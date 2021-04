Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Ps Plus 12 Meses de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Ps Plus 12 Meses de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sony, PlayStation Plus - Suscripción 12 Meses | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Subscripción de 12 meses a PlayStation Plus te permite obtener acceso a juego online y descargar 24 juegos seleccionados de PS4 al año sin coste adicional.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Sony PSN Plus - Tarjeta para 365 días, Reedición, Código Digital € 66.99

€ 59.95 in stock 16 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: tarjeta de Sony

Plataforma recomendada: PlayStation 4

Disfruta de las mejores condiciones para jugar

Disponible con almacenamiento online

Este producto sólo contiene contenido digital

Sony, PlayStation Plus - Suscripción 3 Meses | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Subscripción de 3 meses a PlayStation Plus te permite obtener acceso a juego online y descargar 2 juegos seleccionados de PS4 al mes sin coste adicional.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 50€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 50.00 in stock 1 new from €50.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 50€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas READ Los 30 mejores Disco Duro 1Tb de 2021 - Revisión y guía

Sony, PlayStation Now - Suscripción 12 Meses | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Únete a PS Now y empieza a disfrutar al instante de éxitos de PlayStation, juegos independientes y aventuras para toda la familia desde una biblioteca de juegos bajo demanda que se actualiza todos los meses.

Transmite más de 700 títulos de PS4, PS3 y PS2 de una amplia gama de géneros en tu PS5, PS4 o PC con Windows. Juega cuanto quieras, guarda el progreso y retoma la partida en otro dispositivo. O elige entre los más de 300 juegos de PS4 que puedes descargar en tu consola.

Ya decidas transmitir o descargar, tu suscripción a PS Now incluye un acceso completo a todos los modos multijugador online disponibles.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Sony PlayStation Plus Card - 365 Day Subscription (PlayStation Vita/PS3/PS4) (New) € 69.99 in stock 3 new from €67.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una vez que su pedido ha sido enviado no se puede reembolsar, así que asegúrese de que usará este código en una cuenta y tienda de PSN del Reino Unido.

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 30€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 30.00 in stock 1 new from €30.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 30€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Nintendo Switch Lite - Consola Azul Turquesa € 229.99

€ 194.90 in stock 48 new from €194.90

1 used from €200.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enfocada al juego portátil. La consola no puede conectarse al televisor ni es compatible con la base de Nintendo Switch.

Compacta y ligera para que sea fácil de transportar.

Tiene los controles integrados, por lo que carece de vibración HD y de cámara infrarroja de movimiento.

Permite jugar con todos los títulos de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo portátil.

En el caso de juegos que no sean compatibles con el modo portátil, los jugadores pueden conectar mandos Joy-Con (a la venta por separado) de manera inalámbrica a Nintendo Switch Lite. Los usuarios deberán tener un dispositivo para cargar los mandos Joy-Con, como, por ejemplo, el soporte de carga para mandos Joy-Con.

Teclado para Juegos de una Mano 35 Teclas Retroiluminación LED + Ratón para Juegos con Cable con luz de respiración Combo de 7 Botones de Teclado y ratón es Adecuado para PS4,Switch,PC,Xbox One € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RETROILUMINACIÓN LED RGB】 Con la retroiluminación del teclado, puede distinguir mejor la posición de las teclas durante la operación nocturna. El teclado tiene 8 tipos de modos de iluminación. Puede configurar libremente el brillo y el modo, y ajustar la luz de fondo para cada grupo de botones. El mouse puede encender o apagar la luz de fondo, los efectos de iluminación hermosos y sorprendentes permiten que la luz de la victoria cause estragos en la oscurid

【TECLADO MECÁNICO DE ALTA CALIDAD】 El teclado ergonómico con 35 teclas muestra la forma de los pasos. Está reforzado en la articulación para que el botón sea más estable y duradero. El diseño de la tapa de la llave cóncava encaja cómodamente en la mano, la entrada es sensible y se reduce el error. Las teclas mecánicas ofrecen una resistencia media, clics audibles y una retroalimentación táctil clara y precisa para, La fuerza de tecleo de 50 ± 7 gramos es perfecta para los jugadores.

【EXCELENTE MOUSE PARA JUEGOS】 Los botones del mouse son extremadamente duraderos y han superado 20 millones de pruebas de clics. También ha superado las pruebas de teclado más de 10 millones de veces. El teclado tiene una función de diseño personalizable de las dos teclas G1 y G2. Dependiendo de sus hábitos de juego, puede reaccionar más rápido que los otros jugadores.

