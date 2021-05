Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Razer Thresher Ultimate de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Razer Thresher Ultimate de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Razer Nari Ultimate Auriculares Inalámbricos Tecnología HyperSense, THX Spatial Audio, Almohadillas con Gel de enfriamiento, Auriculares Gaming compatibles con PC, PS4, Switch y Dispositivos móviles € 199.99

Amazon.es Features Tecnología HyperSense: Siente cada impacto del juego; los auriculares Razer Nari Ultimate cuentan con la tecnología Hypersense que recoge las señales de audio y utiliza las vibraciones para brindar una retroalimentación táctil

THX Spatial Audio: El THX Spatial Audio supera las barreras de los canales de audio envolvente 5.1 y 7.1 conocidas hasta ahora y logra reproducir un audio de posición a 360° para disfrutar de una experiencia más natural y realista y además

Almohadillas de gel refrigerantes: A diferencia de los auriculares convencionales, las almohadillas de gel refrigerantes reducen el calor mientras que la espuma viscoelástica de alta densidad y la piel sintética

Banda de sujeción autoajustable con auriculares giratorios: La banda de sujeción autoajustable con auriculares giratorios está diseñada para ofrecer un ajuste total que se adapte a tu cabeza a la optimización

Audio inalámbrico de 2.4 GHz: Consigue un audio para juegos sin retardos y de alta fidelidad con la tecnología inalámbrica de 2.4 GHz Un transmisor USB inalámbrico con tecnología plug-and-play que te permite disfrutar de un rango inalámbrico de hasta 12 metros sin problemas de desconexión

Razer Thresher Ultimate Dolby - Auriculares inalámbricos con sonido envolvente 7.1, para PlayStation 4 € 274.04 in stock 3 new from €274.04

1 used from €300.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dolby Headphone con sonido envolvente 7.1 para una inmersión de audio superior

Al incorporar Dolby Headphone, Razer Thresher Ultimate para Xbox One ofrece una dosis de realismo acústico líder en el sector

Conexión inalámbrica inmediata y micrófono digital para una comunicación de máxima claridad

Almohadillas ligeras de piel sintética para interminables horas de comodidad absoluta

Diseño circumaural con unidades conductoras de 50 mm que ofrecen; viene con soporte para auriculares y estación base

Razer Kraken Tournament Edition Auriculares para juegos deportivos auriculares con cable para juegos con controlador de audio USB, audio espacial THX, controladores de 50 mm, Negro € 99.99

Amazon.es Features Control integral del audio Para personalizarlo sobre la marcha. Consigue el control total con el control de audio por USB. Podrás activar el THX Spatial Audio para una mayor inmersión, controlar los niveles de volumen y graves, e incluso configurar el equilibrio juego-chat

THX Spatial Audio Sonido envolvente. Ve más allá del sonido envolvente virtual tradicional. El THX Spatial Audio supera las barreras de los canales de audio envolvente 5.1 y 7.1 conocidas hasta ahora y logra reproducir un audio de posición a 360 grados para una experiencia más natural y realista. Además, añade profundidad a la experiencia simulando el sonido situado tanto por encima como por debajo de ti para lograr una inmersión increíble en el juego. Disponible con Razer Synapse

Control del equilibrio juego-chat Para la combinación adecuada de volumen del juego y del chat. El sonido del juego ya no volverá a entorpecer la comunicación entre el equipo. La opción Control del equilibrio juego-chat permite ajustar el equilibrio adecuado de lo que oyes. También puedes dejarlo en un nivel intermedio para disfrutar de una combinación estándar

Controladores optimizados de 50 mm Para unos graves potentes, nítidos e inmersivos. Equipados con amplios controladores optimizados de 50 mm, los Razer Kraken Tournament Edition reproducen una amplia gama de sonido, desde pisadas delicadas que acechan detrás de ti hasta explosiones culminantes que acabarán contigo. Unos graves potentes, con un rango claro y profundo, son cruciales para lograr una experiencia inmersiva y realista

