Los 30 mejores Ps4 God Of War de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Ps4 God Of War veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Ps4 God Of War disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Ps4 God Of War ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Ps4 God Of War pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Playstation God of War Ragnarok Estandar Edicion PS4 € 69.99

€ 57.49

8 used from €52.35

Amazon.es Features Aquellos que desafían al destino

Armas de guerra

Explora los reinos

Playstation God Of War PlayStation Hits - PlayStation 4 [Importación inglesa] € 18.86

4 used from €10.58

Amazon.es Features A new Beginning - his vengeance against the Gods of Olympus far behind him, Kratos now lives as a man in the lands of Norse Gods and monsters. It is in this harsh, unforgiving world that he must fight to survive... And teach his son to do the same

second chances - As mentor and protector to a son determined to earn his respect, Kratos is faced with an unexpected opportunity to master the Rage that has long defined him. Questioning the dark Lineage he's passed on to his son, he hopes to make amends for the shortcomings of his past Midgard and beyond - Set within the untamed forests, mountains, and realms of Norse lore, God of War features a distinctly new setting with its own pantheon of creatures, monsters, and Gods

vicious, physical combat - With an intimate, over-the-shoulder free camera that brings the action closer than ever, combat in God of War is up close, frenetic, and unflinching. Kratos' Axe -powerful, magic and multi-faceted - is a brutal weapon as well as a versatile tool for exploration

God Of War III - Remastered € 24.90

Amazon.es Features Producto creado para satisfacer todas las necesidades

Gama confiable

Fácil de usar

Optimo producto

Producto elaborado con cuidado y precisión

Sony - God of War - Playstation Hits Standard Edition - Playstation 4 € 29.82

Amazon.es Features Sony

PlayStation Store Tarjeta Regalo 90 EUR para God of War Ragnarök | PS5 Digital Deluxe Edition | PSN Cuenta española | Código de descarga PS4/PS5 € 90.00

Amazon.es Features Embárcate en un viaje mítico para encontrar respuestas y aliados mientras Kratos y Atreus se preparan para el Ragnarök.

God of War Ragnarök PS4 y PS5, Darkdale Armor, Darkdale Attire (cosmético), Darkdale Axe Grip, Darkdale Bales Handles, libro de arte digital de Dark Horse, banda sonora digital oficial, conjunto de avatar de PSN para PS4, PS5

God of War Hits pour PS4 [Importación francesa] € 24.99

€ 19.99 in stock 8 new from €15.26

10 used from €12.59

Amazon.es Features Jeu d'action et d'aventure sur PlayStation 4, Vivez les aventures de Kratos aux côtés de son fils Atreus face aux menaces inattendues occupant le royaume de Midgard, Pour les gamers fans de GOW et de jeux d'action

Un monde hostile peuplé de créatures terrifiantes pour expérimenter des combats au corps-à-corps le tout dans un univers aux graphismes inspirés de la mythologie nordique

Compatible avec les consoles PS4 et PS4 Pro pour une expérience de jeu plus intense et optimisée, Un mode solo disponible

Caractéristiques : Exclusivité PS4, Version physique du jeu PS Hits God of War, Disponible en audio et en version sous-titrée français, anglais, allemand et italien

Contenu de la livraison : 1 x Jeu God of War pour PlayStation 4, Gamme : PS Hits, Jaquette en français, Version physique, Art : 19GODWAP2

Sony CEE Games (New Gen) God of War 3 - Remasterizado € 49.99

Amazon.es Features Toma el control del legendario Kratos, el Fantasma de Esparta, mientras siembra la destrucción y masacra a las deidades que le traicionaron

Álzate desde las más oscuras profundidades del Hades y escala el monumental Monte Olimpo con asombrosos gráficos 1080p a 60 fotogramas por segundo

Captura cada momento con un modo Foto que te permite congelar, editar y compartir segundo a segundo la apabullante acción de Kratos

Amazon.es Features Beautifully rendered at 1080p and running at 60 frames per second, God of War III Remastered is ready for the next generation

The brand new photo mode will allow players to freeze the jaw-dropping action to edit, save and share photos.

