Los 30 mejores Platos Plastico Duro de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Platos Plastico Duro veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Platos Plastico Duro disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Platos Plastico Duro ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Platos Plastico Duro pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Matana 20 Platos de Plástico Duro Blanco con Patrón Dorado - 25cm € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante y con Clase - Nuestros atractivos platos con un diseño de cestas cruzadas doradas serán esa adición muy especial a su evento, mejorando la decoración y asegurando una hermosa presentación en su mesa. Sorprenda a sus invitados y observe su reacción a sus platos diferentes y verdaderamente únicos de artículos de plástico - ¡Un gran éxito en cualquier ocasión!

Vajilla de Fiesta - Nuestro set de platos con patrón dorado es perfecto para usar en bodas, cenas de gala, cumpleaños, baby shower, bautizos, despedida de soltera, Navidad, fiestas premium, fiestas de compromiso y eventos de catering. La lista es infinita. Súper bonito y práctico a la vez - Ahorrando horas en el lavado, etc. Nuestros platos son el artículo ideal para usar.

Reutilizable y de Alta Calidad - Fabricados con plástico de la más alta calidad, nuestros platos son duraderos y se pueden lavar a mano para un uso ligero en su evento. Es opcional, al final de su evento. Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar

Bonificación adicional - Nuestro juego de platos de primera calidad con efecto de diseño de canasta cruzada dorada, también viene en tamaño 18 cm, garantizando una mesa perfectamente colocada para complacer la vista y agregarla a la ya atractiva habitación.

Nuestro objetivo es complacer - Ofrecemos 100% de garantía en todos nuestros productos. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros y nos pondremos en contacto con usted.

Vajilla de 200 Piezas para 25 Personas. Vajilla de caña de azúcar Incluye 50 Platos, 75 cubiertos reutilizables de almidón de maíz, 25 Vasos y 50 servilletas. € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO: La vajilla ecológica contiene 25 platos de caña de azúcar de 22.5 cm, 25 platos de caña de azúcar de 18 cm. Paquete de 75 cubiertos de almidón de maíz con cucharas, cuchillos y tenedores, Los cubiertos son reutilizables por su resistencia. 25 vasos PLA de 300 ml y 50 servilletas reciclables.

BIODEGRADABLE: Vajilla 100% saludable y respetuosa con el medio ambiente. Fabricada con materiales de bagazo de fibra de caña de azúcar, cubiertos de almidón de maíz biodegradables de gran resistencia, siendo completamente reutilizables.

MICROONDAS Y CONGELADOR: Los platos son resistentes al microondas y congelador, no se romperán fácilmente. Vajilla libre de revestimientos de plástico o ceras. Los cubiertos también son de una gran resistencia.

RESISTENCIA: Los platos desechables orgánicos de caña de azúcar son más fuertes y resistentes que los platos convencionales de papel. Resistente al uso de aceite, impermeable al agua y no se deforma.

PERFECTO PARA CUALQUIER OCASIÓN: Vajilla de color blanco neutro ideal para tu reunión o evento, Recomendable para picnics, desayunos, catering, barbacoas, fiestas, cumpleaños bodas y uso en restaurantes.

Ikea Plato, Multicolor, 19x19x5 cm, 6 Unidades € 13.90 in stock 6 new from €6.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El plato tiene un borde alto para que al niño no se le salga la comida del plato

Puede apilarse para ahorrar espacio

Recomendado para bebés a partir de 0 años

Matana 40 Platos de Fiesta de Plástico Duro Plateado - 2 Tamaños € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plástico único - Nuestro Juego de 40 platos con acabado plateado, contiene 20 platos de cada tamaño de 18 y 26 CM, que serán esa adición muy especial a su evento, mejorando la decoración y asegurando una hermosa presentación en su mesa. ¡Sorprenda a sus invitados y observe su reacción a sus platos diferentes y verdaderamente únicos de plástico!

Ideas para usar - En 2 tamaños convenientes nuestro juego de 40 platos, 20 en cada uno, es perfecto para usar en bodas, cenas de gala, fiestas premium, fiestas de compromiso y eventos de catering. La lista es infinita. Súper bonito y práctico a la vez - Ahorrando horas en el lavado, etc., Nuestros platos son el artículo ideal para usar.

