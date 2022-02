Inicio » Cocina Los 30 mejores Relleno Nordico Cama 180 de 2022 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Relleno Nordico Cama 180 de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Relleno Nordico Cama 180 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Relleno Nordico Cama 180 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Relleno Nordico Cama 180 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Relleno Nordico Cama 180 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Pikolin Home - Edredón de fibra con tratamiento antiácaros para otoño/invierno de 300 gr transpirable e hipoalergénico € 33.33

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El relleno/edredón nórdico está recomendado para otoño e invierno y para habitaciones con temperaturas medias o frías

Tiene un tratamiento antiácaros, que evita que estos microorganismos proliferen en el colchón y así minimicemos los síntomas de la alergia como tos y estornudos que pueden interrumpir el descanso

Está relleno de fibra hueca siliconada Ecolofil con tacto semejante al plumón, y gracias a sus materiales sintéticos es un artículo que no produce alergias

Tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse y secarse a máquina a baja temperatura Se recomienda lavarlo con varias pelotas de tenis para que su relleno no se apelmace

La fibra Ecolofil Feather Touch aporta un tacto semejante a la pluma

Todocama - Edredón/Relleno nórdico de Fibra antiácaros, otoño-Invierno, 300gr/m², Color Blanco (Todas Las Medidas Disponibles). (Cama 105/120-180x220cm) € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con fibra hueca que reacciona con el calor que desprende nuestro cuerpo, calentándose y utilizando su capacidad calorífica para calentar el aire que queda entre las fibras, creando así un manto de calor que nos aísla del frío.

Máxima transpirabilidad evitado la sudoración durante el descanso.

Hipoalergénico: está fabricado con materias primas que evitan cualquier tipo de alergia. Tratamiento antibacterial y antiácaros.

Diseñado para descansar en una habitación con una temperatura que oscile entre 15 y 23 grados.

Fácil lavado hasta 40 grados. El secado debe realizarse a baja temperatura. Está íntegramente fabricado en España y cuenta con la garantía de Todocama de 10 años. READ Los 30 mejores Conga Serie 3090 de 2022 - Revisión y guía

Bedsure Edredon Cama 180 Invierno - Relleno Nordico 260x240 cm de 450 gr/m² para Cama Matrimonio 180x200, Fibra Suave y Caliente, Gordo y Blanco € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXQUISITA ARTESANÍA: Con las clásicas artesanías de punto de costura, Bedsure relleno nordico se distribuyen uniformemente sobre ti, proporcionando una superficie uniforme y turbia para el sueño más relajante - Los edredones acolchados 180GSM se abultan más completamente incluso en las esquinas - El edredón alternativo de pieza entera se mantiene suave y esponjoso después de un uso prolongado.

CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:Hecho de la mejor capa de microfibra cepillada y relleno de microfibra 100%, nuestro edredón para cama brinda una sensación extremadamente suave y calidez transpirable (sin ser demasiado caliente o pesado debajo de ella) - Los edredones de microfibra imitan el calor de abajo sin las plumas / olores y son preferibles para las personas sensibles.

EXCELENTE DISEÑO Y DECORACIÓN: Pestañas de esquina cosidas que se ajustaron a la derecha en las tapas de la cubierta para evitar que el inserto del edredón se deslice durante la noche - Los edredones sólidos se pueden combinar con su funda de edredón o como edredones independientes - El estilo clásico de nuestro edredón de cama es adecuado para todo el año para coordinar con todo su conjunto de ropa de cama existente.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES: Cosidas a través de todas las capas, los edredones acolchados crean paredes entre las capas superior e inferior para evitar que el relleno se agrupe o se desplace - El edredón de la cama resiste el lavado y la costura apretada NO SE Suelta, se empalma o se divide a lo largo de la costura - Recomendamos que lave el edredón antes de usarlo (ayude a esponjarlo).

Bedsure Edredón Relleno Nórdico Cama 180 4 Estaciones- Bedding Edredón Reversible Doble 150+300 gr/m² de 260x240 cm Fibra Suave y Antiacaro, Caliente y Cómodo Blanco € 62.04 in stock 1 new from €62.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXQUISITA ARTESANÍA: Con las clásicas artesanías de punto de costura, Bedsure relleno nordico se distribuyen uniformemente sobre ti, proporcionando una superficie uniforme y turbia para el sueño más relajante - Los edredones acolchados 150+300GSM se abultan más completamente incluso en las esquinas - El edredón alternativo de pieza entera se mantiene suave y esponjoso después de un uso prolongado.

CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:Hecho de la mejor capa de microfibra cepillada y relleno de microfibra 100%, nuestro edredón para cama brinda una sensación extremadamente suave y calidez transpirable (sin ser demasiado caliente o pesado debajo de ella) - Los edredones de microfibra imitan el calor de abajo sin las plumas / olores y son preferibles para las personas sensibles.

EXCELENTE DISEÑO Y DECORACIÓN: Pestañas de esquina cosidas que se ajustaron a la derecha en las tapas de la cubierta para evitar que el inserto del edredón se deslice durante la noche - Los edredones sólidos se pueden combinar con su funda de edredón o como edredones independientes - El estilo clásico de nuestro edredón de cama es adecuado para todo el año para coordinar con todo su conjunto de ropa de cama existente.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES: Cosidas a través de todas las capas, los edredones acolchados crean paredes entre las capas superior e inferior para evitar que el relleno se agrupe o se desplace - El edredón de la cama resiste el lavado y la costura apretada NO SE Suelta, se empalma o se divide a lo largo de la costura - Recomendamos que lave el edredón antes de usarlo (ayude a esponjarlo).

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar a baja temperatura. No usar lejía, no planchar, no lavar en seco.

Utopia Bedding Edredón Nórdico - Edredón 350 gr/m²- (230 x 260cm) - Edredón Reversible Cama 180 (Bicolor) - Gris y Negro € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDA DE EDREDÓN - Edredón Nórdico Super King reversible de plumón. Medidas: 230 x 260 cm

COSTURA ESTILO CAJA - El edredón de aspecto nítido con relleno de 350 GSM (1794g) presenta bordes ribeteados con una elegante costura estilo caja que evita que el relleno se desplace.

FIBRA DE RELLENO SILICONADO - Material extremadamente suave con relleno alternativo de fibra siliconada que proporciona una sensación cómoda y acogedora

PESTAÑAS EN LAS ESQUINAS - Las cuatro pestañas de las esquinas facilitan enormemente la colocación de cualquier funda nórdica y aseguran que el nórdico quede en su lugar.

LAVABLE A MÁQUINA - Lavado a máquina en ciclo suave con agua fría, secado al sol o en secadora a baja temperatura cuando sea necesario

Wavve Edredón Relleno Nórdico 240x260 cm para Cama 180, Edredón de Fibra 300gr/m², Ligero, Suave, Transpirable para Primavera y Otoño (260x240 cm) € 45.99

€ 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buen sueño: Este edredón nórdico está hecho de material suave y transpirable para que la piel permanezca seca y cálida. Le ofrece la comodidad para garantizar un buen sueño en las estaciones más frías

Alta calidad: El edredón relleno nórdico está hecho de microfibra sintética siliconada de 300gsm, con buen volumen y tacto suave. La cubierta de edredón también se hace de microfibra de alta calidad, es muy cómoda y agradable para la piel. Se cosen a través de todas las capas para que evitar que el relleno se agrupe o se desplace, es resistente a lavar y usar

Con Certificado de Oeko-Tex Standard 100: El edredón está hecho de microfibra ecológica. No tiene olor maloliente o tóxico, es ideal para niños, bebés o personas sensibles

Mantenimiento: El edredón de fibra se vuelve muy pesado cuando se moja en agua, le recomendamos que lo limpie parcialmente en agua a baja temperatura. También puede utilizar una lavadora de gran capacidad para limpiarlo

Nota: Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene algún problema o necesita más información, no dude en contactarnos

Pikolin Home - Edredón nórdico plumón de oca 92% con tejido de algodón de otoño/invierno y habitaciones con temperaturas medias € 141.63 in stock 1 new from €141.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un edredón nórdico con un 92% plumón de oca de 250 gr para otoño e invierno y para habitaciones con temperaturas medias

Su tejido exterior está confeccionado en 100% algodón con tratamiento downproof, que evita la migración de las plumas al exterior

