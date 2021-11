Inicio » Top News Los 30 mejores Quemador Aceites Esenciales de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Quemador Aceites Esenciales de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Quemador Aceites Esenciales veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Quemador Aceites Esenciales disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Quemador Aceites Esenciales ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Quemador Aceites Esenciales pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Pajoma 14576 - Pebetero aromático € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EAN: 4019581145761.

ecooe Lámpara de aceites Esenciales para aromaterapia cerámica Quemador de Incienso Blanco € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cerámica esmaltada: arcilla de calidad asada en el horno, hecho a mano con el motivo decorativo de huecos como flor para permitir el paso de la luz de la vela, el difusor es suave, resistente a alta temperatura y fácil de limpiar.

Gran Capacidad: El tazón en la parte superior con la capacidad de 60 ml permite el largo tiempo de evaporación hasta 2,5 horas.

Candelero especial: Una oferta especial para proteger sus manos de ser quemadas mientras se quita la vela del difusor.

Diversas ocasiones: Sea la lavanda, la rosa, o el lirio, el difusor difunde el aroma alrededor y hace una gran decoración - perfecto para el hogar, la oficina, la sala, el estudio de la yoga y otros lugares similares.

Garantía: Ecooe Difusor de aceite (Dimensiones: 10 × 10 × 12 cm, peso: 400g / 14oz), candelero (7,7 × 4 cm), devolución incondicional, garantía de 18 meses sin molestía y con el servicio amistoso para cliente durante toda la vida.

HERCHR Candelabro De Cerámica, Quemador De Incienso, Quemador Aceites Esenciales, Lámpara De Fragancia De Velas Paquete con Patrones De Estrellas Blanco € 13.61

Amazon.es Features ❤ 【Lampara De Aceite Multiuso】: Aplicación múltiple, utilizada como herramienta aromática para aceites y velas, candelabro de cerámica para candelitas también se puede trabajar como luz nocturna. Cuando se enciende la vela, se sentirá rodeado de estrellas centelleantes.

❤ 【Fácil De Usar Moon Lamp】Vierta fácilmente una cucharada de agua y de 3 a 5 gotas de aceite o un trozo de cera de aromaterapia en el plato del quemador de velas, encienda una pequeña vela debajo, y la agradable fragancia se extenderá por todas partes.

❤ 【Estufa de aromaterapia】 : El aceite de esencia es bueno para aliviar la tensión nerviosa, para llenar sus hogares de fragancia y relajación. Los diferentes aceites perfumados tienen diferentes efectos, elija lo que necesita.

❤ 【Decoración Romántica Para El Hogar】: una estufa de aromaterapia de escritorio, adecuada para dormitorio, sala de estar, oficina, hotel o salón de belleza. lo que hace del quemador de esencias una decoración estupenda para el hogar, el estudio y la zona de café. Regalo práctico y encantador para su familia y amigos.

❤ 【Contact Us】Thank you for choosing our products If you encounter problems in use, please feel free to contact us,we will be happy to solve the problem for you.

Bochee Quemador de Aceites Esenciales de Cerámica con Caja de Regalo con Cuchara de Velas Patrones de Estrellas, Aromaterapia, Quemador de Esencias para Decoración del Hogar Meditación Regalo € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 Hecho con cerámica blanca esmaltada superior y cocido a 1380 grados centígrados, este quemador de aceites esenciales es de alta dureza, brillante, resistente a altas temperaturas y fácil de lavar. Por lo tanto, es muy adecuado para la fusión de cera y la quema de aceites esenciales.

【Diseño característico】 Con una capacidad de 90 ml, este quemador de aceite aromatico se puede usar mucho tiempo, aproximadamente 5 horas. Se incluye una cuchara de llama, que protege sus dedos de las quemaduras con velas.

【Excelente decoración】 Este difusor de aceite de cerámica tiene hermosos patrones de estrellas. Cuando se enciende la vela, se sentirá rodeado de estrellas centelleantes, lo que hace del quemador de esencias una decoración estupenda para el hogar, el estudio y la zona de café. Regalo práctico y encantador para su familia y amigos.

【Fácil de usar】 Vierta fácilmente una cucharada de agua y de 3 a 5 gotas de aceite o un trozo de cera de aromaterapia en el plato del quemador de velas, encienda una pequeña vela debajo, y la agradable fragancia se extenderá por todas partes.

【Qué obtendrá】 Quemador de aceites esenciales de cerámica con caja de regalo (diámetro: 10.5 cm, altura: 11.5 cm), cuchara de vela (diámetro interior: 4.5 cm). El quemador aceite está envuelto en algodón perlado de 1.5 cm de grosor para evitar daños. Si usted no está completamente satisfecho con el quemador de aceite, simplemente envíenos un correo electrónico y encontraremos una solución rápida para usted (reemplazo o reembolso).

Pajoma 12269,0 quemador de esencias Moon € 13.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura atractiva de bambú

Cuencos de cerámica y portavelas

Lámpara aromática ideal para fragancias

Ambientador (/aceites aromáticos

Cáscara extraíble y fácil de limpiar

Bochee Quemador de Aceites Esenciales de Cerámica con Cuchara de Velas Paquete con 2 Patrones de Estrellas y Flores, Aromaterapia, Quemador de Esencias para Decoración del Hogar Meditación Regalo € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 Hecho con cerámica blanca esmaltada superior y cocido a 1380 grados centígrados, este quemador de aceites esenciales es de alta dureza, brillante, resistente a altas temperaturas y fácil de lavar. Por lo tanto, es muy adecuado para la fusión de cera y la quema de aceites esenciales.

