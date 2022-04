Inicio » Sombrero Los 30 mejores Reloj Enfermera Imperdible de 2022 – Revisión y guía Sombrero Los 30 mejores Reloj Enfermera Imperdible de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Reloj Enfermera Imperdible veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Reloj Enfermera Imperdible disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Reloj Enfermera Imperdible ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Reloj Enfermera Imperdible pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



GIMA Ref. 20423 Reloj de Enfermeros de Silicona con imperdible, cuadrante Redondo de 35mm, Largo 85mm, Movimiento japonés, fantasía de Burbujas, duración de la batería 18 Meses € 11.92 in stock 1 new from €11.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELOJ PARA ENFERMERAS - Reloj útil a las enfermeras para la detección de los latidos del pulso de los pacientes y para medir el tiempo de esterilización de los productos sanitarios.

FORMA Y MATERIAL - El dispositivo está hecho de silicon, comodo y práctico, con imperdible para fijarlo en la bata; la forma es redonda.

CARACTERÍSTICAS - Movimiento japonés, cuadrante del reloj 35mm, longitud del reloj 85mm, vita útil de la pila 18 meses desde el primer uso, fantasía de burbujas.

NORMATIVA - Los relojes están de acuerdo con la normativa actual que prohíbe a las enfermeras llevar relojes de pulsera.

MANUAL - El manual de usuario está disponible en Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Alemán, Griego, Polaco, Árabe.

Gima - Reloj Enfermera de Silicona, Esfera Redonda, Color púrpura € 6.05 in stock 2 new from €6.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de enfermera de silicona con imperdible. Esfera redonda. Púrpura.

Adecuado para detectar el latido del corazón y el pulso de los pacientes y para medir el tiempo de esterilización de los productos.

Cumple con la normativa vigente que prohíbe a las enfermeras llevar relojes de pulsera.

Esfera del reloj: 35 mm; Longitud del reloj: 85 mm; Duración de la batería: 18 meses desde el primer uso.

Manual: inglés, francés, italiano, español, portugués, alemán, griego, polaco, árabe.

Reloj de Enfermera, Reloj de Bolsillo de Cuarzo con Broche para Colgar, Reloj de Enfermera Resistente al Agua con Silicona para Hombre Mujer Niño Niña médico Enfermeras paramédico (Silver) € 9.89 in stock 3 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELOJ DE ENFERMERÍA CON DISEÑO DE CLIP-ON: el reloj de pin con clip es muy conveniente para que la enfermera / médico / paramédico lo lleve, puede sujetarlo en su ropa o donde quiera.

RELOJ FOB con material duradero: el reloj de bolsillo está hecho de material de aleación; Con vidrio súper transparente, el dial es muy claro para leer el tiempo.

MOVIMIENTO AVANZADO: movimiento de cuarzo de precisión importada, ideal para enfermeras u otras personas que trabajan en el hospital o en cualquier ocasión médica.

ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO - Longitud total: 8,5 cm, esfera de la caja: 3,3 cm, para ser un regalo maravilloso para colegas, amigos o familiares.

NOTA CLAVE: solo para la vida cotidiana, resistente al agua como lavado de manos, lluvia o salpicaduras, pero no puede sumergirse en agua, no es adecuado para bañarse, nadar, bucear, etc.

Vicloon Reloj Bolsillo Enfermera, Reloj Enfermera Digital Multifuncional,Puede Cronometrarse y Usarse como Despertador,Reloj Silicona Prendedor de Broche,Regalos para Medicos Enfermeras € 10.89 in stock 2 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lectura Rápida】Reloj digital FOB, pantalla digital de gran tamaño, puede ver la hora de forma más rápida y precisa. La funda de silicona es muy suave y el dial de aleación se puede separar de la funda de silicona para una fácil esterilización.

