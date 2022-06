Inicio » Top News Los 30 mejores Protector Teclado Macbook Pro 13 de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Protector Teclado Macbook Pro 13 de 2022 – Revisión y guía 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Protector Teclado Macbook Pro 13 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Protector Teclado Macbook Pro 13 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Protector Teclado Macbook Pro 13 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Protector Teclado Macbook Pro 13 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



EooCoo Cubierta del Teclado Compatible para 2020 MacBook Pro 13 Pulgadas A2338 A2289 A2251 con Touch Bar y Touch ID, QWERTY Español Diseño - TPU Claro € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Amazon.es Features ✔️ Solo compatible con la nueva 2020 Macbook Pro 13 pulgadas con Touch Bar y Touch ID (modelo A2338 A2289 A2251), diseño QWERTY EU / ES. Verifique el número de modelo de su Macbook "Axxxx" en la parte inferior de la computadora portátil.

❌ Este producto no es adecuado para Macbook Pro 13 pulgadas con barra táctil (modelo: A2159 A1706 A1989, lanzado en 2016-2019) y Macbook Pro anterior de 13 pulgadas (modelo: A1502 A1425, lanzado en 2010-2015).

✔️ Resistente al agua y al polvo: la cubierta del teclado Brinda protección completa para el teclado de su Macbook contra el polvo, derrames de líquidos, desgaste de las teclas, contaminantes y más.

✔️ Fabricado con material de TPU de alta transparencia y grado de ingeniería, ultra delgado a 0,12 mm y no daña la pantalla y facilita la escritura.

✔️ La película de alta transparencia permite que las teclas retroiluminadas brillen claramente, y la cubierta del teclado es completamente lavable y reutilizable, y es fácil de aplicar y quitar para limpiar o desinfectar.

MyGadget Protector Teclado QWERTY [Español] para Apple MacBook Air 13 Pulgadas 2010 - 2017 / Pro Retina 13 & 15" 2012 - 2015 Funda Silicona Skin Negro € 8.40 in stock 2 new from €8.40

Amazon.es Features PROTECCIÓN PREMIUM - Esta fuerte cubierta para computadora opaca es un accesorio diseñado para proteger la superficie y las teclas de su ordenador le hará sentir mayor tranquilidad en su uso.

MATERIAL RESISTENTE – Esta es una bonita delgada y cómoda funda de gel impermeable que permite el paso de la luz esta mantendrá libre de polvo y cuidará las letras de rayones o arañazos.

SOFT TOUCH PROTECTION - Su forma le dará sensación de piel en cada tecla con su suave acabado mate de alta dureza tendrá una interacción antideslizante totalmente compatible sin afectar la sensibilidad de la misma. Esta pieza de fino poliuretano es flexible, liviano y moderno y la ayudará con la limpieza de sus teclados.

COMPATIBILIDAD - Conviene para los Mac Air 13,3 inches A1466 / A1369 de 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 y Pro Retina 2012 / 2013 / 2014 / 2015 inch, modelos A1425 / A1502 / A1398.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7 - Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

MyGadget Protector Teclado QWERTY [Español] para Apple MacBook 12 Pulgadas 2015 - 2017 / Pro 13 & 15" 2016 - 2019 - Funda Silicona - Keyboard Skin Negro € 8.40 in stock 2 new from €8.40

Amazon.es Features PROTECCIÓN PREMIUM - Esta fuerte cubierta para computadora opaca es un accesorio diseñado para proteger la superficie y las teclas de su ordenador le hará sentir mayor tranquilidad en su uso.

MATERIAL RESISTENTE – Esta es una bonita delgada y cómoda funda de gel impermeable que permite el paso de la luz esta mantendrá libre de polvo y cuidará las letras de rayones o arañazos.

SOFT TOUCH PROTECTION - Su forma le dará sensación de piel en cada tecla con su suave acabado mate de alta dureza tendrá una interacción antideslizante totalmente compatible sin afectar la sensibilidad de la misma. Esta pieza de fino poliuretano es flexible, liviano y moderno y la ayudará con la limpieza de sus teclados.

COMPATIBILIDAD - Conviene para los Mac 12 inches de 2015 / 2016 / 2017, modelo A1534 y los Pro 13,3 & 15 inch de 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020, modelos A2159 / A1989 / A1706 / A1990 / A1707 / A1708.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7 - Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

MOSISO Cubierta de Teclado Compatible con MacBook Pro 13 2020 A2338 M1 A2289 A2251, Compatible con MacBook Pro 16 A2141 con Touch ID & Pantalla Retina, Piel de Silicona Protectora,Transparente € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Perfecto para ser compatible con MacBook Pro 13 pulgadas 2020 (modelos: A2338 M1 y A2251 y A2289 - MXK32LL / A, MXK62LL / A, MXK52LL / A, MXK72LL / A, MWP42LL / A, MWP72LL / A, MWP52LL / A, MWP82LL / A) y compatible con MacBook Pro 16 pulgadas 2020 2019 con Touch Bar, Touch ID y pantalla Retina (modelo: A2141 - MVVJ2LL / A, MVVL2LL / A, MVVK2LL / A, MVVM2LL / A).

Proporcione la protección completa para su teclado computadora portátil (EU ANSI) contra derrames de polvo, desgaste de teclas y más.

