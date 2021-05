Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Regalos De Boda Para Invitados de 2021 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Regalos De Boda Para Invitados de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

(Lote de 24 detalles) Baúl de madera con licor de hierbas ideal para regalar a los invitados en bodas, comuniones. € 75.30 in stock 1 new from €75.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features X 24 Baules de madera

X 24 licores de hierba 5 cl

Ideal detalle para bodas, comuniones o bautizos

Recuerdo original

Ideal detalle para bodas, comuniones o bautizos

Recuerdo original

Oumezon 30 Set Boda Bautizo Colgante Navidad comunión Konfirmation Regalo para Invitados Seguidores Perlenengel cumpleaños Gastgeschenk Handmade Perlenengel & Organzasäckchen & Seguidores Etiquetas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exquisita selección: 30 colgantes de ángel (mezcla de colores) con 30 colgantes de papel de estraza, 30 bolsas de organza blancas, ideales para bodas, Navidad, fiestas de cumpleaños y regalos para todo tipo de hermosas ocasiones.

Sorprendentemente versátiles: estos colgantes de ángel se pueden utilizar como decoración para ropa y bolsas. El ángel de la guarda también es un regalo muy popular, por ejemplo, como regalo de bautizo, regalo de Navidad, de cumpleaños infantil, para renovación de votos nupciales, regalo de bodas o para recepción de boda.

Tamaño adecuado: la perla de ángel es de aprox. 5 x 2,3 cm, el colgante de papel de estraza es de aprox. 9,5 x 4,5 cm, la bolsa de organza transparente es de 12 x 10 cm, la superficie del accesorio está protegida con aceite, y la artesanía es excelente. No es fácil de raspar en comparación con modelos normales.

Decoración especial de boda: el llavero en estilo de ángel se adapta bien a las etiquetas de estraza y le da a su decoración de boda un toque clásico o regio. Puede colgarlos en un árbol para que sus invitados puedan recogerlos o distribuirlos en una mesa en impresionantes y llamativos arreglos, también como estupenda decoración de jarrones y de postres. Los ángeles también se pueden utilizar perfectamente como recuerdo en las fiestas de bebé.

El mejor agradecimiento: tarjetas con texto de agradecimiento en inglés “Thank you for being a key part of our lives”, y también las bolsitas están ahí para todos.

Vasara Lote de 30 Bolí­grafos con Forma de Pintalabios Rojo, Rosa Y Negros - Detalles Originales Invitados de Bodas, Regalos Comuniones y Recuerdos para Cumpleaños Infantiles € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.

Articulo: Boligrafo pintalabios en bolsita transparente. Medidas: 10 x 1 cm

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.

Articulo: Boligrafo pintalabios en bolsita transparente. Medidas: 10 x 1 cm

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

Toalla Perrito, Lote 30 Toallas. con Pegatina Personalizada con Nombre y Fecha del Evento. Regalos Originales para entregar a los Invitados en una Boda, comunión o Bautizo. € 32.90 in stock 1 new from €32.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Plegado: 6 x 8 x 6 cm. Medida Abierta: 20 x 20 cm

Material: Microfibra 310 g/ m2

Precio para el lote de 30 toallas, se sirven colores surtidos-variados (AGOTADO TEMPORALMENTE EL COLOR ROJO), según existencias. Incluye tarjetita adhesiva personalizada, con el nombre y la fecha del evento. Con la imagen en la pegatina de unas alianzas si es una Boda, un Cáliz si es una Comunión y de un tarta si es un cumpleaños.

Una vez realice el pedido, envíe un mensaje a Cosas43 indicando el texto de la pegatina.

RECUERDE: Sólo el vendedor COSAS43 le garantiza la calidad, personalización correcta y envío a tiempo de los productos de la marca COSAS43.

Creawoo Libro de Invitados de Madera Alternativa Libro de Invitados de la Parte Superior del Marco con 95PCS Corazones de Madera Regalos Conmemorativos Decoración Rústica para la Boda (Blanco) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único y bonito. Los libros de invitados Creawoo sirven como una maravillosa decoración para tu boda. Es una pieza de arte combinada con láser, artesanía de madera.