【Diseño característico】 Con una capacidad de 90 ml, este quemador de aceite aromatico se puede usar mucho tiempo, aproximadamente 5 horas. Se incluye una cuchara de llama, que protege sus dedos de las quemaduras con velas.

【Excelente decoración】 Este difusor de aceite de cerámica tiene hermosos patrones de estrellas y flores. Cuando se enciende la vela, se sentirá rodeado de estrellas y flores centelleantes, lo que hace del quemador de esencias una decoración estupenda para el hogar, el estudio y la zona de café. Regalo práctico y encantador para su familia y amigos.

【Fácil de usar】 Vierta fácilmente una cucharada de agua y de 3 a 5 gotas de aceite o un trozo de cera de aromaterapia en el plato del quemador de velas, encienda una pequeña vela debajo, y la agradable fragancia se extenderá por todas partes.

【Qué obtendrá】 Quemador de aceites esenciales de cerámica x 2 (diámetro: 10.5 cm, altura: 11.5 cm), cuchara de vela x 2 (diámetro interior: 4.5 cm). El quemador aceite está envuelto en algodón perlado de 1.5 cm de grosor para evitar daños. Si usted no está completamente satisfecho con el quemador de aceite, simplemente envíenos un correo electrónico y encontraremos una solución rápida para usted (reemplazo o reembolso). READ Los 30 mejores El Descubrimiento De Las Brujas de 2021 - Revisión y guía

CkeyiN Humidificador Aceites Esenciales,Mini 120ml Difusor con 2 Botellas de Aceite Esencial,Silencio, Lámpara de Siete Colores, Apagado Automático, Hogar, Apto para Personas de Todas Las Edades € 24.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juego de Difusores de Aceites Esencial】 Viene con un difusor de aceite esencial de 120ML y 2 piezas de 10ML de aceites esenciales - naranja dulce y limón. Añade nuestros aceites esenciales al difusor de aroma y utilizará tecnología ultrasónica para atomizar el agua, permitiendo que el aroma flote en el aire, hidratando el aire, aliviando tu estado de ánimo, aliviando el estrés y ayudando a dormir.

【Mejora significativamente la calidad del aire】Este Mini Humidificador de 120ML también se puede usar como un difusor de aceite esencial para mejorar el aire del hogar y la calidad del aire, enmascarar el olor o el humo de las mascotas y proteger a su familia del aire seco excesivo, microbios, alérgenos, polvo;ayudar a mejorar tu estado de ánimo y alivia el estrés .

【Difusor y Humidificador】 Se pueden agregar varias gotas de aceite esencial para crear una atmósfera espacial maravillosa. Un difusor romántico y un Mini Humidificador para uso Doméstico y de Oficina.Atomización de Humidificador ultrasònico proteger a su familia del aire seco excesivo.

【Hermoso diseño】Apariencia compacta y elegante con diseño de carcasa Patrón de árbol con luz nocturna de 7 colores, este difusor hace una decoración exquisita. En diseño compacto y decorativo, modo de trabajo silencioso y función de apagado automático sin agua, este humidificador es seguro y agradable para utilizando.El estilo de diseño hueco tallado hace que la gente genere una inspiración creativa extraordinaria.

【Mejora significativamente la calidad del aire】Este humidificador también se puede usar como un difusor de aceite esencial para mejorar el aire del hogar y la calidad del aire, enmascarar el olor o el humo de las mascotas y proteger a su familia del aire seco excesivo, microbios, alérgenos, polvo,hidratar la piel etc.

Cleme Difusor Aroma Manualidades Decoración para el hogar Regalos Hierro para Interiores Vela Negra Yoga SPA Aromaterapia Quemador Aceite € 15.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante: diseño un estante geométrico, elegante y elegante, muy hermoso. Son una decoración perfecta para mesas o centros mesa chimenea. Estos candeleros le darán una atmósfera especial.

Artísticamente diseñado: diseñado forma creativa con forma geometría, hecho hierro y material cerámico, robusto y duradero en uso, se puede usar como quemador aceite esencial o como portavelas para velas.

Con un período y apariencia rústica: noble en su casa en un estilo decorativo simple. Candelabros delgados y altos con diferentes alturas. Le da un ambiente sutil y elegante, y más textura una familia.

Aplicación: adornos para cumpleaños, cenas a la luz las velas, comedor, sala estar, salón, estudio y bar. Los candelabros rústicos podrían ser agradables

Fácil usar: vierte aproximadamente 2/3 agua en el tazón y luego 5 - 8 gotas aceite en el tazón, coloca la vela en el candelero y enciende la vela debajo. La luz del té calienta los aceites esenciales en el plato piedra para difundir aromas y fragancias.

SALKING Girasol Quemador Aceites Esenciales € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Tallado en Girasol - Calentador de cera de vela SALKING hecho de cerámica acristalada con diseño tallado en huecos. Es muy atractivo visualmente. Parecerá una pieza de arte contemporáneo en lugar de un quemador de aceite. No hay llama, no produce ningún tipo de humo y tampoco contamina el ambiente de la habitación. Con la ayuda de la bombilla de 25W, puede derretir fácilmente la cera. Además, el brillo es bastante suave, así.