Fabricado con material de silicona de grado de ingeniería de primera calidad, ultra delgado de 0,3 mm no dañará la pantalla y facilitará la escritura.

Flexible, lavable, fácil de aplicar y quitar para limpiar o desinfectar.

1 año de garantía en cada funda de teclado.

GVTECH Para MacBook Pro 13 pulgadas Crystal Clear Case 2016-2020 (A2338 M1/A2289/A2251/A2159/A1706/A1989), cubierta protectora de plástico duro cubierta y cubierta de teclado y teclado para Pro 13 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Solo compatible con MacBook Pro de 13 pulgadas 2020 2019 2018 2017 2016 (modelos: A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 con barra táctil y A1708 sin Touch Bar-MYD). 82LL/A,MYDA2LL/A,MUHN2LL/A,MUHQ2LL/A,MUHP2LL/A,MUHR2LL/A,MV962LL/A,MV992LL/A,MV972LL/A,MV9A2LL/A,MR9Q2LL/A,MR9R2LL/A,MPXV2LL/A,MPXX2LL/A,MPXW2LL/A,MPX,MPXW2LL/A,MPX,MPXW2LL/A,MPMPX,MPXW2LL/A,MPXY2LL/A/A) ,MPXQ2LL/A,MPXR2LL/A,MPXT2LL/A,MPXU2LL/A,MLL42LL/A,MLH12LL/A,MLVP2LL/A,MNQF2LL/A,MNQG2LL/A,MXK32LL/A,MXK62LL/A,MXK52LL/A,MXK72LL/A,MWP42LL/A,MWP42LL/A,A,MWP. 72LL/A,MWP52LL/A,MWP82LL/A).

Comprueba el número de modelo "Axxxx" en la parte posterior de la MacBook antes de comprar, asegúrate de elegir exactamente el mismo número de modelo que el título del listado indicado "A2338" o "A2289" o "A2251" o "A2159" o "A1989" o "A1706" o "A1708". Diseño sin recortes, la transparencia es diferente de color a color. Advertencia: esta funda no es compatible con otros modelos de MacBooks.

La funda está diseñada con dos filas de ventilación inferior, lo que permite una disipación segura del calor, ayuda a que tu MacBook se mantenga fresco.

Funda rígida ultra delgada y ligera que casi no añade peso a tu dispositivo. Protege tu MacBook de golpes y arañazos accidentales.

La funda permite el acceso a todos los enchufes y unidades, conecta tu cargador, cable o auriculares sin quitar la funda.

MOSISO Teclado Piel de TPU Compatible con MacBook Pro 13/15 con Touch Bar 2019 2018 2017 2016 A2159 A1989 A1706 A1990 A1707, Ultra Uelgado TPU Transparente Protectora Piel (EU Layout), Claro € 10.49 in stock 1 new from €10.49

Amazon.es Features SOLO será compatible con MacBook Pro 13 pulgadas 2019 2018 2017 2016(modelos: A2159 A1989 A1706-MUHN2LL/A, MUHQ2LL/A, MUHP2LL/A, MUHR2LL/A, MV962LL/A, MV992LL/A, MV972LL/A, MV9A2LL/A, MR9Q2LL/A, MR9R2LL/A, MPXV2LL/A, MPXX2LL/A, MPXW2LL/A, MPXY2LL/A, MNQF2LL/A, MNQG2LL/A, MLH12LL/A, MLVP2LL/A); Compatible con MacBook Pro15 pulgadas (modelos: A1990 A1707-MV902LL/A,MV922LL/A,MV912LL/A,MV932LL/A,MR932LL/A,MR942LL/A,MPTR2LL/A,MPTU2LL/A,MPTT2LL/A,MPTV2LL/A,MLH32LL/A,MLW72LL/A,MLH42LL/A,MLW82LL/A).

Proporcione protección completa para el teclado de su computadora portátil contra el polvo, derrames de líquidos (café / cerveza / leche), desgaste de las teclas y más.

Diseñado para adaptarse con precisión al teclado de su computadora portátil (US ANSI).

Fabricado con silicona duradera de grado de ingeniería, ultradelgado de 0,3 mm no dañará la pantalla y facilitará la escritura.

Fácil de aplicar y quitar, completamente lavable y reutilizable. 1 año de garantía en cada funda de teclado.

kwmobile Protector de Teclado Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de Mediados del 2016) - Lámina para Teclado QWERTZ en Multicolor/Verde/Azul € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features MATERIAL: La cubierta protectora de teclas QWERTZ es de TPU resistente y elástico. Destaca por ser muy ligero, suave y antideslizante. La película de silicona se puede limpiar fácilmente.

Funcional: El protector para teclados alemanes muestra las letras y signos, podrás escribir en tu portátil con él puesto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de mediados del 2016).

MULTICOLOR: El estilo colorido de esta funda hará que tu dispositivo sea más atractivo sin llegar a estar muy recargado. El degradado de colores hace que parezca un arcoíris.

TEN EN CUENTA QUE: Modelos de Macbook Pro con Touchbar no son compatibles.

MOSISO Cubierta del Teclado Protectora Compatible con MacBook Pro 13, 15 Pulgadas (con/sin Pantalla Retina)/Compatible con MacBook Air 13 Pulgadas(Versión 2010-2017)(EU Layout),Claro € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Compatible con MacBook Air 13 (A1369 / A1466, versión 2010-2017), compatible con MacBook Pro 13 con CD-Rom (A1278), compatible con MacBook Pro 15 con CD-Rom (A1286), compatible con MacBook Pro 13 con pantalla retina (A1502 / A1425), compatible con MacBook Pro 15 con pantalla retina (A1398).