Puede lavarse a máquina en ciclo suave y secarse al aire para un óptimo mantenimiento del edredón Puedes lavarlo con dos o tres pelotas de tenis para que la pluma quede dispersa Es muy importante que la pluma quede completamente seca antes de guardarlo o colocarlo sobre la cama

Tiene una gran suavidad, aporta mucha comodidad y es transpirable y ligero

Su confección es en cuadros de 30 x 30 cm con un vivo alrededor

Belnou Hestia-Edredón Relleno Nórdico Blanco De 400 Gr, Tacto Seda, Confort Invernal, (Cama 180 (260 X 240 Cm) € 52.95 in stock 3 new from €52.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón nórdico sintético de calidad y de gran calidez gracias a su relleno interior de alta densidad

Relleno interior de 400 gr/m²; y tejido exterior de microfibra con tacto seda extrasuave; se entrega dentro de su bolsa con asas

Tratamiento anti-alergénico y anti-ácaros; cuenta con el certificado oeko-tex del instituto tecnológico textil aitex garantizando que está libre de cualquier sustancia perjudicial o nociva para la salud o la piel

Producto de calidad belnou, diseñado y fabricado en españa

Pikolin Home - Edredón nórdico de fibra con tratamiento de Aloe Vera de 400 gr para el invierno y habitaciones con temperaturas frías € 55.23

€ 38.08 in stock 1 new from €38.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón nórdico de fibra de 400 gr recomendado para el invierno y para habitaciones con temperaturas frías

Está confeccionado con un tratamiento dermoprotector de Aloe Vera con propiedades calmantes y refrescantes óptima para personas con piel sensible y atópica, pudiéndose usar con o sin funda nórdica

La combinación de la fibra hueca siliconada Ecolofil con tacto suave similar al plumón y la microfibra perchada Silktouch proporcionan confort y transpirabilidad para un descanso adecuado

Es de fácil mantenimiento, ya que puede lavarse y secarse a máquina a temperatura baja Se recomienda lavarlo con varias pelotas de tenis para que no se apelmace su relleno

Es un edredón de fibra que cuenta con certificado Oekotex (20120k0516-AITEX), que garantiza su fabricación sin sustancias nocivas READ Los 30 mejores Cuchillas Cepillo Electrico de 2022 - Revisión y guía

Icelands Relleno NÓRDICO BÁSICO 92% PLUMÓN 275 GRS/M2 Cama 180/200 (280X240) € 137.50 in stock 2 new from €137.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relleno: 92% plumón 8% pluma pato blanco

Tejido: 100% algodón. Down Proof. 240 hilos

Gramaje: 275 grs/m2

Nivel térmico alto

Cama 200: 280x240 cm

Pikolin Home - Edredón nórdico de fibra con tratamiento antiácaros DUO 4 Estaciones de 150 + 300 gr válido para cualquier temperatura € 61.95

€ 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón nórdico DUO de fibra hueca siliconada Ecolofil con tacto suave similar al plumón compuesto por dos rellenos (150 gr + 300 gr) para usarse durante todo el año

Está confeccionado con un tratamiento antiácaros que crea una barrera eficaz contra estos microorganismos y minimiza los síntomas de la alergia como tos y estornudos que pueden interrumpir nuestro descanso

Son dos nórdicos diferentes que pueden usarse uniéndolos mediante corchetes o de forma individual: 150 gr, 300 gr, o 450 gr juntos, según la necesidad de abrigo

Tiene un fácil sistema de abroche con corchetes para su combinación en forma de DUO

Tiene un fácil mantenimiento ya que puede lavarse en la lavadora y secarse en secadora con baja temperatura Es recomendable lavarlo con varias pelotas de tenis para que no se apelmace su relleno

Duvedecor - Relleno Nórdico para Invierno Golden. Plumón 270gr. Filing Power 4/4. - 180cm (260x240cm) € 107.49 in stock 1 new from €107.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% algodón con densidad del tejido: 40/40. Relleno: 90% plumón / duvet. Gramaje/Peso (sólo del relleno) 270gr/m2. Filling Power - calidad del relleno (capacidad aislante del duvet):400. Nivel de aislamiento alto. Acabado doble costura - vivo Algodón Blanco. Confección: cuadros, tabique interior. Nivel térmico 4 (escala del 1 al 4). Recomendado para invierno.