【Multifunción】El reloj enfermera digital tiene las funciones de temporizador, cronómetro y despertador. Puede mostrar: fecha, día de la semana y 12/24 horas, lo que puede satisfacer diversas necesidades diarias. Tiene retroiluminación EL para comprobar fácilmente la hora en la oscuridad.

【Diseño de Alfiler】Tienen un alfiler en la parte posterior, no se caerá fácilmente, puedes arreglarlos en el uniforme y comprobar la hora fácilmente.Incluso si tiene las manos ocupadas o usa guantes. Esto hará que su trabajo sea más conveniente.

【Adecuado para la Multitud】Este reloj perfecto para enfermera, medicos,trabajador social de la salud, maestros, trabajo en limpieza. Reloj enfermera silicona ideales para regalo, utilizar como regalo de cumpleaños, Navidad, aniversario o graduación para sus enfermeras y médicos, amigos, colegas, estudiantes, familiares, etc.

【Aplicaciones】Se puede utilizar para correr, hacer senderismo, acampar y practicar deportes al aire libre, así como para trabajos en interiores como hospitales, escuelas, supermercados, oficinas, bancos, etc. Durante una pandemia, no es necesario que se lo quite y desarrolle el buen hábito de lavarse las manos con frecuencia. READ Los 30 mejores Relojes Pulsar Hombre de 2022 - Revisión y guía

TRIXES Reloj de Bolsillo para enfermería de Silicona y con Clip para Colgar de la Bata - Violeta € 5.99 in stock 3 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasadores de silicona con un pin

Mecanismo de cuarzo

Reloj con acabado cromado y parte trasera de acero inoxidable

Diámetro aproximado del reloj: 3,5 cm

Longitud de la bolsa: 8,5 cm

GIMA Ref. 20465 Reloj de Enfermeros de Silicona con imperdible, cuadrante Cuadrado de 35mm, Largo 85mm, Movimiento japonés, fantasía Huellas, duración de la batería 18 Meses € 14.00 in stock 2 new from €13.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELOJ PARA ENFERMERAS - Reloj útil a las enfermeras para la detección de los latidos del pulso de los pacientes y para medir el tiempo de esterilización de los productos sanitarios.

FORMA Y MATERIAL - El dispositivo está hecho de silicon, comodo y práctico, con imperdible para fijarlo en la bata, la forma es cuadrada.

CARACTERÍSTICAS - Movimiento japonés, cuadrante del reloj 35mm, longitud del reloj 85mm, vita útil de la pila 18 meses desde el primer uso, fantasía huellas.

NORMATIVA - Los relojes están de acuerdo con la normativa actual que prohíbe a las enfermeras llevar relojes de pulsera.

MANUAL - El manual de usuario está disponible en Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Alemán, Griego, Polaco, Árabe.

FOCCTS reloj de enfermera, reloj de enfermera reloj de enfermera reloj de bolsillo puntero con luminoso para mujeres reloj de enfermería reloj de bolsillo reloj de solapa estuche de silicona estirable € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lo que obtendrá】- si compra nuestro reloj de bolsillo retráctil, obtendrá 4 relojes de bolsillo. Los 4 colores son rosa, azul, blanco y negro. El reloj de bolsillo con broche de 9,5 cm está especialmente diseñado para enfermeras y médicos. Es muy adecuado para enviar regalos para enfermeras y paramédicos.

【Manos con luz luminosa】 - Observe a la enfermera sin importar dónde coloque este reloj, puede ver cómodamente la hora en la oscuridad, lo cual es muy adecuado para los turnos de noche. Esto es muy práctico. Nota: Las manos necesitan absorber la fuente de luz para emitir luz.

【Reloj de bolsillo retráctil】- broche de reloj de enfermera, con movimiento de alta calidad para garantizar la hora exacta El dial adopta un diseño digital "05-60", que es fácil de leer. El diseño telescópico especial puede estirarse hasta 80 cm. Esto significa que puede marcar la hora fácilmente. Es un diseño excelente para enfermeras y médicos

【Diseño con clip】- el reloj con clip es muy conveniente para que lo lleven las enfermeras / médicos / personal médico, puede sujetarlo a su ropa o donde quiera.