Proporcione la protección completa para su teclado de computadora portátil contra derrames de polvo, desgaste dominante y más.

Diseñado para ajustarse precisamente a su teclado computadora portátil (EU Layout).

Fabricado con poliuretano termoplástico duradero no tóxico, de ingeniería de grado a un sorprendente grosor de 0,15 mm. Completamente lavable y reutilizable.

1 año de garantía para cada funda de teclado.

kwmobile Protector Compatible con Apple MacBook Air 13" 2018 2019 2020 (A1932) - Cubierta para Teclado en español Tipo QWERTY Negro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIPOLVO: Con esta funda protegerás las teclas de tu ordenador o laptop de la suciedad, migas, polvo, huellas dactilares y del desgaste por el uso diario. ¡Alarga la vida útil de tu teclado!

MATERIAL DURADERO: Este protector de teclado de PC o portátil está hecho de silicona suave y fina. Esto lo hace un accesorio antideslizante, flexible, resistente y suave al tacto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple MacBook Air 13" 2018 2019 2020 (A1932).

TECLADOS EN ESPAÑOL: La cubierta protectora es compatible con teclados de España tipo QWERTY. Todas las teclas están indicadas para que puedas seguir escribiendo como de costumbre.

CONFORT OPERATIVO: No es necesario retirar la lámina del teclado para teclear en tu portátil, puesto que las teclas quedan perfectamente utilizables.

MyGadget Protector Teclado EU para Apple MacBook Air 13 Pulgadas 2010 - 2017 / Pro Retina 13 & 15" 2012 - 2015 - Funda Silicona - Keyboard Skin - Claro € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Amazon.es Features PROTECCIÓN PREMIUM - Esta fuerte cubierta para computadora opaca es un accesorio diseñado para proteger la superficie y las teclas de su ordenador le hará sentir mayor tranquilidad en su uso.

MATERIAL RESISTENTE – Esta es una bonita delgada y cómoda funda de gel impermeable que permite el paso de la luz esta mantendrá libre de polvo y cuidará las letras de rayones o arañazos.

SOFT TOUCH PROTECTION - Su forma le dará sensación de piel en cada tecla con su suave acabado mate de alta dureza tendrá una interacción antideslizante totalmente compatible sin afectar la sensibilidad de la misma. Esta pieza de fino poliuretano es flexible, liviano y moderno y la ayudará con la limpieza de sus teclados.

COMPATIBILIDAD - Conviene para los Mac Air 13,3 inches A1466 / A1369 de 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 y Pro Retina 2012 / 2013 / 2014 / 2015 inch, modelos A1425 / A1502 / A1398.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7 - Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

MOSISO Cubierta del Teclado Compatible con MacBook Pro 13 2020 A2338 M1 A2289 A2251,Compatible con MacBook Pro 16 A2141 con Touch ID & Pantalla Retina, Ultra Uelgado TPU Protectora Piel, Transparente € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Diseñado para ser compatible con MacBook Pro 13 pulgadas lanzado en 2020 (modelos: A2338 M1 A2251 A2289 - MYD92LL/A, MYDC2LL/A, MYD82LL/A, MYDA2LL/A, MXK32LL/A, MXK62LL/A, MXK52LL/A, MXK72LL/A, MWP42LL/A, MWP72LL/A, MWP52LL/A, MWP82LL/A); Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas con Touch Bar & Touch ID & Retina Display 2020 2019 (modelo: A2141 - MVVJ2LL/A, MVVL2LL/A, MVVK2LL/A, MVVM2LL/A).

Proporcione la protección completa para el teclado de su computadora portátil (US ANSI) contra derrames de polvo, desgaste de las teclas y más.

Hecho con material de silicona de grado de ingeniería, ultra delgado a 0.3 mm no dañará la pantalla y facilitará la escritura.

Flexible, lavable, fácil de aplicar y quitar para limpiar.

1 año de garantía en cada funda de teclado.

kwmobile Protector Compatible con Apple MacBook Pro 13" / 15" (a Partir de 2016) - Cubierta para Teclado Ruso QWERTY - Negro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIPOLVO: Con esta funda protegerás las teclas de tu ordenador o laptop de la suciedad, migas, polvo, huellas dactilares y del desgaste por el uso diario. ¡Alarga la vida útil de tu teclado!

MATERIAL DURADERO: Este protector de teclado de PC o portátil está hecho de silicona suave y fina. Esto lo hace un accesorio antideslizante, flexible, resistente y suave al tacto.

COMPATIBILIDAD: Es adecuada para: MacBook Pro 13" / 15" (a partir de 2016) Touchbar

TECLADOS EN RUSO: La cubierta protectora es compatible con teclados rusos tipo QWERTY. Es decir, que tiene inscritas las letras cirílicas del alfabeto ruso.

CONFORT OPERATIVO: No es necesario retirar la lámina del teclado para teclear en tu portátil, puesto que las teclas quedan perfectamente utilizables.

kwmobile Protector de Teclado Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de Mediados del 2016) - Lámina para Teclado QWERTZ en Transparente € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Material: La cubierta protectora de teclas QWERTZ es de TPU resistente y elástico. Este material también destaca por ser muy ligero, suave y antideslizante. La película de silicona se puede limpiar fácilmente.