Diseño ergonómico Para un confort duradero. Las almohadillas de gel refrigerante reducen el calor, mientras que la combinación de suave tejido y piel sintética proporciona confort y aislamiento acústico. Los canales ocultos para las patillas acaban con la presión de las gafas. La banda de sujeción cuenta con un cómodo acolchado supersuave que te permite jugar durante horas y olvidarte de que están ahí READ Los 30 mejores Ssd Nvme M.2 de 2021 - Revisión y guía

Razer Thresher PlayStation Auriculares inalámbricos para juegos, PS4, PS5 y PC, inalámbricos,16 horas de duración de la batería,control en los auriculares,almohadillas de cuero artificial,negro-azul € 129.99

Amazon.es Features Conexión inalámbrica y por cable: Mientras te relajas con un par de rondas en casa, disfruta de total libertad a través de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz, o simplemente enchúfalos para obtener la mejor fiabilidad a través de una conexión por cable de 3,5 mm mientras compites durante la fase intensa de un campeonato

Controles incorporados en los auriculares: Haz ajustes rápidos siempre que quieras sin perder la concentración; cómodos controles incorporados en los auriculares que te permiten controlar el micrófono y el volumen principal de inmediato, sin interrumpir tu juego

Almohadillas ligeras de piel sintética: las almohadillas ligeras están hechas con espuma viscoelástica y piel sintética, por lo que se adaptan óptimamente a la forma de tu cabeza; además, las almohadillas presentan una hendidura para que estés cómodo cuando lleves gafas

Control del micrófono: Mantén siempre a raya los niveles de volumen con la función de control del micrófono, que permite que la comunicación entre miembros del equipo sea clara y realista, incluso en entornos ruidosos

Alto, claro e increíblemente realista: Sumérgete en el centro de la acción; el diseño circumaural de Razer Thresher para PS4 con potentes unidades conductoras de 50 mm ofrece un audio claro como el agua increíblemente realista, acortando las distancias entre juego y realidad

Razer Thresher para Xbox One y Xbox Serie X / S Auriculares Inalámbricos para juegos, 16 horas de duración de la batería,controlador de 50 mm,Windows Sonic,almohadillas de cuero sintético, Plateado € 169.99

Windows Sonic para sonido envolvente virtual: para un sonido superior dependiente de la posición, con Windows Sonic, el Razer Thresher para Xbox One puede ofrecer la moderna tecnología de sonido envolvente de Microsoft

Almohadillas ligeras cubiertas con cuero artificial: Las almohadillas ligeras hechas de espuma viscoelástica y cuero sintético siempre se sientan cómodo incluso durante maratones de juego intensivos y se adaptan fácila la forma de la cabeza individual

Este auricular no solo ofrece un sonido envolvente y sin demoras, sino también una comodidad sin concesiones, los almohadones para los oídos hechos de espuma viscoelástica ligera como una pluma, cubiertos con cuero sintético, se sientan optimamente en la cabeza y aseguran un ajuste natural sin igual

Los botones de control integrados y el micrófono digital retráctil permiten ajustar el volumen del sonido del juego y el chat de voz directamente incluso en el calor del momento

Razer BlackShark V2 Auriculares con Tarjeta de Sonido USB, Auriculares para Juegos Esports, Cable con Controlador de 50 mm, Reducción de Ruido, para PC, Mac, PS4, Xbox One y Switch € 89.99 in stock 18 new from €89.99

Amazon.es Features DIAFRAGMAS DE TITANIO DE 50 MM RAZER TRIFORCE: Nuestro diseño , con diafragmas con revestimiento de titanio para una nitidez añadida, divide el diafragma en 3 partes para la afinación de los agudos, los medios y los graves

MICRÓFONO CARDIOIDE RAZER HYPERCLEAR CON TARJETA DE SONIDO USB: Sácale partido al micrófono extraíble con tarjeta de sonido USB, optimizado para que tenga un área de recogida de voz más centrada, permitiéndote editar

CANCELACIÓN PASIVA DE RUIDO MODERNA: Ya sea el clamor de la multitud o el zumbido de tu equipo, podrás aislarte del ruido con los auriculares cerrados que cubren por completo las orejas, gracias a las almohadillas afelpadas