Ahorro de Dinero, Ahorro de Energía y Medio Ambiente - El costo de la electricidad está aumentando constantemente. No quieres un quemador de cera que aumente tu factura de electricidad. Elija un calentador de velas eléctricas de SALKING, la velocidad de calentamiento debe ahorrar tiempo y energía. Cuando la cera se derrite están bien calentadas, apágalo, el olor persiste incluso después de que el calentador de cera se ha apagado. Así ahorra energía.

Luz Nocturna Relajante - Si usted está buscando un calentador de cera para los aromas que pueden funcionar como una fuente de luz, definitivamente se puede considerar esto. Es bastante versátil. Nuestros calentadores de fragancias están diseñados para calentar aceites perfumados y cera creando el brillo y el ambiente de una vela ardiente mientras libera la fragancia en el hogar. Calentamiento bulbo ilumina más caliente creando un estado de ánimo relajante..

Ambientador de Aire Multifuncional - Es una buena idea comprar uno versátil que también pueda calentar el aceite. Esto le proporcionará la libertad de usar cera o aceite según su conveniencia. Este calentador de cera eléctrica funciona muy bien como ambientador y se puede utilizar con éxito para eliminar el humo, la basura o los olores específicos de las mascotas. Puede utilizar calentadores de velas con cubos de cera, derretimientos de cera o diferentes aceites esenciales.

Linda Alerta de Regalo - Calentadores de cera eléctrica para aromas funciona como un gran regalo, hermoso diseño que lo convierte en un gran regalo y artículo decorativo, para el día de Navidad, cumpleaños, calentamiento de la casa, regalo de boda! Si tiene alguna pregunta sobre el quemador de aceite, puede enviarnos un correo electrónico o dejar un mensaje en preguntas y respuestas. Esperamos con interés su carta y sugerencias para hacernos hacerlo mejor.

Quemador de Aceites Esenciales de Cerámica, Quemador Esencias Aromaterapia Ceramica + Cuchara Velas , Tallado hueco artesanal Quemador de incienso Candelabros, Decoración Hogar Meditación Regalo A1 € 14.88
€ 14.48

€ 14.48 in stock 1 new from €14.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cerámica esmaltada de alta calidad: nuestros quemadores de aceite esencial de aromaterapia están hechos de arcilla de alta calidad y fácil de limpiar, hechos a mano, artesanías retro hechas a mano y hojas huecas talladas que son muy hermosas. Nuestra lámpara difusora decorativa de fragancias tiene una altura total de 11,5 cm y un diámetro de 10 cm, lo que le da un toque de estilo a tu salón.

Larga duración: nuestra lámpara difusora decorativa de fragancias tiene una altura total de 11,5 cm y un diámetro de 10 cm, lo que le da un toque elegante a su salón. Debido a que hay un cuenco de agua grande con una capacidad de 75 ml, la lámpara de aceite de sésamo se puede usar durante 3 a 4 horas antes de agregar agua nueva. Nota: las velas no están incluidas en el juego.

Fácil de usar: simplemente agregue 60 ml de agua y 5-10 gotas de aceite esencial en el recipiente, y luego encienda una pequeña vela en la parte inferior para calentar el aceite esencial en el candelabro aromático. Después de 10-15 minutos, toda la habitación Emitirá fragancia y fragancia. Cuando practica yoga, o lee y trabaja, puede relajarse rápidamente y disfrutar mejor de su tiempo libre. Portavelas dedicado: cuando saca la vela del difusor, puede proteger sus manos de las quemaduras.

Escena aplicable: Esta es una excelente opción para la decoración del hogar y la oficina.Impresionantes efectos de actividad nocturna, bastante bellos y brillantes,¡es sin duda el protagonista de la noche! Cuando duerma por la noche,la habitación perfumada puede ayudarlo a dormir mejor. El candelabro de aroma brillante puede reemplazar completamente la luz nocturna.No es necesario que vuelva a encender la luz nocturna.La cálida luz de las velas lo acompañará a través de un tiempo maravilloso

El regalo perfecto: un creador de ambientes románticos, puede usar nuestro candelabro aromático para celebrar una cena a la luz de las velas y compartirla con su familia y amigos.Este exquisito candelabro de té con quemador de aromaterapia de aceite esencial de cerámica es una excelente opción para su propio hogar, muy adecuado para bodas y decoración de interiores y exteriores. Es adecuado para Navidad, Día de la Madre, Día de San Valentín y otras festividades regalo perfecto

Quemador Aceites Esencial - Blanca Lámpara de Aroma - Quemadores de Ceramica - SPA - Yoga - Aromaterapia - Candelabros Decorativos - Difusor Aceites Esenciales - Ø 15cm Altura 10cm - 3 Velas Gratis € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Quemadores de Aceite de Cerámica: una excelente herramienta para aromaterapia y sala de aromatizantes. Esta es una manera rápida y fácil de darle a la habitación un olor agradable

Quemador de Aroma: puede llenar su hogar u oficina con aromas de sus aceites esenciales favoritos que alegrarán, mejorarán la salud, elevarán el tono y saturarán el cuerpo con energía vital

Método de Aplicación: llene 2/3 del tazón de la lámpara de aroma con agua y agregue la cantidad requerida de gotas de uno o una mezcla de 3-5 aceites esenciales

El diseño original del quemador de aceite complementará su decoración, también puede ser un regalo bueno, útil y elegante para cualquier ocasión, (Ø 15cm altura 10cm, 3 velas gratis)

Llena tu hogar u otra habitación con un aroma agradable usando uno o más aceites esenciales con una lámpara de aroma de la colección Aromatika TM!