God of War III Remastered shows off realistic muscle contours, detailed facial expressions and new heightened levels of brutality and gore

Playstation GOW Hits € 19.99

€ 16.69 in stock 28 new from €12.00

9 used from €14.99

Amazon.es Features Es para PS4

Es divertido

Juego de acción

Cyberpunk 2077 - Edición Day One € 25.99

€ 18.97 in stock 19 new from €24.90

1 used from €29.99

Amazon.es Features Estuche con discos de juego.

Portada reversible.

Antología del mundo que detalla el escenario y la historia del juego-

Postales de Night City.

Mapa de Night City.

Playstation God of War Ragnarok Estandar Edicion PS5 € 84.22

€ 66.99 in stock 26 new from €58.99

6 used from €62.30

Amazon.es Features UN FUTURO NO ESCRITO: Atreus busca el conocimiento que le ayude a comprender la profecía de "Loki" y establecer su papel en el Ragnarök. Kratos debe decidir entre someterse al miedo de repetir sus errores o dejar atrás el pasado y convertirse en el padre que Atreus necesita.

INSTRUMENTOS DE GUERRA: El hacha Leviatán, las Espadas del Caos y el escudo del Guardián regresan junto con un gran número de nuevas habilidades para Kratos y Atreus. Las letales habilidades espartanas de Kratos estarán a prueba como nunca antes.

EXPLORA VASTOS REINOS: Viaja a través de peligrosos e increíbles escenarios mientras te enfrentas a una gran variedad de criaturas, monstruos y dioses nórdicos al tiempo que Kratos y Atreus buscan respuestas.

OPTIMIZADO PARA PS5: Vuelve a la acción más rápido que nunca; gracias al SSD de alta velocidad de la consola PS5 no tendrás que esperar mucho para resucitar cuando mueras. Contempla reflejos mejorados, luces y sombras, detalles geométricos aumentados y nieve moldeable mejorada.

COMPATIBILIDAD E IDIOMAS: God of War Ragnarok para PlayStation 5 edición estándar está disponible en español y portugués entre otros idiomas y es compatible solo con PS5. Se requiere suscripción a PS Plus para acceder al modo multijugador.

Assassin's Creed Valhalla € 18.98

5 used from €16.24

Amazon.es Features Reserva el juego para acceder a la misión adicional La senda del Berserker*, donde te unirás a un legendario Berserker nórdico que busca venganza

Las avanzadas mecánicas de RPG te permitirán moldear a tu personaje y al mundo que lo rodea; forjarás tu camino hacia la gloria con cada decisión que tomes, desde alianzas políticas hasta estrategias de combate, pasando por opciones de diálogo y equipo

Navega desde las escarpadas y misteriosas costas de Noruega hasta los imponentes reinos de Inglaterra

Mejora a la versión de PlayStation5: El disco Blu-ray del juego Assassin's Creed Valhalla para PlayStation4 debe permanecer insertado en el sistema PlayStation5 para poder jugar a la versión digital de Assassin's Creed Valhalla para esta plataforma sin ningún coste adicional, cuando esté disponible. Requiere una PlayStation5, el disco Blu-ray del juego, una cuenta en PlayStation Network, espacio en disco adicional y una conexión a internet de banda ancha. Puede que genere gastos de uso de banda ancha.

Hogwarts Legacy AMZ excl PS4 € 69.95

€ 62.90 in stock 1 new from €62.90

Amazon.es Features Haz tu reserva y obtén la montura de hipogrifo ónix y la receta de la poción Felix Felicis.

Hogwarts Legacy es un RPG inmersivo de acción en mundo abierto. Ahora puedes tomar el control de la acción y ser el centro de tu propia aventura en el mundo mágico.

God of War : Ascension [Importación francesa] € 33.90

Amazon.es Features Plate-forme : Playstation 3

Classification PEGI : ages_18_and_over

Edition : Standard

Resident Evil 4 Steelbook Edition € 74.99

€ 66.99 in stock 9 new from €74.89

3 used from €62.30

Amazon.es Features Sobrevivir es solo el principio.

Seis años después de la catástrofe biológica en Raccoon City, el agente Leon S. Kennedy, uno de los supervivientes del desastre, ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente, a quien han secuestrado. Siguiendo su rastro, llega a una apartada población europea, donde sus habitantes sufren un mal terrible. Así comienza esta historia de un arriesgado rescate y terror escalofriante donde se cruzan la vida y la muerte, y el miedo y la catarsis.

