tener un mejor sueño profundo a medianoche.

★ Esfera grande con números arábigos grandes: se puede ver de forma fácil, clara y clara. Sin cristal frontal, no deslumbrará a tus ojos. El peso de este reloj es ligero. Se puede colgar en cualquier lugar. Diámetro: 35 cm.

★ Amplia ranura de los clavos hace que la instalación sea rápida y fácil. Utiliza 1 pila AA (no incluida en el envío (Nota: el lado positivo de la batería debe insertarse primero)

Jadpes Reloj de Madera, Reloj de Madera Reloj de Pare, e Pared, 1 Pieza Creativa Vintage Forma Redonda Patrones de Moda Reloj de Pared de Madera Antiguo para decoración de Oficin

Amazon.es Features Nuestro reloj de pared está hecho de material de madera, es ecológico y seguro de usar.Tiene un estilo vintage, forma redonda y patrones de moda, que le brindan una vida elegante y elegante.

Nuestro reloj funciona con una batería AA de 1 pieza (no incluida), bajo consumo de energía, y puede reemplazarlo usted mismo, práctico y asequible

2 formas de colocar el reloj, colgándolo en la pared o de pie sobre la mesa, muy fácil y cómodo de usar

Creativo reloj de pared vintage, con manecillas negras de hora y minutos y segundero rojo, que te indica con precisión la hora

Se puede usar perfectamente como reloj decorativo en la sala de estar de su hogar, dormitorio, oficina, etc., y también puede ser un gran regalo para sus amigos en bodas, aniversarios, inauguración de casas u otras ocasiones especiales

Taodyans - Reloj de pared silencioso con números romanos (40 cm), diseño metálico con engranajes vistos, ideal para salón, cocina, café, hotel y oficina, decoración del hogar

Amazon.es Features Silencioso: este reloj de pared vintage con números romanos es muy silencioso cuando funciona y no te molestará mientras duermes

Decorativo y de estilo retro con números romanos: este reloj de pared metálico te permite saber la hora y es una decoración perfecta para tu dormitorio, sala de estar, oficina, etc.

A prueba de óxido y duradero: fabricado en metal de alta calidad con pintura, antioxidante y duradero

Gran regalo: este reloj de pared silencioso vintage con números romanos luce un diseño visto creativo que lo hace un gran accesorio decorativo para cualquier sala de estar, como regalo de mudanza o de Navidad

- -

Yosoo Reloj de pared redondo de madera, reloj de pared vintage, decoración de cocina, reloj digital de estilo europeo

Amazon.es Features Material: hecho en madera natural de alta calidad, 100 % ecológico y sostenible.

Estilo: una muy bella decoración con 6 estilos diferentes a elegir, una forma redonda y diseños a la moda para ofrecerle una vida elegante.

Instalación: 2 maneras de colocar nuestro reloj, colgar en la pared o simplemente colocar en la mesa.

Energía: alimentado por una pila AA (no incluida), bajo consumo de energía.

Uso: perfecto para colocar en el dormitorio, la oficina, el salón, etc. también un muy buen regalo para su familia o sus amigos.

Tosbess 58CM Relojes de Pared Silencioso Grandes Originales de Estilo Vintage para el hogar/la Cocina/la Oficina/la Escuela

✿Movimiento de cuarzo ultra silencioso, que le ayudará a lograr un sueño tranquilo y espacio de aprendizaje, para crear una vida tranquila y cómoda. manecilla del reloj de aluminio retro sin el diseño de segundero.

✿Fácil instalación: con un kit de instalación muy fácil incluido, simplemente coloque un clavo pequeño a través del gancho de y se cuelga de forma segura en la pared en unos segundos, sin polvo de yeso sucio o yeso en el suelo.

✿Sólo necesita 1 pila AA(no incluidas). Por favor, no utilice pilas alcalinas, debido a que la corriente de salida es alta tal batería, el daño al movimiento es demasiado grande e incluso hacer que la manecilla no funciona correctamente. Se recomienda utilizar una batería de carbón ordinaria

✿European Retro Vintage mira va a decorar cualquier espacio; intentar colgarlo en tu cocina para un vívido adición o colocarlo en tu oficina en casa a inspirar un ambiente vintage, hacer su vida cómoda y relajada, también es un regalo maravilloso para tu familia y amigos.

ootb Reloj de Madera para Pared, Chateau, Aprox. 60 cm

Amazon.es Features Es un práctico reloj de pared con un bello diseño vintage.

Su material es de fibra de madera y su diámetro de aprox. 60 cm.

Su material y acabado es de alta calidad.

Versa 18190200 Reloj, Madera, alfama Gris, 29x4x29

Amazon.es Features Medidas del reloj: 29 x 4 x 29 cm; peso: 0, 39 kg

Material: madera y metal

Movimiento continuo y silencioso (sin tic-tac). Maquinaria de alta precisión ostar, para garantizar la hora exacta; pilar 1, 5v aa no incluida.