Calidad superior: fabricados con plástico de la más alta calidad, nuestros platos son duraderos y se pueden lavar a mano para un uso ligero en su evento. Es opcional, al final de su evento. Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar

Bonificación adicional - Nuestro juego doble de platos premium con su atractivo efecto ondulado y acabado plateado, se presenta en tamaños de 18 y 26 cm en un solo paquete, garantizando una mesa perfectamente colocada para complacer a la vista y agregarla a la ya atractiva habitación.

Estamos aquí para ayudarlo. Nuestros productos vienen con una garantía del 100%. Si tiene algún problema, contáctenos. Puede estar seguro de que nos pondremos en contacto con usted. READ Los 30 mejores Jarra De Agua Cristal de 2021 - Revisión y guía

Platos de cena de paja de trigo de 7.8 pulgadas, aptos para microondas y lavavajillas, ligeros, sin BPA, para ensalada/pastel/postres, para beb¨¦s, ni?os, antica¨ªdas, no t¨®xicos (4 colores) 4 PCS € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reutilizable: hecho de paja de trigo natural, almidón y material de polipropileno apto para alimentos, libre de BPA, totalmente inodoro. Seguro y saludable para tu querida familia.

Ligero y resistente: es muy ligero. Son muy resistentes, muy suaves y fáciles de limpiar.

Perfecto para niños: diámetro de 19,8 cm y se ve ligeramente en el lado pequeño, pero sostiene mucho. Son tan coloridos y bonitos. Sólo mirarlos hace que la cena sea tan agradable. No te preocupes por que se rompa cuando se caig

【Microondas y lavavajillas】Son realmente resistentes y van directamente del microondas al frigorífico al lavavajillas (la resistencia a la temperatura alcanza hasta 120 °C. No poner en el microondas a alta temperatura durante más de 3 minutos).

Multiusos: se pueden utilizar para aperitivos, ensaladas, frutas, cenas, etc. cuando estás al aire libre o en casa.

LIBELULUM Pack Vajilla Desechable Biodegradable de 12 Servicios. Incluye Vasos y Platos de Bambu, Cubiertos de Madera, 2 Cuencos y servilletas. € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO: Vajilla completa para 12 personas. Incluye platos bambu (12 de 22,5 cm y 12 de 17 cm) 2 cuencos para snacks, 12 vasos desechables de 300 cc 12 juegos de cubiertos desechables de madera y 12 servilletas papel blancas.

FACIL DE LLEVAR: Gracias a su embalaje se transporta fácilmente. Ideal para fiestas de cumpleaños, picnic, camping, día de playa, de campo, barbacoa, acampada, etc.

AHORRA TIEMPO: en tus reuniones y fiestas, ahorra tiempo recogiendo y fregando platos y cubiertos, y disfruta de la compañía de los tuyos.

ECOFRIENDLY: platos desechables ecologicos como alternativa a los tradicionales platos desechables de plástico, vasos de bambú en vez de vasos plastico. Platos compostables al igual que los cubiertos, vasos y servilletas.

Matana 20 Platos Plateados de Plástico Duro, Piatti da Festa, 22.5cm - Elegante, Resistente y Reutilizable. € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante y con Clase - Nuestros platos de de plata plástico son atractivos e ideales para catering o eventos de gran tamaño - hechos con apariencia de cristal pero con la comodidad del plástico, son estupendos para mostrar alimentos y para servir entremeses, platos principales y postres.

Vajilla de Fiesta - Los platos son perfectos para eventos de catering, fiestas de bienvenida de bebés, bodas, bautizos, festivales, barbacoas, cumpleaños, Navidad, fiestas y celebraciones.

Reutilizable y de Alta Calidad - Los platos son ligeros y prácticos. Los platos de plástico están fabricados con material de plástico de calidad premium. Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar.

Bonificación adicional - Nuestro juego de artículos de plástico de primera calidad con efecto ondulado de plata también viene en tamaños de 19 cm y tazones a juego, garantizando una mesa perfectamente colocada para complacer la vista y agregarla a la ya atractiva habitación.

Nuestro objetivo es complacer - Ofrecemos 100% de garantía en todos nuestros productos. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros y nos pondremos en contacto con usted.