【Espejo de cristal】- reloj de enfermera resistente al desgaste, resistente a los arañazos, resistente a la corrosión / resistente a los arañazos / sin miedo a los arañazos de los cuchillos, esfera transparente, resistente al agua, equipado con vidrio ultra transparente, el tiempo de lectura de la esfera es muy claro.

Reloj Personalizado para Enfermeras con Broche de Nombre, Reloj de Enfermera, Movimiento de Cuarzo Digital, Relojes de Bolsillo para médicos, para Mujeres, Hombres, día de la Madre (Naranja) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Personalización: elija foto, nombre y texto. Puede personalizar cualquier foto, nombre, símbolo, fecha e información de texto que desee. Cualquier destinatario del regalo apreciará y amará este regalo personalizado.

Pasos de personalización: ①Elija el tipo que desee; ②Haga clic en "Personalizar ahora"; ③Introduzca información personalizada; ④Añadir al carrito de la compra y pagar.

❤️Selección de regalos: excelentes regalos para novios, esposos, esposas, madres, padres, tíos y otros amigos. Es muy adecuado para el Día de San Valentín, Día de la Madre, Cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad.

Embalaje: viene con una caja de regalo súper elegante para la entrega. Todo lo que necesitas hacer es sacarlo del buzón y disfrutar de la felicidad que obtendrás o darás.

❤️Garantía: garantía de reemplazo defectuoso de 90 días y garantía anticorrosiva de 1 año. Si no está satisfecho con el producto, contáctenos, ¡le responderemos dentro de las 24 horas!

Reloj Viceroy Enfermera /ro 44109-05 € 60.00 in stock 6 new from €60.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 44109-05 Model 44109-05 Is Adult Product

SODIAL(R) Reloj de bolsillo de Gel de silicona para las enfermeras (lavable, sin infeccion) Rosa € 6.92 in stock 1 new from €6.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de bolsillo de silicona

Conveniente para las enfermeras, los veterinarios, los esteticistas etc

Movimiento de cuarzo

Cantidad: 1

Nuevo y de alta calidad

TRIXES Reloj de Bolsillo para enfermería de Silicona y con Clip para Colgar - Azul Marino € 5.99 in stock 3 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FOB hecha de silicio con un broche.

Movimiento de cuarzo

Reloj acabado en cromo y tiene un acero inoxidable Parte posterior.

Reloj diámetro: 3,5 cm

FOB Longitud 8.5 cm

Reloj de bolsillo para enfermería de silicona y con broche para colgar - Rosa oscuro € 5.99 in stock 2 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number YA75 Model YA75

OUTLETISSIMO® Reloj doctor de enfermeras, enfermera, violeta, de silicona con broche de bala € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number OUTINFVIO

outletissimo Reloj Médico Enfermero enfermera Azul de silicona con imperdible de imperdibles € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number OUTINFARC

Ellemka - Mujer Hombre Enfermera | Reloj Enfermeria | Pantalla Analógica | Movimiento de Cuarzo | Cinta de Suspensión de Plástico ABS | NS2102 - Pink Rosa € 13.25 in stock 1 new from €13.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELLEMKA Reloj de pulsera con caja de plástico ABS de fácil mantenimiento, banda y clip colgante, con respaldo de acero inoxidable para uso profesional por enfermeras, personal de enfermería, trabajadores médicos y de cuidados, con pantalla analógica y movimiento digital de cuarzo, clip de aguja para sujetar a la ropa de trabajo;

Reloj con movimiento de cuarzo accionado por batería, visualización de la hora, minutos, segundos, con bisel giratorio, escalado a 60 segundos con graduación de 10 segundos, equipado con agujas retroiluminadas, para esfera en color.