Con una mecánica de juego modernizada, una historia reimaginada y unos gráficos espectacularmente detallados, Resident Evil 4 supone el renacimiento de un gigante del mundo de los videojuegos.

Revive la pesadilla que revolucionó el género del survival horror.

God of War, subtítulo en español € 21.90

Amazon.es Features Un nouveau récit audacieux

Un univers plus sombre

Des combats féroces

Playstation Horizon Forbidden West [PS4] € 51.20

€ 41.50 in stock 21 new from €41.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acompaña a Aloy en su aventura por las peligrosas y fantásticas tierras del 'Oeste Prohibido' y enfréntate a nuevas y misteriosas amenazas

Explora páramos remotos y enfréntate a máquinas más grandes e imponentes

Descubre increíbles tribus en tu regreso a un futuro lejano en el mundo apocalíptico de Horizon

Solo Aloy es capaz de restablecer el orden y el equilibrio en el mundo READ Los 30 mejores Mandos Nintendo Swicht de 2023 - Revisión y guía

God Of War: Ascension - Special Edition (Steelbook) [Importación Alemana] € 59.95

1 used from €44.99

Amazon.es Features Part Number 0711719231554 Model 9231554 Release Date 2013-03-13T00:00:01Z Language Alemán Format Importación

Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition € 23.94

Amazon.es Features Shadow of Tomb Raider Def. Ed. PS4

Double Pack: Assassin's Creed Odyssey + Assassin's Creed Origins € 49.99

€ 29.99 in stock 12 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma parte de aventuras épicas y explora países inmensos gracias a este pack doble de Assassin’s Creed Odyssey + Assassin’s Creed Origins; descubre los secretos que se esconden tras las grandes pirámides y en la Antigua Grecia, y experimenta una forma de luchar completamente nueva mientras afrontas misiones memorables

Escribe tu propia Odisea y conviértete en un héroe griego legendario en Assassin’s Creed Odyssey, una inspiradora aventura en la que forjarás tu propio destino y el camino que te llevará a él; juega tu papel histórico involucrándote de lleno en un mundo siempre cambiante, que se adapta a tus decisiones

Conviértete en un legendario héroe griego – por primera vez en la serie Assassin's Creed, podrás escoger el tipo de héroe con el que vivirás una aventura épica, Alexios o Kassandra; personaliza tu equipamiento, mejora tus habilidades y adapta tu navío a tu viaje para convertirte en un héroe de leyenda

Assassin’s Creed Origins es un nuevo comienzo; experimenta una nueva forma de luchar mientras exploras las grandes pirámides y las tumbas ocultas por todo el Antiguo Egipto; vive emocionantes e inolvidables aventuras en tu viaje, y descubre la historia que dio origen a la Hermandad de los Assassins

La Historia del Origen – empieza aquí, en el verdadero comienzo, y conoce la historia nunca antes contada de Assassin’s Creed

Devil May Cry: HD Collection € 25.89

Amazon.es Features El jugador se pone en la piel de Dante, uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos. Devil May Cry HD Collection está repleto de la premiada jugabilidad y estilo que ha hecho tan popular a la serie, ahora jugable en las consolas modernas

Hijo de una madre humana y un padre demoníaco llamado Sparda, el medio demonio Dante usa sus innatas habilidades y los poderes de antiguos demonios para librar en solitario una guerra contra las fuerzas de la oscuridad y para salvar a la humanidad de la condenación

Con su debut en 2001, Devil May Cry redefinió inmediatamente el género de la acción, con su enfatizada firma de machacar demonios con estilo

Devil May Cry 2 fue lanzado en 2003, y a Dante se une su nueva y ágil compañera Lucía en su lucha por derrotar a un hombre resuelto a conseguir un poder supremo

Devil May Cry 3: Dante´s Awakening, ofreció muchas mejoras, incluyendo la oportunidad de jugar como el hermano gemelo de Dante, Vergil, así como el añadido de los modos Bloody Palace y Turbo

PS5 Consola Sony Playstation 5 Bundle (versión con lector de disco) + God of War Ragnarok Compatible para Sony PS5 Playstation 5 € 619.99

€ 596.00 in stock 20 new from €590.00 Consultar precio en Amazon

PS5 edición estándar de 825GB de almacenamiento

La consola PS5 ofrece nuevas posibilidades de juego que nunca habías imaginado. Experimenta una carga ultrarrápida con una SSD de altísima velocidad