ALMOHADILLAS DE ESPUMA SUAVE TRANSPIRABLE: Envueltos en cuero sintético afelpado, la densidad y firmeza optimizada de la espuma reducen considerablemente la fuerza de fijación a la cabeza y orejas, por lo que te sentirás menos cansado al jugar a un torneo durante todo el día

COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA: Los auriculares funcionan con PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos móviles, lo que te proporciona una ventaja de audio que ralla lo injusto en prácticamente todas las plataformas

Razer Nari Ultimate - Auriculares inalámbricos HyperSense para juegos para Xbox One + Xbox Series X/S + PC, THX Spatial Audio, Iluminación Chroma RGB € 249.99

Amazon.es Features RAZER HYPERSENSE: Las vibraciones dinámicas con tecnología háptica crean un nuevo nivel de inmersión que te permite sentir la batalla, desde las pisadas más sutiles a las explosiones más demoledoras. Compatible con todos los juegos de Xbox One

ALMOHADILLAS DE GEL REFRIGERANTE OVALADAS: El gel refrigerante reduce el calor, mientras que la piel sintética de los bordes proporciona confort y un aislamiento acústico superior. Su diseño ovalado garantiza que se ajustarán a tus orejas con comodidad

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DIRECTA CON TU XBOX ONE: Incluye una conexión de latencia baja sin adaptadores dongle a una distancia de hasta 40 pies/12 metros. Se conecta directamente a tu Xbox One para una experiencia de audio intuitiva y sin complicaciones

WINDOWS SONIC: Experimenta un sonido realista envolvente para que puedas escuchar todos los detalles con total claridad y agudiza tus sentidos con una experiencia de juego realmente inmersiva con tu Xbox One

DIADEMA AUTOAJUSTABLE CON AURICULARES GIRATORIOS: Diseñados para que puedas ajustarlos al máximo, se adaptan a tu cabeza a la perfección para lograr una comodidad sin límites. La estructura de aluminio de una sola pieza garantiza su ligereza y su resistencia duradera

SteelSeries Arctis 7 Auriculares De Juego, Inalámbricos Sin Pérdidas, Dts Headphone: X V2.0 Surround Para PC, Playstation 5 y PlayStation 4 - Negro € 179.99

Amazon.es Features Diseñada para juegos, la conexión 2.4G ofrece un sonido inalámbrico sólido y sin pérdidas con latencia ultrabaja e interferencia cero

Ampliamente reconocido como el micrófono para juegos, el micrófono ClearCast con certificación Discord proporciona una claridad de voz con calidad de estudio y cancelación del ruido de fondo

El sonido es tu ventaja competitiva con los controladores de altavoces S1, diseñados para producir audio de distorsión ultrabaja para escuchar cada detalle

Sumérgete en 360 grados de sonido de precisión con la próxima generación de sonido envolvente DTS Headphone:X v2.0

La duración de la batería de 24 horas te ofrece suficiente juego continuo incluso para tus partidas más largas

Amazon.es Features ASTRO Audio V2: Al proporcionar un espectro de frecuencia preciso y suave, ofrece agudos nítidos, medios controlados y bajos sin distorsión para diálogos, música y sonidos claros en el juego

Auriculares de audio Dolby: Sumérgete en el juego gracias al audio cinematográfico de alta resolución y a la direccionalidad del sonido que te dan una ventaja competitiva

Más de 15 horas de batería: La batería recargable de iones de litio dura más de 15 horas de juego

Equilibrio entre el videojuego y la voz: Gracias a los controles incorporados en las orejeras, con estos cascos, tienes control total sobre el juego y el audio del chat

Software del Centro de Mando ASTRO: Ajusta audio y comunicaciones de voz, crea, guarda y comparte perfiles de ecualización, ajusta el bloqueador de ruido, el tono lateral y el nivel de micrófono

Amazon.es Features Almohadillas de repuesto hechas con espuma viscoelástica de alta calidad y piel de proteína.

Reemplaza tus almohadillas desgastadas.

Dale a tus auriculares una nueva almohadilla para auriculares. Haz que sea un nuevo aspecto.