Área de aplicación: Entre otros, Para la medición del pulso en el paciente, generalmente en el trabajo médico, de enfermería en los hospitales y en las organizaciones de cuidado, donde las precauciones higiénicas deben ser rigurosamente implementadas y soportadas, por ejemplo cuando se debe evitar el traspase de gérmenes;

Certificaciones: CE y RoHS. Dimensiones: longitud 8,0 cm, diámetro 4,3 cm, altura + 1,10 cm. NB: El reloj de moda no es impermeable (ATM1), reloj de enfermería con pantalla análoga, tipo de batería SR626W o o batería de pila 377A, con reloj digital japonés;

Alcance de suministro: Reloj clásico digital de cuarzo a pilas con indicador analógico de hora y segundos, en un embalaje de plástico transparente y resistente. PS: Este reloj modelo JCM-2102 está disponible en otros colores y diseños y forma parte de la serie de memorias "Joséphine Cathérine Muller (JCM) - Zeimet".

Reloj de Enfermera, CestMall Clip en Médico Reloj de Bolsillo Cuarzo Digital Reloj de Bolsillo Médico con luz de Fondo/Calendario/Despertador/cronómetro para Enfermera médico Mujeres (Silver) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj de enfermera multifunción】 Este reloj de enfermera digital para mujeres y hombres con función de cronógrafo, cronómetro y despertador, y pantalla de fecha, semana y 12/24 horas, puede satisfacer varios tipos de necesidades diarias. Y cuenta con luz de fondo EL, que facilita la verificación de la hora en la oscuridad.

【Calidad superior e impermeable 10M】 Hecho de aleación de alta calidad, el reloj de bolsillo digital es a prueba de golpes y ofrece una gran durabilidad para un uso prolongado. Y adopta el movimiento de cuarzo de alta gama, que ayuda con la sincronización precisa. Además, la tecnología impermeable 10M le permite resistir la lluvia y las salpicaduras de agua, pero no para nadar o ducharse.

【Conveniente diseño con alfileres】 Diseñado con un alfiler de seguridad fijo en la parte posterior, el reloj con broche médico es fácil de colocar en el uniforme, la túnica de enfermeras y la bata médica. No se caerá fácilmente y permanecerá seco y limpio mientras trabaja. Excelente opción para chefs, enfermeras, médicos o cualquier otro profesional médico.

【Fácil de leer y usar】 En la esfera redonda del reloj de enfermería digital, hay números grandes para mostrar claramente la hora, la semana y la fecha. Puede consultar la hora fácilmente con solo un vistazo rápido. Y es muy fácil de usar. Hay 4 botones que le permiten configurar la hora, la fecha, la alarma y más.

【Gran regalo】 Nuestro reloj de enfermería digital bellamente elaborado con un aspecto elegante y clásico, irá muy bien con la mayoría de los conjuntos. Sería un gran regalo de cumpleaños, Navidad, aniversario o graduación para sus amigos médicos y enfermeros, colegas, estudiantes, familias, etc. READ Los 30 mejores Relojes Viceroy Mujer de 2022 - Revisión y guía

CestMall Reloj de Enfermera Cuarzo Colgante con Clip Colgante para Enfermeras Reloj Fob Ideal para Médicos Enfermeras Paramédicos (Plata/Oro Rosa/Oro) € 14.96 in stock 1 new from €14.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de bolsillo con material duradero: el reloj de bolsillo está hecho de material de aleación ambiental; Con vidrio súper transparente, la esfera es muy clara para leer la hora

Compacto y ligero: 3 colores de oro / plata / oro rosa, longitud del reloj: 9 cm, peso ligero, adecuado para enfermeras y cualquier otro profesional médico (trabajadores de clínicas médicas)

Fácil de leer: diseño con esfera de metal y número rojo "05-60". Fácil para el cronometraje. El movimiento de cuarzo de 3 manecillas con segundero altamente visible hace que tomar lecturas precisas sea muy fácil

Diseño de cierre giratorio: sujeta el reloj firmemente a tu ropa u otros lugares con un alfiler para evitar que se caiga, puedes sujetarlo a tu ropa o donde quieras

Nota bondadosa: no sumerja el reloj en agua, no es adecuado para bañarse, nadar, bucear, etc

TRIXES Reloj Plástico Rosa Gel Silicona Broche Bolsillo Enfermeras Nuevo € 5.99 in stock 3 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco hecho de silicona con un alfiler para enganchar

Movimiento a cuarzo

Reloj acabado en cromo con la parte de atrás en acero inoxidable..