【DISEÑO DE PORTABILIDAD】 El diseño portátil mini portátil de 35 teclas le permite llevarlo a cualquier lugar con usted, perfecto para el control manual. El teclado y el mouse con luz de respiración RBG te permiten disfrutar del entretenimiento.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】 El teclado admite la ejecución en Win 2000, Win XP, Win ME, Vista, Win7, Win8, Android, Linux, IOS y otros sistemas operativos. Es compatible con computadora, computadora portátil, iPhone, iPad, PSP y XBOX, etc., con conexión de cable USB y sin controlador. (Nota: se requiere un convertidor para conectarse al teléfono)

Logitech G29 Driving Force Volante de Carreras y Pedales, Force Feedback, Aluminio Anodizado, Palancas de cambio, Volante de Cuero, Pedales Ajustables, Enchufe EU, PS5, PS4, PC, Mac - Negro € 399.99

€ 247.99 in stock 37 new from €247.99

41 used from €179.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para los Juegos de PlayStation 5, PS4, PS3 y PC más Recientes: Añade Driving Force a tu selección de controlador, G29 Driving Force también se puede usar en PC con determinados juegos

Force Feedback Realista: G29 Driving Force incluye Force Feedback con dos motores, diseñado para simular con realismo la sensación de conducir un coche y de los neumáticos en cada giro

Controles para Juegos de Fácil Acceso: El mando de dirección, los botones de la consola y las palancas de cambio semiautomáticas están situados en el volante para aportar comodidad

Unidad de Pedal con Capacidad de Respuesta: El volante G29 viene con un pedal independiente para el suelo para que puedas frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo

Construcción Duradera: Con cojinetes de acero en el eje del volante y pedales y palancas de cambio de acero inoxidable, Driving Force se ha diseñado para ofrecer una experiencia de conducción precisa

Sony, PlayStation Plus - Suscripción 1 Mes | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 8.41 in stock 1 new from €8.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Subscripción de 1 mes a PlayStation Plus te permite obtener acceso a juego online y descargar 2 juegos seleccionados de PS4 sin coste adicional.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

FUNINGEEK Auriculares Gaming PS4,Cascos Gaming de Mac Estéreo con Micrófono Cascos Gaming 3.5mm Jack con Luz LED Bass Surround y Cancelación de Ruido Auriculares Compatible con PC/Xbox One/Switch € 19.99

€ 15.88 in stock 3 new from €15.88

1 used from €18.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad Auriculares Gaming】Mic Stereo Bass LED Light para gaming,Las luces LED están diseñados evidentes en los orejeros y el micrófono, destacando la atmósfera del juego (USB solo soporta la luz de LED).La diadema puede regularse para acomodarse a los todos tamaños de cabeza.

【Multi-Compatibilidad Auriculares】Cascos gaming Aplicable a todos los dispositivos de interfaz de 3,5 mm. Compatible con Xbox One/ Xbox oneS/PS4/Switch/ iPad/ PC/Teléfono/ computadora portátil, tiene un adaptador 2 en 1 (antiguo Xbox One necesita un adaptador de Microsoft).Tiene un cable trenzado de 2,1 metros.

【Micrófono Flexible & Sensible】Auriculares gaming El tubo de gel de sílice de rotación de 120 grados con micrófono con boom de cancelación de ruido, Cascos gaming le permite ajustarse libremente en cualquier dirección para una captación exacta, reciba una calidad de sonido nítida, sin interferencias.Si el micrófono no funciona en el juego fortnite (Nintendo Switch ), restablece el micrófono en esta configuración de juego.

【Incomparable Comodidad Cascos Gaming】Cascos gaming con bloque de proteína blanda + almohadillas de espuma con memoria.cubre toda la oreja y elimina el sonido externo de manera muy efectiva. ajuste cómodo e indoloro para proporcionar una excelente experiencia de juegos para un uso prolongado.

【Sonido Fantástico y Claro】 El diseño de casco cerrado y los controladores de 40 mm con graves mejorados emiten un sonido nítido y claro con el que te sumergirás en las intensas peleas de equipo , te permite experimentar una experiencia de juego inmersiva. Eres el héroe del mundo de los videojuegos.disfruta de tu mundo de juego virtual.

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 20€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 20.00 in stock READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Reyes de 2021 - Revisión y guía 1 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 20€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos

.El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Amazon Basics - Cable de carga para mando de PlayStation 4 € 7.19 in stock 1 new from €7.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cable de carga de 1,82 m permite jugar a la PlayStation 4 mientras cargas simultáneamente el mando. Conectores de micro-USB a USB tipo A.

Tiempo total de carga de 1,5 a 2 horas si se carga en un puerto USB de la consola PS4.

Proporciona al mando 15-30 horas de duración de batería con una carga completa, según el juego.

Puede cargar desde cualquier fuente de energía con puerto USB; puede cargar un teléfono móvil con entrada micro-USB.

Permite que los jugadores sincronicen los datos con la PS4. Cuenta con garantía limitada de Amazon Basics de 1 año.