Cuque Quemador de Hierro Aroma Furna, 8 Tipos Lámpara de Aceite Esencial de aromaterapia Vela Horno Vela(307#) € 16.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Quemador Incienso: Hecho de acero inoxidable y material cerámico, resistente y duradero en uso.

Quemador De Incienso: Se puede usar como quemador de aceite esencial o como candelabro de candelita.

Quemador Incienso: Adecuado para sala de estar, dormitorio, hotel, restaurante, oficina, etc.

Quemador De Incienso: Una hermosa decoración para el hogar, que brinda un ambiente romántico para su habitación.

Quemador Incienso: Estante en forma de ciervo, elegante y elegante, muy hermoso.

Pajoma 91957 Quemador de esencias Relief, Altura 11,5 cm, Negro € 11.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura 11,5 cm, diámetro de 6 cm

Peso: 0,4 kg

Ideal para fragancias de Pajoma

Color: Negro

SALKING Humidificador Aceites Esenciales, 100ml Difusor Ultrasonico de Aceite Esenciales,Difusor Aromaterapia con LED de 7 Colores y 4 Temporizadores,para el Hogar,Regalos Originales para Mujer € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hechura Exquisita - SALIKNG humidificador aceites esenciales está 100% hecho a mano. Los materiales metálicos tallados antiguos combinan con los elementos de pintura únicos.El tanque de agua está hecho de polipropileno, que es muy durable y resistente a la corrosión, no es fácil de dañar. El humidificador SALKING difusor se apagará automáticamente cuando se agote el agua, agregando la seguridad y la eficiencia de energía.

Temporizador y Color Arcoíris - El difusor aromaterapia cuenta con 4 modos(0.5h/1h/2h/3h) de ajustes y luz ambiental de 7 colores para adaptarse a diversos entornos.Encuentre el tono más calmante para su habitación y alma. El aceites esenciales aromaterapia también puede utilizarse como luz nocturna para ayudarle a dormir mejor.

Silencioso y Neblina Refrescante - El Humidificador Ultrasónico tiene estructura única que puede aprovechar completamente sus aceites esenciales solubles en agua. La nebulización más fuerte con potencia nominal de solo 12 W, haciendo que sea casi sin ruido (inferior a 15 dB) cuando funciona y refresca en habitaciones de 20 a 25 m². El difusor de aroma iluminado también es beneficioso para su niño.

Decoración del Hogar Romántica - Decora cualquier espacio y aumenta la atmósfera con encantador difusor aceites esenciales.La luz colorida con efecto de luz de vela opcional y encantador diseño renacentista único pueden crear una sensación romántica para cualquier espacio. Se puede utilizar como humificadores aromaterapia / humidificadores bebes / Purificador de aire / Luz nocturna/Ambientador casa .

Servicia - ¡100% SERVICIO DE REEMBOLSO DENTRO DE 30 DÍAS! El difusor de aromaterapia proporciona una servicio de 1 año y servicio al cliente amigable de 24 horas para nuestros clientes. El difusor ultrasónico SALKING está hecho de material PP ecológico y libre de BPA. Cómprelo sin preocupación.

Locisne Cerámica Ahuecando Floral Aroma Lámpara Difusor de Aceite Horno de romaterapia Quemador de Incienso de cerámica Horno de Vela de Aceite Titular de la luz de té Portavelas € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cerámica esmaltada: arcilla premium, hecha a mano con un patrón floral hueco que permite que la luz pase, el difusor es suave, resistente a altas temperaturas y fácil de limpiar.

Capacidad generosa: el recipiente en la parte superior con capacidad de 60 ml admite hasta 2.5 horas de tiempo de evaporación. Difusor de aceite (Dimensiones: 10 × 10 × 12cm / 3.9 × 3.9 × 4.7in, peso: aproximadamente 360g / 14oz), portavelas (7.7 × 4cm / 3 × 1.6in).

Portavelas extra: una oferta especial para evitar que se quemen las manos al retirar la vela del difusor.

Fácil de usar: simplemente ponga una cucharada de agua y 5 a 10 gotas de aceite en el recipiente y encienda una pequeña vela debajo. La luz del té calienta los aceites esenciales en el platillo para difundir aromas y fragancias.

Diversas ocasiones: ya sea de color lavanda, rosa o lirio, el difusor distribuye el aroma y hace una gran decoración. Perfecto para el hogar, oficina, salón, estudio de yoga y más. Ideal para regalos de bodas y decoración de interiores y exteriores. READ El resultado fue como una revolución en el fútbol

SALKING Aceite Esencial de Higo 120ml,100% Puro Aceites Esenciales para Humidificador,Aceites Esenciales Naturales Aceite Perfumado de Higo, Regalos Originales para Mujer € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Puro y Natural - Ofrecemos la forma más pura de aceites esenciales de higo que usted puede encontrar. Los aceites esenciales de higo se obtienen sacando las semillas del árbol Ficus carica a través del método de prensado en frío. Nada añadido. No tenga que preocuparse por los productos químicos y aditivos dañinos. Nuestro aceite de higo nunca se diluye con aceites más baratos. ¡Es una calidad en la que puedes confiar!

Aromaterapia Terapéutico - ¿Siente que siempre está cansado pero tiene problemas para dormir bien? El aceite de Higo exhibe un efecto calmante que puede actuar como un sedante natural y ayudarlo a dormir mejor. Su capacidad para reducir el estrés emocional como la ansiedad y su potencia en aliviar los dolores de cabeza para mejorar el estado de ánimo.