Diámetro aprox. Del reloj 3,5cm

Longitud del broche 8.5cm

OUTLETISSIMO® Reloj doctor de enfermeras con broche rosa de silicona € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number OUTINROS

Vicloon Reloj de Bolsillo de Silicona con Broche, 3 Piezas Reloj de Enfermera de Bolsillo para Enfermera con Broche para Unisexo Reloj Paraméd Nurse Fob, Regalo para Enfermera Médico € 10.89 in stock 2 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍⚕️【Preciso y fácil de leer】El cuarzo de alta calidad mantiene la hora exacta, este reloj de enfermera con clip con manecillas luminosas, muy adecuado para turnos de noche y muy fácil de leer. (Consejos: deje que el reloj absorba las fuentes de luz antes de usarlo en la oscuridad).

‍⚕️【Diseño portátil y con clip】Carcasa de goma de silicona con pasador de seguridad y material suave, lo mantendrá bien sujeto al bolsillo / estetoscopio.

‍⚕️【Resistente al agua a diario】 Solo para uso diario a prueba de agua, no se puede sumergir en agua (No apto para nadar, bucear, ducharse, etc.

‍⚕️【Fácil de esterilizar】Ideal para la prevención y el control de infecciones, el dial se puede separar de la carcasa y es fácil de esterilizar, adecuado para enfermeras y cualquier otro profesional médico.

‍⚕️【Ampliamente utilizado】 Se puede utilizar en clínicas hospitalarias, excursiones al aire libre y trabajos en interiores, como oficinas, bancos y supermercados. También es un buen regalo para sus amigos, colegas y familiares de enfermeras y médicos.

Reloj de Enfermera Personalizado Reloj de Bolsillo Enfermera Nombre Reloj de Bolsillo Médico Pin de Solapa Reloj de Bolsillo Digital Cumpleaños para Hombres Pareja (Oro Rosa) € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ 【Aspectos destacados del diseño】 Reloj de enfermera grabado personalizado con información de grabado láser gratuita. Estilo simple y elegante, diseño de cadena de metal, la esfera cuadrada creativa es única e individual. Ligero, elegante y generoso, retro y temperamental. Su texto personalizado con su propio ingenio hace que el reloj de bolsillo de la enfermera sea único y significativo.

【Practicidad】 Diseño integrado con imperdible, puedes sujetarlo a tu ropa o donde lo necesites, muy práctico. Reloj de bolsillo de enfermería adecuado para médicos, enfermeras u otro personal que trabaje en hospitales o situaciones médicas. La superficie del está hecha de vidrio ultra transparente que puede leer fácilmente la hora. Compruebe la hora de forma perfecta y cómoda y utilice el segundero para el pulso y la respiración.

【Resistente al agua]】 Solo para uso diario, resistente al agua como lavado a mano, lluvia o salpicaduras, pero no se puede remojar en agua, no para bañarse, nadar, bucear, etc.

【Regalos perfectos únicos】 El reloj de bolsillo personalizado es un regalo exquisito para colegas, amigos o familiares. Adecuado para el día de San Valentín, día de la madre, día del padre, cumpleaños, acción de gracias, Navidad, graduación, aniversario, para su esposa, madre, padre, esposo, novio, novio, novia, hija, hijo, abuela, un buen regalo para usted o el amado en tu vida. ¡Es un regalo tan práctico y creativo!