Matana 20 Platos de Postre de Plástico Duro Blanco con Borde Plateado - 18cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante y con Clase - Nuestros platos pequeños de plástico blanco con borde plateado son atractivos e ideales para catering o eventos de gran tamaño - hechos con apariencia de cristal pero con la comodidad del plástico, son ideales para postres, ensaladas, aperitivos y más.

Vajilla de Fiesta - Los platos pequeños son perfectos para eventos de catering, fiestas de bienvenida de bebés, bodas, bautizos, festivales, barbacoas, cumpleaños, Navidad, fiestas y celebraciones.

Reutilizable y de Alta Calidad - Los platos son ligeros y prácticos. Los platos de plástico están fabricados con material de plástico de calidad premium. Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar.

Bonificación adicional - Nuestro juego de platos de primera calidad con efecto de encaje plateado en los bordes, también tiene un tamaño de 26 cm, garantizando una mesa perfectamente colocada para complacer la vista y agregarla a la ya atractiva habitación.

Nuestro objetivo es complacer - Ofrecemos 100% de garantía en todos nuestros productos. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros y nos pondremos en contacto con usted.

com-four® Juego de 18 Piezas - Tazas, Tazones, Platos - Vajilla de Picnic y Parrilla Camping, Viaje, para 6 Personas (Vajilla - 18 Piezas) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLORES BRILLANTES: ¡La vajilla de picnic para 6 personas consta de plato, taza y tazón, cada uno en los colores: amarillo, azul claro, naranja, azul, violeta, rojo!

LIGERO Y ROBUSTO: ¡Perfecto para toda la familia para actividades al aire libre como acampar, pescar, ir a la playa, excursiones de supervivencia, picnics o caminatas!

ÚTIL EN LA VIDA DIARIA: ¡Un bonito conjunto de platos coordinados, que aportan mucho color a la mesa y también son muy ligeros y apilables!

CANTIDAD DE RELLENO: Capacidad hasta el borde de la taza 460 ml - Recomendación de la cantidad de llenado 350 ml // Capacidad hasta el borde del tazón 450 ml - Recomendación de la cantidad de llenado 340 ml

VOLUMEN DE ENTREGA: Juego de platos de 18 piezas // 6x tazas, 6x platos, 6x cuencos // Material: PP - plástico (polipropileno) // Apto para alimentos // Dimensiones de los platos: Ø 22,5 x 2,5 cm de alto // Dimensiones la copa: Ø 9 x 12 cm // Dimensiones del cuenco: Ø 12,5 x 6 cm de altura

Pack de 40 vasos de plástico transparentes de alta calidad para fiestas, vasos de plástico reutilizables, vasos de cerveza de plástico, 398 ml € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de plástico reciclable de alta calidad.

Ideal para bodas, fiestas, recepciones, eventos y uso diario.

Transparente, duradero y hermoso.

Luminarc Vasos, Set de 6 € 5.99 in stock 3 new from €4.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vasos de diario

Vidrio perfecto para el uso diario

Fáciles de lavar

Diseño sencillo

(150 piezas) Cuberteria de Plastico Duro Plateado – 50 Tenedores 50 Cuchillos 50 Cucharas – Cubiertos de Plastico Metalizado Reusables Elegantes Perfectos para Fiestas € 15.48 in stock 1 new from €15.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 CUCHARAS 50 CUCHILLOS 50 TENEDORES – para servir hasta 50 invitados.

DISEÑO ELEGANTE ACABADO PLATA – parecen cubiertos de verdad. Perfectos para cualquier evento.

PLASTICO 100% SIN BPA – no te preocupes de materiales dañinos.

CAMBIA LA ATMOSFERA – el acabado en plata añade elegancia sin altos precios.