Extensos Beneficios - El aceite de Higo tiene propiedades nutritivas que proporcionan luminosidad a tu piel. Intente mezclar el aceite deHigo en su cólico facial, gel de ducha o loción corporal para reducir las manchas, mejorar la sequedad, equilibrar la piel grasa, prevenir arrugas y líneas de expresión.¡Disfruta del elegante aroma del Higo.

Botella de Vidrio de Alta Calidad y Gotero - Nuestro Aceite Esencial de Higo viene en una botella de vidrio ámbar para mantener fuera los rayos UV y proteger el aceite contra la luz solar. También proporcionamos un gotero de vidrio para que pueda obtener la cantidad exacta de aceite que necesita sin ningún desperdicio. Sólo para uso externo y no utilizar sin dilución. Evite el contacto con los ojos y manténgase fuera del alcance de los niños.

Perfecto para Difusor - Unas gotas a tu difusor, vaporizador o humidificadores, este es un ambientador natural, esta técnica crea un ambiente relajante y un estado de ánimo. Obtendrás una fragancia intensa y duradera. Una gran opción para el masaje (combinar con un aceite portador), inhalaciones de vapor, baño caliente, saunas, ambientación, etc. Sus muchas formas incluyen aceites, geles, lociones, jabones, champús, aerosoles, y la fabricación de velas.

PHATOIL Juego de Aceites Esenciales (15 Piezas 100% Lavanda Pura, Eucalipto, Jazmín, Limoncillo, Naranja Dulce, Sándalo, Menta, Vainilla, Rosa, Limón, Ylang, Manzanilla, árbol de Té, Canela, Romero € 23.99
€ 21.99

€ 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Oferta Especial en Noviembre【Diario de Aceites Esenciales de 7 Días】: El juego de 15 aceites esenciales incluye 15 aromas diferentes: lavanda, eucalipto, jazmín, naranja dulce, sándalo, menta, vainilla, limoncillo, rosa, limón, ylang ylang, árbol del té, manzanilla, canela, Romero. Combina 15 aceites esenciales con tu imaginación y creatividad, logrando sorpresa inesperada y definitiva durante toda una semana.

❤【Aceites Esenciales Naturales 100% Puros】: Los aceites esenciales PHATOIL son 100% puros, naturales, sin adulterar, grado terapéutico. Extraído de plantas, conserva los aromas vegetales, de naturaleza suave, apto para todo tipo de pieles. No se agregan fragancias químicas nocivas. Los aceites esenciales pueden ayudar a aliviar el estrés, mejorar el sueño y concentrar la mente. Cada botella está sellada y empaquetada individualmente para que no haya riesgo de fugas.

❤【Usos Múltiples】: Solo para uso externo. El kit de aceites esenciales PHATOIL puede ser ampliamente utilizado para aromaterapia, fragancias para el hogar, perfumes naturales, difusión, ambientación y vaporización. Deje caer 3-6 gotas de aceite esencial en la madera difundida, el leve aroma natural llenará lentamente el espacio, puede sentir el aroma de la planta más natural en cada respiración.

❤【Juego de Regalo Perfecto】: 15 en 1 juego de aceites esenciales, 5 ml cada botella, viene con una caja de regalo compacta y hermosa, también es un regalo ideal para su familia, amigos y amantes en cumpleaños, aniversario, día de san valentín, navidad y otros festivales. Exquisito y práctico set de regalo, brinde a sus seres queridos el mejor ambiente confortable y disfrute con los aceites esenciales PHATOIL.

❤【Compra Segura】: El asombroso rendimiento de cuidado general de los aceites esenciales puros definitivamente beneficiará a sus seres queridos. El equipo de PHATOIL se compromete a ofrecer un excelente servicio postventa. Si nuestros aceites esenciales no cumplen con sus expectativas, los reemplazaremos por otros nuevos o le reembolsaremos su dinero. Comuníquese con nosotros primero si tiene alguna pregunta.

SALKING Quemador Aceites Esenciales,Quemador de Incienso Blanco Esmaltado (2 Piezas) € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arte Cerámico Exquisito - Quemador de fusión de cera SALKING hecho de cerámica y se produce manualmente. Muy agujero en un quemador de aceite esencial tan perfumado es por lo general meticulosamente tallado a mano para asegurarse de que la luz se extenderá suavemente y lanzar hermosos patrones en su pared o mesa, con la fragancia y el aroma que le ayuda a reducir el estrés y relajarse.

Combinación Perfecta - Nuestro quemador de aceite de cerámica viene con un soporte de velas para la luz del té, para que pueda encender de forma segura cualquier vela sin tocar una superficie caliente. No más preocupación su dedo será lastimado por el fuego de la vela. El quemador de cera es fácil de usar y fácil de limpiar. Tenga en cuenta que no se proporcionan velas de luz de té.

Facilidad De Uso - Para usar un quemador de velas, llene el recipiente en la parte superior del quemador con agua y coloque unas gotas de aceites esenciales en el agua, luego coloque una luz de té iluminada debajo del recipiente. El agua y los aceites esenciales se evaporan como vapor, dejando que el aroma de los aceites esenciales llene la habitación. Estos derretidor de cera son ideales para hacer una práctica relajante o aterrizadora de la luz de las velas en casa.