Grand Theft Auto V - Premium Edition € 17.99

€ 14.95 in stock 36 new from €14.95

5 used from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grand Theft Auto V: premium edition, incluye Criminal Enterprise Starter pack

Es la forma más rápida para los nuevos jugadores de GTA online de impulsar sus imperios criminales con el contenido más emocionante y popular

Funda tu imperio criminal emprende proyectos empresariales desde tu oficina de ejecutivo del Maze bank oeste, desarrolla potente armamento en el búnker subterráneo de tráfico de armas y usa el negocio de falsificación de dinero para comenzar una lucrativa actividad

Una flota de potentes vehículos recorre las calles a toda velocidad con diez vehículos de altas prestaciones entre los que se incluyen un supercoche, motos, el dune fav armado, un helicóptero, un coche de rally y otros; también obtendrás propiedades, como un garaje de diez plazas para aparcar tu creciente flota

Armas, ropa y tatuajes también conseguirás acceso al lanzagranadas compacto, el fusil de tirador y el fusil compacto, junto con indumentaria para carreras, tatuajes de motero y mucho más

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 10€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 10.00 in stock 1 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 10€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos

.El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Logitech G402 Hyperion Fury Ratón Gaming con Cable, Seguimento Óptico 4,000 DPI, Peso Reducido, 8 Botones Programables, PC/Mac, Negro € 59.99

€ 33.89 in stock 29 new from €33.89

9 used from €22.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Ciencia de Motor Fusion: Motor Fusion integrado en el ratón gaming alámbrico que ofrece una óptimo velocidad de seguimiento

8 Botones Programables: Tiene 8 botones programables para configurar las acciones durante el gaming con ordenador, Mac o portátil

Cambio de DPI sobre la Marcha: Incluye 4 valores de DPI ajustable para precisión extrema o para maniobras vertiginosas

Velocidad de Repuesta Rápida: Una velocidad de respuesta de 1 ms ofrece la seguridad de que cada uno de los movimientos se comunica a través de este ratón con cable USB

Ligerísimo: Este ratón inalámbrico para gaming G402 Hyperion Fury está hecho con materiales ultraligeros y tiene pies de baja fricción para poder jugar a toda velocidad

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 40€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 40.00 in stock 1 new from €40.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 40€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Sony - Dualshock 4 V2 Mando Inalámbrico, Color Verde Camuflaje (PS4) € 76.40 in stock 2 new from €76.40

1 used from €56.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador inalámbrico Dualshock 4

Se puede utilizar con las aplicaciones disponibles en Windows PC/Mac

Es de la marca Sony

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 15€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 15.00 in stock 1 new from €15.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 15€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Nacon - Mando Compacto PS4, Color Gris € 39.99

€ 32.95 in stock 4 new from €32.95

5 used from €25.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie ‘’soft touch’’ para un agarre perfecto, incluso durante largas sesiones de juego Entrada de auriculares de 3,5mm.

2 motores de vibración

Luz indicador de jugador LED

Touchpad

Entrada de auriculares de 3.5 mm

Marvel’s Spider-Man (PS4) Game of the Year Edition (GOTY) € 49.99

€ 34.18 in stock 7 new from €34.44

2 used from €34.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 9959601 Release Date 2019-08-28T00:00:01Z Edition Standard

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 35€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 35.00 in stock 1 new from €35.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 35€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

shineled Mando PS4, PS4 Controller, Controlador PS4, Mando Inalámbrico Gamepad Compatible con Playstation 4 (Rojo) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con consola PS4, PS4 Pro y PS4 Slim.Producto compatible, confirme que este no es un producto original antes de planificar su pedido. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, le enviaremos uno nuevo.

Utilice el último joystick 3D, 360 grados sin ángulo muerto. Este controlador actualizado es el dispositivo de configuración más alto entre todos los fabricantes de terceros.

Botón SHARE: El botón Compartir te permite compartir tus vídeos y capturas de pantalla de juego, incluso para transmitir tu juego en directo fácilmente.

Panel táctil: Control preciso con el panel táctil que ahora deja ver nuestra barra luminosa, añadiendo una dimensión adicional a tus juegos.

Dual Shock & Six Axis: Los motores de doble vibración incorporados hacen que el juego sea más realista para el jugador de ps4. Usted puede sentir cada golpe, cada accidente, y la explosión con la respuesta de doble choque vibratorio de la mano.