【Pasos personalizados】 1- Haga clic en "Personalizar ahora" para personalizar. 2 - Agrega tu texto. 3- Añadir al carrito. 4- Tenemos muchas cajas regalo nuevas y bonitas que puedes elegir y comprar según tus necesidades. Buena calidad y barato, imprescindible para regalar.

Avaner - Juego de 5 Relojes de Enfermera, para Enfermera, médico, paramédico, Broche de Broche, Broche de Metal, con Pin/Clip,Regalo para Enfermera Médico € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ Diseño llamativo – lindo estilo de dibujos animados para enfermera, aporta un buen estado de ánimo a ti y al paciente en el hospital.

√ Envío Rápido por Amazon. Un Regalo Perfecto para Navidad/ San Valentín/ Año Nuevo/ Cumpleaños/ Los Reyes, Una Sorpresa Grande para El Amor de Su Vida

√ Alta Calidad: movimiento de cuarzo de alta calidad para una hora exacta.Diseño único de pin: fácil de poner en el uniforme y mantener el reloj limpio mientras estás trabajando.

√ Fácil de leer:Tamaño adecuado, esfera redonda de reloj con números arábigos clásicos, esfera redonda, 12 horas de lectura con índices de segundos rojos, seguimiento de la hora con un rápido vistazo.

√ Garantía del 100% de Satisfacción:Cada reloj viene con una garantía de 12 meses y una garantía de reembolso total del 100% del dinero en 90 días. No se preocupe por comprarlo, si tiene algún problema, no dude en contactarnos, siempre estamos su servicio.

Reloj de Enfermería Personalizado Nombre Bolsillo Enfermera Reloj Broche Portátil Enfermera Mujer Reloj Retro Digital Reloj Pareja Madre Hija Cumpleaños día de Gracias Navidad Regalo (Plata) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ 【Aspectos destacados del diseño】 Reloj de enfermera grabado personalizado con información de grabado láser gratuita. Estilo simple y elegante, diseño de cadena de metal, la esfera cuadrada creativa es única e individual. Ligero, elegante y generoso, retro y temperamental. Su texto personalizado con su propio ingenio hace que el reloj de bolsillo de la enfermera sea único y significativo.

【Practicidad】 Diseño integrado con imperdible, puedes sujetarlo a tu ropa o donde lo necesites, muy práctico. Reloj de bolsillo de enfermería adecuado para médicos, enfermeras u otro personal que trabaje en hospitales o situaciones médicas. La superficie del está hecha de vidrio ultra transparente que puede leer fácilmente la hora. Compruebe la hora de forma perfecta y cómoda y utilice el segundero para el pulso y la respiración.

【Resistente al agua]】 Solo para uso diario, resistente al agua como lavado a mano, lluvia o salpicaduras, pero no se puede remojar en agua, no para bañarse, nadar, bucear, etc.

【Regalos perfectos únicos】 El reloj de bolsillo personalizado es un regalo exquisito para colegas, amigos o familiares. Adecuado para el día de San Valentín, día de la madre, día del padre, cumpleaños, acción de gracias, Navidad, graduación, aniversario, para su esposa, madre, padre, esposo, novio, novio, novia, hija, hijo, abuela, un buen regalo para usted o el amado en tu vida. ¡Es un regalo tan práctico y creativo!

【Pasos personalizados】 1- Haga clic en "Personalizar ahora" para personalizar. 2 - Agrega tu texto. 3- Añadir al carrito. 4- Tenemos muchas cajas regalo nuevas y bonitas que puedes elegir y comprar según tus necesidades. Buena calidad y barato, imprescindible para regalar.

Avaner Reloj de Enfermera Silicona, Reloj Médico de Colores, Redondo Reloj Prendedor de Broche de Túnica de Paramédico Doctor, Reloj de Bolsillo,Regalo para Enfermera Médico Doctor € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj de enfermera vintage: caja de patrón floral vintage con esfera blanca de diseño simple, este bonito reloj de enfermera será una pieza de conversación única y alegrará tu día con tus pacientes en el hospital.