Disponible para personalizar tu propio nombre. Viene con un gran corazón de madera para escribir el nombre y la fecha del novio y novia. Lo que hace un libro especial personalizado.

Corazones de color rojo y madera. Dos corazones de colores hacen un aspecto perfecto. Los corazones de madera se produjeron a partir de madera contrachapada de abedul. Los mejores recuerdos se mantendrán durante mucho tiempo.

Soporte de alta calidad. Conveniente para poner en el escritorio para los corazones de invitados. Después del gran evento puedes decorar este libro de invitados en tu habitación amorosa para una mejor memoria.

Tamaño: 41,9 x 31,7 cm. Disponible para 72 piezas de corazón. Para invitados de boda de 30 a 72 invitados. (Viene con 80 corazones, 8 extra como repuesto).

JZK 50 x Abrebotellas llave antigua con etiquetas kraft y cuerda de yute, llavero de bronce vintage para boda rústica regalos invitados fiesta favores detalles comunion recuerdo € 20.79 in stock 2 new from €20.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lista de paquetes: 50 x llaves de metal color bronce de aspecto rústico + 50 x etiquetas de papel kraft con corazones huecos + 50 x cuerdas de yute. Grande como regalo del recuerdo de la boda o favores de fiesta para adultos.

Tamaño: Clave abrebotellas: 7.6 x 2.8 cm. Tarjeta: 10 x 5 cm. Cuerda: 30cm. Material: aleación de zinc de buena calidad. Muy bonito es un detalle para una comunión original y útil.

Estos son abridores de botellas de cerveza, Ya que son realmente robustos y no endebles. Átalos a las botellas juntos con las etiquetas con un mensaje, hacer nuevos favores de boda para hombres invitados.

También puedes colgarlos en un árbol de mesa de boda, perfecto para tarjetas de nombre de mesa de recepción de boda como tarjetas de ajuste de lugar. Como parte de los favores originales de la boda para los caballeros y las damas.

Ideal para Alicia en el país de las maravillas boda temática. o tema de la fiesta de cumpleaños de Harry Potter, fiesta del bebé, comunión, Navidad. Hermosa pequeña decoración, además de las bolsas de regalo o caja del favor.

GoMaihe Clave Abrebotellas 50Pcs, Llavero con 5 Estilos de Abrebotellas Retro, Bolsa Transparente, Etiqueta de Regalo, Decoración de Mesa de Boda Cumpleaños, Abrebotellas de Cerveza de Boda € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES DEL PRODUCTO: abrebotellas clave de 50 piezas, 5 estilos La longitud del abrebotellas vintage son: 6.7cm, 7.3cm, 7.4cm, 7.7cm, 8cm. 50 etiquetas de regalo hechas de papel kraft, cada una de 4,5 x 9 cm. 50 bolsas de regalo transparentes con cordón, cada una de 9 x 12 cm. 50 cordeles de yute natural, cada uno de 32 cm de largo.

DISEÑO RETRO - Abrebotellas de bronce vintage con etiqueta de regalo marrón y bolsa transparente. Es fácil de instalar y la etiqueta de regalo puede ser simplemente DIY. Puede expresar su información personal o escribir algunas felicitaciones y colgar el abrebotellas y el colgante en el regalo o el árbol.

USOS MÚLTIPLES: el abrebotellas clave se puede usar como regalo de bodas para bodas, graduaciones, cumpleaños, fiestas, proyectos de bricolaje, manualidades, álbumes de recortes, collares, llaveros, colgantes de bolsos, etiquetas de cadena de suéter y accesorios. Este abrebotellas es fácil de guardar o llevar en una bolsa, agradable y práctico.

MATERIAL DE CALIDAD: estos abrebotellas clave están hechos de una aleación resistente y están chapados. Sin plomo, brillante y ecológico. Cada llave está bien hecha, es resistente y duradera, única y hermosa.