Consejo De Seguridad - Recuerde soplar la vela si se va. Y no deje que toda el agua se evapore del recipiente, o puede agrietarse. También es muy importante que mantener su quemador de aceite esencial activo fuera del alcance de los niños y las mascotas. Asegúrese de recargar periódicamente el agua o soplar la vela para que el quemador no se carboniza cuando el agua se seca y la vela todavía está ardiendo caliente.

Fragancia Multifuncional Ambientador De Aire - Esto le proporcionará la libertad de usar cera o aceite según su conveniencia. Este calentador de cera funciona muy bien como ambientador y se puede utilizar con éxito para eliminar el humo, la basura o los olores específicos de las mascotas. Si tiene alguna pregunta sobre el quemador de aceite, puede enviarnos un correo electrónico o dejar un mensaje en Q &A. Esperamos su carta y sugerencias para hacernos mejor.

SALKING Difusor de Aceites Esenciales Metálicos, 100ml Humidificador Aceites Esenciales Ultrasónico,Difusor de Aromaterapia con LED de 7 Colores y 4 Temporizadores,para el Hogar,Regalos de Navidadar € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante diseño de metálicos y linterna - ¿Cansado de mirar difusores de plástico baratos? El difusor de aceites esenciales con un diseño metálico se integra bien con sus muebles. Añade unas gotas de aceite esencial a tu difusor de aromaterapia cuando te sientas triste o tengas dificultad para dormir. También puede utilizar la aromaterapia durante el yoga para relajar aún más su cuerpo. La estética y la fragancia son razones suficientes para mantener una en su mesa de centro de todos modos.

7 Luz de Colores y Temporizador - El difusor de aceites esenciales tiene 4 modos de ajuste de tiempo: 0.5H/1H/2H/3H. Pulse el botón de luz del difusor de aceites para seleccionar el color según sea necesario, también puede girar al modo de cambio automático de luz para relajarse, o apagar todas las luces para una oscuridad total. Los aceites esenciales difusores de aceite SALKING también se pueden utilizar como luz nocturna. El rayo de luz no afectará la calidad del sueño.

Silencioso y Sin Agua Auto-Apaga - Atomizar el agua pura del aceite esencial en niebla ultrafina a través de la tecnología de atomización ultrasónica. El aroma del aceite esencial flota en el aire, 25dB ambiente tranquilo puede proporcionar una noche tranquila y cómoda para dormir. Nuestro humidificador se apagará automáticamente cuando no tenga agua, que es lo suficientemente seguro incluso darle a personas mayores, no tiene que preocuparse de que se olvide de apagarlo.

Decoración Romántica del Hogar - Luz colorida con un efecto de luz de vela opcional y un increíble diseño renacentista único, crear una sensación romántica a cualquier espacio. También puede hacerlo como una bonita decoración de mesa para su compañero. Nuestro difusor también es un regalos cuidadosos y prácticos para las mujeres, se puede utilizar como un difusor de aromaterapia / humidificadores / purificador de aire / luz nocturna.

Excelente Servicio - Nuestro humidificador ultrasónico proporciona un servicio post-venta de 1 año y un servicio de atención al cliente las 24 horas para nuestros clientes. El difusor ultrasónico está hecho de materiales PP ecológicos y libres de BPA. Así que siéntase libre de comprar nuestro difusor de aromaterapia de metálicos.

ComSaf Quemador Aceites Esenciales Retirable Paquete de 2, Ceramica Quemadores de Candelabros Decorativos con Cuchara de Velas para Hogar y Oficina Decoración € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Materiales de Alta Calidad] El marco está hecho de natural, mientras que el contenedor de aceite está hecho de cerámica duradera, el diseño elegante hace que este quemador de aceite se vea elegante y atractivo.

[Materiales de Alta Calidad] El marco está hecho de natural, mientras que el contenedor de aceite está hecho de cerámica duradera, el diseño elegante hace que este quemador de aceite se vea elegante y atractivo.

[Materiales de Alta Calidad] El marco está hecho de natural, mientras que el contenedor de aceite está hecho de cerámica duradera, el diseño elegante hace que este quemador de aceite se vea elegante y atractivo.

[Diseño Extraíble] Con su característica removible, puede quitar fácilmente el recipiente de aceite de porcelana para una limpieza profunda.

[Portavelas Humanizado] Ven con una cuchara de candelita para colocar fácilmente dentro y fuera, no te preocupes, el fuego de la vela lastimará tu dedo.

12 Pcs Aceites Essenciale Naturales,Set de Aceites Esenciales Florales Puros,Aceites de Aromaterapia para Humidificador Diffusor|Magnolia,Cinnamon,Gardenia,Lemongrass,Peppermint,Eucalyptus,Ylang-ylang € 18.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【12 Pcs| Juego de Aceites Essenciales Florales】Juego de aceites essenciales florales contiene:Magnolia,Cinnamon,Gardenia,Lemongrass,Peppermint,Eucalyptus,Ylang-ylang,Tea-tree,Freesia,Sandalwood,Sweet Orange,Lavender.Simplemente agregando unas gotas de aceites esenciales al difusor le dará varias horas agradablemente perfumadas. Su olor se asemeja a un largo y tranquilo paseo por un jardín de primavera.Las nuevas fragancias florales te ofrecerían un disfrute diferente.

【100% Puro y Terapéutico】Todos los aceites esenciales se obtienen mediante la extracción de extractos de plantas naturales, se prueban con GC y se seleccionan y envasan cuidadosamente de manera responsable y de acuerdo con estándares rigurosos para garantizar la más alta calidad; sin aditivos, parabenos ni cargas; Sin animales y apto para veganos.Los aceites esenciales se almacenan en botellas de vidrio oscuro para mantenerlos frescos y fáciles de almacenar.