✽【Fácil de leer】 Esfera redonda brillante con números arábigos claros que te permite rastrear fácilmente la hora con un vistazo rápido.

Reloj preciso: movimiento de cuarzo de alta calidad que proporciona una hora precisa y exacta. Larga vida útil con bajo consumo de energía te permite leer los fabricantes en cualquier momento sin preocuparte por que se detenga inesperadamente.

✽【Reloj de clip para llavero】Este reloj de bolsillo con diseño de clip se enganchará fácilmente en tu uniforme u otra ropa y es lo suficientemente estable como para evitar que se caiga mientras estás trabajando. Es absolutamente una gran opción para enfermeras, médicos o cualquier otro profesional médico.

✽【Reloj de bolsillo de silicona】La funda de silicona duradera de gel aporta a tu mano una sensación cómoda. Es fácil de limpiar con 75% de alcohol.

TRIXES Reloj de Bolsillo Enfermera de Silicona con Broche - Negro € 5.99 in stock 4 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARCASA DE SILICONA; Funda de silicona resistente y fácil de limpiar. El reloj con la parte posterior de acero inoxidable se puede quitar de la carcasa

FÁCIL DE USAR; El reloj de bolsillo con broche se ajusta a la ropa con un elegante broche para un fácil enganche en un bolsillo, túnica de enfermera, chaqueta médica, etc.

SENCILLO DE LEER; Placa del reloj blanca con números negros

MOVIMIENTO A CUARZO; Para mantener un tiempo preciso

DIMENSIONES; 3.5 cm (Diámetro) x 8.5 cm (Longitud)

ibasenice Broche de Reloj de Enfermera - Reloj de Bolsillo Digital multifunción Reloj de Enfermera de Silicona con Pin broches de Reloj portátiles médicos Broche médico paramédico € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj digital FOB Adecuado para enfermeras y cualquier otro profesional médico (personal de la clínica médica).

Funda de silicona con pasador de seguridad y material suave que se ajusta correctamente en el bolsillo o estetoscopio.

Broche de reloj de enfermera Muy ligero y portátil, cómodo de llevar.

Ampliamente utilizado para viajes, carrera, senderismo, campamentos y deportes al aire libre, así como para trabajos en interiores como hospitales, escuelas, supermercados, oficinas, bancos.

El reloj de enfermera tiene un reloj con clip de enfermera de alta calidad, perfecto para paramédicos. READ Los 30 mejores Pulsera Lotus Hombre de 2022 - Revisión y guía

Reloj de Enfermera Personalizado Reloj de Bolsillo Enfermera Nombre Reloj de Enfermera Portátil Reloj de Bolsillo Retro Regalo Cumpleaños Conmemorativo para Mujer Madre Padre (Plata) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ 【Diseño personalizado】: Reloj de enfermera con grabado personalizado con información de grabado láser gratuita. Estilo simple y elegante, diseño de cadena de metal, esfera redonda de cruz roja, peso ligero. Elegante y generoso, retro y temperamental. Su texto personalizado con su propio ingenio hace que el reloj de bolsillo de la enfermera sea único y significativo.

⌚ 【Regalo perfecto】 El reloj de bolsillo personalizado es un regalo exquisito para colegas, amigos o familiares. Adecuado para el día de San Valentín, día de la madre, día del padre, cumpleaños, acción de gracias, Navidad, graduación, aniversario, para su esposa, madre, padre, esposo, novio, novio, novia, hija, hijo, abuela, un buen regalo para usted o el amado en tu vida.

⌚ 【Practicidad】 Puedes sujetarlo a tu ropa o donde lo necesites, muy conveniente. Reloj de bolsillo de enfermería adecuado para médicos, enfermeras u otro personal que trabaje en hospitales o situaciones médicas. La superficie del reloj de bolsillo de la enfermera está hecha de vidrio ultra transparente que facilita la lectura de la hora. Comprueba la hora de forma perfecta y cómoda y utiliza el segundero para el pulso y la respiración.