BIOZOYG Palmware Platos de Hojas de Palma I 25 Piezas de ojas de Palma Rectangular 20 x 20 cm I Bio vajilla desechable Boda compostable Biodegradable Vajilla de Fiesta € 14.70 in stock 1 new from €14.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA EL MEDIO AMBIENTE: Nuestros dispensadores bio de un solo uso están hechos de materias primas renovables, libres de plástico, sin aditivos químicos, 100% biológicamente y completamente compostables según DIN13432

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Cada plato cuadrada está hecha de una hoja entera de la palmera de Areca y proviene de una colaboración directa y justa, con un fabricante familiar, producido en condiciones de trabajo social y salarios razonables de acuerdo con los estándares BSCI

ROBUST: La vajilla orgánica es robusta, impermeable al agua, estable en forma, resistente a los cortes y más estable que las platos de papel ordinarias y por lo tanto también es adecuada para alimentos grasientos y salsas

ESTILO: Debido de la individualidad,vetas decorativas, la vajilla ecológica siempre es un atractivo, ya sea en la fiesta de jardín privado o para eventos de catering profesional en grandes eventos

ENTREGA: 25x platos rectangulares de hojas de palma 20x20 cm

Matana 80 Vasos de Fiesta de Plástico Duro de Neón, 210ml - Resistente € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características - Nuestros vasos fluorescentes vienen en cuatro brillantes colores distintos - azul, verde, rojo y amarillo - ¡su forma hexagonal y su variedad de colores remarcan su individualidad, mejorando la decoración y el diseño de la fiesta! Un bonito complemento para tu evento.

Vajilla de Fiesta - Utilice nuestros vasos de plástico neón en todas las fiestas, en Navidad, Halloween y Pascua - estupendos para fiestas exteriores en el jardín, barbacoas, cumpleaños, bodas, fiestas infantiles, celebraciones y eventos durante todo el año.

Calidad - Fabricados con plástico de premium, los vasos son resistentes y duraderos - el plástico duro facilita que puedan lavarse y reutilizarse varias veces - Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar

Dimensiones - Cada vaso fluorescente mide 7 oz - Diámetro - 7 x8,8 (A) cm - Volumen - 210 ml - Peso - 12,5 /pieza (+/-5%).

Garantía - Ofrecemos una garantía del 100% en todos nuestros productos. Si tiene cualquier problema, por favor, contacte con nosotros y le responderemos.

Saijer Juego De Hueveras Y Topper De Huevo 6 Tazas De Hueveras Sostenedor Huevos Soporte para Huevos Duros Y Blandos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El producto incluye】: abrelatas de huevo x1, huevera x6

【Diseño creativo】: El diseño excepcional es fácil de usar, limpio y seguro en el congelador, lavavajillas y microondas.

【Cortador de cáscara de huevo perfectamente calibrado】: es fácil de operar

【Tazas diseñadas para todos los tamaños de huevo】: ¡Relájese y disfrute! Obtendrá el abridor de cáscara de huevo hervido de precisión y elegantes tazas de huevo.

【Omplete Deluxe Egg Topper Set】: tu conjunto de topper de huevo tiene todo lo que necesitas para que disfrutar de un desayuno perfecto de huevo hervido sea simple y fácil. READ Los 30 mejores Atril Para Partituras de 2021 - Revisión y guía

Platos plastico duro reutilizable cocina desayuno postre aperitivos fiesta - juego de 4 platos grandes € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para uso diario: este moderno juego de platos de cena de 4 piezas viene con (4) platos llanos de 25 cm. Excelente para cualquier tipo de comida, almuerzo o cena, interior o exterior, en casa, en el parque, en la escuela e incluso viajes de campo

Puede durar toda una vida: apto para lavavajillas, congelador y microondas, irrompible, antiarañazos y a prueba de roturas.

Tamaño ideal: para usar como plato o plato de cena. Nuestro diseño da una sensación de calidad y elegancia a tu mesa

Seguro para la familia: hecho de polipropileno, el plástico de polipropileno no contiene BPA, ftalatos u otras toxinas para filtrarse en los alimentos.

Vajilla de diseñador: un aspecto llamativo, elegante y soleado con colores brillantes. Obtén un juego para ti y otro como regalo para alguien con un gusto por lo único. - Comprueba la línea completa

Juego de 4 Platos de Cena de Paja de Trigo,Platos ligeros de paja de trigo Irrompibles Plato de paja de trigo Degradables para Adultos y Niños € 12.89

€ 9.29 in stock 3 new from €9.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀ Selección de material de alta calidad: hecho de fibra de paja de trigo de alta calidad. El concepto de mejora preventiva y preventiva El concepto de conservación, protección y resistencia en Brujas. Ya sea ecológico o no tóxico, vierte el mejor choix en tu pastel.