Disfruta de una inmersión más profunda: Gracias a la respuesta háptica, gatillos adaptativos y audio 3D, además de una nueva generación de increíbles juegos PlayStation

De la mano de Santa Monica Studio llega la secuela del aclamado God of War (2018). El Fimbulvetr está en marcha. Kratos y Atreus deben viajar a cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas

Stray (PS4) € 39.99

€ 33.49 in stock 17 new from €39.90

3 used from €33.52

Amazon.es Features Desentraña un antiguo misterio para escapar de una ciberciudad olvidada hace mucho tiempo en Stray

La edición física incluye 6 tarjetas de arte a todo color

Desentraña un antiguo misterio para escapar de una ciberciudad olvidada hace mucho tiempo en Stray

Nota: El embalaje puede variar

Resident Evil Village Gold Edition € 52.99

€ 42.99 in stock 10 new from €42.99

3 used from €37.45

Amazon.es Features Una nueva perspectiva – Vive la octava entrega de Resident Evil con una nueva perspectiva en Tercera Persona, ahora podrás contemplar a Ethan en acción y disfrutar de su viaje desde un nuevo ángulo

La historia continúa – Sombras de Rose reanuda la historia de la familia Winters cuando han pasado 16 años de los acontecimientos de Resident Evil Village; La expansión se centra en Rose Winters, la hija de Ethan, víctima de un poder terrorífico. Explora el retorcido mundo dentro de la consciencia de la Megamiceta en busca de una cura

Vuelven Los Mercenarios – El modo contra el crono tan adorado por los fans de la saga regresa con Los Mercenarios: Órdenes Adicionales, que introduce personajes como Chris Redfield, Lady Dimitrescu o Lord Karl Heisenberg, cada uno con habilidades únicas; También incluye nuevos niveles y otras mejoras

Resident Evil Re-Verse Resident Evil Village dará acceso a este multijugador gratuito que estará disponible el 28 de octubre; Con un casting de personajes icónicos de la saga en deathmatchs de 4 a 6 jugadores en escenarios clásicos

Tadeo Jones 3 La Tabla Esmeralda (PS4) € 39.99

€ 32.99 in stock 7 new from €32.99

3 used from €27.51

Amazon.es Features ÚNETE A TADEO EN LA BÚSQUEDA DE LA TABLA ESMERALDA: Una misteriosa maldición te llevará a recorrer las ciudades de Veracrúz, Chicago, París y El Cairo en un viaje épico para encontrar la tabla esmeralda y salvar a tus compañeros.

ADÉNTRATE EN EL MUNDO DE TADEO: Prepárate para visitar una gran cantidad de lugares chulos, donde saltarás desde grandes plataformas, escalarás por edificios, reconstruirás parte del pasado, nadarás rodeado de pirañas y... ¡Hasta puede que te encuentres algún adversario dispuesto a frustrar tus planes!

BUSCA LAS RELIQUIAS PERDIDAS Y COLECCIONA LOS PINCELES: Rastrea lugares repletos de aventuras y puzles para descubrir increíbles tesoros y hacerte con todos los pinceles de cada nivel.

DIVIÉRTETE CON LOS TRONCHANTES COMICS DE TADEO: Sigue las aventuras de Tadeo, Sara, Jeff y Belzoni a través de los divertidos cómics que encontrarás a lo largo del juego.

Far Cry 6 Ps4 € 19.90

€ 18.90 in stock 13 new from €19.50

7 used from €16.82

Amazon.es Features Mejora a la versión de PlayStation5: El disco Blu-ray del juego Far Cry 6 para PlayStation4 debe permanecer insertado en el sistema PlayStation5 para poder jugar a la versión digital de Far Cry 6 para esta plataforma sin ningún coste adicional, cuando esté disponible; requiere una PlayStation5, el disco Blu-ray del juego, una cuenta en PlayStation Network, espacio en disco adicional y una conexión a internet de banda ancha; puede que genere gastos de uso de banda ancha

Lucha Por La Libertad: Encarna A Dani Rojas, Habitante De Yara Que Se Convertirá En Guerrillero Para Liberar Su Nación

Una Yara Desgarrada: Lucha Contra Las Tropas De Antón En El Far Cry Más Grande Hasta La Fecha A Lo Largo De Junglas, Playas Y Esperanza, La Capital De Yara