Lote de 30 Bálsamos Labiales Aroma Vainilla - 3 Colores Surtidos, según disponibilidad - Bálsamos Labiales redondos SPF15 UV Acabado - Balsamos Lip Gloss Labiales Detalles de Bodas Invitadas € 34.95 in stock 2 new from €34.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3.8 Ø | 24 gr. - Esfera de bálsamo labial en elegantes colores dorado, plateado y oro rosa (dependiendo del stock del momento). Aroma vainilla, con protección SPF15 y dermatológicamente testados. SPF15. Aroma Vainilla

Añade las Cantidad que necesites al hacer tú pedido ahora! Disponemos de Stock!

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

Añade las Cantidad que necesites al hacer tú pedido ahora! Disponemos de Stock!

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

DUAMY Bolsitas de Organza Blancas + abridor con Forma de Llave + Etiqueta Kraft. 20 Bolsas de Tela, Detalle Invitados de un Evento: Boda, Bautizo, comunión, cumpleaños, Navidad. Vintage. € 16.50 in stock 1 new from €16.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 UNIDADES: Saquito de organza (10*13 cm) + abrebotellas con forma de llave + etiqueta Kraft. Un set completo para regalar en eventos o fiestas a tus invitados.

DETALLE ORIGINAL Y ÚTIL – Un regalo diferente al resto, que no quedará guardado y olvidado en un cajón. Recordarán ese día tan especial cada vez que usen el abrebotellas o la bolsita.

DIY – El pack incluye todos los elementos necesarios para crear tu propio regalo. Podrás decorar la etiqueta a tu gusto, poner la llave y la etiqueta dentro o fuera de la bolsa, rellenar la bolsa con algún otro objeto…

SORPRENDE A TUS AMIGOS – Haz tu fiesta más especial con un regalo original que aparentemente es una llave, pero también servirá para abrir las botellas de los refrescos o zumos.

PERSONALIZA CADA DETALLE – La etiqueta Kraft podrás decorarla de la forma que mejor se adapte a tu gusto y al estilo de la celebración o a la temática de la misma. Para bodas, bautizos, fiestas de cumpleaños…

Lote de 20 Tazas con Frases"GRACIAS POR VENIR" - Tazas para Detalles de Bodas, Bautizos y Comuniones. Tazas para regalar en Bodas € 49.50 in stock 2 new from €49.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote de 20 Tazas con Frases "GRACIAS POR VENIR" - Tazas para Detalles de Bodas, Bautizos y Comuniones. Tazas para regalar en Bodas

Se sirve surtida en 3 colores con diseños diferentes. Acabado mate. Presentada en caja de cartón kraft con ventana. Medidas de la taza: 7cm x 9cm diámetro. Medidas de la caja: 10,5 x 7 x 9 cm. Material: cerámica. Apta para Microondas y Lavavajillas.

Taza Frases Gracias por Venir

Presentada en caja de cartón kraft con ventanita.

Lote de 50 Monederos Gracias por Venir - Monedero Frases para Detalles y Regalos de Bodas, Comuniones y Celebraciones € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.

Un monedero práctico y muy original que seruro encantará a tus invitadas. Diseño impreso a dos caras. Precio Unitario - Se sirve surtido en 3 frases. Medidas: 11 x 8,2 cm

Añade la Cantidad de Lotes o Unidades que necesites al confirmar tú pedido, disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas

Visita nuestro escaparate Vasara en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

Lote 20 Bolsas de la Compra Plegables Colores Surtidos. Detalles para los Invitados, Regalos para Eventos. € 19.10 in stock 3 new from €18.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Poliéster 190T

Medida abierta: 40 x 38 cm

Precio para el lote de 20 bolsas, se sirven colores variados

Material: Poliéster 190T

Medida abierta: 40 x 38 cm

Precio para el lote de 20 bolsas, se sirven colores variados

Emotiset lote de 30 toallas perro detalle de boda en caja regalo. Detalle, recuerdo, económico . Toallas originales para bautizos comuniones cumpleaños bodas fiestas eventos € 31.85 in stock 2 new from €31.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REGALO ORIGINAL Y ECONÓMICO PARA TUS INVITADOS: sorprende a tus invitados con un original detalle, estas divertidas toallas con forma de perrito les encantarán.