☀ El diseño ahorra espacio, los bordes son lisos y redondos, fáciles de sujetar y seguros de usar. La estructura duradera y resistente a los cortes significa que no tiene que preocuparse por las caídas.

☀Fácil de limpiar, duradero: diseño de superficie lisa, fácil de limpiar, sin miedo a la suciedad y los escombros, resistencia a altas temperaturas de hasta 120 ℃. El material único es fácil de sujetar, lo que lo hace más ligero y duradero que los platos de porcelana. No tienes que preocuparte de que se rompa.

☀Paquete de valor: paquete de 4 x platos llanos de paja de trigo (verde, amarillo, rosa, azul). Tamaño: 7.87 pulgadas. Nuestros platos vienen en cuatro colores y estilos lindos, que son muy adecuados para los niños.

☀ Amplia aplicación: nuestros platos son muy adecuados para aperitivos, ensaladas, fideos y fideos. Es muy adecuado para picnic al aire libre o en casa, fiesta o de mediana edad o niños.

SSyang 4 Piezas Platos de Cena de Paja de Trigo,Platos Degradables,Reutilizables de 20 cm,Irrompibles y Livianos,No Tóxicos,para Adultos y Niños € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño correcto y multiusos】 Diámetro de 20 cm y se ve un poco en el lado pequeño,pero aguanta mucho.

【Verde y ecológico】 El plato de cena está hecho de paja de trigo natural ecológica,almidón y material PP apto para alimentos,cumple con el estándar BPA FREE,totalmente libre de toxinas,seguro y saludable para su familia.Usted y su familia pueden usarlo con confianza.También puede degradarse en el suelo mismo,la protección del medio ambiente como núcleo.

【Resistente a caídas】 Platos de paja de trigo diseñados con un estilo que ahorra espacio y bordes redondos suaves,ligeros para sujetar y seguros de usar; Construcción robusta y duradera,resistente a cortes,no se preocupe de que pueda romperse una vez que se caiga.Buena elección para su familia.Caer accidentalmente al suelo no se romperá.No se preocupe por las piezas rotas que crean problemas de seguridad para los ancianos y los niños.

【Fácil de limpiar y almacenar】 Diseño de superficie lisa,fácil limpieza,sin miedo a ocultar la suciedad y los escombros.Nuestras placas pueden esterilizarse con ozono UV o limpiarse con agua caliente y son resistentes a temperaturas de hasta 120 grados Celsius.Estos platos redondos se pueden apilar uniformemente en un lugar pequeño y ahorrar espacio en su armario.Haz que tu armario de cocina sea más eficiente.

【Usos múltiples】 El juego de platos y platos irrompibles es perfecto para bocadillos,ensaladas,pastas,salsas y,también se puede usar como desperdicio de mesa,como huesos,residuos vegetales,etc.Ideal para picnics o fiestas,personas mayores o niños,al aire libre o en casa.

Matana 50 Vasos Transparentes de Plástico Duro con Brillo Dorado - 300ml € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Presentación - Hermosamente elaborados y presentados, nuestras vasos son elegantes y con clase, generando una apariencia sofisticada y elegante con su toque de brillo. Perfectos para cualquier ocasión, estos vasos agregarán ese toque final a tu mesa.

Calidad superior - Nuestras vasos plástico con purpurina dorada son fabricadas con Poliestireno de alta calidad, son seguros y no contienen BPA (Bisfenol A). Sólidos y resistentes, son duraderos y decorativos - ¡Con la ventaja adicional de contar con vasos más grandes que combinan para completar la imagen!

Otros usos - Perfectos para todas las fiestas, nuestros vasos con brillos servirán para su propósito en recepciones de bodas, despedidas de soltera y para bebés, banquetes, eventos atendidos y celebraciones especiales. Ideal para todas las bebidas e ideal para cenas familiares y eventos al aire libre.

Mediciones Detalladas - Dimensiones por juego - 31 x 15 x 7. 5 cm - Peso por juego - 0.775 gramos - Diámetro - 7.5 x 9.6 (H) cm - Volumen - 300 ml.

