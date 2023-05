Los 30 mejores Portatil I7 Ssd de 2023 – Revisión y guía

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 7 - Ordenador Portátil Gaming 15.6" FHD (Intel Core i7-12650H, 10C, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050-4GB, Sin Sistema Operativo) Gris - Teclado QWERTY Español

€ 1,099.00

€ 806.65 in stock