PACK INDIVIDUALES: cada toalla de perrito viene presentada en un bonito estuche individual de PVC transparente de diseño . Plegado 6 x 8 x 6 cm.

AÑADE LOS LOTES QUE NECESITES A TU PEDIDO :disponenos de stock suficiente para que ningún invitado se quede sin su detalle.

MEJORAMOS TU EXPERIENCIA DE COMPRA: añadiendo al lote de 30 tallas de perrito una vela perfumada con aroma de vainilla en caja de metal.

DEVOLUCIÓN GARANTIZADA: si nuestro producto no cumple tus expectativas se devolverá el dinero en el plazo de 30 días. READ Los 30 mejores Tijeras De Costura de 2021 - Revisión y guía

BETESSIN 24 Piezas Abanicos Plegables de Mano Abanicos de Papel y Bambú Paper Fan Color Blanco para Decoración Fiesta Baile Boda Casa Oficina DIY Regalo (Blanco, 24pcs) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀ El paquete incluye 24pcs abanicos plegables de mano, con tamaño plegable 21*3*1cm aprox. , longitud ampliada 38cm aprox.

❀ Material: papel y bambú, excelente mano de obra, con la superficie muy lisa; de color blanco.

❀ De tamaño peuqueño, pesa poco, fácil para almacenar y llevar en la bolsa. En diseño simple, exquisito, práctico y reutilizable, suave apertura y cierre, fuerte y durarable. Abanico de mano ideal para traerle la brisa fresca en el verano caliente.

❀ Decoración perfecta y regalo ideal para decoración de boda, invitados, ceremonias, fiestas, cumpleaños, bautizos, baby party, banquetes, eventos, picnics, etc. .

❀ La superficie de color puro del abanico plegable le permite dibujar, pintar, escribir y crear trabajos de arte sobre ella. Material ideal para hacer manualidades, decaración de casa y de oficina, regalo especial para invitados y amigos.

Lote 10 Mochilas Sports balón de fútbol. Mochilas, Bolsas merienda. Regalos para Eventos Infantiles. Detalles Bodas Niños € 14.15 in stock 2 new from €14.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida: 42 x 42 cm

Material: Poliéster 190T

Precio para el lote de 10 unidades.

Medida: 42 x 42 cm

Material: Poliéster 190T

Precio para el lote de 10 unidades.

Sólo el vendedor Cosas43 le garantiza la calidad del servicio, veracidad de artículos y plazos de entrega de los productos de la marca: COSAS43 DETALLES PARA INVITADOS BODA-COMUNION-BAUTIZO

Lote de 24 Llavero de Madera con Frases Suerte La Nuestra - Llaveros de Madera para Las Bodas, los bautizos, comuniones y Eventos. € 22.90 in stock 1 new from €22.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Inscripción a una cara

❤ Original llavero de madera con frase "Que suerte la nuestra compartir este día contigo" Un detalles único y práctico. Medidas madera: 5 x 3cm Medidas anilla: 3,5cm diámetro. Presentado en bolsa de celofán transparente.

❤ Añade la Cantidad que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

* Inscripción a una cara

❤ Original llavero de madera con frase "Que suerte la nuestra compartir este día contigo" Un detalles único y práctico. Medidas madera: 5 x 3cm Medidas anilla: 3,5cm diámetro. Presentado en bolsa de celofán transparente.