Nuestro objetivo es complacer - Ofrecemos 100% de garantía en todos nuestros productos. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros y nos pondremos en contacto con usted.

GoBeTree 60 Platos Desechables biodegradables de Papel de caña de azúcar de Ø15 cm. Vajilla desechable extrafuertes de Color Blanco. para Fiestas. Platos pequeños Redondos de bagazo. € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENCIA: Los platos desechables de caña de azúcar son mucho más fuertes y resistentes que los platos convencionales de papel. Es resistente al uso de aceite, impermeable al agua y no se deforma.

BIODEGRADABLE: Nuestros platos desechables provienen de 100% de fibra de caña de azúcar, un material, sostenible, renovable y biodegradable. Es una gran alternativa al papel o al plástico tradicional. Una vez usados se pueden tirar a la basura orgánica.

EN FRÍO O EN CALIENTE: Nuestros platos desechables de caña de azúcar pueden usarse en alimentos fríos o calientes. No contienen ningún revestimiento de plástico o cera. Estos platos son aptos para usarlos con el microondas y para guardar alimentos en el congelador.

PERFECTO PARA CUALQUIER OCASIÓN: Nuestra vajilla desechable ecológica es perfecta para cualquier ocasión. Los platos tienen color blanco neutro pudiéndose integrar perfectamente en cualquier evento, muy recomendables para picnics, desayunos, catering, barbacoas, fiestas, cumpleaños bodas y uso en restaurantes.

CONTENIDO: El paquete contiene 60 platos desechables circulares de caña de azúcar blancos de alta calidad. Los platos de caña de azúcar redondos tienen 15 cm de diámetro.

Hemoton Cuencos de Paja de Trigo, 4 Piezas Cuencos de Cereal Irrompibles, Saludables, Respetuosos con el Medio Ambiente, Aptos para Lavavajillas, Microondas, Irrompibles, Reutilizables (12 cm) € 12.49 in stock 2 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuenco de paja de trigo:La ensaladera irrompible es muy duradera, no es fácil de romper, incluso se cae al suelo.

Tazón de comida:El recipiente de paja de trigo liviano se puede utilizar para contener alimentos fríos o calientes, muy funcional, un elemento esencial para todos los hogares.

Cuenco redondo:Los tazones de cereales irrompibles se pueden usar para contener sopa, gachas, agua, comida y muchas otras cosas.

Hermoso y practico:El tazón de paja de trigo es adecuado para la cocina casera, el bar, el hotel, el restaurante y muchos otros lugares.

Cuencos redondos, muy simples pero prácticos, agradaTazón de mezcla para el hogar:bles para niños para el uso doméstico de la cocina.

CAMBRIDGE Cuencos Grandes de Mesa Reutilizables sin BPA CM06077, 14 cm, Juego de 4, Estampado polinesio | Se Pueden Lavar en el lavavajillas | Sin BPA | Alternativa a plásticos de un Solo Uso € 16.79 in stock 1 new from €16.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Increíblemente duradero y ligero, este juego de cuatro cuencos pequeños apilables de Cambridge es una excelente alternativa al plástico de un solo uso.

Estos platos son increíblemente ligeros y duraderos, por lo que resultan perfectos para soportar las exigencias de una cocina ajetreada sin romperse.

También se pueden lavar en el lavavajillas, lo que garantiza la máxima comodidad, y son sumamente elegantes.

Prácticos y elegantes, los cuencos tienen una anchura de 14,5 cm y una altura de 7 cm, lo que los hace perfectos para cereales, sopas, postres y mucho más.

Estos cuatro cuencos cuentan con un exótico diseño Polynesia, inspirado en la belleza natural de estas islas para aportar un toque colorido y tropical a su hogar.