Almohadillas duraderas y de larga duración, hechas de calidad. Adecuado para auriculares Razer Thresher Ultimate Dolby 7.1 Surround Sound Gaming Headset, Thresher para Xbox One Gaming Headset, Thresher 7.1: Dolby 7.1 Surround Sound Gaming Headset Earpads

También se adapta a otras marcas y modelos, comprueba las dimensiones de tus auriculares. READ Los 30 mejores Tarjeta Grafica 4Gb de 2021 - Revisión y guía

Amazon.es Features Las almohadillas de repuesto son para los auriculares para juegos con sonido envolvente Razer Thresher Ultimate Dolby 7.1, Thresher para auriculares para juegos Xbox One.

Hechas de cuero proteico duradero y espuma viscoelástica, las almohadillas tienen una superficie suave y un tacto cómodo.

El ajuste que se adapta al oído se debe a una amortiguación de espuma viscoelástica más firme que aísla perfectamente el sonido de su entorno al tiempo que mejora cada ritmo que llega a través de sus auriculares.

El paquete incluye: 1 par * Almohadillas de repuesto.

Geekria Sport Cooling Gel-Infused Almohadillas de Repuesto para Auriculares Razer Thresher Ultimate, Thresher 7.1, Thresher Tournament Edition ,Auriculares Almohadillas € 22.58 in stock 2 new from €22.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Razer Thresher Ultimate Dolby 7.1 Surround Sound Gaming Headset, Thresher para Xbox One Gaming Headset, Thresher 7.1: Dolby 7.1 Surround Sound Gaming Headset.

Piel de proteína y tela de fibra suave con relleno de gel de refrigeración para mayor comodidad, espuma de memoria para mejorar el bloqueo del ruido. Las almohadillas vienen con el anillo de clip de plástico, fácil de reemplazar tus viejos almohadillas.

Dimensiones del producto: 10,5 x 2,5 cm.

Contenido del paquete: 2 almohadillas de repuesto.

Garantía Geekria SureFit: 100% devolución de dinero si no encaja.

Amazon.es Features 2 PCS para Razer Thresher Ultimate Auricular Cojín Gel Cubierta de esponja Fundas Earmuffs Reemplazo EARPADS

Amazon.es Features ★Durable y suave para escuchar cómodamente.

★Reemplazo ideal para cualquier daño, da nueva vida a tus auriculares.

★La calidad de la esponja le brinda una experiencia cómoda.

★Reduzca eficazmente la fricción entre los oídos y los auriculares.

★Fácil de instalar y usar.

Amazon.es Features Diseñado específicamente para Razer Thresher 7.1/Razer Thresher Ultimate/Razer Thresher Tournament Edition,verifique que su dispositivo coincida antes de comprar.

La esponja suave y elástica bloquea eficazmente el ruido externo y mejora la calidad del sonido,haciendo que el sonido sea claro y claro,lo que le permite mantenerse alejado del entorno ruidoso y disfrutar del sonido en cualquier momento y en cualquier lugar.

Esta almohadillas de auriculares es una almohadillas de auriculares de reemplazo ideal que puede reemplazar cualquier almohadillas de auriculares dañada,rayada,defectuosa o perdida,dando nueva vida a sus auriculares.

Esta almohadillas de auriculares de espuma de memoria de alta calidad no solo está disponible para su propio uso,cómpralo para familiares o amigos. Creo que esta será una buena opción choice!

Esta almohadillas de auriculares está hecha de piel proteica de alta calidad.Tiene una textura fina y es suave al tacto.También es resistente a la corrosión y duradera.

Durable y suave para escuchar cómodamente.

Reemplazo ideal para cualquier daño, da nueva vida a tus auriculares.

La calidad de la esponja le brinda una experiencia cómoda.

Reduce de forma eficaz la fricción entre los oídos y los auriculares.

NAOGUNH -Thresher Ear Pads Almohadillas de Repuesto para Auriculares compatibles con Razer Thresher Ultimate Dolby 7.1 Surround Sound Auriculares para Juegos (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODELOS COMPATIBLES:Las almohadillas de repuesto son para los auriculares para juegos Razer Thresher Ultimate Dolby con sonido envolvente 7.1, Thresher para auriculares para juegos Xbox One, Thresher 7.1: Auriculares para juegos con sonido envolvente Dolby 7.1.