❤ Añade la Cantidad que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

50pcs Favor de la Boda Regalo de Recuerdo Set Almohada Caja de Dulces Esqueleto de la Vendimia Llave Abrebotellas Escort Gracias Etiqueta French Ribbon (Plata Antigua) € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN CONJUNTO DEBE TENER: el conjunto de souvenir weddig Favor, una bonita decoración para su boda vintage / rústica

TODO EN UNO: caja de bombones creativa, útiles abridores de llaves, elegante cinta de seda y etiquetas de regalo blancas, no se lo puede perder

Tamaño: Almohada Candy Box: 5 x 3.5 pulgadas (tamaño plegado 3.54 x 2.6 x 1 pulgada); Cinta: 0,39 pulgadas x 25 yardas; Clave: 3 pulgadas, Etiquetas: 3.5 x 1.5 pulgadas

Los abridores de Key Bottle están hechos de aleación, latón bronce antiguo, sin plomo, robusto y útil, longitud: 3 pulgadas

El papel Kraft se puede usar con marcadores / sellos o tinta, perfecto para bodas, graduaciones, fiestas, etiquetas de tela, etiquetas de precios, etiquetas de regalo, etiquetas de marcadores, adornos de cupcake, árboles de deseos, notas de amor, reserva de chatarra, etc.

AONER 20pcs Abanico Blanco Plegable de Mano Tela Regalo Recuerdo Detalle para Invitados de Boda Fiesta Baile Arte Madera con Caja Papel para Guardar (Abanico Blanco+ Caja Blanca) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 20pcs abanicos, 20pcs cajas para guardar con etiquetas y cintas

Material de abanico: bambú, tela. Material de caja: papel.

Tamaño: abanico: 37 x 21 cm; caja : 22 x 3,8 x 1,3 cm

Perfecto como los regalos, recuerdos, detalles de Boda, Fiesta, Comunion o Bautizo para su invitados o para ocasiones de verano

Ideal para las actividades creativas, perfecto para hacer diy o bricolaje en los abanicos.

Detalles para invitadas de Boda. 30 monederos metalizados + 30 Abanicos de plástico y tela.Regalo para Bautizo, Comunión y eventos. € 39.65 in stock 2 new from €39.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Monederos: 12 x 8,5 x 0,5 cm. Material: Polipiel. En colores Oro, Plata y Bronce.

Medida Abanicos: 43 x 23 cm. Varillas de plástico y Tela en poliéster.

Precio para el lote de 30 Monederos + 30 Abanicos. Se sirven en colores variados según existencias.. Si desea una cantidad especifica de algún color, escriba o llame a Cosas43 una vez realizado el pedido.

Visita nuestro escaparate Cosas43 en Amazon para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Comunión Baratos, económicos y prácticos

Toalla Perrito, Lote 15 Toallas. con Pegatina Personalizada con Nombre y Fecha del Evento. Regalos Originales para entregar a los Invitados en una Boda, comunión o Bautizo. € 18.90 in stock 1 new from €18.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Plegado: 6 x 8 x 6 cm.

Medida Abierta: 20 x 20 cm.

Material: Microfibra 310 g/ m2

Precio para el lote de 15 toallas, se sirven colores surtidos-variados (AGOTADO TEMPORALMENTE EL COLOR ROJO), según existencias. Incluye tarjetita adhesiva personalizada, con el nombre y la fecha del evento. Con la imagen en la pegatina de unas alianzas si es una Boda, un Cáliz si es una Comunión y de un tarta si es un cumpleaños.

Una vez realice el pedido, envíe un mensaje al vendedor Cosas43 indicando el texto de la pegatina y el dibujo que desea incluyamos en la misma. Si no nos indican texto, las toallas se enviarán sin pegatina.

WOWOSS 50 Juego de abrebotellas de decoración de boda con etiquetas de tarjeta vintage y cuerda de cáñamo para invitados o regalos de fiesta € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye 50 abrebotellas, 50 tarjetas en blanco, 50 piezas de cuerdas colgantes, ideal para regalo de boda para invitados.

Abrebotellas de cerveza diseñado con un estilo vintage de toques, elegante y místico, es especial. Hecho de aleación duradera y fuerte, tapa de cerveza fácil de abrir. También una buena colección después de su uso.

Las tarjetas en blanco en papel Kraft marrón, sólidas y ecológicas, permiten que la creatividad se haga libremente.

Ven con cuerdas de cáñamo, puedes usarlas para decorar tu boda, fiesta, bar o casa.