Estilo vintage, con cifras en números arábigos perfecto para la casa o la oficina; sencillo de instalar READ Trump anuncia 700 millones de dólares para ayudar a las víctimas del 11 de septiembre a recuperar el acuerdo entre Israel y Sudán

Alicemall Reloj de Pared 30 * 30 cm Decorativo Vintage Reloj Cologado con Mecanismo Silencioso Decoración para Habitación Dormitorio Oficina Bar (Vintage 1)

€ 14.93 in stock 7 new from €14.93 Consultar precio en Amazon

Funciona perfectamente en silencio: el reloj de pared funciona casi en silencio, no hace tictac y mantiene la hora exacta.

Fácil instalación: accesorios de montaje incluidos, requiere 1 batería AA (no incluida).

Hermoso reloj de pared vintage: el reloj tiene un aspecto retro y elegante, una mano de obra exquisita y un buen efecto decorativo.

Amplia gama de aplicaciones: este reloj es muy adecuado para cualquier sala de estar, dormitorio, comedor, oficina y otras ocasiones, y también se puede regalar a las personas que te rodean.

Lafocuse Reloj de Pared Vintage Cocina Madera Reloj de Cuarzo Amarillo Rustico Silencioso Decorativo un Cocinero Feliz en Bicicleta Pare Comedor 34cm

€ 23.89 in stock 1 new from €23.89

Amazon.es Features Rústico y Retro: El reloj de pared está diseñado con elegantes manecillas de pala y el estilo de cocina. Feliz chef monta una bicicleta con una canasta de peras en temporada de cosecha. La escena está llena de placer, que es bastante adecuado para la cocina o el comedor.

Movimiento Silencioso: Mecanismo sin ruido con movimiento de cuarzo superior, que le brinda un ambiente tranquilo sin tictac. No afectará su cocina en la cocina y comer en el comedor.

Tiempo Exacto: Después de ser operado por una batería AA de zinc-carbono, el movimiento de cuarzo garantizará el tiempo preciso. (Nota: la batería no está incluida. No use una batería alcalina.)

Alta Calidad: Dos agujas de reloj de metal y esfera de madera con movimiento en la tapa posterior conforman el reloj de alta calidad. Después de instalarlo en la pared, funcionará con fluidez.

Aplicación Amplia: Diámetro 34 cm. El reloj funciona para cocina, salon, bar, cafetería, pastelería, tienda de postres o restaurante. También puede enviarlo a sus familiares y amigos como un regalo del festival.

NITRIP Reloj, Reloj de Pared Vintage, Reloj de Pared rústico Hecho a Mano 3D, Gran Engranaje, decoración Vintage de Madera para Sala de Estar/Oficina/Bar(Oro Romano 1)

Características de apariencia: los sentimientos románticos en lo retro se fusionan con delicadeza moderna.

Estilo único: puntero de metal con pintura sin óxido, el puntero se movió silenciosamente

Reloj de pared romano grande hecho a mano: presenta un diseño retro vintage 3D

Ámbito de aplicación; Buen gusto para decorar sala de estar, el comedor, el dormitorio, cocina, el estudio, escalera o alguna cafetería comercial, restaurante, tiendas de ropa, etc.

Reloj de péndulo mural estilo vintage - diámetro 39 cm - Color marrón cobrizo efecto envejecido

Diámetro 39 cm y profundidad 8 cm

Números romanos para un verdadero look vintage. Escritura estilo reloj de estación

Funciona con 1 pila LR06 no incluída

¡Bonito reloj de péndulo a la vez útil y decorativo!

Kitchen Craft 25,5 cm Living Nostalgia Reloj de Pared para Interiores, Vintage Azul

Amazon.es Features Reloj de pared para la cocina con diseño vintage

Es silencioso, porque no tiene un secundario

Tiene una carcasa de plástico, una lente de vidrio

Funciona con 1 batería AA (no incluida)

Viene con una percha en la parte posterior

Reloj de pared vintage de MDF, diámetro 30 cm, con diseño mapa del mundo antiguo para decorar la casa de forma original, ideal para todos los ambientes de la casa.

Amazon.es Features ★ Decoración vintage con diseño retro, este reloj de pared es una combinación perfecta de estilo atractivo en material MDF (material ecológico) pintado a mano con pintura shabby. Resistente a la humedad y al moho, puede mantener el diseño vivo y colorido durante mucho tiempo, añadiendo vitalidad a tu hogar.

★ Diseño impreso en UV, no adhesivo

★ Diseño vintage y atractivo, puede decorar cualquier habitación de la casa, añadiendo un toque de estilo a la pared con dibujos de gran encanto y tendencia.

★ Silencioso: Este reloj es silencioso y su mecanismo mantiene la hora precisa y puntual, accionado por 1 pila AA (no incluida). El segundero gira sin disparar y sin ruido excesivo para no molestar al sueño.

★ Esfera de 30 cm de diámetro, se puede ver fácil y claramente a través de la habitación. Reloj de pared ligero y fácil de colgar en cualquier lugar mediante un anclaje a la pared (no incluido) para enganchar al orificio de la parte posterior del mecanismo.