Funcional: El protector para teclados alemanes muestra las letras y signos, podrás escribir en tu portátil con él puesto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de mediados del 2016).

Protección al teclear: El protector de goma evitará que tu PC alemán acumule polvo, migas o corra el riesgo de que le caiga líquido. Déjalo puesto siempre que uses tu laptop u ordenador.

A la medida: La lámina protectora para ordenadores y portátiles Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de mediados del 2016) se adaptará a tu teclado como si fuese una segunda piel. Ten en cuenta que no es para un teclado español.

Camkix Conjunto de Limpieza y Protector de Microfibra - Compatible con Apple Macbook Air Retina de 13” y Macbook Pro de 13” – 4X Protectores de Teclado, Paño de Doble Cara y Paquete de Papeles, Spray € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features ✅PROTECTOR DE TECLADO DE ALTA CALIDAD ►Proteja la pantalla de su laptop contra las impresiones del teclado cuando la tapa esté cerrada. Ponga el protector entre el teclado y la pantalla y cierre la laptop completamente. El protector de microfibra de alta calidad (29 x 19.8 cm/11.4 x 7.8 pulgadas) funcionará perfectamente como un paño de cubierta de teclado compatible con Apple Macbook Air Retina de 13”, Apple Macbook Pro de 13” y la mayoría de las laptops con pantallas de 13 pulgadas.

✅ PAÑO DE LIMPIZA DE DOBLE CARA ►Los paños combinan gamuza en un lado y paño de microfibra en el otro. Cada paño mide 16.8 x 15.7 cm/6.6 x 6.2 pulgadas. El material absorbente suave 100% premium puede eliminar fácilmente la suciedad, el polvo, la suciedad y el aceite. Elimine las partículas de polvo con facilidad y mantenga sus dispositivos favoritos libres de sustancias nocivas.

✅ PAPELES DE LIMPIEZA RESISTENTES ►Hay un total de 50 papeles en un paquete. Nuestros papeles de limpieza son muy recomendados para las lentes de videocámaras y pantallas de teléfonos inteligentes. Geniales para telescopios, lupas, microscopios, cámaras digitales y otras ópticas de precisión. Seguros para lentes revestidos. Están hechos con material suave y resistente no dañino. Los papeles de limpieza secos para lentes remueven efectivamente manchas y huellas dactilares.

✅ SPRAY DE LIMPIEZA PARA LENTES ÓPTICOS ►El spray de limpieza crea un tipo de acabado de “cera y brillo” que previene el polvo y las manchas por un periodo de tiempo más largo que sin fluido de limpieza. El spray es efectivo para la mayoría de las cámaras de acción, notebooks/laptops, monitores de computadora, TVs plasma/LCD/LED, dispositivos de juego portátiles, lectores electrónicos, reproductores de audio/video, etc.

✅ LIMPIA LA SUCIEDAD Y EL POLVO►El uso de dispositivos electrónicos y móviles forma parte de nuestra vida diaria. La capacidad de limpieza superior del protector, paño de doble cara y papeles de limpieza de lentes permiten la conveniente remoción de polvo, manchas, polen y otras partículas finas sin rayar superficies lisas.

kwmobile Protector Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de Mediados del 2016) - Cubierta para Teclado inglés US QWERTY - Negro € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIPOLVO: Con esta funda protegerás las teclas de tu ordenador o laptop de la suciedad, migas, polvo, huellas dactilares y del desgaste por el uso diario. ¡Alarga la vida útil de tu teclado!

MATERIAL DURADERO: Este protector de teclado de PC o portátil está hecho de silicona suave y fina. Esto lo hace un accesorio antideslizante, flexible, resistente y suave al tacto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de mediados del 2016).

TECLADOS EN INGLÉS: La cubierta protectora es compatible con teclados en inglés de los Estados Unidos tipo QWERTY. No es necesario retirar la lámina del teclado para teclear en tu portátil, puesto que las teclas quedan perfectamente utilizables.

NOTA: ¡Los modelos de MacBook Pro con Touch Bar no son compatibles! READ Los 30 mejores Masajeador Prostata Hombre de 2022 - Revisión y guía

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 13 2022 2021 2020-2016 A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708,Rígido Carcasa&Teclado Cubierta&Pantalla Protector&Accesorios Bolsa,Negro € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features SOLO compatible con MacBook Pro 13 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 (M1 A2338 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708 con/sin barra táctil --MYD92LL/A,MYDC2LL/A,MYD82LL/A,MYDA2LL/A,MUHN2LL/A, MUHQ2LL/A,MUHP2LL/A,MUHR2LL/A,MV962LL/A,MV992LL/A,MV972LL/A,MV9A2LL/A,MR9Q2LL/A,MR9R2LL/A,MPXV2LL/A,MPXX2LL/A,MPXW2LL/A,MPXY2LL/ A,MPXQ2LL/A,MPXR2LL/A,MPXT2LL/A,MPXU2LL/A,MLL42LL/A,MLH12LL/A,MLVP2LL/A,MNQF2LL/A,MNQG2LL/A,MXK32LL/A,MXK62LL/A,MXK52LL/A, MXK72LL/A,MWP42LL/A,MWP72LL/A,MWP52LL/A,MWP82LL/A).