Ribete o vivo permietral, confeccionado con cámaras interiores para una distribución perfecta del relleno. Tacto suave y natural.

Transpirable. Producto 100% natural y ecológico. Homologación Oeko-Tex garantiza que los tejidos no contengan concentraciones de sustancias perjudiciales para la salud. Certificación y testeo por institutos textiles reconocidos internacionalmente. Envasado en estuche exclusivo para su correcta conservación y almacenamiento. Color blanco.

VIP HOGAR Relleno EDREDÓN NÓRDICO, Fibra Tacto Pluma 300gr/m2, Varias Medidas Y Colores. (Gris Oscuro/Gris Claro, 180X260) € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELLENO EDREDÓN NÓRDICO, FIBRA HUECA SILICONADA, TACTO PLUMA 300GR/M2.

Gracias a su colorido puede utilizarse sin funda nórdica.

Fibras que aportan un tacto semejante a la pluma.

Se recomienda que tome medida de su colchón, así como la altura de la cama para elegir el tamaño que más se adapte a su necesidad y gusto.

Variedad de colores y medidas. EDREDÓN REVERSIBLE.

Dhestia Edredón Relleno Nórdico Fibra Pluma-Eco 250 Gr, Hipoalergénico, Anti-Ácaros, (Cama 105-180X220Cm), Multicolor, 105-180 X 220 Cm € 29.85

€ 27.95 in stock 3 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón/ relleno nórdico: con interior de fibra sintética hueca siliconada y tejido exterior de tacto seda suave

Tratamientos: antiácaros, antibacterias y tejido hipoalergénico para evitar posibles alergias

Calidad: relleno interior de 250grs/m²; indeformable a la presión y de gran duración

Fabricado en europa

Sin químicos: no contiene productos químicos perjudiciales para la salud; permite el lavado y el secado en máquina

Relleno Nórdico Antiálergico 300g/m² poliéster Fibra Hueca - Cama 180/200 (260x220) € 45.00 in stock 1 new from €45.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido del Edredón nórdico: 100% microfibra poliéster. Relleno nórdico: 100% poliéster fibra hueca siliconada conjugada.

Tejido relleno en microfibra tacto seda. Tratamiento antiálergico.

Relleno/Edredón Nórdico Antiálergico 300g/m² poliéster fibra hueca, tacto pluma

Disponible en 300 g/m² (recomendado para otoño-invierno).

Relleno nórdico para cama 80/90/105135/140/150/160/180 cm

Vipalia - Edredon Relleno Nordico Cama 180 Camas matrimoniales. Tacto Pluma. Blanco Liso 300 gr Invierno. Microfibra Fibra Hueca. Suave Grueso Comodo Transpirable Hipoalergénico. Cama 180 260x240 cm € 55.95 in stock 1 new from €55.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredon Relleno Nordico para otoño / invierno Cama 180 260x240 cm. 300 gr/m². Tejido Exterior 100% Microfibra. Interior 100% Fibra hueca siliconada.

Edredones para cama, cómodo, práctico y suave. Hipoalergénico, transpirable, antiácaros y resistente. Compatible con camas de 190/200 cm.

Relleno Nórdico tacto pluma muy suave. Diseño de Rayas Blanco Liso. Reversible y práctico. Materiales y costuras de máxima calidad.

Combina nuestro edredón con tus sabanas, fundas nordicas, colchas y mantas. Medidas perfectas para fundas nordicas.

Lavable a maquina a 30º, se puede secar en secadora a baja temp., no usar lejía, no planchar, no lavado en seco. Fabricado en España.

BEDDING - Relleno/Edredón Nórdico Antiálergico 300g/m² poliéster Fibra Hueca, Tacto Pluma - Cama 180/200 (260x220) € 55.00 in stock 2 new from €55.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido: 100% microfibra poliéster.

Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada conjugada.

Tejido en microfibra tacto seda

Tratamiento antiálergico.

Bienestar térmico. Disponible en 300 g/m² (recomendado para otoño-invierno).

Purpura Home Relleno Nórdico, Edredón hipoalergénico de Fibra, Tacto Pluma, Otoño-Invierno, 300 gr/m², Varias Medidas (Cama 90 (180X270), Granate/Gris) € 36.00 in stock 1 new from €36.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón relleno nórdico de 300 gr; varia medidas y colores.