Waipur Platos Hoja de Palma Orgánicos – 25 Platos Desechables Cuadrados 25x25 cm - Vajilla Ecológica de Lujo, Estable, Natural y Biodegradable - Platos de Fiesta – Placos de Boda € 17.89 in stock 1 new from €17.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - ¿Deseas simplificar las cosas sin dejar de ofrecer a tus invitados algo novedoso? ¿No quieres servir tu comida en platos de plástico o de papel? Los platos ecológicos WAIPUR están disponibles para todas tus deliciosas comidas y grandes raciones

Á Ú - Cada pieza de nuestra vajilla biodegradable es de alta calidad y única gracias a su patrón de vetado individual. Son platos orgánicos perfectos para cualquier ocasión y parecen auténticos platos de madera. Deleita a tus invitados con tus comidas servidas en nuestros platos de hoja de palma

Ó Á – Nuestra vajilla orgánica para fiesta es ligera pero resistente y también se puede usar en el microondas, el horno y el congelador. Además, es resistente a aceites y líquidos. ¡No se empaparán ni después de muchas horas! Elige entre los 5 tamaños más populares

% - Nuestros platos de hoja de palmera están hechos de hojas de palma areca. Estas palmeras son muy comunes en el sur de India y mudan sus hojas regularmente. Muchas familias se dedican a la recolección y venta de las hojas

Í - Nuestros cuencos y platos de usar y tirar se forman bajo calor y presión y se crean exclusivamente a partir de hojas de palma que han caído al suelo naturalmente. Por lo tanto, nuestra vajilla está libre de plástico, es natural, compostable e ideal para servir tu comida

Ecorigin Platos Desechables de Papel de caña de azúcar. Pack de 100 Unidades y 22 cm. Platos Desechables biodegradables y compostables. € 17.55 in stock 1 new from €17.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compostable y Biodegradable.

Fabricado con caña de azúcar.

Apto para el microondas, aguanta salsas y aceites.

Temperaturas desde 20 hasta 90 grados.

BIOZOYG Palmware Platos de Hojas de Palma I 25 Piezas de ojas de Palma Redondo Ø 23 cm I Bio vajilla desechable Boda compostable Biodegradable Vajilla de Fiesta € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestros dispensadores bio de un solo uso están hechos de materias primas renovables, libres de plástico, sin aditivos químicos, 100% biológicamente y completamente compostables según DIN13432

Cada plato redonda está hecha de una hoja entera de la palmera de Areca y proviene de una colaboración directa y justa, producido en condiciones de trabajo social y salarios razonables

La vajilla orgánica es robusta, impermeable al agua, estable en forma, resistente a los cortes y más estable que las platos de papel ordinarias

ESTILO: Debido de la individualidad, vetas decorativas, la vajilla ecológica siempre es un atractivo, ya sea en la fiesta de jardín privado o para eventos de catering profesional en grandes eventos

ENTREGA: 25 x platos redondas de hojas de palma Ø 23 cm READ Los 30 mejores Funko Pop Five Nights At Freddys de 2021 - Revisión y guía

Waipur Platos Hoja de Palma Orgánicos – 25 Platos Desechables Redondos Ø 15 cm - Vajilla Ecológica de Lujo, Estable, Natural y Compostable - Platos de Fiesta – como Platos Bambú € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - ¿Deseas simplificar las cosas sin dejar de ofrecer a tus invitados algo novedoso? ¿No quieres que tu comida sirva en platos de plástico o de papel? Los platos ecológicos WAIPUR están disponibles para todas tus deliciosas comidas

Á Ú - Cada pieza de nuestra vajilla biodegradable es de alta calidad y única gracias a su patrón de vetado individual. Son platos orgánicos perfectos para cualquier ocasión y parecen auténticos platos de madera. Deleita a tus invitados con tus comidas servidas en nuestros platos de hoja de palma

Ó Á – Nuestra vajilla orgánica para fiesta es ligera pero resistente y también se puede usar en el microondas, el horno y el congelador. Además, es resistente a aceites y líquidos. Nuestros platos de 15 cm son ideales para aperitivos, postres y tartas

% - Nuestros platos de hoja de palmera están hechos de hojas de palma areca. Estas palmeras son muy comunes en el sur de India y mudan sus hojas regularmente. Muchas familias se dedican a la recolección y venta de las hojas

Í - Nuestros cuencos y platos de usar y tirar se forman bajo calor y presión y se crean exclusivamente a partir de hojas de palma que han caído al suelo naturalmente. Por lo tanto, nuestra vajilla está libre de plástico, es natural, compostable e ideal para servir tu comida

Matana 48 Copas de Postre Cuadradas de Plástico Duro Transparente - 225ml € 17.49 in stock 1 new from €17.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vajilla de Fiesta - Las tazas de postre son perfectas para postres, budines, bocadillos, ¡también son ideales para bebidas! Las copas de postre son ideales para fiestas, catering, bodas, cumpleaños, bautizos, baby shower, Navidad, Halloween, Pascua, festivales o simplemente para uso de día a día.