Verifique amablemente el número de modelo "Axxxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra, asegúrese de elegir exactamente el mismo número de modelo que el título de la lista indicado "A2338" o "A2289" o "A2251" o "A2159" o " A1989" o "A1706" o "A1708". SIN diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro.

ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con otros modelos de portátiles. Totalmente ventilado para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones. Diseño a presión, fácil de poner y quitar. Conecta tu cable o auricular sin quitar la funda.

Dimensión de la caja: 12 x 8,5 x 0,6 pulgadas / 30,5 x 21,6 x 1,52 cm,Compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con/sin Touch Bar y Touch ID con dimensiones: 11,97 x 8,36 x 0,59 pulgadas/ 30,4 x 21,2 x 1,49 cm (versión 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022).El estuche rígido ultra delgado y liviano tiene un peso de 8.9 oz y un diseño de 1.2 mm de grosor que casi no agrega peso a su computadora portátil.

Incluye 2 fundas de teclado EU (una compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con barra táctil 2022 2021 2020, modelos de lanzamiento A2338 M1 A2251 A2289 y otra compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con barra táctil 2019 2018 2017 2016, modelos de lanzamiento A2159 A1989 A1706) y protector de pantalla para protege tu teclado y pantalla contra derrames. La pequeña bolsa de almacenamiento mantiene el mouse y el auricular bien organizados. 1 año de garantía en funda y funda para teclado.

MyGadget Protector Teclado EU Compatible con Apple MacBook Pro 13 Pulgadas (Desde 2020) & Pro 16" (2018 -2020) - Funda Silicona - Keyboard Skin - Transparente € 8.40 in stock 1 new from €8.40

Amazon.es Features PROTECCIÓN PREMIUM - Esta fuerte cubierta para computadora opaca es un accesorio diseñado para proteger la superficie y las teclas de su ordenador le hará sentir mayor tranquilidad en su uso.

MATERIAL RESISTENTE – Esta es una bonita delgada y cómoda funda de gel impermeable que permite el paso de la luz esta mantendrá libre de polvo y cuidará las letras de rayones o arañazos.

SOFT TOUCH PROTECTION - Su forma le dará sensación de piel en cada tecla con su suave acabado mate de alta dureza tendrá una interacción antideslizante totalmente compatible sin afectar la sensibilidad de la misma. Esta pieza de fino poliuretano es flexible, liviano y moderno y la ayudará con la limpieza de sus teclados.

COMPATIBILIDAD - Lámina hecha a medidas para Mac Pro 13 inch desde 2020 [A2289 / A2251 / A2338 M1 Chip] y 16 inches 2019 con Touchbar [A2141]. (2018-2020)

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7 - Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

TECOOL Funda para 2021 2022 2016-2020 MacBook Pro 13 (Modelo: A2338 M1/A2289/A2251/A2159/A1706/A1989), Plástico Dura Case Carcasa + Protector Teclado + Adaptador USB C para Mac Pro 13 - Transparente € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Compatibilidad]: El funda plástico es para la 2021 2022 2016-2020 MacBook Pro 13 con Touch Bar y Touch ID (Modelo: A2338 M1 / A2289 / A2251 / A2159 / A1706 / A1989). Verifique el número de su modelo en la parte posterior de su MacBook Pro.

✅ [Compatibilidad]: El funda plástico es para la 2021 2022 2016-2020 MacBook Pro 13 con Touch Bar y Touch ID (Modelo: A2338 M1 / A2289 / A2251 / A2159 / A1706 / A1989). Verifique el número de su modelo en la parte posterior de su MacBook Pro.

✅ [Compatibilidad]: El funda plástico es para la 2021 2022 2016-2020 MacBook Pro 13 con Touch Bar y Touch ID (Modelo: A2338 M1 / A2289 / A2251 / A2159 / A1706 / A1989). Verifique el número de su modelo en la parte posterior de su MacBook Pro.

[Logo de Apple]: Dado que el logotipo de la nueva MacBook Pro no puede brillar por sí solo, solo se puede ver a través del carcasa transparente.

❌ [Atención]: El duro case NO es compatible con MacBook Air 13.3, MacBook Pro 13 A1278 con CD-ROM, MacBook Pro 13 Retina A1502 / A1425.

Amazon.es Features Diseñado para el MacBook Pro 13 15 2016 2017 2018 2019 con Touch Bar Modelo:A1706/A1707/A1989/A1990

Attention : Not Compatibilidad con MacBook Pro 13 sin Touch Bar(A1708), NO compatible con otros modelos de MacBook.

Resistente al agua y al polvo, proteja su ordenador portátil contra derrames, polvo y otros contaminantes.

Material: Silicona,Versión:española.

Extra delgado (sólo 1 mm).

MiNGFi española Silicone Cubierta del Teclado para MacBook Pro/Air (2008-2015) Modelo A1278 A1286 A1369 A1398 A1425 A1466 A1502 EU/ISO Diseño del Teclado - Negro € 11.57 in stock 1 new from €11.57

Amazon.es Features EU/ISO Diseño del teclado

Compatible con: A1278 A1286 A1369 A1398 A1425 A1466 A1502(EU/ISO)

Material: Silicone

kwmobile Protector Compatible con Apple Macbook Pro 13 / Pro 15 / Pro 17 / Air 13 - Cubierta para Teclado en español Tipo QWERTY Multicolor/Verde/Azul € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIPOLVO: Con esta cubierta protegerás las teclas de tu ordenador o laptop de la suciedad, migas, polvo, huellas dactilares y del desgaste por el uso diario. ¡Alarga la vida útil de tu teclado!