Gracias a su diseño se puede utilizar sin funda nórdica. Muy buena calidad.

Hipoalergénico; La microfibra ayuda a disminuir los síntomas de alergia. Tejido de microfibra alta calidad esmerilada.

Para habitaciones con temperaturas medias (20⁰ aprox.).

Fibras que aportan un tacto semejante a la pluma, con gran capacidad de recuperación y fácil mantenimiento. 100% fibra hueca siliconada.

Acomoda Textil - Edredón Nórdico Reversible. Relleno Nórdico Microfibra 250 gr/m². Edredón Bicolor Cálido y Ligero de Invierno. (Avellana/Beige, 180x260) € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Edredón nórdico reversible relleno de microfibra 250 grs/m², aporta la calidez ideal para combatir las bajas temperaturas, ideal para el invierno.

MEDIDAS y COMPLEMENTOS: Contamos con 2 medidas adaptadas a todo tipo de camas y necesidades, 180x260 cm incluye 1 funda de cojín 50x50 cm y el tamaño de 240x260 cm incluye 2 fundas de cojín 50x50cm .

MATERIAL: Compuesto de 100% poliéster con microfibra hipoalergénica totalmente transpirable que ayuda a reducir los síntomas de la alergia.

RECOMENDACIONES: No lavar a temperatura superior a 30 grados, no usar ningún tipo de blanqueadores, no lavar en seco, planchar a baja temperatura (Max 110º) y no secar en secadora.

Fabricado en España.

ENERGY TEXTIL - 350 gr - Relleno Nórdico Duvet Tacto Super Soft Fibra Hueca Siliconada -Todo El Año - (260_x_220_cm, Cama 160/180) € 39.80 in stock 1 new from €39.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELLENO NÓRDICO DUVET BLANCO GRAMAJE 350 g OTOÑO/INVIERNO EXTERIOR EN MICROFIBRA, LAVABLE, TRANSPIRABLE, TACTO EXTRA SUAVE 100 % SINTÉTICO TRATAMIENTO ALOE VERA RELENO FIBRA HUECA SILICONADA TACTO PLUMA ANTIALÉRGICO Y ANTIBACTERIANO

PimpamTex – Relleno Nórdico Microfibra, Edredón Hipoalergénico de Fibra 400 gr, Color Blanco, (Todas Las Medidas Disponibles) – (Cama 105-180x220 cm, 400) € 27.95 in stock 1 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA CUALQUIER ESTACIÓN: Este Relleno Nórdico es ideal para primavera/otoño en zonas cálidas y para verano en zonas frías.

HIPOALERGÉNICO: El Relleno Nórdico PimpamTex cuenta con un diseño hipoalergénico, confeccionado para que nada perturbe su descanso.

GRAMAJE: El relleno tiene un gramaje de 100 gramos de fibra hueca siliconada.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: 100% Microfibra.

MEDIDAS: 150 x 220 cm; nº de unidades incluidas: 1.

Lucena Basics - Relleno Nórdico (180 x 220, Cama 105) € 26.00 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido exterior: 100% microfibra de poliéster

Relleno: Fibra virgen extra hueca conjugada y siliconada

Hipoalergénico y transpirable

Lavado hasta 40º, secado a baja temperatura

Fabricado íntegramente en España, con la calidad y garantía de Lucena Cantos

Sancarlos -Relleno nórdico ANETO, 100% Plumón de oca seleccionada, Densidad 180 g, Cama 105 € 120.87 in stock 2 new from €120.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relleno nórdico de duvet, 100% plumón de oca blanco

Densidad: 180 grs. Exterior: 100% algodón satén, tacto suave

Con sistema Kassetten: permite una distribución uniforme del peso y volumen del plumón, garantizando el máximo confort

Ligero, a la vez que conserva el calor

Lavable a máquina 30º, respetando los cuidados básicos READ Los 30 mejores Aspirador Escoba Con Cable de 2022 - Revisión y guía

- Duvet - Relleno Edredón Nórdico Cama 160 Y 180 Blanco 400 gramos Alta Gama Tacto Pluma Super Suave Medida Total 260 X 240 Centimetros € 45.80 in stock 1 new from €45.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELLENO EDREDON NORDICO BLANCO EXCLUSIVE* 400g/cm2 ALTA GAMA CON LARGO DE COLCHÓN DE 200 CM.

