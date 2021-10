Los 30 mejores Recambios Roomba Serie 500 de 2021 – Revisión y guía

CAJA KIT MOTORIZADO CEPILLO LATERAL MOTOR ORIGINAL POR IROBOT ROOMBA SERIE 500 510 521 530 531 532 534 535 536 540 550 551 555 560 562 563 564 PET 565 570 572 577 580 581 590 600 610 620 625 700 760 770 780 R3

€ 30.99

€ 26.99 in stock