Potencia De Fuego Guerrillera: Sírvete De Armas Improvisadas, Vehículos Y Amigos, Los Nuevos Colmillos De Alquiler, Para Reducir El Tiránico Régimen A Cenizas

Playstation Uncharted: Legacy of Thieves Collection € 49.99

€ 39.49 in stock 16 new from €42.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye las laureadas aventuras para un jugador que ofrecen Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido, remasterizadas con gráficos mejorados, mayor velocidad de fotogramas y un increíble nivel de detalle para la consola PS5

Descubre la historia perdida y viaja por todo el mundo en busca de aventuras extraordinarias y conocimientos olvidados junto con los ladrones Nathan Drake y Chloe Frazer, dos personajes enormemente carismáticos y polifacéticos

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón: Varios años después de su última aventura, el retirado buscador de fortunas Nathan Drake se ve obligado a regresar al mundo de los ladrones. El destino llama a su puerta cuando Sam, el hermano al que creía muerto, reaparece en busca de ayuda para salvar la vida y le ofrece una aventura a la que Drake no puede resistirse

Uncharted: El Legado Perdido: Para recuperar un antiguo artefacto y evitar que caiga en manos de un despiadado señor de la guerra, Chloe Frazer se ve obligada a reclutar a la famosa mercenaria Nadine Ross y aventurarse en las Ghats occidentales, en la India, para dar con el colmillo dorado de Ganesha READ Los 30 mejores Nier Automata Ps4 de 2023 - Revisión y guía

Sonic Frontiers D1 PS4 ESP € 62.99

€ 33.99 in stock 22 new from €33.99

5 used from €26.85

Amazon.es Features ¡Bienvenido a la evolución de los juegos de Sonic! Experimenta la nueva aventura de mundo abierto a través de cinco enormes islas del mundo rebosantes de densos bosques, cascadas desbordantes y paisajes desérticos chisporroteantes, cada una con sus propios desafíos únicos de plataformas de acción y secretos ocultos para descubrir

Abre un camino como mejor te parezca y descubre misiones secundarias, resuelve acertijos, escala enormes estructuras, ve a pescar y encuentra una o dos caras amistosas en el camino…

Desafíate a ti mismo en el ciberespacio → Descubre portales dispersos por toda la isla y aventúrate en los niveles del ciberespacio a velocidades sónicas, repletos de desafíos para poner a prueba tus habilidades

Las Islas Starfall son el hogar de extrañas criaturas que Sonic nunca ha encontrado antes. Usa el nuevo sistema de batalla y las mejoras del árbol de habilidades para luchar estratégicamente, combinando movimientos y combos y la nueva habilidad Cyloop para derrotar a misteriosos enemigos y titanes colosales

Viaja para descubrir los misterios de los restos de una antigua civilización plagada de hordas robóticas. Con nada más que un puñado de preguntas y una voz incorpórea para guiarte, prepárate para salvar a tus amigos y a los enigmáticos habitantes de las Islas Starfall de una amenaza colosal y mecanizada

FIFA 23 Standard Edition PS4 | Castellano € 69.99

€ 38.99 in stock 31 new from €38.99

6 used from €36.26

Amazon.es Features Copa del Mundo de la FIFA: Disfruta de la competición cumbre del fútbol internacional con la FIFA World Cup de Catar 2022 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda 2023, habrá más información a medida que se aproximen las fechas de los torneos

Fútbol femenino: Juega por primera vez en la historia de EA SPORTS FIFA con clubes femeninos de fútbol, con la llegada de la Barclays FA Women's Super League y la Division 1 Arkema en el lanzamiento de FIFA 23

Jugabilidad: La mecánica de tiros basada en el equilibrio entre riesgo y recompensa, los lanzamientos de falta, penaltis y saques de esquina, y unas físicas más realistas añaden más variedad al Juego del mundo

Centro de entrenamiento: Un sistema de entrenamiento ayuda a introducir a los jugadores y menos experimentados en los fundamentos del juego, con una serie de desafíos y capítulos que te ayudarán a mejorar tu juego

Multiplataforma: Juega con y contra amistades en diferentes plataformas, FIFA 23 introduce el juego cruzado en los modos de 1 contra 1 en FIFA Ultimate Team, temporadas online, amistosos online y mucho más