⌚ 【Resistente al agua]】 El reloj de enfermera tiene un diseño impermeable, p. Ej. B. Lavarse las manos, salpicar agua. Pero no se puede sumergir en agua, no es adecuado para bañarse, nadar, bucear, etc.

⌚ 【Pasos personalizados】 1- Haga clic en "Personalizar ahora" para personalizar. 2 - Agrega tu texto. 3- Añadir al carrito.

Bogoro Reloj de Bolsillo de Silicona con Broche,2 Piezas Reloj Bolsillo Enfermera,Redondo Reloj Prendedor de Broche de Túnica de Paramédico Doctor, Reloj de Bolsillo,Regalo para Médico Doctor € 11.89

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de leer】Reloj de enfermera con movimiento de cuarzo de alta calidad, reloj de seguridad único con diseño de pasador de seguridad con puntero brillante en la oscuridad, ideal para turnos de noche o campamentos, muy fácil de leer. Sugerencias: el reloj de enfermería debe absorber suficientes fuentes de luz antes de que brille en la oscuridad.

【Fácil de llevar】El reloj de enfermera con control remoto tiene una funda de silicona exterior que puede sujetar y proteger bien el reloj. El reloj de enfermera con llavero tiene un clip, que es fácil de fijar y se puede fijar en el bolsillo correctamente, lo mantendrá bien sujeto al bolsillo o al estetoscopio.

【Fácil de esterilizar】Funda de silicona suave fácil de limpiar y sujeta muy bien el reloj. La caja exterior flexible se puede quitar fácilmente del reloj, y ambas superficies se pueden desinfectar con toallitas con alcohol.

【Regalo ideal】Maravilloso regalo para sus amigos médicos y enfermeros, colegas, estudiantes de la clase de medicina. Ampliamente utilizado para viajar, correr, escalar montañas, acampar y todos los deportes al aire libre, y también para el trabajo en interiores, como hospitales, escuelas, supermercados, oficinas, bancos.

【Consejos cálidos】Solo apto para la vida diaria de impermeable, como lavado de manos, lluvia o salpicaduras de agua, pero no sumergido en agua, no apto para bañarse, nadar, bucear, etc.

Naisicatar reloj de enfermera con broche FOB, para batas unisex de médicos y enfermeras, Broche colgante de bolsillo con flores. Reloj de cuarzo de bolsillo con clip # Flores de colores # X 1 € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPACTO Y PORTÁTIL: Bonito diseño floral de moda. Con un broche con cierre y un diseño compacto y portátil. Apariencia única, fácil de usar, maravilloso regalo para un amigo.

FÁCIL DE ESTERILIZAR: Con una funda de silicona fácil de esterilizar, este reloj es ideal para enfermeras y otros profesionales de la salud (empleados de centros médicos). Mejore su día con estos sobres de colores.

DE GRAN CALIDAD: Fabricado en silicona de alta calidad, este reloj de enfermera es suave y flexible.

ALTA PRECISIÓN: Reloj de enfermera de cuarzo, de alta precisión y calidad, con broche FOB Reloj colgante de bolsillo de gel de silicona. El cierre de seguridad de este reloj lo mantendrá colgado mientras usted realiza sus tareas diarias.

NO ES RESISTENTE AL AGUA. Apto para actividades diarias tales como el lavado de las manos y es resistente a las salpicaduras ; no apto para el buceo, la natación u otras actividades relacionadas con el agua.

Reloj Médico Reloj Prendedor de Broche de Túnica de Paramédico Doctor Enfermera Silicón de Flores Geométricas Azul & Morado € 4.50 in stock 2 new from €4.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj reloj de bolsillo broches para bata enfermera, médico, paramédico, azul & Púrpura flores geométrica

Ideal para enfermeras médico enfermero túnica broche

Reloj de cuarzo

Fantástica ganga. envío rápido

Viene con una batería adicional