Calidad Premium - Los vasos de postre de plástico son elegantes y robustos. Los copas de plástico están fabricados con material de plástico de calidad premium. El material es duro y resistente para usos repetidos.

Reutilizable - Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar.

Dimensiones - Tamaño: 7 (largo) x 7 (ancho) x 7,2 (alto) cm - Volumen - 225 ml - Peso - 16,5 gramos por pieza (+5%).

Garantía - Ofrecemos una garantía del 100% en todos nuestros productos. Si tiene cualquier problema, por favor, contacte con nosotros y le responderemos.

Matana 50 Copas de Vino Transparentes con Brillo Dorado - 170ml - Resistente € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante - Hermosamente hechas y presentadas, nuestras copas de vino con purpurina dorada son elegantes y con estilo, generando una apariencia sofisticada y refinada. Perfectas para cualquier ocasión, estas copas largas agregarán ese toque final a tu mesa, ¡Impresionando a los huéspedes sin límites!

Perfecto para Eventos y Celebraciones - Nuestras copas de vino con brillos dorados son perfectas para fiestas, bodas, cumpleaños, despedidas de soltera, celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Nuestras copas de vino también son un regalo ideal para cualquier fiesta o celebración de inauguración de una casa para amigos, parientes o vecinos. ¡Brinda un brindis a tus seres queridos y amigos por igual con nuestra linda copa!

Calidad Premium y Reutilizable - Nuestras copas de vino están hechas de plástico de alta calidad, seguro y sin BPA. Un artículo durable, confiable y decorativo, ambos son sólidos y resistentes. Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar.

Mediciones - Peso por juego - 0.775 gramos - Dimensiones por juego - 23.5 x 20 x 13 cm - Peso por pc - 15.5g (+/- 5%) AA. Vienen con una caja interior con etiqueta.

Estamos aquí para ayudarlo. Nuestros productos vienen con una garantía del 100%. Si tiene algún problema, contáctenos. Puede estar seguro de que nos pondremos en contacto con usted.

Matana 25 Cuencos de Plástico Blanco con Borde Dorado, Platos Hondos - 19cm € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante y con Clase - nuestros atractivos cuencos con borde dorado agregarán esa adición muy especial a su evento, mejorando la decoración y asegurando una hermosa presentación en su mesa. Sorprenda a sus invitados y observe su reacción ante sus diferentes y verdaderamente únicos cuencos de artículos de plástico. ¡Los tazones de sopa son perfectos para sopas, aperitivos y más!

Vajilla de Fiesta - Nuestros platos hondos son perfectos para usar en bodas, cenas de gala, fiestas premium, bautismo, baby shower, cumpleaños, despedida de soltera, celebraciones de Navidad y año nuevo, fiestas de compromiso y eventos de catering. La lista es infinita. Súper bonito y práctico a la vez - Ahorrando horas en el lavado, etc. Nuestros bols son el artículo ideal para usar.

Calidad Superior y Reutilizable - Fabricados con plástico reutilizable de la más alta calidad, nuestros cuencos son duraderos y se pueden lavar a mano en caso de uso ligero en su evento. Es opcional, al final de su evento. Para volver a usar, simplemente lávelo con jabón y agua tibia, y déjelo secar.

Dimensiones - Los cuencos miden 7,5" - Diámetro 19,1 x 3,8 (altura) cm - Volumen: 360 ml - Peso 29 gramos /pieza (+/-5%) - vienen con bolsa de poliéster / envoltorio retráctil.

Garantía - Ofrecemos una garantía del 100% en todos nuestros productos. Si tiene cualquier problema, por favor, contacte con nosotros y le responderemos.

Mical Vaso Transparente plástico 330cc 100u, 100 Unidades € 3.96 in stock 2 new from €3.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de plástico

Con un volumen de 33 cl

Adecuado para usar en fiestas y cumpleaños, siendo fáciles de desechar después del uso

Vienen en paquete de 100 unidades