MEDIDA TOTAL 260 X 220 CM ( CAMA 160 Y 180)

npt - Edredón/Relleno Nórdico hipoalergénico. Invierno, 400gr/m², Relleno de fibra hueca. (Cama 105 (180 x 220 cm)) € 36.96 in stock 1 new from €36.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave - Tacto suave y sensación mullida, para un sueño cómodo y agradable.

Transpirable - Gracias al relleno de fibra hueca y al diseño de compartimentación de diamantes. Regula la temperatura.

Hipoalergénico - La microfibra ayuda a disminuir los síntomas de alergia.

Fácil de lavar y secar - Se puede lavar hasta 40ºC, perfecto para eliminar manchas y microorganismos. Puede secarse en la secadora a temperatura baja.

Durabilidad - Exterior de microfibra y relleno de fibra hueca que garantiza una durabilidad prolongada.

Tecnocolchón - Edredón Nórdico Natura | Cama de 90/105 cm (180x220 cm) | Relleno Nórdico de 380gr Algodón Natural y Fibra Hueca Siliconada-Conjugada | Gran Transpiración. € 69.90 in stock 1 new from €69.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA CALIDAD | Edredón nórdico de alta calidad, cuenta con una gran transpirabilidad manteniendo la temperatura corporal y evitando la sudoración. Además, permite hacer la cama de una manera rápida y sin esfuerzo.

RELLENO | Su interior es de algodón natural y fibra hueca siliconada-conjugada, la cual crea un microclima ideal tanto para invierno como para entretiempo.

HIPOALERGÉNICO | Fabricado con materias primas que evitan los ácaros.

MANTENIMIENTO | Se aconseja ventilar la habitación y el nórdico antes de hacer la cama, además se puede lavar a máquina a 40º.

FABRICACIÓN NACIONAL | Edredón nórdico fabricado en España bajo estrictos controles de calidad y con los mejores materiales.

DHestia Edredón Relleno Nórdico Fibra Pluma-Eco 250 gr, Hipoalergénico, Anti-ácaros, (Cama 180-260x240 cm), Multicolor, 180-260 x 240 cm € 39.95 in stock 2 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de material: Poliéster

CONFORT HOME M.T. Relleno (Cama 105 (180 x 220 cm)) NÓRDICO Fibra Hueca* 400 g/m2 Tacto PLUMÓN * para Cama hasta 200 CM Largo* Marca ESPAÑA 105 € 32.81 in stock 1 new from €32.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORT HOME M.T. Relleno (Cama 105 (180 x 220 cm)) NÓRDICO Fibra Hueca* 400 g/m2 Tacto PLUMÓN * para Cama hasta 200 CM Largo* Marca ESPAÑA 105

BOHEME Relleno nórdico 120 gr/m2 Cama 105 cm - (180x220 cm) € 28.95 in stock 3 new from €28.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye relleno nórdico para cama de 105 (180x220 cm) de 120 gr/m2.

Composición: relleno 100% poliéster de fibra hueca siliconada que ofrece excepcional comodidad con tacto melocotón. Exterior 100% poliéster color blanco.

Acolchado lineal con tacto pluma muy suave. Transpirable y ligero. Tratamiento antiácaros y antibacterias, hipoalergénico. Se puede utilizar tanto para interior de funda nórdica como de edredón.

Ideal para épocas de primavera-verano. Bajo poder calórico que permite usarlo en las épocas más cálidas del año.

Detalles de lavado: lavable en lavadora hasta 40 ºC y se puede secar en secadora, no necesita plancha. Fabricado en España.

RELLENO NORDICO COLOR BLANCO DE 125 GR PARA CAMA DE 180 € 62.00 in stock 5 new from €62.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón / relleno Nórdico de 125 gr. de gran calidad

Medida: 260x240 cm para cama de 160 i 180

Relleno: 100% Microfibra / Tejido: 100% Microfibra / Acabado: Tacto EXTRASUAVE

El relleno de este edredón nórdico es de fibra hueca siliconada de primera calidad, que combina una excelente capacidad térmica y un elevado confort.