EL PAQUETE INCLUYE:1 par * Almohadillas de repuesto. (100% nuevo y de alta calidad, la mejor reparación de reemplazo para sus auriculares, reemplaza las almohadillas desgastadas de las almohadillas, fácil instalación.)

ALTA CALIDAD:Hechas de cuero proteico duradero y espuma viscoelástica, las almohadillas tienen una superficie suave y un tacto cómodo.

CARACTERÍSTICAS:El ajuste que se adapta al oído se debe a una amortiguación de espuma viscoelástica más firme que aísla perfectamente el sonido de su entorno al tiempo que mejora cada ritmo que llega a través de sus auriculares.

SERVICIO POSTVENTA:Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, NAOGUNH le proporcionará una garantía sin preocupaciones de 12 meses y un servicio al cliente satisfactorio las 24 horas.

Amazon.es Features Consigue la sensación y el ajuste perfectos con sticks y dos crucetas intercambiables

Distribución ergonómica de botones multifuncionales para un control óptimo

Iluminación Razer Chroma para toda una gama de iluminación inteligente

Cruceta intercambiable: elige entre el diseño individual o el inclinable para que se ajuste a tu estilo de juego

Seis gatillos y botones superiores frontales adicionales y reasignables

Amazon.es Features ❥ Material de piel o gel de alta elasticidad, duradero y suave de llevar.

❥La espuma para las orejas mejorará el rendimiento de los graves de sus auriculares.

❥ Textura fina, líneas claras, resistente a la corrosión para horas de escucha cómoda.

❥ Filtre eficazmente las impurezas del sonido para que el sonido sea más puro.

El paquete incluye: 2 almohadillas para los oídos (no se incluye la demostración de otros accesorios en la imagen).

Razer Thresher Xbox One y Xbox Serie X / S Gears of War 5 Edition Auriculares Inalámbricos para juegos,16 horas de duración,controlador de 50 mm,Windows Sonic,almohadillas cuero sintético,Plateado € 199.99

Amazon.es Features INALÁMBRICO, FÁCIL Y RÁPIDO: el Razer Thresher para Xbox One permite una conexión sin dongle, con una latencia baja de hasta 12 metros de distancia, los auriculares se pueden conectar directamente a Xbox One para disfrutar de un sonido intuitivo

WINDOWS SONIC PARA SONIDO ENVOLVENTE VIRTUAL: para un sonido optimo dependiente de la posición: con Windows Sonic, el Razer Thresher para Xbox One puede ofrecer la moderna tecnología de sonido envolvente de Microsoft

ALMOHADILLAS LIGERAS CUBIERTAS CON CUERO ARTIFICIAL: Las almohadillas ligeras hechas de espuma viscoelástica y cuero sintético siempre se sientan cómodo incluso durante maratones de juego intensivos y se adaptan fácil a la forma de la cabeza individual

Este auricular no solo ofrece un sonido envolvente y sin demoras, sino también una comodidad sin concesiones, los almohadones para los oídos hechos de espuma viscoelástica ligera como una pluma, cubiertos con cuero sintético, se sientan optimamente en la cabeza y aseguran un ajuste natural sin igual

Los botones de control integrados y el micrófono digital retráctil permiten ajustar el volumen del sonido del juego y el chat de voz directamente incluso en el calor del momento

Amazon.es Features Driver Audio da 50 mm: prova un'esperienza di gioco immersiva e cinematica più coinvolgente con ‎questa cuffia gaming grazie all’audio dettagliato prodotto dai grandi driver da 50 mm

DTS Headphone:X 2.0: Sonido envolvente que va más allá de los 7.1 canales para detectar enemigos por todos lados para una nitidez que puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota

Micrófono Volteable para Silenciar de 6 mm y Control de Volumen: Con el gran micrófono de varilla de 6 mm tus compañeros de gaming te oirán alto y claro. El control de volumen está en tus manos

Usa unos Auriculares para todas las Plataformas de Juegos: Compatible con PC o Mac a través de DAC USB o cable con conector de 3,5 mm, o consolas de videojuegos como PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Comodidad para Largas Sesiones de Gaming: Todo en estos auriculares es comodidad, las ligeras copas y diadema de piel sintética de lujo se han creado para eliminar la presión en las orejas READ Los 30 mejores Disco Duro 2.5 Interno de 2021 - Revisión y guía