El abrebotellas decorativo vintage mide 6,8 cm de largo, la tarjeta kraft mide 9 x 4,5 cm (largo * ancho).

UBERMing 20 Piezas Regalos de Ángel de Guarda + Bolsa de Organza + Etiqueta Papel de Estraza Ángel de la Guarda con Llavero para Navidad Boda Fiesta Comunión Confirmación Regalo para Invitados € 13.29 in stock 1 new from €13.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colgante está hecho de materiales de alta calidad, el elegante azul real es elegante y bonito. Está equipado con mosquetón, puedes colgar en el árbol o donde quieras decorar.

La calidad de la bolsa de organza es muy buena, usted puede montar su propia combinación de regalo DIY en ella, por ejemplo, algunas pequeñas galletas, pequeños dulces, bombones, etc.

Puede escribir cualquier bendición que desee expresar, en el papel, y cada invitado recibe un regalo único con su propio nombre, para que el invitado tenga su sincero agradecimiento.

El ángel colgante regalo puede ser utilizado como contraregalo para invitados en fiestas de Navidad, bodas, Comunión y muchas otras ocasiones bonitas.

El juego de colgante de ángel vintage es un signo de romanticismo. El paquete contiene 20 regalos de boda bautizo colgante, 20 bolsas de organza y 20 colgantes de papel de estraza.

GWHOLE 12 x Abanico Plegable de Mano Tela Regalo Recuerdo Detalle para Invitados de Boda Fiesta o Baile Arte Madera con Caja Papel para Guardar (Blanco) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: bambú y tela. Color blanco. ¡Cada ventilador se vende con una caja elegante!

Tamaño: 21 cm x 3.5 cm x 1 cm; 37cm de ancho (cuando está abierto).

Muchos usos: uso como accesorios de baile nupcial, obsequios de bodas para la iglesia, favores de fiestas, decoración de paredes de escritorio y de oficina, estantes, accesorios para espectáculos, etc.

Ligero y plegable: se adapta bien a su bolso cuando está cerrado, fácil de llevar en la vida cotidiana.

Garantía: garantía de devolución de dinero por 90 días y garantía de 1 año sin preocupaciones.

Juego de 50 cajas de papel natural para bodas, fiestas y dulces de Awtlife € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para mejorar el toque de elegancia, estas cajas están hechas de papel kraft. Inofensivo para invitados.

Cajas de cartón para regalo, dulces o cupcakes, ideales para bodas, fiestas de cumpleaños, fiestas de novia de bebé, fiestas de jardín, celebraciones de vacaciones o Navidad.

El kit de mini fundas de almohada de papel es de alta calidad, excelente uso para objetos pequeños como collares, pulseras, anillos, pendientes, estilo vintage para mejorar el toque de elegancia, caja de embalaje de dulces decorativa para fudges y chocolate dulce. Juego de cajas de regalo de papel kraft marrón para regalo,

caramelo/cupcake/chocolate. Elegantes cajas de regalo son perfectas para guardar pequeños artículos que deseas para regalar a tus invitados para ocasiones especiales.

50 piezas de papel kraft almohada Candy Box a granel con 50 piezas de cuerda de yute, corbata una cruz o lazo, más elegante y romántico, cada caja mide Tamaño de la caja: 1x2x4 pulgadas (3x5x7.8cm), Grande que otros READ Los 30 mejores Agenda 18 Meses de 2021 - Revisión y guía

VBIGER Pañuelo de Seda Cuadrado para Mujer,12 pcs € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lista del paquete: El tamaño de la bufanda es de unos 50 cm * 50 cm (largo * ancho) para la mayoría de las mujeres.

Muy agradable a la piel y raso de calidad transpirable con ultra - desgaste de tacto suave y agradable.

A través de su diseño floral, bella y atractiva, que se suma a su extraordinaria belleza y también levanta su sentido de la moda.

Puede parecer como una bufanda, pashmina, diadema o la decoración se utiliza para sus propias necesidades, encaja bien con su ropa.