TECLADOS EN ESPAÑOL: La cubierta protectora es compatible con teclados de España tipo QWERTY. Todas las teclas están indicadas para que puedas seguir escribiendo como de costumbre.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple Macbook Pro 13 / Pro 15 / Pro 17 / Air 13.

DISEÑO INSPIRADOR: La funda con diseño arcoíris alegrará tu día a día. ¡Ponle color a tu rutina!

CONFORT OPERATIVO: No es necesario retirar la lámina del teclado para teclear en tu portátil, puesto que las teclas quedan perfectamente utilizables.

kwmobile Protector Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de Mediados del 2016) - Cubierta para Teclado Ruso QWERTY - Negro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIPOLVO: Con esta funda protegerás las teclas de tu ordenador o laptop de la suciedad, migas, polvo, huellas dactilares y del desgaste por el uso diario. ¡Alarga la vida útil de tu teclado!

MATERIAL DURADERO: Este protector de teclado de PC o portátil está hecho de silicona suave y fina. Esto lo hace un accesorio antideslizante, flexible, resistente y suave al tacto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple MacBook Air 13''/ Pro Retina 13''/ 15'' (de mediados del 2016).

TECLADOS EN RUSO: La cubierta protectora es compatible con teclados rusos tipo QWERTY. Es decir, que tiene inscritas las letras cirílicas del alfabeto ruso.

CONFORT OPERATIVO: No es necesario retirar la lámina del teclado para teclear en tu portátil, puesto que las teclas quedan perfectamente utilizables.

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 13 M1 2021-2016 A2338 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708,Estuche Rígido Plástico de Bosquejo de La Cara &Cubierta Teclado&Protector Pantalla,Negro € 19.49 in stock 1 new from €19.49

Amazon.es Features SOLO compatible con MacBook Pro 13 pulgadas 2021 2020 2019 2018 2017 2016 A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 con Touch Bar y A1708 sin Touch Bar -MYD92LL/A,MYDC2LL/A,MYD82LL/A,MYDA2LL/A,MUHN2LL/A,MUHQ2LL/A,MUHP2LL/A,MUHR2LL/A,MV962LL/A,MV992LL/A,MV972LL/A,MV9A2LL/A,MR9Q2LL/A,MR9R2LL/A,MPXV2LL/A,MPXX2LL/A,MPXW2LL/A,MPXY2LL/A,MPXQ2LL/A,MPXR2LL/A,MPXT2LL/A,MPXU2LL/A,MLL42LL/A,MLH12LL/A,MLVP2LL/A,MNQF2LL/A,MNQG2LL/A,MXK32LL/A,MXK62LL/A,MXK52LL/A,MXK72LL/A,MWP42LL/A,MWP72LL/A,MWP52LL/A,MWP82LL/A.

Por favor, compruebe el número de modelo "Axxxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra, asegúrese de elegir exactamente el mismo número de modelo que el título de la lista indicado "A2338" o "A2289" o "A2251" o "A2159" o " A1989 "o" A1706 "o" A1708 ". Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro.

ADVERTENCIA: Este estuche NO es compatible con MacBooks otros modelos. Totalmente ventilado para un desembolso seguro del calor, acceso completo a todos los botones y funciones. Totalmente extraíble, fácil de poner y quitar que puede proteger su Laptop de raspaduras y rayones.

Dimensión de la carcasa: 12 x 8,5 x 0,6 pulgadas / 30,5 x 21,6 x 1,52 cm, compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con / sin Touch Bar y Touch ID Dimensión: 11,97 x 8,36 x 0,59 pulgadas / 30,4 x 21,2 x 1,49 cm.

Incluye 2 cubiertas de teclado de color a juego (una compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con barra táctil de la versión 2020 A2338 M1 A2251 A2289 y otra compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con barra táctil de la versión 2016 2017 2018 2019 A2159 A1989 A1706) y protector de pantalla para proteger su Teclado y pantalla de computadora portátil contra derrames de líquidos (café / cerveza / leche). 1 año de garantía en la carcasa y la cubierta del teclado.

BELK TPU Cubierta de Teclado para 2019-2016 MacBook Pro 13 Pulgadas A2159 A1989 A1706 & MacBook Pro 15 Pulgadas A1990 A1707 con Touch Bar, Ultra Delgado Protector Funda Teclado, Claro (EU Layout) € 7.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features Primero verifique el número de modelo "AXXXX" en la parte inferior de su computadora portátil. Solo compatible con MacBook Pro 2019 2018 2017 2016 Release 13 pulgadas A2159 A1989 A1706, MacBook Pro 15 pulgadas A1990 A1707 con Touch Bar

Está hecho con material de TPU de alta transparencia extra delgado, ultra delgado a 0.12 mm no dañará la pantalla de su MacBook, permite que la luz de fondo del teclado brille en la oscuridad

Proporcione la protección completa para el teclado de su MacBook para evitar el polvo, el derrame de líquidos, las manchas, los desechos y el desgaste de los botones

Una buena flexibilidad puede hacer que esté completamente cubierto, es más fácil de escribir. Es lavable, fácil de aplicar y quitar para limpiar o desinfectar.