【Aplicaciones Amplias】Se puede usar con difusores, ambientadores o humidificadores, para aromaterapia, masajes, cuidado de la piel y el cabello, spa, baños, ayurveda, saunas, cuidado del hogar y limpieza y ambientación del aire, o para hacer jabones, bombas de baño, perfumadas. velas, bricolaje, etc. Adecuado para el hogar, la oficina, el yoga, el gimnasio, la exposición y el exterior.

【Set de Regalo Perfecto】El aceites essenciales para humidificador no solo puede relajarlo,mejorar la calidad del sueño, restaurar la vitalidad, mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés, sino que también puede limpiar el aire interior. Le ofrecemos los 12 aceites de alta calidad más populares y envases delicados que hacen una gran selección de regalos. Ideal para Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día de San Valentín.

【Nota y Garantía】Nuestro juego de aceites esenciales está hecho por la marca de belleza profesional, 100% puro,calidad garantizada. ❗Los aceites esenciales se pueden evaporar fácilmente, selle cuando no se utilicen; Guárdelo en un lugar fresco y alejado del fuego. No recomendado para mujeres embarazadas y bebés. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Heitune Forma Ciervos Hierro Aroma Furna del Quemador del Horno Vela De Aromaterapia Esencial De La Lámpara De Aceite 315# € 13.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de hierro, robusto y resistente al uso.

forma de ciervo, con estilo sencillo y elegante.

Se puede utilizar como quemador de aceite esencial o utilizado como titular de la vela candelita.

Una decoración para el hogar perfecto, trayendo un ambiente romántico para su habitación.

Adecuado para salón, dormitorio, hotel, restaurante, oficina y así sucesivamente.

BSTKEY Quemador de aceite de metal, quemador de cera decorativa con cuenco de cerámica, decoración del hogar, difusor de aroma y quemador de vela, color dorado € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multiusos: nuestro quemador de aceite se puede utilizar no solo como un difusor para difuminar el aroma o un quemador para quemar aceite esencial o cera derretida para relajarse, sino también una exquisita decoración para la sala de estar, dormitorio, sala de estudio, sala de yoga, cocina, patio, oficina y mucho más. Un práctico y hermoso quemador de aceite que hace que la habitación sea más cálida y colorida.

Alta calidad: el soporte para velas está hecho de material de hierro resistente que es duradero para sostener el cuenco y no necesita preocuparse por la oxidación. El cuenco está hecho de material de cerámica de alta calidad que se coce a 1300 °C a alta temperatura y es resistente al calor.

Tamaño del producto: la dimensión del marco de hierro es de 9 x 7,5 cm (largo x alto). El diámetro del cuenco de cerámica es de 9,9 cm, la altura es de 2,3 cm, y la capacidad del cuenco es de 50 ml.

Fácil de usar: el difusor de aroma es fácil de usar a diario. Vierte 2/3 de agua en el cuenco de cerámica, luego añade 4-6 gotas de aceite en el agua, pon la vela en el portavelas y enciende la vela debajo. Unos minutos después, el aroma se difuminará del quemador.

Regalo perfecto: el quemador de aceite decorativo con excelente forma será un buen regalo para tu familia y amigos en cumpleaños, día de San Valentín, día de la madre, día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo. READ Javier Miley Hernan apuntó contra Lombardía: "No estás acostumbrado a hacer buena economía"

Quemador de cerámica Mayco Bell para aceites de aromaterapia. Difusor de aromas de aceites esenciales en forma de cabeza de buda indio. Quemador de incienso tibetano. Tamaño pequeño € 15.99

Amazon.es Features Tamaño del quemador de aceite con forma de cabeza de Buda (aprox.): 10 cm de largo x 10 cm de ancho x 14 cm de alto. Material del producto: cerámica.

Exquisito regalo para tus amigos interesados en la cultura budista y atractivo quemador de aceite con forma de cabeza de Buda, que te hará sentir tranquilo y relajado. Adecuado para el Día del Padre, fiesta de inauguración de la casa, regalo de cumpleaños, estudio y yoga.

Adorno para el hogar con cabeza de Buda para feng shui; aporta energía positiva en la habitación.

El exterior translúcido permite que pase el brillo de una vela para que la cabeza de buda se vea más resaltada, especialmente por la noche.

La aromaterapia es ideal para el bienestar de tu piel, cuerpo y mente o para hacer que tu noche sea más dulce.

Something Different OB_84112 Quemador de Aceite de lámpara de Sal € 12.01

Amazon.es Features Salt lamp oil burner

Jones Home and Gift Quemador de incienso - Blanco Esmaltado - Diseño Libélula € 12.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cerámica blanca con un acabado brillante.

Intrincados recortes en forma de libélula.

Para ser utilizado con una vela de té.

Longitud aproximada: 12 cm.