El elegante y apariencia, ideal para la mayoría de las ocasiones casuales como ir de compras, cita, viaje, partido y así sucesivamente.

Bolígrafos GRABADOS regalos detalles invitados boda, bautizo, comunión (pack 15 unidades) Boli+puntero táctil móvil+linterna PERSONALIZADO y decorado. € 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolígrafo + puntero táctil para el móvil + linterna de led grabado a diamante. ( Funda de cartón y decoración incluida en el precio, pilas también incluidas ) Se sirve surtido en dos tonos de gris metálizados distintos, uno más claro y otro un poco más oscuro.

Medidas bolígrafo: 12,5 x 1 cm

INCLUIDA GRABACIÓN Y DECORACIÓN QUE LE GUSTE DE LAS FOTOGRAFÍAS

Envíanos el texto para grabación ( nombre y fecha ) al email: [email protected] indicando SU NÚMERO DE PEDIDO, si lo necesita antes también debe indicar FECHA TOPE EN MI DOMICILIO DÍA... y si es posible lo agilizaremos. Añada también la decoración de la fundita que quiera.

Las decoraciones pueden verse sujetas a pequeños cambios, pero siempre muy similares a las de las fotografías.

50pcs Cajas de Caramelos Dulces Bombones de Papel Detalles Bautizo Comunión Boda Fiesta Regalo Recuerdos de Invitados Decoración Forma Ángel € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 Unidades de cajas de papel en forma de ángel.

Material: papel. Tamaño de las cajas: 10.5 x 6 x 5 cm, espacio disponible: 6 x 6 x 5cm.

Cajitas de caramelos son resistentes, hermosas y en diseño especial.

Muy elegante y bonita, es fácil de montar. Necesita montarla usted mismo.

Perfectas para dulces bombones, galletas pequeñas o chocolates o las cosas especiales que usted quiera en Boda, Fiesta, Comunion o Bautizo para su invitados.

Regalos para bautizo, 30 regalos para invitados de boda, ángel de la guarda + 30 bolsas de organza + 30 colgantes, regalos para bautizo, confirmación, comunión € 19.54 in stock 1 new from €19.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exquisita colocación: 30 colgantes de ángel con 30 colgantes de papel de estraza, 30 bolsas de organza blancas, ideales para bodas, Navidad, fiestas de cumpleaños y regalos para todo tipo de hermosas ocasiones.

Sorprendentemente versátil: este colgante de ángel se puede utilizar como decoración para ropa y bolsas. El ángel de la guarda también es un regalo muy popular, por ejemplo, un bautizo, un regalo de Navidad, un regalo de cumpleaños infantil, una confirmación de boda, un regalo de boda o una recepción de boda.

Tamaño adecuado: el ángel de la perla mide aprox. 5 x 2,3 cm, el colgante de papel kraft es de aprox. 9,5 x 4,5 cm, la bolsa de organza transparente es de 12 x 10 cm, la superficie del accesorio está protegida con olor, y la artesanía es excelente. No es fácil rascar en comparación con modelos normales.

Decoración especial para bodas: el llavero antiguo estilo de ángel se adapta bien a las etiquetas de fuerza y le da a tu decoración de boda un toque vintage o real. Cuélgalos en un árbol para que sus invitados puedan recogerlos o distribuirlos en un tablero de mesa en impresionantes y llamativos arreglos también como gran jarrón y decoración de postres. Los ángeles también se pueden utilizar como opción perfecta para los amantes de la fiesta del bebé.

El mejor agradecimiento: "Thank you for being a key part of our lives"" Todo lo Top, son todas y también bolsas y gracias a las banderas están ahí para todos.

Lote de 20 Portatodos"Gracias por Venir" - Detalles Originales para Invitados de Bodas, Regalos Baratos para Comuniones y Cumpleaños Infantiles € 27.95 in stock 1 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.

Vasara Portatodo "Gracias por Venir"

Añade la Cantidad de Lotes o Unidades que necesites al confirmar tú pedido, disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas

Visita nuestro escaparate Vasara en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