Diseño de la UE, la tecla "Enter" parece "7". Asegúrese de que su teclado sea el mismo que se muestra en la imagen antes de comprar

NALIA Protección del Teclado Compatible con Macbook Air/Pro/Pro Retina 13' & 15' Pulgadas, Delgado Silicona Folio Transparente Película Protectora Translucida Cubierta Flexible, Color:Arco Iris € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN IDEAL | Nuestra película protectora protege su tableta de molestas huellas dactilares, migas, polvo y otros signos de uso, especialmente adecuada para lugares de trabajo con mayor riesgo de suciedad.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD | El protector de teclado está hecho de silicona agradable para la piel, es fácil de limpiar y se puede lavar con agua corriente.

ULTRA-FINA Y FLEXIBLE | No es necesario quitar la membrana del teclado para usar su tableta; todas las teclas aún se pueden usar de manera óptima y sin restricciones. Las teclas iluminadas son claramente visibles a pesar de la película.

AJUSTE PERFECTO | Gracias al corte perfecto, la película se puede colocar y quitar fácilmente de su teclado.

COMPATIBILIDAD | El protector de teclado es compatible con Apple Macbook Air / Macbook Pro / Macbook Pro Retina de 13' & 15' pulgadas, no compatible con los modelos Macbook Pro desde 2016 (con y sin barra táctil). El volumen de suministro solo incluye la película protectora. La tableta y otros accesorios no están incluidos. READ Los 30 mejores Gafas Carrera Hombre de 2022 - Revisión y guía

MyGadget Protector Teclado EU para Apple MacBook 12 Pulgadas 2015 - 2017 / Pro 13 & 15" del 2016 al 2020 - Funda Silicona - Keyboard Skin - Claro € 8.40

€ 7.90 in stock 1 new from €7.90

Amazon.es Features PROTECCIÓN PREMIUM - Esta fuerte cubierta para computadora opaca es un accesorio diseñado para proteger la superficie y las teclas de su ordenador le hará sentir mayor tranquilidad en su uso.

MATERIAL RESISTENTE – Esta es una bonita delgada y cómoda funda de gel impermeable que permite el paso de la luz esta mantendrá libre de polvo y cuidará las letras de rayones o arañazos.

SOFT TOUCH PROTECTION - Su forma le dará sensación de piel en cada tecla con su suave acabado mate de alta dureza tendrá una interacción antideslizante totalmente compatible sin afectar la sensibilidad de la misma. Esta pieza de fino poliuretano es flexible, liviano y moderno y la ayudará con la limpieza de sus teclados.

COMPATIBILIDAD - Conviene para los Mac 12 inches de 2015 / 2016 / 2017, modelo A1534 y los Pro 13,3 & 15 inch de 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020, modelos A2159 / A1989 / A1706 / A1990 / A1707 / A1708.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7 - Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

AiGoZhe Compatible con MacBook Pro de 13 Pulgadas, versión 2016-2020, A2338, M1, A2289, A2251, A2159, A1989, A1706, Funda rígida de plástico Colorido, Cubierta de Teclado y Protector de Pantalla € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Compatibilidad: solo compatible con MacBook Pro de 13 pulgadas (A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 con Touch Bar.

Precauciones: comprueba el número de modelo "Axxxx" en la parte posterior de la MacBook antes de comprar, asegúrate de elegir exactamente el mismo número de modelo que el título del listado indicado "A2338" o "A2289" o "A2251" o "A2159" o "A1989" o "A1706". Advertencia: esta funda es No compatible con otros modelos. MacBooks.

Diseñado específicamente para MacBook Pro: diseño ligero, no traerá ningún peso a tu MacBook Pro, el diseño de la funda te permite abrir y cerrar completamente tu MacBook y acceder a todos los puertos (Nota: cuando estás utilizando o a punto de utilizar el adaptador, el adaptador debe estar con un cable. Si estás utilizando un adaptador sin cable, solo puedes quitar la carcasa inferior, de lo contrario entrará en conflicto con la carcasa inferior)

Alta protección: la funda para MacBook Pro de 13 pulgadas adopta la tecnología más avanzada. La carcasa de policarbonato de alta calidad crea una superficie lisa con un tacto excelente. El diseño preciso de ventilación puede garantizar la seguridad de la disipación de calor y proteger tu MacBook de arañazos y arañazos diarios.

Experiencia visual: cuando veas la funda para MacBook Pro de 13 pulgadas desde diferentes efectos de iluminación o desde diferentes ángulos, notarás que toma diferentes colores, con cada parte de la funda mapeada en colores deslumbrantes.

MOSISO Cubierta de Teclado Compatible con MacBook Pro 13/15 con Touch Bar 2019 2018 2017 2016(Modelo: A2159 A1989 A1706 A1990 A1707),Silicona Delgado Piel (EU Layout),Mac OSX € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features SOLO será compatible con MacBook Pro 13 pulgadas 2019 2018 2017 2016 (modelos: A2159 A1989 A1706-MUHN2LL/A, MUHQ2LL/A, MUHP2LL/A, MUHR2LL/A, MV962LL/A, MV992LL/A, MV972LL/A, MV9A2LL/A, MR9Q2LL/A, MR9R2LL/A, MPXV2LL/A, MPXX2LL/A, MPXW2LL/A, MPXY2LL/A, MNQF2LL/A, MNQG2LL/A, MLH12LL/A, MLVP2LL/A); Compatible con MacBook Pro 15 pulgadas (modelos: A1990 A1707-MV902LL/A,MV922LL/A,MV912LL/A,MV932LL/A,MR932LL/A,MR942LL/A,MPTR2LL/A,MPTU2LL/A,MPTT2LL/A,MPTV2LL/A,MLH32LL/A,MLW72LL/A,MLH42LL/A,MLW82LL/A).