Fasola Quemador de Cera Electrico, Quemadores de Aeites Esenciales, Sensible al Tacto Activado/Desactivado Calentador de Cera Aromatica para Regalos y Decoración del Hogar € 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ambientador - El quemador eléctrico de cera para derretir Fasola combina una luz suave con su cera derretida o aceite esencial elegido para liberar la fragancia sin ruido ni humo. El fundidor de cera crea un punto focal hermoso y relajante para cualquier habitación de su hogar

Fácil uso y cuidado - Coloque un segmento de su cera fundida elegida en la parte superior del quemador de cera. ¡Entonces simplemente enciéndalo y disfrute de su fragancia! El calentador de cera con recipiente de cera desmontable es fácil de limpiar y no le permite cambiar la vela perfumada interior con un olor diferente

El ahorro de energía - El quemador de aceite eléctrico adopta una bombilla halógena G9 de 40 W (2 bombillas de repuesto incluidas) / fuente de luz de ahorro de energía, que posee una vida útil prolongada, confiable de usar. El quemador de aceite eléctrico tiene estabilidad a todas las temperaturas, durabilidad, sin llama, hollín u otros contaminantes. Funciona con cubos de cera Yankee / derretidos, tartas, aceite fragante

Función de luz nocturna - El quemador de cera Fasola no solo difunde la fragancia por todas partes, sino que también ilumina el hogar, la oficina, el dormitorio, la habitación del bebé, la sala de estar, etc. Agrega glamour y frescura que a su familia le encantará (la tarta de cera y los aceites esenciales no están incluidos)

Compacto y portátil - Las medidas aproximadas son 14 cm de alto, 13 cm de ancho y el plato de cera 6 cm de ancho. Si el quemador de aceite que recibe está defectuoso, avísenos en primera instancia. Podemos ofrecerle un nuevo reemplazo o un reembolso completo

MUOIVG Humidificador ultrasónico y difusor de Aroma 550 ml.Ultra silencioso,Apagado Automático.Humidificador Aceites Esenciales con Control Remoto y LED de 7 Colores de para Hogar, Oficina, SPA ect € 26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mejora Significativamente La Calidad Del Aire】: Se puede utilizar como difusor de aromaterapia / humidificadores / purificador de aire / luz nocturna,para mejorar el aire del hogar y la calidad del aire, enmascarar el olor o el humo de las mascotas y proteger a su familia del aire seco excesivo,alérgenos, polvo, etc.

✨【Apagado Automático Sin Bpa y Sin Agua】: este difusor adopta un plástico avanzado sin BPA que no liberará ningún olor dañino y plástico, le ofrece una vida agradable y saludable. Además, los humidificadores se apagarán automáticamente cuando se agote el agua. No se preocupe por dañar el dispositivo en sí o causar peligro a los usuarios.

【Capacidad de 550ML】: Después de agregar unas gotas de aceite esencial en el agua se llenan con el aroma de los aceites esenciales. el difusor de aromaterapia puede trabajar de forma continua durante hasta 8 horas.Con Temporizador,Puede elegir apagar después de 1 H /3 H/6 H, lo que es perfecto para el uso por la noche.

【7 Colores, Ultra Silencioso】: Como luz nocturna, tiene un color tenue y brillante para cada color,que pueden crear una atmósfera suave para su sueño.El difusor de aceites esenciales utilizando la última Tecnología Ultrasonico, no se siente ruido, le brinda un ambiente tranquilo

【Regalos Perfectos】: Es una buena opción usar este encantador difusor como regalo para sus amigos y familiares y amantes en casa o en la oficina para un ambiente de vida más agradable.

Quemador de Aceite Esenciales y Ceras Perfumadas Elefante Weele (Verde) € 16.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Difusor de Fragancia de ceramica a forma de elefante con la trompa levantada para dare suerte a tu hogar

Si quieres un ambientador elegante y que se adapte a la decoración de tcasa, el quemador de aceite esencial Weele es lo ideal

Puedes derretir ceras perfumadas para dar a tu hogar un perfume duradero.

Pon algunas gotas de aceite esencial en pocos millilitros de agua y calentala con una velita, Verás como pronto perfumará tu habitación

La trompa levantada del elefante da un toque esoterico, da buena suerte y difunde el aroma en tu espacio

Quemadores de Aceites Esenciales de Cerámica de Madera,MINGJIANG Quemador de Esencias Incienso Cera Difusor de Aromaterapia Humidificador,para SPA de Yoga Oficina en Casa Dormitorio Sala,80 ML € 14.99
€ 11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】 Tamaño del quemador de aceite de madera: 12 * 12 * 11,5 cm, Color: madera

【Material】 El quemador de aceite candelita está hecho de bambú ecológico y cuenco de cerámica, resistente y duradero.

【FÁCIL DE LIMPIAR】 el calentador de cera para cera derretida es removible; Puede quitarlo fácilmente para una limpieza profunda, y el bambú de primera calidad es suave.Puede limpiarlo fácilmente con un paño húmedo.

【FÁCIL DE USAR】 Atomice el agua pura del aceite esencial a través del quemador de aceite de madera, permitiendo que el aroma flote en el aire, calmando su estado de ánimo, aliviando el estrés, ayudando a dormir e hidratando el aire. ser transportado, cómodo de llevar, puede esparcir fragancias delicadas en el hogar, adecuado para su novia, madre o esposa.

【APLICACIÓN】 Perfecto para dormitorio, estudio, oficina, sala de estar, baño, yoga, SPA, sala de conferencias, habitación para bebés, etc. Se puede utilizar como difusor / humidificador / purificador de aire / luz nocturna de aromaterapia. También perfecto como regalo.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Quemador Aceites Esenciales solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Quemador Aceites Esenciales antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Quemador Aceites Esenciales del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Quemador Aceites Esenciales Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Quemador Aceites Esenciales original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Quemador Aceites Esenciales, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Quemador Aceites Esenciales.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.