Marvel’s Spider-Man (PS4) € 69.99

€ 18.99 in stock 23 new from €18.99

4 used from €21.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marvel y Insomniac Games se han unido para crear una novedosa y auténtica historia de Spider-Man

Este no es el Spider-Man que has conocido antes, o visto en una película

Este es un experto Peter Parker que es más magistral en la lucha contra el crimen grande en la ciudad de Nueva York

Al mismo tiempo él está luchando para equilibrar su caótica vida personal y su carrera

Red Dead Redemption 2 (PS4) € 24.99 in stock 18 new from €24.99

2 used from €24.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una banda de forajidos, renegados y parias unidos bajo el liderazgo del carismático e idealista Dutch van der Linde

Descubre algunas de las ciudades que conforman el vasto y variado mundo del juego

Diversos hábitats y climas con unas doscientas especies de animales terrestres, aves y peces READ Los 30 mejores Tarjeta Grafica Pci Express de 2021 - Revisión y guía

Bovon Cascos Gaming, Auriculares PS4 con Micrófono Cancelación de Ruido & Luz LED RGB, Cascos Gamer Xbox One Bass Surround con Orejeras de Memoria Suave para Nintendo Switch/Mac/PC/Tablet/Juego € 21.99

€ 18.69 in stock 1 new from €18.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AMPLIA COMPATIBILIDAD PARA MULTI-PLATAFORMAS】: Equipado con un conector de audio de 3.5m, los auriculares para jugar funcionan muy bien con PS4, Xbox One (se necesita adaptador), Xbox One S / X, PC, Nintendo Switch / 3DS / Nuevo 3DS LL-(audio), ordenadores, tablets, iPads y teléfonos móviles.

【SONIDO ENVOLVENTE ESTÉREO 3D】: Cuenta con un controlador de neodimio magnético de alta precisión de 40 mm y con una precisión de posicionamiento acústico, estos mejoran la sensibilidad del auricular. El nivel de sonido envolvente estéreo 3D crea un mundo de juego inmersivo y muy real para los jugadores.

【MICRÓFONO CON FUNCIÓN DE CANCELACIÓN DE RUIDO REGULABLE】: Con la función de cancelación de ruido de primera calidad, el micrófono flexible y direccional capta su voz con claridad nítida y aísla del ruido. Las funciones de control de volumen y anulación del micrófono se controlan fácilmente en el cable USB trenzado anti caídas.

【CONSTRUIDO PARA SU CONFORT】: Las almohadillas para las orejas son grandes, y tienen una memoria superior que permiten la permeabilidad al aire, lo que proporciona una larga comodidad. Le ofrece un gran bienestar ya que no sentirá dolor ni presión durante varias horas. Este auricular cuenta con una diadema retráctil que se adapta a todos los jugadores de cualquier edad.

【LUZ LED RGB】: Conecte el conector USB, se activará el efecto de luz LED con 7 colores diferentes que cambian automáticamente, que mejorará la atmósfera del juego. Estos auriculares profesionales para jugar de alto rendimiento tienen una apariencia moderna y un efecto de luz, que harán el juego más emocionante.

ECHTPower Cargador Mando PS4, Estación de Carga USB, Protección Inteligente con LED Indicador para Sony Playstation 4/ PS4 / PS4 Pro / PS4 Slim € 21.99

€ 15.99 in stock 3 new from €15.99

1 used from €12.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Dos Estaciones de Carga❤: este cargador le permite cargar dos mandos PS4 al mismo tiempo o sólo uno sin conectarse al sistema PS4. Puede cargar fácilmente el mando Sony Dualshock 4 / PlayStation 4 / PS4 Slim / PS4 Pro desde el PC, fuente de alimentación o banco de energía.

❤Carga más Rápido❤: puede cargar dos controladores al mismo tiempo y se cargarán completamente dentro de 2 a 3 horas.

❤Pantalla LED❤: la pantalla del panel frontal muestra el estado de carga. El indicador rojo indica carga y el verde indica carga completa. Si sólo pones uno en la estación, habrá una luz indicadora roja y una verde.

❤Diseño de Antideslizante❤: las cuatro alfombrillas antideslizantes inferior y horizontal mantienen el cargador estable y protegen los mandos contra movimientos y caídas.

❤Guarda al no Usar❤: este soporte mando ps4 no sólo es un cargador, sino también es para guardar mandos. Perfecto para ahorrar espacio en el almacenamiento de los mandos cuando no estás jugando. ¡Disfruta de juegos ininterrumpidos y agrega brillo a tu escritorio!

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 25€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 25.00 in stock 1 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 25€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Sony, PlayStation - Tarjeta Prepago PSN 100€ | PS5/PS4/PS3 | Código de descarga PSN - Cuenta española € 100.00 in stock 1 new from €100.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la Tarjeta Prepago PSN de 100€, recargarás tu monedero virtual con esa cantidad para comprar juegos o contenido descargable en la PlayStation Store.

Después de completar la compra, recibirás un enlace en la página de confirmación del pedido con instrucciones detalladas para canjear tu código en la Playstation Store. Este enlace estará también disponible en tu Biblioteca de juegos.

El código de descarga PSN se enviará en unos minutos, en casos raros podría tardar hasta 4 horas

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.