Diseñado para adaptarse con precisión al teclado de su computadora portátil (EU Layout).

Proporcione protección completa para el teclado de su computadora portátil contra el polvo, derrames de líquidos (café/cerveza/leche), desgaste de las teclas y más.

Fabricado con silicona duradera de grado de ingeniería, ultradelgado de 0,3 mm no dañará la pantalla y facilitará la escritura.

Fácil de aplicar y quitar, completamente lavable y reutilizable. 1 año de garantía en cada funda de teclado.

Cubierta del Teclado,ZYB TPU Protector Teclado MacBook Pro 13 para 2020 MacBook Pro 13 Pulgadas M1 A2338/A2289/A2251 y MacBook Pro 16 A2141 con Touch Bar, QWERTY Español Diseño, - TPU Claro € 14.87 in stock 1 new from €14.87

Amazon.es Features ✔️ con MacBook Pro 13 M1 2020 modelo A2338/A2251/A2289 y MacBook Pro 16 modelo A2141 con pantalla Touch Bar y Touch ID. El número de modelo "Modelo Axxxx" se encuentra en la parte posterior de su Mac Book Pro.

❌ con el MacBook Pro de 13,3 " lanzado on con barra táctil (modelo: A2159/A1706/A1989, lanzado en 2016-2019) y Macbook Pro anterior de 13 pulgadas (modelo: A1502/A1425, lanzado en 2010-2015). Esta funda de ZYB Teclado MacBook Pro 13 NO se adapta a ningún MacBook Air.

✔️ Resistente al agua y al polvo: la ZYB Protector Teclado MacBook Pro 13 Brinda protección completa completa para el teclado de su Macbook contra el polvo, las salpicaduras, el desgaste de las teclas, la contaminación y más. La funda para teclas se puede lavar con agua y jabón, manteniéndola tan limpia como nueva.

✔️ La ZYB protector teclado MacBook Pro 13 Fabricada con material de TPU de ingeniería y alta transparencia, ultradelgada de hasta 0,12 mm,y no daña la pantalla y facilita la escritura.

[Alta Transparencia y Reutilizable]: la película de alta transparencia permite que las teclas retroiluminadas brillen claramente y la cubierta del teclado es completamente lavable y reutilizable y es fácil de aplicar y quitar para limpiar o desinfectar.Es ideal para el uso diario.

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 13 Pulgadas 2020-2016 A2338 M1 A2251 A2289 A2159 A1989 A1706 A1708,Carcasa Rígida de Plástico Acuarela Mármol&Teclado Cubierta&Pantalla Protector,Rosa € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLO compatible con MacBook Pro 13 pulgadas 2020 2019 2018 2017 2016 (A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 con Touch Bar y A1708 sin Touch Bar -MYD92LL/A,MYDC2LL/A,MYD82LL/A,MYDA2LL/A,MUHN2LL/A,MUHQ2LL/A,MUHP2LL/A,MUHR2LL/A,MV962LL/A,MV992LL/A,MV972LL/A,MV9A2LL/A,MR9Q2LL/A,MR9R2LL/A,MPXV2LL/A,MPXX2LL/A,MPXW2LL/A,MPXY2LL/A,MPXQ2LL/A,MPXR2LL/A,MPXT2LL/A,MPXU2LL/A,MLL42LL/A,MLH12LL/A,MLVP2LL/A,MNQF2LL/A,MNQG2LL/A,MXK32LL/A,MXK62LL/A,MXK52LL/A,MXK72LL/A,MWP42LL/A,MWP72LL/A,MWP52LL/A,MWP82LL/A).

Por favor, compruebe el número de modelo "Axxxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra, asegúrese de elegir exactamente el mismo número de modelo que el título de la lista que se indica "A2338"o"A2251" o "A2289" o "A2159" o "A1989" o " A1706 "o" A1708 ". Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro.

ADVERTENCIA: Este estuche NO es compatible con MacBooks otros modelos. Totalmente ventilado para un desembolso seguro del calor, acceso completo a todos los botones y funciones. Diseño a presión, fácil de poner y quitar. Conecte su cable o auricular sin quitar la funda.

Dimensión de la caja de mármol de acuarela: 12 x 8,5 x 0,6 pulgadas / 30,5 x 21,6 x 1,52 cm, compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con / sin Touch Bar y Touch ID Dimensión: 11,97 x 8,36 x 0,59 pulgadas / 30,4 x 21,2 x 1,49 cm.

Incluye 2 cubiertas de teclado de color a juego (una compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con barra táctil de la versión 2020 A2338 M1 A2251 A2289 y otra compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con barra táctil de la versión 2016 2017 2018 2019 A2159 A1989 A1706).La cubierta del teclado brinda protección total para el teclado de su computadora portátil contra el polvo, derrames de líquidos (café / cerveza / leche), desgaste de las teclas y más.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.