Amazon.es Features Tecnología de micrófono Blue VO!CE: Filtros de micrófono extraíbles de calidad profesional para optimizar tu voz en tiempo real, haciéndola sonar más nítida, plena y profesional

DTS Headphone:X 2.0: El sonido envolvente 7.1 de próxima generación proporciona una mayor conciencia posicional y de distancia

Cómodo recubrimiento de espuma viscoelástica: Almohadillas suaves de espuma viscoelástica, con opciones de piel sintética premium con cancelación de ruido pasivo o tejido aterciopelado transpirable para una comodidad suprema

Construcción duradera de acero y aluminio: Armazón de aluminio y acero para una construcción cómoda, robusta y duradera

Transductores PRO-G de 50 mm: Los transductores avanzados de malla híbrida exclusiva ofrecen una imagen espacial del sonido clara y precisa, y una respuesta de graves mejorada

Amazon.es Features Rendimiento para Gaming: El teclado G213 para PC está dotado de teclas Logitech G Mech-Dome ajustadas especialmente para ofrecer un perfil de rendimiento global similar al de un teclado mecánico

Resistente a Salpicaduras y Duradero: La membrana y el armazón de teclas del teclado USB G213 ofrece resistencia a salpicaduras probada con hasta 60 ml de líquido

Teclas Inteligente para el Gaming: El teclado para gaming Logitech G213 ofrece una matriz de prevención de efecto fantasma programada para controlar varias teclas

Controles Multimedia: Los controles multimedia de G213 permiten reproducir, poner en pausa y silenciar música y vídeos al instante

Reposamanos Integrados y Patas Ajustables: El ajuste de ángulo en dos niveles te permite colocar el teclado tal y como quieres, mientras el reposamanos integrado alivia la incomodidad o la fatiga

Amazon.es Features Función inalámbrica adecuada para juegos con una batería duradera

Siéntete cómodo incluso durante las largas sesiones de juegos por la noche

Audio de juego envolvente

Control deslizante de acero ajustable y duradero

Cascos que giran 90 con efectos de iluminación LED

Amazon.es Features Sonido óptimo: los transductores de audio de neodimio de buen densidad de 50 mm de ajuste personalizado con un rango de frecuencia ampliado de 20 Hz-30 000 Hz

Comodidad duradera: un tejido de rejilla de microfibra transpirable y las lujosas almohadillas de espuma con memoria garantizan la comodidad en largas sesiones de juego

Modo inalámbrico de 2,4 GHz de baja latencia: conéctelos de forma inalámbrica a su PC o PS4 con el adaptador USB que se incluye

Micrófono omnidireccional optimizado: recoge la voz con una claridad óptimo, con una función de silenciado y un indicador LED de silenciado integrado

Construcción duradera con diadema de aluminio: diseñados para resistir a varios años de juego

☛ Reemplazo ideal para cualquier daño, dé nueva vida a sus auriculares.

☛ La calidad de la esponja le brinda una experiencia cómoda.

☛ Reduzca eficazmente la fricción entre los oídos y los auriculares.

☛ El paquete incluye: 1 par x cojín de repuesto para auriculares izquierdo y derecho

Amazon.es Features Experiencia sonora: sonido envolvente virtual controlado por hardware

Comodidad: espuma viscoelástica 100 % en la diadema y almohadillas de cuero sintético

Optimizados para jugadores profesionales: auriculares cerrados para una cancelación pasiva del ruido

Certificado por TeamSpeak y optimizados para programas de chat

Compatible con: PC, Xbox One, Xbox One S, PS4, PS4 Pro, Mac, Mobile and VR

Las almohadillas suaves y elásticas se adaptan a las orejas de todos y aíslan eficazmente el ruido del entorno exterior.

La cubierta duradera de la banda para la cabeza mejora la experiencia de uso y evita la suciedad del producto para el cabello.

Las almohadillas para auriculares mejoran la fidelidad de su audio y brindan sonidos más vibrantes.

100 nuevo y de alta calidad.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.