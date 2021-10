Los 30 mejores Portatil Asus Vivobook de 2021 – Revisión y guía

ASUS ZenBook 13 UX325EA-KG245T - Ordenador portátil 13.3" Full HD (Intel Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 Home) Gris Pino-Teclado QWERTY español

€ 1,199.99

€ 994.88 in stock